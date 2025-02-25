10 แม่แบบตารางงานโครงการฟรีใน Excel และ ClickUp

แบบแผนตารางโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคนที่ต้องการให้โครงการของตนดำเนินไปตามแผน แบบแผนเหล่านี้ช่วยคุณวางแผนและบริหารจัดการระยะเวลาของโครงการ, งาน, งบประมาณ, และทรัพยากร
อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนกำหนดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นเป็นงานที่ใหญ่และใช้เวลามาก กำหนดการต้องช่วยให้คุณจัดการเวลา เพิ่มทุกแง่มุมที่สำคัญ และวางแผนการพึ่งพาของงานในแต่ละขั้นตอน
ข่าวดีคือคุณมีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
การใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนโครงการช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานและกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้า และใช้การแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ทุกคนทราบ
หากคุณมีเวลาจำกัดและต้องการเริ่มโครงการถัดไปหรือทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ลองใช้เทมเพลตตารางเวลาโครงการ 10 แบบใน ClickUp และ Excel
อะไรคือแบบแผนตารางโครงการ?
แบบแผนตารางโครงการคือแผนที่นำทางของโครงการทั้งหมดที่คุณสามารถแบ่งออกเป็นส่วนที่เข้าใจง่ายได้ แบบแผนนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนและสื่อสารทุกภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบได้ แบบแผนตารางโครงการประกอบด้วยภาพรวมระดับสูง วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด งบประมาณของโครงการการจัดสรรทรัพยากร โครงสร้างการแบ่งงาน ตารางรายเดือนและรายสัปดาห์
สำหรับผู้นำ แม่แบบการวางแผนโครงการช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ สำหรับผู้จัดการโครงการแม่แบบไทม์ไลน์โครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนตารางเวลาโครงการใหม่ พวกเขาจะใช้มันในการประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ มอบหมายงานแต่ละชิ้นให้กับสมาชิกในทีม และให้ภาพรวมว่างานนั้นเข้ากับเป้าหมายของโครงการใหญ่ได้อย่างไร
แบบแผนตารางเวลาโครงการคือดาวเหนือสำหรับสมาชิกทีม จัดระเบียบทุกแง่มุมภายในแบบแผน ตั้งแต่ภารกิจของโครงการ, จุดสำคัญ, และระยะเวลา ไปจนถึงการให้ทุกคนสอดคล้องกับเป้าหมายที่สำคัญ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนตารางโครงการดี?
แม่แบบกำหนดการโครงการของคุณควรทำให้ทีมสามารถดูงานและไทม์ไลน์ได้ง่ายผ่านฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตต้องมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย, ฟิลด์ที่กำหนดเองได้, พื้นที่สำหรับบันทึกคำอธิบายงาน, พื้นที่สำหรับกรณีฉุกเฉิน, รองรับการทำงานร่วมกันในทีม, มีรายการสิ่งที่ต้องทำ, และแชทในตัว
กำหนดและเรียงลำดับกิจกรรม ประมาณทรัพยากรและระยะเวลา และวางแผน ไทม์ไลน์ของโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ
มาดูตัวอย่างของทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการออกแบบเว็บไซต์
ผู้จัดการโครงการที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้านำใช้แบบแผนตารางโครงการที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงให้ผู้พัฒนาเห็นถึงขอบเขตที่กว้างขึ้น เช่นขั้นตอนของโครงการในระยะการสร้างโครงร่าง การเขียนโค้ด และการทดสอบ
เพื่อเพิ่มการมองเห็นโครงการสำหรับแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พวกเขาเพิ่มการพึ่งพาเพิ่มเติม เช่น การสร้างเนื้อหา การปรับภาพให้เหมาะสมกับ SEO การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และกำหนดเวลาลงในรายการงาน
เมื่อมีงานหลายอย่างที่ต้องทำ และคุณกำลังสงสัยว่าจะจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร เรามีเคล็ดลับมาแนะนำ
ใช้ClickUp's Risk Registerเพื่อเข้าใจผลกระทบของงานของทีมคุณหากไม่เสร็จสมบูรณ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
10 แม่แบบตารางงานโครงการฟรีสำหรับใช้งาน
แม่แบบการจัดการโครงการใน Excel มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการที่เรียบง่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างและติดตามตารางเวลาของโครงการ อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติขั้นสูงเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย การทำงานร่วมกันขั้นสูง การสร้างการพึ่งพา และความสามารถในการจัดการโครงการ
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วยได้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีเทมเพลตกำหนดการโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อจัดการงานหนักๆ
เทมเพลตโครงการของ ClickUp ช่วยจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณตั้งแต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไปจนถึงการจัดตารางเวลา การติดตามผลงาน และการจัดระเบียบงานและเอกสาร
