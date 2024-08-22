วิธีฝึกการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

"ความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะปฏิเสธเกือบทุกสิ่ง" วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยกล่าวไว้
คำสำคัญที่นี่คือ 'เกือบ'
เพื่อประสบความสำเร็จ บุคคลจำเป็นต้องสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและตัดสิ่งอื่น ๆ เกือบทั้งหมดออกไป กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ บุคคลจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด มาดูกันว่าทำอย่างไร
การให้ความสำคัญอย่างไม่ปรานีคืออะไร?
การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีคือการเลือกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น ระยะเวลาของโครงการ หนึ่งเดือน หนึ่งไตรมาส เป็นต้น และเลื่อนสิ่งอื่นออกไป
การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีช่วยในเรื่อง:
- การบรรลุเป้าหมาย SMART ที่จำกัดแต่ท้าทาย
- การกำจัดสิ่งรบกวนเมื่อเริ่มงาน/โครงการ/สปรินต์แล้ว
- การบริหารเวลาและทรัพยากรของคุณในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- การปรับปรุงคุณภาพการผลิตและประสิทธิภาพของทีม
หากคุณกำลังสงสัยว่า นั่นก็แค่การจัดลำดับความสำคัญ แล้วความโหดร้ายเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้? นี่คือคำตอบของคุณ
|การจัดลำดับความสำคัญเป็นประจำ
|การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานี
|การจัดตารางงานที่มีความสำคัญสูงสุดตามความสำคัญ ความเร่งด่วน และความพร้อมของทรัพยากร
|การเลือกงานที่สำคัญที่สุดตามคุณค่าทางธุรกิจและผลกระทบ
|ควรรวมงานที่ควรทำและงานที่อาจทำได้ด้วย
|รวมเฉพาะงานที่จำเป็นเท่านั้น
|ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและวางแผนโครงการ
|มุ่งเน้นการขจัดสิ่งรบกวนและเสริมสร้างสมาธิให้สูงขึ้น
|เป้าหมายคือทำให้เสร็จมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
|เป้าหมายคือการทำภารกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่เลือกไว้ (หรืออย่างน้อยก็ส่วนที่สำคัญของมัน)
|เปิดโอกาสให้รวมงานตามบริบท
|ไม่มีพื้นที่ให้แทรกงานเข้าไปหลังจากที่ได้จัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดแล้ว
กระบวนการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานี
หลักการพาเรโตหรือกฎ 80/20ระบุว่า 80% ของผลลัพธ์มาจาก 20% ของความพยายาม ดังนั้น การมุ่งเน้นไปที่ 20% ที่มีคุณค่าและปรับปรุงการทำงานในพื้นที่เหล่านั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นได้
แม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่การจัดการโครงการแบบ Agile/Scrum/Leanก็เชื่อในการกำจัดกระบวนการที่สิ้นเปลืองเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด โดยแก่นแท้แล้ว ในทุกอุตสาหกรรม ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับความสำเร็จคือการรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
มาดูกันว่าเราจะสร้างกระบวนการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดได้อย่างไร และใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่สำคัญบางอย่าง เช่น ClickUp เพื่อทำเช่นนั้น
1. ทำความเข้าใจบริบท
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญ ให้เข้าใจบริบททางธุรกิจ เป้าหมาย ทรัพยากรที่มีอยู่ ความเสี่ยง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่องานของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับความพึ่งพาและความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องทราบต้นทุนที่แท้จริงและต้นทุนค่าเสียโอกาสของทุกสิ่งที่คุณตัดออกไป
แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันแผนผังความคิดของ ClickUpช่วยให้คุณแยกย่อยแนวคิด วาดเส้นเชื่อมโยง จัดการความซับซ้อน และสร้างมุมมองแบบหน้าเดียวของทุกสิ่งที่คุณกำลังทำงานอยู่
2. ระบุลำดับความสำคัญ
ทำรายการทุกสิ่งที่คุณกำลังเลือก
