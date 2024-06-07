บล็อก ClickUp
การประมาณการแบบเปรียบเทียบในงานบริหารโครงการและการพัฒนา

PMO Team
7 มิถุนายน 2567

ผู้จัดการโครงการทุกคนทราบดีว่าการสร้างประมาณการสำหรับโครงการนั้นทั้งสำคัญและเครียด แม้ว่าจะง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจและสร้างประมาณการเมื่อโครงการดำเนินไป แต่การสร้างประมาณการที่แม่นยำในช่วงเริ่มต้นนั้นเป็นเรื่องท้าทาย

คุณสร้างประมาณการในระยะเริ่มต้นของโครงการที่มีข้อมูลน้อยได้อย่างไร?

เทคนิคการจัดการโครงการที่สามารถช่วยคุณได้คือการประมาณการแบบเปรียบเทียบ การประมาณการแบบเปรียบเทียบในด้านการจัดการโครงการเป็นเทคนิคการประมาณการที่สำคัญซึ่งช่วยในการสร้างประมาณการต้นทุนและประเมินระยะเวลาของโครงการและความต้องการทรัพยากรในระยะเริ่มต้น

มาดูกันว่าเทคนิคนี้คืออะไร ทำงานอย่างไร มีวิธีการอย่างไร และอื่นๆ

การประมาณการแบบคล้ายคลึงกันในบริหารโครงการคืออะไร?

การประมาณการแบบเปรียบเทียบในบริหารโครงการเป็นเทคนิคที่มีความยืดหยุ่นซึ่ง ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จากโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีผลลัพธ์หรือภารกิจที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำนายค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และทรัพยากรของโครงการปัจจุบัน การมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากขึ้นจะช่วยให้การประมาณการแบบเปรียบเทียบดีขึ้น

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้การประมาณการแบบคล้ายคลึงกันในการจัดการโครงการ:

  • เลือกโครงการที่เปรียบเทียบได้: เลือกโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีความใกล้เคียงกับโครงการใหม่ ตัวอย่างเช่น หากโครงการปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับการวิจัยตลาด ให้เลือกโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ความคล้ายคลึงระหว่างโครงการที่ผ่านมาและโครงการที่คุณกำลังประเมินจะช่วยให้การคาดการณ์มีความแม่นยำ
  • ค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองโครงการ: ระบุคุณค่า เช่น ต้นทุน ระยะเวลา ขอบเขต และงานเฉพาะ ที่คล้ายคลึงกันในทั้งสองโครงการเพื่อสร้างการประมาณการ
  • จดบันทึกความคล้ายคลึงกัน: ทำรายการสิ่งของที่คล้ายกันในทั้งสองโครงการเพื่อให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น
  • เลือกประมาณการของคุณ: เปรียบเทียบรายการโครงการทั้งสองและเลือกประมาณการที่คุณต้องการสำหรับโครงการปัจจุบันตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น งบประมาณ กรอบเวลา ขอบเขต ชั่วโมงการทำงานประจำวัน/รายสัปดาห์ของสมาชิกในทีม และทรัพยากรที่จำเป็นตามข้อมูลโครงการที่ผ่านมา

การประมาณการแบบเชิงเปรียบเทียบกับแบบพาราเมตริก

การประมาณการแบบพาราเมตริกเป็นเทคนิคที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเน้นความแม่นยำ โดยใช้ราคาต่อหน่วยกิจกรรมและความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรต่าง ๆ เพื่อกำหนดต้นทุน ทรัพยากร และระยะเวลาของโครงการได้อย่างถูกต้อง

ทั้งเทคนิคการประมาณการแบบพารามิเตอร์และแบบเปรียบเทียบในด้านการจัดการโครงการใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์แตกต่างกัน. นี่คือความแตกต่างบางประการระหว่างการประมาณการแบบเปรียบเทียบกับแบบพารามิเตอร์.

