เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณจมอยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำและความตั้งใจที่ดี ความเย้ายวนของเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพและแผนการพัฒนาตนเองนั้นปฏิเสธไม่ได้ ในขณะที่นำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ แม้แต่คนที่ดีที่สุดในพวกเราก็ยังตกหลุมพรางของความทะเยอทะยานเกินไป การตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริงซึ่งนำไปสู่ความผิดหวัง
อย่างไรก็ตาม มีแนวทางที่ยั่งยืนกว่า ในการตั้งเป้าหมายและการวางแผนผลิตภาพ หนึ่งในนั้นคือวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว (Rapid Planning Method หรือ RPM) ซึ่งแตกต่างจากเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแบบเร่งด่วนที่สัญญาว่าจะให้ทุกอย่างแต่กลับไม่ได้อะไรนอกจากความเหนื่อยล้าและการแสวงหาเทคนิคเพิ่มผลิตภาพเพิ่มเติม ระบบ RPM จะเปลี่ยนจุดสนใจไปสู่การปรับการกระทำให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
การเปลี่ยนแปลงจาก "อะไร" เป็น "ทำไม" ช่วยให้บุคคลสามารถสร้างแผนการกระทำที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนได้
แต่ว่ามันทำงานอย่างไร และใครควรนำมาใช้? และเราจะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดเพื่อปรับปรุงชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเราได้อย่างไร?
บทความนี้ตอบทุกคำถามเหล่านี้และสำรวจศักยภาพของ RPM ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
วิธีการวางแผนแบบรวดเร็วคืออะไร?
RPM คือกรอบการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการบรรลุผลสำเร็จ มันแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยสำหรับหลายๆ คน: การมีความคิดที่คลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการแต่ขาดแผนที่ชัดเจนในการไปถึงจุดนั้น
ริเริ่มโดยนักเขียนและโค้ชชื่อดัง โทนี่ ร็อบบินส์ วิธีการนี้มอบแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนในการกำหนดเป้าหมายของคุณอย่างแม่นยำ ระบุแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังเป้าหมายเหล่านั้น และแปลงความปรารถนาเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถปฏิบัติได้จริง
นี่คือประโยชน์หลักของวิธีนี้—มันเปลี่ยนเป้าหมายของคุณจากความปรารถนาที่เลือนลางให้กลายเป็นแผนการที่เป็นรูปธรรมซึ่งคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ
ก้าวแรกในการเรียกคืนสมาธิของคุณและบรรลุการตระหนักรู้ในวิสัยทัศน์ของคุณ คือการถามตัวเองสามคำถามในลำดับเฉพาะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นระบบ RPM แม้ว่า RPM จะย่อมาจากวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว (Rapid Planning Method) แต่คุณก็สามารถมองว่า เป็น แผนการกระทำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์/ขับเคลื่อนโดยวัตถุประสงค์/การกระทำอย่างกว้างขวาง*.
ประวัติของวิธีการวางแผนแบบรวดเร็ว
ระบบ RPM เกิดขึ้นจากคำสอนของโรบินส์ นักพูดสร้างแรงบันดาลใจและโค้ชชีวิตที่มีชื่อเสียง ซึ่งต้องการระบบที่สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างความปรารถนาและความสำเร็จได้
ความปรารถนาเชิงอัตถิภาวนี้นำเขาไปสู่การบุกเบิกวิธีการนี้ มันไม่ใช่การประดิษฐ์จากบนลงล่าง แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ—ร็อบบินส์ทดลองปรับแนวทางของตัวเองในการตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลา
แนวคิดหลักนั้นปฏิวัติวงการ: ก้าวข้ามงานและมุ่งเน้นผลลัพธ์ เขาต้องการบรรลุอะไรอย่างแท้จริง และอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังความปรารถนานั้น? การใคร่ครวญตนเองอย่างลึกซึ้งนี้คือเชื้อเพลิงที่จุดประกายให้เกิดการลงมือทำอย่างมหาศาล
ช่วงแรกเริ่มของ RPM เป็นช่วงเวลาแห่งการขัดเกลาอย่างเข้มข้น
คำถามที่ดูเหมือนง่ายเหล่านี้มีพลังมหาศาล ด้วยการบังคับให้บุคคลเผชิญหน้ากับแรงจูงใจที่ลึกที่สุดของพวกเขา RPM จึงข้ามผ่านขอบเขตของ 'ควร' และ 'ควรจะ' และเข้าถึงแหล่งกำเนิดของ 'ทำไม'
กิจกรรมที่ไร้จุดมุ่งหมายคือการดูดกลืนชีวิตของคุณเอง
ความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับเป้าหมายนี้ได้จุดประกายความหลงใหลในการลงมือทำ ความหลงใหลที่เพียงแค่รายการสิ่งที่ต้องทำมักไม่สามารถจุดติดได้
ความสำเร็จที่โรบินส์ได้รับจาก RPM ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชีวิตส่วนตัวของเขาเท่านั้น เมื่อเขาได้แบ่งปันวิธีการนี้กับลูกค้าและผู้ชม สิ่งที่น่าทึ่งก็เกิดขึ้น: มันก้าวข้ามความทะเยอทะยานส่วนบุคคลและกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับธุรกิจ
ทีมโครงการ, ทีมขาย, และองค์กรทั้งหมดได้นำมาใช้ RPM เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลง
วันนี้ RPM เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของการตั้งคำถาม มันเป็นการเตือนใจว่าประสิทธิภาพของพนักงานไม่ได้เกี่ยวกับการทำตามรายการเท่านั้น แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของความปรารถนา จุดมุ่งหมาย และการกระทำ
ในโลกที่หมกมุ่นอยู่กับเทคนิคและวิธีลัด RPM นำเสนอปรัชญาอันเหนือกาลเวลาว่า เส้นทางสู่ความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นจากระบบภายนอก แต่เริ่มต้นจากการสำรวจและใคร่ครวญแรงจูงใจภายในตัวเราเอง
ตัวอย่างต่อไปนี้:
ฟิตเนส
หลายเทคนิคการออกกำลังกายมุ่งเน้นไปที่การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วหรือการลดน้ำหนักตามแฟชั่น. RPM ถามแทนว่า: "การมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์หมายถึงอะไรสำหรับฉัน?"
บางทีมันอาจเป็นการรู้สึกแข็งแกร่งพอที่จะปีนเขา หรือมีพลังงานที่จะเล่นกับลูก ๆ ของคุณ จุดประสงค์ที่ลึกซึ้งนี้กระตุ้นให้เกิดแผนการกระทำที่ใหญ่โต เช่น การเข้าฟิตเนส การจ้างเทรนเนอร์ และการเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำหนัก
อาชีพ
คุณอาจถูกดึงดูดโดย 'งานฮอต' ล่าสุดเพราะความนิยมของมัน แต่ RPM จะกระตุ้นให้คุณถามว่า "ฉันต้องการสร้างผลกระทบแบบไหนกับอาชีพของฉัน?"
บางทีอาจเป็นการใช้ทักษะของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือรู้สึกได้รับการกระตุ้นทางปัญญา จุดมุ่งหมายนี้จะชี้นำการกระทำของคุณ เช่น การเรียนคอร์สออนไลน์ การสร้างเครือข่ายกับมืออาชีพในสาขาที่คุณต้องการ หรือแม้กระทั่งการอาสาสมัครเพื่อรับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคล
คุณอาจกำลังประสบปัญหากับแอปเรียนภาษาที่สัญญาว่าจะทำให้คุณพูดได้คล่องภายในหนึ่งสัปดาห์ RPM ถามว่า "ทำไมฉันถึงอยากเรียนรู้ทักษะนี้?"
บางทีอาจเป็นเพื่อเชื่อมโยงกับมรดกทางวัฒนธรรมของคุณหรือเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการเดินทาง
สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดแผนการดำเนินการขนาดใหญ่ เช่น การหาคู่ภาษา การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่มีโครงสร้าง หรือการดื่มด่ำกับวัฒนธรรม
หนังสือแนะนำ: ช่วงเวลาแห่งชีวิตคุณ โดย โทนี่ ร็อบบินส์
เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการ RPM หนังสือ Time of Your Life ของโทนี่ ร็อบบินส์ เป็นหนังสือที่คุณต้องอ่าน คุณสามารถอ่านคู่มือที่ครอบคลุมนี้ให้จบได้ภายในเวลาเพียงสามครั้งเท่านั้น!
