11 เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีสมาธิสั้น (ADHD) เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดระเบียบได้ดีขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: *บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคสมาธิสั้น (ADHD) หรือภาวะสุขภาพอื่นใด
คุณเปิดแล็ปท็อปของคุณ พร้อมที่จะเริ่มงานนั้น แต่ก่อนอื่น คุณต้องการเครื่องดื่ม ระหว่างทางไปที่ห้องครัว คุณนึกถึงแพ็กเกจที่คุณลืมเปิด ขณะเปิดมัน คุณเห็นใบเสร็จ และคิดว่า ฉันควรจัดการเรื่องการเงินของฉันจริงๆ
คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเช็กแอปธนาคาร แต่สุดท้ายก็เลื่อนดูแต่ข่าวร้ายอยู่ตั้ง 20 นาที ตอนนี้คุณยืนอยู่ในครัว มือยังถือโทรศัพท์อยู่ ไม่มีเครื่องดื่ม ไม่มีอะไรคืบหน้า และไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
หากสมองของคุณทำงานแบบนี้ คุณคงรู้ดีว่ามันน่าหงุดหงิดแค่ไหนที่จะรักษาสมาธิไว้ได้ แต่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ ADHD สามารถสร้างความแตกต่างได้
ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบงาน การจัดการเวลา หรือการลดสิ่งรบกวน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ทั้ง 11 รายการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานสำเร็จลุล่วง
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือคำแนะนำของเราสำหรับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ ADHD:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)
- Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว)
- ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการเสียสมาธิจากโทรศัพท์)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตและจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัล)
- Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ)
- RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานส่วนบุคคล)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบภาพ)
- กำหนด (เหมาะที่สุดสำหรับการไม่พลาดงานที่มีความสำคัญต่อเวลา)
- โฟกัสสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งช่วงเวลาโฟกัส)
- Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ทำซ้ำ)
- Brain. fm (เหมาะที่สุดสำหรับเพลงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิ)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ADHD?
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้เหมาะกับสมองที่มีภาวะ ADHD ทุกชนิด. อินเทอร์เฟซที่สะอาดอาจดูสวยงาม แต่หากต้องคลิกหลายครั้งเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ อาจทำให้คุณช้าลงได้.
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดช่วยลดความยุ่งยาก ควบคุมสิ่งรบกวน และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- การนำทางที่รวดเร็วและง่ายดาย: ป้องกันการสับสน, ทำให้เมนูเรียบง่าย, และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่ายเพื่อการจัดการโครงการ ADHDอย่างราบรื่น
- การจัดระเบียบงานที่ยืดหยุ่น: รองรับโครงสร้างงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, เกินกว่ารายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐาน, และปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของแต่ละบุคคล
- การแจ้งเตือนในตัว: อัตโนมัติการแจ้งเตือนงาน ป้องกันการลืม และช่วยรักษาสมาธิ
- การจัดการสิ่งรบกวน: ช่วยเมื่อคุณไม่สามารถมีสมาธิในการทำงานได้, ป้องกันการถูกรบกวน, และใช้ตัวจับเวลาเพื่อแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้, ซึ่งกระตุ้นความรู้สึกสำเร็จเมื่อทำเสร็จ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มีการตั้งค่าที่สามารถปรับแต่งได้ในป้ายกำกับ, ธีม, และกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการปรับให้เหมาะกับบุคคล
📖 อ่านเพิ่มเติม: สิ่งที่ผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาทอยากให้ผู้ว่าจ้างรู้
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นที่ดีที่สุด
คุณไม่จำเป็นต้องมีแอปอีกตัวที่รู้สึกเหมือนเป็นภาระในการใช้งาน เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดจะช่วยได้จริง ๆ ด้วยการทำให้งานต่าง ๆ มองเห็นได้ชัดเจน ลดสิ่งรบกวน และช่วยให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
นี่คือบางอย่างที่ใช้งานได้จริง 📝
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงานสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นแบบดิจิทัล)
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้การวางแผน การจัดการงาน และการจัดการโครงการสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องบังคับให้คุณใช้ระบบการทำงานที่เคร่งครัด หรือทดลองใช้แอปหลายตัว
กำลังประสบปัญหาในการติดตามโครงการ กำหนดเวลา และงานที่ต้องทำในแต่ละวันอยู่หรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนบุคคล ClickUpจัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งความจำหรือสลับระหว่างแอปเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
งานใน ClickUp
