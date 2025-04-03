บล็อก ClickUp

11 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น (ADHD) เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดระเบียบได้ดีขึ้น

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
3 เมษายน 2568

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: *บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด

คุณเปิดแล็ปท็อปของคุณ พร้อมที่จะเริ่มงานนั้น แต่ก่อนอื่น คุณต้องการเครื่องดื่ม ระหว่างทางไปที่ห้องครัว คุณนึกถึงแพ็กเกจที่คุณลืมเปิด ขณะเปิดมัน คุณเห็นใบเสร็จ และคิดว่า ฉันควรจัดการเรื่องการเงินของฉันจริงๆ

คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเช็กแอปธนาคาร แต่สุดท้ายก็เลื่อนดูแต่ข่าวร้ายอยู่ตั้ง 20 นาที ตอนนี้คุณยืนอยู่ในครัว มือยังถือโทรศัพท์อยู่ ไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีอะไรคืบหน้า และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง

หากสมองของคุณทำงานแบบนี้ คุณคงรู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหนที่จะรักษาสมาธิไว้ได้ แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ ADHD สามารถสร้างความแตกต่างได้

ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบงาน การจัดการเวลา หรือการลดสิ่งรบกวน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ทั้ง 11 รายการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD:

  • ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)
  • Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว)
  • ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการเสียสมาธิจากโทรศัพท์)
  • Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตและจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัล)
  • Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ)
  • RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานส่วนบุคคล)
  • Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบภาพ)
  • กำหนด (เหมาะที่สุดสำหรับการไม่พลาดงานที่มีความสำคัญต่อเวลา)
  • โฟกัสสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งช่วงเวลาโฟกัส)
  • Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ทำซ้ำ)
  • Brain. fm (เหมาะที่สุดสำหรับเพลงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิ)

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ADHD?

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เหมาะกับสมองที่มีภาวะ ADHD ทุกชนิด. อินเทอร์เฟซที่สะอาดอาจดูสวยงาม แต่หากต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ อาจทำให้คุณช้าลงได้.

ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดช่วยลดความยุ่งยาก ควบคุมสิ่งรบกวน และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:

  • การนำทางที่รวดเร็วและง่ายดาย: ป้องกันการสับสน, ทำให้เมนูเรียบง่าย, และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายเพื่อการจัดการโครงการ ADHDอย่างราบรื่น
  • การจัดระเบียบงานที่ยืดหยุ่น: รองรับโครงสร้างงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, เกินกว่ารายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐาน, และปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
  • การแจ้งเตือนในตัว: อัตโนมัติการแจ้งเตือนงาน ป้องกันการลืม และช่วยรักษาสมาธิ
  • การจัดการสิ่งรบกวน: ช่วยเมื่อคุณไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานได้, ป้องกันการถูกรบกวน, และใช้ตัวจับเวลาเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้, ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกสำเร็จเมื่อทำเสร็จ
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: มีการตั้งค่าที่สามารถปรับแต่งได้ในป้ายกำกับ, ธีม, และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการปรับให้เหมาะกับบุคคล

📖 อ่านเพิ่มเติม: สิ่งที่ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาทอยากให้ผู้ว่าจ้างรู้

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ดีที่สุด

คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปอีกตัวที่รู้สึกเหมือนเป็นภาระในการใช้งาน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดจะช่วยได้จริง ๆ ด้วยการทำให้งานต่าง ๆ มองเห็นได้ชัดเจน ลดสิ่งรบกวน และช่วยให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

นี่คือบางอย่างที่ใช้งานได้จริง 📝

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)

ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การวางแผน การจัดการงาน และการจัดการโครงการสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้คุณใช้ระบบการทำงานที่เคร่งครัด หรือทดลองใช้แอปหลายตัว

กำลังประสบปัญหาในการติดตามโครงการ กำหนดเวลา และงานที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่หรือไม่?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคล ClickUpจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งความจำหรือสลับระหว่างแอปเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

งานใน ClickUp

รายการตรวจสอบงาน ClickUp
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp Tasks
จัดระเบียบงานใน ClickUp และแบ่งย่อยด้วยรายการตรวจสอบงานของ ClickUp

