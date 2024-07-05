วิธีทำงานให้สำเร็จด้วยกลยุทธ์ Seinfeld

คุณติดอยู่ในภาวะไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานหรือไม่? สัญญาณเหล่านี้คุ้นเคย: กล่องจดหมายที่ล้นทะลัก, รายการงานที่ยังไม่เสร็จที่เพิ่มมากขึ้น, และความรู้สึกของความสำเร็จที่หลุดลอยไปไกลเกินเอื้อม
การสำรวจโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกันเปิดเผยว่า 65% ของพนักงานระบุว่างานเป็นแหล่งความเครียดที่สำคัญ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความยากลำบากในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกท่วมท้นกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
หากมีวิธีที่จะเอาชนะสมองของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ล่ะ? นี่คือกลยุทธ์ของไซน์เฟลด์
ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ชาญฉลาดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการรักษาความสม่ำเสมอของนักแสดงตลกชื่อดัง เจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ ปรัชญาของเขาคืออะไร? กุญแจสำคัญในการเขียนมุกตลกที่ดีขึ้นคือการเขียนทุกวัน กลยุทธ์ไซน์เฟลด์ใช้พลังของความสม่ำเสมอเพื่อช่วยให้คุณพิชิตรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณโดยใช้เพียงปฏิทินและปากกาเมจิกสีแดงขนาดใหญ่เท่านั้น
ความงดงามของวิธีนี้อยู่ที่ความเรียบง่าย: มันไม่ได้เกี่ยวกับการบรรลุความสมบูรณ์แบบทุกวัน แต่เป็นการแสดงออกอย่างต่อเนื่อง
สนใจใช่ไหม? ค้นพบวิธีที่เทคนิคง่ายแต่ทรงพลังนี้สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
กลยุทธ์เซอินเฟลด์คืออะไร?
กลยุทธ์เซอินเฟลด์ หรือที่รู้จักในชื่อ 'อย่าทำลายโซ่' เป็นเทคนิคในการสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอ และบรรลุเป้าหมายระยะยาวโดยมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าในแต่ละวัน ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ เน้นการพัฒนาแรงผลักดันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
นี่คือสิ่งที่กลยุทธ์ Seinfeld สรุปได้:
- เลือกนิสัยประจำวัน: เลือกภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ เช่น การเขียนเป็นเวลา 30 นาที การฝึกฝนทักษะใหม่ หรือการออกไปเดินเล่น
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณ: ใช้ปฏิทินหรือตัวติดตามนิสัยเพื่อทำเครื่องหมาย X ในแต่ละวันที่คุณทำภารกิจเสร็จสิ้น
- เน้นที่โซ่: เป้าหมายคือการสร้างโซ่ของ 'X' ที่ดูน่าพึงพอใจซึ่งแสดงถึงวันที่คุณทำภารกิจสำเร็จ อย่าให้โซ่ขาด
กลยุทธ์นี้ต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งโดยให้ แรงจูงใจทางสายตาในการลงมือทำทุกวัน การทำซ้ำนิสัยนี้ทุกวัน เสริมสร้างเส้นทางประสาทในสมอง ทำให้ง่ายต่อการยึดมั่นในระยะยาว
ที่มาของกลยุทธ์ไซน์เฟลด์
แม้ชื่อของกลยุทธ์เซินเฟลด์จะไม่ได้ถูกคิดค้นโดยนักแสดงตลกชื่อดัง เจอร์รี เซินเฟลด์ แต่เขาก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้วิธีการสร้างนิสัยนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เรื่องราวต้นกำเนิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดของเทคนิคนี้ มาจากการสนทนาที่ Seinfeld เคยมีกับนักแสดงตลกรุ่นเยาว์ผู้มีความใฝ่ฝันคนหนึ่ง โดยว่ากันว่านักแสดงตลกรุ่นเยาว์คนนั้นได้พบ Seinfeld ที่หลังเวทีและขอคำแนะนำจากเขาเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้ตัวเองตลกยิ่งขึ้น