โครงสร้างของงานใน ClickUpจะแบ่งโครงการออกเป็นรายการปฏิบัติที่ชัดเจน เป้าหมายใหญ่จะรู้สึกจัดการได้เมื่อถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลาที่ชัดเจน คุณสามารถปรับแต่งงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และระดับความสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า
ภายในงานเหล่านี้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยติดตามทุกขั้นตอนเล็กๆ
สมมติว่ามีงานวิจัยที่ต้องส่งในเร็วๆ นี้ การเขียนว่า 'ทำงานกับงานวิจัย' ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก แต่การแบ่งงานออกเป็นขั้นตอน เช่น รวบรวมแหล่งข้อมูล จัดทำโครงร่างประเด็นสำคัญ เขียนร่าง และตรวจทาน จะช่วยให้เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น การทำเครื่องหมายแต่ละขั้นตอนที่เสร็จแล้วช่วยให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าจริงๆ และยังช่วยกระตุ้นโดปามีนในสมองที่คุณต้องการอีกด้วย
ปฏิทิน ClickUp
ความสามารถของClickUp Calendarในการบล็อกเวลาโฟกัสสำหรับงานที่มีความสำคัญโดยอัตโนมัติ ช่วยสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากสิ่งรบกวนโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ซึ่งอาจประสบปัญหาในการจัดการเวลา ลักษณะที่มองเห็นได้ของปฏิทินเมื่อรวมกับการผสานงานเข้าด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการเห็นเวลาที่มีอยู่และสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จอย่างชัดเจน ซึ่งอาจช่วยลดความวิตกกังวลในที่ทำงานได้
👉🏼 ตัวอย่างเช่น นักการตลาดที่มีภาวะ ADHD อาจเริ่มต้นวันด้วยการตรวจสอบปฏิทิน ClickUp ของตน ซึ่งพวกเขาจะเห็นงานสำคัญสามอย่างที่กำหนดไว้เป็นช่วงเวลาโฟกัสระหว่างประชุม
เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการประชุมเช้าAI Notetaker ของ ClickUp—ที่ผสานรวมกับปฏิทิน—ได้สร้างงานจากบันทึกการประชุมและเพิ่มเข้าไปในรายการงานที่ต้องทำแล้ว ปฏิทินจะส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขา 5 นาทีก่อนที่ช่วงเวลาโฟกัสถัดไปจะเริ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาเปลี่ยนไปสู่การทำงานอย่างลึกซึ้งในโครงการที่มีความสำคัญ
สัญญาณภาพที่ชัดเจนและการจัดตารางเวลาอัตโนมัติช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจและภาวะชะงักงันที่อาจเกิดจากการต้องตัดสินใจตลอดเวลาว่า "อะไรต่อไป" ต่างจากแอปปฏิทินอื่น ๆ ClickUp มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการจัดระเบียบใหม่ด้วยการจัดตารางแบบลากและวาง นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ Google Calendar ของคุณได้อย่างราบรื่น
คุณยังสามารถใช้ปฏิทินใน ClickUpเพื่อสร้างกิจวัตรสำหรับ ADHD สร้างความสม่ำเสมอ มองเห็นกำหนดเวลา และจัดการลำดับความสำคัญได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ
ClickUp Brain
ClickUp Brainช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถจัดระเบียบได้ดีขึ้น ด้วยการสรุปงานและแชทโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ พร้อมคำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดภาระทางจิตใจในการจัดการโครงการ
ใช้เพื่อดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาบันทึก เอกสาร หรือรายละเอียดโครงการ ClickUp Brain ยังช่วยในการแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็กๆ ที่จัดการได้ ทำให้ง่ายต่อการมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Automation
งานที่ทำซ้ำๆ ใช้พื้นที่ทางความคิดมากเกินไป ทำให้ลืมได้ง่ายClickUp Automationsดูแลงานเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการเตือนความจำตลอดเวลา ลดภาระทางความคิด ตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ การส่งการเตือนความจำ และอื่นๆ เมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง
สมมติว่าจำเป็นต้องส่งรายงานทุกวันศุกร์ ClickUp จะสร้างงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ กำหนดความสำคัญเป็นสูง และส่งการแจ้งเตือนหากยังไม่เสร็จสิ้น วิธีนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องจดจำงานด้วยตนเอง
สำหรับสิ่งที่ยังหลุดรอดไปClickUp Remindersจะเข้ามาช่วยจัดการ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ป๊อปอัปทั่วไปที่มักถูกเพิกเฉย—แต่จะปรากฏขึ้นตรงเวลาที่คุณต้องการพอดี พร้อมใช้งานบนเบราว์เซอร์ เดสก์ท็อป และอุปกรณ์มือถือ มอบวิธีการติดตามงานสำคัญ มอบหมายงาน และติดตามการสนทนาที่สำคัญได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เห็นความสำคัญของคุณในที่เดียว: เปิดหน้าแรก ClickUpเพื่อดูภาพรวมทันทีของงานเร่งด่วน กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง และเป้าหมายประจำวัน
- จัดระเบียบความคิดที่วอกแวก: จดบันทึกไอเดีย ข้อเตือนใจ และโน้ตสั้น ๆ ในClickUp Notepad จากนั้นเปลี่ยนเป็นงานเมื่อคุณพร้อมที่จะดำเนินการ
- ติดตามเวลาของคุณอย่างแท้จริง: ใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงการทำงาน, ดูรูปแบบการโฟกัสของคุณ, และหลีกเลี่ยงการใช้เวลาเกินไปกับงานเดียว
