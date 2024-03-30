แผนภูมิแกนต์ vs. แผนที่เส้นทาง: คู่มือสำหรับผู้จัดการโครงการเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่าง

การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด การจัดตารางเวลา และการติดตามความคืบหน้าจริงอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเฝ้าดูเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดเวลาที่ผูกพันอยู่เสมอ สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณกำลังจัดการโครงการขนาดเล็ก แต่หากคุณกำลังดำเนินโครงการขนาดใหญ่—คุณกำลังเผชิญกับสัตว์ร้ายแห่งโครงการที่ต้องถูกควบคุมด้วยอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุด
นั่นแหละคือสิ่งที่เครื่องมืออย่างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทางมีไว้! พวกมันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าแก่คุณเกี่ยวกับโครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถนำพาทุกส่วนที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องและเอาชนะอุปสรรคได้โดยไม่บาดเจ็บเลยสักนิด 😏
ความเข้าใจผิดที่พบได้บ่อย (และอาจกล่าวได้ว่าไม่ยุติธรรมเลย) คือ การคิดว่าแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทาง (Roadmap) เป็นสิ่งเดียวกัน สาเหตุหลักมาจากลักษณะที่คล้ายคลึงกันและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนโครงการ แต่ความจริงคือ เครื่องมือแต่ละชนิดช่วยในการแสดงภาพองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของแผนงานในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมีเอกลักษณ์
ในบทความนี้ เราจะ เจาะลึกถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์กับแผนงาน และอธิบายกรณีการใช้งานหลักของพวกมัน รวมถึงวิธีที่พวกมันเข้ากับวิธีการแบบอไจล์ เราจะแนะนำเครื่องมือและเทมเพลตต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคนิคการแสดงภาพทั้งสองนี้ด้วย
แผนภูมิแกนต์คืออะไร?
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart)เป็นแผนภูมิการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม ซึ่งแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะในรูปแบบของแผนภูมิแท่งที่สะดวก โดยทั่วไปจะเป็นแนวนอน แผนภูมินี้เน้นที่ ลำดับงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานในช่วงเวลาหนึ่ง แสดงตารางเวลาที่เป็นเส้นตรงพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจนและการไหลของงานเฉพาะอย่างเป็นระเบียบ
คุณอาจสงสัยว่าทำไมคุณถึงต้องการแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) ในเมื่อคุณสามารถเก็บงานและกำหนดเวลาทั้งหมดไว้ในรายการหรือตารางได้ แม้ว่าจะทำได้ แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของแผนภูมิแกนต์คือการเป็น เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนใน การจัดการโครงการ อย่างมืออาชีพ
การจัดวางงานโครงการในรูปแบบแผนภูมิแท่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้คุณสามารถปรับแต่งแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง และอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรักษาทิศทางที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมาย
นี่คือประโยชน์อันมีค่าอื่น ๆ ที่คุณจะได้รับจากแผนภูมิแกนต์:
- การระบุความเชื่อมโยงและความทับซ้อนของงาน: แผนภูมิแกนต์กำหนดว่างานใดควรทำก่อนและในลำดับใดเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ลดความทับซ้อน และสร้างกรอบเวลาโครงการที่ชัดเจน
- การมองเห็นการจัดสรรทรัพยากร: ด้วยการมีภาพรวมอย่างละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของทุกงานและปริมาณงานของทีมคุณ คุณสามารถมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพและปรับการจัดสรรกำลังคนได้ก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น