ไซน์เฟลด์ ผู้เป็นที่รู้จักจากอารมณ์ขันเชิงสังเกต ถูกกล่าวว่าได้ตอบกลับด้วยคำแนะนำที่ดูเป็นประโยชน์อย่างน่าประหลาดใจ: เขียนมุกตลกทุกวัน เพื่อรักษาความสม่ำเสมอ เขาแนะนำให้ใช้ปฏิทินติดผนังและทำเครื่องหมาย 'X' สำหรับแต่ละวันที่เขียนมุกใหม่:
หลังจากไม่กี่วัน คุณจะมีโซ่แล้ว แค่ทำต่อไปเรื่อยๆ โซ่จะยาวขึ้นทุกวัน คุณจะชอบเห็นโซ่นั้น โดยเฉพาะเมื่อคุณทำมาได้หลายสัปดาห์แล้ว งานเดียวของคุณคืออย่าให้โซ่ขาด [sic]
คำแนะนำนี้ ซึ่งแชร์โดย Seinfeld ในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ กลายเป็นที่นิยมในหมู่สาธารณชนผ่านบล็อกเกอร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและนักแฮ็กชีวิตในช่วงต้นปี 2000 พวกเขาได้บัญญัติคำว่า 'กลยุทธ์ Seinfeld' และยกย่องความเรียบง่ายและประสิทธิภาพของมัน
ที่น่าสนใจคือ เจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ ได้เว้นระยะห่างจากกลยุทธ์นี้แล้วในการตอบคำถามในเซสชั่น 'Ask Me Anything' บน Reddit ในปี 2014 เขาได้ชี้แจงว่าเขาไม่เคยตั้งใจให้มันเป็นวิธีการที่ใช้ได้ทั่วไป:
"นี่มันตลกมากสำหรับฉัน ที่ว่าฉันได้รับเครดิตจากการทำเครื่องหมาย X บนปฏิทินด้วยโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพแบบ Seinfeld มันเป็นไอเดียที่ไร้สาระที่สุดที่ไม่ใช่ของฉัน แต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงได้รับเครดิตจากมัน"
แม้ว่า Seinfeld จะมีความกังวล แต่แนวทาง 'อย่าทำลายโซ่' ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในวงการเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจของกลยุทธ์ Seinfeld อยู่ที่ความเรียบง่ายและความต้องการของมนุษย์ที่จะรักษาความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน!
หนังสือแนะนำ: นิสัยที่เปลี่ยนชีวิต โดย เจมส์ เคลียร์
นิสัยที่เปลี่ยนชีวิต โดย เจมส์ คลี어 สำรวจ วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสร้างนิสัย และมอบกรอบการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างนิสัยที่ดีและทำลายนิสัยที่ไม่ดี. เน้นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะสมผลลัพธ์ในระยะยาวจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โต.
หนังสือเล่มนี้แนะนำ 'กฎสี่ข้อของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม' ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบนิสัยของคุณ:
- คำกระตุ้น: ทำให้พฤติกรรมที่ต้องการชัดเจน
- ความอยาก: ทำให้เป็นนิสัยที่น่าดึงดูด
- คำตอบ: ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการ
- รางวัล: ทำให้รู้สึกพึงพอใจ
กลยุทธ์ Seinfeld ช่วยเสริมแนวคิดเหล่านี้ได้อย่างลงตัว โดยเน้นความสม่ำเสมอผ่านการใช้ตัวติดตามแบบภาพ เช่น ปฏิทินติดผนังขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหมาย X สีแดงสำหรับแต่ละวันที่คุณทำภารกิจสำเร็จ
นี่คือวิธี Atomic Habits สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและการนำไปใช้กลยุทธ์ Seinfeld ของคุณ:
- เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของ Seinfeld ที่เน้นการกระทำรายวัน, Atomic Habits แนะนำการเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้น สิ่งนี้ช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้การยึดถือพฤติกรรมง่ายขึ้น
- จับคู่พฤติกรรมที่คุณต้องการกับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของวันอย่างเป็นธรรมชาติ วิธีนี้สอดคล้องกับหลักการ 'สัญญาณ' ของกฎสี่ข้อ
- หนังสือเล่มนี้สอนวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อกระตุ้นสัญญาณสำหรับนิสัยที่ดี สิ่งนี้สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการขาดตอนในกลยุทธ์ของ Seinfeld
โดยการผสมผสานระบบการติดตามนิสัยด้วยภาพจากกลยุทธ์ Seinfeld กับหลักการที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์จาก Atomic Habits คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนได้อย่างมาก
ตอนนี้ มาดูองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่ทำให้กลยุทธ์ Seinfeld ประสบความสำเร็จกัน
องค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ไซน์เฟลด์
กลยุทธ์เริ่มต้นด้วยการระบุพฤติกรรมเฉพาะที่คุณต้องการพัฒนาให้เป็นนิสัย ซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การเขียนวันละ 30 นาที การฝึกฝนภาษาใหม่ หรือการออกไปเดินเล่น
มาดูส่วนประกอบหลักในรายละเอียดเพิ่มเติมกัน:
- ความสม่ำเสมอ: รากฐานของกลยุทธ์ Seinfeld คือการทำภารกิจเฉพาะอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เป้าหมายคือการสร้างกิจวัตรประจำวันที่มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ
- การติดตามด้วยสายตา: นี่คือการใช้วันปฏิทินหรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกันเพื่อติดตามความก้าวหน้าของคุณ ทุกวันที่คุณทำภารกิจเสร็จสิ้น คุณจะทำเครื่องหมาย X บนปฏิทิน เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องหมายเหล่านี้จะกลายเป็นสายโซ่
- โซ่: แรงจูงใจหลักคือการรักษาโซ่ของเครื่องหมาย X ที่ไม่ขาดบนปฏิทินของคุณ ยิ่งโซ่ยาวเท่าไร คุณก็ยิ่งมีแรงจูงใจที่จะรักษาไว้และหลีกเลี่ยงการขาดให้มากขึ้นเท่านั้น
- มุ่งเน้นที่กระบวนการ ไม่ใช่ผลลัพธ์: กลยุทธ์ Seinfeld เน้นที่กระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ โดยมุ่งเน้นที่การทำภารกิจประจำวัน ผลลัพธ์ (เช่น การพัฒนาทักษะหรือการเสร็จสิ้นโครงการ) จะตามมาเองตามธรรมชาติ
ส่วนประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยคุณพัฒนาวินัยและรักษาความก้าวหน้าในความพยายามส่วนตัวและอาชีพของคุณ
นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังมีประโยชน์หลายประการ
ประโยชน์ของกลยุทธ์ Seinfeld
กลยุทธ์ Seinfeld มอบประโยชน์มากมายที่สามารถผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายได้ นี่คือวิธีการ:
เพิ่มผลผลิต
การมุ่งเน้นไปที่งานเล็กๆ ที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน จะช่วยให้คุณค่อยๆ ก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง วิธีนี้จะนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว และช่วยให้คุณไม่รู้สึกท่วมท้นกับภาพรวมที่ใหญ่เกินไป การมีสิ่งเตือนความจำที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับโซ่ X ที่ยาวขึ้นของคุณ จะช่วยยับยั้งการผัดวันประกันพรุ่ง คุณจะมีแนวโน้มที่จะไม่ข้ามวันน้อยลง เมื่อต้องเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะทำลายสถิติที่ทำไว้
