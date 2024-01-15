เทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการของคุณ

การประมาณการเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของอไจล์อาจทำให้ยากต่อการคาดการณ์ว่าต้องใช้ความพยายามเท่าใดสำหรับงานหนึ่ง ทีมมักประสบปัญหาในการประมาณการอย่างแม่นยำ นำไปสู่การพลาดกำหนดเวลา การขยายขอบเขตงาน และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกผิดหวัง
ข่าวดีก็คือมีเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการประมาณการแบบอไจล์ให้ดีขึ้นได้ โดยการใช้ข้อมูลในอดีต, การยอมรับกระบวนการที่ร่วมมือกัน, และการทบทวนการประมาณการอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานสามารถตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้แม้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด
ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายเหตุผลทั่วไปที่ทำให้ทีมประสบปัญหาในการประมาณการพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนโป๊กเกอร์ การประเมินขนาดด้วยเสื้อยืด การโหวตด้วยจุด ฯลฯ เพื่อทำให้การประมาณการแบบ Agile ของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ทีมของคุณจะสามารถมุ่งมั่นในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในแต่ละสปรินต์ได้อย่างมั่นใจ
เทคนิคการประมาณการโครงการแบบอไจล์คืออะไร?
เทคนิคการประมาณการโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการที่ทีมอไจล์ใช้เพื่อประมาณขนาด ความพยายาม และระยะเวลาของงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ภายในโครงการ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ และการสร้างฉันทามติเพื่อนำไปสู่การประมาณการและการคาดการณ์
เนื่องจากเป้าหมายคือการวางแผนอย่างถูกต้องแม้ในสภาพความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณจึงต้องออกแบบเทคนิคการประมาณการเหล่านี้ให้สามารถทำซ้ำได้และปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของโครงการแบบอไจล์
ทำไมต้องใช้การประมาณการแบบ Agile?
เป้าหมายหลักของการประมาณการแบบอไจล์คือการให้การประเมินที่แม่นยำและรวดเร็วเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประมาณการแบบอไจล์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการวางแผนและการดำเนินโครงการแบบอไจล์ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการร่วมมือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ทีมแบบอไจล์ทำการประมาณการ:
- การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผน: ทีมวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันโดยอิงจากขนาดที่ประมาณการของเรื่องราวผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีคุณค่าและสามารถดำเนินการได้มากที่สุดได้รับการจัดการก่อน
- การจัดสรรทรัพยากร:ทีมจัดสรรทรัพยากรและกำหนดขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับสปรินต์หรือการปล่อยเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึงตามการประมาณการ
- การตั้งความคาดหวัง: การประมาณการช่วยตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ และลูกค้า
- การร่วมมือในทีม: เทคนิคการประมาณค่าแบบ Agile เช่น Planning Poker ช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในกระบวนการประมาณค่า
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีมใช้ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับความแม่นยำในการประมาณการและความเร็วในการทำงานเพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมาณการและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการความเสี่ยง: ทีมที่ทำงานแบบ Agile จะคำนึงถึงความเสี่ยงในระหว่างการประเมินและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของโครงการโดยรวม
- การวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชัน: การวางแผนการปล่อยเวอร์ชันขึ้นอยู่กับการประมาณการเพื่อกำหนดเวลาที่ทีมสามารถส่งมอบชุดของฟีเจอร์หรือเรื่องราวของผู้ใช้ได้
- การอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะ: ทีมใช้การประชุมการประมาณการเพื่อชี้แจงข้อกำหนด, ระบุการพึ่งพา, และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความเข้าใจโดยรวมของงานและประสิทธิภาพที่ต้องการ
- การวัดความเร็ว: การประมาณค่าช่วยในการคำนวณความเร็ว ซึ่งช่วยให้ทีมวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต
- ความสามารถในการปรับตัว: ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนของตนได้ตามข้อมูลใหม่และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการประมาณการ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป
ความท้าทายและข้อได้เปรียบของการประมาณการโครงการแบบอไจล์
การประมาณการโครงการแบบอไจล์มาพร้อมทั้งความท้าทายและข้อได้เปรียบ. ทีมอไจล์ต้องเข้าใจแง่มุมเหล่านี้เพื่อนำทางในการวางแผนและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.
