10 เครื่องมือจัดระเบียบและบริหารจัดการ ADHD สำหรับผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดในปี 2025

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยจัดการโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ (ADHD) อาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การรับมือหลายประการสำหรับการจัดระเบียบงานสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และผู้ที่มี ADHD ต่างทราบดีว่า การจัดระเบียบ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่ใช่เรื่องง่าย
ในความเป็นจริง องค์กรCHADD กล่าวว่าอาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่มาพร้อมกับความท้าทายในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและระยะยาวในชีวิตการทำงานของพวกเขา โครงการที่ใหญ่ขึ้นต้องการให้คุณไม่เพียงแต่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร การติดตามงานจำนวนมากและการจัดการเวลา
แต่นั่นไม่ควรเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นในการประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน มีนิสัยที่ดีและเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาได้
นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายการแอป ADHDสำหรับผู้ใหญ่ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024
ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการจัดการโครงการ และการติดตามเวลาไปจนถึงการจดบันทึก เราพร้อมดูแลคุณทุกขั้นตอน
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับ ADHD?
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD ควรผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประจำวันของคุณโดยไม่เพิ่มความเครียดเพิ่มเติม
พวกมันควรใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ และมีฟีเจอร์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปของ ADHD เช่น การจัดการโครงการ การจัดการเวลา การจัดระเบียบ และการมีสมาธิ
เครื่องมือ ADHD หลายอย่างเหล่านี้มาในรูปแบบแอปพลิเคชันที่สะดวกซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้บนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการเสมอในการทำงานสำคัญให้สำเร็จอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว
10 เครื่องมือจัดการและจัดระเบียบสำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ในโลกที่ดิจิทัลมากขึ้น การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น ด้านล่างนี้คือเครื่องมือ ADHD ที่เราคัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ จัดระเบียบ และมีประสิทธิภาพ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) จัดระเบียบได้ดีขึ้น มันเป็นมากกว่าแค่แอปรายการสิ่งที่ต้องทำ; มันรวมการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร การติดตามเป้าหมาย และการจัดการเวลาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
สิ่งนี้ช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดภาระทางความคิดจากการสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ คุณสมบัติที่แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ดีที่สุดและหนึ่งในแอปจัดระเบียบที่ดีที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้ฟีเจอร์บันทึกเป็นรูปแบบของโน้ตติดหน้าจอได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม หรือคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณผ่านแผนภูมิแกนต์ มุมมองรายการ หรือมุมมองบอร์ด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถนัดมากที่สุด
อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับเครื่องมือให้เข้ากับสไตล์การทำงานและความชอบของคุณได้มากกว่าการปรับตัวเองให้เข้ากับเครื่องมือ
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp มันไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดระเบียบเท่านั้น แต่ยังสามารถกลายเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณเพื่อให้คุณมีสมาธิ
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงเทคนิคการจัดการเวลาของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการการจัดโต๊ะทำงานที่ดีขึ้น ClickUp ก็สามารถช่วยคุณสร้างชีวิตที่สมดุลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- คุณสมบัติการจัดการงาน เอกสาร และโครงการอย่างครอบคลุม
- การอัตโนมัติของงานประจำเพื่อเพิ่มผลผลิต
- การจัดการปริมาณงานที่สามารถปรับแต่งได้และอินเตอร์เฟซที่เหมาะกับคุณ
- เทมเพลต ADHDที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดการงานและทำให้งานสำเร็จ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ
- ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อออฟไลน์
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. สมาธิของสมอง
Brain Focus เป็นแอปพลิเคชันจัดการเวลาที่ใช้เทคนิค Pomodoro ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้จดจ่อกับงานในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่กำหนดไว้ พร้อมพักเบรกเป็นระยะระหว่างแต่ละช่วง
เทคนิคการจัดการปริมาณงานนี้ สามารถมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับบุคคลที่มีภาวะ ADHD เนื่องจากสามารถลดความกลัวของงานใหญ่ได้โดยการแบ่งงานออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น
แอปนี้ช่วยให้สามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจได้ และอินเทอร์เฟซของมันใช้งานง่าย ลดความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นเมื่อจัดระเบียบภารกิจของคุณ
การมุ่งเน้นที่การจัดลำดับความสำคัญและการจัดตารางงานทำให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งหรือรู้สึกหนักใจกับงานที่มีมากเกินไป
คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus
- ระยะเวลาการทำงานและช่วงพักที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อปรับแอปให้เข้ากับสไตล์การทำงานและกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
- ตัวเลือกในการหยุดชั่วคราวและกลับมาใช้งานต่อ ช่วยให้สามารถจัดการกับการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิดได้
- ความสามารถในการปิดการใช้งาน Wi-Fi และเสียงระหว่างการทำงาน เพื่อลดสิ่งรบกวนดิจิทัลและรักษาสมาธิ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางและติดตามความก้าวหน้าของตนได้อย่างสะดวกตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Brain Focus
- การขาดการผสานรวมกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ อาจทำให้จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซของแอปจะใช้งานง่าย แต่ก็อาจดูเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ใช้บางคน ซึ่งขาดความสวยงามที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับแอปอื่นๆ
ราคาของ Brain Focus
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Brain Focus
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ลองใช้เครื่องมือ AI สำหรับ ADHD!