ในโครงการซอฟต์แวร์ สิ่งนี้อาจเป็นฟีเจอร์, ตั๋ว, หรือเรื่องราวของผู้ใช้ที่ต้องทำงานในสปรินต์นั้น ในทีมขาย สิ่งนี้อาจเป็นลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดในกระบวนการขาย จัดเรียงตามขั้นตอนต่างๆ อย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นในขั้นตอนนี้ แม้ว่าจะดูไม่สำคัญก็ตาม จดบันทึกความสำคัญที่แข่งขันกันไว้ด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการได้ในภายหลัง
ClickUp Tasksช่วยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกชุดลำดับความสำคัญทั้งหมดภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบของคุณ ให้ตั้งค่าเป็นโครงการ งาน และงานย่อยบน ClickUp เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มบริบทเพิ่มเติมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
จากนั้นใช้ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อระบุว่างานใดที่คุณจะดำเนินการทันที
3. ประเมินทางเลือก
สิ่งเดียวที่สำคัญในการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีคือคุณค่าที่แต่ละกิจกรรมสร้างขึ้น บางครั้งสิ่งนี้อาจหมายถึงระดับที่กิจกรรมใดก็ตามผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายของคุณ
อย่างไรก็ตาม นี่คือส่วนที่ซับซ้อน การวัดคุณค่าของแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย สร้างเกณฑ์วัดและยึดมั่นกับมัน ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายทีมซอฟต์แวร์ใช้การจัดลำดับความสำคัญแบบ MoSCoWหรือโมเดล Kano และผู้นำธุรกิจใช้เมทริกซ์ Eisenhower เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ
4. ตัดสินใจในเรื่องที่ยาก
เส้นทางสู่การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีเต็มไปด้วยการตัดสินใจที่ยากลำบาก เป็นเรื่องน่าดึงดูดใจที่จะทำงานในโครงการที่ไม่สำคัญมากนักหรือทำงานหลายอย่างพร้อมกันด้วยเหตุผลทางอารมณ์ เช่น เพราะเป็นโครงการที่เพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งหรือได้ลงทุนไปมากเกินไป เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก
กำจัดทุกสิ่งที่ไม่ใช่แง่มุมที่สำคัญที่สุดของโครงการของคุณ และไม่สร้างคุณค่าที่โดดเด่นออกไป แต่เพื่อทำเช่นนี้โดยไม่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ทางวิชาชีพของคุณ ให้สังเกตจุดต่อไป
5. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่คุณเห็น การจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่ปรานีคือการตัดสินใจที่ยากลำบาก ในทางใดทางหนึ่ง สิ่งนี้จะทำให้บางคนไม่พอใจ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นคือการสื่อสารอย่างเชิงรุกและเข้าอกเข้าใจ
หากคุณกำลังลดความสำคัญของปัญหาของใครบางคน ให้พาเขามานั่งคุยและอธิบายเหตุผลของคุณให้ฟัง แสดงให้เขาเห็นว่าความพยายามของเขาได้รับการชื่นชม แต่ความสนใจของคุณได้ถูกจัดระเบียบใหม่แล้ว ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นและพยายามให้เขาเห็นด้วยกับวิสัยทัศน์ของคุณ
6. วัดและปรับปรุงให้เหมาะสม
ไม่ว่าคุณจะมั่นใจในลำดับความสำคัญของคุณมากเพียงใด ก็ยังมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้เสมอ สำหรับแต่ละช่วงเวลาที่คุณจัดลำดับความสำคัญ:
- วัดผลลัพธ์ของการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดในแง่ของมูลค่าที่คุณคาดการณ์ไว้
- ประเมินมูลค่าที่สูญเสียไปจากงานที่คุณลดลำดับความสำคัญ เพื่อยืนยันว่าคุณได้ตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามผลลัพธ์ของคุณตลอดระยะเวลาของโครงการ ตั้งค่าวิดเจ็ตที่กำหนดเองสำหรับตัวชี้วัดที่คุณระบุว่ามีคุณค่า เช่น ฟีเจอร์ที่พัฒนาแล้ว, ข้อบกพร่องที่แก้ไข, รายได้, กำไร, เป็นต้น
แม้ว่ากระบวนการหกขั้นตอนนี้จะดูเรียบง่าย แต่มันอาจกลายเป็นงานที่ยากลำบากได้
คุณจะเลือกอย่างไรระหว่างการพัฒนาระบบความปลอดภัยของข้อมูลกับการผสานระบบ GenAI เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ? คุณจะต้านทานการล่อใจให้ทำภารกิจที่ง่ายกว่าแทนภารกิจที่ซับซ้อนและมีคุณค่าสูงได้อย่างไร? คุณจะรับมือกับการต่อต้านจากทีมที่อาจถูกเลื่อนลำดับความสำคัญออกไปได้อย่างไร?