ความแตกต่างที่สำคัญการประมาณค่าแบบอุปมาอุปไมยการประมาณค่าพาราเมตริก
พื้นฐานของการประมาณการสร้างการประมาณการโครงการทั่วไปโดยอิงจากข้อมูลประวัติของโครงการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงการใช้รายละเอียดเช่น ขอบเขต ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาของโครงการก่อนหน้า รวมถึงการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญใช้การคำนวณแบบหน่วยและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อประมาณระยะเวลา เงินทุน และทรัพยากรของโครงการ รวมถึงการระบุและใช้พารามิเตอร์ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา ต้นทุน หรือค่าทรัพยากรของโครงการ เพื่อประมาณค่าปัจจุบันของโครงการ
ความถูกต้องและความสามารถในการนำไปใช้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการประมาณการโครงการ มีความแม่นยำน้อยกว่าการประมาณการแบบพารามิเตอร์ และเหมาะสำหรับโครงการที่มีข้อมูลจำกัดมีความแม่นยำมากกว่าการประมาณการแบบเทียบเคียง โดยใช้การคำนวณอย่างละเอียดและความสัมพันธ์ทางสถิติ เหมาะสำหรับโครงการที่มีขอบเขตชัดเจน
ความซับซ้อนเทคนิคง่ายและรวดเร็ว ไม่มีการใช้วิธีทางสถิติซับซ้อนและใช้เวลามากกว่าการประมาณการแบบเทียบเคียง ต้องมีการคำนวณทางสถิติและการปรับแก้

ในขณะที่ความแตกต่างชัดเจนแล้ว นี่คือเวลาที่ควรใช้การประมาณค่าแบบพารามิเตอร์และการประมาณค่าแบบอุปมาอุปไมยในการบริหารโครงการ:

  • การใช้การประมาณค่าแบบเทียบเคียง: ผู้จัดการโครงการมักใช้การประมาณค่าแบบเทียบเคียงใน ระยะเริ่มต้น เพื่อสร้างการประมาณค่าคร่าวๆ ใช้เทคนิคนี้เมื่อไม่มีข้อมูลรายละเอียด
  • การใช้การประมาณค่าแบบพาราเมตริก: การประมาณค่าแบบพาราเมตริกเป็นวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งต้องการการคำนวณอย่างละเอียดและข้อมูลการประเมินโครงการวิธีการนี้ใช้หลักๆ สำหรับโครงการที่มีข้อมูลรายละเอียดและ พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ เช่น ราคาต่อหน่วยของวัสดุ แรงงาน หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของโครงการ

วิธีการประมาณการแบบเปรียบเทียบ

การประมาณการแบบเปรียบเทียบในบริหารโครงการเป็นเทคนิคการประมาณการแบบบนลงล่าง ซึ่งหมายความว่าคุณได้การประมาณการของโครงการทั้งหมดก่อนแล้วจึงแยกออกเป็นส่วนย่อยของโครงการ นี่คือสองวิธีการประมาณการแบบเปรียบเทียบที่คุณสามารถใช้ได้

การประมาณค่าแบบอิงพารามิเตอร์โดยใช้การเปรียบเทียบ

วิธีการนี้ประมาณการงบประมาณ ขอบเขต และทรัพยากรของโครงการปัจจุบันโดยใช้ตัวแปรหรือพารามิเตอร์เฉพาะจากโครงการก่อนหน้า กล่าวโดยย่อคือ ใช้พารามิเตอร์สำคัญของโครงการ ที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์และKPI การจัดการโครงการ

ตัวอย่างเช่น หากการวิจัยตลาดในโครงการวิเคราะห์การขายครั้งก่อนใช้เวลา 10 ชั่วโมง คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อประมาณระยะเวลาของงานวิจัยตลาดที่คล้ายกันในโครงการปัจจุบันได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการโครงการสามารถประมาณพารามิเตอร์อื่นๆ สำหรับโครงการปัจจุบัน เช่น ต้นทุนหรือทรัพยากร ผ่านการเปรียบเทียบได้

การประมาณการโดยใช้การประเมินวงจรชีวิตเป็นฐาน

โดยใช้วิธีการนี้ ผู้จัดการโครงการจะพิจารณา มุมมองที่ครอบคลุมของโครงการ ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น เพื่อประมาณการทรัพยากร ค่าใช้จ่าย และกรอบเวลาของโครงการใหม่

สมมติว่าคุณมีโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอดีตที่มีขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การรวบรวมทรัพยากร การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การปรับใช้ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการและการให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้การประมาณการแบบเปรียบเทียบตามวงจรชีวิต—คุณต้องวิเคราะห์ทรัพยากรเฉพาะและเวลาที่จัดสรรให้กับแต่ละขั้นตอนของโครงการ ข้อมูลนี้ช่วยในการประมาณค่าพารามิเตอร์ของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่

ข้อดีและข้อเสียของการประมาณการแบบคล้ายคลึง

เช่นเดียวกับเทคนิคการจัดการโครงการอื่น ๆ การประมาณการแบบเทียบเคียงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

ประโยชน์

  • ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านทรัพยากรและต้นทุน: การประมาณการแบบอุปมาอุปไมยให้การประมาณการพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เป็นเทคนิคที่คุ้มค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการและเอกสารน้อยกว่า
  • การปรับปรุงการประมาณการอย่างค่อยเป็นค่อยไป: แม้ว่าการประมาณการแบบเปรียบเทียบจะเหมาะสำหรับระยะแรกของโครงการ แต่ก็เป็นประโยชน์ในทุกช่วงของโครงการในการปรับปรุงการประมาณการของคุณให้แม่นยำยิ่งขึ้น
  • การประมาณการในระดับรายละเอียด: การประมาณการแบบเปรียบเทียบในด้านการจัดการโครงการช่วยให้ประมาณกรอบเวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานแต่ละชิ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้
  • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้: เทคนิคนี้ช่วยให้ทีมโครงการประเมินความเป็นไปได้ งบประมาณ และผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล

ข้อเสีย

  • ความแม่นยำจำกัด: เทคนิคอาจขาดความแม่นยำเนื่องจากข้อมูลโครงการมีจำกัดและการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร เช่น ทรัพยากรและอัตราเงินเฟ้อ
  • อิงตามสมมติฐาน: เทคนิคนี้อาศัยสมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากข้อมูลโครงการในอดีต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในอดีตอาจไม่สะท้อนถึงโครงการปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ไม่ซ้ำกัน: หากคุณไม่มีข้อมูลประวัติศาสตร์ให้ใช้ การประมาณการแบบเปรียบเทียบจะไม่สามารถทำได้

คู่มือทีละขั้นตอนสำหรับการประมาณราคาแบบเทียบเคียง

ในบรรดาเทคนิคการประมาณการที่คล่องตัว การประมาณการแบบเปรียบเทียบเป็นวิธีหนึ่งที่ตรงไปตรงมาและมีประโยชน์มากที่สุดเมื่อต้องประมาณการสำหรับขั้นตอนเริ่มต้นของโครงการ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทคนิคนี้ควรใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด มันจัดเก็บข้อมูลโครงการ ช่วยให้คุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ ติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน และปรับปรุงกระบวนการโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ClickUp 3.0 การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงาน
กำหนดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างรวดเร็วภายในงานใน ClickUp เพื่อสื่อสารสิ่งที่ต้องให้ความสนใจก่อน

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp เพื่อสร้างการประมาณการสำหรับโครงการถัดไปของคุณโดยใช้การประมาณการแบบเทียบเคียง

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาโดเมนของโครงการใหม่และข้อกำหนดด้านเทคโนโลยี

ระบุขอบเขตของโครงการก่อนหน้า (ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้าง หรือสาขาอื่น) และทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น โครงการใหม่ของคุณอาจเป็นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการตลาดผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณระบุขอบเขตได้แล้ว คุณจะเข้าใจเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งทำให้การค้นหาโครงการที่คล้ายกันในอดีตง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: ทำงานในการค้นหาโครงการที่ผ่านมาที่คล้ายกัน

เริ่มต้นด้วยการสร้างรายการโครงการที่ผ่านมา (เช่น สิบโครงการขึ้นไป) โดยอิงตามตัวแปรต่างๆ เช่น โดเมน ทีมเป้าหมายการจัดการโครงการ หรือบริบท จากนั้น คัดเลือกโครงการ ที่คุณพบว่ามีความคล้ายคลึงกันจนเหลือสองหรือสามโครงการสำหรับการเปรียบเทียบ

ขั้นตอนที่ 3: เปรียบเทียบโครงการ

เมื่อรายการโครงการที่เปรียบเทียบได้พร้อมแล้ว ให้เริ่มการเปรียบเทียบโดย ใช้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ยิ่งคุณพบตัวแปรที่คล้ายคลึงกันมากเท่าใด การประมาณการโครงการของคุณก็จะยิ่งแม่นยำมากขึ้นเท่านั้น

ภายในรายการ คุณสามารถเพิ่มโครงการแต่ละโครงการเป็นงานใน ClickUp ได้ นอกจากนี้ ด้วยClickUp Custom Fields คุณสามารถระบุปัจจัยสำคัญทั้งหมด (งบประมาณ, ระยะเวลา, ทรัพยากร ฯลฯ) ที่คุณต้องการเปรียบเทียบโครงการได้ จากนั้นสามารถกำหนดค่าสำหรับตัวแปรเฉพาะเหล่านั้นให้กับแต่ละงานของโครงการได้