3. มิ้นท์
Mint เป็นแอปพลิเคชันองค์กรทางการเงินที่ช่วยให้คุณติดตาม วางแผน และจัดการเงินของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว
สำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) และประสบปัญหาในการจัดการเงิน Mint มีทางออกที่ช่วยให้คุณควบคุมการเงินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ไปจนถึงบิลต่าง ๆ และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้จ่ายผิดปกติ ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระล่าช้า และยังมีคำแนะนำในการลดค่าธรรมเนียมและประหยัดเงินอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของมินต์
- การซิงค์อัตโนมัติกับสถาบันการเงินต่าง ๆ สำหรับการติดตามการใช้จ่าย การออม และสุขภาพทางการเงินโดยรวมแบบเรียลไทม์
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วยให้ผู้ใช้ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและให้คำแนะนำในการจัดการเงินที่ดีขึ้น
- คุณสมบัติการติดตามบิลและการแจ้งเตือนช่วยป้องกันการชำระเงินที่พลาดและผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับคะแนนเครดิต
ข้อจำกัดของมินต์
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์กับสถาบันการเงินบางแห่ง
- ระบบการจัดหมวดหมู่ธุรกรรมอัตโนมัติของแอปอาจจัดหมวดหมู่การซื้อผิดพลาดในบางครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
การตั้งราคาของมินต์
- ฟรี
- พรีเมียม: $4. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของมินต์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. จำไว้ว่านม
Remember the Milk เป็นเครื่องมือจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชาญฉลาด ซึ่งช่วยให้กระบวนการจัดการเวลาและการจัดระเบียบเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ ADHD กำหนดวันครบกำหนด มอบหมายงานให้ผู้อื่น และแม้กระทั่งแนบไฟล์หรือบันทึกไปกับงานได้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน ซึ่งช่วยในการกำหนดลำดับที่คุณควรจัดการกับงานเหล่านั้น
Remember the Milk ยังมีระบบแจ้งเตือนในตัว คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะลืมงานหรือพลาดกำหนดส่งอีกต่อไป
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เนื่องจากช่วยลดภาระทางความคิดในการจดจำงานต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Remember the Milk
- ฟีเจอร์ Smart Add ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้ตัวย่อในการกำหนดวันที่ครบกำหนด ความสำคัญ ความถี่ในการทำซ้ำ และอื่นๆ
- ความสามารถในการแชร์งานและรายการ ทำให้การทำงานร่วมกันหรือการจัดการงานในครัวเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การผสานรวมอย่างครอบคลุมกับแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการงานได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องสลับบริบท
ข้อจำกัดของ Remember the Milk
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การแชร์ไม่จำกัด, ไฟล์แนบ, และแท็กสี สามารถใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชัน Pro
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปที่ทันสมัยและมีรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดมากกว่า
ราคาของ Remember the Milk
- ฟรี
- ข้อดี: $39.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Remember the Milk
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
5. งานของกูเกิล
Google Tasksเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับชุดผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail และ Google Calendar มอบสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องและคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมายเข้า Gmail ของคุณ ทำให้กระบวนการจดบันทึกงานจากอีเมลเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ Google Tasks ยังรองรับการสร้างงานย่อยเพื่อช่วยแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น
งานต่าง ๆ จะซิงค์กันในทุกอุปกรณ์ของคุณ ทำให้การตรวจสอบรายการที่ต้องทำจากทุกที่สะดวกยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างง่าย และแม้ว่านั่นหมายความว่ามันใช้งานง่าย แต่มันอาจขาดคุณสมบัติบางอย่างที่มีอยู่ในเครื่องมือจัดการงานที่ซับซ้อนกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Tasks
- การผสานรวมกับ Gmail และ Google Calendar ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านระหว่างงาน อีเมล และการจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างราบรื่น
- สามารถสร้างงานได้โดยตรงจากอีเมล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- อนุญาตให้สร้างงานย่อยได้ ทำให้สามารถแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นส่วนที่จัดการได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Tasks
- มันขาดคุณสมบัติการจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งพบได้ในเครื่องมืออื่น ๆ
- ไม่มีระบบแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำในตัวสำหรับงานที่ครบกำหนด