เรามีกลยุทธ์บางอย่างที่จะช่วยให้คุณมั่นคง
กลยุทธ์ในการดำเนินการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด
ในแต่ละขั้นตอนของการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด มักจะมีความท้าทายหลายประการเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ แต่ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมได้ดี
มุ่งเน้นที่มูลค่า
เหตุผลสำคัญที่สุดเพียงข้อเดียวที่ควรให้ความสำคัญกับบางสิ่งอย่างเด็ดขาดคือคุณค่าที่สิ่งนั้นสร้างให้กับธุรกิจ คุณค่าดังกล่าวอาจเป็น:
- รายได้เพิ่มเติม (เมื่อสร้างฟีเจอร์/ผลิตภัณฑ์ใหม่)
- การกำจัดความเสี่ยง (โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นอันดับแรก)
- ประสบการณ์ของลูกค้า (ระหว่างการออกแบบ UI ใหม่หรือการฝึกอบรมทีมความสำเร็จของลูกค้า)
- ประสิทธิภาพ (เมื่อนำเครื่องมือมาใช้เพื่อการจัดการโครงการหรือการอัตโนมัติ)
ขึ้นอยู่กับโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ ให้ตัดสินใจว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คุณต้องการจะบรรลุคืออะไร. ให้เชื่อมโยงสิ่งนี้กับเป้าหมายใหญ่ขององค์กร. จากนั้น ให้ปรับสิ่งนี้ให้เหมาะสมกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน.
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด คุณอาจให้ความสำคัญกับกิจกรรมการแปลงที่ปลายทางของกระบวนการ (bottom-of-the-funnel conversion) เพื่อปิดการขายให้ได้มากขึ้นแทนที่จะสร้างฐานผู้ชมที่กว้างขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ในระยะสั้น หากนั่นคือเป้าหมาย
ตัดสินใจเด็ดขาด
การนั่งอยู่ในความสะดวกสบายของสำนักงานและตัดสินใจนั้นค่อนข้างง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อเผชิญกับการคัดค้านและการต่อต้านจากทีมของคุณ คุณอาจถูกล่อใจให้เพิ่มงานที่ไม่จำเป็นกลับเข้าไปในรายการความสำคัญของคุณ นั่นเป็นความผิดพลาด เมื่อคุณกำหนดลำดับความสำคัญแล้ว จงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดจนกว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจของคุณมีผล
- รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในระหว่างขั้นตอนการทำความเข้าใจบริบท
- แจ้งให้พวกเขาทราบล่วงหน้าว่าคุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ อย่างเด็ดขาด; สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้พวกเขาประหลาดใจในภายหลัง
- ทำการประเมินของคุณให้เป็นวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลสนับสนุน และเป็นกลาง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตั้งคำถามกับการตัดสินใจของคุณในภายหลัง
- สื่อสารเชิงรุกก่อนที่ข่าวลือในออฟฟิศจะแพร่กระจาย
- อธิบายเหตุผลของคุณและเชิญให้แสดงความคิดเห็น
สร้างความคล่องตัว
ตามที่เราได้กล่าวไว้ การจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดคือการตัดสินใจที่ยากลำบาก ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ คุณอาจเลือกที่จะระงับโครงการทดลองเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว
อย่างไรก็ตาม การจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดไม่ใช่ข้ออ้างที่จะอยู่นิ่งเฉย หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คุณจำเป็นต้องสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ หากโครงการทดลองของคุณเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเติบโตอย่างรวดเร็วของ ChatGPT ก็ควรเป็นเหตุผลที่ดีในการทบทวนลำดับความสำคัญของคุณอย่างมีกลยุทธ์
ใช้การจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดในบริบทต่าง ๆ
การจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่ปรานีเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น นักเขียนอาจจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่ปรานีในการเขียนนวนิยายให้เสร็จ โดยยกเลิกการประชุมโครงการใหม่ทั้งหมด ชีวิตสังคม หรือกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ นักกีฬาอาจให้ความสำคัญกับการฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิก โดยงดของหวาน การเป็นพรีเซนเตอร์ หรือกิจกรรมสันทนาการ พนักงานขายอาจใช้ทฤษฎีขวดแตงกวาดองในการบริหารเวลา