หนังสือเล่มนี้เป็นการสำรวจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักการ RPM ที่สำคัญ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
ผ่านเรื่องราวส่วนตัวและตัวอย่างจากชีวิตจริง โรบินส์แสดงให้เห็นว่า RPM เดียวกันสามารถนำไปใช้กับเป้าหมายที่หลากหลายได้ ตั้งแต่ความทะเยอทะยานในอาชีพไปจนถึงการพัฒนาตนเอง
หนังสือเล่มนี้อธิบายขั้นตอนสำคัญห้าประการในการนำวิธีการไปใช้:
ขั้นตอนที่ 1: จับภาพทุกอย่าง
ขั้นแรกคือการระดมความคิด ซึ่งคุณจะต้องนำความคิดและความต้องการทั้งหมดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะมาเขียนลงบนกระดาษ อย่าลังเล เขียนทุกอย่างที่คุณต้องการให้สำเร็จลงไป
ขั้นตอนที่ 2: จัดหมวดหมู่
หลังจากรวบรวมทุกอย่างแล้ว ให้ตรวจสอบรายการของคุณและจัดหมวดหมู่รายการที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุพื้นที่สำคัญที่คุณต้องการมุ่งเน้นได้
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
สำหรับแต่ละด้านที่สำคัญ ให้กำหนดผลลัพธ์ที่คุณต้องการและ 'เหตุผล' ที่อยู่เบื้องหลังมัน วัตถุประสงค์ของคุณในการบรรลุสิ่งนี้คืออะไร? การมีความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งกับเป้าหมายของคุณจะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: ลงมือทำและสร้างตัวตน
พัฒนาแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนพร้อมขั้นตอนเฉพาะที่จะนำคุณไปสู่เป้าหมาย กำหนดอัตลักษณ์ที่เสริมพลังให้กับตัวเองซึ่งสะท้อนถึงบุคคลที่คุณจะเป็นเมื่อบรรลุเป้าหมายนี้ แทนที่จะรู้สึกว่าเป็นเพียงพนักงานไอที คุณสามารถเป็น "นักสืบเทคโนโลยี" ที่เปลี่ยนบทบาทของคุณจากความน่าเบื่อเป็นน่าตื่นเต้น ในทำนองเดียวกัน ตัวแทนความสำเร็จของลูกค้าสามารถมองตัวเองว่าเป็น "ผู้ดูแลลูกค้า" ที่สนับสนุนและเป็นตัวแทนความต้องการของลูกค้าอย่างแข็งขัน การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์นี้สามารถสร้างแรงจูงใจให้คุณและทำให้แม้แต่ภารกิจที่ยากลำบากกลายเป็นเรื่องสนุกได้
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนความก้าวหน้า
ตรวจสอบแผน RPM ของคุณเป็นประจำและประเมินความก้าวหน้าของคุณ คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่? มีเป้าหมายหรือขั้นตอนใดที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่? การประเมินอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยให้แผน RPM ของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบหลักของวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว
ประสิทธิภาพของ RPM อยู่ที่การมุ่งเน้นในสามองค์ประกอบหลัก:
- ผลลัพธ์: กระบวนการ RPM เริ่มต้นด้วยการกำหนดผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ชัดเจน ให้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงและสร้างภาพที่ชัดเจน การเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพสำหรับเป้าหมายนี้เป็นอย่างไร? เป็นการเลื่อนตำแหน่งในงาน, การเขียนต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์, หรือการเชี่ยวชาญทักษะใหม่? ยิ่งภาพที่คุณชัดเจนมากเท่าไร การวางแผนเส้นทางไปสู่เป้าหมายนั้นก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น
- วัตถุประสงค์: เมื่อคุณได้ระบุผลลัพธ์ที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าใจ 'เหตุผล' ว่าทำไมเป้าหมายนี้จึงสำคัญสำหรับคุณ? มันมีความหมายลึกซึ้งอะไร? การเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เบื้องหลังเป้าหมายของคุณจะกระตุ้นแรงจูงใจภายในและให้ความยืดหยุ่นทางอารมณ์ที่จำเป็นในการเอาชนะอุปสรรค
- แผนปฏิบัติการขนาดใหญ่ (MAP): ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจ ถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้เป็นการกระทำ RPM สนับสนุนการสร้าง 'แผนปฏิบัติการขนาดใหญ่' ซึ่งเป็นแผนที่ละเอียดที่ระบุขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ แบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงเพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ
สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเขียนนวนิยาย ความสำเร็จในกรณีนี้หมายถึงการมีต้นฉบับที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีความยาวระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 คำ ซึ่งผ่านการขัดเกลาและพร้อมสำหรับการส่งให้ตัวแทนหรือการตีพิมพ์ด้วยตนเอง แต่ทำไมคุณถึงอยากเขียนนวนิยาย? บางทีคุณอาจมีเรื่องราวที่อยากถ่ายทอด หรือคุณฝันที่จะเห็นชื่อของคุณบนหนังสือที่ตีพิมพ์ออกมา บางทีคุณอาจต้องการสำรวจช่องทางสร้างสรรค์หรือแบ่งปันเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณกับโลก
การเข้าใจแรงจูงใจนี้จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมตลอดช่วงการเขียนที่ท้าทาย แผนงานของคุณอาจดูเป็นแบบนี้:
ขั้นตอนที่ 1: การวางแผนและการวิจัย
- กำหนดประเภท, กลุ่มเป้าหมาย, และแนวคิดเรื่องราวของคุณ
- ค้นคว้าวรรณกรรมที่คล้ายคลึงกันและสร้างโปรไฟล์ตัวละคร
- พัฒนาโครงเรื่องโดยมีจุดเริ่มต้น กลางเรื่อง และตอนจบที่ชัดเจน (กำหนดส่ง: หนึ่งเดือน)
ขั้นตอนที่ 2: การเขียน
- ตั้งเป้าหมายจำนวนคำต่อวันหรือต่อสัปดาห์ (เช่น 1,000 คำต่อวัน)
- จัดสรรเวลาสำหรับการเขียนโดยเฉพาะและยึดมั่นตามกำหนด
เข้าร่วมกลุ่มเขียนหรือหาเพื่อนเขียนเพื่อขอคำติชมและความรับผิดชอบ (ต่อเนื่องตลอดกระบวนการ)
ขั้นตอนที่ 3: การทบทวนและแก้ไข
- หยุดพักสักครู่เพื่อปรับมุมมองของคุณใหม่เมื่อต้นฉบับเสร็จสมบูรณ์
- แก้ไขเองในด้านไวยากรณ์ ความชัดเจน และการไหลของเนื้อหา
- พิจารณาขอความคิดเห็นจากผู้อ่านเบต้าหรือบรรณาธิการมืออาชีพ (เวลาประมาณ: 2–3 เดือน)
ขั้นตอนที่ 4: การเตรียมการเผยแพร่
- การวิจัยสอบถามตัวแทนหรือแพลตฟอร์มการเผยแพร่ด้วยตนเอง
- จัดรูปแบบต้นฉบับของคุณตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- เขียนจดหมายสอบถามที่น่าสนใจหากส่งต้นฉบับของคุณไปยังตัวแทนที่รับพิจารณา (กำหนดส่ง: 1–2 เดือน)
ประโยชน์ของวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว
วิธีการวางแผนอย่างรวดเร็วช่วยคุณ:
- ปรับปรุงสมาธิ: โดยการกำหนดผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจน คุณจะลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและมุ่งพลังงานของคุณไปสู่การกระทำที่มีความสำคัญอย่างแท้จริง
- กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน: กระบวนการ RPM ช่วยให้คุณก้าวข้ามความปรารถนาที่คลุมเครือและแปลงให้เป็นวัตถุประสงค์ที่สามารถดำเนินการได้ RPM สามารถใช้ร่วมกับกรอบเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและสามารถดำเนินการได้
- เพิ่มแรงจูงใจของคุณ: การเชื่อมโยงกับจุดประสงค์ที่แท้จริงเบื้องหลังเป้าหมายของคุณช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและกระตุ้นความมุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การทำภารกิจเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณให้สำเร็จยังกระตุ้นการหลั่งโดปามีนในสมอง สร้างวงจรป้อนกลับเชิงบวกที่ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้มากขึ้น
- จัดการงานได้ดีขึ้น: การแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย ๆ จะทำให้งานดูไม่ใหญ่เกินไปและช่วยให้บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- พัฒนาทักษะการบริหารเวลาของคุณ: RPM ช่วยจัดการเวลาโดยเน้นที่คุณอยากบรรลุเป้าหมายมากกว่าการจัดการนาทีและชั่วโมงเพียงอย่างเดียว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มันช่วยให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดจากการจัดการเวลาเพียงอย่างเดียวไปสู่การใช้เวลาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
แทนที่จะรู้สึกท่วมท้นกับงาน คุณได้รับความรู้สึกของการควบคุมและทิศทาง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น
ตามหนังสือ Tony Robbins Workbook,ช่วงเวลาแห่งชีวิตคุณ:
