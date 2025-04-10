10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD ในปี 2025

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
โรคสมาธิสั้น (ADHD) อาจสร้างความท้าทายที่ไม่เหมือนใครในชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ การดิ้นรนอาจรวมถึงโครงการที่ไม่เสร็จสิ้น,กำหนดเวลาที่พลาดไปเนื่องจากความล่าช้า, ปัญหาในการจดจ่อ, และการค้นหาวิธีจัดการเวลาและพลังงานของคุณให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทางกลับกัน ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นอาจมีช่วงเวลาที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเข้มข้น มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน่าทึ่ง และทักษะทางสังคมที่ยอดเยี่ยม บางคนถึงกับมองว่านี่คือพลังพิเศษ!
เพื่อช่วยคุณจัดการกับอาการและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI สำหรับ ADHDเพื่อช่วยอัตโนมัติงานต่างๆ ให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ตรงตามเป้าหมาย และหวังว่าจะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเล็กน้อย
รายการเครื่องมือสำหรับ ADHD นี้สามารถช่วยคุณจัดระเบียบงานสำคัญ รักษาสมาธิ และจดบันทึกอย่างรวดเร็วได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานแอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ADHDเหล่านี้เข้ากับเกือบทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้าน
มาดำดิ่งสู่เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD กันเถอะ!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับ ADHD?
แอปAIสำหรับ ADHDที่ดีที่สุดช่วยให้จัดการงานได้ง่ายและเพิ่มสมาธิ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาเครื่องมือ AI สำหรับ ADHD:
- ความเรียบง่าย: สำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD สมองของคุณอาจรู้สึกทำงานหนักตลอดเวลา มองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบโต้ตอบที่ไม่กระตุ้นมากเกินไป
- การปรับแต่ง: มองหาเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความชอบเฉพาะของคุณได้ ซึ่งรวมถึงตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับแบบอักษรและสี (เพื่อความอ่านง่ายที่ดีขึ้น) มุมมองปฏิทิน การแจ้งเตือนเตือนความจำ และธีม
- คุณสมบัติเด่น: เครื่องมือ AI สำหรับ ADHD ที่วิเคราะห์รูปแบบการท่องเว็บของคุณและบล็อกสิ่งรบกวน เพื่อให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จและรักษาสมาธิได้ หากเครื่องมือมีตัวจับเวลาโฟกัสสมอง จะได้รับคะแนนพิเศษ
- การอัตโนมัติของงาน: สมองของผู้ที่สมาธิสั้นชอบกระโดดไปมา เครื่องมือที่สามารถอัตโนมัติหลายงาน เช่น การจดบันทึก การติดตามนิสัย การตั้งเป้าหมาย การจัดการงาน และการสะท้อนตนเอง เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม
- ความสามารถในการจ่าย: เช่นเดียวกับเครื่องมือที่ดีทุกชนิด เครื่องมือ AI สำหรับ ADHD ควรให้คุณค่าที่คุ้มค่ากับราคาที่คุณจ่าย การเลือกเครื่องมือที่มีเวอร์ชันฟรีหรืออย่างน้อยก็มีเวอร์ชันทดลองใช้ฟรีจะดีกว่า เพื่อให้คุณสามารถสำรวจคุณสมบัติพรีเมียมก่อนที่จะสมัครสมาชิก
โรคสมาธิสั้นคืออะไร?
