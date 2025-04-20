บล็อก ClickUp

10 แม่แบบที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD เพื่อช่วยคุณจัดการงานในที่ทำงาน

20 เมษายน 2568

คุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ร้อยครั้งในโทรศัพท์เพื่อเตือนให้คุณกิน, ทำงาน, นอน, หรือติดตามเวลาหรือไม่?

รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นเหมือนคลังสินค้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเรื่องเล็กน้อยที่สุดที่คุณต้องทำหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาความคิดใหม่ ๆ และวิธีจัดระเบียบวันของคุณให้ดีขึ้นอยู่เสมอ—ไม่ว่าจะเป็นผ่านบันทึกนับร้อยที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะของคุณหรือแอปวางแผนรายวันหลายตัวบนโทรศัพท์ของคุณ?

หากคุณตอบว่าใช่ บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

สำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) การเดินทางผ่านเขาวงกตของภารกิจประจำวันอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พวกเขาพบว่ามันยากอย่างยิ่งที่จะรักษาสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้า

ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแม้แต่การสนทนาในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการมีสมาธิดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก

ความยากลำบากนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดสติปัญญาหรือแรงจูงใจ แต่เกิดจากความแตกต่างในการเชื่อมต่อของสมองซึ่งส่งผลต่อการควบคุมความสนใจ

แม่แบบสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

ตามการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ผู้ที่มีอาการ ADHD ที่ไม่ได้รับการรักษาจะสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยประมาณ 22 วันต่อปี

การศึกษาอีกชิ้นโดยรัสเซลล์ เอ. บาร์คเลย์และทีม รายงานว่าผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD มีโอกาสถูกไล่ออกสูงขึ้นประมาณ 60% มีโอกาสเกิดปัญหาการจ้างงานต่อเนื่องสูงขึ้น 30% และมีโอกาสลาออกอย่างกะทันหันสูงขึ้นถึง 3 เท่า

สิ่งนี้มักนำไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอ, ความวิตกกังวล, และรู้สึกถูกกดดันอย่างหนักเมื่อพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการของชีวิตประจำวัน

แม้จะเผชิญกับความท้าทายมากมาย บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ก็มีความยืดหยุ่นและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขามักจะพัฒนาวิธีการรับมือเพื่อนำทางผ่านสภาพแวดล้อมทางความคิดที่ไม่เหมือนใคร และหาทางที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของพวกเขาได้เสมอไป

กลยุทธ์หนึ่งคือการใช้วิธีใช้แม่แบบเพื่อทำให้งานเป็นระบบและปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน

แม่แบบให้โครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งสามารถช่วยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานและการจัดระเบียบได้

การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ทำให้แม่แบบช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถเริ่มต้นและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นหน้าวางแผนชีวิต แม่แบบการจัดการโครงการ หรือรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น การมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สามารถช่วยให้เกิดความชัดเจนและทิศทางท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน

โดยการให้สัญญาณและคำแนะนำทางสายตา เทมเพลตสามารถช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถรักษาความเป็นระเบียบและให้ความสนใจได้ ลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ADHD ดี?

แม่แบบที่เป็นมิตรกับ ADHD ที่ดีมีลักษณะเด่นคือความสามารถในการบรรเทาหรือลดความท้าทายในชีวิตประจำวันซึ่งบุคคลที่มีภาวะ ADHD มักประสบพบเจอ

นอกจากนี้ ควร:

  • การออกแบบที่ชัดเจนและเรียบง่าย พร้อมแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อลดสิ่งรบกวนและช่วยให้มีสมาธิ
  • มีการจัดระเบียบทางสายตาผ่านการให้สี, ไอคอน, หรือสัญลักษณ์ที่ช่วยในการจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เสนอ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบส่วนบุคคล
  • รวม คำแนะนำและคำเตือน เพื่อช่วยจำงานสำคัญและกำหนดเวลา
  • แยกงานที่ซับซ้อน ออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ เพื่อลดความรู้สึกหนักใจ
  • ช่วยดำเนินการเทคนิคการจัดสรรเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยในการการจัดการลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
  • ผสานรวมกับเครื่องมือดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมอบการเสริมแรงเชิงบวกผ่านการติดตามความก้าวหน้า

