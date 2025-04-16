วิธีการใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเพื่อพัฒนาความจำ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะจำได้ทุกอย่าง ตั้งแต่รายการของใช้ในครัวไปจนถึงทฤษฎีที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย?
ไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาทุกคนจะมีความจำแบบภาพถ่ายที่ใครๆ ต่างใฝ่ฝัน บางทีอาจเป็นเพราะวิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มกำลังทำงานอยู่
เทคนิคนี้มีรากฐานมาจากจิตวิทยาการรับรู้ ซึ่งช่วยให้สมองของเราประมวลผลและจดจำข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอหรือพยายามติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน การเชี่ยวชาญเทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มจะช่วยลดภาระทางความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และช่วยให้คุณจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น
มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแบ่งส่วนกันเถอะ
วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มคืออะไร?
วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (Chunking) เป็นเทคนิคการจดจำที่เกี่ยวกับการแบ่งข้อมูลขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจำได้ง่าย คุณสามารถสร้างกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ได้ตามความคล้ายคลึงกัน ความเชื่อมโยงส่วนตัว หรือสัญญาณทางสายตา
ความจำในการทำงานของเรา หรือความจำระยะสั้น สามารถประมวลผลข้อมูลได้ประมาณสี่ส่วนในคราวเดียว เมื่อสมองได้รับข้อมูลใหม่ มันสามารถจัดการได้สองวิธี วิธีหนึ่งคือการเขียนทับข้อมูลเดิมเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับข้อมูลใหม่ อีกวิธีหนึ่งคือการย้ายข้อมูลที่มีความหมายจากความจำระยะสั้นไปยังความจำระยะยาว ซึ่งคุณสามารถเรียกคืนได้ในภายหลังโดยไม่ต้องใช้ความพยายามทางจิตใจมากนัก
เมื่อคุณพยายามจะเก็บข้อมูลไว้ คุณต้องการจะส่งมันไปยังความจำระยะยาว และนี่คือสิ่งที่การแบ่งข้อมูลเป็นก้อนสามารถช่วยคุณได้
มันเหมาะมากสำหรับนักเรียนที่ต้องเรียนรู้และจำข้อมูลจำนวนมากทุกวัน ผู้ใหญ่มีความต้องการในการจำน้อยลง แต่ยังมีสิ่งสำคัญบางอย่างที่เราทุกคนต้องจำไว้ในใจ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ หมายเลขบัตรต่างๆ ใบหน้าและชื่อของคนสำคัญ ขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และรหัสผ่าน เป็นต้น
หากคุณไม่ใช่ผู้เรียน คุณอาจไม่ต้องทำข้อสอบเพื่อทดสอบทักษะการจำของคุณ แต่การมีความจำที่ดีทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย ทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน
ประวัติของวิธีชุนชิง
นักจิตวิทยาการรู้คิด จอร์จ เอ. มิลเลอร์ ได้แนะนำแนวคิดของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม (chunking) ในบทความของเขาเรื่อง'The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information'ซึ่งตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1956
มิลเลอร์เสนอว่าสมองของมนุษย์สามารถเก็บรักษาข้อมูลในความจำทำงานได้เพียงจำนวนจำกัดในแต่ละครั้ง (ประมาณ 7 ± 2 รายการ) อย่างไรก็ตาม การจัดกลุ่มรายการต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นและมีความหมาย หรือที่เรียกว่า 'กลุ่มข้อมูล' จะช่วยให้ผู้คนจดจำและประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