ในทุกกรณีเหล่านี้ ความสามารถในการมุ่งมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่สามารถช่วยได้อย่างมหาศาล มาดูกันว่าเราจะสามารถนำสิ่งนี้ไปใช้กับชีวิตการทำงานของคุณได้อย่างไร
ในการบริหารโครงการ
การบริหารโครงการที่ดีคือการส่งมอบสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ในการดำเนินการดังกล่าวการจัดลำดับความสำคัญของโครงการประกอบด้วย:
- การเข้าใจเป้าหมายของโครงการ, จุดสำคัญ, และความคืบหน้าในแต่ละจุด
- การแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่รวมกันไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
- ระบุการพึ่งพาและความเป็นไปได้ของการล่าช้า
- การสร้างระบบเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบน
เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp สามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ในด้านนี้ได้ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณกำหนดเป้าหมายหลักของคุณ ซึ่งสามารถติดตามได้ตามความคืบหน้าของคุณในภารกิจเฉพาะต่าง ๆ การแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นการพึ่งพาซึ่งกันและกันของงานต่าง ๆ และการกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการจัดการลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
อะไรเพิ่มเติมอีก?ClickUp Automationsสามารถจัดการงานยุ่งทั้งหมดได้ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่วิธีการทำงานให้เร็วขึ้นในสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล
การจัดลำดับความสำคัญเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ที่จริงแล้ว หนึ่งในหลักการของอไจล์คือ "ศิลปะแห่งการเพิ่มปริมาณงานที่ไม่ได้ทำ"ทีมงานใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบอไจล์เพื่อตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรในแต่ละสปรินท์ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาสองสัปดาห์
แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบคล่องตัวจะมีเครื่องมือการจัดลำดับความสำคัญและเทมเพลตไว้ให้แล้ว ตัวอย่างเช่นเทมเพลต Priority Matrix ของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบงานบนตาราง 2×2 โดยวัดความสำคัญและความเร่งด่วน
ในทรัพยากรบุคคล
ในการสรรหาบุคลากร มีคำพูดติดปากว่า "ถ้าไม่ใช่ 'ใช่เลย' ก็คือ 'ไม่เอาเลย'" ซึ่งหมายความว่า หากผู้จัดการฝ่ายสรรหาไม่มั่นใจอย่างเต็มที่ว่าผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ก็ไม่ควรจ้างเขา โดยสรุปคือ ควรตัดโปรไฟล์ที่ไม่ตรงกับความต้องการออกไปอย่างเด็ดขาด
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ใช้เวลาของพวกเขาอยู่ระหว่างการให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานที่สำคัญในการสรรหา การออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน การวางกลยุทธ์ด้านความหลากหลาย และการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน เมื่อมีคำขอเข้ามา ทุกเรื่องถูกนำเสนอว่ามีความเร่งด่วนและสำคัญทั้งหมด
ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด คุณช่วยพิจารณาการออกแบบค่าตอบแทนใหม่ในไตรมาสหน้าได้ไหม? ถ้าได้ ให้ดำเนินการเลย คุณขาดนักสรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งที่อยู่ในกระบวนการหรือไม่? ให้ตัดตำแหน่งที่ยังไม่จำเป็นออกไป ทีมประชาสัมพันธ์ต้องการให้คุณสัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue หรือไม่? ปฏิเสธไปและแนะนำคนอื่น เว้นแต่ผลลัพธ์ด้านภาพลักษณ์นายจ้างจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
การจัดลำดับความสำคัญ แม้จะดูโหดร้ายเพียงใด ก็เป็นงานที่ต้องทำเป็นรายบุคคล การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของบุคคลหรือทีม ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณคือการนำลำดับความสำคัญเหล่านั้นไปปฏิบัติและรักษาความก้าวหน้าให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถช่วยได้อย่างมาก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่าง ClickUp ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดเป็นไปได้อย่างไร