- ไม่มีสิ่งรบกวน: เปิดโหมดโฟกัสใน ClickUp เพื่อลดสิ่งรบกวนและรักษาสมาธิให้อยู่กับงานเดียวในแต่ละครั้ง
- ดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว:สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองเพื่อดูแนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน อัตราการเสร็จสิ้นงาน และตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ ได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทมเพลต: ลองใช้เทมเพลตสำหรับ ADHDโดย ClickUp เพื่อวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเริ่มโครงการใหม่ตั้งแต่ต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในขณะที่การแจ้งเตือนช่วยในการจัดการงาน แต่พวกมันไม่ได้อยู่บนหน้าจอในลักษณะที่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการ
- แอปพลิเคชันมือถือมีประสิทธิภาพสูง แต่การนำทางผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ บนหน้าจอขนาดเล็กอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? ตรวจสอบแล้ว. นัดดื่มกาแฟ? ตรวจสอบแล้ว. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือถ้าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้ไหม และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายไปแล้ว
ClickUp คุ้มค่าอย่างแน่นอน! ฉันหมายถึงว่า นอกเหนือจากการเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแล้ว มันยังมีประโยชน์มากมายอีกด้วย สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือมุมมองปฏิทิน ไม่มีอะไรเทียบได้กับการสามารถเห็นงานทั้งหมดและความรับผิดชอบของฉันในที่เดียว งานที่ได้รับมอบหมายของฉัน? เช็ค. นัดดื่มกาแฟ? เช็ค. วันเกิดแม่เหรอ? ตรวจสอบแล้ว! แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้น ClickUp Brain ทุกคน ฉันสามารถถามได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ฉันว่างสำหรับการประชุมหรือว่าสมาชิกในทีมของฉันสามารถรับงานเพิ่มได้ไหม และทุกอย่างก็อยู่ที่นั่น! ใจ? หายวับไป
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ ลองนึกภาพว่าถ้าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกบันทึกไว้และสามารถเข้าถึงได้ทันทีจะเป็นอย่างไร
ด้วยClickUpอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
2. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบงานอย่างรวดเร็ว)
Todoist เปลี่ยนการจัดการงานให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ—แทบจะเหมือนกับการจดบันทึกในสมุดโน้ตจริง แอปรายการสิ่งที่ต้องทำนี้โดดเด่นด้วยทางลัดคีย์บอร์ดและความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
พิมพ์ว่า 'ประชุมกับแซมวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 15.00 น.', Todoist จะจัดตารางให้โดยอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซดูสะอาดตาและไม่รกรุงรัง ทำให้การเพิ่มงานเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ ระบบแต้มบุญเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับงาน โดยให้คะแนนเมื่อทำภารกิจสำเร็จและรักษาสถิติต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดเรียงงานเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดเองและโครงการย่อยเพื่อสร้างลำดับชั้นที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานและกระบวนการคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าผ่านการแสดงผลภาพที่แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์, การทำต่อเนื่อง, และรูปแบบในนิสัยการทำงานของคุณ
- สร้างการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะทำงานเมื่อคุณมาถึงสถานที่เฉพาะ ช่วยเตือนให้คุณไม่ลืมงานหรือสิ่งที่ต้องทำตามบริบทของสถานที่นั้น
- แบ่งปันและมอบหมายงานระหว่างบอร์ดของทีมในขณะที่รักษาความชัดเจนในความรับผิดชอบและติดตามสถานะการเสร็จสิ้น
ข้อจำกัดของ Todoist
- มุมมองปฏิทินขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การลากและวาง และมุมมองเต็มสัปดาห์/เดือน
- การซิงค์กับปฏิทินภายนอก (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) มีจำกัด และไม่มีการซิงค์แบบสองทางในตัว
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Todoist อย่างไรบ้าง?
Todoist ช่วยให้งานทั้งหมดเป็นระเบียบตามลำดับความสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานที่เร่งด่วนก่อน ฉันชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้มากเพราะออกแบบมาอย่างดี ทำให้ใช้งานและนำทางได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Todoist ช่วยให้งานทั้งหมดเป็นระเบียบตามลำดับความสำคัญ ทำให้ง่ายต่อการจัดการงานที่เร่งด่วนก่อน ฉันชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้มากเพราะออกแบบมาอย่างดี ทำให้ใช้งานและนำทางได้อย่างเป็นธรรมชาติ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กระดาษโน้ตติดได้ ซึ่งมักใช้สำหรับติดตามงาน ถูกคิดค้นขึ้นโดยบังเอิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของ 3M กำลังพยายามสร้างกาวที่แข็งแรงเป็นพิเศษ แต่กลับได้กาวที่อ่อนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้—ซึ่งเหมาะสำหรับเขียนโน้ตอย่างยิ่ง!
3. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการลดการเสียสมาธิจากโทรศัพท์)
Forest ทำให้เวลาโฟกัสกลายเป็นเกมโดยเปลี่ยนการผลิตภาพให้กลายเป็นการผจญภัยปลูกต้นไม้ การเล่นเกมนี้เหมาะสำหรับสมองที่มีภาวะ ADHD เพราะมันกระตุ้นแรงจูงใจที่ขับเคลื่อนด้วยโดปามีน ทำให้ภารกิจต่างๆ รู้สึกน่าสนใจและน่าพอใจมากขึ้น
ปลูกเมล็ดพันธุ์เสมือนเมื่อคุณเริ่มทำงาน และเฝ้าดูมันเติบโตเป็นต้นไม้ในระหว่างช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิ หากคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูระหว่างการทำงาน ต้นไม้ของคุณจะตาย แอปนี้ใช้ประโยชน์จากความต้องการตามธรรมชาติของเราในการดูแลและสร้างสรรค์ ทำให้ช่วงเวลาที่ต้องมีสมาธิรู้สึกไม่น่าเบื่อเหมือนงานที่ต้องทำ
สิ่งที่น่าทึ่งจริงๆ คือ? ต้นไม้เสมือนของคุณจะถูกแปลงเป็นต้นไม้จริงที่ปลูกผ่านความร่วมมือของ Forest กับ Trees for the Future.
จุดเด่นของป่า
- ปรับแต่งระยะเวลาของเซสชันโฟกัสและปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆ ตามรูปแบบการทำงานและความชอบของคุณ
- ร่วมมือกับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมทีมในการปลูกต้นไม้เป็นกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบทางสังคมให้กับช่วงเวลาที่คุณตั้งใจทำงาน
- ติดตามรูปแบบการมุ่งเน้นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการแสดงผลแบบป่า
- เปลี่ยนเวลาที่คุณให้ความสำคัญให้กลายเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงผ่านโครงการปลูกต้นไม้
ข้อจำกัดของป่า
- การปรับแต่งระบบรางวัลได้จำกัด พร้อมการผสานการจัดการเวลาอย่างน้อย
- สถิติพื้นฐานและการรายงานที่จำกัด; เวอร์ชันฟรีไม่รองรับการซิงค์หลายอุปกรณ์
การกำหนดราคาป่าไม้
- iOS: $3. 99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
- Android: ฟรีพร้อมตัวเลือกอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro ในราคา $1.99 (ชำระเงินครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Forest อย่างไรบ้าง?
ฉันก็เป็น ADHD เหมือนกัน และมันช่วยได้ ฉันตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง และแอปจะบังคับให้ฉันหยุดใช้โทรศัพท์ มันรู้สึกแย่ที่จะฆ่าต้นไม้ที่เติบโตมา 2 ชั่วโมง ในที่สุดฉันก็ซื้อแอปนี้เพราะต้องการใช้ฟังก์ชัน whitelist เพื่อให้สามารถปลูกต้นไม้ต่อไปได้ ในขณะที่ยังอนุญาตให้ใช้แอปที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องคิดเลขหรือพจนานุกรม
ฉันก็เป็น ADHD เหมือนกัน และมันช่วยได้ ฉันตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง และแอปจะบังคับให้ฉันหยุดใช้โทรศัพท์ มันรู้สึกแย่ที่จะฆ่าต้นไม้ที่เติบโตมา 2 ชั่วโมง ในที่สุดฉันก็ซื้อแอปนี้เพื่อใช้ฟังก์ชัน whitelist ซึ่งช่วยให้ฉันยังสามารถปลูกต้นไม้ได้ขณะใช้แอปที่มีประโยชน์ เช่น เครื่องคิดเลขหรือพจนานุกรม
🧠 เกร็ดความรู้:เทคนิคโพโมโดโร ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยให้คุณโฟกัสกับงานหนึ่งเป็นเวลา 25 นาที แล้วพัก 5 นาที พัฒนาโดย Francesco Cirillo ในช่วงปลายทศวรรษ 1980 เขาตั้งชื่อว่า 'Pomodoro' ซึ่งเป็นคำภาษาอิตาลีแปลว่ามะเขือเทศ ตามชื่อเครื่องจับเวลาทรงมะเขือเทศที่เขาใช้ขณะเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อจับเวลาช่วงทำงาน
4. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกโน้ตและจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัล)
Evernote โดดเด่นในการเปลี่ยนความคิดและไอเดียที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นความรู้ที่จัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมบทความ รูปภาพ คลิปเสียง และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้
คิดถึงมันเหมือนตู้เอกสารดิจิทัลของคุณ ที่ทุกชิ้นส่วนของข้อมูลจะหาที่อยู่ที่เหมาะสมได้ เว็บคลิปเปอร์ช่วยบันทึกบทความทั้งหมดหรือส่วนที่ต้องการไว้พร้อมกับการรักษาการจัดรูปแบบไว้ ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงหมายความว่าคุณจะไม่สูญเสียการติดตามสูตรอาหาร, บันทึกการประชุม, หรือความคิดที่ยอดเยี่ยมที่คุณจดไว้ตอนตีสาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- สร้างบันทึกที่มีชีวิตชีวาโดยผสมผสานข้อความ รูปภาพ เสียง และไฟล์ พร้อมจัดระเบียบให้เป็นลำดับชั้นส่วนตัว
- ค้นหาผ่านบันทึกและรูปภาพที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ที่สามารถอ่านข้อความในรูปภาพได้