- การบริหารโครงการในทุกขั้นตอน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณติดตามโครงการระยะยาวตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้ คุณสามารถควบคุมองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของแผนโครงการโดยรวมและรายละเอียดการกำหนดเวลาที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมกับแบบคล่องตัวในการบริหารโครงการ
แผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมหมุนรอบตารางเวลาที่กำหนดไว้แล้วและไม่เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเหมาะกับวิธีการแบบน้ำตก (Waterfall) ที่คุณมีแผนรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงสิ้นสุด กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์เป็นเส้นตรง แผนภูมิเหล่านี้ยึดตามกรอบเวลาที่เข้มงวดและไม่เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่น นอกจากนี้ มักไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแง่ของการติดตามความคืบหน้าที่สมจริง
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีทีมมากขึ้นที่นำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้กับโครงการของตน จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่แผนภูมิ Gantt จะต้องปรับตัวตามไปด้วย แผนภูมิ Gantt สำหรับทีม Agile ผสมผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปจะแสดง งานเฉพาะสปรินต์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ด้วยวิธีนี้ ทีมจะมีพื้นที่เพียงพอในการปรับเปลี่ยนแนวทางหลังจากแต่ละสปรินต์
เครื่องมือแผนภูมิแกนต์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการในลักษณะเชิงเส้น—คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับองค์กรแบบดั้งเดิมหรือแบบอไจล์ได้ตามต้องการ
แผนภูมิแกนต์ เทียบกับไทม์ไลน์โครงการ เทียบกับกระดานคัมบัง
แผนภูมิแกนต์ไม่เหมือนกับ ไทม์ไลน์หรือกระดานคัมบัง อย่างแท้จริงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดจะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการแสดงภาพงานของโครงการก็ตาม
ไทม์ไลน์ของโครงการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกงานในลำดับเวลา—เน้นที่ลำดับเวลาเป็นหลักและละเว้นการพึ่งพาและระยะเวลาของงาน (ที่แผนภูมิแกนต์แสดง)
กระดานคัมบัง (Kanban boards) ในทางกลับกัน จะจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณตามสถานะ เช่น กำลังทำ หรือ รออยู่ นี่คือลักษณะของกระดานคัมบังทั่วไป:
ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์
วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจว่าแผนภูมิแกนต์คืออะไรคือการดูตัวอย่าง เราจะใช้วิธีการจากClickUp ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ได้รับความนิยมเพื่อแสดงให้เห็นว่าแผนภูมิแกนต์สามารถรองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันได้อย่างไร
แผนภูมิแกนต์สำหรับโครงการก่อสร้าง
แผนภูมิแกนต์นี้มุ่งเน้นไปที่โครงการก่อสร้าง งานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสถานะของงานเหล่านั้นจะแสดงอยู่ทางด้านซ้ายของกราฟ
ในตัวอย่างนี้ งานต่าง ๆ ถูกนำเสนอเรียงตามลำดับเวลาและจัดระเบียบให้ไม่ทับซ้อนกัน งานที่ระบุด้วย เพชรสีเหลือง คือจุดสำคัญในโครงการ—แสดงถึงจุดความก้าวหน้าที่สำคัญในตารางเวลาของโครงการ แผนภูมิแกนต์นี้ประกอบด้วยจุดสำคัญสองจุด—ลงนามในข้อตกลง และ รื้อถอน ซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญ
แผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการบัญชี
แผนภูมิแกนต์นี้มุ่งเน้นการจัดการบัญชีที่มีลูกค้าหลายราย ภายใต้ลูกค้าแต่ละรายที่แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของภาพ คุณจะเห็นงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้น งานเหล่านี้ถูกแสดงในรูปแบบแผนภูมิแท่ง ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงระยะเวลา ทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญ และตรวจหาความทับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเฉพาะนี้แสดงถึงงานในสภาพแวดล้อมแบบ Agile ดังนั้นงานจึงไม่ได้จัดเรียงตามลำดับเวลา สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมอบหมายผู้จัดการบัญชีใหม่เพื่อรองรับการอัปเดตในนาทีสุดท้ายได้
แผนที่ทางคืออะไร?
