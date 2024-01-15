บล็อก ClickUp
เทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการของคุณ

Engineering Team
15 มกราคม 2567

การประมาณการเป็นหนึ่งในส่วนที่ท้าทายที่สุดของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ของอไจล์อาจทำให้ยากต่อการคาดการณ์ว่าต้องใช้ความพยายามเท่าใดสำหรับงานหนึ่ง ทีมมักประสบปัญหาในการประมาณการอย่างแม่นยำ นำไปสู่การพลาดกำหนดเวลา การขยายขอบเขตงาน และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกผิดหวัง

ข่าวดีก็คือมีเทคนิคที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการประมาณการแบบอไจล์ให้ดีขึ้นได้ โดยการใช้ข้อมูลในอดีต, การยอมรับกระบวนการที่ร่วมมือกัน, และการทบทวนการประมาณการอย่างสม่ำเสมอ ทีมงานสามารถตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้แม้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด

ในบล็อกนี้ เราจะอธิบายเหตุผลทั่วไปที่ทำให้ทีมประสบปัญหาในการประมาณการพร้อมทั้งให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ เช่น การวางแผนโป๊กเกอร์ การประเมินขนาดด้วยเสื้อยืด การโหวตด้วยจุด ฯลฯ เพื่อทำให้การประมาณการแบบ Agile ของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง ทีมของคุณจะสามารถมุ่งมั่นในการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงในแต่ละสปรินต์ได้อย่างมั่นใจ

เทคนิคการประมาณการโครงการแบบอไจล์คืออะไร?

เทคนิคการประมาณการโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการที่ทีมอไจล์ใช้เพื่อประมาณขนาด ความพยายาม และระยะเวลาของงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้ภายในโครงการ โดยอาศัยข้อมูลในอดีต การวิเคราะห์ และการสร้างฉันทามติเพื่อนำไปสู่การประมาณการและการคาดการณ์

เนื่องจากเป้าหมายคือการวางแผนอย่างถูกต้องแม้ในสภาพความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณจึงต้องออกแบบเทคนิคการประมาณการเหล่านี้ให้สามารถทำซ้ำได้และปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของโครงการแบบอไจล์

ทำไมต้องใช้การประมาณการแบบ Agile?

เป้าหมายหลักของการประมาณการแบบอไจล์คือการให้การประเมินที่แม่นยำและรวดเร็วเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประมาณการแบบอไจล์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการวางแผนและการดำเนินโครงการแบบอไจล์ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการร่วมมือของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ทีมแบบอไจล์ทำการประมาณการ:

  • การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผน: ทีมวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันโดยอิงจากขนาดที่ประมาณการของเรื่องราวผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่างานที่มีคุณค่าและสามารถดำเนินการได้มากที่สุดได้รับการจัดการก่อน
  • การจัดสรรทรัพยากร:ทีมจัดสรรทรัพยากรและกำหนดขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับสปรินต์หรือการปล่อยเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึงตามการประมาณการ
  • การตั้งความคาดหวัง: การประมาณการช่วยตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการโครงการ และลูกค้า
  • การร่วมมือในทีม: เทคนิคการประมาณค่าแบบ Agile เช่น Planning Poker ช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในกระบวนการประมาณค่า
  • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ทีมใช้ข้อมูลประวัติเกี่ยวกับความแม่นยำในการประมาณการและความเร็วในการทำงานเพื่อปรับปรุงความสามารถในการประมาณการและวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  • การจัดการความเสี่ยง: ทีมที่ทำงานแบบ Agile จะคำนึงถึงความเสี่ยงในระหว่างการประเมินและพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นของโครงการโดยรวม
  • การวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชัน: การวางแผนการปล่อยเวอร์ชันขึ้นอยู่กับการประมาณการเพื่อกำหนดเวลาที่ทีมสามารถส่งมอบชุดของฟีเจอร์หรือเรื่องราวของผู้ใช้ได้
  • การอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะ: ทีมใช้การประชุมการประมาณการเพื่อชี้แจงข้อกำหนด, ระบุการพึ่งพา, และรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความเข้าใจโดยรวมของงานและประสิทธิภาพที่ต้องการ
  • การวัดความเร็ว: การประมาณค่าช่วยในการคำนวณความเร็ว ซึ่งช่วยให้ทีมวางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต
  • ความสามารถในการปรับตัว: ทีมสามารถปรับเปลี่ยนแผนของตนได้ตามข้อมูลใหม่และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการประมาณการ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป

ความท้าทายและข้อได้เปรียบของการประมาณการโครงการแบบอไจล์

การประมาณการโครงการแบบอไจล์มาพร้อมทั้งความท้าทายและข้อได้เปรียบ. ทีมอไจล์ต้องเข้าใจแง่มุมเหล่านี้เพื่อนำทางในการวางแผนและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ.

ความท้าทายในการประมาณการโครงการแบบอไจล์

  • ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญหรือขอบเขตงานบ่อยครั้งมักส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการประมาณการเบื้องต้น
  • การให้ความสำคัญกับความเร็วมากเกินไป: การพึ่งพาความเร็วในอดีตเพียงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของทีม เทคโนโลยี หรือพลวัตของโครงการ อาจนำไปสู่การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  • อคติทางความคิด: อคติทางความคิด เช่น อคติในแง่ดีหรือการยึดติดกับข้อมูลเดิม สามารถส่งผลต่อกระบวนการประมาณการ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำของการประมาณการ

ข้อดีของการประมาณการโครงการแบบอไจล์

  • การมองเห็นและความโปร่งใส: การประมาณการช่วยให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งช่วยในการจัดการความคาดหวังและสร้างความไว้วางใจ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงความพยายามที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
  • การสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของความพยายามที่ประมาณการไว้และวันที่คาดว่าจะส่งมอบ
  • ความคาดการณ์ได้เพิ่มขึ้น: ทีมสามารถใช้ข้อมูลการประมาณการเพื่อสร้างการคาดการณ์ที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวางแผนและให้คำมั่นสัญญาได้ด้วยความมั่นใจที่สูงขึ้น

เทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการของคุณ

นี่คือ 10 เทคนิคการประมาณค่าแบบอไจล์ที่ทรงพลังเพื่อเตรียมทีมของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ:

1. การวางแผนโป๊กเกอร์

นี่คือเทคนิคที่ใช้เกมเป็นเครื่องมือ ซึ่งสมาชิกในทีมจะประเมินความพยายามโดยไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้การ์ดที่มีค่าสัมพัทธ์ ผ่านการอภิปรายและการเปิดเผยการ์ด พวกเขาจะบรรลุฉันทามติร่วมกัน

การวางแผนโป๊กเกอร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างร่วมมือกันและการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีม เนื่องจากมันรวบรวมความเชี่ยวชาญร่วมกันของพวกเขาไว้ด้วยกัน ซึ่งนำไปสู่การประมาณการที่มีความถูกต้องมากขึ้น

ด้วยการใช้กระบวนการสร้างฉันทามติที่มีประสิทธิภาพนี้ คุณสามารถป้องกันการถกเถียงที่ยืดเยื้อและช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจความซับซ้อนของโครงการ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนและการดำเนินการที่ดีขึ้นในกระบวนการพัฒนาแบบอไจล์

