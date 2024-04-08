Pipedrive vs. Trello: เครื่องมือบอร์ดใดดีที่สุด?

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นด้านสำคัญที่ต้องเชี่ยวชาญหากคุณต้องการให้ธุรกิจเติบโตโดยรวม จากผลสำรวจของStella Connect พบว่า 50% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นอันดับแรกเมื่อต้องเลือกระหว่างแบรนด์ต่างๆ
ผู้จัดการส่วนใหญ่จะเห็นด้วยว่ากระดานคัมบังเป็นกุญแจสำคัญในการมองเห็นและจัดการกระบวนการทำงาน CRM, ลูกค้า, และลูกค้าเป้าหมายในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขาย. Pipedrive และ Trello เป็นสองเครื่องมือสไตล์คัมบังที่ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดที่มีให้บริการ แต่เครื่องมือใดดีกว่ากัน?
เมื่อมองผิวเผิน ทั้งสองเครื่องมือดูคล้ายกันมาก—การออกแบบแบบลากและวาง, การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ หลายร้อยระบบ,และตัวเลือกการจัดการงานที่แข็งแกร่ง สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณได้อย่างรวดเร็ว แต่หากเจาะลึกลงไป คุณจะพบว่าทั้งสองเครื่องมือมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย
เราจะสวมหมวกนักสืบที่ไม่ลำเอียงและพาคุณไปสำรวจเส้นทาง Pipedrive vs. Trello ผ่านการเปรียบเทียบคุณสมบัติอย่างละเอียดของเรา และตัดสินว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตัวไหนคือผู้ชนะ
และใครจะรู้ คุณอาจพบทางเลือกที่เป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านCRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณได้ทั้งหมดระหว่างทาง ⭐
Pipedrive คืออะไร?
Pipedrive เป็นเครื่องมือ CRM บนคลาวด์ยอดนิยมที่เน้นการขายโดยเฉพาะ มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันสำหรับการแสดงภาพ วิเคราะห์ และจัดการกระบวนการขาย ปรับแต่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพิ่มประสบการณ์ลูกค้า และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม 😍
Pipedrive ชื่นชอบกระดาน Kanban—มันช่วยให้คุณสามารถสร้างกระดาน pipeline ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ และแสดงแต่ละขั้นตอนเป็นบัตร (หรือดีล) ที่สามารถเลื่อนได้ด้วยการใช้การลากและวางอย่างง่าย ใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนสู่การขายและติดตามการเดินทางของลูกค้าผ่านสถานะต่าง ๆ
วิซาร์ด CRM มีตัวเลือกการกรองและการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม และภาพรวมเดียวของกระดานจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณอยู่ในสถานะใดกับลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ในกระบวนการขาย สามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในมุมมองปฏิทิน ซึ่งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ Pipedrive เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง
ด้วยเครื่องมือทรงพลังนี้ คุณสามารถ สร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ให้กับลูกค้าของคุณได้ การทำงานอัตโนมัติของงาน ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสมบัติการสร้างลูกค้าเป้าหมายการตลาดผ่านอีเมล และแชทบอท เป็นเพียงบางส่วนของตัวเลือกที่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลา
คุณสมบัติของ Pipedrive
อะไรทำให้ Pipedrive เป็นที่นิยมมาก? มาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันกัน
1. ระบบอัตโนมัติในการขาย
หากคุณถามพนักงานขายว่าทำไมพวกเขาถึงชอบ Pipedrive เราเดิมพันว่าหลายคนจะเริ่มชื่นชมตัวเลือกการอัตโนมัติการขายของมันเครื่องมือนี้รับรู้ถึงความท้าทายที่พนักงานขายต้องเผชิญ เช่น การจัดการเอกสารที่น่าเบื่อ การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการคาดการณ์ยอดขาย แต่เครื่องมือนี้ช่วยเอาชนะสิ่งเหล่านี้ด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง (มีให้ในแผนขั้นสูงขึ้นไป)
คุณสามารถทำให้กระบวนการขายเกือบทุกส่วนเป็นอัตโนมัติได้ ส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมาย ติดตามดีลที่ไม่เคลื่อนไหว ย้ายดีลผ่านขั้นตอนต่างๆ ในระบบ และคาดการณ์รายได้ได้เพียงไม่กี่คลิก Pipedrive ช่วยให้คุณ ปรับแต่งระบบอัตโนมัติของคุณเอง ด้วยเหตุการณ์ทริกเกอร์และการดำเนินการ คุณยังสามารถเข้าถึงเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นอีกด้วย!