โครงสร้างของงานใน ClickUpจะแบ่งโครงการออกเป็นรายการปฏิบัติที่ชัดเจน เป้าหมายใหญ่จะรู้สึกจัดการได้เมื่อถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และระดับความสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า

ภายในงานเหล่านี้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยติดตามทุกขั้นตอนเล็กๆ

สมมติว่ามีงานวิจัยที่ต้องส่งในเร็วๆ นี้ การเขียนว่า 'ทำงานกับงานวิจัย' ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แต่การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน เช่น รวบรวมแหล่งข้อมูล จัดทำโครงร่างประเด็นสำคัญ เขียนร่าง และตรวจทาน จะช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น การทำเครื่องหมายแต่ละขั้นตอนที่เสร็จแล้วช่วยให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าจริงๆ และยังช่วยกระตุ้นโดปามีนในสมองที่คุณต้องการอีกด้วย

ปฏิทิน ClickUp

ดูและจัดระเบียบงานในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ—ใช้การจัดตารางด้วย AI ในปฏิทิน ClickUp

ความสามารถของClickUp Calendarในการบล็อกเวลาโฟกัสสำหรับงานที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติ ช่วยสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ซึ่งอาจประสบปัญหาในการจัดการเวลา ลักษณะที่มองเห็นได้ของปฏิทินเมื่อรวมกับการผสานงานเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเห็นเวลาที่มีอยู่และสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จอย่างชัดเจน ซึ่งอาจช่วยลดความวิตกกังวลในที่ทำงานได้

👉🏼 ตัวอย่างเช่น นักการตลาดที่มีภาวะ ADHD อาจเริ่มต้นวันด้วยการตรวจสอบปฏิทิน ClickUp ของตน ซึ่งพวกเขาจะเห็นงานสำคัญสามอย่างที่กำหนดไว้เป็นช่วงเวลาโฟกัสระหว่างประชุม

เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการประชุมเช้าAI Notetaker ของ ClickUp—ที่ผสานรวมกับปฏิทิน—ได้สร้างงานจากบันทึกการประชุมและเพิ่มเข้าไปในรายการงานที่ต้องทำแล้ว ปฏิทินจะส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขา 5 นาทีก่อนที่ช่วงเวลาโฟกัสถัดไปจะเริ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนไปสู่การทำงานอย่างลึกซึ้งในโครงการที่มีความสำคัญ

สัญญาณภาพที่ชัดเจนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและภาวะชะงักงันที่อาจเกิดจากการต้องตัดสินใจตลอดเวลาว่า "อะไรต่อไป" ต่างจากแอปปฏิทินอื่น ๆ ClickUp มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการจัดระเบียบใหม่ด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างราบรื่น

คุณยังสามารถใช้ปฏิทินใน ClickUpเพื่อสร้างกิจวัตรสำหรับ ADHD สร้างความสม่ำเสมอ มองเห็นกำหนดเวลา และจัดการลำดับความสำคัญได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ

ClickUp Brain

ClickUp Brain: ฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างสรุปและข้อมูลเชิงลึกของงานเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ClickUp Brainช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น ด้วยการสรุปงานและแชทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดภาระทางจิตใจในการจัดการโครงการ

ใช้เพื่อดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาบันทึก เอกสาร หรือรายละเอียดโครงการ ClickUp Brain ยังช่วยในการแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ ทำให้ง่ายต่อการมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClickUp Automation

ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation
ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automation

งานที่ทำซ้ำๆ ใช้พื้นที่ทางความคิดมากเกินไป ทำให้ลืมได้ง่ายClickUp Automationsดูแลงานเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการเตือนความจำตลอดเวลา ลดภาระทางความคิด ตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ การส่งการเตือนความจำ และอื่นๆ เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง

สมมติว่าจำเป็นต้องส่งรายงานทุกวันศุกร์ ClickUp จะสร้างงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ กำหนดความสำคัญเป็นสูง และส่งการแจ้งเตือนหากยังไม่เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องจดจำงานด้วยตนเอง