โดยรวมแล้ว แม่แบบ ADHD ที่ดีควรมีโครงสร้างที่ส่งเสริมการจัดระเบียบ ประสิทธิภาพในการทำงาน การดูแลตนเอง และการบรรลุเป้าหมาย เพื่อช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบ เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล

10 แม่แบบที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สำหรับการทำงาน

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเทมเพลต ADHD ที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอย่างไร เราได้รวบรวมรายการเทมเพลต ADHD ที่ดีที่สุด 10 แบบที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อช่วยในการทำงานของคุณ!

เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp

สร้างและจัดการงานทั้งหมดของคุณร่วมกันบนแม่แบบปฏิทินวางแผนของ ClickUp
สร้างและจัดการงานทั้งหมดของคุณร่วมกันบนแม่แบบปฏิทินวางแผนของ ClickUp

หากคุณมีปัญหาในการรักษาการนัดหมายหรือการประชุม, แม่แบบปฏิทินวางแผนของ ClickUpจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับคุณ. มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา.

เทมเพลตนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยมุมมองหกแบบ ได้แก่ มุมมองสรุป กระดานความคืบหน้า มุมมองไทม์ไลน์ แผนรายเดือน และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการงาน กิจกรรม และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนตามความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของคุณ ความยืดหยุ่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เนื่องจากช่วยให้พวกเขาเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับรู้ของตนเอง และช่วยลดความสับสนหรือความล้นหลามของข้อมูล

นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งการแจ้งเตือน และกำหนดเส้นตายได้ วิธีการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพนี้จะช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นได้ดีขึ้นเนื่องจากช่วยลดการสลับบริบท

2. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp

วางแผนวันของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตแผนประจำวันของ ClickUp
วางแผนวันของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อประหยัดเวลาและบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยเทมเพลตแผนประจำวันของ ClickUp

เทมเพลตแผนประจำวันของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการเตรียมและจัดการกิจกรรมประจำวัน, เหตุการณ์, นัดหมาย, งานที่ต้องทำ, และภารกิจต่างๆ เพื่อให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน

คิดถึงเทมเพลตนี้เป็นเหมือนสมองที่สองที่ช่วยให้คุณ:

  • จัดระเบียบงานประจำวันของคุณเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนตัว งาน หรือเป้าหมาย
  • จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
  • มองเห็นความคืบหน้าผ่านกราฟและแผนภูมิ

เทมเพลต Daily Planner ของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการจัดการโครงการ

มันช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจประจำวันให้เสร็จสิ้น และช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD

3. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวันของ ClickUp

ทำงานสำคัญของคุณให้เสร็จและหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าด้วยเทมเพลตการแบ่งเวลาประจำวันจาก ClickUp
ทำงานสำคัญของคุณให้เสร็จและหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟด้วยเทมเพลตการแบ่งเวลาประจำวันจาก ClickUp

ในฐานะบุคคลที่มีภาวะ ADHD การจัดการเวลาและวางแผนตารางวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องยาก ในบางครั้ง คุณอาจหมกมุ่นอยู่กับงานใดงานหนึ่งจนลืมเวลาและละเลยหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นวัน

ลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเพื่อจัดการกับปัญหานี้และทำให้รายการงานประจำวันของคุณสำเร็จลุล่วง

เทมเพลตการจัดสรรเวลาสามารถช่วยคุณ:

  • วางแผนงานสำคัญของคุณและจัดการกับงานเหล่านั้นเมื่อคุณมีความตื่นตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • รักษาสมาธิโดยการจัดระเบียบความคิดและงานรองของคุณอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการขัดจังหวะให้น้อยที่สุด
  • ป้องกันการหมดแรงโดยการกำหนดเวลาคาดการณ์ให้กับงานต่างๆ ทำให้คุณมีมุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับความสำเร็จในแต่ละวัน

ด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟจากสมาธิสั้น (ADHD) ได้โดยการประมาณเวลาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน

เทมเพลตนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถดูปฏิทินของคุณได้อย่างชัดเจน จัดสรรเวลาในแต่ละวันให้กับงานเฉพาะ และทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณให้เสร็จในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของวัน

คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp
บริหารเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUp

คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp มีเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น:

  • การติดตามเวลา: ช่วยให้คุณจำได้ว่าจะต้องตรวจสอบว่าพวกเขาใช้เวลานานแค่ไหนกับงานแต่ละอย่าง
  • การประมาณระยะเวลาของงาน: การกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับแต่ละงานสามารถช่วยในการวางแผนวันและบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การแจ้งเตือนและประกาศเตือน: แจ้งเตือนให้คุณเริ่มหรือหยุดการทำงานในภารกิจต่างๆ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
  • การจัดสรรเวลา: การจัดสรรเวลาให้กับงานแต่ละอย่างสามารถช่วยป้องกันการรับภาระงานมากเกินไป และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นกับงานหนึ่ง ๆ ได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดความรู้สึกถูกกดดันหรือล้นหลาม

4. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp

มองเห็นภาพงานประจำวันและความคืบหน้าของคุณบนเทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp
มองเห็นภาพงานประจำวันและความคืบหน้าของคุณบนเทมเพลตการจัดการงาน ClickUp

การจัดการงานในทีมและติดตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องยากเมื่อมีหลายคนเกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้เทมเพลตการจัดการงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลงานการจัดการที่ซ้ำซาก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นเวลาและความพยายามทั้งหมดไปที่การบรรลุเป้าหมายของคุณ

เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจัดระเบียบงานที่ต้องทำของคุณด้วยรายการสามประเภท: งานที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และงานที่ค้างอยู่ ฟีเจอร์นี้ช่วยจัดระเบียบพื้นที่บนหน้าจอของคุณและมุ่งเน้นไปที่งานในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งละหนึ่งหมวดหมู่

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกงาน คุณสามารถดูได้ว่างานนั้นถูกมอบหมายให้ใคร มีกำหนดส่งเมื่อใด หรืออาจใช้เวลาในการดำเนินการนานเท่าใด

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะมานั่งคิดเองว่างานไหนเร่งด่วนและสำคัญ ลองให้ AI ช่วยจัดการแทนดูไหม? ตอนนี้คุณสามารถทำได้ด้วยClickUp Brain— AI ที่เข้าใจบริบทของ ClickUp ซึ่งจะสแกนข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อระบุงานที่สำคัญที่สุด แนะนำลำดับที่ควรทำ และประเมินกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ClickUp Brain
นำหน้าเส้นตายด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วย AI ใน ClickUp

5. แม่แบบวางแผนชีวิต ClickUp

สร้างเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนชีวิต ClickUp
สร้างเป้าหมาย กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนชีวิต ClickUp

คุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ทั้งหมดหรือไม่? หากไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของคุณ อาจเป็นแผนสำหรับ 10 ปีข้างหน้า—ในด้านอาชีพ ครอบครัว สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หรือด้านการเงิน

การจดรายละเอียดของแผนของคุณลงใน แบบฟอร์มวางแผนชีวิตสามารถให้ความรู้สึกของทิศทางที่ชัดเจน ความกระจ่าง และเป้าหมายที่จำเป็นอย่างยิ่ง

เทมเพลต Life Planner ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิต เพิ่มแรงจูงใจ และชี้ให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • กำหนดเป้าหมายสำคัญและสร้างเป้าหมายและงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
  • ตั้งเป้าหมาย SMART สำหรับด้านต่าง ๆ ของชีวิตคุณ เช่น อาชีพ การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์
  • มองเห็นความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนได้ทันที

คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของเทมเพลตช่วยให้บุคคลที่มีภาวะ ADHD สามารถรักษาความสนใจและมีแรงจูงใจโดยการมองเห็นความคืบหน้าของตนตลอดเวลา

6. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp

วางแผนทุกนาทีของวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUp
วางแผนทุกนาทีของวันของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จัดการกับการเรียนและงาน, ผู้ปกครองที่ทำงานและดูแลบ้านควบคู่กับเป้าหมายทางอาชีพ, หรือใครก็ตามที่ต้องสวมบทบาทหลายอย่างในที่ทำงาน—คุณทราบดีถึงความสำคัญของการวางแผนทุกชั่วโมงของวันอย่างรอบคอบ ในสถานการณ์เช่นนี้,แม่แบบตารางเวลาสามารถช่วยคุณได้

และด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUp คุณสามารถวางแผนกำหนดการประจำวันได้อย่างง่ายดาย!