งานวิจัยของมิลเลอร์ได้วางรากฐานสำหรับการพัฒนาจิตวิทยาการรู้คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าบุคคลจัดระเบียบและประมวลผลข้อมูลทางจิตใจอย่างไร
นีล เอฟ. จอห์นสัน ได้กล่าวถึงสิ่งที่คล้ายกันในบทความของเขา"บทบาทของการจัดกลุ่มและการจัดระเบียบในกระบวนการเรียกคืน"(1970) เขาได้กล่าวถึงแนวคิดหลักสี่ประการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบความจำ: การจัดกลุ่ม, รหัสความจำ, การถอดรหัส, และการเข้ารหัสใหม่
กลุ่มพฤติกรรม (Chunks) คือลำดับของพฤติกรรมที่ถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน มักเกิดขึ้นในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง กลุ่มพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นชุดของข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในโค้ดหน่วยความจำเดียวกัน การเข้ารหัสใหม่ (Recoding) คือการเรียนรู้โค้ดสำหรับกลุ่มพฤติกรรม และกระบวนการถอดรหัส (Decoding) คือการแปลโค้ดให้กลายเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้
การจัดระเบียบของสิ่งของมีผลต่อความสัมพันธ์เชิงเชื่อมโยงของสิ่งของเหล่านั้น—สิ่งของที่อยู่ภายในกลุ่มเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่สิ่งของจากกลุ่มต่าง ๆ จะมีความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือไม่มีที่สามารถถ่ายโอนได้
วันนี้ วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มมีความสำคัญในระบบการศึกษาของเราและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่าเราจะใช้แนวทางนี้เพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนด้วยพลังการจดจำของคุณได้อย่างไร
วิธีใช้เทคนิคการแบ่งเนื้อหาเป็นชิ้น
มาทำความเข้าใจว่าคุณสามารถฝึกฝนวิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร:
ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่สำคัญ
สมองของมนุษย์ประมวลผลข้อมูลของผู้คนนับพันทุกวัน แต่ไม่ใช่ทุกข้อมูลที่สมควรได้รับสถานะอันทรงเกียรติในการคงอยู่ในความทรงจำระยะยาวของเรา ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการค้นหาข้อมูลสำคัญที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้
คุณสามารถใช้เมทริกซ์ลำดับความสำคัญเพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลตามความสำคัญผลกระทบ ระยะเวลา หรือเกณฑ์อื่นใดที่เหมาะสมกับกรณีของคุณ
เทคนิคพีระมิดกลับหัวก็มีประโยชน์เช่นกัน ให้วาดรูปพีระมิดกลับหัวบน กระดาษและแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยใช้เส้นแนวนอน จากนั้นเริ่มกรอกข้อมูลลงไปโดยเรียงตามลำดับความสำคัญจากมากไปน้อย
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการประชุมธุรกิจ คุณจะแบ่งพีระมิดกลับหัวดังนี้:
- ข้อมูลหลัก (ส่วนบนสุดของพีระมิด): ข้อความหลักที่คุณต้องการสื่อสาร—เหตุผลที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจ ประเภทของภัยคุกคาม และวิธีการป้องกันการละเมิดความปลอดภัย
- ข้อมูลเพิ่มเติม (กลางพีระมิด): เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทางไซเบอร์ในชีวิตประจำวันของเรา
- ข้อมูลสนับสนุน (ด้านล่างของพีระมิด): ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลและสถิติทั้งหมดที่คุณได้รวบรวมมาเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของคุณ
ข้อมูลหลักและข้อมูลเพิ่มเติมคือสิ่งที่คุณต้องจำไว้ขณะกล่าวสุนทรพจน์ สำหรับข้อมูลสนับสนุน การนำเสนอผ่าน PowerPoint ก็เพียงพอแล้ว
ระบุความสัมพันธ์/ความเชื่อมโยง