แผนที่นำทาง (Roadmap) เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณ สร้างแผนโครงการเชิงกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายหลัก ไม่สนใจรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ตารางเวลาที่ละเอียดหรือการพึ่งพาซึ่งกันและกัน—แผนที่นำทางจะจับภาพความคิดเชิงกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ในภาพรวมที่ใหญ่ ซึ่งจะนำทางการวางแผนและดำเนินการโครงการอย่างละเอียดในที่สุด
ลักษณะที่ปรากฏของแผนงานขึ้นอยู่กับรสนิยมของคุณ—คุณสามารถนำเสนอแผนงานเหล่านี้บนกระดานไวท์บอร์ดในรูปแบบแผนผังหรือในสเปรดชีตก็ได้
นอกจากการให้ภาพรวมของโครงการในระดับสูงแล้ว แผนที่นำทางยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในวงกว้างได้อีกด้วย แผนที่นำทางที่พัฒนาอย่างดีจะแสดงเส้นทางของโครงการของคุณ ทำให้คุณสามารถใช้เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดทิศทางของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อน
คุณอาจกล่าวได้ว่า แผนที่นำทางมุ่งเน้นที่เหตุผล (จุดประสงค์ของโครงการคืออะไร?) ในขณะที่ แผนภูมิแกนต์มุ่งเน้นที่รายละเอียด (ไทม์ไลน์การทำงานในแต่ละวันเพื่อเสร็จสิ้นโครงการคืออะไร?)
ข้อได้เปรียบของแผนที่โครงการ
ข้อดีมากมายของแผนที่เส้นทาง ได้แก่:
- การรักษาความสอดคล้องของทีม: เมื่อทีมโครงการทราบถึง เหตุผล ที่อยู่เบื้องหลังการริเริ่ม พวกเขาสามารถทำให้การกระทำของตนสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้
- ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวางแผนที่แข็งแกร่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง: แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือวางแผนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการสายงาน แต่แผนงานจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาประเด็นเร่งด่วนมากขึ้น เช่น การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรระหว่างโครงการต่างๆ
- การทำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่างไร้รอยต่อด้วยเครื่องมือ: สมมติว่าคุณกำลังดำเนินโครงการขนาดใหญ่เดียวกันในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ข้ามหลายแผนก อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากช่องว่างของข้อมูลระหว่างทีม ส่งผลให้ตารางงานผิดพลาด แต่ด้วยเครื่องมือแผนงานที่ทรงพลัง คุณสามารถกำหนดค่าแผนงานของคุณเพื่อแสดงการอัปเดตความคืบหน้าและอุปสรรคแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะแนะนำผู้จัดการสายงานหรือหัวหน้าแผนกให้อัปเดตตารางงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
📌อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนที่เส้นทางโครงการใน Excel
ตัวอย่างแผนที่เส้นทาง
มาดูตัวอย่างสองกรณีของแผนที่ทางใน ClickUp เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นจากมุมมองที่เป็นประโยชน์
แผนที่นำทางการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
แผนงานที่พัฒนาอย่างดีนี้สะท้อนถึงไทม์ไลน์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแบ่งโครงการออกเป็นทีมต่างๆ ได้แก่ ทีมออกแบบ ทีมพัฒนา และทีมการตลาด เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ทุกกิจกรรมบนแผนงาน ถูกกำหนดสีไว้ตามทีมที่รับผิดชอบ กิจกรรมเหล่านี้ยังถูกจัดเรียงตามเดือนที่กำหนดให้เสร็จด้วย—สังเกตว่าแผนงานนี้ไม่ได้เน้นกิจกรรมรายวันหรือรายสัปดาห์เหมือนกับแผนงานแบบแกนต์
แผนที่นำทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นี่คือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณสามารถใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือแผนที่ออนไลน์สำหรับการมองเห็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ โครงการถูกแบ่งออกเป็นสามระยะใหญ่ โดยไม่มีข้อจำกัดทางเวลา ได้แก่:
- แนวคิดผลิตภัณฑ์และการจัดลำดับความสำคัญ