- สร้างลิงก์สมุดบันทึกที่แชร์ได้และควบคุมระดับการเข้าถึงเมื่อทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้า
- บันทึกเสียงโน้ตขณะพิมพ์และรักษาการซิงโครไนซ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างเสียงและข้อความ
ข้อจำกัดของ Evernote
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
- การซิงค์ถูกจำกัดไว้ที่สองอุปกรณ์บนแพ็กเกจฟรีของแอป
ราคาของ Evernote
- ส่วนตัว: $14. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (8,275+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ Evernote นี้ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาเพื่อเก็บสมุดบันทึก โครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ฉันจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป...แอปนี้ใช้งานง่ายและสะดวก แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบพอที่จะทดแทนสมุดบันทึกแบบดั้งเดิมได้อย่างเต็มที่ การขาดเครื่องมือบางอย่างทำให้ฟังก์ชันการใช้งานมีข้อจำกัด
ฉันได้ใช้ Evernote นี้ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมาเพื่อเก็บสมุดบันทึก โครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ฉันจัดการได้อย่างเป็นระเบียบโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป...แอปนี้ใช้งานง่ายและสะดวก แต่ยังไม่เพียงพอที่จะทดแทนสมุดบันทึกแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์ การขาดเครื่องมือบางอย่างทำให้ฟังก์ชันการใช้งานมีข้อจำกัด
🔍 คุณรู้หรือไม่? โรคสมาธิสั้น (ADHD) เป็นหนึ่งในความผิดปกติทางจิตเวชที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้มากที่สุด โดยมีปัจจัยทางพันธุกรรมคิดเป็นประมาณ70% ถึง 80%ของการเกิดโรค
5. Habitify (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ)
Habitify ใช้วิธีการสร้างความเคยชินผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. แอปพลิเคชันนี้เปลี่ยนเป้าหมายที่นามธรรมให้กลายเป็นกิจกรรมประจำวันที่เป็นรูปธรรม พร้อมติดตามความคืบหน้าของคุณผ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียด. มันช่วยคุณสร้างตารางเวลาการสร้างความเคยชินที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งสามารถปรับให้เหมาะกับกิจวัตรที่ต่างกันในวันทำงาน วันหยุด หรือวันเฉพาะ.
สร้างตารางนิสัยที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของคุณ—การทำสมาธิในตอนเช้า การเดินในตอนบ่าย การอ่านในตอนเย็น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยลดความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นในการติดตามนิสัย แถบความคืบหน้าและสถิติที่แสดงด้วยสีช่วยให้คุณเห็นภาพความสม่ำเสมอของคุณได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Habitify
- ติดตามการบรรลุเป้าหมายของนิสัยผ่านแผนภูมิแบบโต้ตอบและค้นพบรูปแบบในพฤติกรรมของคุณตลอดเวลา
- ตั้งค่าการกระตุ้นนิสัยตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเตือนให้คุณทำกิจกรรมเฉพาะในบริบทที่เกี่ยวข้อง
- ส่งออกข้อมูลพฤติกรรมโดยละเอียดและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณผ่านสถิติและแนวโน้มที่ครอบคลุม
- ออกแบบกลุ่มนิสัยตามความต้องการเฉพาะของคุณ โดยอิงจากด้านต่าง ๆ ของชีวิตหรือเป้าหมายเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ
ข้อจำกัดของ Habitify
- แอปนี้มีฟีเจอร์ทางสังคมที่จำกัด
- เมื่อเปรียบเทียบกับแอปที่คล้ายกัน Habitify มีคำแนะนำนิสัยที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้น้อยกว่า ทำให้ผู้ใช้ต้องป้อนนิสัยที่กำหนดเองด้วยตนเองมากขึ้น
ราคาของ Habitify
- ฟรี
- พรีเมียม: $2.49/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม (ตลอดชีพ): $59.99 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนและรีวิวของ Habitify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสร้างกิจวัตรที่สม่ำเสมอสามารถช่วยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นในการจัดการอาการได้ เนื่องจากความคาดเดาได้ช่วยลดความวิตกกังวลและปรับปรุงสมาธิให้ดีขึ้น
6. RescueTime (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจรูปแบบการผลิตส่วนตัว)
