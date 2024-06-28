เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์สำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการเพิ่มประสิทธิภาพ: คู่มือ

ลองนึกภาพว่าคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกองงานที่รอทำมากมาย มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นใช่ไหมล่ะ?
เอาล่ะ วิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้เสร็จคืออะไร? เริ่มต้นด้วยการทำรายการสิ่งที่ต้องทำ แน่นอน
การจัดทำรายการงานอย่างง่ายช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจนและวางแผนได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คุณกำลังเผชิญกับปัญหาที่สอง—งานใดที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และงานใดที่ควรจัดตารางไว้ทีหลัง? และมีอะไรในรายการนั้นบ้างที่คุณสามารถข้ามไปได้ก่อน?
การจัดลำดับความสำคัญของงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย งานวิจัยจากวารสาร Journal of Consumer Researchในปี 2018 พบว่าคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกงานที่เร่งด่วนมากกว่างานที่สำคัญ ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนที่มากกว่า
นั่นหมายความว่าเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับงานที่มีกำหนดส่งมากกว่า และเลื่อนงานที่ไม่มีกำหนดออกไปก่อน ไม่ว่างานนั้นจะสำคัญเพียงใดก็ตาม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเราต้องเผชิญกับกรอบเวลา เรามักจะมองข้ามสิ่งที่สำคัญกว่าเพื่อสิ่งที่เร่งด่วนกว่า แม้ว่าผลตอบแทนในท้ายที่สุดจากงานที่สำคัญจะมากกว่าก็ตาม
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการทำความเข้าใจคุณค่าของงานบางอย่างในขณะที่ระบุงานที่สามารถลบออกจากรายการที่ต้องทำของคุณได้ เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (บางคนเรียกมันว่าเมทริกซ์การจัดการเวลาเช่นกัน)
แล้ว Eisenhower Matrix คืออะไร? เราได้สร้างคู่มือที่สะดวกนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับมันทั้งหมด
มาเริ่มกันเลย! ⏳
อะไรคือเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์?
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการงานที่จัดประเภทงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ โดยคุณต้องแบ่งงานออกเป็นสี่ส่วน:
|ด่วน + สำคัญ
|ไม่เร่งด่วน + สำคัญ
|ด่วน + ไม่สำคัญ
|ไม่เร่งด่วน + ไม่สำคัญ
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยให้คุณจัดลำดับงานให้เป็นระเบียบ รู้ว่าอะไรควรทำก่อน และประหยัดเวลาและทรัพยากร
บางครั้ง การเริ่มต้นด้วยงานเพียงงานเดียวอาจขัดขวางความก้าวหน้าของงานอื่นๆ ได้ เมทริกซ์ช่วยให้คุณสร้างความชัดเจนโดยแยกงานออกโดยใช้พารามิเตอร์ที่พิสูจน์แล้ว
ทำไมถึงตั้งชื่อว่า เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์?
แนวคิด 'Eisenhower Matrix' ได้รับการตั้งชื่อตาม ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ ประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา
เราย้อนเวลากลับไปสักนิดกันเถอะ ⏪
ก่อนที่ไอเซนฮาวร์จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เขาได้มีอาชีพทหารที่โดดเด่น โดยรับราชการเป็นนายพลในกองทัพสหรัฐฯ และดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แม้ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เขาก็ยังมีส่วนร่วมในปฏิบัติการที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงหลายครั้ง รวมถึงการก่อตั้งองค์การนาซาและการยุติสงครามเกาหลี
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาทราบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่คงอยู่และเชิงบวก
ในฐานะผู้นำทหารชั้นสูง และต่อมาในฐานะประธานาธิบดี ไอเซนฮาวร์ถูกท้าทายอย่างต่อเนื่องด้วยภารกิจและ 우선ลำดับที่ขัดแย้งกัน
เขามีกรอบแนวคิดในการจัดลำดับความสำคัญของงานโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ ความคิดนี้ได้รับการพัฒนาและถูกขนานนามว่า 'เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์' หรือ 'เมทริกซ์การตัดสินใจไอเซนฮาวร์' กว่าสามทศวรรษต่อมา สตีเฟน โควีย์ ได้นำภูมิปัญญาของไอเซนฮาวร์มาผนวกเข้ากับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนี้ ในหนังสือขายดีของเขา นิสัยที่ 7 ของคนที่มีประสิทธิผลสูง
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่นเมทริกซ์การจัดการเวลา เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ กล่องไอเซนฮาวร์ วิธีไอเซนฮาวร์ และเมทริกซ์เร่งด่วน-สำคัญ
วิธีการสี่ส่วนของเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์: ความเร่งด่วนกับความสำคัญ
สี่ส่วนหรือสี่ช่องของเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยแยกงานออกจากกัน โดยแบ่งตามสองพารามิเตอร์คือ ความเร่งด่วนและความสำคัญ จุดตัดของสองพารามิเตอร์นี้ให้เราสี่ส่วนซึ่งประกอบด้วยงาน:
- ต้องทำ ทันที
- กำหนด ไว้สำหรับภายหลัง
- มอบหมายให้ ผู้อื่น
- ให้ ลบ หรือระงับไว้
เมทริกซ์ช่วยให้เราเข้าใจว่าอะไรทำให้งานสำคัญกลายเป็นงานเร่งด่วน เนื่องจากเรามักมองสิ่งต่าง ๆ อย่างไม่รอบคอบเนื่องจากความเครียดจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง
แต่สิ่งใดคือสิ่งที่เร่งด่วน และสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญ?