โรคสมาธิสั้นอาจรู้สึกเหมือนว่า "มันอยู่ในหัวของคุณทั้งหมด" แต่ไม่ใช่เลย นี่คือสิ่งที่ ดร. รัสเซลล์ บาร์คลีย์ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในหัวข้อนี้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้:
- ADHD เป็นความผิดปกติที่มีพื้นฐานจากสมอง: ดร. บาร์คลีย์เน้นย้ำว่า ADHD เป็นความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาท ซึ่งควบคุมการทำงานของสมองส่วนบริหารและกระบวนการควบคุมตนเองอื่นๆ
- การบกพร่องในการทำงานของสมองส่วนบริหาร: ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของ ADHD คือการกระทบต่อการทำงานของสมองส่วนบริหาร ซึ่งส่งผลต่อทักษะเช่น การวางแผน การจัดระเบียบ การมุ่งเน้น และการจัดการเวลา
- การรักษาแบบองค์รวม: ดร. บาร์คลีย์สนับสนุนแนวทางการรักษา ADHD แบบหลายวิธี ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยา การบำบัดพฤติกรรม การสนับสนุนทางการศึกษา และการฝึกทักษะ เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การรับมือที่เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มสมาธิ
- สมาธิสั้น (ADHD) ที่ดำเนินอยู่: เขาเน้นย้ำว่าสมาธิสั้น (ADHD) ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง ADHDอาจช่วยให้คุณสร้างและรักษาทัศนคติที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับวิธีการที่คุณทำงานได้
10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD
ด้วยเหตุนี้ มาดูรายการแอป ADHD ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นกันเถอะ
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มทรงพลังที่สามารถช่วยในการจัดการภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ได้อีกด้วย มีตัวเลือกการปรับแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการติดตามโครงการอย่างครอบคลุม ซึ่งช่วยให้จัดระเบียบและติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
ClickUp เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ และดำเนินโครงการของคุณอย่างสิ้นเชิง ความยืดหยุ่นและความชัดเจนทางภาพช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน และเนื่องจากเป็นแอปแบบครบวงจร คุณจึงสามารถลดสิ่งรบกวนสมาธิขณะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain พร้อมด้วยคุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์มากมาย เป็นหนึ่งในเครื่องมือ ADHD ที่ขับเคลื่อนด้วย AIที่ดีที่สุดในการช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ:
- ร่างแผนโครงการภายในไม่กี่นาที
- จัดระเบียบงานให้เป็นรายการที่ชัดเจน
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกำหนดเวลา
- แบ่งโครงการใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ
- สร้างสรุปความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- จัดการงานที่มีความสำคัญด้วยการใช้รหัสสี
- อย่าพลาดบันทึกสำคัญจากการประชุมอีกต่อไปด้วยAI Notetaker ของ ClickUp
ด้วยผู้ช่วย AIที่จะคอยช่วยให้คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณต้องทำ ขั้นตอนต่อไปคือการจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่ง เราทุกคนรู้กฎศักดิ์สิทธิ์ของ ADHD: ทำรายการ! แต่ถึงแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด การมีรายการมากเกินไปหรือรายการที่ยาวเกินไปก็อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ ClickUp สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณในเรื่องนี้:
- ปรับปรุงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณใหม่!ฟีเจอร์รายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpช่วยให้คุณปรับแต่งทุกอย่างตั้งแต่แบบอักษรไปจนถึงสี ทำให้ดูน่าสนใจและดึงดูดความสนใจของคุณ นอกจากนี้ClickUp Remindersและบันทึกย่อยังช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดสำคัญทั้งหมดได้
- เชิญทีมสนับสนุนของคุณเข้าร่วม! เชิญชวนเพื่อนร่วมงานเข้าสู่พื้นที่ ClickUp ของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนกำลังใจเสมือนจริงและเตือนความจำอย่างสุภาพ (หรืออาจจะกระตุ้นเล็กน้อยหากคุณต้องการ)
- ค้นพบรูปแบบการทำงานของคุณด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp ดูอย่างชัดเจนว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร เพื่อให้คุณเข้าใจรูปแบบการโฟกัสและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนที่แอบแฝง
- ดูประสิทธิภาพการทำงานพุ่งสูงขึ้นด้วยเทมเพลต ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ใช้เทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นนับร้อยจาก ClickUpเพื่อความเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์งานหรือกิจวัตรประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่ผู้คนที่มีความหลากหลายทาง ระบบประสาทต้องการเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่แพลตฟอร์มครบวงจรของ ClickUp มีให้:
- อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์: ให้ ClickUp Brain จัดการงานซ้ำๆ เช่น การสร้างงานย่อย การสรุปความคิดเห็น และแม้กระทั่งการให้ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมได้
- สร้างร่วมกันมากขึ้น: สร้างและแบ่งปันฐานความรู้และแผนโครงการด้วยClickUp Docs
- วางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดการปริมาณงานได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp
- สื่อสารอย่างง่ายดาย: สร้างหัวข้อการสื่อสารในการทำงาน รับการอัปเดตทันที แบ่งปันลิงก์ มอบหมายงาน และทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าด้วยมุมมองแชทของ ClickUp
- สร้างภาพในความคิดของคุณ: ระดมความคิด วางแผน และจัดระเบียบทุกอย่างตั้งแต่โครงการไปจนถึงความคิดสุ่มด้วยClickUp Mind Maps ลากและวางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน สร้างกระบวนการทำงาน และมองเห็นภาพรวม
- จัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย: จดบันทึกรายการสิ่งที่ต้องทำ และแม้แต่ภารกิจเต็มรูปแบบ ทั้งหมดนี้ในClickUp Notepad การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ช่วยให้คุณเพิ่มหัวข้อ ข้อความแบบมีหัวข้อย่อย สี และอื่นๆ เพื่อทำให้บันทึกของคุณดูน่าสนใจและสแกนได้ง่าย
- ติดตามทุกความเคลื่อนไหว: รับมุมมองแบบภาพรวมของงานที่ต้องทำด้วยหน้าหลักของ ClickUpเพื่อให้คุณตั้งการแจ้งเตือน จัดลำดับความสำคัญใหม่ และไม่พลาดทุกความคืบหน้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มุมมองบางอย่างของ ClickUp ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในแอปมือถือ
- ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นอาจมีช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Numo ADHD: เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้และการสะท้อนตนเองสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
แอปนี้เปรียบเสมือนมีหนังสือช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้มีภาวะสมาธิสั้นอยู่ในกระเป๋าของคุณ มันอัดแน่นไปด้วยมีม (เพราะใครจะไม่ชอบมีม?) ชุมชนที่ให้การสนับสนุน, เคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริง, และกำลังใจรายวัน
ส่วนที่ดีที่สุด? มันถูกสร้างขึ้นโดยคนที่เข้าใจความยากลำบากของ ADHD จากประสบการณ์ตรง ดังนั้น แอปนี้จึงให้ข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจได้และเคล็ดลับที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ Numo ADHD
- รับเนื้อหาสนุก ๆ เพื่อทำให้การจัดการ ADHD รู้สึกไม่ท่วมท้นและสามารถทำได้มากขึ้น
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบส่วนตัวและติดตามความคืบหน้า
- เชื่อมต่อกับผู้อื่นที่มีภาวะสมาธิสั้นเพื่อรับการสนับสนุน, แบ่งปันประสบการณ์, และให้กำลังใจ
- เรียนรู้เทคนิคแก้ปัญหา ADHD ที่ใช้ได้จริง
- ทำแบบทดสอบ ADHD ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้และความเข้าใจในตนเอง
ข้อจำกัดของ Numo ADHD
- หากคุณไม่ลงทะเบียน แอปจะให้บริการข้อมูลอย่างจำกัด
ราคา Numo ADHD
- 15.99 ดอลลาร์/เดือน
- ลูกค้าใหม่มีสิทธิ์ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
คะแนนและรีวิว Numo ADHD
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
3. งาน Kawaii: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
หากความคิดที่จะจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำทำให้คุณอยากกลับไปที่เตียง Kawaii Tasks อาจเป็นเพื่อนใหม่ที่ดีที่สุดของคุณ มันถูกสร้างขึ้นโดยทีมเดียวกันกับที่สร้าง Numo ADHD
Kawaii Tasks ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแบ่งงานที่น่ากลัวออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอใน อินเทอร์เฟซที่เป็นมิตร
คุณสมบัติเด่นของ Kawaii Tasks
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- ใช้ได้ฟรีบนทั้งแพลตฟอร์ม iOS และ Android
- ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยประสบการณ์การใช้งานแอปที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Kawaii Tasks
- จำกัดเฉพาะการจัดการงานเท่านั้น; ไม่มีชุดเครื่องมือสนับสนุน ADHD อย่างครบถ้วน
ราคาของ Kawaii Tasks
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Kawaii Tasks
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
4. ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์
ChatGPT ไม่ใช่แอปสำหรับ ADHD ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล แต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำงานโดยรวม คุณสามารถให้คำแนะนำเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ ระดมความคิด และร่างแผนโครงการได้
นอกจากนี้ ความไม่เปิดเผยตัวตนและพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินของ ChatGPT สามารถส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการแสดงออกของตนเองได้ นี่คือเคล็ดลับที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว:การสังเคราะห์ความคิดแบบเทข้อมูล เมื่อคุณรู้สึกหนักใจ ให้เทความคิดทั้งหมดของคุณลงใน ChatGPT