RescueTime ติดตามกิจกรรมดิจิทัลของคุณอย่างเงียบๆ เพื่อเปิดเผยว่าคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรจริงๆ แอปนี้จะจัดหมวดหมู่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมใดบ้างที่ดึงเวลาอันมีค่าของคุณไป
ต่างจากตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม RescueTime ทำงานอยู่เบื้องหลัง รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง แดชบอร์ดจะเปลี่ยนข้อมูลเวลาดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งที่รบกวนสมาธิทั่วไป และรูปแบบการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime
- ระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานผ่านการติดตามโดยอัตโนมัติของช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิมากที่สุด
- บล็อกเว็บไซต์ที่รบกวนสมาธิระหว่างช่วงเวลาทำงานโดยอิงตามเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- เปรียบเทียบคะแนนผลผลิตในแต่ละวัน และเข้าใจว่าปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อการทำงานของคุณอย่างไร
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองเมื่อคุณใช้เวลามากเกินไปในแอปพลิเคชันหรือหมวดหมู่เฉพาะ
ข้อจำกัดของ RescueTime
- แอปพลิเคชันมือถือของมันถูกวิจารณ์ว่ามีข้อบกพร่องและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ความสามารถของ API ของเครื่องมือนี้มีจำกัดมาก
ราคาของ RescueTime
- Lite: ฟรี
- พรีเมียม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถประสบความสำเร็จในที่ทำงานได้หากได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม61% ขององค์กรมีการฝึกอบรมการบริหารโครงการให้กับพนักงาน
7. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานแบบภาพ)
Trello ผสานการจัดระเบียบแบบภาพเข้ากับการจัดการงานผ่านระบบที่ใช้การ์ด แต่ละบอร์ดเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่คุณสามารถลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้เห็นความคืบหน้าของโครงการได้ทันที—สังเกตจุดติดขัด ติดตามความเคลื่อนไหวของงาน และปรับกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
จุดเด่นของ Trello คือความสามารถในการปรับแต่งผ่าน Power-Ups—การผสานรวมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้ซับซ้อนเกินไป Power-Ups เหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานเฉพาะของแต่ละบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานของคุณอย่างชัดเจนผ่านบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งสะท้อนถึงขั้นตอนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- เพิ่มบริบทให้กับบัตรผ่านรายการตรวจสอบ, ไฟล์แนบ, และความคิดเห็น
- ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยใช้คำสั่ง Butler ที่ตอบสนองต่อกิจกรรมบนบอร์ดที่เฉพาะเจาะจง
- สร้างบอร์ดแม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำและรักษาความสม่ำเสมอในกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Trello
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การบล็อกเวลาหรือติดตามเวลาในตัว
- โครงการที่ซับซ้อนต้องการบอร์ดหลายตัว
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับ 50 ผู้ใช้)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,410+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่าง ๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยอดเยี่ยม แต่คุณสมบัติที่มีประโยชน์บางอย่างก็มีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนฟรี
Trello เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรักษาความเป็นระเบียบและความก้าวหน้า และฉันพบว่ามันมีประสิทธิภาพมาก การผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive และ Slack ช่วยให้การจัดการงานต่าง ๆ ในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น แม้ว่าเวอร์ชันฟรีจะยอดเยี่ยม แต่คุณสมบัติที่มีประโยชน์บางอย่างก็มีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น จะดีมากหากมีตัวเลือกเพิ่มเติมในแผนฟรี
🧠 เกร็ดความรู้: Kanban ซึ่งเป็นวิธีการจัดการโครงการยอดนิยมที่ Trello ใช้เป็นพื้นฐานนั้นถูกพัฒนาขึ้นโดย Toyotaในช่วงทศวรรษ 1940 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต—นานก่อนที่มันจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลักสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการเวิร์กโฟลว์!