มันคือการเพิ่มผลลัพธ์และความพึงพอใจของคุณไปพร้อม ๆ กัน เพราะคุณไม่ได้เพียงแค่บรรลุบางสิ่งบางอย่าง แต่คุณยังรู้สึกพึงพอใจทางอารมณ์ด้วย คุณกำลังบรรลุวิสัยทัศน์ที่คุณสร้างขึ้น และคุณมีอารมณ์ที่คุณต้องการมากที่สุดเชื่อมโยงกับมัน ชีวิตที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่สิ่งที่ถูกเลือกไว้สำหรับผู้โชคดีไม่กี่คน แต่มันคือสิทธิที่คุณเกิดมาพร้อมในฐานะมนุษย์ มันเป็นของคุณเพียงแค่คุณขอ มันเป็นของคุณเพียงแค่คุณคว้า"
อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีการของโรบินส์
เคล็ดลับสำหรับการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพของวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว
นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้ RPM อย่างประสบความสำเร็จ:
1. เพิ่มพลังให้กับการประชุมวางแผนของคุณ
กำหนดเวลาสำหรับ RPM: จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะในสัปดาห์ของคุณ เช่น การประชุมวางแผนประจำสัปดาห์กับตัวเอง เพื่อระดมความคิดและปรับปรุงแผน RPM ของคุณ การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยให้คุณดำเนินไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดรับความยืดหยุ่น: RPM สามารถปรับเปลี่ยนได้ ชีวิตส่วนตัวหรือการทำงานอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้นควรเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนแผนของคุณตามความจำเป็น
2. มุ่งมั่นในการลงมือทำ
หาคู่หูที่รับผิดชอบร่วมกัน: แบ่งปันเป้าหมาย RPM ของคุณกับเพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือที่ปรึกษาที่สามารถให้กำลังใจและคอยติดตามความก้าวหน้าของคุณได้
จัดลำดับความสำคัญด้วยความมุ่งมั่น: เมื่อจัดลำดับความสำคัญของงานภายในแผน MAP ของคุณ ให้พิจารณาถึงความเร่งด่วนของแต่ละงานและแต่ละการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากเพียงใด สิ่งนี้จะช่วยกระตุ้นแรงจูงใจของคุณ
3. ควบคุม MAP ของคุณให้เชี่ยวชาญ
แบ่งเป็นชิ้นเล็ก: แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริงและย่อยง่าย วิธีนี้จะช่วยให้เป้าหมายดูไม่หนักจนเกินไปและทำให้คุณเดินหน้าต่อไปได้
ใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยี: ใช้เครื่องมือวางแผน RPM เช่นแม่แบบการวางแผนทรัพยากร เพื่อสร้างแผนงานถัดไปของคุณ
หรือคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มการจัดการเวลาโครงการดิจิทัลเช่นClickUpที่สอดคล้องกับโครงสร้าง RPM ได้ ซึ่งสามารถช่วยคุณมองเห็นแผนของคุณได้ชัดเจนและอยู่ในระเบียบ
การใช้งานที่ได้รับความนิยมและตัวอย่างของวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว
คนที่ประสบความสำเร็จมักไม่เพียงแค่ฝันถึงความสำเร็จเท่านั้น แต่พวกเขายังลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น RPM สอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นการลงมือทำเช่นนี้ ผู้ประกอบการสามารถใช้ RPM เพื่อสร้างต้นแบบ นักกีฬาสามารถใช้เพื่อฝึกฝนอย่างเข้มข้น และศิลปินสามารถใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
ความงดงามของ RPM อยู่ที่ความหลากหลายในการใช้งาน นี่คือวิธีการที่ผู้คนมักนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน:
- การก้าวหน้าในอาชีพ: กำหนดงานในฝันของคุณ, ระบุทักษะที่ต้องการ, และสร้างแผนที่เพื่อได้รับทักษะเหล่านั้น
- การพัฒนาตนเอง: กำหนดเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น การเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือการเชี่ยวชาญในงานอดิเรก
- โครงการสร้างสรรค์: วางแผนการเปิดตัวหนังสือ เว็บไซต์ หรือผลงานศิลปะของคุณ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็นความจริง
ความท้าทายในการใช้วิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว
ในขณะที่ RPM มอบประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรพิจารณา:
- การทำความเข้าใจกระบวนการและการจัดการเวลาสำหรับการวางแผนที่มุ่งเน้นอาจเป็นอุปสรรคแรกเริ่ม. กำหนดเวลา RPM สั้นๆ ในช่วงแรก แล้วค่อยๆ เพิ่มความถี่เมื่อคุณรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น