สำหรับสิ่งที่ยังหลุดรอดไปClickUp Remindersจะเข้ามาช่วยจัดการ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ป๊อปอัปทั่วไปที่มักถูกเพิกเฉย—แต่จะปรากฏขึ้นตรงเวลาที่คุณต้องการพอดี พร้อมใช้งานบนเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ มอบวิธีการติดตามงานสำคัญ มอบหมายงาน และติดตามการสนทนาที่สำคัญได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เห็นความสำคัญของคุณในที่เดียว: เปิดหน้าแรก ClickUpเพื่อดูภาพรวมทันทีของงานเร่งด่วน กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง และเป้าหมายประจำวัน
  • จัดระเบียบความคิดที่วอกแวก: จดบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ และโน้ตสั้น ๆ ในClickUp Notepad จากนั้นเปลี่ยนเป็นงานเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ
  • ติดตามเวลาของคุณอย่างแท้จริง: ใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน, ดูรูปแบบการโฟกัสของคุณ, และหลีกเลี่ยงการใช้เวลาเกินไปกับงานเดียว
  • ไม่มีสิ่งรบกวน: เปิดโหมดโฟกัสใน ClickUp เพื่อลดสิ่งรบกวนและรักษาสมาธิให้อยู่กับงานเดียวในแต่ละครั้ง
  • ดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อดูแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการเสร็จสิ้นงาน และตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ ได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลต: ลองใช้เทมเพลตสำหรับ ADHDโดย ClickUp เพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ในขณะที่การแจ้งเตือนช่วยในการจัดการงาน แต่พวกมันไม่ได้อยู่บนหน้าจอในลักษณะที่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการ
  • แอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพสูง แต่การนำทางผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ บนหน้าจอขนาดเล็กอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? ตรวจสอบแล้ว. นัดดื่มกาแฟ? ตรวจสอบแล้ว. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือถ้าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้ไหม และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายไปแล้ว

📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ ลองนึกภาพว่าถ้าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ทันทีจะเป็นอย่างไร

ด้วยClickUpอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!

2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว)

Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เปลี่ยนการจัดการงานให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ—แทบจะเหมือนกับการจดบันทึกในสมุดโน้ตจริง แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้โดดเด่นด้วยทางลัดคีย์บอร์ดและความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

พิมพ์ว่า 'ประชุมกับแซมวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 15.00 น.', Todoist จะจัดตารางให้โดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซดูสะอาดตาและไม่รกรุงรัง ทำให้การเพิ่มงานเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ ระบบแต้มบุญเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับงาน โดยให้คะแนนเมื่อทำภารกิจสำเร็จและรักษาสถิติต่อเนื่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • จัดเรียงงานเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดเองและโครงการย่อยเพื่อสร้างลำดับชั้นที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและกระบวนการคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าผ่านการแสดงผลภาพที่แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์, การทำต่อเนื่อง, และรูปแบบในนิสัยการทำงานของคุณ
  • สร้างการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะทำงานเมื่อคุณมาถึงสถานที่เฉพาะ ช่วยเตือนให้คุณไม่ลืมงานหรือสิ่งที่ต้องทำตามบริบทของสถานที่นั้น
  • แบ่งปันและมอบหมายงานระหว่างบอร์ดของทีมในขณะที่รักษาความชัดเจนในความรับผิดชอบและติดตามสถานะการเสร็จสิ้น

ข้อจำกัดของ Todoist

  • มุมมองปฏิทินขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การลากและวาง และมุมมองเต็มสัปดาห์/เดือน
  • การซิงค์กับปฏิทินภายนอก (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) มีจำกัด และไม่มีการซิงค์แบบสองทางในตัว

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?

Todoist ช่วยให้งานทั้งหมดเป็นระเบียบตามลำดับความสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานที่เร่งด่วนก่อน ฉันชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้มากเพราะออกแบบมาอย่างดี ทำให้ใช้งานและนำทางได้อย่างเป็นธรรมชาติ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กระดาษโน้ตติดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับติดตามงาน ถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ 3M กำลังพยายามสร้างกาวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ แต่กลับได้กาวที่อ่อนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้—ซึ่งเหมาะสำหรับเขียนโน้ตอย่างยิ่ง!

3. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการเสียสมาธิจากโทรศัพท์)

ป่า
ผ่านทางป่า

Forest ทำให้เวลาโฟกัสกลายเป็นเกมโดยเปลี่ยนการผลิตภาพให้กลายเป็นการผจญภัยปลูกต้นไม้ การเล่นเกมนี้เหมาะสำหรับสมองที่มีภาวะ ADHD เพราะมันกระตุ้นแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยโดปามีน ทำให้ภารกิจต่างๆ รู้สึกน่าสนใจและน่าพอใจมากขึ้น

ปลูกเมล็ดพันธุ์เสมือนเมื่อคุณเริ่มทำงาน และเฝ้าดูมันเติบโตเป็นต้นไม้ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิ หากคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูระหว่างการทำงาน ต้นไม้ของคุณจะตาย แอปนี้ใช้ประโยชน์จากความต้องการตามธรรมชาติของเราในการดูแลและสร้างสรรค์ ทำให้ช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิรู้สึกไม่น่าเบื่อเหมือนงานที่ต้องทำ

สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ คือ? ต้นไม้เสมือนของคุณจะถูกแปลงเป็นต้นไม้จริงที่ปลูกผ่านความร่วมมือของ Forest กับ Trees for the Future.

จุดเด่นของป่า

  • ปรับแต่งระยะเวลาของเซสชันโฟกัสและปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ ตามรูปแบบการทำงานและความชอบของคุณ
  • ร่วมมือกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทีมในการปลูกต้นไม้เป็นกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบทางสังคมให้กับช่วงเวลาที่คุณตั้งใจทำงาน
  • ติดตามรูปแบบการมุ่งเน้นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการแสดงผลแบบป่า
  • เปลี่ยนเวลาที่คุณให้ความสำคัญให้กลายเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงผ่านโครงการปลูกต้นไม้

ข้อจำกัดของป่า

  • การปรับแต่งระบบรางวัลได้จำกัด พร้อมการผสานการจัดการเวลาอย่างน้อย
  • สถิติพื้นฐานและการรายงานที่จำกัด; เวอร์ชันฟรีไม่รองรับการซิงค์หลายอุปกรณ์

การกำหนดราคาป่าไม้

  • iOS: $3. 99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
  • Android: ฟรีพร้อมตัวเลือกอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro ในราคา $1.99 (ชำระเงินครั้งเดียว)

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Forest อย่างไรบ้าง?

ฉันก็เป็น ADHD เหมือนกัน และมันช่วยได้ ฉันตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง และแอปจะบังคับให้ฉันหยุดใช้โทรศัพท์ มันรู้สึกแย่ที่จะฆ่าต้นไม้ที่เติบโตมา 2 ชั่วโมง ในที่สุดฉันก็ซื้อแอปนี้เพราะต้องการใช้ฟังก์ชัน whitelist เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ต่อไปได้ ในขณะที่ยังอนุญาตให้ใช้แอปที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องคิดเลขหรือพจนานุกรม

🧠 เกร็ดความรู้:เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้คุณโฟกัสกับงานหนึ่งเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที พัฒนาโดย Francesco Cirillo ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เขาตั้งชื่อว่า 'Pomodoro' ซึ่งเป็นคำภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ ตามชื่อเครื่องจับเวลาทรงมะเขือเทศที่เขาใช้ขณะเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจับเวลาช่วงทำงาน

4. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตและจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัล)

Evernote: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทางEvernote

Evernote โดดเด่นในการเปลี่ยนความคิดและไอเดียที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความรู้ที่จัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมบทความ รูปภาพ คลิปเสียง และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้

คิดถึงมันเหมือนตู้เอกสารดิจิทัลของคุณ ที่ทุกชิ้นส่วนของข้อมูลจะหาที่อยู่ที่เหมาะสมได้ เว็บคลิปเปอร์ช่วยบันทึกบทความทั้งหมดหรือส่วนที่ต้องการไว้พร้อมกับการรักษาการจัดรูปแบบไว้ ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียการติดตามสูตรอาหาร, บันทึกการประชุม, หรือความคิดที่ยอดเยี่ยมที่คุณจดไว้ตอนตีสาม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • สร้างบันทึกที่มีชีวิตชีวาโดยผสมผสานข้อความ รูปภาพ เสียง และไฟล์ พร้อมจัดระเบียบให้เป็นลำดับชั้นส่วนตัว
  • ค้นหาผ่านบันทึกและรูปภาพที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่สามารถอ่านข้อความในรูปภาพได้
  • สร้างลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ได้และควบคุมระดับการเข้าถึงเมื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้า
  • บันทึกเสียงโน้ตขณะพิมพ์และรักษาการซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างเสียงและข้อความ