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันในอุดมคติของคุณได้โดย:

  • การติดตามเวลาที่คุณใช้ในแต่ละงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ และการไม่พลาดกำหนดเวลา
  • แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และวางแผนว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละส่วนให้เสร็จ
  • ปรับเส้นเวลาและขั้นตอนการทำงานหากมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายในแผนของคุณ

📮ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับอะไรก่อน

คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
จัดระเบียบงานของคุณตามความสำคัญผ่านการจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ

  • กำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง เพื่อช่วยให้มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน
  • แยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้โครงการใหญ่รู้สึกจัดการได้ง่ายขึ้นและไม่หนักเกินไป
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อมองเห็นสิ่งที่ต้องทำและติดตามความก้าวหน้า ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณให้ดีขึ้นด้วยวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้!

7. เทมเพลต ClickUp Getting Things Done (รายการแบบง่าย)

ติดตามระดับพลังงาน อารมณ์ และอื่นๆ ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลต Getting Things Done (รายการแบบง่าย) ของ ClickUp
ติดตามระดับพลังงาน อารมณ์ และอื่น ๆ ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองในเทมเพลต Getting Things Done (รายการง่าย) ของ ClickUp

การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น หรือ GTD เป็นวิธีการจัดการเวลาและงานที่เรียบง่าย ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เดวิด อัลเลน และเผยแพร่ในหนังสือของเขาในปี 2001 GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity

ในหนังสือของเขา เขาอธิบายว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไปและรู้สึกหนักใจ คุณต้องมี 'เครื่องมือรวบรวม' ซึ่งไม่ใช่จิตใจของคุณเอง เพื่อเก็บรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับแม่แบบภายนอกที่จะช่วยให้จิตใจของคุณไม่ต้องจดจำทุกสิ่งทุกอย่าง

เมื่อคุณมีสิ่งนั้นแล้ว คุณสามารถมองเห็นภาพ วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และทำงานให้สำเร็จได้

เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราขอนำเสนอเทมเพลต "Get Things Done (Simple List)" ของ ClickUpพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการและงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกมุมมองต่าง ๆ ของงานที่ต้องทำของคุณได้, ทำเครื่องหมายความคืบหน้า, ตรวจสอบสถานะ, และเพิ่มรูปภาพเพื่อให้การทำงานสนุกขึ้น. โดยการนำความคิดของคุณออกมาภายนอกและจัดระเบียบ,แบบฟอร์ม GTDนี้จะช่วยลดความเครียดและช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นได้ดีขึ้น.

คุณยังสามารถใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณบล็อกเวลาสำหรับกิจกรรมประจำวันเพื่อมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้น

กำหนดตารางงาน วางแผนไทม์ไลน์และรายการที่ต้องทำ และดูความคืบหน้าของทีมผ่านปฏิทิน ClickUp

คุณสมบัตินี้มอบประโยชน์หลายประการ:

  • รับภาพรวมของงานและกำหนดเวลาของคุณ
  • จัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานไปยังวันที่ต่างๆ
  • แยกแยะระหว่างประเภทของงานและลำดับความสำคัญต่างๆ ด้วยงานที่จัดหมวดหมู่และใช้รหัสสี
  • ซิงค์กับปฏิทิน Apple, Outlook หรือ Google รวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ปรับแต่งมุมมองเพื่อแสดงวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือช่วงเวลาที่กำหนดเองได้, ช่วยในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
  • รับคำแนะนำจาก AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น

8. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp

วางแผนมื้ออาหารตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อยหรือเครียด ด้วยเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp
วางแผนมื้ออาหารตลอดทั้งสัปดาห์ของคุณโดยไม่ต้องเหนื่อยหรือเครียดด้วยเทมเพลตวางแผนมื้ออาหารจาก ClickUp