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้เครื่องมือสรุปความคิดของคุณเป็นสามหรือสี่ข้อหลัก นี่จะช่วยให้คุณกลับมาชัดเจนในความคิดและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำทันที
คุณยังสามารถกระตุ้นให้ ChatGPT สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจาก "การเทความคิด" ของคุณได้อีกด้วย ลองใช้ดูแล้วค่อยขอบคุณเราทีหลัง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ใช้การสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการจัดการงานและการจัดระเบียบ
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย GenerativeAI
- ชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของแผนและแนวคิดต่างๆ เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- เพิ่มพูนการพัฒนาทักษะโดยการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- มันไม่ได้ให้การสนับสนุนเฉพาะทางเหมือนเครื่องมือ ADHD อื่น ๆ
- มันอาจแสดงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีอคติในบางครั้ง
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี: เวอร์ชันฟรี
- เพิ่มเติม: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30 ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (513 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (45 รีวิว)
5. แจสเปอร์: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ
แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ADHD แต่ Jasper AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถใช้ Jasper AI เพื่อ สร้างไอเดียและสร้างเนื้อหา
การใช้เพื่อจัดโครงสร้างความคิดของคุณ คุณสามารถเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้จัดการอาการของโรคสมาธิสั้นได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่ทำงานด้านการตลาดเนื้อหาหรือการสร้างเนื้อหา Jasper สามารถเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมได้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้การสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง
- สร้างแผนโครงการโดยละเอียดและแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย
- ผสานเครื่องมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack, Google Sheets, Airtable, WordPress, เป็นต้น เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- สร้างเนื้อหาในกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดของ Jasper
- มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาเป็นหลัก; อาจไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการในการจัดการความต้องการเฉพาะ ADHD ของคุณ
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Jasper
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (1800+ รีวิว)
6. Leantime: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็ก
หากคุณกำลังบริหารทีมขนาดเล็กหรือจัดการหลายโปรเจกต์ในฐานะผู้ประกอบการคนเดียว Leantime เป็นเครื่องมือที่ควรลองใช้ มันช่วยลดภาระทางความคิดโดยการแบ่ง งานที่ซับซ้อนออกเป็นเป้าหมายย่อยที่ง่าย
การผสานรวม AI ของมันมอบมุมมองงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, ธีม, การผสานปฏิทิน, และรายงานสถานะเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ถูกท่วมท้น Leantime ยังช่วยให้คุณแยกวิสัยทัศน์ใหญ่ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นในการทำงานให้เสร็จ
คุณสมบัติเด่นของ Leantime
- เข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม รวมถึงการติดตามเวลาและแดชบอร์ดงานของฉัน
- เพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดแม้ในแผนฟรี
- ผสานระบบ AI สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานและการแยกงานในแผนระดับสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟีเจอร์การจัดการลูกค้าและกลยุทธ์
- สร้างภาพงานของคุณโดยใช้บอร์ดกลยุทธ์ บอร์ดพิมพ์เขียว และแคนวาสโมเดลธุรกิจ
ข้อจำกัดของเวลาที่เครื่องพร้อมทำงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- จำกัดจำนวนรายการที่ต้องทำไว้ที่ 150 รายการในแผนฟรี
การกำหนดราคาแบบเลาน์ไทม์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $10/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Leantime
- G2: 4. 7/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (10 รีวิว)
7. แอป Forest: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มสมาธิ
แอป Forest สามารถทำให้การมีสมาธิเป็นเรื่องสนุกได้ โดยใช้เทคนิค Pomodoro—ซึ่งคุณทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 25 นาที แล้วพักสั้นๆ—เพื่อเปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็นเกม ส่วนที่ดีที่สุดคือแอปนี้ให้คุณปลูกต้นไม้เสมือนจริงเป็นรางวัลสำหรับการมีสมาธิจดจ่อ!