- การค้นหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเบื้องหลังเป้าหมายของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย มันต้องการการใคร่ครวญตนเองและอาจใช้เวลา ใช้การเขียนบันทึกหรือแบบทดสอบบุคลิกภาพเพื่อช่วยคุณระบุคุณค่าหลักและจุดมุ่งหมายของคุณ
- แนวคิด MAP อาจทำให้รู้สึกหนักใจ การระดมความคิดเพื่อทำรายการสิ่งที่ต้องทำอาจนำไปสู่การวิเคราะห์จนไม่สามารถลงมือทำได้ อย่าพยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน ให้มุ่งเน้นที่การกระทำที่สำคัญที่สุดจากแผนงานขนาดใหญ่ของคุณ
หาก RPM รู้สึกหนักเกินไป ลองพิจารณาวิธีการอื่น เช่นตารางจัดการเวลาEisenhower (การจัดลำดับความสำคัญ),วิธีการ Getting Things Done (GTD)(การจัดการงาน), หรือเทคนิค Pomodoro (การจัดการเวลา)
อย่าท้อแท้หากคุณเผชิญกับอุปสรรคเหล่านี้ กุญแจสำคัญคือการหาวิธีที่เหมาะสมกับคุณ ClickUp อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในที่นี้
วิธีการนำวิธีการวางแผนแบบเร่งด่วนไปใช้ใน ClickUp
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp ในทุกขั้นตอนของวิธีการวางแผนอย่างรวดเร็วเพื่อให้การนำไปใช้ราบรื่นขึ้น:
ขั้นตอนที่ 1: บันทึก
ใช้ClickUp Docsเพื่อบันทึกทุกความคิดและไอเดียที่ไหลลื่นของคุณ สร้างเอกสารสำหรับแต่ละเป้าหมายหรือโครงการ และจัดระเบียบความคิดของคุณโดยใช้เครื่องมือการจัดรูปแบบที่มีให้ เช่น หัวข้อ, จุดรายการ, และแผนภาพความคิด
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งเป็นชิ้น
เปลี่ยนแนวคิดภาพรวมของคุณจากประโยคและย่อหน้าในเอกสารให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยการใช้ClickUp Tasks
คุณสามารถสร้างงานได้จากข้อความใด ๆ ภายในเอกสาร
เพื่อทำเช่นนั้น:
- ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้ไฮไลต์ข้อความบางส่วน
- จากแถบเครื่องมือข้อความ ให้คลิก + งาน
- คลิก เลือกรายการ แล้วเลือก รายการ จากเมนูแบบเลื่อนลง
หากต้องการสร้างงานทันที คุณสามารถคลิก สร้าง ได้ คุณยังสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ผู้รับผิดชอบหรือลำดับความสำคัญ
ใช้มุมมองรายการใน ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 3: สร้างบล็อก RPM ของคุณ
ClickUp Goalsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ พร้อมกำหนดวันสิ้นสุด เชื่อมโยงรายการ ClickUp ของคุณ (จากขั้นตอนที่ 2) เข้ากับเป้าหมาย เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจน
ใช้ฟังก์ชันลากและวางของ ClickUp ภายในรายการของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเร่งด่วน, ความสำคัญสูง, ความสำคัญปกติ, และความสำคัญต่ำและกำหนดการพึ่งพาของงานซึ่งจะแสดงเส้นทางที่สำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
แต่ละเป้าหมายใน ClickUp สามารถแทนผลลัพธ์หลักที่คุณต้องการได้ ภายในแต่ละเป้าหมาย ให้สร้างรายการแยกต่างหากเพื่อจัดหมวดหมู่แนวคิดที่คล้ายกัน การแบ่งส่วนนี้ช่วยให้คุณจัดการงานและข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย
บล็อกการวางแผน RPM ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:
|ผลลัพธ์ (อะไร)
|วัตถุประสงค์ (ทำไม)
|แผนที่ (วิธีการ)
|พัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ: นำเสนออย่างมั่นใจและน่าสนใจในการประชุมบริษัทที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม
|เพิ่มการมองเห็นของฉันภายในบริษัทเพื่อโอกาสในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น รู้สึกมีอำนาจและมั่นใจมากขึ้นในสถานการณ์ที่ต้องพูดในที่สาธารณะ