8. กำหนดส่ง (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานที่มีความสำคัญด้านเวลา)
Due ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนอย่างจริงจัง (จริงจังมาก ๆ) แอปจะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับงานสำคัญจนกว่าคุณจะทำเสร็จหรือเลื่อนกำหนดใหม่
สิ่งที่ทำให้ Due โดดเด่นคือความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือ—ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานที่ซับซ้อน เพียงแค่พลังการเตือนความจำล้วนๆ ใช้งานได้ออฟไลน์ ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นผ่าน iCloud หรือ Dropbox และยังให้คุณปรับแต่งเสียงเตือนเพื่อกระตุ้นเพิ่มเติมได้อีกด้วย
ตัวเลือกการเลื่อนเตือนอัตโนมัติช่วยให้คุณจัดการความถี่ของการแจ้งเตือนได้โดยไม่พลาดงานที่ต้องทำ ระบบป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณตั้งการแจ้งเตือนได้ในไม่กี่วินาที ในขณะที่การแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติจะเปลี่ยนข้อความเช่น 'อาหารกลางวัน 1 โมงเย็น พรุ่งนี้' ให้เป็นการแจ้งเตือนที่มีเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ด้วยการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง Due ทำให้มั่นใจว่าคุณได้รับการเตือนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างการแจ้งเตือนที่ทำงานซ้ำโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าคุณจะรับทราบหรือเลื่อนกำหนดงานนั้น
- ตั้งการแจ้งเตือนตารางเวลาโดยใช้การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติและรับคำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับรูปแบบเวลาทั่วไป
- ปรับแต่งช่วงเวลาการแจ้งเตือนตามลำดับความสำคัญของงานและรูปแบบการตอบสนองส่วนตัวของคุณ
- ตั้งค่าการกระตุ้นตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเมื่อคุณมาถึงหรือออกจากสถานที่เฉพาะ
เนื่องจากข้อจำกัด
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นปัญหาที่ไม่สามารถตั้งการแจ้งเตือนซ้ำที่ซับซ้อนได้ เช่น การแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำทุกสองสามชั่วโมงเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน
- การแยกวิเคราะห์เวลาและวันที่โดยอัตโนมัติของแอปอาจตีความข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนผิดได้ในบางครั้ง
ราคาตามต้นทุน
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวที่ค้างอยู่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การพักสั้น ๆ ระหว่างการทำงานช่วยรักษาความสดชื่นของจิตใจและลดความเสี่ยงของการเหนื่อยล้า ลองใช้สัดส่วน 'ทำงาน-พัก' เช่น ทำงานอย่างตั้งใจ 25 นาที ตามด้วยพัก 5 นาที
9. สมาธิสมอง (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งช่วงเวลาการโฟกัส)
Brain Focus เป็นแอป Pomodoroที่ปรับให้เข้ากับจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของคุณ ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า คุณสามารถปรับแต่งช่วงเวลาทำงานและพักตามระดับพลังงานและความต้องการของงานได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องยึดติดกับรอบ Pomodoro แบบ 25/5 ที่เป็นค่าเริ่มต้นหากมันไม่เหมาะกับคุณ
นอกเหนือจากตัวจับเวลาแบบธรรมดาแล้ว Brain Focus ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการบล็อกแอปและแจ้งเตือนที่รบกวนสมาธิระหว่างช่วงโฟกัส ช่วยให้คุณสามารถจดจ่อกับงานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังติดตามประวัติการใช้งานและแสดงสถิติโดยละเอียด ช่วยให้คุณวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานและปรับแต่งกิจวัตรการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติเด่นของ Brain Focus
- ปรับแต่งช่วงเวลาทำงานและพักตามระดับพลังงานของคุณและประเภทของงานที่แตกต่างกัน
- ติดตามรูปแบบการผลิตผลงานผ่านสถิติที่ละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นเซสชั่นการโฟกัสของคุณ
- สร้างการตั้งค่าล่วงหน้าของตัวจับเวลาสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเรียน การเขียน หรือการประชุมที่ต้องใช้สมาธิ
- ส่งออกข้อมูลเซสชันการมุ่งเน้นการส่งออกเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและปรับปรุงตารางการผลิตของคุณ
ข้อจำกัดของสมาธิสมอง
- การออกแบบอินเทอร์เฟซค่อนข้างพื้นฐาน
- มันทำงานได้เฉพาะบนอุปกรณ์แอนดรอยด์
ราคาสำหรับ Brain Focus
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการจดจ่อของสมอง
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
10. Remember The Milk (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ทำซ้ำ)
Remember The Milk (RTM) ได้ชื่อมาจากสถานการณ์ที่เรียบง่ายแต่ทุกคนสามารถเข้าใจได้: การลืมภารกิจสำคัญ—เช่น การซื้อหางนม! ชื่อนี้สะท้อนถึงภารกิจหลักของมัน: ช่วยให้ผู้ใช้จดจำและจัดการกับความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย
นอกเหนือจากชื่อที่สนุกสนานแล้ว RTM ยังโดดเด่นด้วยการจัดการรายการที่ชาญฉลาดและการจัดการงานที่เกิดขึ้นซ้ำ แอปนี้มีความยอดเยี่ยมในการจัดการงานที่ทำซ้ำ—ตั้งแต่การเตือนความจำประจำวันง่ายๆ ไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น 'ทุกวันพฤหัสบดีที่สาม'
รายการอัจฉริยะจัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ของคุณ ในขณะที่คำสั่งค้นหาที่ทรงพลังช่วยกรองงานจากทุกรายการได้ทันที คุณสมบัติการแชร์งานและการมอบหมายงานทำให้ใช้งานได้จริงทั้งสำหรับการใช้ส่วนตัวและทีม
คุณสมบัติเด่นของ Remember The Milk