การพัฒนา습관ที่แข็งแกร่ง
หลักการสำคัญของการ "อย่าให้สายขาด" ส่งเสริมความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างนิสัยการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of Social Psychologyเปิดเผยว่า ความน่าจะเป็นที่พฤติกรรมจะกลายเป็นนิสัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการทำพฤติกรรมซ้ำในบริบทที่สม่ำเสมอ ความเป็นอัตโนมัติจะเพิ่มขึ้นตามเส้นโค้งที่ใกล้เคียงกับค่าคงที่ (asymptotic curve) ซึ่งสามารถจำลองได้ในระดับบุคคล
การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับข้อดีของการ 'ทำให้สุขภาพเป็นนิสัย'ระบุว่า
คำแนะนำในการสร้างนิสัยนั้นง่ายมาก—ทำซ้ำการกระทำอย่างสม่ำเสมอในบริบทเดียวกัน ความพยายามในการสร้างนิสัยเริ่มต้นที่ 'ระยะเริ่มต้น' ซึ่งในระหว่างนี้จะมีการเลือกพฤติกรรมใหม่และบริบทที่จะทำพฤติกรรมนั้น
การมีสมาธิที่ดีขึ้น
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่นิสัยเป้าหมายเดียวที่ชัดเจน กลยุทธ์ Seinfeld ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ แทนที่จะต้องคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไร คุณเพียงแค่ทำภารกิจที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้น ซึ่งจะทำให้คุณสามารถใช้พลังงานทางจิตใจไปกับสิ่งอื่นได้
การบรรลุเป้าหมายระยะยาว
กลยุทธ์นี้ช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ในแต่ละวัน คุณจะรู้สึกไม่ถูกกดดันมากนัก และมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จมากขึ้นในแต่ละวันที่ผ่านไป คุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณ
เพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์เหล่านี้เร็วขึ้น เรามีเคล็ดลับที่คุณจะต้องชอบ
เคล็ดลับการใช้กลยุทธ์ Seinfeld อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ของซีเนฟเฟลด์มีพลังอยู่ในความเรียบง่าย แต่การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต้องการการวางแผนและการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย. นี่คือคำแนะนำเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ของคุณให้สูงสุด:
- เลือกนิสัยที่เหมาะสม: เริ่มต้นด้วยนิสัยที่จัดการได้และสามารถทำได้จริงในทุกๆ วัน ฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาหรือความเข้มข้นเมื่อคุณมีความมั่นใจมากขึ้น
นอกจากนี้ จงระบุรายละเอียดเกี่ยวกับนิสัยของคุณ อย่าตั้งเป้าหมายว่า 'ออกกำลังกายมากขึ้น' แต่ให้เลือกว่า 'ทำท่ากระโดดตบ 20 ครั้งทุกเช้า' ยิ่งภารกิจเฉพาะเจาะจงมากเท่าไร ก็ยิ่งติดตามได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
- เริ่มติดตามด้วยสายตา: หาปฏิทินติดผนังขนาดใหญ่แล้วทำเครื่องหมาย X ทุกวันที่คุณทำกิจวัตรสำเร็จ การเห็นห่วงโซ่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจได้อย่างมาก หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ลองใช้แอปติดตามนิสัย ที่มีฟีเจอร์แจ้งเตือน ปรับแต่งได้ ระบบสะสมวันต่อเนื่อง และรางวัลในรูปแบบเกม เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- รักษาแรงผลักดัน: ผสานนิสัยเป้าหมายของคุณเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ ตัวอย่างเช่น กำหนดเวลาเดินหลังอาหารกลางวันหรือตั้งเวลาเขียนก่อนนอน การซ้อนนิสัยเป็นอีกแนวคิดที่ดีที่คุณเชื่อมโยงนิสัยเป้าหมายกับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ฟังแอปเรียนภาษาขณะเดินทางหรือยืดเส้นยืดสายหลังจากชงกาแฟ