ข้อจำกัดของ Evernote

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
  • การซิงค์ถูกจำกัดไว้ที่สองอุปกรณ์บนแพ็กเกจฟรีของแอป

ราคาของ Evernote

  • ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (2,010+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (8,275+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?

ฉันได้ใช้ Evernote นี้ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาเพื่อเก็บสมุดบันทึก โครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป...แอปนี้ใช้งานง่ายและสะดวก แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบพอที่จะทดแทนสมุดบันทึกแบบดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ การขาดเครื่องมือบางอย่างทำให้ฟังก์ชันการใช้งานมีข้อจำกัด

🔍 คุณรู้หรือไม่? โรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากที่สุด โดยมีปัจจัยทางพันธุกรรมคิดเป็นประมาณ70% ถึง 80%ของการเกิดโรค

5. Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ)

Habitify: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
ผ่านทางHabitify

Habitify ใช้วิธีการสร้างความเคยชินผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. แอปพลิเคชันนี้เปลี่ยนเป้าหมายที่นามธรรมให้กลายเป็นกิจกรรมประจำวันที่เป็นรูปธรรม พร้อมติดตามความคืบหน้าของคุณผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด. มันช่วยคุณสร้างตารางเวลาการสร้างความเคยชินที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับกิจวัตรที่ต่างกันในวันทำงาน วันหยุด หรือวันเฉพาะ.

สร้างตารางนิสัยที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของคุณ—การทำสมาธิในตอนเช้า การเดินในตอนบ่าย การอ่านในตอนเย็น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นในการติดตามนิสัย แถบความคืบหน้าและสถิติที่แสดงด้วยสีช่วยให้คุณเห็นภาพความสม่ำเสมอของคุณได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify

  • ติดตามการบรรลุเป้าหมายของนิสัยผ่านแผนภูมิแบบโต้ตอบและค้นพบรูปแบบในพฤติกรรมของคุณตลอดเวลา
  • ตั้งค่าการกระตุ้นนิสัยตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเตือนให้คุณทำกิจกรรมเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้อง
  • ส่งออกข้อมูลพฤติกรรมโดยละเอียดและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณผ่านสถิติและแนวโน้มที่ครอบคลุม
  • ออกแบบกลุ่มนิสัยตามความต้องการเฉพาะของคุณ โดยอิงจากด้านต่าง ๆ ของชีวิตหรือเป้าหมายเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ

ข้อจำกัดของ Habitify

  • แอปนี้มีฟีเจอร์ทางสังคมที่จำกัด
  • เมื่อเปรียบเทียบกับแอปที่คล้ายกัน Habitify มีคำแนะนำนิสัยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้น้อยกว่า ทำให้ผู้ใช้ต้องป้อนนิสัยที่กำหนดเองด้วยตนเองมากขึ้น

ราคาของ Habitify

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $2.49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม (ตลอดชีพ): $59.99 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนและรีวิวของ Habitify

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอสามารถช่วยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นในการจัดการอาการได้ เนื่องจากความคาดเดาได้ช่วยลดความวิตกกังวลและปรับปรุงสมาธิให้ดีขึ้น

6. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจรูปแบบการผลิตส่วนตัว)

เรสคิวไทม์
ผ่านทางRescueTime

RescueTime ติดตามกิจกรรมดิจิทัลของคุณอย่างเงียบๆ เพื่อเปิดเผยว่าคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรจริงๆ แอปนี้จะจัดหมวดหมู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมใดบ้างที่ดึงเวลาอันมีค่าของคุณไป

ต่างจากตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม RescueTime ทำงานอยู่เบื้องหลัง รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง แดชบอร์ดจะเปลี่ยนข้อมูลเวลาดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่รบกวนสมาธิทั่วไป และรูปแบบการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime

  • ระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานผ่านการติดตามโดยอัตโนมัติของช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิมากที่สุด
  • บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิระหว่างช่วงเวลาทำงานโดยอิงตามเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
  • เปรียบเทียบคะแนนผลผลิตในแต่ละวัน และเข้าใจว่าปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการทำงานของคุณอย่างไร
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเมื่อคุณใช้เวลามากเกินไปในแอปพลิเคชันหรือหมวดหมู่เฉพาะ

ข้อจำกัดของ RescueTime

  • แอปพลิเคชันมือถือของมันถูกวิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ความสามารถของ API ของเครื่องมือนี้มีจำกัดมาก

ราคาของ RescueTime

  • Lite: ฟรี
  • พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว RescueTime

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)

🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้หากได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม61% ขององค์กรมีการฝึกอบรมการบริหารโครงการให้กับพนักงาน

7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบภาพ)

Trello: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทางTrello

Trello ผสานการจัดระเบียบแบบภาพเข้ากับการจัดการงานผ่านระบบที่ใช้การ์ด แต่ละบอร์ดเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่คุณสามารถลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ทันที—สังเกตจุดติดขัด ติดตามความเคลื่อนไหวของงาน และปรับกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

จุดเด่นของ Trello คือความสามารถในการปรับแต่งผ่าน Power-Ups—การผสานรวมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ซับซ้อนเกินไป Power-Ups เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดระเบียบงานของคุณอย่างชัดเจนผ่านบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
  • เพิ่มบริบทให้กับบัตรผ่านรายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, และความคิดเห็น
  • ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้คำสั่ง Butler ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมบนบอร์ดที่เฉพาะเจาะจง
  • สร้างบอร์ดแม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำและรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Trello

  • ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
  • ไม่มีฟีเจอร์การบล็อกเวลาหรือติดตามเวลาในตัว
  • โครงการที่ซับซ้อนต้องการบอร์ดหลายตัว

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับ 50 ผู้ใช้)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,410+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?

Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่าง ๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยอดเยี่ยม แต่คุณสมบัติที่มีประโยชน์บางอย่างก็มีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนฟรี

🧠 เกร็ดความรู้: Kanban ซึ่งเป็นวิธีการจัดการโครงการยอดนิยมที่ Trello ใช้เป็นพื้นฐานนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดย Toyotaในช่วงทศวรรษ 1940 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต—นานก่อนที่มันจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวิร์กโฟลว์!

8. กำหนดส่ง (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานที่มีความสำคัญด้านเวลา)

ครบกำหนด : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทาง

Due ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนอย่างจริงจัง (จริงจังมาก ๆ) แอปจะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับงานสำคัญจนกว่าคุณจะทำเสร็จหรือเลื่อนกำหนดใหม่

สิ่งที่ทำให้ Due โดดเด่นคือความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือ—ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานที่ซับซ้อน เพียงแค่พลังการเตือนความจำล้วนๆ ใช้งานได้ออฟไลน์ ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นผ่าน iCloud หรือ Dropbox และยังให้คุณปรับแต่งเสียงเตือนเพื่อกระตุ้นเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ตัวเลือกการเลื่อนเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดการความถี่ของการแจ้งเตือนได้โดยไม่พลาดงานที่ต้องทำ ระบบป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนได้ในไม่กี่วินาที ในขณะที่การแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติจะเปลี่ยนข้อความเช่น 'อาหารกลางวัน 1 โมงเย็น พรุ่งนี้' ให้เป็นการแจ้งเตือนที่มีเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ด้วยการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง Due ทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับการเตือนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างการแจ้งเตือนที่ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าคุณจะรับทราบหรือเลื่อนกำหนดงานนั้น
  • ตั้งการแจ้งเตือนตารางเวลาโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติและรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับรูปแบบเวลาทั่วไป
  • ปรับแต่งช่วงเวลาการแจ้งเตือนตามลำดับความสำคัญของงานและรูปแบบการตอบสนองส่วนตัวของคุณ
  • ตั้งค่าการกระตุ้นตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากสถานที่เฉพาะ