วิธีการทำงานของ Planning Poker

  • ขั้นตอนที่ 1: แจกไพ่ Planning Poker ให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยปกติไพ่จะประกอบด้วยไพ่ที่มีค่าเช่น 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 และไพ่ "?" ไพ่เหล่านี้มีค่าเป็นค่าเปรียบเทียบและแสดงถึงความซับซ้อนของงาน
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกในทีมเลือกการ์ดจากสำรับอย่างลับ ๆ ซึ่งสะท้อนถึงการประมาณความพยายามที่จำเป็นสำหรับงานนี้
  • ขั้นตอนที่ 3: เปิดเผยไพ่ที่เลือกพร้อมกันและกระตุ้นให้สมาชิกในทีมอภิปรายเหตุผลเบื้องหลังการประมาณการของพวกเขาอย่างเปิดเผย การอภิปรายนี้ช่วยเปิดเผยมุมมองที่แตกต่างกัน ข้อสมมติ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงาน ตัวอย่าง: หากสมาชิกในทีมคนหนึ่งเลือก "5" และอีกคนเลือก "13" สำหรับงานเดียวกัน พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความแตกต่างในการประมาณการได้
  • ขั้นตอนที่ 4: อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบร่วมมือกันเพื่อแก้ไขความแตกต่างที่สำคัญในประมาณการ สนับสนุนให้ทีมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ชี้แจงความไม่แน่นอน และพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากการสนทนา ให้สมาชิกในทีมลงคะแนนอีกครั้งโดยเลือกการ์ดใหม่ตามความเข้าใจที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับงาน ตัวอย่าง: หากประมาณการเริ่มต้นคือ 5 และ 13 ทีมอาจสนทนาและตัดสินใจว่างานนี้ใกล้เคียงกับระดับ "8" มากขึ้นหลังจากพิจารณาทุกมุมมอง จากนั้นสมาชิกในทีมจะลงคะแนนเสียงอีกครั้งจนกว่าการประมาณจะบรรจบกันเป็นฉันทามติ

กรณีการใช้งานของ Planning Poker

  • เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการประเมินเรื่องราวของผู้ใช้ งาน หรือคุณสมบัติ

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ Planning Poker

  • ใช้ตัวจับเวลาสำหรับแต่ละรอบ
  • ให้การสนทนาเน้นที่การทำความเข้าใจกับงาน
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
  • จับคู่การใช้โป๊กเกอร์วางแผนกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • หลีกเลี่ยงการจมอยู่กับการประมาณการที่แม่นยำเกินไป

2. ขนาดเสื้อยืด

การกำหนดขนาดเสื้อยืดในการประเมินแบบอไจล์เกี่ยวข้องกับการกำหนดขนาดสัมพัทธ์ (XS, S, M, L, XL) ให้กับงานโดยพิจารณาจากความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้ ซึ่งช่วยให้การประเมินที่ซับซ้อนง่ายขึ้น XS หมายถึงงานที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด ในขณะที่ XL หมายถึงงานที่ใช้ความพยายามสูงมาก

เทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวนี้ส่งเสริมการหารือการประมาณการอย่างรวดเร็วและร่วมมือกันในระหว่างการเตรียมงานในภายหลังหรือการวางแผนสปรินต์. มันมอบความง่าย, ความรวดเร็ว, และความยืดหยุ่น, ทำให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ขนาดเสื้อยืดรวมถึงสมาชิกในทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน

วิธีการวัดไซส์เสื้อยืด

  • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดความหมายของแต่ละขนาด (เช่น XS = 1 วัน, S = 3 วัน, M = 5 วัน เป็นต้น)
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละทีมเลือกขนาดที่แสดงถึงความพยายามที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุดโดยไม่พูดออกมา
  • ขั้นตอนที่ 3: หารือเกี่ยวกับขนาดที่เลือกและปรับขนาดของแต่ละบุคคล หากจำเป็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกัน

กรณีการใช้งานขนาดเสื้อยืด

  • การประมาณการอย่างรวดเร็วและง่ายดายสำหรับงานที่คุ้นเคย ส่งเสริมการกำหนดขนาดเชิงเปรียบเทียบมากกว่าตัวเลขที่แม่นยำ

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ขนาดเสื้อยืด

  • กำหนดเกณฑ์การกำหนดขนาดไว้ล่วงหน้า (เช่น เวลา ความซับซ้อน)
  • ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจขนาดของมาตราส่วน

3. การประมาณค่าแบบสามจุด

วิธีการสามจุดเป็นเทคนิคการประมาณการที่คล่องตัวซึ่งพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุด (M) สถานการณ์ที่มองในแง่ดี (O) และสถานการณ์ที่มองในแง่ร้ายที่สุด (P) เพื่อนำไปสู่การประมาณการงาน

กระบวนการประมาณการเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าให้กับแต่ละสถานการณ์ โดยความพยายามที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด (M) คือการประมาณการที่ดีที่สุดตามความคาดหวังที่เป็นจริง ความพยายามในกรณีที่ดีที่สุด (O) คือสถานการณ์ที่ดีที่สุด และความพยายามในกรณีเลวร้ายที่สุด (P) คือสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาฟีเจอร์หนึ่ง ความพยายามที่เป็นไปได้มากที่สุดอาจอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและความเชี่ยวชาญของทีม ความพยายามในแง่ดีอาจคำนึงถึงการดำเนินการที่ราบรื่นเป็นพิเศษ ในขณะที่ความพยายามในแง่ร้ายจะพิจารณาถึงความท้าทายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

วิธีการสามจุดให้แนวทางที่ละเอียดและเชิงความน่าจะเป็นมากขึ้นในการประมาณการงาน ช่วยให้ทีมสามารถคำนึงถึงความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่มีอยู่ในโครงการที่ซับซ้อน

วิธีการทำงานของการประมาณค่าสามจุด

  • ขั้นตอนที่ 1: อธิบายแนวคิดของการประมาณการ: M (มีแนวโน้มมากที่สุด), O (มองในแง่ดี), และ P (มองในแง่ร้าย) ความพยายาม
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประมาณความพยายามของ M, O และ P สำหรับงานนี้
  • ขั้นตอนที่ 3: คำนวณค่าเฉลี่ยของความพยายามโดยใช้สูตร (M+O+P)/3.

กรณีการใช้งานการประมาณค่าสามจุด

  • การติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการประมาณค่า M, O, และ P ช่วยให้สามารถปรับปรุงและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับการประมาณค่าในอนาคต

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้วิธีประมาณค่าสามจุด

  • ส่งเสริมการประเมินอย่างซื่อสัตย์
  • หลีกเลี่ยงการเอนเอียงไปทางสถานการณ์ที่มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้ายเกินไป
  • ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับช่วงความเชื่อมั่น
  • ใช้สำหรับงานที่ซับซ้อนที่มีความไม่แน่นอนสูง

4. การทำแผนที่ความสัมพันธ์

ในแนวทางนี้ สมาชิกในทีมจะร่วมกันจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้หรือภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มที่มีลักษณะร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีมของคุณกำลังประมาณการความพยายามที่จำเป็นสำหรับคุณลักษณะต่างๆ ของโครงการซอฟต์แวร์ ในกรณีนั้น พวกเขาอาจจัดกลุ่มคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ไว้ในคลัสเตอร์หนึ่ง และการจัดเก็บข้อมูลไว้ในอีกคลัสเตอร์หนึ่ง

การแสดงผลแบบภาพของกลุ่มข้อมูลช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับขอบเขตโดยรวมและขนาดสัมพัทธ์ของแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งช่วยในการระบุรูปแบบและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การทำงานของการทำแผนที่ความผูกพัน

  • ขั้นตอนที่ 1: ระบุรายการงานทั้งหมดที่ต้องประเมิน
  • ขั้นตอนที่ 2: จัดกลุ่มงานตามความคล้ายคลึงหรือหัวข้อ จากนั้นอภิปรายและปรับปรุงการจัดกลุ่ม
  • ขั้นตอนที่ 3: จัดลำดับความสำคัญของหัวข้อหรือกลุ่มที่ได้ระบุไว้ตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้และความสำคัญ

กรณีการใช้งานของการทำแผนที่ความเชื่อมโยง

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและจัดหมวดหมู่เรื่องราวของผู้ใช้จำนวนมาก

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้การแมปความใกล้ชิด

  • ใช้สื่อการสอนที่มองเห็นได้ เช่น กระดาษโน้ตติดผนังหรือกระดานไวท์บอร์ดเสมือน

5. การลงคะแนนด้วยจุด

ในเทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวนี้ สมาชิกในทีมใช้สติกเกอร์จุดเพื่อลงคะแนนเสียงในรายการเฉพาะ แสดงความชอบหรือลำดับความสำคัญของพวกเขา สมาชิกแต่ละคนจะได้รับสติกเกอร์จุดจำนวนหนึ่งเพื่อจัดสรรให้กับรายการที่กำลังพิจารณา