ในหลากหลายสถานการณ์ เราได้เห็นแล้วว่าเครื่องมือและแม่แบบที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง ต่อไปนี้คือสรุปโดยย่อ
งานใน ClickUp: การแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งที่ต้องพิจารณา ก่อนที่จะจัดลำดับความสำคัญ
ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp: คุณได้ตัดสินใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญ? ให้ติดแท็กไว้บน ClickUp เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาต้องให้ความสำคัญกับอะไร
เป้าหมาย ClickUp: เป้าหมายหลักของการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดคือการบรรลุเป้าหมาย กำหนดเป้าหมายการเสร็จสิ้นงานใน ClickUp Goals และติดตามความคืบหน้าของคุณแบบเรียลไทม์ กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่? ปรับตัวและคล่องตัวด้วยข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณที่ปลายนิ้วด้วย ClickUp
เทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญ: การจัดลำดับความสำคัญอาจเป็นเรื่องยาก แม้ว่าการตัดสินใจจะเป็นของคุณเอง แต่ ClickUp ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าตามกรอบการทำงานยอดนิยม เช่น เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
มุมมองภาระงานของ ClickUp: คุณอาจต้องการจัดลำดับความสำคัญของหลายสิ่งหลายอย่าง แต่หากคุณไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินการให้สำเร็จ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช้มุมมองภาระงานของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ ใครว่าง และสามารถจัดสรรงานใหม่ให้ใครได้บ้าง
ประโยชน์และความท้าทายของการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด
ชัดเจนว่าการจัดลำดับความสำคัญอย่างไม่ปรานีไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงแต่การจัดลำดับความสำคัญในครั้งแรกจะเป็นเรื่องที่ท้าทายเท่านั้น แต่ยังยากไม่แพ้กันในการนำลำดับความสำคัญเหล่านั้นไปปฏิบัติและรักษาความมุ่งมั่นไว้ด้วยใจเดียว ดังนั้น ทำไมเราต้องทำเช่นนั้น?
ประโยชน์ของการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด
- จุดเน้น: การจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาดช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้ทีละอย่าง โดยปราศจากสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งและไม่ถูกรบกวน
- ความชัดเจน: โดยการให้ความสำคัญลำดับความสำคัญ ผู้นำธุรกิจจะแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในความคิดและการกระทำต่อทีมงาน ลดความสับสนและความรู้สึกหนักใจ
- การควบคุม: แนวทางมาตรฐานคือการให้ความสำคัญกับเป้าหมาย/กิจกรรม 1-3 อย่างในแต่ละครั้ง ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถควบคุมการดำเนินงานและเข้าแทรกแซงได้หากจำเป็น
- หลีกเลี่ยงอาการ 'ของใหม่แวววาว': ช่วยให้ทีมขจัดสิ่งรบกวน โดยเฉพาะจากเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
- โอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น: เนื่องจากการจัดลำดับความสำคัญอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นไปที่คุณค่าหรือผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นหลัก โอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่เน้นคุณค่าจึงมีมากขึ้น
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: ทีมที่รู้ลำดับความสำคัญของตนเองสามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น
นั่นไม่ได้หมายความว่าเทคนิคนี้ปราศจากความท้าทายเช่นกัน
ความท้าทายของการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานี
การกำหนดความหมายของมูลค่า: ในด้านการจัดการโครงการ, การตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, เป็นต้น การกำหนดความหมายของมูลค่าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้เลือกเกณฑ์การประเมินของคุณ. หารือกับผู้นำทางธุรกิจว่าตัวชี้วัดใดที่เหมาะสมสำหรับมูลค่าของแต่ละภารกิจ.