- ให้รางวัลตัวเอง: หลังจากที่คุณทำสำเร็จติดต่อกันครบจำนวนวันที่ตั้งไว้ ให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งเล็กๆ แต่มีความหมาย อย่างไรก็ตาม หลีกเลี่ยงการพึ่งพาเพียงรางวัลภายนอกเพื่อรักษาพฤติกรรมนี้
นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์นี้
การใช้และตัวอย่างที่นิยมของกลยุทธ์เซอินเฟลด์
ความสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นเป็นหลักการสำคัญที่ได้จากกลยุทธ์ Seinfeld และหลักการพื้นฐานเหล่านี้ได้ช่วยให้หลายคนที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในสาขาของตน
ตัวอย่างเช่น นักเขียนนวนิยายระทึกขวัญชื่อดัง จอห์น กริชแชม ยึดมั่นในตารางการเขียนที่เคร่งครัดเขาตั้งใจเขียน 1,000 คำทุกวัน โดยมักจะเริ่มเขียนตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนที่ภาระหน้าที่อื่น ๆ จะเริ่มต้น
กิจวัตรการเขียนที่สม่ำเสมอเช่นนี้ได้ช่วยให้กริชแชมสามารถสร้างสรรค์นวนิยายขายดีมากมายออกมาได้ พร้อมทั้งรักษาปริมาณงานที่คงที่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อย่างเดียวกันสตีเฟน คิงเขียนทุกวันเป็นเวลาสี่ชั่วโมงโดยไม่ขาดแม้กระทั่งในวันหยุด เขาตั้งเป้าหมายจำนวนคำที่ต้องเขียนในแต่ละวัน และติดตามเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานของเขา
กลยุทธ์ 'อย่าทำลายโซ่' ไม่ใช่แค่ที่นิยมในโลกวรรณกรรมเท่านั้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง Matt Cutts ได้ท้าทายตัวเองด้วยการทำภารกิจ 30 วันเพื่อสร้างนิสัยใหม่
เขาได้ให้คำมั่นที่จะทำกิจกรรมเฉพาะอย่างหนึ่งทุกวันเป็นเวลา 30 วัน สร้างเป็นห่วงโซ่ของการกระทำประจำวัน ความท้าทายเหล่านี้ช่วยให้คัตส์ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มความหลากหลายให้กับกิจวัตรประจำวันของเขา ซึ่งเขาได้กล่าวถึงในTED talkที่ได้รับความนิยม
แม้แต่คุณก็สามารถใช้กลยุทธ์ของ Seinfeld ในหลากหลายวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ นี่คือแนวคิดบางประการ:
แผ่นติดตามนิสัยแบบพิมพ์ได้
คุณสามารถ ออกแบบและปรับแต่งตัวติดตามนิสัยของคุณเอง เพื่อใช้กลยุทธ์ของ Seinfeld ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเรียนรู้ภาษาใหม่ คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้ในรูปแบบกระดาษและปากกา
ฝึกฝนการเรียนรู้ภาษาของคุณทุกวันโดยไม่ต้องกดดันตัวเองด้วยระยะเวลาที่กำหนดไว้ แม้ว่าคุณจะฝึกเพียง 10 นาทีในวันแรกแต่เพิ่มขึ้นเป็น 45 นาทีในวันที่ห้า ก็ไม่เป็นไร สิ่งที่คุณควรมุ่งเน้นคือความสม่ำเสมอ และคุณสามารถติดตามความก้าวหน้าได้โดยใช้แผ่นติดตามที่พิมพ์เองได้
การจดบันทึกแบบบูลเล็ต
ผู้ที่ชื่นชอบการจดบันทึกแบบ Bullet Journal สามารถนำกลยุทธ์ Seinfeld มาใช้ในหน้าบันทึกของตนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามพฤติกรรมการรับประทานอาหาร คุณสามารถ จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งในสมุดบันทึกของคุณสำหรับจุดประสงค์นี้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ การเติมช่องเหล่านี้ทุกวันจะสร้างบันทึกภาพความก้าวหน้าของคุณ