เนื่องจากข้อจำกัด

  • ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นปัญหาที่ไม่สามารถตั้งการแจ้งเตือนซ้ำที่ซับซ้อนได้ เช่น การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำทุกสองสามชั่วโมงเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน
  • การแยกวิเคราะห์เวลาและวันที่โดยอัตโนมัติของแอปอาจตีความข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนผิดได้ในบางครั้ง

ราคาตามต้นทุน

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิวที่ค้างอยู่

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การพักสั้น ๆ ระหว่างการทำงานช่วยรักษาความสดชื่นของจิตใจและลดความเสี่ยงของการเหนื่อยล้า ลองใช้สัดส่วน 'ทำงาน-พัก' เช่น ทำงานอย่างตั้งใจ 25 นาที ตามด้วยพัก 5 นาที

9. สมาธิสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งช่วงเวลาการโฟกัส)

โฟกัสสมอง: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทางBrain Focus

Brain Focus เป็นแอป Pomodoroที่ปรับให้เข้ากับจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า คุณสามารถปรับแต่งช่วงเวลาทำงานและพักตามระดับพลังงานและความต้องการของงานได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องยึดติดกับรอบ Pomodoro แบบ 25/5 ที่เป็นค่าเริ่มต้นหากมันไม่เหมาะกับคุณ

นอกเหนือจากตัวจับเวลาแบบธรรมดาแล้ว Brain Focus ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการบล็อกแอปและแจ้งเตือนที่รบกวนสมาธิระหว่างช่วงโฟกัส ช่วยให้คุณสามารถจดจ่อกับงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังติดตามประวัติการใช้งานและแสดงสถิติโดยละเอียด ช่วยให้คุณวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานและปรับแต่งกิจวัตรการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus

  • ปรับแต่งช่วงเวลาทำงานและพักตามระดับพลังงานของคุณและประเภทของงานที่แตกต่างกัน
  • ติดตามรูปแบบการผลิตผลงานผ่านสถิติที่ละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นเซสชั่นการโฟกัสของคุณ
  • สร้างการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวจับเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียน การเขียน หรือการประชุมที่ต้องใช้สมาธิ
  • ส่งออกข้อมูลเซสชันการมุ่งเน้นการส่งออกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและปรับปรุงตารางการผลิตของคุณ

ข้อจำกัดของสมาธิสมอง

  • การออกแบบอินเทอร์เฟซค่อนข้างพื้นฐาน
  • มันทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

ราคาสำหรับ Brain Focus

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวการจดจ่อของสมอง

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน

10. Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ทำซ้ำ)

Remember The Milk: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทางRemember The Milk

Remember The Milk (RTM) ได้ชื่อมาจากสถานการณ์ที่เรียบง่ายแต่ทุกคนสามารถเข้าใจได้: การลืมภารกิจสำคัญ—เช่น การซื้อหางนม! ชื่อนี้สะท้อนถึงภารกิจหลักของมัน: ช่วยให้ผู้ใช้จดจำและจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

นอกเหนือจากชื่อที่สนุกสนานแล้ว RTM ยังโดดเด่นด้วยการจัดการรายการที่ชาญฉลาดและการจัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำ แอปนี้มีความยอดเยี่ยมในการจัดการงานที่ทำซ้ำ—ตั้งแต่การเตือนความจำประจำวันง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น 'ทุกวันพฤหัสบดีที่สาม'

รายการอัจฉริยะจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของคุณ ในขณะที่คำสั่งค้นหาที่ทรงพลังช่วยกรองงานจากทุกรายการได้ทันที คุณสมบัติการแชร์งานและการมอบหมายงานทำให้ใช้งานได้จริงทั้งสำหรับการใช้ส่วนตัวและทีม

คุณสมบัติเด่นของ Remember The Milk

  • สร้างรายการแบบไดนามิกที่จัดเรียงงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณเลือก—เช่น ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด หรือแท็ก
  • สร้างรายการอัจฉริยะที่จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์และแท็กที่กำหนดเอง
  • ใช้ตัวดำเนินการค้นหาขั้นสูง (เช่น dueBefore:today AND tag:urgent) เพื่อค้นหางานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีในทุกๆ รายการ
  • ทำงานบนงานต่าง ๆ ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยระบบจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง

ข้อจำกัดของ Remember The Milk

  • การออกแบบอินเทอร์เฟซของแอปดูค่อนข้างล้าสมัย
  • มีตัวเลือกการแนบไฟล์ที่จำกัด

ราคาของ Remember The Milk

  • รายปี: $49.99/ปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Remember The Milk

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บางครั้ง ความกดดันจากรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบของ ADHDอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ลองสร้างรายการ 'เสร็จแล้ว' ที่คุณบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้ว การเห็นความก้าวหน้าของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้จะเพิ่มแรงจูงใจและเตือนคุณถึงความสำเร็จของคุณ

ต้องการพัฒนาทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่? รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในวิดีโอนี้👇🏽

11. Brain.fm (เหมาะที่สุดสำหรับเพลงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิ)

Brain.fm: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
ผ่านทางBrain.fm

Brain.fm สร้างสรรค์ดนตรีที่สร้างโดย AI โดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน ดนตรีนี้เหนือกว่าเพลงพื้นหลังทั่วไป ด้วยการสร้างบรรยากาศเสียงที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมสมรรถภาพทางความคิด

ต่างจากเพลย์ลิสต์แบบคงที่ Brain.fm ปรับแต่ละแทร็กแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมการฟังและระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งช่วยรักษาสมาธิและรูปแบบคลื่นสมองที่เหมาะสมสำหรับสภาวะจิตใจที่แตกต่างกัน

แอปนี้มีเสียงบรรยากาศเฉพาะทางสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิสูง การผ่อนคลาย และการทำสมาธิ แทร็กเสียงเหล่านี้ถูกออกแบบตามหลักการประสาทเสียงเพื่อกระตุ้นรูปแบบการทำงานของสมองที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่สภาวะสมาธิลึกได้ภายในไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ Brain.fm

  • เลือกเพลงโฟกัสตามกิจกรรมปัจจุบันและสภาวะจิตใจที่ต้องการ
  • ปรับลักษณะเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาแบบแผนการโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด
  • ติดตามระยะเวลาและความมีประสิทธิภาพของเซสชั่นการโฟกัสผ่านการบันทึกการฟังอย่างละเอียด
  • ดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ระหว่างการเดินทางหรือเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ดี

ข้อจำกัดของ Brain.fm

  • ความหลากหลายของเพลงมีจำกัด
  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
  • ฟังก์ชันพื้นฐานของแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Brain.fm

  • รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • รายปี: $69.99/ปี ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Brain.fm

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Brain.fm อย่างไรบ้าง?

ฉันซื้อมันหลังจากใช้ไปหนึ่งครั้ง ฉันใช้เสียงบีนาวรัลบีตส์มานานตอนเรียนปริญญาโท มันดูเหมือนจะช่วยได้ อย่างน้อยฉันก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจดจ่อได้เมื่อฟังมันขณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการหลอกตัวเองหรือไม่ก็ตาม เสียงประเภทนี้ช่วยให้ฉันมีสมาธิได้

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: แทนที่จะบังคับให้ตัวเองมีสมาธิจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียว ให้สลับไปมาระหว่างงานที่น่าสนใจสองสามอย่างเพื่อรักษาแรงผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ความหลากหลายที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้สมองของคุณได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงมีความก้าวหน้า

หลงทางในแท็บ? ClickUp ช่วยคุณกลับมา

การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับสมองที่มีภาวะ ADHD การจัดการงานที่มีโครงสร้าง การติดตามนิสัย และการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดช่วยลดภาระทางความคิดและปรับปรุงสมาธิ

ในขณะที่แต่ละเครื่องมือมีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุด มอบฟีเจอร์อันทรงพลังที่เหนือกว่าการจัดการงานพื้นฐานอย่างมาก

ClickUp Brain นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ประหยัดเวลาและพลังงานทางจิตใจ นอกจากนี้ ปฏิทินอัจฉริยะยังมอบวิธีการแสดงงาน กำหนดเวลา และตารางงานที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว

สมองของคุณทำงานรวดเร็ว—เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณก็ควรเช่นกันสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