2. ตัวเลือกการรายงานที่แข็งแกร่ง
ทุกเครื่องมือ CRM มีตัวเลือกการรายงาน แล้วทำไมถึงเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Pipedrive? เพราะแพลตฟอร์มนี้ก้าวไปอีกขั้นและช่วยให้คุณเข้าใจและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
เครื่องมือนี้มี แดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึก ที่ไม่เหมือนใครเพื่อช่วยคุณระบุแนวโน้มของลูกค้าผ่านรายงานที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงภาพ ด้วยเมตริกและแผนภูมิที่มีอยู่ คุณสามารถระบุจุดคอขวดและรูปแบบที่ประสบความสำเร็จสำหรับแคมเปญการตลาดได้
ตัวเลือกการรายงานของเครื่องมือนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อวางแผนกลยุทธ์การขายและCRM ด้วยข้อมูลเชิงธุรกิจเกี่ยวกับความเร็วในการปิดดีลและเป้าหมายรายได้ คุณสามารถทำนายได้อย่างถูกต้องและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการก้าวไปข้างหน้า 💯
3. ครัม (ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์) ตัวเลือกเพิ่มเติม
Pipedrive ช่วยให้คุณเสริมศักยภาพบริษัทของคุณด้วยพลังพิเศษของ CRM ผ่านส่วนเสริมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกันและการจัดการเวิร์กโฟลว์
LeadBooster เป็นส่วนเสริมยอดนิยมที่ช่วยให้คุณเก็บข้อมูลและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยแชทบอท สนทนาสด และแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
หากคุณต้องการดูว่าผู้เข้าชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของคุณอย่างไร ให้ใช้ ส่วนเสริมผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงว่าใครเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ นานแค่ไหน และพวกเขาสนใจอะไรมากที่สุด
อีกหนึ่งฟีเจอร์เสริมที่มีคุณค่าคือ Smart Docs ศูนย์กลางสำหรับการจัดการเอกสารต่าง ๆ เช่น ข้อเสนอ ใบเสนอราคา และสัญญา
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $9. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $19.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $49. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Trello คืออะไร?
Trello คือทุกสิ่งเกี่ยวกับมุมมองบอร์ดแพลตฟอร์มการจัดการโครงการนี้ใช้บอร์ด Kanbanเป็นอินเทอร์เฟซหลักในการจัดการบัตร Trello แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ ประสานงานทีม และทำให้แน่ใจว่าทุกโครงการเสร็จสิ้นตรงเวลาโดยมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อย
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Trello คือความหลากหลายในการใช้งาน—ด้วยการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเครื่องมือจัดการโครงการอย่างนี้สามารถกลายเป็นศูนย์กลาง CRM ที่ทรงพลังได้ นอกจากนี้ Trello ยังเหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
แพลตฟอร์มนี้เน้นการประหยัดเวลาเป็นหลัก ด้วย Butler เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello คุณสามารถตั้งกฎและมั่นใจได้ว่าไม่มีงานใดหลุดรอดไปได้ ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการที่ต้องการ แล้วปล่อยให้ Trello ทำงานหนักแทนคุณในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น Butler ยังสามารถตรวจจับกระบวนการที่ทำซ้ำๆ และแนะนำการทำงานอัตโนมัติที่มีให้ใช้ได้อีกด้วย
แพลตฟอร์มนี้มีการออกแบบแบบลากและวางที่ช่วยให้การจัดการกระดานคัมบังเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติของ Trello
Trello นำเสนอความสามารถที่เป็นมิตรกับ CRM หลายประการ มาดูคุณสมบัติที่น่าสนใจกัน
1. กระดาน, รายการ, และบัตร
คำวิเศษสามคำที่ Trello ยึดถือคือ บอร์ด รายการ และการ์ด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างชัดเจน และติดตามปริมาณงานและความคืบหน้าของทีม
บอร์ด Trello ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกโครงการที่กำลังดำเนินการ นี่คือที่ที่คุณสามารถเพิ่มและจัดเรียงงาน รวมถึงย้ายสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้พื้นที่ของคุณทันสมัยและไม่รก
ทุกบอร์ดใน Trello ประกอบด้วย รายการ ที่แสดงถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของงานของคุณ เช่น งานที่ต้องทำ, กำลังทำ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเสร็จสิ้น เพื่อช่วยในการจัดการโครงการได้ดีขึ้น รายการช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ตามต้องการ
การ์ด แทนงานแต่ละรายการ โดยสามารถขยายรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด คำอธิบาย และไฟล์แนบ จัดเรียงการ์ดของคุณผ่านรายการต่าง ๆ ด้วยการลากและวาง และมั่นใจได้ในการจัดระเบียบที่สมบูรณ์แบบ
2. มุมมองโครงการหลายแบบ
การเปลี่ยนมุมมองสามารถช่วยให้คุณมองเห็นความเสี่ยงและประสิทธิภาพที่ไม่ดีในงาน และคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณให้ดีขึ้น
Trello ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ด้วยมุมมองโครงการหลายแบบ—เจ็ดแบบเพื่อความชัดเจน เครื่องมือนี้เป็นที่รู้จักกันดีในมุมมองบอร์ด ซึ่งเป็นมุมมองแบบ Kanban ที่แสดงงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณในรูปแบบการ์ด แต่ผู้ใช้ Trello ยังชื่นชอบเลย์เอาต์อื่นๆ อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณมีมุมมอง ปฏิทินและไทม์ไลน์ เพื่อแสดงวันที่ครบกำหนด ตารางเวลา และปริมาณงาน ลองเล่นกับข้อมูลต่างๆ ในมุมมอง แดชบอร์ด และวิเคราะห์การ์ดตามวันที่ครบกำหนด สมาชิกในทีม รายการ หรือป้ายกำกับ
3. แม่แบบ
Trello มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณไปถึงดวงดาวได้! เพื่อความสะดวกของคุณ แพลตฟอร์มได้จัดหมวดหมู่เทมเพลตออกเป็นหลายประเภท
ใช้ เทมเพลตการจัดการโครงการ เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงาน ติดตามการประชุม จัดระเบียบงานที่รอดำเนินการ และทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้น เพื่อความรู้สึกประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด! 😌
สำรวจชุด เทมเพลตการขาย ของ Trello เพื่อค้นหาตัวเลือกที่เน้น CRM โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ใช้เทมเพลต CRM Pipeline เพื่อจัดเรียงลีดจัดการข้อมูลติดต่อและรวมทรัพยากรไว้ที่ศูนย์กลางเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางผ่านกระบวนการขายได้ กระดานความสำเร็จของลูกค้า เป็นอีกหนึ่งเทมเพลตที่แข็งแกร่งซึ่งมีมุมมองที่ละเอียดของแต่ละบัญชีลูกค้า
ราคาของ Trello
- ฟรี เวอร์ชัน
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
Pipedrive เทียบกับ Trello: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Pipedrive และ Trello เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งใช้กระดาน Kanban เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานของคุณ จัดระเบียบขั้นตอน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทั้งสองมีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมที่สำคัญ โดยเฉพาะการใช้งานหลัก Pipedrive เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM แบบกระดาน Kanban ที่เน้นด้านการขาย ในขณะที่ Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ—ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางการ์ดเพื่อเร่งกระบวนการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม การใช้งานของพวกเขามีความทับซ้อนกันอยู่บ้าง—Pipedrive มีความสามารถในการจัดการโครงการ (PM) บางอย่าง และ Trello สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ได้เช่นกัน มาดูการแข่งขันสามยกระหว่าง Pipedrive กับ Trello และดูว่าเครื่องมือใดจะเป็นผู้ชนะ! 🥇
1. ระบบอัตโนมัติ
ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองรายทำได้ดีในด้านนี้ด้วยคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่น่าประทับใจสำหรับสถานการณ์ if-then Pipedrive มุ่งเน้นด้านการขาย ดังนั้นตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับการสร้างและมอบหมายลูกค้าเป้าหมายและการเร่งงานด้านธุรการ เช่น การจัดเก็บข้อมูลติดต่อ ปัจจุบันมีเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติสำเร็จรูป 36 แบบ
Trello มีตัวเลือกการอัตโนมัติที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อช่วยให้กระดาน Kanban ของคุณไม่รก. คุณสมบัติ Butler ของมันอาจให้ข้อได้เปรียบเหนือ Pipedrive. Butler รองรับการอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยคำสั่งที่สะดวกและเมนูที่หลากหลาย, รวมถึงการแนะนำ การอัตโนมัติแบบเพิ่มอย่างรวดเร็ว สำหรับงานที่ทำซ้ำ.