- การจัดส่งสินค้าและแผนงาน
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างนี้เป็นหลักฐานที่สมบูรณ์แบบว่าแผนงานเป็นภาพรวมใหญ่ของโครงการเฉพาะ ไม่เน้นไปที่ระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละงานหรือผู้รับผิดชอบ แต่ช่วยให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทาง
ตอนนี้คุณคงเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทางแล้ว แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน อาจดูเหมือนกัน 👀
ดังนั้น มาทบทวนทั้งสองแนวคิดจากสามมุมมองที่แตกต่างกันกันเถอะ
1. ฟังก์ชัน
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อของแต่ละส่วนข้างต้น แผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทางมีความแตกต่างกันใน หน้าที่หลัก ของพวกมัน คุณใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อสร้างแผนการอย่างละเอียดสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ และระบุทุกภารกิจที่เกี่ยวข้อง, ความพึ่งพา, และกิจกรรมต่าง ๆตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมกำหนดเวลาการส่งมอบ
ในทางกลับกัน แผนที่นำทาง (Roadmaps) แสดงถึงเป้าหมายทั่วไปของโครงการและขอบเขตของงานในระดับมหภาค ตัวอย่างเช่น แผนที่นำทางอาจเป็นภาพแสดงขั้นตอนทั้งหมดของโครงการอย่างง่าย เช่น:
- การระดมความคิด
- การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์
- การพัฒนาแนวคิด
- การวางแผนการตลาด
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การทดสอบ
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
นั่นคือเส้นทางคร่าวๆ ของแผนโครงการในอนาคตของคุณ ตอนนี้เมื่อคุณแยกแต่ละขั้นตอนออกเป็นตารางเวลาโดยละเอียดเพื่อเน้นการทำงานแบบเชิงเส้น—คุณกำลังสร้างแผนภูมิแกนต์
2. ผู้ชม
ระดับของรายละเอียดนี้ทำให้เราไปถึงความแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่ง—ผู้ชม กลุ่มเป้าหมายสำหรับแผนภูมิแกนต์ของคุณคือทีมของคุณ—พวกเขาใช้มันเป็นเข็มทิศที่นำทางพวกเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องในแง่ของสิ่งที่ต้องทำและในลำดับใด ผู้ใช้หลักของแผนที่เส้นทางของคุณรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง เช่น ผู้จัดการอาวุโส นักลงทุน พันธมิตร และผู้บริหาร ซึ่งมีความสนใจในความสามารถในการทำกำไรของโครงการ
3. กรอบเวลา
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งสองคือ กรอบเวลา เนื่องจากแผนภูมิแกนต์มีความละเอียดมากกว่า จึงมักเน้นที่ช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมวันที่เฉพาะเจาะจง ในทางกลับกัน แผนที่เส้นทางมีไทม์ไลน์ที่ผ่อนคลายกว่า ไม่รวมวันที่ที่ผูกมัด และสามารถครอบคลุมหลายปีได้
แผนที่นำทาง vs. แผนภูมิแกนต์: คุณควรเลือกอะไร?
แผนงานไม่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด ดังนั้นจึงควรเลือกแผนงานเมื่อคุณต้องการ:
- รับภาพรวมระดับสูงของโครงการของคุณ
- นำเสนอวัตถุประสงค์ของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ให้ทีมโครงการของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาว
ในทางกลับกัน เครื่องมือแผนภูมิแกนต์จะเหมาะสมกว่าเมื่อคุณต้องการ:
- ดำดิ่งสู่รายละเอียดเฉพาะของโครงการ
- ระบุงาน/ตารางเวลาสำหรับการสร้างความรับผิดชอบ
- วางแผนสำหรับลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ที่พึ่งพาอาศัยกัน
โปรดจำไว้ว่าทั้งสองเครื่องมือนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด ตรงกันข้าม—การใช้ทั้งสองอย่าง จะนำไปสู่การบริหารโครงการที่รอบด้าน จุดเริ่มต้นของคุณคือการสร้างแผนงาน ซึ่งคุณจะกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ จากนั้นจึงนำแผนนี้ไปขออนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบ่งปันกับผู้จัดการงาน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลจากแผนนี้ในการเตรียมแผนงานแบบแกนต์
แผนภูมิแกนต์ vs แผนงาน: แบบไหนเหมาะกับ Agile มากกว่ากัน?