ความท้าทายในการประมาณการโครงการแบบอไจล์
- ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญหรือขอบเขตงานบ่อยครั้งมักส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการประมาณการเบื้องต้น
- การให้ความสำคัญกับความเร็วมากเกินไป: การพึ่งพาความเร็วในอดีตเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของทีม เทคโนโลยี หรือพลวัตของโครงการ อาจนำไปสู่การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง
- อคติทางความคิด: อคติทางความคิด เช่น อคติในแง่ดีหรือการยึดติดกับข้อมูลเดิม สามารถส่งผลต่อกระบวนการประมาณการ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการประมาณการ
ข้อดีของการประมาณการโครงการแบบอไจล์
- การมองเห็นและความโปร่งใส: การประมาณการช่วยให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งช่วยในการจัดการความคาดหวังและสร้างความไว้วางใจ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงความพยายามที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
- การสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของความพยายามที่ประมาณการไว้และวันที่คาดว่าจะส่งมอบ
- ความคาดการณ์ได้เพิ่มขึ้น: ทีมสามารถใช้ข้อมูลการประมาณการเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวางแผนและให้คำมั่นสัญญาได้ด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้น
เทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการของคุณ
นี่คือ 10 เทคนิคการประมาณค่าแบบอไจล์ที่ทรงพลังเพื่อเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ:
1. การวางแผนโป๊กเกอร์
นี่คือเทคนิคที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือ ซึ่งสมาชิกในทีมจะประเมินความพยายามโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้การ์ดที่มีค่าสัมพัทธ์ ผ่านการอภิปรายและการเปิดเผยการ์ด พวกเขาจะบรรลุฉันทามติร่วมกัน
การวางแผนโป๊กเกอร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างร่วมมือกันและการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีม เนื่องจากมันรวบรวมความเชี่ยวชาญร่วมกันของพวกเขาไว้ด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่การประมาณการที่มีความถูกต้องมากขึ้น
ด้วยการใช้กระบวนการสร้างฉันทามติที่มีประสิทธิภาพนี้ คุณสามารถป้องกันการถกเถียงที่ยืดเยื้อและช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้นในกระบวนการพัฒนาแบบอไจล์
วิธีการทำงานของ Planning Poker
- ขั้นตอนที่ 1: แจกไพ่ Planning Poker ให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยปกติไพ่จะประกอบด้วยไพ่ที่มีค่าเช่น 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 และไพ่ "?" ไพ่เหล่านี้มีค่าเป็นค่าเปรียบเทียบและแสดงถึงความซับซ้อนของงาน
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกในทีมเลือกการ์ดจากสำรับอย่างลับ ๆ ซึ่งสะท้อนถึงการประมาณความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานนี้
- ขั้นตอนที่ 3: เปิดเผยไพ่ที่เลือกพร้อมกันและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมอภิปรายเหตุผลเบื้องหลังการประมาณการของพวกเขาอย่างเปิดเผย การอภิปรายนี้ช่วยเปิดเผยมุมมองที่แตกต่างกัน ข้อสมมติ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตัวอย่าง: หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งเลือก "5" และอีกคนเลือก "13" สำหรับงานเดียวกัน พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างในการประมาณการได้
- ขั้นตอนที่ 4: อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความแตกต่างที่สำคัญในประมาณการ สนับสนุนให้ทีมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ชี้แจงความไม่แน่นอน และพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากการสนทนา ให้สมาชิกในทีมลงคะแนนอีกครั้งโดยเลือกการ์ดใหม่ตามความเข้าใจที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับงาน ตัวอย่าง: หากประมาณการเริ่มต้นคือ 5 และ 13 ทีมอาจสนทนาและตัดสินใจว่างานนี้ใกล้เคียงกับระดับ "8" มากขึ้นหลังจากพิจารณาทุกมุมมอง จากนั้นสมาชิกในทีมจะลงคะแนนเสียงอีกครั้งจนกว่าการประมาณจะบรรจบกันเป็นฉันทามติ