ด่วน
เรื่องเร่งด่วนเหล่านี้ทำให้คุณต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่เข้มงวดและต้องการความสนใจทันที ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่คุณต้องทำให้เสร็จในไม่เช่นนั้นจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่มันมากเกินไป คุณอาจละเลยงานสำคัญที่มีผลตอบแทนมากกว่า
ตัวอย่าง:
- ตอบกลับอีเมลหรือโทรศัพท์จากลูกค้า
- การนำเสนอผลงานต่อลูกค้า
- กำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
สำคัญ
ความสำคัญเป็นเรื่องส่วนตัวและสามารถกำหนดได้โดยค่านิยมและเป้าหมายส่วนบุคคล งานเหล่านี้มีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ การจัดการกับงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและความพยายามอย่างมีจุดมุ่งหมาย
ตัวอย่าง:
- การวางกลยุทธ์แผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมใหม่
- การแก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้า
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์รวมปัจจัยที่เร่งด่วนและสำคัญของการทำงานและจัดประเภทออกเป็นสี่ส่วน:
- ลงมือทำเลย: งานเร่งด่วนและสำคัญ
- กำหนดเวลา: งานที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
- มอบหมายงาน: งานเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
- ลบออก: งานที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ
นี่คือลักษณะของเมทริกซ์ 👇
ตอนนี้ มาดูแต่ละส่วนแยกกัน
ควอดแรนต์ที่ 1: ทำทันที—เร่งด่วนและสำคัญ
งานเร่งด่วนและสำคัญต้องการการดำเนินการทันทีจากคุณ งานเหล่านี้มีกำหนดเวลาที่เร่งด่วนและมีผลกระทบที่สำคัญหากไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ในทั้งสองกรณี การตอบสนองในโหมดวิกฤตกลายเป็นสิ่งจำเป็น
ตัวอย่าง:
- กำลังสรุปเอกสารสำหรับการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
- รับผิดชอบงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ลา
- แก้ไขปัญหาทางเทคนิคฉุกเฉินที่ขัดขวางไม่ให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การแก้ไขข้อขัดแย้งกับลูกค้าในนาทีสุดท้ายที่อาจลุกลามไปถึงโซเชียลมีเดียหากไม่ได้รับการจัดการ
งานในควอดแรนท์ที่ 1 เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าคุณจะวางแผนวันของคุณดีเพียงใด บางสิ่งก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ
อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือเมื่อคุณมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านี้มากเกินไป และละเลยเป้าหมายระยะยาวที่มีความสำคัญต่อคุณ
โคฟีย์เตือนว่า การใช้เวลาทั้งวันอยู่ในโหมดวิกฤต แก้ปัญหาเฉพาะหน้า จะค่อยๆ สูบพลังงานของคุณจนหมด และล่อให้คุณหลุดเข้าไปอยู่ในควอดแรนต์ที่ 4
ควอดแรนต์ที่ 2: กำหนดเวลา—ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญ
งานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนไม่มีวันกำหนดที่แน่นอน แต่มีความจำเป็นสำหรับการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว
เนื่องจากงานเหล่านี้ไม่มีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน จึงง่ายที่จะเลื่อนออกไปเพื่อทำงานที่เร่งด่วนกว่า
ตัวอย่าง:
- การพัฒนาแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับธุรกิจหรือทีมของคุณ
- การลงทุนในการพัฒนาอาชีพและการเรียนรู้ทักษะใหม่
- การทำการวิจัยตลาดเพื่อระบุโอกาสใหม่ ๆ สำหรับองค์กรของคุณ
- การเขียนแผนธุรกิจหรือข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่
- ทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
- การจัดระเบียบและเคลียร์พื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ต่างจากไตรมาสที่ 1 ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไตรมาสที่ 2 คือช่วงเวลาที่คุณต้องวางแผนอย่างอดทนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายที่มีความหมาย