เมื่อคุณเริ่มจับเวลาโฟกัส คุณจะปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้จะเติบโตต่อไปอีก 30 นาที หากคุณออกจากแอป ต้นไม้จะตาย ดังนั้น Forest จึงช่วยให้คุณต้านทานความอยากเลื่อนดูโทรศัพท์ไปมาอย่างไร้จุดหมาย
สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับ Forest คือความร่วมมือกับองค์กรปลูกต้นไม้จริง Forest บริจาคเหรียญเสมือนที่คุณใช้ในการปลูกต้นไม้ให้กับพันธมิตรเพื่อนำไปปลูกต้นไม้จริง
คุณสมบัติเด่นของแอป Forest
- ฝึกสติและเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานด้วยวิธีการที่มีเกมเป็นฐาน
- ปรับปรุงทักษะการจัดการเวลาและลดการติดโทรศัพท์
- ร่วมมือกับเพื่อนและครอบครัวเพื่อปลูกต้นไม้ด้วยกัน
- มีส่วนร่วมในโครงการปลูกต้นไม้จริง
ข้อจำกัดของแอป Forest
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดหากไม่ซื้อเวอร์ชัน Pro หรือไอเท็มในแอป
ราคาแอป Forest
- iOS: $3. 99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- Android: ฟรีพร้อมตัวเลือกอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro ในราคา $1.99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวแอป Forest
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
8. Brain.fm: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิ การนอนหลับ และการผ่อนคลาย
Brain.fm เป็นแอปเพลงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) มัน สร้างเพลงเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ ผ่อนคลาย และนอนหลับได้ดีขึ้น ลองนึกถึงมันว่าเป็นซาวด์แทร็กสำหรับช่วงเวลาการทำงานและจัดการอาการทั่วไปของ ADHD
Brain.fm พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยเกี่ยวกับ ความถี่เสียงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมองของคุณ ซึ่งช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานของคุณ มันจะเล่นเสียงอย่างนุ่มนวลในพื้นหลังขณะที่คุณทำกิจกรรมต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brain.fm
- ฟังเพลงที่สร้างโดย AI ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสมาธิ การผ่อนคลาย และการนอนหลับ
- เข้าถึงเพลย์ลิสต์ที่ปรับแต่งตามความชอบส่วนบุคคล
- เพิ่มประสิทธิภาพทางปัญญาและผลิตภาพด้วยเสียงดนตรีที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์
- สลับเป็นโหมดออฟไลน์เพื่อฟังต่อเนื่องโดยไม่มีการขัดจังหวะ
ข้อจำกัดของ Brain.fm
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมด
- ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตอบสนองส่วนบุคคลของคุณต่อเพลง
ราคาของ Brain.fm
- รายเดือน: $9.99/เดือน
- รายปี: $69.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ Brain.fm
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
9. RescueTime: เหมาะที่สุดสำหรับการลดสิ่งรบกวน
หลายคนที่มีภาวะสมาธิสั้นมักจะสูญเสียการรับรู้เวลา แม้ว่าคุณจะใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับงานหนึ่งงาน คุณอาจรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลย ซึ่งมักเป็นเพราะคุณใช้เวลามากเกินไปกับงานนั้น หรืออาจจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของงานนั้น RescueTime สามารถช่วยคุณได้ในสถานการณ์เช่นนี้
นี่คือ ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอัตโนมัติ ที่คำนวณเวลาที่คุณใช้ไปกับแอป เว็บไซต์ และแม้แต่เอกสารต่างๆ ดังนั้นคุณจึงรู้ว่าเวลาทั้งหมดของคุณถูกใช้ไปกับอะไรและเมื่อใดที่คุณหยุดพักสั้นๆ RescueTime ติดตามกิจกรรมและนิสัยการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับวิธีที่คุณต้องการใช้เวลาของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ระบบอัตโนมัติการติดตามเวลาและการจัดการการเสียสมาธิ
- รับรายงานและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
- ตั้งเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานและรับการแจ้งเตือนการเสียสมาธิแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ผสานการทำงานของ RescueTime กับแอปต่างๆ เช่น Gmail, Google Calendar, Evernote และอีกมากมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เปิดใช้งานเซสชันโฟกัสด้วยแอปพลิเคชันเว็บไซต์และการบล็อกเวลา
ข้อจำกัดของ RescueTime
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม
- แอปอาจต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นและการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแต่ละบุคคล
ราคาของ RescueTime
- Lite: ฟรี
- พรีเมียม: 12 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 1/5 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
10. เครื่องมือของก็อบลิน: เหมาะที่สุดสำหรับการผลิตที่หลากหลาย
กอบลินเหมาะสำหรับวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่อยากวางแผนหรือคิดอะไรมากมาย. เพียงแค่ใช้ ฟีเจอร์ Magic ToDo ของมันเพื่อสร้างภาพรวมของงานของคุณ ขณะที่กอบลินจะแยกงานใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ.