กรณีการใช้งานของ Planning Poker
- เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการประเมินเรื่องราวของผู้ใช้ งาน หรือคุณสมบัติ
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Planning Poker
- ใช้ตัวจับเวลาสำหรับแต่ละรอบ
- ให้การสนทนาเน้นที่การทำความเข้าใจกับงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
- จับคู่การใช้โป๊กเกอร์วางแผนกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- หลีกเลี่ยงการจมอยู่กับการประมาณการที่แม่นยำเกินไป
2. ขนาดเสื้อยืด
การกำหนดขนาดเสื้อยืดในการประเมินแบบอไจล์เกี่ยวข้องกับการกำหนดขนาดสัมพัทธ์ (XS, S, M, L, XL) ให้กับงานโดยพิจารณาจากความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้ ซึ่งช่วยให้การประเมินที่ซับซ้อนง่ายขึ้น XS หมายถึงงานที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด ในขณะที่ XL หมายถึงงานที่ใช้ความพยายามสูงมาก
เทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวนี้ส่งเสริมการหารือการประมาณการอย่างรวดเร็วและร่วมมือกันในระหว่างการเตรียมงานในภายหลังหรือการวางแผนสปรินต์. มันมอบความง่าย, ความรวดเร็ว, และความยืดหยุ่น, ทำให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ขนาดเสื้อยืดรวมถึงสมาชิกในทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน
วิธีการวัดไซส์เสื้อยืด
- ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความหมายของแต่ละขนาด (เช่น XS = 1 วัน, S = 3 วัน, M = 5 วัน เป็นต้น)
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละทีมเลือกขนาดที่แสดงถึงความพยายามที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุดโดยไม่พูดออกมา
- ขั้นตอนที่ 3: หารือเกี่ยวกับขนาดที่เลือกและปรับขนาดของแต่ละบุคคล หากจำเป็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน
กรณีการใช้งานขนาดเสื้อยืด
- การประมาณการอย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับงานที่คุ้นเคย ส่งเสริมการกำหนดขนาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่าตัวเลขที่แม่นยำ
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ขนาดเสื้อยืด
- กำหนดเกณฑ์การกำหนดขนาดไว้ล่วงหน้า (เช่น เวลา ความซับซ้อน)
- ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจขนาดของมาตราส่วน
3. การประมาณค่าแบบสามจุด
วิธีการสามจุดเป็นเทคนิคการประมาณการที่คล่องตัวซึ่งพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด (M) สถานการณ์ที่มองในแง่ดี (O) และสถานการณ์ที่มองในแง่ร้ายที่สุด (P) เพื่อนำไปสู่การประมาณการงาน
กระบวนการประมาณการเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าให้กับแต่ละสถานการณ์ โดยความพยายามที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (M) คือการประมาณการที่ดีที่สุดตามความคาดหวังที่เป็นจริง ความพยายามในกรณีที่ดีที่สุด (O) คือสถานการณ์ที่ดีที่สุด และความพยายามในกรณีเลวร้ายที่สุด (P) คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาฟีเจอร์หนึ่ง ความพยายามที่เป็นไปได้มากที่สุดอาจอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและความเชี่ยวชาญของทีม ความพยายามในแง่ดีอาจคำนึงถึงการดำเนินการที่ราบรื่นเป็นพิเศษ ในขณะที่ความพยายามในแง่ร้ายจะพิจารณาถึงความท้าทายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
วิธีการสามจุดให้แนวทางที่ละเอียดและเชิงความน่าจะเป็นมากขึ้นในการประมาณการงาน ช่วยให้ทีมสามารถคำนึงถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่มีอยู่ในโครงการที่ซับซ้อน
วิธีการทำงานของการประมาณค่าสามจุด
- ขั้นตอนที่ 1: อธิบายแนวคิดของการประมาณการ: M (มีแนวโน้มมากที่สุด), O (มองในแง่ดี), และ P (มองในแง่ร้าย) ความพยายาม
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประมาณความพยายามของ M, O และ P สำหรับงานนี้
- ขั้นตอนที่ 3: คำนวณค่าเฉลี่ยของความพยายามโดยใช้สูตร (M+O+P)/3.
กรณีการใช้งานการประมาณค่าสามจุด
- การติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการประมาณค่า M, O, และ P ช่วยให้สามารถปรับปรุงและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการประมาณค่าในอนาคต
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้วิธีประมาณค่าสามจุด
- ส่งเสริมการประเมินอย่างซื่อสัตย์
- หลีกเลี่ยงการเอนเอียงไปทางสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายเกินไป
- ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับช่วงความเชื่อมั่น
- ใช้สำหรับงานที่ซับซ้อนที่มีความไม่แน่นอนสูง
4. การทำแผนที่ความสัมพันธ์
ในแนวทางนี้ สมาชิกในทีมจะร่วมกันจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้หรือภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีลักษณะร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมของคุณกำลังประมาณการความพยายามที่จำเป็นสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ของโครงการซอฟต์แวร์ ในกรณีนั้น พวกเขาอาจจัดกลุ่มคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไว้ในคลัสเตอร์หนึ่ง และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในอีกคลัสเตอร์หนึ่ง
การแสดงผลแบบภาพของกลุ่มข้อมูลช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขตโดยรวมและขนาดสัมพัทธ์ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งช่วยในการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทำงานของการทำแผนที่ความผูกพัน
- ขั้นตอนที่ 1: ระบุรายการงานทั้งหมดที่ต้องประเมิน
- ขั้นตอนที่ 2: จัดกลุ่มงานตามความคล้ายคลึงหรือหัวข้อ จากนั้นอภิปรายและปรับปรุงการจัดกลุ่ม
- ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อหรือกลุ่มที่ได้ระบุไว้ตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้และความสำคัญ
กรณีการใช้งานของการทำแผนที่ความเชื่อมโยง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้จำนวนมาก
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้การแมปความใกล้ชิด
- ใช้สื่อการสอนที่มองเห็นได้ เช่น กระดาษโน้ตติดผนังหรือกระดานไวท์บอร์ดเสมือน
5. การลงคะแนนด้วยจุด
ในเทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวนี้ สมาชิกในทีมใช้สติกเกอร์จุดเพื่อลงคะแนนเสียงในรายการเฉพาะ แสดงความชอบหรือลำดับความสำคัญของพวกเขา สมาชิกแต่ละคนจะได้รับสติกเกอร์จุดจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสรรให้กับรายการที่กำลังพิจารณา
ตัวอย่างเช่น หากทีมให้ความสำคัญกับเรื่องราวของผู้ใช้ สมาชิกแต่ละคนอาจมีคะแนนจุดสามจุดเพื่อแจกจ่ายให้กับเรื่องราวต่างๆ ตามความสำคัญที่พวกเขามองเห็น รายการที่มีคะแนนจุดมากที่สุดจะถูกจัดอันดับให้มีความสำคัญหรือความนิยมสูงกว่า
การลงคะแนนแบบจุดมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการหาความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
วิธีการลงคะแนนแบบจุด
- ขั้นตอนที่ 1: อธิบายแต่ละงานโดยใช้การ์ดหรือกระดาษโน้ต
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับชุดสติกเกอร์จุดเพื่อจัดสรรตามความชอบในการลงคะแนนสำหรับงาน
- ขั้นตอนที่ 3: นับจำนวนสติกเกอร์จุดบนแต่ละบัตรเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงาน
กรณีการใช้งานการลงคะแนนแบบจุด
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้และความสนใจของทีม ส่งเสริมการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การโหวตแบบจุด
- กำหนดเกณฑ์การลงคะแนนให้ชัดเจน (เช่น ความพยายาม, ความซับซ้อน, ความสำคัญ)
- ใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการประมาณค่าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
6. การประมาณการระบบถัง
ในการประมาณการระบบถัง (Bucket System Estimation) คุณจะจัดกลุ่มรายการตามขนาดหรือความซับซ้อนสัมพัทธ์ของมัน วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินและจัดหมวดหมู่ภารกิจได้อย่างเป็นระบบ
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประมาณการเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories) กลุ่มอาจครอบคลุมตั้งแต่ 'ความซับซ้อนต่ำ' ถึง 'ความซับซ้อนสูง' และสมาชิกในทีมของคุณจะจัดเรื่องราวแต่ละเรื่องไว้ในกลุ่มที่เหมาะสมตามการประเมินขนาดของมัน
หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของระบบถังคือความง่ายและสะดวกในการใช้งาน. มันให้กรอบที่ชัดเจนสำหรับการจัดหมวดหมู่สิ่งของ ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทั้งสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์และสมาชิกใหม่.
ระบบถังทำงานอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเกณฑ์และระดับความพยายามที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกลุ่ม (เช่น ขนาดเล็ก = 1-3 วัน, ขนาดกลาง = 4-7 วัน เป็นต้น)
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมวางแต่ละงานลงในถังที่เหมาะสมตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้
- ขั้นตอนที่ 3: หารือและปรับตำแหน่งของบัคเก็ตเพื่อให้การแทนขอบเขตของโครงการถูกต้อง
กรณีการใช้งานระบบถัง
- การประมาณการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถนำเสนอขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน
คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ระบบถัง
- ใช้สำหรับโครงการขนาดเล็กหรือส่วนประกอบที่มีขอบเขตชัดเจน
- ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงขนาดของกลุ่มข้อมูล
7. ลำดับฟีโบนัชชี
เทคนิคนี้ใช้ลำดับตัวเลขฟีโบนัชชี (1, 2, 3, 5, 8, 13, เป็นต้น) เพื่อแสดงถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกในทีมจะกำหนดตัวเลขฟีโบนัชชีเหล่านี้เพื่อแสดงขนาดหรือความพยายามที่สัมพันธ์กันสำหรับงานต่างๆ เช่น เรื่องราวของผู้ใช้หรือฟีเจอร์ต่างๆ
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังประเมินความซับซ้อนของงานเขียนโค้ด พวกเขาอาจกำหนดคะแนน 3 ให้กับงานที่ค่อนข้างง่าย คะแนน 8 ให้กับงานที่มีความซับซ้อนปานกลาง และคะแนน 13 ให้กับงานที่มีความซับซ้อนสูงกว่า
ลำดับฟีโบนัชชียอมรับว่าการประมาณงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การแบ่งงานออกเป็นหน่วยย่อยที่ชัดเจนและกำหนดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ลำดับฟีโบนัชชีทำงานอย่างไร
- ขั้นตอนที่ 1: อธิบายลำดับฟีโบนัชชีและการนำไปใช้ในการประมาณค่า
- ขั้นตอนที่ 2: ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนหรือคำอธิบายว่าแต่ละระดับของฟีโบนัชชีแสดงถึงอะไรในแง่ของความพยายาม
- ขั้นตอนที่ 3: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประเมินความพยายามสำหรับงานโดยใช้ลำดับฟีโบนัชชี
- ขั้นตอนที่ 4: ส่งเสริมการอภิปรายและปรับปรุงการประมาณการ หากจำเป็น เพื่อให้มั่นใจในการจัดลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม
กรณีการใช้งานลำดับฟีโบนัชชี
- มีผลต่อการจัดลำดับขนาดงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ลำดับฟีโบนัชชี
- รักษาความสม่ำเสมอในการใช้ลำดับเพื่อให้แน่ใจว่าการเปรียบเทียบมีความถูกต้อง
- หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าอย่างละเอียด ควรใช้ค่าที่กว้างสำหรับรายการขนาดใหญ่
8. การประมาณค่าโดยเปรียบเทียบ
การประมาณการโดยใช้การเปรียบเทียบเชิงอุปมาอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างงานปัจจุบันกับงานที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้ทำเสร็จแล้ว เพื่อประมาณความพยายามที่ต้องใช้
สมาชิกในทีมเปรียบเทียบภารกิจใหม่กับภารกิจที่ผ่านมาที่คล้ายกัน และประเมินความพยายามที่ต้องการตามความเหมือนหรือความต่าง
ตัวอย่างเช่น ในการประมาณความพยายามในการพัฒนาคุณลักษณะใหม่ ทีมงานอาจอ้างอิงคุณลักษณะที่คล้ายกันซึ่งได้ดำเนินการในสปรินต์ก่อนหน้านี้
เทคนิคนี้ส่งเสริมการปรับปรุงความแม่นยำของการประมาณค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากทีมได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ
โดยการระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานปัจจุบันและงานที่ผ่านมา การประเมินโดยเปรียบเทียบช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการวางแผนและส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
การทำงานของการประมาณค่าโดยเปรียบเทียบ
- ขั้นตอนที่ 1: หารือและระบุโครงการหรือภารกิจในอดีตที่คล้ายกับโครงการที่กำลังประเมิน
- ขั้นตอนที่ 2: นึกถึงความพยายามที่ใช้ไปกับโครงการหรืองานที่คล้ายคลึงกัน
- ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาและปรับความพยายามตามความแตกต่างของบริบทหรือความซับซ้อนระหว่างตัวอย่างเปรียบเทียบกับงานปัจจุบัน
- ขั้นตอนที่ 4: ใช้ความพยายามที่ปรับแล้วจากการเปรียบเทียบเป็นประมาณการเริ่มต้นสำหรับงานปัจจุบัน และบันทึกเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้