แต่ภารกิจเหล่านี้ถูกหยุดชะงักไปตลอดกาล เนื่องจากไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน
การระบุพื้นที่ที่ 2 สำหรับการจัดการเวลาส่วนตัว โคฟีย์แนะนำให้มองภารกิจเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไข แต่เป็นโอกาสที่จะเติบโตทั้งในทางอาชีพและในฐานะบุคคล
ควอดแรนท์ 3: มอบหมายงาน—เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ
ส่วนนี้รวมถึงงานยุ่งทั้งหมดที่ไม่เพิ่มคุณค่าต่อเป้าหมายระยะยาวของคุณ งานเหล่านี้ไม่ใช่การใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและควรจ้างคนภายนอกหรือมอบหมายให้ผู้อื่นทำ
ตัวอย่าง:
- ตอบกลับอีเมลของลูกค้า
- เลื่อนดูโซเชียลมีเดียเพื่อหาเทรนด์ล่าสุด
- กำลังทำงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากลูกค้า
- การป้อนข้อมูลลูกค้าหรือข้อมูลวิเคราะห์ลงในแผ่นงาน
- การพบปะแบบบังเอิญระหว่างงานสำคัญ
งานในควอดแรนต์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณ; พวกมันเป็นเพียงงานที่เร่งด่วนแต่ไม่ใช่สำหรับคุณ เมื่อคุณใช้เวลามากเกินไปในการทำงานในควอดแรนต์นี้ คุณอาจสูญเสียการควบคุมตารางเวลาของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมอบหมายกิจกรรมนี้ให้ผู้อื่น
ลองคิดดูสิ:
คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมครั้งนั้นหรือไม่ หรือให้คนอื่นส่งรายงานการประชุมให้คุณได้ไหม?
คุณจำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือสามารถใช้ระบบจัดการโครงการอัตโนมัติเช่น ClickUp ได้หรือไม่? (การแนะนำที่ราบรื่นที่สุด 😉).
ส่วนสำคัญของควอดแรนต์นี้คือการเรียนรู้ที่จะพูดว่า ไม่ หยุดรับความรับผิดชอบที่ไม่ควรตกมาที่คุณ ทำเฉพาะสิ่งที่คุณต้องทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณทำได้!
แน่นอนว่าจะมีบางครั้งที่ท่านไม่สามารถมอบหมายงานบางอย่างในควอดแรนต์นี้ได้ หากเป็นเช่นนั้น ท่านยังสามารถทำงานเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นจะไม่ครอบงำวันหรือสัปดาห์ของท่านได้ ตัวอย่างเช่น ท่านอาจ:
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาหรือความพยายามสูงสุดที่คุณสามารถทุ่มเทให้กับสิ่งนี้
- จัดตารางงานสำคัญของคุณในช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวัน แล้วจัดตารางงานที่ไม่สำคัญรอบๆ งานเหล่านั้น
- หารือเกี่ยวกับปริมาณงานของคุณกับผู้จัดการของคุณ
- ฝึกปฏิเสธคำขอทำงานที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เสียเวลาในการทำงาน
ควอดแรนต์ 4: ลบ—ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ
งานในควอดแรนต์นี้ควรถูกโยนทิ้งลงถังขยะ งานที่ไม่จำเป็นเหล่านี้เป็นการเสียเวลาและไม่ได้มีส่วนช่วยในการเติบโตทั้งส่วนตัวหรือทีมของคุณเลย แต่หากคุณปล่อยปละละเลยให้ตัวเองทำสิ่งเหล่านี้ คุณจะเสียเวลาไปหลายชั่วโมงโดยเปล่าประโยชน์และสุดท้ายก็เต็มไปด้วยความเสียใจ
ตัวอย่าง:
- เข้าร่วมการประชุมที่สามารถทำได้ผ่านข้อความ
- การเลื่อนดูโซเชียลมีเดียในความคาดหวังว่าจะพบเทรนด์ใหม่
- การรบกวนที่ไม่จำเป็นจากเพื่อนร่วมงาน
เฮ้ นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสียสละความสนุกสนานไปทั้งหมด แม้แต่ไอเซนฮาวร์ยังจัดสมดุลระหว่างงานที่ยุ่งและเครียดด้วยการออกรอบกอล์ฟเพื่อผ่อนคลายและลดความเครียด
โคฟีย์กล่าวว่าเคล็ดลับอยู่ที่การบาลานซ์ คุณต้องมีความตั้งใจเกี่ยวกับเวลาว่างของคุณเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากมัน
การศึกษาวิจัยของวารสารจิตวิทยาประยุกต์ระบุว่าลักษณะของเวลาว่างที่คุณใช้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สิ่งที่คุณเลือกทำในเวลาว่างสามารถกำหนดรูปแบบสัปดาห์การทำงานของคุณได้
ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายสามารถกระตุ้นให้คุณมีแรงจูงใจได้ และโยคะกับการทำสมาธิสามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายระหว่างวันทำงานได้เช่นกัน ในทำนองเดียวกัน การทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ การอาสาสมัคร หรือการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้
อย่างไรก็ตาม นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้เมทริกซ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยเมทริกซ์ไอเซนฮาวเวอร์
1. อย่าทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งอิ่มตัวมากเกินไป
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณอาจมีงานมากมายในรายการที่ต้องทำ แต่โปรดอย่าใส่มากเกินไปในแต่ละช่องสี่เหลี่ยม เพราะจะทำให้เมทริกซ์ของคุณดูรกและยากต่อการจัดการ
โดยทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใส่ ไม่เกินสิบ งานหรือกิจกรรมในแต่ละช่อง การมีรายการงานยาวเกินไปจะนำไปสู่การจัดการงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เรามั่นใจว่าจะมีงานบางอย่างที่คุณสามารถยกเว้นได้ก่อนที่จะจดรายการที่ต้องทำลงในช่องต่างๆ ของตาราง คุณสามารถลองสร้างตารางหลายชุดหรือรวมเข้าด้วยกันเป็นตารางหลักเพื่อจัดการกับโครงการและงานที่มีความสำคัญแต่ยุ่งเหยิงได้อย่างเป็นระเบียบ
2. ใช้ตัวแบ่งงานที่มองเห็นได้
การสร้างภาพเป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดได้ในพริบตา
วิธีที่ดีที่สุดในการมองเห็นงานให้สอดคล้องกับเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์คือการจัดรหัสสี—ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
ClickUp Tasksใช้วิธีการที่คล้ายกันเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถกำหนดสีให้กับงาน, กำหนดความสำคัญ, ใช้ป้ายชื่อ, และแม้กระทั่งกรองงานตามแท็กได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถ จัดรหัสสีให้กับงานของคุณ:
- สีแดง – สำหรับงานที่มีความสำคัญสูงสุด สมองของเราถูกตั้งโปรแกรมให้ตอบสนองและจัดการกับสิ่งที่ปรากฏเป็นสีแดง
- สีเหลือง – งานที่มีความสำคัญลำดับที่สอง
- สีน้ำเงิน – งานที่มีความสำคัญลำดับที่สาม
- เขียว – งานที่มีความสำคัญต่ำสุด
ในขณะเดียวกัน คุณสามารถแปลงสิ่งเหล่านี้ลงในเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ของคุณได้อย่างง่ายดายตามที่คุณเห็นสมควร สิ่งที่เป็นสีแดงให้อยู่ในควอดแรนท์ที่ 1 สีเหลืองอยู่ในควอดแรนท์ที่ 2 และอื่นๆ
3. หลีกเลี่ยงการจัดการที่มากเกินไป
การจัดการ Eisenhower Matrix ของคุณมากเกินไปเป็นรูปแบบหนึ่งของการผัดวันประกันพรุ่ง อย่าติดอยู่กับการคัดกรองงานทุกชิ้นอย่างละเอียด แต่ให้ใช้ClickUp Brainเพื่อบอกคุณอย่างรวดเร็วว่าควรทำงานอะไรต่อไป งานใดใกล้ถึงกำหนดส่ง งานใดล่าช้าแล้ว เป็นต้น
นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการใช้เวลามากเกินไปในการมอบหมายงานให้กับแต่ละควอดแรนต์ กำหนดเวลาให้ตัวเอง 30-50 นาทีต่อเดือน/สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณ) และออกแบบเมทริกซ์ของคุณให้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว
4. กำจัดก่อน
กำจัดรายการในรายการที่ต้องทำของคุณที่ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ มอบหมายให้หลุมดำที่เหมาะสม—ควอดแรนท์ 4
การกำจัดงานเหล่านี้จะช่วยให้มีเวลา (และพื้นที่ในความคิด) มากขึ้นในการจัดการงานอื่นๆ ของคุณได้ดีขึ้น ตรวจสอบรายการที่ต้องทำของคุณและลบรายการเหล่านี้ออกก่อนที่จะจัดลำดับความสำคัญของสี่ส่วนที่เหลือ
5. แยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน
บทเรียนธุรกิจแรกของเราในโรงเรียนคือ 'ปฏิบัติต่อธุรกิจของคุณเสมือนเป็นองค์กรแยกต่างหาก' หลักการนี้ยังคงใช้ได้เมื่อปรับใช้กรอบ Eisenhower ของคุณ
นี่คือเหตุผล
การผสมผสานเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจได้. มันไม่ได้ให้น้ำหนักที่เหมาะสมกับงาน ทำให้บางคนให้ความสำคัญกับงานส่วนตัวมากกว่าเป้าหมายทางอาชีพ ในขณะที่บางคนทำตรงกันข้าม.
คุณเห็นไหมว่า ส่วนประกอบที่เร่งด่วนและสำคัญในงานส่วนตัวจะสูงกว่างานอาชีพเสมอ (เนื่องจากมีความเชื่อมโยงทางอารมณ์)
ในขณะเดียวกัน งานและภารกิจส่วนตัวของคุณมีกรอบเวลา ทรัพยากร และวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละอย่างต้องการกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้น การจับคู่สิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันจึงไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก เพราะจะเพิ่มจำนวนงานในแต่ละช่อง และบางครั้งยังก่อให้เกิดความขัดแย้งอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากคุณชอบแนวคิดของไอเซนฮาวร์และต้องการนำไปใช้ทั้งสองด้าน เราขอแนะนำให้สร้าง เมทริกซ์ที่แตกต่างกันสำหรับงานส่วนตัวและงานอาชีพของคุณ แยกเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายอาชีพออกจากกัน และจัดการกับแต่ละเป้าหมายอย่างอิสระ
6. ติดตามเวลาการทำงานหลังการจัดตารางงาน
ติดตามและประเมินการใช้เวลาของคุณในแต่ละสัปดาห์โดยใช้เมทริกซ์ บันทึกกิจกรรมเป็นช่วงละ 30 นาทีโดยใช้สเปรดชีตหรือแอปจัดการงานเฉพาะทาง เช่น ClickUp
💡เคล็ดลับ: ClickUp Time Trackerทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่าย บันทึกเวลาจากเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ หรือเว็บเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย Chrome ฟรีของ ClickUp กระโดดระหว่างงานและเพิ่มเวลาในภายหลังโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือติดตาม
จากนั้น จัดเรียงงานที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นสี่ส่วนตามความสำคัญและความเร่งด่วน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
ตรวจสอบดูว่าสิ่งต่าง ๆ ถูกจัดวางในแต่ละควอดแรนต์อย่างไร และพิจารณาว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ เพื่อให้เกิดความสมดุลที่ดีที่สุด ควรพยายามจัดงานส่วนใหญ่ไว้ใน ควอดแรนต์ 2
7. ปรับปรุงเมทริกซ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ปรับเมทริกซ์ตามผลการปฏิบัติงานของคุณในช่วงระยะเวลาทดสอบเมทริกซ์หนึ่งสัปดาห์
ปรับปรุงให้เหมาะสมตามระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ บางทีคุณอาจประเมินงานบางอย่างผิดพลาดเมื่อจัดวางไว้ในแต่ละช่อง ใช้ประสบการณ์นี้เพื่อทำความเข้าใจโครงการและงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดสมดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพใช้ Eisenhower Matrix ไม่ว่าจะเป็นนักดับเพลิงผู้กล้าหาญหรือซีอีโอที่ชาญฉลาด หลักฐานถึงประโยชน์ของมันยังคงหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
วาซิล อีวาโนฟ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ KeepSolidให้การรับรองถึงข้อได้เปรียบของเมทริกซ์ เขาได้ผ่านการใช้เครื่องมือเพิ่มผลผลิตมากมาย โดยกล่าวว่า "ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผมได้ลองใช้เครื่องมือจัดการงานหลายชนิดที่แตกต่างกัน…[ซึ่ง] ไม่ช่วยให้ผมบาลานซ์ความสำคัญได้…ผมพบว่าอันตรายใหญ่ที่สุดของการใช้แพลตฟอร์มจัดการงานหลายตัวคือพวกมันทำให้ผมรู้สึกผิด ๆ ว่าตัวเองควบคุมได้ "
จากนั้น เขาได้เลือก Eisenhower Matrix
การใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของ ประสิทธิผล ทำให้ฉันสามารถสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ๆ…
การใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของ ประสิทธิผล ทำให้ฉันสามารถสร้างแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือใหม่ๆ…
แอปพลิเคชันนับไม่ถ้วนใน Play Store และ App Store โปรโมตEisenhower Matrixเพื่อช่วยให้บุคคลจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีเหตุผล บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งยังได้ใช้โอกาสนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอีกด้วย
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลองใช้ดูแล้วคุณจะเห็นด้วยกับตัวเอง!
ตัวอย่างและแม่แบบของเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
ก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวอย่าง ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ของ ClickUp สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลาของคุณ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและจดบันทึกไอเดียต่างๆ ก่อนที่จะแปลงเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
เทมเพลต ClickUp Eisenhower Matrixช่วยให้คุณจัดประเภทงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ประโยชน์ของเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- การมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
- แบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นย่อยที่จัดการได้
- ลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วยการจัดระเบียบงานของคุณ
- ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
ตอนนี้คุณมีเทมเพลตแล้ว มาทำความเข้าใจวิธีการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ กัน
กรณีการใช้งานที่ 1: การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายขึ้นโดยการแยกความเร่งด่วนออกจากความสำคัญ เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากร การทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา และการจัดการความต้องการหลายอย่างพร้อมกัน
สำหรับหัวหน้าทีม การจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาดช่วยหลีกเลี่ยงการให้พนักงานทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
ด้วยมุมมองที่ชัดเจนของปริมาณงาน ผู้นำสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าสมาชิกทีมแต่ละคนมีความยุ่งแค่ไหนในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ สองสัปดาห์ หรือหนึ่งเดือน ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
การใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวเวอร์ในการบริหารโครงการช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมทั้งหมด มันช่วยให้คุณติดตามงานทุกชิ้นและเน้นงานที่เร่งด่วนเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ลองนึกภาพการใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ในการบริหารโครงการ นี่คือวิธีที่คุณอาจแบ่งงานโครงการออกเป็นสี่ส่วน:
- ไตรมาสแรก: การแก้ไขข้อบกพร่องที่สำคัญ, การปฏิบัติตามกำหนดเวลาของลูกค้า, หรือการแก้ไขปัญหาที่ขัดขวางโครงการ; โดยพื้นฐานแล้วเป็นงานที่มีความเร่งด่วน
- ไตรมาสที่สอง: การวางแผนโครงการ, การพัฒนาทีม, หรือการประเมินความเสี่ยง
- ไตรมาสที่สาม: อีเมลที่ไม่เร่งด่วนหรือการประชุมที่ไม่สำคัญ
- ไตรมาสที่สี่: การท่องเว็บหรือการเข้าสังคมออนไลน์มากเกินไปในช่วงเวลาทำงาน การประชุมอัปเดต หรือการทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการหลักและมีความสำคัญน้อยที่สุด
กรณีการใช้งานที่ 2: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
การจัดหมวดหมู่ของงานตาม เมทริกซ์ความเร่งด่วนและความสำคัญจะช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ
แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีและป้องกันการหมดไฟ ทำให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล แม่แบบการตัดสินใจแบบไอเซนฮาวร์อาจมีลักษณะดังนี้:
- ไตรมาสแรก: ชำระบิลที่ค้างชำระ, จัดการกับเหตุฉุกเฉินในครอบครัว, หรือทำภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จในวันนี้
- ไตรมาสที่สอง: การออกกำลังกายเป็นประจำ, ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว, หรือเรียนรู้ทักษะใหม่
- ไตรมาสที่สาม: เข้าร่วมงานที่คุณไม่สนใจหรือทำธุระให้ผู้อื่น
- ไตรมาสที่สี่: งานที่ไม่จำเป็น เช่น การติดตามรายการทีวี
กรณีการใช้งานที่ 3: การปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
เมทริกซ์สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเรา ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นในที่ทำงาน
การจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความเร่งด่วนและความสำคัญ จะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การประสานงานและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ซึ่งส่งผลให้ทีมมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกันมากขึ้น ทำงานเป็นหนึ่งเดียว สมาชิกสนับสนุนซึ่งกันและกัน และผลักดันโครงการให้สำเร็จลุล่วง