พยายาม ค้นหาความเชื่อมโยงหรือความคล้ายคลึงระหว่างสิ่งต่างๆ และจัดกลุ่มข้อมูลตามความคล้ายคลึงเหล่านั้น ขอบเขตของข้อมูลจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องการกลุ่มมากน้อยเพียงใด
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการกลยุทธ์ของบริษัทขนาดเล็ก คุณจะต้องดูแลหลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
จัดการการวิจัยคำหลัก สร้างกลุ่มหัวข้อ SEO ทั้งในหน้าและนอกหน้า เปิดตัวจดหมายข่าว โพสต์และมีส่วนร่วมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เขียนบล็อก ติดตาม KPI และอื่นๆ อีกมากมาย—คุณคงเข้าใจแล้ว
ระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานเหล่านี้และจัดกลุ่มให้เป็นหมวดหมู่กว้างๆ: SEO (การวิจัยคำหลัก, การสร้างกลุ่มหัวข้อ, SEO บนหน้าและนอกหน้า), การสร้างเนื้อหา (การสร้างบทความบล็อกและเนื้อหาโซเชียลมีเดีย), และอื่นๆ คุณสามารถจัดสรรเวลาหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์เพื่อวางกลยุทธ์สำหรับกลุ่มหนึ่ง การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ช่วยให้รักษาสมาธิและทำให้คุณมีระเบียบ และผลลัพธ์ที่ได้จะมีผลกระทบมากขึ้น
คุณยังสามารถ ผสมผสานข้อมูลเก่ากับข้อมูลใหม่เพื่อจดจำได้ดีขึ้น ได้อีกด้วย สมมติว่าคุณได้พบกับสมาชิกในทีมจากสาขาอื่นปีละสองครั้ง คุณสามารถใช้การเชื่อมโยงความทรงจำเพื่อช่วยให้นึกถึงว่าพวกเขาอยู่สาขาไหนได้อย่างรวดเร็ว
หากคุณมีปัญหาในการจำว่าทิมมาจากมิชิแกน คุณสามารถลองเชื่อมโยงความทรงจำเดิมของคุณเกี่ยวกับมิชิแกนกับทิมได้ บางทีคุณอาจเคยไปที่นั่นกับพ่อแม่ของคุณ? สร้างความเชื่อมโยงในใจเพื่อจำข้อมูลสำคัญและสนทนาได้อย่างราบรื่น
ใช้เทคนิคการจดจำอื่นๆ เพื่อช่วย
'แม่ที่ยอดเยี่ยมของฉันเพิ่งเสิร์ฟบะหมี่ให้พวกเรา'—จำคำช่วยจำยอดนิยมนี้ที่คุณเคยเรียนในโรงเรียนเพื่อจำชื่อของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะได้ไหม? หรือตัวย่อ 'VIBGYOR' เพื่อจำสีทั้งเจ็ดของรุ้งกินน้ำ?
เทคนิคการจำเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อคุณไม่สามารถหาความเชื่อมโยงหรือความคล้ายคลึงระหว่างขั้นตอนได้
สมมติว่าคุณกำลังเรียนรู้วิธีเขียนอีเมลที่มีประสิทธิภาพ มีเคล็ดลับมากมายที่ต้องจำ ดังนั้นคุณสามารถย่อให้เหลือเพียงคำว่า "ชัดเจน"
C (กระชับ): รักษาอีเมลให้สั้นและตรงประเด็น
L (Logical): รักษาการไหลของเนื้อหาอย่างมีเหตุผลตั้งแต่ต้นจนจบ
E (ดึงดูด): เขียนในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
A (สามารถดำเนินการได้): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณมี CTA หรือขั้นตอนถัดไป
R (ให้เกียรติ): รักษาโทนเสียงที่สุภาพและหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
คุณสามารถสร้างตัวย่อหรือคำย่อที่คล้ายกันสำหรับกระบวนการต่างๆ ในขั้นตอนการทำงานของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ การจดจำขั้นตอนที่ซับซ้อนจะกลายเป็นเรื่องง่าย!
ใช้แผนผังความคิด
การจดจำข้อความยาว ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่หากคุณ สร้างภาพแทน คุณจะเก็บข้อมูลได้นานขึ้น
สมมติว่าคุณเป็นมือใหม่ในการบริหารธุรกิจและพยายามจดจำส่วนต่างๆ ของแผนธุรกิจ ก่อนอื่น ให้แบ่งแนวคิดหลักออกเป็นส่วนย่อยหลายๆ ส่วนและหัวข้อย่อย จากนั้น สร้างแผนผังความคิดแบบนี้เพื่อช่วยในการมองเห็นแนวคิด:
เมื่อคุณเข้าใจพื้นฐานแล้ว คุณสามารถเพิ่มสาขา (หัวข้อ/แนวคิดหลัก) หรือกิ่ง (หัวข้อย่อย) ลงในแผนผังความคิด และรวมรายละเอียดสำคัญอื่นๆ เข้าไปด้วย
หนึ่งในวิธีการจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีนี้ได้ผลดีเยี่ยมเมื่อคุณกำลังเรียนรู้สิ่งใหม่หรือระดมความคิด
ฝึกฝน ฝึกฝน ฝึกฝน!
ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งเชี่ยวชาญในการสร้างการเชื่อมโยง ระบุความคล้ายคลึง และเข้าใจวิธีการทำงานของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มได้ดีขึ้นเท่านั้น ด้วยการฝึกฝนทุกวัน คุณสามารถย้ายข้อมูลที่ซับซ้อนจากหน่วยความจำชั่วคราวไปยังหน่วยความจำระยะยาวและเรียกคืนมันได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับการท่องตัวอักษร
หนังสือแนะนำ: วิธีการแบ่งช่วงเวลา โดย เดมอน ซาฮาเรียเดส
วิธีการแบ่งข้อมูลของมิลเลอร์เน้นที่วิธีการที่เราประมวลผลและดึงข้อมูลออกมา ผู้เขียนและนักธุรกิจด้านผลิตภาพ เดมอน ซาฮาริอาเดส ได้ยืมแนวคิดการแบ่งข้อมูลนี้และนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเวลาในหนังสือของเขา The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017)
นี่เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมหากคุณรู้สึกเหมือนกำลังแข่งขันกับเวลาอยู่เสมอ นี่คือข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ที่จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น:
- ก่อนที่จะสำรวจวิธีการแบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ ผู้เขียนขอแนะนำให้คุณ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของคุณ เมื่อเป้าหมายของคุณชัดเจนแล้ว คุณสามารถจัดระเบียบตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสรรช่วงเวลาสำหรับงานเฉพาะเจาะจง
- เขาแนะนำให้ ใช้กรอบ SMART goal ในการกำหนดเป้าหมายของคุณ จดบันทึกขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการและสร้างแผนที่นำทางสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- เมื่อเป้าหมายของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะ แบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อย—งานที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณ งานเหล่านี้ควรได้รับความสำคัญเป็นอันดับแรกในช่วงเวลาที่คุณมี จัดลำดับความสำคัญของงานที่มีความเร่งด่วนหรือมีผลกระทบสำคัญ ต่อความสำเร็จโดยรวมของคุณ
- ไม่ใช่ทุกงานจะมีน้ำหนักเท่ากัน การ จัดการงานที่สำคัญที่สุดก่อน จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างช่วงเวลาทำงานของคุณโดย กำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละงาน (คล้ายกับเทคนิคโพโมโดโร) ปรับระยะเวลาของแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสมกับความสำคัญและความซับซ้อนของงาน
- รวมเวลาพักไว้ในตารางเวลาของคุณ การพักเป็นประจำ—ประมาณ 10–15 นาทีทุกชั่วโมง—สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและป้องกันการหมดไฟได้ ทำให้จิตใจของคุณสดชื่นและมีสมาธิตลอดทั้งวัน
นำกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเหล่านี้ไปใช้ และควบคุมเวลาของคุณให้เป็น!