ตัวอย่างเช่น หากทีมให้ความสำคัญกับเรื่องราวของผู้ใช้ สมาชิกแต่ละคนอาจมีคะแนนจุดสามจุดเพื่อแจกจ่ายให้กับเรื่องราวต่างๆ ตามความสำคัญที่พวกเขามองเห็น รายการที่มีคะแนนจุดมากที่สุดจะถูกจัดอันดับให้มีความสำคัญหรือความนิยมสูงกว่า

การลงคะแนนแบบจุดมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการหาความเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการลงคะแนนแบบจุด

  • ขั้นตอนที่ 1: อธิบายแต่ละงานโดยใช้การ์ดหรือกระดาษโน้ต
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมได้รับชุดสติกเกอร์จุดเพื่อจัดสรรตามความชอบในการลงคะแนนสำหรับงาน
  • ขั้นตอนที่ 3: นับจำนวนสติกเกอร์จุดบนแต่ละบัตรเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงาน

กรณีการใช้งานการลงคะแนนแบบจุด

  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้และความสนใจของทีม ส่งเสริมการตัดสินใจแบบประชาธิปไตย

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้การโหวตแบบจุด

  • กำหนดเกณฑ์การลงคะแนนให้ชัดเจน (เช่น ความพยายาม, ความซับซ้อน, ความสำคัญ)
  • ใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อการประมาณค่าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

6. การประมาณการระบบถัง

ในการประมาณการระบบถัง (Bucket System Estimation) คุณจะจัดกลุ่มรายการตามขนาดหรือความซับซ้อนสัมพัทธ์ของมัน วิธีนี้ช่วยให้สามารถประเมินและจัดหมวดหมู่ภารกิจได้อย่างเป็นระบบ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประมาณการเรื่องราวของผู้ใช้ (user stories) กลุ่มอาจครอบคลุมตั้งแต่ 'ความซับซ้อนต่ำ' ถึง 'ความซับซ้อนสูง' และสมาชิกในทีมของคุณจะจัดเรื่องราวแต่ละเรื่องไว้ในกลุ่มที่เหมาะสมตามการประเมินขนาดของมัน

หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของระบบถังคือความง่ายและสะดวกในการใช้งาน. มันให้กรอบที่ชัดเจนสำหรับการจัดหมวดหมู่สิ่งของ ทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทั้งสมาชิกทีมที่มีประสบการณ์และสมาชิกใหม่.

ระบบถังทำงานอย่างไร

  • ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเกณฑ์และระดับความพยายามที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกลุ่ม (เช่น ขนาดเล็ก = 1-3 วัน, ขนาดกลาง = 4-7 วัน เป็นต้น)
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมวางแต่ละงานลงในถังที่เหมาะสมตามความพยายามที่คาดว่าจะต้องใช้
  • ขั้นตอนที่ 3: หารือและปรับตำแหน่งของบัคเก็ตเพื่อให้การแทนขอบเขตของโครงการถูกต้อง

กรณีการใช้งานระบบถัง

  • การประมาณการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับงานที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถนำเสนอขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน

คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ระบบถัง

  • ใช้สำหรับโครงการขนาดเล็กหรือส่วนประกอบที่มีขอบเขตชัดเจน
  • ติดตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อปรับปรุงขนาดของกลุ่มข้อมูล

7. ลำดับฟีโบนัชชี

เทคนิคนี้ใช้ลำดับตัวเลขฟีโบนัชชี (1, 2, 3, 5, 8, 13, เป็นต้น) เพื่อแสดงถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น สมาชิกในทีมจะกำหนดตัวเลขฟีโบนัชชีเหล่านี้เพื่อแสดงขนาดหรือความพยายามที่สัมพันธ์กันสำหรับงานต่างๆ เช่น เรื่องราวของผู้ใช้หรือฟีเจอร์ต่างๆ

ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณกำลังประเมินความซับซ้อนของงานเขียนโค้ด พวกเขาอาจกำหนดคะแนน 3 ให้กับงานที่ค่อนข้างง่าย คะแนน 8 ให้กับงานที่มีความซับซ้อนปานกลาง และคะแนน 13 ให้กับงานที่มีความซับซ้อนสูงกว่า

ลำดับฟีโบนัชชียอมรับว่าการประมาณงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้ทีมมุ่งเน้นไปที่การแบ่งงานออกเป็นหน่วยย่อยที่ชัดเจนและกำหนดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ลำดับฟีโบนัชชีทำงานอย่างไร

  • ขั้นตอนที่ 1: อธิบายลำดับฟีโบนัชชีและการนำไปใช้ในการประมาณค่า
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้ตัวอย่างที่ชัดเจนหรือคำอธิบายว่าแต่ละระดับของฟีโบนัชชีแสดงถึงอะไรในแง่ของความพยายาม
  • ขั้นตอนที่ 3: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประเมินความพยายามสำหรับงานโดยใช้ลำดับฟีโบนัชชี
  • ขั้นตอนที่ 4: ส่งเสริมการอภิปรายและปรับปรุงการประมาณการ หากจำเป็น เพื่อให้มั่นใจในการจัดลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม

กรณีการใช้งานลำดับฟีโบนัชชี

  • มีผลต่อการจัดลำดับขนาดงานหรือเรื่องราวของผู้ใช้

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ลำดับฟีโบนัชชี

  • รักษาความสม่ำเสมอในการใช้ลำดับเพื่อให้แน่ใจว่าการเปรียบเทียบมีความถูกต้อง
  • หลีกเลี่ยงการกำหนดค่าอย่างละเอียด ควรใช้ค่าที่กว้างสำหรับรายการขนาดใหญ่

8. การประมาณค่าโดยเปรียบเทียบ

การประมาณการโดยใช้การเปรียบเทียบเชิงอุปมาอาศัยการเปรียบเทียบระหว่างงานปัจจุบันกับงานที่คล้ายคลึงกันซึ่งได้ทำเสร็จแล้ว เพื่อประมาณความพยายามที่ต้องใช้

สมาชิกในทีมเปรียบเทียบภารกิจใหม่กับภารกิจที่ผ่านมาที่คล้ายกัน และประเมินความพยายามที่ต้องการตามความเหมือนหรือความต่าง

ตัวอย่างเช่น ในการประมาณความพยายามในการพัฒนาคุณลักษณะใหม่ ทีมงานอาจอ้างอิงคุณลักษณะที่คล้ายกันซึ่งได้ดำเนินการในสปรินต์ก่อนหน้านี้

เทคนิคนี้ส่งเสริมการปรับปรุงความแม่นยำของการประมาณค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป เนื่องจากทีมได้รับความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ

โดยการระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานปัจจุบันและงานที่ผ่านมา การประเมินโดยเปรียบเทียบช่วยเพิ่มความสามารถของทีมในการวางแผนและส่งมอบผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

การทำงานของการประมาณค่าโดยเปรียบเทียบ

  • ขั้นตอนที่ 1: หารือและระบุโครงการหรือภารกิจในอดีตที่คล้ายกับโครงการที่กำลังประเมิน
  • ขั้นตอนที่ 2: นึกถึงความพยายามที่ใช้ไปกับโครงการหรืองานที่คล้ายคลึงกัน
  • ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาและปรับความพยายามตามความแตกต่างของบริบทหรือความซับซ้อนระหว่างตัวอย่างเปรียบเทียบกับงานปัจจุบัน
  • ขั้นตอนที่ 4: ใช้ความพยายามที่ปรับแล้วจากการเปรียบเทียบเป็นประมาณการเริ่มต้นสำหรับงานปัจจุบัน และบันทึกเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนี้

กรณีการใช้งานของการประมาณค่าเชิงอุปมา

  • มีประโยชน์เมื่อต้องจัดการกับงานที่มีความคล้ายคลึงกับงานที่เคยทำมาก่อน

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประมาณการโดยใช้การเปรียบเทียบ