ClickUp Board
รับภาพรวมที่ละเอียดของงานด้วยมุมมองกระดาน ClickUp

นอกเหนือจากมุมมองรายการแล้วกระดานคัมบังของ ClickUpยังช่วยให้คุณดูงานได้อย่างรวดเร็ว จัดกลุ่มงานตามความคล้ายคลึง ความสำคัญ หรือสถานะ จัดเรียงโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง และกรองงานตามผู้รับผิดชอบ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลระหว่างการเปรียบเทียบโครงการ. มันมอบข้อมูลประวัติศาสตร์ที่มีค่าให้คุณ ซึ่งคุณสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างการประมาณเวลาที่สมจริงและถูกต้องมากขึ้นสำหรับโครงการใหม่ของคุณ.

ขั้นตอนที่ 4: สร้างประมาณการต้นทุนและระยะเวลาสำหรับโครงการที่วางแผนไว้

ต้นทุนและระยะเวลาเป็นสองตัวแปรหลักที่ผู้จัดการโครงการประเมินเป็นอันดับแรก เมื่อคุณเปรียบเทียบโครงการแล้ว ให้ประมาณการคร่าวๆ ว่าโครงการใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการให้เสร็จสิ้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้ประมาณการตัวแปรอื่นๆ ตามกิจกรรมของโครงการและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ติดตามต้นทุนโครงการทั้งหมดด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามต้นทุนโครงการทั้งหมดด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUp

ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ต้นทุนของ ClickUpเพื่อดูงบประมาณและติดตามต้นทุนโครงการโดยรวม เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพต้นทุนแบบเรียลไทม์ และช่วยให้คุณเข้าใจการแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนตลอดวงจรชีวิตของโครงการกับมูลค่า

ขั้นตอนที่ 5: ระบุกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันในโครงการที่ผ่านมา

ค้นหา กิจกรรมที่คล้ายกันในโครงการที่ผ่านมาเพื่อ สร้างการประมาณการขั้นสุดท้าย ตัวอย่างเช่น หากเป็นโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ระบุกิจกรรมและหัวข้อที่คล้ายกันในโครงการที่ผ่านมาในระยะการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจง เช่น การออกแบบหรือการPLOYMENT สร้างการประมาณการต้นทุน ระยะเวลา และทรัพยากรสำหรับงานแต่ละอย่าง

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainสามารถสแกนเอกสารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยาวได้ และสรุปให้คุณภายในไม่กี่วินาที เอกสารที่ถูกสรุปเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจแง่มุมหลักของเอกสารการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การค้นหากิจกรรมที่คล้ายกันในโครงการที่ผ่านมาง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนที่ 6: สร้างการประมาณการขั้นสุดท้ายด้วยข้อมูลที่รวบรวมได้

เมื่อการประมาณการของคุณพร้อมแล้ว คุณสามารถเริ่มดำเนินการโครงการของคุณได้ ใช้การประมาณการสุดท้ายของคุณ (ค่าเดียวหรือช่วงค่า) เพื่อสร้างกระบวนการทำงานสำหรับการดำเนินโครงการ

รับมุมมองที่ชัดเจนของงานด้วยเทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับมุมมองที่ชัดเจนของงานด้วยเทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUp

เทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณสร้างมุมมองที่ชัดเจนของงานในโครงการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ต้องส่งมอบ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรของโครงการได้อย่างแม่นยำในระดับที่ละเอียด ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้มั่นใจว่างานถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน, ทรัพยากรถูกจัดสรร, และความคืบหน้าถูกติดตามอย่างสม่ำเสมอ

ลองดูเทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานเหล่านี้!

เมื่อคุณพร้อมกับการประมาณการของคุณแล้ว ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่โครงการที่แสดงขั้นตอนกลยุทธ์ที่ทีมของคุณต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ของโครงการได้ตามกำหนดเวลา แผนที่โครงการนี้จะแสดงอย่างชัดเจนถึงระยะเวลาของโครงการ ขอบเขต ความสำคัญ ความคาดหวัง และเป้าหมายเพื่อให้โครงการก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

วางแผนและติดตามโครงการด้วยเทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนและติดตามโครงการด้วยเทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp

ผสานการประมาณการแบบคล้ายคลึงกับเทมเพลต Roadmap ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจในการวางแผนโครงการที่ราบรื่นและมีกลยุทธ์ เทมเพลตแผนที่โครงการนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมด้วยเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการ วางกลยุทธ์ จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกับทีมภายในของคุณเพื่อให้มั่นใจว่างานจะส่งมอบตามกำหนดเวลา