การใช้เมธอดการแบ่งส่วนอย่างแพร่หลาย
จากรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวไปจนถึงความรับผิดชอบทางอาชีพ การจัดระเบียบข้อมูลเป็นชิ้น ๆ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นได้ดีขึ้น จำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เทคนิคการจดจำหลายอย่างอาศัยหลักการของการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มย่อย (chunking). เทคนิคเช่นวิธีของลอซี (memory palace) เกี่ยวข้องกับการวางข้อมูลไว้ในสถานที่ที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นการสร้างกลุ่มของความคิดที่เกี่ยวข้องกัน
นักแสดงที่ท่องบท อาจใช้วิธีการคล้ายกันโดยการจัดกลุ่มฉากหรือบทสนทนา
นักกีฬาอาจแบ่งกิจวัตรหรือแผนการเล่น ออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น นักตีลูกเบสบอลอาจจินตนาการถึงท่าเตรียมตัวของนักขว้าง การขว้างลูกแต่ละประเภท และการเหวี่ยงไม้ตีเป็นขั้นตอนที่แยกออกจากกัน
ผู้พูดมักจะแบ่งการพูดของตนออกเป็นประเด็นสำคัญและข้อสนับสนุน วิธีนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นในการนำเสนอแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องท่องจำบทพูดทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
แม้ว่าเราอาจไม่ได้ยินพวกเขาให้เครดิตโดยตรงกับคำว่า "การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น" แต่เป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าราชนักหลายคนที่ประสบความสำเร็จใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกันเพื่อจัดระเบียบและเก็บรักษาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำกระบวนการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นมาใช้ในสถานการณ์จริงได้เช่นกัน:
- การจดจำตัวเลข: แทนที่จะจำลำดับตัวเลขยาวๆ ให้แบ่งตัวเลขออกเป็นชุดละสามหรือสี่ตัว เช่น การจำค่า π (ไพ) เป็น 3.141 / 592 / 653 / 589 วิธีนี้ใช้ได้กับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต และรหัสผ่านตัวเลข
- การท่องจำรายการ: สมมติว่าคุณกำลังออกไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อแอปเปิ้ล สตรอว์เบอร์รี่ ช็อกโกแลต เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะเขือเทศ ถั่ว บร็อคโคลี่ ไข่ และไก่ จัดหมวดหมู่รายการยาวนี้ออกเป็นผลไม้ (แอปเปิ้ล สตรอว์เบอร์รี่) ผัก (มะเขือเทศ ถั่ว บร็อคโคลี่) ของว่าง (ช็อกโกแลต เม็ดมะม่วงหิมพานต์) และโปรตีน (ไข่และไก่)
- การระลึกถึงวาระการประชุม: การหารือทุกเรื่องพร้อมกันในระหว่างการประชุมอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกถูกท่วมท้น และคุณอาจพลาดการกล่าวถึงประเด็นสำคัญได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ คุณสามารถจัดโครงสร้างวาระการประชุมของคุณเป็นหัวข้อหรือส่วนย่อยเพื่อให้การประชุมเป็นระเบียบตั้งแต่ต้น ตัวอย่างเช่น หากเป็นการประชุมทบทวนรายไตรมาส คุณสามารถแบ่งการประชุมออกเป็นคำกล่าวเปิด, การอัปเดตโครงการ, รายงานทางการเงิน, และแผนการในอนาคต
คุณสามารถใช้การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นๆ สำหรับงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การจดจำใบหน้าหรือชื่อคน การจดจำวันเกิด การนึกถึงหนังสือหรือภาพยนตร์ที่เคยดู และยังมีอีกมากมาย!