  • ให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านมาเพื่อเปรียบเทียบอย่างถูกต้อง

9. เทคนิคจากบนลงล่าง

ในวิธีนี้ ทีมงานจะประเมินขอบเขตหรือความซับซ้อนโดยรวมของโครงการในเบื้องต้น และกำหนดประมาณการโดยรวมเพื่อแสดงถึงความพยายามทั้งหมด

ทีมจะทำการแยกโปรเจ็กต์ออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ และปรับปรุงการประมาณการสำหรับแต่ละส่วนประกอบตามความเข้าใจที่ละเอียดมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในการประมาณการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมอาจเริ่มต้นด้วยการประมาณการระดับสูงสำหรับโครงการทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงแยกออกเป็นโมดูลเฉพาะ และกำหนดประมาณการโดยละเอียดให้กับแต่ละโมดูลเมื่อพวกเขาเจาะลึกเข้าไปในข้อกำหนดมากขึ้น

โดยการแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ หลังจากประมาณการระดับสูงในเบื้องต้น ทีมงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ และเพิ่มความถูกต้องของการคาดการณ์ของพวกเขา

วิธีการทำงานของเทคนิคจากบนลงล่าง

  • ขั้นตอนที่ 1: แยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินความพยายามสำหรับแต่ละองค์ประกอบแยกกัน
  • ขั้นตอนที่ 3: รวมประมาณการของแต่ละองค์ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ประมาณการโครงการโดยรวม

กรณีการใช้งานเทคนิคแบบบนลงล่าง

  • เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเริ่มต้นของการวางแผนโครงการ

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เทคนิคจากบนลงล่าง

  • พิจารณาเพิ่มบัฟเฟอร์เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและความซับซ้อนที่ไม่คาดคิด

10. เทคนิคจากล่างขึ้นบน

วิธีการแบบล่างขึ้นบนเป็นเทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวที่เหมาะสมสำหรับการประเมินความซับซ้อนของโครงการอย่างละเอียดและครอบคลุม

ในวิธีนี้ ทีมจะเริ่มด้วยการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยหรือเรื่องราวของผู้ใช้ โดยให้การประมาณการที่ละเอียดสำหรับแต่ละองค์ประกอบ

ตัวอย่างเช่น ในการประมาณการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมงานจะระบุคุณลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ และกำหนดประมาณการความพยายามให้กับแต่ละรายการ จากนั้นจึงรวมประมาณการแต่ละรายการเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ประมาณการโครงการโดยรวม

คุณสามารถใช้เทคนิคจากล่างขึ้นบนเพื่อเสริมสร้างความสามารถของทีมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงการ โดยมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในความซับซ้อนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง

โดยการมุ่งเน้นไปที่การประมาณการอย่างละเอียดสำหรับส่วนประกอบแต่ละส่วน คุณสามารถคำนึงถึงข้อกำหนดเฉพาะและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้น ซึ่งนำไปสู่การประมาณการโครงการที่สมจริงและมีข้อมูลมากขึ้น

วิธีการทำงานของเทคนิคจากล่างขึ้นบน

  • ขั้นตอนที่ 1: แบ่งงานออกเป็นหน่วยย่อยที่สุดที่สามารถกำหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน
  • ขั้นตอนที่ 2: ให้สมาชิกแต่ละคนในทีมประเมินความพยายามสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
  • ขั้นตอนที่ 3: รวมประมาณการของแต่ละหน่วยเพื่อหาประมาณการสำหรับความพยายามทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับงาน
  • ขั้นตอนที่ 4: เปรียบเทียบประมาณการจากล่างขึ้นบนกับประมาณการจากบนลงล่างที่มีอยู่ และปรับแก้ไขหากจำเป็น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง

กรณีการใช้งานเทคนิคแบบล่างขึ้นบน

  • เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนและมีขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการใช้เทคนิคจากล่างขึ้นบน

  • ใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการประมาณการ

ClickUp: พันธมิตรด้านการประเมินผลแบบ Agile ของคุณ

กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงการนำระบบ Agile ไปใช้ในองค์กรของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?