ตัวอย่างเช่น ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม ตาราง Eisenhower ของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:
- ไตรมาสแรก: การแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิกในทีม, การส่งข้อเสนอโครงการตรงเวลา, หรือการเข้าร่วมประชุมที่สำคัญ
- ควอแดรนต์ที่สอง: เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีม, กำหนดเป้าหมายระยะยาวของทีม, หรือให้คำปรึกษาแก่สมาชิกทีมที่มีประสบการณ์น้อย
- ไตรมาสที่สาม: ตอบอีเมลที่ไม่จำเป็น, เข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็น, หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของทีม
- ไตรมาสที่สี่: การพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างการประชุมหรือการทำงานที่ไม่อยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณ
ความท้าทายในการใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
แม้ว่า Eisenhower Matrix จะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ แต่ก็ยังมีช่องว่างในแง่ของการจัดลำดับความสำคัญในบางแง่มุมของการบริหารโครงการ มาดูความท้าทายเหล่านี้กัน:
ยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่เมทริกซ์นี้ ทำให้ความซับซ้อนของโครงการหลายชั้นดูง่ายเกินไป ซึ่งทำให้เมทริกซ์นี้ตีความงานบางอย่างผิดพลาดในแง่ของปัจจัย งานบางอย่างอาจมีองค์ประกอบทั้งความเร่งด่วนและความสำคัญ—เมทริกซ์นี้ไม่สามารถช่วยคุณแยกแยะความแตกต่างในรายละเอียดเหล่านี้ได้
ตัวอย่างเช่น การตอบอีเมลของลูกค้าอาจเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์อาจพิจารณาว่าเรื่องนี้สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
การจัดประเภทเชิงอัตวิสัย
การกำหนดว่าอะไรคือ 'เร่งด่วน' หรือ 'สำคัญ' นั้นเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคลหรือทีม ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ ความแตกต่างนี้อาจนำไปสู่ การตีความและการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างกัน
สมมติว่าคุณมีการประชุมทีม ซึ่งมีความสำคัญจากมุมมองของคุณ อย่างไรก็ตาม อาจไม่สำคัญสำหรับสมาชิกบางคนในทีม เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ขาดความยืดหยุ่นในเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลมากกว่า
ClickUp ช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายนี้ได้ พร้อมนำเสนอเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และแนวทางที่สอดคล้องกันเพื่อสร้าง Eisenhower Matrix ที่เน้นการทำงานเป็นทีม
ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหว
เมทริกซ์อาจไม่คำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญของงาน ตามกาลเวลา งานที่ถือว่าไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญในวันนี้อาจกลายเป็นงานเร่งด่วนและสำคัญในภายหลังได้ และเมทริกซ์อาจไม่สามารถปรับตัวได้แบบไดนามิกต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
แต่—คุณควรรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างไร? เราทราบถึงเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยปรับสมดุลข้อบกพร่องเหล่านี้:
- วิธี MoSCoW: กรอบงานนี้จัดประเภทงานเป็นสิ่งที่ต้องทำ (Must-haves), ควรทำ (Should-haves), อาจทำ (Could-haves), และไม่ทำ (Won't-haves) ช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ จึงเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำทีม
- กระดานคัมบัง: กระดานเหล่านี้เหมาะสำหรับการจัดระเบียบงานอย่างเป็นภาพ งานจะเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน สะท้อนสถานะของงาน และสามารถจัดลำดับความสำคัญใหม่ได้อย่างง่ายดาย สามารถแชร์ให้สมาชิกในทีมทุกคนดูได้ และมักจะมีในแอปจัดการโครงการบางตัวด้วย มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp และมุมมองอื่นๆ อีกกว่า 15 แบบ ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและจัดการงานได้ง่ายด้วยเครื่องมือช่วยภาพ
- หลักการพาเรโต (กฎ 80/20): หลักการนี้ชี้ให้เห็นว่า 80% ของผลลัพธ์ของคุณมาจาก 20% ของความพยายามของคุณ วิธีนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบมากที่สุด มันส่งเสริมให้คุณระบุงานที่มีส่วนช่วยมากที่สุดต่อเป้าหมายของคุณและมุ่งเน้นไปที่งานเหล่านั้น
- อีปิค, ฟีเจอร์, ยูสเซอร์ สตอรี่: วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในด้านการจัดการโครงการ. งานจะถูกจัดหมวดหมู่เป็น อีปิค (งานใหญ่), ฟีเจอร์ (กลุ่มงานภายในอีปิค), และยูสเซอร์ สตอรี่ (งานแต่ละชิ้นภายในฟีเจอร์).