แอปติดตามนิสัยดิจิทัล
หากแบบจำลองกระดาษและปากกา ปฏิทินแบบกระดาษ หรือการจัดตั้งปฏิทินออนไลน์ไม่ทำให้คุณตื่นเต้นเพียงพอ ลองใช้กลยุทธ์ Seinfeld ในรูปแบบเกม ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
สมมติว่าคุณต้องการสร้างนิสัยการอ่านทุกวัน ให้ตั้งเป้าหมายนี้ไว้ในปฏิทินดิจิทัล แผนงานรายวันดิจิทัล หรือแอปติดตามนิสัย ทุกวันที่คุณอ่านตามที่กำหนด แอปจะมอบคะแนนเสมือนและตราสัญลักษณ์เป็นรางวัล รางวัลเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจในการรักษาการอ่านอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถลองใช้แอปปฏิทินใหม่ที่มีองค์ประกอบของเกมเพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
ความท้าทายในกลยุทธ์เซอินเฟลด์
กลยุทธ์ Seinfeld แม้จะมีประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ได้ปราศจากอุปสรรคเช่นกัน ต่อไปนี้คือความท้าทายที่พบบ่อยและวิธีรับมือ:
- การเอาชนะช่วงที่ขาดแรงจูงใจ: การหมกมุ่นอยู่กับวันที่ 'แย่' จะทำลายความคิดแบบต่อเนื่อง ฉลองความสม่ำเสมอ แม้จะเป็นความพยายามเพียงเล็กน้อยก็ตาม คุณได้ลงมือทำแล้ว และนั่นคือสิ่งที่สำคัญ หาเพื่อนหรือคู่หูที่รับผิดชอบร่วมกัน ที่กำลังทำงานเพื่อเป้าหมายคล้ายกัน แบ่งปันความยากลำบากและฉลองชัยชนะของกันและกัน
- การจัดการวันที่พลาด: มันเกิดขึ้นได้! สิ่งสำคัญคือการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไป เริ่มต้นใหม่และมุ่งเน้นไปที่การก้าวไปข้างหน้า อย่าพยายามทำสองเท่าในวันถัดไปเพื่อชดเชยวันที่พลาด
- หลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเมื่อคุณเริ่มมีความก้าวหน้า อย่าทำให้ตัวเองรู้สึกหนักเกินไปตั้งแต่แรก วางแผนวันพักผ่อน การหยุดพักตามแผนเพื่อชาร์จพลังและหลีกเลี่ยงความรู้สึกว่าต้องทำต่อเนื่องทุกวันนั้นเป็นเรื่องปกติ หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือหมดแรงจริง ๆ ควรหยุดพักนานขึ้น การฝืนตัวเองมากเกินไปอาจทำให้ความก้าวหน้าของคุณสะดุดได้
หากคุณยังคงประสบปัญหาในการนำกลยุทธ์ไปใช้เนื่องจากความท้าทายที่ยังไม่ถูกระบุ นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติม:
- เขียนความมุ่งมั่นของคุณและผลที่ตามมาหากทำผิดสัญญา สิ่งนี้จะเพิ่มชั้นของความรับผิดชอบซึ่งสามารถเป็นแรงจูงใจได้
- แทนที่จะขีดเครื่องหมาย X ต่อเนื่องบนปฏิทิน ให้ติดตามว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อทำกิจวัตรนั้นสำเร็จ การเสริมแรงทางบวกสามารถเป็นแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง
- ลองใช้เทคนิคโพโมโดโร แบ่งงานออกเป็นช่วงละ 25 นาที พร้อมพักสั้น ๆ ระหว่างแต่ละช่วง วิธีนี้จะช่วยเพิ่มสมาธิและป้องกันไม่ให้รู้สึกเหนื่อยล้า
- ลองใช้ระบบ Get Things Done ซึ่งช่วยให้คุณย้ายความคิดและงานทั้งหมดออกจากสมองและบันทึกไว้ในระบบภายนอก วิธีนี้จะช่วยปลดปล่อยทรัพยากรทางความคิดของคุณ ทำให้คุณสามารถ จดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้โดยไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ต้องทำต่อไป
วิธีนวัตกรรมหนึ่งในการนำมาใช้กลยุทธ์คือการใช้เครื่องมือจัดการงานเช่น ClickUp. เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการ.