กรณีการใช้งานของการประมาณค่าเชิงอุปมา
- มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับงานที่มีความคล้ายคลึงกับงานที่เคยทำมาก่อน
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประมาณการโดยใช้การเปรียบเทียบ
- ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบอย่างถูกต้อง
9. เทคนิคจากบนลงล่าง
ในวิธีนี้ ทีมงานจะประเมินขอบเขตหรือความซับซ้อนโดยรวมของโครงการในเบื้องต้น และกำหนดประมาณการโดยรวมเพื่อแสดงถึงความพยายามทั้งหมด
ทีมจะทำการแยกโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ และปรับปรุงการประมาณการสำหรับแต่ละส่วนประกอบตามความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในการประมาณการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมอาจเริ่มต้นด้วยการประมาณการระดับสูงสำหรับโครงการทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงแยกออกเป็นโมดูลเฉพาะ และกำหนดประมาณการโดยละเอียดให้กับแต่ละโมดูลเมื่อพวกเขาเจาะลึกเข้าไปในข้อกำหนดมากขึ้น
โดยการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลังจากประมาณการระดับสูงในเบื้องต้น ทีมงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ และเพิ่มความถูกต้องของการคาดการณ์ของพวกเขา
วิธีการทำงานของเทคนิคจากบนลงล่าง
- ขั้นตอนที่ 1: แยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
- ขั้นตอนที่ 2: ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินความพยายามสำหรับแต่ละองค์ประกอบแยกกัน
- ขั้นตอนที่ 3: รวมประมาณการของแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ประมาณการโครงการโดยรวม
กรณีการใช้งานเทคนิคแบบบนลงล่าง
- เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนโครงการ
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เทคนิคจากบนลงล่าง
- พิจารณาเพิ่มบัฟเฟอร์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความซับซ้อนที่ไม่คาดคิด
10. เทคนิคจากล่างขึ้นบน
วิธีการแบบล่างขึ้นบนเป็นเทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความซับซ้อนของโครงการอย่างละเอียดและครอบคลุม
ในวิธีนี้ ทีมจะเริ่มด้วยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ โดยให้การประมาณการที่ละเอียดสำหรับแต่ละองค์ประกอบ
ตัวอย่างเช่น ในการประมาณการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมงานจะระบุคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ และกำหนดประมาณการความพยายามให้กับแต่ละรายการ จากนั้นจึงรวมประมาณการแต่ละรายการเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ประมาณการโครงการโดยรวม
คุณสามารถใช้เทคนิคจากล่างขึ้นบนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทีมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ โดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง
โดยการมุ่งเน้นไปที่การประมาณการอย่างละเอียดสำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วน คุณสามารถคำนึงถึงข้อกำหนดเฉพาะและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การประมาณการโครงการที่สมจริงและมีข้อมูลมากขึ้น
วิธีการทำงานของเทคนิคจากล่างขึ้นบน
- ขั้นตอนที่ 1: แบ่งงานออกเป็นหน่วยย่อยที่สุดที่สามารถกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน
- ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประเมินความพยายามสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
- ขั้นตอนที่ 3: รวมประมาณการของแต่ละหน่วยเพื่อหาประมาณการสำหรับความพยายามทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงาน
- ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบประมาณการจากล่างขึ้นบนกับประมาณการจากบนลงล่างที่มีอยู่ และปรับแก้ไขหากจำเป็น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
กรณีการใช้งานเทคนิคแบบล่างขึ้นบน
- เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เทคนิคจากล่างขึ้นบน
- ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการประมาณการ
ClickUp: พันธมิตรด้านการประเมินผลแบบ Agile ของคุณ
กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการนำระบบ Agile ไปใช้ในองค์กรของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?