นี่สะดวกมากสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังดิ้นรนเพื่อระบุว่าจะทำอะไรให้อัตโนมัติหรืออย่างไร
โดยรวมแล้ว ทั้งสองเครื่องมือต่างก็ยอดเยี่ยมในด้านการทำงานอัตโนมัติ แต่ Trello อาจมีความได้เปรียบ ในที่นี้เนื่องจากมีเครื่องมือ Butler ที่เฉพาะเจาะจง
2. การร่วมมือและการสื่อสาร
การทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่โปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกบริษัท และนักพัฒนาของ Pipedrive และ Trello ต่างตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ แพลตฟอร์มเหล่านี้จึงช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ความแตกต่าง? Pipedrive มีตัวเลือกการสื่อสารภายนอกที่เน้น CRM ที่แข็งแกร่งกว่า Pipedrive ช่วยให้คุณตรวจสอบลูกค้าและติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
ในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการ Trello มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารภายในเป็นหลัก — คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนการ์ดงาน ใช้การกล่าวถึง และจดบันทึกได้ แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น บอร์ดการทำงานร่วมกันช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและหารือเกี่ยวกับโครงการกับเพื่อนร่วมงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นทางการมากขึ้นใน Pipedrive
แม้ว่าทั้งสองผลิตภัณฑ์จะรองรับการทำงานของทีมระยะไกล แต่ Pipedrive อาจดึงดูดคุณมากกว่าในแง่ของเครื่องมือสื่อสารที่ช่วยเสริมการขาย เช่น การตลาดผ่านอีเมลและการติดตาม 📧
3. การผสานรวม
การผสานรวมกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ สามารถขยายความสามารถของแพลตฟอร์มใด ๆ ได้ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้ง Pipedrive และ Trello มีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้
ในแง่ของจำนวนการเชื่อมต่อ Pipedrive ชนะไป—มันมีการเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ ในขณะที่ Trello ตามหลังด้วย 190 รายการ
เนื่องจาก Pipedrive มุ่งเน้นด้านการขายมากกว่า จึงมีการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสำหรับการตลาดผ่านอีเมล การสร้างโอกาสทางการขาย การเสนอราคาและสัญญา รวมถึงการบัญชีและการออกใบแจ้งหนี้
Trello มีชุดเครื่องมือสำหรับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วไป เช่น:
- การจัดการไฟล์
- ทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติการ
- ผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
- ฝ่ายขายและการสนับสนุน (รวมถึงตัวเลือกเช่น noCRM.io และ Salesforce)
ในขณะที่ Pipedrive เป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าเมื่อพูดถึงจำนวนการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แต่เราขอ บอกว่าเสมอกัน นั่นเป็นเพราะ Trello เป็นบริษัทในเครือของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่าง Atlassian และสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ในเครืออย่าง Jira และ Confluence ได้อย่างราบรื่น
Pipedrive เทียบกับ Trello บน Reddit
กลุ่มผู้ใช้ Reddit ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีความน่าเชื่อถือสูงเมื่อพูดถึงการอภิปรายเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เราได้ตรวจสอบกระทู้บางส่วนเพื่อดูว่าชาว Reddit มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ Pipedrive และ Trello ในฐานะเครื่องมือ CRM
โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ใช้เชื่อว่าPipedrive เป็นเครื่องมือ CRM ที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก นี่คือข้อความบางส่วนจากกระทู้:
"ทำงานได้ดีสำหรับบริษัท B2B ขนาดกลางและเล็ก แต่ในความคิดของฉัน ไม่เอื้อต่อการเติบโตที่สามารถปรับขนาดได้ มีข้อจำกัดในแง่ของการตั้งค่าสิทธิ์และการเพิ่มฟีเจอร์ที่สามารถทำงานอัตโนมัติได้"
ผู้ใช้บางรายคิดว่าTrello เป็นตัวเลือก CRM ที่ใช้ได้ แม้ว่านั่นจะไม่ใช่จุดประสงค์หลักของมันก็ตาม:
"Trello ไม่เคยถูกแนะนำให้เป็น CRM และนั่นก็เข้าใจได้เพราะมันไม่ได้โฆษณาไว้เพื่อจุดประสงค์นั้น อย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ามันทำงานได้ดีมากในฐานะ CRM โดยใช้เวอร์ชันพรีเมียมที่สามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ จากนั้นก็รักษาการจัดแสดงแบบคานบันอย่างง่าย ๆ ของลูกค้าใหม่ > ลูกค้าที่ติดต่อแล้ว > ลูกค้าที่ร้อนแรง > ปิดการขาย/เสียลูกค้า"
อีกกระทู้หนึ่งกล่าวว่า:
"ฉันหวังว่า Trello จะสามารถเปลี่ยนเป็นระบบ CRM ได้อย่างง่ายดาย มันคงจะดีมาก แต่จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่เห็นว่าเป็นไปได้แบบนั้น"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pipedrive เทียบกับ Trello
เมื่อต้องเลือกระหว่าง Pipedrive และ Trello คุณกำลังทำการประนีประนอมอยู่ สิ่งหนึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ CRM ที่เน้นการขายแต่ขาดตัวเลือกการจัดการโครงการขั้นสูง ในขณะที่อีกสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังแต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้า
จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอม? คุณสามารถ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกด้วย ClickUp, เครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตด้วยฟังก์ชันการจัดการโครงการและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ระดับสูง
จากการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน ไปจนถึงการจัดการการสื่อสารภายในองค์กรและโครงการทุกประเภทและขนาด ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือตัวอย่างคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือก ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ PipedriveและTrello
1. มองเห็นภาพและจัดการกระบวนการของคุณอย่างละเอียดด้วยกระดานคัมบังที่สมบูรณ์
ClickUp มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ หนึ่งในนั้นคือมุมมองแบบการ์ดสไตล์ Kanban ด้วยกระดาน Kanban ของ ClickUp คุณสามารถ จัดการกระบวนการขาย และจัดเรียงลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ แบ่งโครงการที่ยุ่งยากออกเป็นการ์ดงานที่จัดการได้ง่าย และแสดงผลตามสถานะ วันครบกำหนด หรือเกณฑ์อื่นที่คุณเลือก
กระดาน Kanban ของ ClickUp ใช้งานง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการย้ายการ์ดไปตามรายการต่างๆ สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้หลายแบบ พร้อมขั้นตอนต่างๆ เช่น ติดต่อแล้ว, สนใจ, กำลังเจรจา, และปิดการขายแล้ว เพิ่มผู้รับผิดชอบงาน กำหนดความสำคัญและวันที่ครบกำหนด จัดเรียงและกรองงานในกระบวนการทำงานของคุณ
จัดการบอร์ดหลายบอร์ดอยู่ใช่ไหม? ใช้ มุมมองรวมทุกอย่าง เพื่อดูภาพรวมแบบรวมศูนย์ของบอร์ด Kanban ทั้งหมดของคุณ
การแก้ไขงานหลายงานอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ ดังนั้น ClickUp จึงคิดค้น แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม ขึ้นมา ใช้เพื่ออัปเดตงานหลายงานพร้อมกันโดยไม่ต้องออกจากบอร์ดของคุณ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำงานซ้ำๆ ที่ยุ่งยากได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการมอบหมายงานตามตำแหน่งของลีด การอัปเดตสถานะ และการส่งอีเมลถึงลูกค้าเป้าหมาย เลือกจากตัวเลือกประจำกว่า 100 รายการหรือสร้างของคุณเอง
กระดานคัมบังเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกัน และยังสามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ ClickUp เพียงเพิ่มทีมของคุณลงในกระดานและทำงานร่วมกันผ่านการกล่าวถึง, กระทู้ชมเชย,กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, และการตรวจสอบงาน รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ
2. ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย ClickUp CRM
ClickUp เปรียบเสมือนกิ้งก่าที่เปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อม—มันปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ต้องการใช้ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของมันใช่ไหม? ไม่มีปัญหา! แต่ถ้าคุณกำลังมองหาชุด CRM ที่ครอบคลุม ClickUp ก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอน ✌️
ClickUp CRMมุ่งเน้นการเร่งการเติบโตและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการจัดการระบบงานและบัญชีที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละราย คุณสมบัติที่รวมไว้เหมาะสำหรับทั้งสตาร์ทอัพและองค์กรขนาดใหญ่
คุณสามารถสำรวจ มุมมองที่ยืดหยุ่นได้หลายแบบ เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ร้อนแรง บัญชี คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า จับข้อมูลลูกค้าโดยใช้แบบฟอร์ม ClickUpที่ปรับแต่งตามความต้องการ และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อ
หันมาใช้แดชบอร์ดที่มีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการและเครื่องมือรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการที่ทำงานได้ดีและกระบวนการที่สามารถปรับปรุงได้
ลองใช้ตัวเลือกการจัดการอีเมลที่น่าประทับใจของ ClickUp เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย ส่งข้อมูลโครงการให้ลูกค้า และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ผสานการทำงานกับเครื่องมือทำงานกว่า 1,000 รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp
ClickUp มีเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เลือกจากเทมเพลต กระดานคัมบังและการจัดการลูกค้า เพื่อช่วยให้ ทีมของคุณ ทำงานได้อย่างราบรื่น สำหรับการจัดการระบบงานแบบครบวงจร มีเทมเพลตหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาด:เทมเพลต ClickUp CRM
เทมเพลตนี้เป็นศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อและความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ด้วยกัน มีมุมมองที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายแบบสำหรับการจัดระเบียบข้อมูล
ตัวอย่างเช่น มุมมองรายละเอียดบัญชี ช่วยให้คุณสร้างรายการบัญชีและโอกาสของคุณและจัดเรียงตามสถานะ: ปิด, ข้อเสนอ, สาธิต, และ ผู้มีแนวโน้ม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการของคุณโดยใช้ห้าช่องข้อมูลที่กำหนดเอง:
- ติดต่อ
- จำนวนพนักงาน
- เซ็กเมนต์
- อุตสาหกรรม
- รายได้ของบริษัท
คุณจะชื่นชอบ มุมมองตาราง—ซึ่งแสดงปฏิทินที่ครอบคลุมการนัดหมาย งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ CRM
ใช้ มุมมองคู่มือการขาย เพื่อสรุปนโยบายของบริษัทและกฎการขายและการจัดการลูกค้า มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ 🥰
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด? ClickUp มีครบทุกอย่าง
ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน—ทำไมต้องพอใจกับแค่ ดีพอ ในเมื่อคุณสามารถมี ดีที่สุด ได้? ClickUp คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งสำหรับทั้งผู้จัดการโครงการและทีมขาย และส่วนที่เจ๋งที่สุดคือมันมี แผนฟรีที่ใจป้ำ! ไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่หรือเล็ก ClickUp คือเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทุกทีม
รองรับงานและสมาชิกได้ไม่จำกัด มีเอกสารแบบร่วมมือกัน และยังมีผู้ช่วยAI ในตัวอีกด้วยลองใช้เวอร์ชันฟรีวันนี้และดูว่ามันยกระดับความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างไร! 🌞