- สร้างรายการแบบไดนามิกที่จัดเรียงงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่คุณเลือก—เช่น ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด หรือแท็ก
- สร้างรายการอัจฉริยะที่จัดระเบียบงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์และแท็กที่กำหนดเอง
- ใช้ตัวดำเนินการค้นหาขั้นสูง (เช่น dueBefore:today AND tag:urgent) เพื่อค้นหางานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีในทุกๆ รายการ
- ทำงานบนงานต่าง ๆ ได้แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยระบบจะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง
ข้อจำกัดของ Remember The Milk
- การออกแบบอินเทอร์เฟซของแอปดูค่อนข้างล้าสมัย
- มีตัวเลือกการแนบไฟล์ที่จำกัด
ราคาของ Remember The Milk
- รายปี: $49.99/ปี
การให้คะแนนและรีวิวของ Remember The Milk
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บางครั้ง ความกดดันจากรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบของ ADHDอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ลองสร้างรายการ 'เสร็จแล้ว' ที่คุณบันทึกงานที่ทำเสร็จแล้ว การเห็นความก้าวหน้าของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้จะเพิ่มแรงจูงใจและเตือนคุณถึงความสำเร็จของคุณ
ต้องการพัฒนาทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่? รับเคล็ดลับที่ดีที่สุดของเราในวิดีโอนี้👇🏽
11. Brain.fm (เหมาะที่สุดสำหรับเพลงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิ)
Brain.fm สร้างสรรค์ดนตรีที่สร้างโดย AI โดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน ดนตรีนี้เหนือกว่าเพลงพื้นหลังทั่วไป ด้วยการสร้างบรรยากาศเสียงที่สร้างโดย AI เพื่อเสริมสมรรถภาพทางความคิด
ต่างจากเพลย์ลิสต์แบบคงที่ Brain.fm ปรับแต่ละแทร็กแบบเรียลไทม์ตามพฤติกรรมการฟังและระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งช่วยรักษาสมาธิและรูปแบบคลื่นสมองที่เหมาะสมสำหรับสภาวะจิตใจที่แตกต่างกัน
แอปนี้มีเสียงบรรยากาศเฉพาะทางสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิสูง การผ่อนคลาย และการทำสมาธิ แทร็กเสียงเหล่านี้ถูกออกแบบตามหลักการประสาทเสียงเพื่อกระตุ้นรูปแบบการทำงานของสมองที่เฉพาะเจาะจง ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่สภาวะสมาธิลึกได้ภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Brain.fm
- เลือกเพลงโฟกัสตามกิจกรรมปัจจุบันและสภาวะจิตใจที่ต้องการ
- ปรับลักษณะเสียงแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาแบบแผนการโฟกัสที่เหมาะสมที่สุด
- ติดตามระยะเวลาและความมีประสิทธิภาพของเซสชั่นการโฟกัสผ่านการบันทึกการฟังอย่างละเอียด
- ดาวน์โหลดเพลงเพื่อฟังแบบออฟไลน์ระหว่างการเดินทางหรือเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ดี
ข้อจำกัดของ Brain.fm
- ความหลากหลายของเพลงมีจำกัด
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- ฟังก์ชันพื้นฐานของแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Brain.fm
- รายเดือน: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: $69.99/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Brain.fm
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brain.fm อย่างไรบ้าง?
ฉันซื้อมันหลังจากใช้ไปหนึ่งครั้ง ฉันใช้เสียงบีนาวรัลบีตส์มานานตอนเรียนปริญญาโท มันดูเหมือนจะช่วยได้ อย่างน้อยฉันก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถจดจ่อได้เมื่อฟังมันขณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการหลอกตัวเองหรือไม่ก็ตาม เสียงประเภทนี้ช่วยให้ฉันมีสมาธิได้
ฉันซื้อมันหลังจากใช้ไปเพียงครั้งเดียว ฉันใช้เสียงบีนาวรัลบีทส์มานานตอนเรียนปริญญาโท ดูเหมือนว่ามันช่วยได้ อย่างน้อยฉันก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถมีสมาธิได้เมื่อฟังมันขณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการหลอกตัวเองหรือไม่ก็ตาม เสียงประเภทนี้ช่วยให้ฉันมีสมาธิได้
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: แทนที่จะบังคับให้ตัวเองมีสมาธิจดจ่อกับงานเพียงอย่างเดียว ให้สลับไปมาระหว่างงานที่น่าสนใจสองสามอย่างเพื่อรักษาแรงผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า ความหลากหลายที่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้สมองของคุณได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยังคงมีความก้าวหน้า
หลงทางในแท็บ? ClickUp ช่วยคุณกลับมา
การค้นหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับสมองที่มีภาวะ ADHD การจัดการงานที่มีโครงสร้าง การติดตามนิสัย และการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดช่วยลดภาระทางความคิดและปรับปรุงสมาธิ
ในขณะที่แต่ละเครื่องมือมีความเชี่ยวชาญในด้านเฉพาะ ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุด มอบฟีเจอร์อันทรงพลังที่เหนือกว่าการจัดการงานพื้นฐานอย่างมาก
ClickUp Brain นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญและจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ระบบอัตโนมัติช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ประหยัดเวลาและพลังงานทางจิตใจ นอกจากนี้ ปฏิทินอัจฉริยะยังมอบวิธีการแสดงงาน กำหนดเวลา และตารางงานที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ—ทั้งหมดในที่เดียว
สมองของคุณทำงานรวดเร็ว—เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณก็ควรเช่นกันสมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