เตรียมอาหารล่วงหน้า

นี่คือสองคำที่ทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนฝันร้าย

การเตรียมอาหารประจำวันหรือเมนูอาหารเย็นสำหรับทั้งสัปดาห์อาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับทุกคน คุณต้องคำนึงถึงรสนิยมอาหารและความแพ้ของทุกคน และต้องซื้อของสดให้ครบตามที่ต้องการ

การติดตามทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องจัดการกับสิ่งอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่มีความช่วยเหลือ

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpจึงเป็นตัวช่วยชีวิต!

คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองได้ถึงแปดอย่าง เช่น แคลอรีสุทธิ, คาร์บสุทธิ, โปรตีนสุทธิ, ประเภทของมื้ออาหาร, และรายการตรวจสอบส่วนผสม เพื่อติดตามและมองเห็นแผนมื้ออาหารของคุณได้

คุณยังสามารถมองเห็นแผนมื้ออาหารของคุณในมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ เช่น สรุปแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์, กระดานประเภทมื้ออาหาร, ปฏิทินแผนมื้ออาหาร, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบรายการซื้อของชำ เลือกอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล และลดการสูญเสียอาหารโดยการสร้างมื้ออาหารจากวัตถุดิบที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้าน

9. แม่แบบการจัดตารางเวลาของ ClickUp

จัดระเบียบงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานอาชีพ ด้วยเทมเพลตตารางจัดระเบียบจาก ClickUp
จัดระเบียบงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานอาชีพ ด้วยเทมเพลตตารางจัดระเบียบจาก ClickUp

เมื่อทำงานในโครงการ การจัดตารางเวลาของคุณเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลาและลดปัญหาคอขวดให้น้อยที่สุด จะช่วยได้มาก

แบบแผนตารางเวลาสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ที่จัดระเบียบอย่างดีสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในหลายๆ ทาง ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมโดยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

เทมเพลตตารางการจัดระเบียบของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก ทำเสร็จ พลาด กำหนดใหม่ และต้องทำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม

หากคุณกำลังล่าช้า คุณสามารถดำเนินการแก้ไขและกลับมาตามกำหนดเวลาเพื่อส่งมอบงานได้

ตรวจสอบปฏิทินรายสัปดาห์ของคุณเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และทราบงานที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อไม่ให้สัปดาห์ของคุณเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจ

10. แบบแผนการวางแผนชีวิต โดย Notion

แบบแผนการวางแผนชีวิต โดย Notion
ผ่านทางNotion

สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ซึ่งประสบปัญหาในการจดจำงานประจำวัน การจัดการนัดหมาย และการรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ การใช้สมุดวางแผนประจำวันหรือแม่แบบการวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเตือนให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ

เทมเพลต Life Planner ของ Notion มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ในการจัดระเบียบชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยเทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถสร้างตารางเวลาประจำวันแบบกำหนดเอง ตั้งการแจ้งเตือนนัดหมาย ติดตามพฤติกรรม และวางแผนการออกกำลังกายได้

วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้ในการใช้ตัวติดตามนิสัยช่วยลดภาระทางความคิด ลดการลืม และให้โครงสร้างแก่แต่ละวันของคุณ

การมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองดูทางเลือกอื่นของ Notionและเทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ฟรีอื่นๆ เพื่อช่วยในการวางแผนกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่พลาดนัดหมายอีกต่อไปด้วยเทมเพลตวางแผนประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น

การจัดการวันและอารมณ์ของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งจึงง่ายที่จะพลาดการนัดหมายและลืมภารกิจ

แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตและเคล็ดลับสำหรับ ADHD ทั้ง 10 ข้อนี้ คุณสามารถทำให้แต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาสุขภาพจิตของคุณได้!

และเพื่อประสบการณ์การจัดการงานที่ราบรื่น ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องการ มันมีเทมเพลตการจัดตารางเวลาหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าเสมอ

เริ่มต้นปรับวันของคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลต ClickUp และสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการอารมณ์ของคุณ

สมัครใช้ ClickUp วันนี้!