เตรียมตัว เตรียมใจ แบ่งเนื้อหา! เคล็ดลับในการนำวิธีแบ่งเนื้อหาไปใช้ในกิจวัตรการเรียนรู้ของคุณด้วย ClickUp
การนำวิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใช้จะง่ายขึ้นมากเมื่อคุณมีเครื่องมือที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp อยู่เคียงข้าง คุณอาจคิดว่า ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ แต่จริงๆ แล้วมันทำงานได้ดีไม่แพ้กันในฐานะเครื่องมือช่วยการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะ
มาสำรวจวิธีการใช้เทคนิคการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาความจำของคุณกัน:
1. แบ่งแนวคิดออกเป็นส่วนย่อยๆ
เลือกแนวคิดหรือหัวข้อใดก็ได้ที่คุณต้องการเรียนรู้ แล้วแยกย่อยออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่จัดการได้ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของหัวข้อนั้นทีละส่วน ช่วยให้มีระเบียบ และสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป
ใช้ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกิจวัตรการเรียนรู้ของคุณ มันช่วยให้คุณแบ่งหัวข้อที่กว้างออกเป็นส่วนย่อยหลายส่วน รวมถึงหัวข้อย่อยเพิ่มเติมได้
มาสำรวจวิธีการใช้คุณสมบัตินี้กัน:
- สร้างพื้นที่ทำงานบน ClickUp ที่อุทิศให้กับหัวข้อที่คุณต้องการเรียนรู้
- แบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็นหลายพื้นที่
- แยกพื้นที่ออกเป็นรายการ (ประกอบด้วยงานแต่ละรายการและงานย่อย)
- จัดกลุ่มงาน/รายการที่คล้ายกันไว้ในโฟลเดอร์
สมมติว่าหัวข้อที่กำลังพูดถึงคือการตลาดดิจิทัล คุณสร้าง Workspace สำหรับการตลาดดิจิทัลและแบ่งออกเป็น Spaces เช่น SEO, การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, การตลาดแบบพันธมิตร, และการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เป็นต้น
ตอนนี้ หากคุณต้องการเจาะลึกเรื่อง SEO คุณสามารถแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็นรายการย่อย เช่น SEO นอกหน้า (Off-Page SEO) และ SEO ในหน้า (On-Page SEO) รายการ SEO นอกหน้าสามารถแบ่งย่อยออกเป็นการสร้างลิงก์ (Link Building) SEO ท้องถิ่น (Local SEO) การปรับแต่งโซเชียลมีเดีย (Social Media Optimization) และการจัดการชื่อเสียง (Reputation Management)
การเพิ่มประสิทธิภาพสื่อสังคมออนไลน์และการจัดการชื่อเสียงมีความคล้ายคลึงกันบางประการ ดังนั้นคุณสามารถจัดกลุ่มพวกมันไว้ในโฟลเดอร์เพื่อรักษาความสอดคล้องและปรับปรุงการเรียนรู้
เพิ่มเอกสารการศึกษาของคุณในแต่ละงานในClickUp และคุณสามารถดึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
2. ระบุสิ่งที่สำคัญที่สุด
คุณสามารถทำได้เพียงสิ่งละอย่างในเวลาเดียวกันเท่านั้น. เพื่อที่จะเข้าใจว่าหัวข้อ/งานใดที่คุณควรทำก่อนและหลีกเลี่ยงการแข่งขันของ 우선순위 คุณต้องจัดเรียงพวกมันตามลำดับความสำคัญ.
คุณสามารถใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpสำหรับขั้นตอนนี้ได้ มันช่วยให้คุณจัดเรียงงานของคุณออกเป็นสี่ประเภทของความสำคัญ: ฉุกเฉิน, สูง, ปกติ, และต่ำ เพื่อให้คุณสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่างานใดต้องการความสนใจทันทีและงานใดที่คุณสามารถทำอย่างผ่อนคลายได้ การจัดหมวดหมู่นี้คล้ายกับการแบ่งความคิดออกเป็นหน่วยเล็กๆ ในวิธีการแบ่งส่วน
ความสัมพันธ์บน ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง, ความคิด, และแนวคิดเข้าด้วยกันได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อการเสร็จสิ้นหัวข้อหนึ่งช่วยให้คุณเข้าใจหัวข้ออื่นได้ดีขึ้น คุณสามารถเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันได้
ต้องการก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นกับการจัดกลุ่มหรือไม่?เลือกเมนู"จัดกลุ่มตาม" และตัดสินใจว่าคุณต้องการจัดระเบียบงานของคุณอย่างไร. มีให้ใช้ในมุมมองรายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ตาราง, และปริมาณงาน. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามลำดับความสำคัญ, สถานะ, วันครบกำหนด, และอื่น ๆ ได้. ดังนั้น หากคุณต้องการดูลำดับความสำคัญทั้งหมดของคุณในครั้งเดียว คุณก็รู้แล้วว่าต้องทำอย่างไร!