การมองไม่ไกล: บางครั้ง ผู้จัดการโครงการอาจให้ความสำคัญกับงานในสองสัปดาห์ข้างหน้าอย่างไม่ปรานี โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจทำให้โครงการระยะยาวเสียหายได้ หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการให้ความสำคัญกับงานที่ต้องทำในทันทีโดยมีเป้าหมายระยะยาวในใจ
การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง: ผู้นำที่กลัวการทำให้ผู้อื่นไม่พอใจด้วยการจัดลำดับความสำคัญ อาจตัดสินใจผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ เรียนรู้ที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด พิจารณาการจ้างโค้ชเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะการจัดการกับความขัดแย้งและการเอาใจผู้อื่น
ความล้มเหลวครั้งใหญ่ หากมี: หากกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของคุณมีข้อบกพร่อง และคุณนำทรัพยากรไปใช้กับโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ความล้มเหลวของคุณอาจใหญ่กว่าการกระจายความเสี่ยงอย่างมาก
หลีกเลี่ยงความล้มเหลวครั้งใหญ่ด้วยการตัดสินใจอย่างรอบคอบและจัดลำดับความสำคัญ เลือกนิยามของมูลค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องร่วมกับเพื่อนร่วมงานและผู้นำทางธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความยืดหยุ่น ติดตามความคืบหน้าและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน
อีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือการใช้พลังของคำว่า 'ไม่ตอนนี้' แทนที่จะกำจัดงานที่ไม่สำคัญออกไปโดยสิ้นเชิง ให้เลื่อนงานเหล่านั้นไปยังเวลาที่กำหนดไว้ภายหลังแทน
พลังของคำว่า 'ไม่ตอนนี้' ในการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปราณี
หากคุณยึดถือคำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์อย่างเคร่งครัด คุณก็คงรู้สึกกังวลโดยธรรมชาติเมื่อต้องปฏิเสธไอเดียจากทีมของคุณ คำว่า "ไม่" อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะในบริบทที่ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญ อาจขัดขวางนวัตกรรมและส่งผลต่อขวัญกำลังใจของพนักงานได้
การตอบสนองที่ดีกว่าและเปิดกว้างมากขึ้นคือการกล่าวว่า "ไม่ตอนนี้" และตามด้วยเหตุผลของคุณ เมื่อผู้พัฒนาเสนอไอเดียเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหม่ คุณอาจกล่าวว่า "ไม่ตอนนี้ เพราะนั่นไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้สำหรับไตรมาสนี้ แต่เราสามารถหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งในไตรมาสที่ 4"
โดยการยอมรับความคิดและส่งเสริมการทดลอง แต่ให้ความสำคัญอย่างไม่ปรานีตามคุณค่า คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้นได้ คุณสามารถใช้พลังงานทางกายภาพ, ทางสร้างสรรค์, และทางอารมณ์ของสมาชิกทีมของคุณเพื่อสร้างสิ่งที่สำคัญ
ในทางหนึ่ง การลดขนาดโครงการของคุณลงสามารถลดทรัพยากรที่คุณใช้ เช่น เซิร์ฟเวอร์ ศูนย์ข้อมูล การประมวลผล ฯลฯ และส่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
เชี่ยวชาญการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีด้วย ClickUp
หากคุณทำงานทุกอย่างพร้อมกัน คุณจะไม่ทำอะไรสำเร็จเลย พวกเขาพูดกันบ่อยๆ การบรรลุเป้าหมายที่กล้าหาญและทะเยอทะยานมักต้องการให้คุณเลือกเส้นทางและมุ่งเน้นอย่างเฉียบคมเพื่อไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากเส้นทางนั้นเลย
สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจความรู้ ที่ซึ่งพลังงานมีจำกัด ความสามารถหายาก และโครงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มักเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกขัดขวางโดยปัจจัยสำคัญที่เข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา บ่อยครั้ง วิธีเดียวที่จะเพิ่มศักยภาพของความสามารถและพลังงานที่เรามีให้สูงสุด คือการฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญอย่างเด็ดขาด
เขียนรายการความคิดของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญ แยกสิ่งที่มีคุณค่าออกจากสิ่งที่ไม่จำเป็น
จัดลำดับความสำคัญของงานที่มีมูลค่าสูงได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUpทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้