กระบวนการทำงานแบบ Agile คือความยืดหยุ่น ความสามารถในการปรับตัว และการทำงานร่วมกัน พวกเขาสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งได้ทันทีโดยไม่ทำให้โครงการของคุณพังทลายเหมือนบ้านไพ่
เราได้กำหนดแล้วว่าแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิมไม่เหมาะกับการทำงานแบบอไจล์ เนื่องจากเน้นที่ตารางเวลาและรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป แผนภูมิเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งขัดกับพื้นฐานของกรอบการทำงานแบบอไจล์ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ยังคงชื่นชอบประโยชน์ในการติดตามงานของแผนภูมิแบบภาพเหล่านี้ นั่นคือเหตุผลที่ แผนภูมิแกนต์สมัยใหม่มักถูกปรับเปลี่ยนให้แสดงเฉพาะงานในสปรินต์ แทนที่จะเป็นกระบวนการทำงานทั้งหมดของโครงการ
แผนที่นำทางมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะไม่ละเอียดมากนัก พวกมันมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมา ให้ทีมของคุณมีอิสระมากขึ้นในการปรับเปลี่ยนตารางเวลา อย่างไรก็ตาม แผนที่นำทางอาจไม่เหมาะเสมอไปเพราะพวกมันยังจำกัดการทำงานของคุณอยู่ พวกมันเน้นไปที่การวางแผนระยะยาวและอาจต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบวนซ้ำ ซึ่งอาจไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ทั้งแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทางสามารถเป็นส่วนที่มีคุณค่าของกระบวนการทำงานแบบอไจล์ของคุณได้ หากคุณใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหมาะสม เช่น ClickUp ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทางและแผนภูมิแกนต์ ช่วยให้ทีมอไจล์สามารถติดตามกลยุทธ์ระยะยาวควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทางที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
ไม่มีการแข่งขันระหว่างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทาง—ทั้งสองสามารถสนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณได้ แต่คุณสามารถเพิ่มประโยชน์สูงสุดได้เพียงเมื่อคุณใช้เครื่องมือบริหารงานและโครงการที่มีคุณภาพเยี่ยม
ClickUp พร้อมรับมือทุกสถานการณ์และให้คุณผสานพลังของแผนภูมิแกนต์และแผนงานเข้าด้วยกัน เพื่อควบคุมการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ 🤓
มาดูกันว่า ClickUp ช่วย คุณ สร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์และแผนงานได้อย่างไร
สร้างตารางเวลาที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
หนึ่งในจุดเด่นหลักของ ClickUp คือความสามารถในการแสดงโครงการของคุณจากหลากหลายมุมมอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยมุมมองของ ClickUp คุณมีมุมมองคลาสสิกอย่างเช่นกระดานคัมบัง (Kanban Board)และมุมมองรายการ (List view) ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ภารกิจ รวมถึงมุมมองขั้นสูงที่สามารถซูมเข้าไปดูรายละเอียดเฉพาะเจาะจงได้
หนึ่งในตัวเลือกขั้นสูงคือมุมมองแผนภูมิแกนต์ ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถมองเห็นและจัดการงานและข้อพึ่งพาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด กำหนดลำดับความสำคัญ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpนั้นมีความยืดหยุ่นและเหมาะกับการกรอง—เมื่อคุณสร้างงานและเป้าหมายของโครงการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้วคุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็นบนแผนภูมิได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูว่าสมาชิกทีมคนใดรับผิดชอบงานใดบ้าง คุณจึงกดปุ่ม จัดเรียงตาม ที่ด้านบนของแผนภูมิและเลือก ชื่อ คุณยังมีเกณฑ์การจัดเรียงอื่นๆ เช่น วันที่ครบกำหนด ความสำคัญ หรือสถานะ
การตรวจสอบความคืบหน้าของงานเฉพาะนั้นง่ายเพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปเหนืองานนั้น—ClickUp จะแสดงเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนให้คุณเห็นทันที
การออกแบบแบบลากและวาง เป็นอีกหนึ่งข้อดีของแผนภูมิแกนต์ ClickUp ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถปรับแต่งงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว และคุณก็รู้ว่ามันหมายถึงอะไร—แผนภูมิสามารถปรับเข้ากับกระบวนการทำงานแบบคล่องตัวของคุณได้อย่างลงตัว! 🧤