3. เชื่อมโยงความคิดด้วยแผนผังความคิด
เมื่อพูดถึงการจดจำ ภาพจะสื่อความหมายได้มากกว่าคำพูด ในขณะที่แบ่งหัวข้อออกเป็นส่วนย่อย การเพิ่มองค์ประกอบภาพบางอย่างจะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลได้เร็วขึ้นและจดจำได้ดีขึ้น
นี่คือจุดที่ClickUp Mind Mapsเข้ามามีบทบาท มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพงาน หัวข้อ และไอเดียของคุณด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย ด้วยฟีเจอร์นี้ คุณสามารถ:
- เพิ่ม แก้ไข หรือ ลบรายการเพื่อสร้างแผนผังความคิดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
- ใช้สีที่สอดคล้องกับรายการและงานเพื่อให้การจัดระเบียบเป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างแผนผังความคิดแบบอิสระในโหมดว่างเปล่าและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับกระบวนการเรียนรู้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากแผนผังความคิดของคุณดูรกเกินไปหลังจากช่วงการระดมความคิดอย่างเข้มข้น ให้ใช้ตัวเลือกการจัดเรียงใหม่เพื่อทำความสะอาดโครงสร้างของมัน คุณสมบัตินี้จะจัดเรียงรายการใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อรักษาลำดับชั้นและความสำคัญที่คุณได้กำหนดไว้แต่แรก
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เทคนิคการทำบันทึกแบบแผนที่
4. จดบันทึกประเด็นสำคัญ
คุณยังสามารถนำวิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นมาใช้กับกลยุทธ์การจดบันทึกของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนวิชาการหรือการประชุมแบบยืนในองค์กร การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นช่วยให้คุณจัดระเบียบและโครงสร้างบันทึกในรูปแบบที่เน้นแนวคิดหลักและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเหล่านั้น
คุณต้องทำงานอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณมีทรัพยากรมากมายให้เรียนรู้ แต่มีเวลาไม่เพียงพอ แทนที่จะอ่านผ่านหน้าแล้วหน้าเล่า ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อสกัดข้อมูลสำคัญจากเอกสารของคุณ.
ในฐานะผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของคุณ ClickUp Brain จะช่วยลดงานที่ซ้ำซากและยุ่งยากออกจากตารางงานของคุณ นี่คือวิธีการ:
- สรุปบันทึกจากงานใน ClickUp และเอกสารใน ClickUp
- รับการถอดเสียงและถอดวิดีโอสำหรับสื่อการเรียนรู้แบบภาพและเสียง
- แก้ไขตามบริบทและตรวจสอบการสะกดคำในงานเขียนของคุณภายในไม่กี่วินาที
- แปลข้อความเป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ (ขณะนี้สมองรองรับภาษาฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกสบราซิล, เยอรมัน, และอิตาลี)
ด้วยเครื่องมือ AI นี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดสายตา และข้อมูลสำคัญทั้งหมดจะอยู่ในมือคุณเสมอ
การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กเพื่อเสริมสร้างความจำที่ทรงพลัง
ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงที่ทำงานและอื่น ๆ วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น ๆ ได้ทำให้การประมวลผล การจดจำ และการเรียกคืนข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าหัวข้อจะซับซ้อนเพียงใด การแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น ๆ จะสร้างที่เก็บที่ปลอดภัยสำหรับมันในความจำระยะยาวของคุณ และคุณสามารถเรียกคืนได้ทันทีเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
วิธีนี้เป็นอัญมณีล้ำค่าในโลกที่คำว่า 'ความจำ' ทำให้เรานึกถึงพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์มากกว่าสมองมนุษย์ มันช่วยให้สมองของคุณทำงานอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความสามารถทางสติปัญญา และทำให้คุณเป็นเวอร์ชันที่ฉลาดขึ้นของตัวเอง
ลองใช้การแบ่งเนื้อหาเป็นส่วน ๆ กับ ClickUp ดูสิ—มันอาจเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ของคุณให้ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ!
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!