ตัวอย่างการประมาณการแบบเปรียบเทียบ

ผู้จัดการโครงการได้รับมอบหมายให้ประมาณการค่าใช้จ่ายและระยะเวลาของแคมเปญการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใหม่ รายละเอียดมีดังนี้:

  1. โครงการ: แคมเปญการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อโปรโมทการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่
  2. เป้าหมาย: เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ใหม่—18,000 คนต่อเดือน
  3. ความท้าทาย: เนื่องจากโครงการยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ผู้จัดการจึงขาดแผนงานที่ละเอียดหรือใบเสนอราคาค่าใช้จ่าย
  4. วิธีแก้ไข: ผู้จัดการใช้การประมาณการแบบเปรียบเทียบในการบริหารโครงการเพื่อพัฒนาประมาณการคร่าวๆ ขั้นตอนมีดังนี้: ผู้จัดการโครงการจะระบุโครงการแคมเปญการตลาดบนโซเชียลมีเดียที่คล้ายกันในอดีตจำนวนสิบโครงการ หลังจากตรวจสอบแต่ละโครงการอย่างละเอียดแล้ว ผู้จัดการจะค้นหาตัวแปรที่คล้ายคลึงกันมากที่สุด ได้แก่ ต้นทุน ระยะเวลา กิจกรรม ขอบเขต กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางโซเชียลมีเดีย จากนั้นใช้ข้อมูลนี้ในการประมาณการสำหรับโครงการปัจจุบัน เนื่องจากการประมาณการเบื้องต้นอาจไม่ถูกต้อง ผู้จัดการสามารถปรับแต่งประมาณการทีละน้อยโดยใช้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อโครงการดำเนินไป
รับประมาณการโครงการที่ถูกต้องด้วย ClickUp

การประมาณการแบบเปรียบเทียบในด้านการจัดการโครงการได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญ. ทำไม? เพราะการใช้งานที่ง่าย, ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว, และกระบวนการที่น้อยกว่า.

เมื่อเริ่มโครงการใหม่ การประมาณการแบบเปรียบเทียบเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และระยะเวลาของโครงการคร่าวๆ แม้ว่าจะเป็นเทคนิคพื้นฐาน แต่การประมาณการนี้ก็สามารถเชื่อถือได้พอสมควร

ด้วย ClickUp กระบวนการประมาณการแบบแอนะล็อกจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีก กระดานโครงการและเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการของ ClickUp ช่วยให้คุณประมาณการโครงการได้อย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ความแตกต่างระหว่างการประมาณค่าแบบพาราเมตริกกับการประมาณค่าแบบเชิงเปรียบเทียบคืออะไร?

ความแตกต่างหลักระหว่างการประมาณการแบบพาราเมตริกกับการประมาณการแบบเปรียบเทียบในด้านการจัดการโครงการคือ เทคนิคการประมาณการแบบพาราเมตริกใช้การเปรียบเทียบและการคำนวณตามหน่วย ในขณะที่การประมาณการแบบพาราเมตริกใช้ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปรเพื่อคำนวณต้นทุนหรือทรัพยากรของโครงการปัจจุบัน ในทางกลับกัน การประมาณการแบบเปรียบเทียบใช้ข้อมูลจากโครงการในอดีตที่คล้ายคลึงกันสำหรับโครงการใหม่

อะไรคือตัวประมาณค่าแบบอนาล็อก?

ตัวประมาณค่าแบบแอนะล็อกเป็นวิธีการที่ใช้ข้อมูลจากโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีความคล้ายคลึงกันเพื่อประมาณค่าต้นทุนและระยะเวลาของโครงการปัจจุบัน วิธีการประมาณค่าแบบแอนะล็อกนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกโครงการในอดีตที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการใหม่มากที่สุดเพื่อสร้างการประมาณค่าที่แม่นยำ

หลักการเปรียบเทียบในการประมาณค่าคืออะไร?

หลักการเปรียบเทียบในการประมาณการโครงการเกี่ยวข้องกับการใช้พารามิเตอร์ของโครงการที่ผ่านมาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโครงการใหม่เพื่อประมาณการต้นทุน เป็นต้น หลักการนี้เป็นพื้นฐานของการประมาณการแบบเปรียบเทียบในการบริหารโครงการ ซึ่งการประมาณการจะสร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์จากโครงการที่ผ่านมา