ClickUp ผสานการทำงานกับเทคนิคการประเมินแบบอไจล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ และ ศักยภาพในการบริหารโครงการ
การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpยกระดับการประมาณการแบบ Agile จากเพียงการคาดเดาไปสู่กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและทำงานร่วมกันได้
นี่คือวิธี:
- การประมาณเวลาใน ClickUp: กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยการตั้งชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้สำหรับแต่ละงานภายในเรื่องราวของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เป็นจริง
- การติดตามเวลาใน ClickUp:ฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้จริงกับงานต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับชั่วโมงที่ประมาณการไว้เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างและปรับปรุงการประมาณการสำหรับงานที่คล้ายกันในอนาคต
- มุมมอง Gantt ของ ClickUp: มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว และปรับประมาณการให้เหมาะสมเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
- รายงานและแดชบอร์ด: สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงภาพความพยายามที่คาดการณ์ไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้และสปรินต์ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับการประมาณการในอนาคตตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ให้แบบฟอร์มประมาณการโครงการที่มีประโยชน์เหล่านี้ช่วยนำทางคุณ!
ตัวอย่างวิธีที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เฉพาะด้าน
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการใช้เทคนิคที่เราได้ระบุไว้ราบรื่นยิ่งขึ้น:
- การวางแผนโป๊กเกอร์และลำดับฟีโบนัชชี: ผสานค่าประมาณงานที่สัมพันธ์กันเข้ากับฟิลด์ที่กำหนดเอง และใช้เทมเพลตโครงการเสนอโครงการของระบบโหวตออนไลน์ของ ClickUpเพื่อดำเนินการเซสชันโป๊กเกอร์เสมือนจริง
- ขนาดเสื้อยืด: สร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับงาน "ขนาดเล็ก" "ขนาดกลาง" และ "ขนาดใหญ่" และกำหนดให้กับเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายตามการสนทนา
- การประมาณค่าสามจุด: ใช้ฟีเจอร์Formula Fields ของ ClickUpเพื่อคำนวณความพยายามเฉลี่ยสำหรับแต่ละเรื่องราวโดยอิงจากค่า M, O และ P
- การแผนที่ความใกล้ชิด: จัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้ในรายการ ClickUpและจัดกลุ่มให้เห็นภาพตามความคล้ายคลึงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณความพยายามสำหรับแต่ละกลุ่ม
การเชี่ยวชาญเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์
การประมาณระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์. เทคนิคการประมาณแบบ Agile เช่น Planning Poker, การจัดขนาดด้วยเสื้อยืด, และลำดับฟีโบนัชชี มอบแนวทางที่ร่วมมือและปรับเปลี่ยนได้เพื่อรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบ.
การประมาณการเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ทีมที่มีความคล่องตัวโดยใช้ ClickUp สามารถปรับเทียบการตัดสินใจของตนและพัฒนาความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น
ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประมาณเวลา การติดตามเวลา มุมมอง Gantt และรายงานและแดชบอร์ดที่ครอบคลุม
สมัครใช้ ClickUpเพื่อบอกลาปัญหาการติดตามโครงการและการจัดการโครงการของคุณ