|การวิจัยเนื้อหา (2 วัน)รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อการนำเสนอและปรับให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้ฟังวิจัยโครงสร้างและเทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพการฝึกซ้อมและการนำเสนอ (4 วัน)จัดทำโครงร่างการนำเสนอที่ชัดเจนและกระชับฝึกซ้อมการนำเสนอเสียงดัง โดยเน้นความหลากหลายของน้ำเสียง ภาษากาย และจังหวะเวลาบันทึกการฝึกซ้อมและทบทวนเพื่อปรับปรุงจุดที่ต้องพัฒนาการรับฟังความคิดเห็นและการปรับปรุง (2 วัน)ขอให้เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการนำเสนอ ปรับปรุงการนำเสนอโดยอิงจากข้อเสนอแนะที่ได้รับ รวมถึงเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ และสื่อประกอบการนำเสนอการเตรียมตัวและเพิ่มความมั่นใจ (1 วัน) เตรียมสื่อประกอบการนำเสนอที่จำเป็น (เช่น สไลด์ เอกสารแจก) จินตนาการถึงตัวเองกำลังนำเสนออย่างประสบความสำเร็จด้วยความมั่นใจและความกระตือรือร้น
สร้างภาพแผน RPM ของคุณโดยใช้ClickUp Timelines ลากและวางงานต่างๆ ลงในไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมของโครงการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา
ขั้นตอนที่ 4: สร้างบทบาทที่สนุกสนานและเสริมสร้างพลัง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับงานหรือโครงการที่คุณสามารถกำหนดคำนิยามเฉพาะสำหรับงาน/โครงการนั้นๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นบทบาทของตนเองได้ชัดเจนขึ้นและรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นขณะทำงาน
คุณยังสามารถสร้างแท็กด้วยคำที่บ่งบอกตัวตน เช่น 'นักสืบเทคโนโลยี' หรือ 'ราชินีการตลาด' และกำหนดให้กับงานที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณกรองและจัดกลุ่มงานตามตัวตนที่คุณต้องการ ส่งผลให้ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจนั้นอยู่ในความสนใจของคุณเสมอ
ขั้นตอนที่ 5: ทบทวนและปรับปรุง
ใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับกระบวนการทบทวนแผน RPM ของคุณ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับเป้าหมาย ขั้นตอนถัดไป และอุปสรรค ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างง่ายดาย
ใช้สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเอง และปรับปรุงการติดตามแผนการกระทำด้วยการตอบกลับความคิดเห็น, งานย่อยซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ
เทมเพลตจะช่วยให้ง่ายขึ้น:
- การกำหนดสถานะให้กับเป้าหมาย MAP ของคุณ
- การจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย MAP ของคุณ
- การวัดผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์และภาพข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในตัว
คุณยังสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปปฏิทินของคุณเพื่อกำหนดเวลาการงานและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติตามแผน RPM ของคุณได้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและดำเนินการตามเป้าหมายของคุณได้ เลือกจากแอปต่าง ๆ บนClickUp Integrationsเพื่อผสานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ก้าวไปข้างหน้าด้วยจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน
RPM สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณกับประสิทธิภาพการทำงานทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพได้ มันไม่ได้เกี่ยวกับการทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นงานอย่างเร่งรีบเท่านั้น แต่เป็นการดำเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่ทำให้คุณตื่นเต้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญและทักษะการจัดการเวลาของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
ClickUp สามารถเป็นเครื่องมือหลักของคุณในการจัดการกระบวนการ RPM ทำให้คุณมีระเบียบและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
โดยการผสานพลังของเทคนิคการจัดการเวลาเข้ากับคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถสร้างระบบเพื่อบรรลุสิ่งใดก็ตามที่คุณตั้งใจไว้ได้
ลองใช้ ClickUp วันนี้และก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จของเป้าหมายที่ท้าทายของคุณไปอีกขั้น!