นอกเหนือจากการให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว อินเทอร์เฟซแบบลากและวางยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการพึ่งพาของงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อมต่องานต่างๆ และ ClickUp จะตั้งค่าการพึ่งพาแบบ บล็อก หรือ รอ โดยอัตโนมัติ หากคุณเปิดใช้งานตัวเลือกเส้นทางวิกฤต(โดยเลือก ปรับแต่ง แล้วเลือก เส้นทางวิกฤต ที่มุมขวาบนของแผนภูมิ) คุณจะสามารถให้ ClickUp ติดตามคอขวดที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดเวลาการส่งมอบอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
ใช้ประโยชน์จาก ClickUp Whiteboards สำหรับแผนที่เส้นทาง
ClickUp มีฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการวางแผนเส้นทางที่เรียกว่าClickUp Whiteboardsผืนผ้าใบดิจิทัล เหล่านี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณระดมความคิด วางกลยุทธ์ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแนวคิดได้ภายในไม่กี่คลิก
เมื่อคุณเปิด Whiteboards แถบเครื่องมือขนาดเล็กทางด้านซ้ายคือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณ—วาดและเชื่อมต่อ เขียนข้อความ สร้างรูปร่าง แนบลิงก์และไฟล์มีเดีย หรือสร้างบันทึก
ด้วย ClickUp Whiteboards คุณสามารถ ปรับแต่งแผนงาน สำหรับโครงการใด ๆ ที่คุณรับผิดชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อเพิ่มรูปร่างและสร้างการเชื่อมต่อเพื่อแสดงเส้นทางของโครงการของคุณผ่านแผนผังงาน แผนที่ตามระยะ หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่คุณต้องการ
เนื่องจาก ClickUp Whiteboards แสดงทุกการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมของคุณมาร่วมสร้างแผนงานโครงการที่สมบูรณ์แบบด้วยกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงความคืบหน้าของคุณ ขอความคิดเห็น และปรับตามความเหมาะสม
หากการสร้างแผนที่เส้นทางจากศูนย์ฟังดูใช้เวลานาน ClickUp มีทางออก—เทมเพลต! พวกเขามีโครงสร้างพื้นฐานที่เตรียมไว้แล้วเพื่อตั้งค่าทั้งแผนที่เส้นทางและแผนภูมิแกนต์
คำแนะนำของเราคือClickUp Product Roadmap Template. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นภาพรวมของวงจรการพัฒนาทั้งหมด, การจัดลำดับความสำคัญ, และการติดตามความคืบหน้า. นอกเหนือจากมุมมอง Whiteboard สำหรับแผนงานของคุณแล้ว คุณยังได้รับมุมมอง Gantt chart ทำให้เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ทั้งสองเครื่องมือเพื่อนำทางกระบวนการ. 🔥
เทมเพลตแผนงานกังต์และแผนที่เส้นทางอื่น ๆ
ด้วยไลบรารีเทมเพลตที่มีมากกว่า 1,000 ตัวเลือก ClickUp พร้อมช่วยคุณหากต้องการทางลัดในการสร้างแผนภูมิแกนต์หรือแผนงานของคุณ
สองแบบแผนแผนภูมิแกนต์ที่เราต้องการแนะนำคือ:
- เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp: เหมาะสำหรับการแสดงภาพโครงการขนาดเล็ก
- เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUp: นำเสนอสามมุมมองของแผนภูมิ Gantt—รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี ช่วยให้คุณซูมดูรายละเอียดและมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการตลอดทั้งปี
หากคุณต้องการสร้างแผนที่เส้นทาง เราขอแนะนำสิ่งเหล่านี้:
- เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp: เทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้ พร้อมส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดหมวดหมู่กิจกรรมของทีมและการกำหนดกรอบเวลา
- เทมเพลตแผนงานโครงการ ClickUp: มอบมุมมองห้าแบบสำหรับการจัดทำรายการ จัดระเบียบ และติดตามงาน ระบุกำหนดเวลาที่ชัดเจน และบริหารจัดการปริมาณงานของทีมคุณ
แผนภูมิแกนต์ vs แผนที่เส้นทาง: ทำไมไม่ใช้ทั้งสอง?
แผนภูมิแกนต์เน้นรายละเอียดและแผนที่เส้นทางในภาพรวม—โดยสรุปแล้ว การเลือกขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการสังเกต
ด้วย ClickUp คุณสามารถ สร้าง จัดระเบียบ และ จัดการทั้งสอง ได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเลย ฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสร้างภาพโครงการที่มีชีวิตชีวาและควบคุมเวิร์กโฟลว์ได้อย่างสมบูรณ์
สมัครฟรีวันนี้และสำรวจคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ! 🥰