วิธีการนำกลยุทธ์ Seinfeld มาใช้ใน ClickUp
คุณสมบัติและเทมเพลตของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบในการนำกลยุทธ์ Seinfeld มาใช้
นี่คือขั้นตอนที่คุณต้องทำตาม:
1. กำหนดเป้าหมายของคุณ
ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับนิสัยของคุณ
กำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนิสัยที่คุณต้องการสร้าง ตัวอย่างเช่น 'การฝึกเขียนทุกวัน'
แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายรายวัน เช่น 'เขียน 500 คำทุกวัน' การติดตามความก้าวหน้าจะช่วยให้คุณเห็นภาพความสม่ำเสมอของคุณ ในที่สุด ทุกวันที่ทำสำเร็จคือก้าวหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ
โดยการตั้งเป้าหมายและเป้าหมายย่อย คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ระยะยาวได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งรักษาความสม่ำเสมอในแต่ละวัน
2. แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานประจำวันที่สามารถทำได้
สร้างกิจวัตรประจำวันของคุณด้วยเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp มอบหมายวันที่ครบกำหนดและตั้งค่าให้เกิดขึ้นซ้ำทุกวัน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpมอบโครงสร้างสำเร็จรูปสำหรับการติดตามนิสัยประจำวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่างานนิสัยประจำวันได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น
จัดระเบียบงานเป็นรายการ เช่น 'กิจวัตรตอนเช้า' หรือ 'กิจวัตรตอนเย็น' เพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมทุกด้านของวัน อย่าลืมกำหนดวันที่ครบกำหนด ให้กับงานเพื่อให้ปรากฏในมุมมองปฏิทินของคุณ
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น 'ประเภทนิสัย' หรือ 'สถานะการเสร็จสิ้น' เพื่อติดตามรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับนิสัยของคุณภายในเทมเพลตรายการตรวจสอบ
3. ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นเมื่อทำภารกิจเสร็จแล้ว
ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูงานประจำวันของคุณ ทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อคุณทำเสร็จ
มุมมองปฏิทินใน ClickUp เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมองเห็นรายการตรวจสอบประจำวันของคุณและรักษาความสม่ำเสมอของงานประจำวัน
กำหนดตารางงานประจำวันของคุณในปฏิทิน. แต่ละงานแสดงถึงวันหนึ่งในห่วงโซ่ Seinfeld. คุณสามารถย้ายงานได้ง่ายหากคุณต้องการปรับตารางเวลาของคุณ โดยรักษาห่วงโซ่ของคุณให้คงอยู่.
ตั้งค่าภารกิจนิสัยของคุณให้เกิดขึ้นทุกวัน. ClickUp จะสร้างภารกิจนิสัยใหม่ให้คุณทุกวันโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ.
เคล็ดลับด่วน: ใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับนิสัยที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะได้อย่างรวดเร็ว
ใช้เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายในแต่ละวันที่คุณทำนิสัยสำเร็จ กล่องกาเครื่องหมายและแถบความคืบหน้าจะช่วยให้คุณเห็นภาพการต่อเนื่องของคุณได้ชัดเจนขึ้น
เทมเพลตติดตามนิสัยนี้ออกแบบมาเพื่อการติดตามนิสัยโดยเฉพาะ และมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อนำกลยุทธ์ Seinfeld ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ ช่องทำเครื่องหมายรายวันเพื่อทำเครื่องหมายในแต่ละวันที่คุณทำนิสัยสำเร็จ สร้างโซ่ที่มองเห็นได้คล้ายกับการทำเครื่องหมายวันที่ในปฏิทิน
สร้างมุมมองที่กำหนดเองเพื่อกรองและเน้นที่นิสัยหรือช่วงเวลาเฉพาะ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับงานประจำวันหรืออัปเดตแถบความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ
เคล็ดลับสั้น ๆ: ใช้แถบความคืบหน้าเพื่อดูอัตราการบรรลุเป้าหมายของนิสัยโดยรวมของคุณ. สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นให้คุณรักษาโซ่แห่งความสำเร็จไว้.
พลังของความสม่ำเสมอ
กลยุทธ์ Seinfeld เป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการพัฒนาและรักษาพฤติกรรมผ่านการทำสิ่งเดิมอย่างสม่ำเสมอทุกวัน อย่าปล่อยให้ความคิดเรื่องความสมบูรณ์แบบทำให้คุณหยุดนิ่ง ความสม่ำเสมอให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการผัดวันประกันพรุ่งเพียงเพื่อความสมบูรณ์แบบ
ลองใช้กลยุทธ์นี้เพื่อเริ่มต้นสร้างนิสัยของคุณ ด้วยคุณสมบัติและเทมเพลตที่หลากหลายของ ClickUp การนำกลยุทธ์นี้มาใช้ภายในแพลตฟอร์มจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก
ลองใช้ ClickUpด้วยตัวคุณเองและสำรวจสิ่งที่มันมีให้คุณ!