ราคาของ Google Tasks
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Tasks
- G2: 4. 2/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Evernote
Evernote เป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณเก็บรวบรวมบันทึก ความคิด และสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นอกเหนือจากบันทึกข้อความธรรมดาแล้ว Evernote ยังให้คุณเพิ่มรูปภาพ, หน้าเว็บ, และบันทึกเสียงลงในบันทึกของคุณได้ ทำให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบที่ดีที่สุดได้ เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการค้นหาที่แข็งแกร่ง สามารถจดจำข้อความได้แม้กระทั่งภายในรูปภาพ
ความสามารถของ Evernote ในการซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น ความยืดหยุ่นและชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Evernote สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกและจัดระเบียบความคิดได้อย่างสิ้นเชิง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ความสามารถในการจดบันทึกที่หลากหลายและสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และคลิปเว็บ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งสามารถจดจำข้อความภายในรูปภาพได้
- ซิงค์ข้อมูลข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดบางประการในการใช้งาน รวมถึงปริมาณเนื้อหาใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มได้ในแต่ละเดือน
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
7. ScheduleOnce
ScheduleOnce เป็นแอปจัดการเวลาและการจัดตารางที่ช่วยให้การนัดหมาย การประชุม และการโทรเป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถจัดตารางเวลาได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปปฏิทินหลักเช่น Google Calendar, Outlook และ iCloud ได้อีกด้วย
การทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติด้วย ScheduleOnce ช่วยประหยัดเวลาของคุณและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดหรือการจองซ้ำซ้อน
ด้วยการตรวจจับเขตเวลาอัตโนมัติ เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณและผู้ติดต่อของคุณมั่นใจได้ว่าจะเข้าใจตรงกันเสมอเกี่ยวกับเวลาที่นัดประชุม ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScheduleOnce
- รองรับการจัดตารางทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
- ผสานการทำงานกับแอปปฏิทินหลักทั้งหมด รวบรวมการนัดหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการจัดตารางทั้งหมด ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ScheduleOnce
- มีราคาสูงกว่าเครื่องมือจัดตารางเวลาอื่น ๆ
- อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ เนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ScheduleOnce
- เริ่มต้น: ฟรี
- การเติบโต: $10/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ ScheduleOnce เพื่อสอบถามราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ ScheduleOnce
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. SimpleMind
SimpleMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างเป็นภาพ แผนผังความคิดมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เนื่องจากช่วยให้จดบันทึกความคิดได้อย่างยืดหยุ่นและสร้างสรรค์มากกว่าการจดบันทึกแบบเรียงลำดับตามแนวเส้นตรงแบบดั้งเดิม
ด้วย SimpleMind คุณสามารถสร้างแผนผังความคิดบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ทำให้คุณไม่มีวันหมดพื้นที่ในการสร้างสรรค์
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยสีสัน รูปแบบ และรูปภาพต่างๆ เพื่อช่วยให้แผนผังของคุณน่าสนใจและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ แผนที่ความคิดของคุณสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้สะดวกในการทบทวนและแก้ไขแผนที่ของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตช่วยให้สามารถสร้างแผนผังความคิดได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่ติดข้อจำกัดด้านพื้นที่
- ปรับแต่งแผนผังความคิดด้วยรูปแบบ สีสัน และรูปภาพ เพื่อสร้างเนื้อหาที่ดึงดูดสายตา
- การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มช่วยให้สามารถเข้าถึงแผนผังความคิดได้จากทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดอยู่บ้าง โดยฟีเจอร์ขั้นสูงจะถูกสงวนไว้สำหรับเวอร์ชันที่ต้องชำระเงิน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากเล็กน้อยในช่วงแรก
ราคาของ SimpleMind
- ฟรี
- ข้อดี: ติดต่อ SimpleMind เพื่อสอบถามราคา
SimpleMind คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. 24me
24me เป็นแอปผู้ช่วยส่วนตัวที่รวบรวมปฏิทินอิเล็กทรอนิกส์ งาน บันทึก และบัญชีส่วนตัวของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานต่างๆ เช่น การชำระบิลหรือการนัดหมาย 24me ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญ ลองดูว่ากองกระดาษโน้ตและปฏิทินกระดาษจะทำแบบนั้นได้ไหม!
แอปยังมีเครื่องมือจัดการเวลาเช่น ฟีเจอร์ 'การแจ้งเตือนอัจฉริยะ' ที่คำนวณเวลาเดินทางไปยังนัดหมายถัดไปของคุณและจะตั้งการเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทาง สิ่งนี้สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น เนื่องจากช่วยลดภาระในการจดจำและวางแผน
แอปนี้ผสานการทำงานกับผู้ช่วยดิจิทัลหลากหลายรูปแบบ ทำให้การจัดการงานและนัดหมายของคุณง่ายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 24me
- การรวมปฏิทิน งาน และบันทึกเข้าด้วยกันช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูภาระหน้าที่ทั้งหมดได้ในที่เดียว
- การดำเนินการอัตโนมัติสำหรับงานบางอย่าง เช่น การชำระบิลและการส่งของขวัญ
- รองรับการป้อนเสียงเพื่อเพิ่มงานและบันทึก ช่วยให้ผู้ใช้ที่ชอบพูดมากกว่าพิมพ์ได้รับความสะดวกสบาย
ข้อจำกัดของ 24me
- มีรายงานปัญหาการซิงค์เมื่อทำการผสานรวมกับแอปพลิเคชันบางตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแอปอาจใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคา 24me
- ฟรี
- ข้อดี: $5.99/เดือน
24me คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. โคซี่
Cozi เป็นแอปจัดการครอบครัวที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมตารางเวลา งาน และรายการสิ่งที่ต้องทำของครอบครัวไว้ในที่เดียวแอปวางแผนงานนี้มีปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกันได้ ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถเพิ่มการนัดหมายและกิจกรรมต่างๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
Cozi ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการงานและรายการช้อปปิ้งที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ แอปจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์หรืองานที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องจัดการกับความรับผิดชอบในครอบครัว Cozi สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยให้ทุกคนประสานงานกันได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cozi
- ปฏิทินครอบครัวที่ใช้ร่วมกันช่วยให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเห็นได้ว่าใครมีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อไหร่
- รวมถึงรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกัน ช่วยให้ทุกคนเห็นได้ว่ามีงานใดที่ต้องทำและใครเป็นผู้รับผิดชอบ
- Cozi ยังมีรายการช้อปปิ้งที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อสมาชิกในครอบครัวทำเครื่องหมายรายการที่ซื้อเสร็จ
ข้อจำกัดของ Cozi
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น มุมมองเดือนในปฏิทิน และประสบการณ์การใช้งานแบบไม่มีโฆษณา สามารถใช้ได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปสมัยใหม่อื่น ๆ
ราคาของ Cozi
- ฟรี
- โคซี โกลด์: $29.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Cozi
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
รักษาสมาธิในการทำงานด้วยเครื่องมือจัดการ ADHD
การจัดการโรคสมาธิสั้นและภาวะซนอยู่ไม่สุขอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่คุณสามารถเปลี่ยนความท้าทายนั้นให้กลายเป็นจุดแข็งได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเครื่องมือจัดระเบียบสำหรับADHD ที่เราได้กล่าวถึงแต่ละชิ้นล้วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัว
ไม่ว่าจะเป็นการช่วยจัดการงาน จัดระเบียบความคิด กำหนดตารางนัดหมาย หรือติดตามรายละเอียดสำคัญด้วยโน้ตดิจิทัลแบบติดหน้าจอ คุณก็พร้อมใช้งานแล้ว แต่โปรดจำไว้ว่า กุญแจสำคัญของการจัดระเบียบที่ประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การใช้เครื่องมือดิจิทัลทั้งหมดพร้อมกัน แต่คือการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณมากที่สุด
เป้าหมายคือการทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจตัวเลือกเหล่านี้และดูว่าอะไรเหมาะกับคุณที่สุด และอย่าลืมว่าทุกคนต่างกัน—สิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคน
สิ่งสำคัญคือ การค้นหาสิ่งที่ช่วยให้คุณรู้สึกเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
อย่าลืมตรวจสอบมุมมองปฏิทินของ ClickUpในการแสวงหาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการ มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของงานทั้งหมดของคุณและวันที่ครบกำหนดในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
นี่คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับนักคิดแบบภาพ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกำหนดเวลาที่แน่นหนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถสำรวจClickUp Docsได้เพื่อค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเอกสารภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถจดบันทึก มอบหมายงาน และแก้ไขรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับโครงการส่วนตัวและทีม สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตการทำงานและส่วนตัวของพวกเขา
แล้วทำไมต้องรอ?
เริ่มสำรวจเครื่องมือเหล่านี้วันนี้และค้นพบประโยชน์ของการมีชีวิตที่เป็นระเบียบ