มาสำรวจเทมเพลตการจัดตารางโครงการใน ClickUp ที่เราชื่นชอบกันเถอะ
1. แม่แบบกำหนดการโครงการ ClickUp
วันนี้ การบริหารโครงการต้องการให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการคิดค้นไอเดีย และมีความเป็นระเบียบเกี่ยวกับกำหนดเวลา
แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUpเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับลำดับความสำคัญที่หลากหลาย ใช้แม่แบบนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายโครงการ แบ่งออกเป็นงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ สามารถมองเห็นและจัดการลำดับความสำคัญได้ด้วยแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบัง และได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือการใช้งบประมาณเกินกำหนด
ผู้จัดการติดตามสถานะของโครงการ วิเคราะห์และปรับเป้าหมาย ตั้งค่างานที่ทำซ้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรได้ทุกที่ทุกเวลา
สมมติว่าคุณอยู่ในขั้นตอนการวางแผนสำหรับโครงการถัดไปของคุณ ด้วยความสามารถในการติดตามเวลา, แท็ก, และความสัมพันธ์ระหว่างงาน สามารถจัดทีมให้สอดคล้องกันในภารกิจ, ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น, ลำดับความสำคัญ, และเป้าหมายสำคัญผ่านไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมทุกคนทราบวันที่ครบกำหนดของงานในโครงการ และสร้างการอัปเดตแบบกำหนดเองเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้า
2. แม่แบบไทม์ไลน์กานต์ของคลิกอัพ
การจัดการโครงการของคุณโดยไม่มีเทมเพลตแผนภูมิแกนต์ก็เหมือนกับการใช้เวลาจำนวนมากในการค้นหาความยุ่งเหยิงก่อนที่จะพบสิ่งที่คุณต้องการ
เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUpเป็นที่นิยมใช้เพื่อแสดงงานของคุณเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการทำงานให้เสร็จ
ในภาพรวม, แม่แบบไทม์ไลน์โครงการนี้ช่วยให้คุณสื่อสารการทับซ้อนระหว่างงานและระยะของโครงการได้อย่างง่ายดาย. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหม่, กำหนดเวลาที่สำคัญ, ระยะเวลาของงาน, วันที่เริ่มต้น และวันที่ครบกำหนด.
สร้างงานภายในตารางเวลาของโครงการที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำงาน นอกจากนี้ จัดระเบียบงานเป็นโครงการ ปรับเส้นเวลาของแต่ละโครงการ และติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะงานที่แสดงด้วยสี
ลองดูตัวอย่างของเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpเพื่อภาพรวมของโครงการของคุณ ผู้จัดการโครงการใช้เทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อแสดงภาพการพึ่งพาและเตรียมพร้อมรับมือกับอุปสรรคก่อนที่จะเกิดขึ้น
เทมเพลตแผนโครงการ ClickUp นี้ดึงงานจากรายการของคุณเข้าสู่แผนภูมิที่เรียบง่ายทันที ดูว่างานโครงการนั้นเปิดอยู่ กำลังดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยการกำหนดสีในแผนภูมิแกนต์ ด้วยกรณีการใช้งานที่หลากหลายของเทมเพลตโครงการแผนภูมิแกนต์ ความเป็นไปได้ในการใช้เทมเพลตตารางงานนี้ไม่มีขีดจำกัด
3. แม่แบบกำหนดการบริหารโครงการ ClickUp
เมื่อโครงการเกี่ยวข้องกับทรัพยากรหลายอย่าง เช่น โครงการก่อสร้าง การผสานรวมเทมเพลตแผนโครงการฟรีของ ClickUp กับเครื่องมือการจัดการโครงการคือผู้ช่วยชีวิตของคุณ
การจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และคุณจำเป็นต้องมีแม่แบบการจัดการโครงการที่สร้างความสมดุลและความรับผิดชอบให้กับทีม
ใช้เทมเพลตตารางเวลาการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อสร้างภาพรวม จัดระเบียบ และวางโครงสร้างของเหตุการณ์สำคัญในโครงการใช้รายการงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานทุกอย่างให้เสร็จตรงเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ
ขั้นตอนแรกในการสร้างตารางการจัดการโครงการคือการกำหนดโครงร่างโครงการในแง่ของเป้าหมายของโครงการ มอบหมายงาน และระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก การใช้ เป้าหมายในเทมเพลตตารางการจัดการโครงการฟรีนี้ มอบหมายวัตถุประสงค์ กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ
แสดงภาพกิจกรรมของโครงการโดยใช้มุมมองแบบรายการ กระดาน หรือไทม์ไลน์
- มุมมองรายการเป็นมุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดกลุ่ม, การจัดเรียง, และการคัดกรองงาน
- ใช้มุมมองคณะกรรมการเพื่อจัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, วันครบกำหนด, และความเกี่ยวข้อง
- ใช้ประโยชน์จากมุมมองไทม์ไลน์สำหรับการจัดการทรัพยากร แผนงาน และวางแผนโครงการ
เคล็ดลับสำหรับผู้จัดการ: หากคุณกำลังมองหาเทคนิคการจัดการเวลาเพื่อทำงานตามลำดับความเร่งด่วนลองใช้แม่แบบ Eisenhower Matrix ของ ClickUp
4. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