ClickUp ผสานการทำงานกับเทคนิคการประเมินแบบอไจล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ และ ศักยภาพในการบริหารโครงการ

การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpยกระดับการประมาณการแบบ Agile จากเพียงการคาดเดาไปสู่กระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและทำงานร่วมกันได้

นี่คือวิธี:

  • การประมาณเวลาใน ClickUp: กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนโดยการตั้งชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้สำหรับแต่ละงานภายในเรื่องราวของผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจในการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่เป็นจริง
การประมาณเวลาใน ClickUp
ClickUp ทำให้การประมาณเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • การติดตามเวลาใน ClickUp:ฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัวของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกเวลาที่ใช้จริงกับงานต่างๆ ได้ เปรียบเทียบข้อมูลนี้กับชั่วโมงที่ประมาณการไว้เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างและปรับปรุงการประมาณการสำหรับงานที่คล้ายกันในอนาคต
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อติดตามความล่าช้าและการพึ่งพา
  • มุมมอง Gantt ของ ClickUp: มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างชัดเจน ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว และปรับประมาณการให้เหมาะสมเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ใช้มุมมอง Gantt ใน ClickUp เพื่อติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ
  • รายงานและแดชบอร์ด: สร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงภาพความพยายามที่คาดการณ์ไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริงสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้และสปรินต์ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับการประมาณการในอนาคตตามข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
รายงานและแดชบอร์ดของ ClickUp
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานแบบอไจล์ของคุณผ่านแดชบอร์ดวิเคราะห์ที่ใช้งานง่ายของ ClickUp

หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ให้แบบฟอร์มประมาณการโครงการที่มีประโยชน์เหล่านี้ช่วยนำทางคุณ!

ตัวอย่างวิธีที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์เฉพาะด้าน

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการใช้เทคนิคที่เราได้ระบุไว้ราบรื่นยิ่งขึ้น:

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการลงคะแนนทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสำหรับเทคนิคการประมาณการแบบคล่องตัวโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp
  • ขนาดเสื้อยืด: สร้างสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับงาน "ขนาดเล็ก" "ขนาดกลาง" และ "ขนาดใหญ่" และกำหนดให้กับเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายตามการสนทนา
สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองและทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำภายใน ClickUp
  • การประมาณค่าสามจุด: ใช้ฟีเจอร์Formula Fields ของ ClickUpเพื่อคำนวณความพยายามเฉลี่ยสำหรับแต่ละเรื่องราวโดยอิงจากค่า M, O และ P
  • การแผนที่ความใกล้ชิด: จัดระเบียบเรื่องราวของผู้ใช้ในรายการ ClickUpและจัดกลุ่มให้เห็นภาพตามความคล้ายคลึงกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการประมาณความพยายามสำหรับแต่ละกลุ่ม
มุมมองการติดตามโครงการที่แม่นยำของ ClickUp
ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการด้วยมุมมองการติดตามโครงการที่แม่นยำของ ClickUp

การเชี่ยวชาญเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์

การประมาณระยะเวลาที่งานจะใช้เวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์. เทคนิคการประมาณแบบ Agile เช่น Planning Poker, การจัดขนาดด้วยเสื้อยืด, และลำดับฟีโบนัชชี มอบแนวทางที่ร่วมมือและปรับเปลี่ยนได้เพื่อรับมือกับความท้าทายและใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบ.

การประมาณการเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แต่ทีมที่มีความคล่องตัวโดยใช้ ClickUp สามารถปรับเทียบการตัดสินใจของตนและพัฒนาความสามารถในการส่งมอบผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคการประมาณการแบบอไจล์ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การประมาณเวลา การติดตามเวลา มุมมอง Gantt และรายงานและแดชบอร์ดที่ครอบคลุม

สมัครใช้ ClickUpเพื่อบอกลาปัญหาการติดตามโครงการและการจัดการโครงการของคุณ