ตามที่คุณเห็น ความท้าทายหลายประการเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น ClickUp ดังนั้น มาดูกันว่าเราจะผสาน Eisenhower Matrix เข้ากับ ClickUp ได้อย่างไร
วิธีการนำเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์มาใช้ใน ClickUp
ClickUp เป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่มันสามารถช่วยคุณผสาน Eisenhower Matrix เข้าไปได้ด้วย
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบเชิงภาพสำหรับการวาด สร้าง และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ใช้เพื่อวาดเมทริกซ์ Eisenhower และจดบันทึกงานต่างๆ ขณะทำงานร่วมกับทีมของคุณในขณะที่คุณเพิ่มงาน
จากนั้น เปลี่ยนรายการงานให้เป็นบัตรงานแบบโต้ตอบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว มอบหมายบัตรงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม ใช้ธงความสำคัญและแท็กเพื่อมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันการซิงค์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ตลอดกระบวนการ
คุณยังสามารถได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันด้วยClickUp Docs ซึ่งสมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันได้โดยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำแนะนำและไอเดียต่างๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานเป็นทีมและได้รับการยอมรับจากทุกคนเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำและเหตุผลที่ทำ
ในClickUp Tasks คุณสามารถใช้แท็กที่ปรับแต่งได้เพื่อติดป้ายกำกับงานบางงานว่าสำคัญหรือเร่งด่วน ฟีเจอร์ลำดับความสำคัญของงานยังช่วยให้คุณกำหนดรหัสสีให้กับงานตามลำดับความสำคัญได้อีกด้วย มุมมอง ClickUp Kanban มีประโยชน์สำหรับการมองเห็นภาพรวม
และคุณสามารถแบ่งปันทั้งหมดนี้ผ่านClickUp Chat หรือ ช่องทางอื่นๆ ได้
โดยรวมแล้ว Eisenhower Matrix เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกับงานที่อาจขัดแย้งกันในแง่ของความเร่งด่วนและความสำคัญ แม้ว่าเมทริกซ์นี้อาจมีข้อบกพร่องบางประการ แต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทีมในการจัดลำดับความสำคัญของงานประจำวัน แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่าง ClickUp สามารถช่วยในการดำเนินการเมทริกซ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลองใช้ Eisenhower Matrix และดูผลลัพธ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโครงการของคุณ เริ่มจัดลำดับความสำคัญวันนี้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี!
แบบทดสอบสั้นเกี่ยวกับเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
ฉันหวังว่าคุณจะตั้งใจฟังนะ เพราะตอนนี้ถึงเวลาทำแบบทดสอบแล้ว 🥁
เรามาใช้สิ่งนี้เป็นการทบทวนเกี่ยวกับ Eisenhower Matrix เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของธุรกิจได้อย่างง่ายดาย
หากคุณตอบคำถามทั้งหมดถูกต้อง ไอศกรีมเป็นของเรา! 🍦
คำถามที่ 1:
เอลอน มัสก์ ตื่นนอนในตอนเช้า. นี่คือสิ่งที่อยู่ในตารางของเขา:
ก) ทำงานเกี่ยวกับโลโก้ใหม่สำหรับ X
ข) การเตรียมการปล่อยจรวด SpaceX
c) กินพิซซ่าแอนโชวี่กับโจ โรแกน
d) ตอบกลับนักลงทุนสำหรับ SpaceX
ลองจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านี้จากสูงไปต่ำ
คำถามที่ 2:
ในฐานะผู้จัดการโครงการที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการเร่งด่วนกับเป้าหมายระยะยาว สี่เหลี่ยมใดในตาราง Eisenhower Matrix ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว?
ก) ควอดแรนต์ที่ 1 และควอดแรนต์ที่ 2
ข) ควอดแรนต์ที่ 2 และควอดแรนต์ที่ 3
ค) ควอดแรนต์ 3 และควอดแรนต์ 4
ง) ควอดแรนต์ที่ 1 และควอดแรนต์ที่ 4
คำถามที่ 3:
ในการจัดการกับคำขอในนาทีสุดท้ายและกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด ควอแดรนต์ใดของ Eisenhower Matrix เน้นการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความรู้สึกท่วมท้น?
ก) ควอดแรนต์ 1
ข) ควอดแรนต์ 2
ค) ควอดแรนต์ 3
d) ควอดแรนต์ 4
คำถามที่ 4:
คุณกำลังเป็นเจ้าภาพจัดงาน 'ปาร์ตี้การผัดวันประกันพรุ่ง' ซึ่งงานต่างๆ ได้รับเชิญให้มาแต่มาสายอย่างมีสไตล์ คุณในฐานะเจ้าภาพตระหนักว่าคุณกำลังผัดวันประกันพรุ่งกับงานหนึ่งงานอยู่ นั่นคือการสร้างรายชื่อแขกสำหรับงานปาร์ตี้
การผัดวันประกันพรุ่งในการสร้างรายชื่อแขกของคุณอยู่ในช่องใดของตาราง Eisenhower Matrix?
ก) ควอดแรนท์ที่ 1 (งานเร่งด่วนและสำคัญ – บุคคลสำคัญ)
ข) ควอดแรนต์ที่ 2 (งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน – งานที่มักทำสาย)
ค) ควอดแรนท์ที่ 3 (เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ – ผู้แอบอ้าง)
d) ควอดแรนท์ที่ 4 (ไม่เร่งด่วนและไม่สำคัญ – สิ่งที่ไม่เกิดขึ้น)
นี่คือคำตอบของคุณ แต่อย่าคิดโกงนะ ลีアム นีสัน จะตามหาคุณเจอ และ...คุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
คำตอบ:
- ข, ง, ก, ค
- a
- a
- บี