ไม่ว่าเราจะกำหนดกรอบเวลาหรือขอบเขตของโครงการอย่างไร คุณจำเป็นต้องเตรียมแผนสำรองสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น การขาดแคลนทรัพยากรในช่วงใกล้สิ้นสุดโครงการ
การเตรียมตัวและรองรับปัจจัยที่ไม่คาดคิดในระหว่างการดำเนินโครงการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
นั่นคือจุดที่แม่แบบแผนงานโครงการของ ClickUpมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
มาดูวิธีการใช้แบบแผนโครงการง่าย ๆ นี้กัน
ในระหว่างการพัฒนาพอร์ทัลการดูแลสุขภาพของรัฐบาล การปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณจำเป็นต้องมีแม่แบบการจัดการโครงการที่มีความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ของผู้ป่วยมีความปลอดภัย
เทมเพลตการจัดตารางโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณแบ่งรายการงานออกแบบและพัฒนาของคุณออกเป็นหลายสภาพแวดล้อม พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 5 รายการ ได้แก่ ระยะเวลา ความล่าช้า ระยะงาน ความพยายาม และความคืบหน้า
แบบแผนการผลิตช่วยลดการคาดเดาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าจนถึงหลังการผลิต มีพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ งานพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามความก้าวหน้า
5. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
ความร่วมมือข้ามสายงานต้องการระดับความร่วมมือที่สูงขึ้น ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างทีมโครงการต้องการการสื่อสารที่ชัดเจน การมองเห็นแผนโครงการ และการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpรองรับทุกสิ่งนี้ ทีมงานต่าง ๆ สามารถลากและวางบันทึกเพื่ออ้างอิงและแปลงแนวคิดให้เป็นการดำเนินการที่ประสานกันได้ในที่เดียว
กระดานไวท์บอร์ดเป็นผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการระดมความคิด วางกลยุทธ์ วางแผน และสร้างกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวสำหรับการติดตามงานClickUp Chatรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของทีมไว้ในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างและการสนทนาที่กระจัดกระจาย
ไม่ว่าจะวางแผนเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หรือวางรากฐานสำหรับแคมเปญการตลาด เทมเพลตฟรีนี้จะช่วยให้คุณระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ได้รับประโยชน์จากการมองเห็นภาพรวมของโครงการผ่านกระดานไทม์ไลน์โครงการ ในทางกลับกัน ทีมงานจะตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อมอบหมายงาน โพสต์ความคิดเห็น ย้ายสถานะ และแนบไฟล์โดยตรงให้ทีมอื่นเข้าถึงได้
6. แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาการพัฒนาของ ClickUpมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาทุกทีมเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนได้ และบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การทำให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน เริ่มต้นด้วยชื่อโครงการ กรอกตารางด้วยกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมุมมองรายการ และติดตามความคืบหน้าด้วยไทม์ไลน์แบบโต้ตอบ
กำหนดกิจกรรมการพัฒนา เช่น การตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่องาน การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดหรือคำอธิบาย หรือการอัปเดตสถานะงานและกำหนดการของโครงการ
นอกจากนี้เอกสารใน ClickUpยังเหมาะสำหรับผู้จัดการในการสร้างรายการโครงการของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และผสานฐานความรู้กับเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่ออ้างอิงรายละเอียดทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว
การผสานการทำงานของ ClickUpกับแอปตารางงานช่วยให้สามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมตามปริมาณงานที่มีอยู่ของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
7. แม่แบบไทม์ไลน์กำหนดการสร้างสรรค์ของ ClickUp
โครงการสร้างสรรค์เป็นเรื่องสนุก อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องมีเทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อติดตามสถานะของโครงการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเทมเพลตไทม์ไลน์ตารางเวลาสร้างสรรค์ของ ClickUpช่วยแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ เพื่อให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของทุกงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการในเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ต้องการยกระดับโครงการสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยการนำความรับผิดชอบมาสู่กระบวนการทำงานของคุณ
เทมเพลตแผนโครงการฟรีของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามและจัดการความคืบหน้าของทีมเนื้อหา กราฟิก และโซเชียลมีเดียของคุณด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่น ใช้คุณสมบัติการลากและวางเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้ลูกค้าที่ดีที่สุดของคุณพึงพอใจกับกำหนดเวลาการส่งมอบ
เมื่อจัดการลูกค้าหลายราย โครงการนี้จะมีเทมเพลตที่ผสานรวมกับระบบการจัดการโครงการ เพื่อให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของโครงการและขั้นตอนถัดไปในกระบวนการ
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้จัดการมือใหม่ที่ต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
8. แม่แบบตารางเวลาทีม ClickUp
ในฐานะผู้จัดการงานหรือหัวหน้าทีมการจัดการปริมาณงานประจำวันของทีมต่าง ๆภายในบริษัทนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย คุณต้องการให้ทุกคนมีระเบียบ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และมีแรงจูงใจอยู่เสมอ
เทมเพลตตารางงานทีมโดยClickUp ช่วยในการจัดตารางและแสดงภาพงานของทีมคุณตามปฏิทินรายวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการงานของทีมอย่างละเอียดเกินไป
การสร้างตารางทีมโดยใช้เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ขจัดความสับสนในการสื่อสารงาน
- มองเห็นงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- กระตุ้นสมาชิกในทีมให้ทำงานตามแผน
- รับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความจำเป็น
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้รวมทีมของคุณเข้าด้วยกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน และจัดให้เป้าหมายของคุณสอดคล้องกับแต่ละงาน
9. แม่แบบตารางเวลาโครงการ Excel โดย Vertex42
หากคุณต้องการแม่แบบการจัดตารางโครงการที่จัดการภาพรวมของโครงการและคำอธิบายงานได้อย่างง่ายดายและดึงดูดสายตา แม่แบบตารางโครงการ Excel โดย Vertex42 คือตัวเลือกที่เหมาะสม แม่แบบฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและแบ่งปันรายงานความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางเลือกของ Excel นี้เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับการจัดการงานปฏิบัติการที่เรียบง่ายและไม่ต้องยุ่งยาก เช่น โครงการระหว่างนักศึกษาที่ไม่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น จัดเรียงงานประจำสัปดาห์หรือรายเดือนของคุณและสร้างแผ่นงานตารางเวลาโครงการ
แต่เมื่อคุณต้องการข้อเสนอที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่นแม่แบบงบประมาณโครงการ แม่แบบกำหนดการโครงการนี้อาจไม่ช่วยเนื่องจากขาดแผ่นงานงบประมาณสำหรับติดตามและประมาณการค่าใช้จ่าย
10. แม่แบบตารางงานโครงการ Excel โดย TeamGantt
ด้วยเทมเพลตตารางเวลาโครงการ Excelฟรีจาก TeamGantt คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับงานสำคัญที่หลุดรอดไป
หากคุณเป็นผู้จัดงาน ใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามสิ่งที่ต้องทำ กำหนดไทม์ไลน์ตามวันที่เริ่มต้นและระยะเวลาของงาน และบันทึกการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากวิทยากร ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และผู้นำในขณะที่โครงการดำเนินไป
สมมติว่าคุณมีงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรมในเดือนหน้า แม่แบบกำหนดการโครงการนี้จะแสดงรายละเอียดว่าใครต้องทำอะไรในสองสัปดาห์ข้างหน้า ในคอลัมน์ซ้ายสุด ให้ระบุช่วงวันที่สำหรับสัปดาห์ที่หนึ่งและสอง เพิ่มทรัพยากรที่จะมีส่วนร่วมในโครงการในคอลัมน์ที่ได้รับมอบหมาย ปรับแต่งแม่แบบโครงการ กำหนดรหัสสีตามงาน และเพิ่มแถวและคอลัมน์เพื่อขยายไทม์ไลน์
การจัดตารางโครงการที่ยืดหยุ่นเริ่มต้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง นำแผนโครงการของคุณมาใช้ได้ทันทีภายในไม่กี่นาที และดูทีมของคุณส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วยเทมเพลตตารางเวลาโครงการของ ClickUp
การเลือกเทมเพลตตารางเวลาโครงการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการในการรักษาความเป็นระเบียบและติดตามความคืบหน้าของทีม ไม่ว่าคุณจะชอบแผนภูมิแกนต์ กระดานไวท์บอร์ด หรือมุมมองไทม์ไลน์ การบันทึกแผนงานจะเพิ่มโครงสร้างและความชัดเจนให้กับโครงการของคุณ
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำงานร่วมกันโดยใช้รายการงาน การปรับแต่งลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน การเพิ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน และแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพและรายงานความคืบหน้าให้กับผู้บริหารระดับสูง
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติยังช่วยให้สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่นซอฟต์แวร์จัดตารางงาน ซอฟต์แวร์ CRM และซอฟต์แวร์บริหารโครงการ เพื่อการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตใดก็ได้เหล่านี้เพื่อจัดการโครงการถัดไปของคุณ สมัครใช้ ClickUp วันนี้