ตัวอย่างเช่น หากคุณบอกว่าคุณต้องการวางแผนแคมเปญการตลาด ระบบจะสร้างงานย่อยให้คุณ และคุณสามารถเลือกทำได้ทีละงาน นอกจากนี้ยังบอกคุณว่าคุณต้องทำอะไร และแม้กระทั่งประมาณเวลาที่คุณจะต้องใช้ในการทำแต่ละงานให้เสร็จ
คุณสามารถ กำหนดระดับความง่ายของงาน ได้ด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขงานและเพิ่มงานย่อยได้ด้วยตัวเอง แต่สำหรับวันที่รู้สึกว่าทุกอย่างหนักเกินไป ให้ Goblin ช่วยจัดการงานหนักและลดภาระทางความคิดของคุณ
คุณสมบัติเด่นของเครื่องมือก็อบลิน
- เปลี่ยนความคิดคร่าวๆ ให้เป็นข้อความที่เป็นทางการด้วย Formalizer
- จัดการความคิดฟุ้งซ่านของคุณโดยให้ฟีเจอร์ตัดสินของ Goblin ประเมินโทนของข้อความที่คุณได้รับ
- รับคอร์สเรียนเร่งรัดแบบรวดเร็วในหัวข้อที่ซับซ้อนใด ๆ กับศาสตราจารย์ก็อบลิน
- ประมาณเวลาที่งานของคุณควรใช้
- บันทึกความคิดของคุณเป็นรายการเพื่อลดสิ่งรบกวน
ข้อจำกัดของเครื่องมือก็อบลิน
- ก๊อบลินไม่ให้บริการการแจ้งเตือนงานหรือแสดงความคืบหน้าของงาน
- การสร้างบัญชีและบันทึกงานของคุณใน Goblin นั้นทำได้ยาก
ราคาเครื่องมือก็อบลิน
- ฟรี
คะแนนและรีวิวเครื่องมือก็อบลิน
- G2: ไม่มีให้บริการ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
จัดการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การใช้ชีวิตกับโรคสมาธิสั้นอาจเปรียบเสมือนการนั่งรถไฟเหาะทางอารมณ์ในบางครั้ง ทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นและเหนื่อยล้า แต่ด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมสำหรับโรคสมาธิสั้น—คุณจะมีพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือคุณตลอดการเดินทาง
แอป ADHD ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของสมองที่มีภาวะ ADHD—ทั้งด้านที่ยอดเยี่ยมและด้านที่ไม่ค่อยดีนัก แต่ทำไมต้องวุ่นวายกับแอปหลายตัวในเมื่อ ClickUp สามารถเป็นศูนย์ควบคุมครบวงจรสำหรับคุณได้? มันทำหน้าที่เป็นตัวติดตามเวลา ปฏิทิน ผู้จัดการงาน และเพื่อนจดบันทึก—ทั้งหมดรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ดูเรียบหรูและดึงดูดสายตา
ด้วย ClickUp คุณสามารถรับมือกับความท้าทายของ ADHD ได้โดยตรงและพิชิตรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ในที่สุดลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีวันนี้และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณ!