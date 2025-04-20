10 แม่แบบที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD เพื่อช่วยคุณจัดการงานในที่ทำงาน

คุณตั้งนาฬิกาปลุกไว้ร้อยครั้งในโทรศัพท์เพื่อเตือนให้คุณกิน, ทำงาน, นอน, หรือติดตามเวลาหรือไม่?
รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นเหมือนคลังสินค้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเรื่องเล็กน้อยที่สุดที่คุณต้องทำหรือไม่? หรือคุณกำลังมองหาความคิดใหม่ ๆ และวิธีจัดระเบียบวันของคุณให้ดีขึ้นอยู่เสมอ—ไม่ว่าจะเป็นผ่านบันทึกนับร้อยที่กระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะของคุณหรือแอปวางแผนรายวันหลายตัวบนโทรศัพท์ของคุณ?
หากคุณตอบว่าใช่ บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!
สำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) การเดินทางผ่านเขาวงกตของภารกิจประจำวันอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พวกเขาพบว่ามันยากอย่างยิ่งที่จะรักษาสมาธิกับงานที่อยู่ตรงหน้า
ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย หรือแม้แต่การสนทนาในชีวิตประจำวัน ความสามารถในการมีสมาธิดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยาก
ความยากลำบากนี้ไม่ได้เกิดจากการขาดสติปัญญาหรือแรงจูงใจ แต่เกิดจากความแตกต่างในการเชื่อมต่อของสมองซึ่งส่งผลต่อการควบคุมความสนใจ
แม่แบบสามารถช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
ตามการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ผู้ที่มีอาการ ADHD ที่ไม่ได้รับการรักษาจะสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ยประมาณ 22 วันต่อปี
การศึกษาอีกชิ้นโดยรัสเซลล์ เอ. บาร์คเลย์และทีม รายงานว่าผู้ใหญ่ที่มีภาวะ ADHD มีโอกาสถูกไล่ออกสูงขึ้นประมาณ 60% มีโอกาสเกิดปัญหาการจ้างงานต่อเนื่องสูงขึ้น 30% และมีโอกาสลาออกอย่างกะทันหันสูงขึ้นถึง 3 เท่า
สิ่งนี้มักนำไปสู่ความรู้สึกไม่เพียงพอ, ความวิตกกังวล, และรู้สึกถูกกดดันอย่างหนักเมื่อพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้ทันกับความต้องการของชีวิตประจำวัน
แม้จะเผชิญกับความท้าทายมากมาย บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ก็มีความยืดหยุ่นและสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขามักจะพัฒนาวิธีการรับมือเพื่อนำทางผ่านสภาพแวดล้อมทางความคิดที่ไม่เหมือนใคร และหาทางที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของพวกเขาได้เสมอไป
กลยุทธ์หนึ่งคือการใช้วิธีใช้แม่แบบเพื่อทำให้งานเป็นระบบและปรับปรุงสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน
แม่แบบให้โครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งสามารถช่วยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานและการจัดระเบียบได้
การแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้น ทำให้แม่แบบช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถเริ่มต้นและบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นหน้าวางแผนชีวิต แม่แบบการจัดการโครงการ หรือรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น การมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้สามารถช่วยให้เกิดความชัดเจนและทิศทางท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจำวัน
โดยการให้สัญญาณและคำแนะนำทางสายตา เทมเพลตสามารถช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถรักษาความเป็นระเบียบและให้ความสนใจได้ ลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ADHD ดี?
แม่แบบที่เป็นมิตรกับ ADHD ที่ดีมีลักษณะเด่นคือความสามารถในการบรรเทาหรือลดความท้าทายในชีวิตประจำวันซึ่งบุคคลที่มีภาวะ ADHD มักประสบพบเจอ
นอกจากนี้ ควร:
- การออกแบบที่ชัดเจนและเรียบง่าย พร้อมแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อลดสิ่งรบกวนและช่วยให้มีสมาธิ
- มีการจัดระเบียบทางสายตาผ่านการให้สี, ไอคอน, หรือสัญลักษณ์ที่ช่วยในการจัดหมวดหมู่และลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง ให้เหมาะสมกับความต้องการและความชอบส่วนบุคคล
- รวม คำแนะนำและคำเตือน เพื่อช่วยจำงานสำคัญและกำหนดเวลา
- แยกงานที่ซับซ้อน ออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ เพื่อลดความรู้สึกหนักใจ
- ช่วยดำเนินการเทคนิคการจัดสรรเวลาเพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยในการการจัดการลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
- ผสานรวมกับเครื่องมือดิจิทัลเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และมอบการเสริมแรงเชิงบวกผ่านการติดตามความก้าวหน้า
โดยรวมแล้ว แม่แบบ ADHD ที่ดีควรมีโครงสร้างที่ส่งเสริมการจัดระเบียบ ประสิทธิภาพในการทำงาน การดูแลตนเอง และการบรรลุเป้าหมาย เพื่อช่วยให้คุณรักษาความเป็นระเบียบ เพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล
10 แม่แบบที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สำหรับการทำงาน
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าเทมเพลต ADHD ที่ดีและมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะอย่างไร เราได้รวบรวมรายการเทมเพลต ADHD ที่ดีที่สุด 10 แบบที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อช่วยในการทำงานของคุณ!
เทมเพลตปฏิทินวางแผนงาน ClickUp
หากคุณมีปัญหาในการรักษาการนัดหมายหรือการประชุม, แม่แบบปฏิทินวางแผนของ ClickUpจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับคุณ. มันถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา.
เทมเพลตนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมด้วยมุมมองหกแบบ ได้แก่ มุมมองสรุป กระดานความคืบหน้า มุมมองไทม์ไลน์ แผนรายเดือน และคู่มือเริ่มต้นใช้งาน
สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงรายการงาน กิจกรรม และกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนตามความต้องการและความชอบเฉพาะตัวของคุณ ความยืดหยุ่นนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) เนื่องจากช่วยให้พวกเขาเลือกมุมมองที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับรู้ของตนเอง และช่วยลดความสับสนหรือความล้นหลามของข้อมูล
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งการแจ้งเตือน และกำหนดเส้นตายได้ วิธีการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพนี้จะช่วยให้บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) สามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นได้ดีขึ้นเนื่องจากช่วยลดการสลับบริบท
2. แม่แบบแผนงานประจำวัน ClickUp
เทมเพลตแผนประจำวันของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการเตรียมและจัดการกิจกรรมประจำวัน, เหตุการณ์, นัดหมาย, งานที่ต้องทำ, และภารกิจต่างๆ เพื่อให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวัน
คิดถึงเทมเพลตนี้เป็นเหมือนสมองที่สองที่ช่วยให้คุณ:
- จัดระเบียบงานประจำวันของคุณเป็นหมวดหมู่ เช่น ส่วนตัว งาน หรือเป้าหมาย
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน
- มองเห็นความคืบหน้าผ่านกราฟและแผนภูมิ
เทมเพลต Daily Planner ของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ รวมถึงสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองที่กำหนดเอง และคุณสมบัติการจัดการโครงการ
มันช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการทำภารกิจประจำวันให้เสร็จสิ้น และช่วยปรับปรุงการจัดการเวลาและประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD
3. แม่แบบการแบ่งเวลาประจำวันของ ClickUp
ในฐานะบุคคลที่มีภาวะ ADHD การจัดการเวลาและวางแผนตารางวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องยาก ในบางครั้ง คุณอาจหมกมุ่นอยู่กับงานใดงานหนึ่งจนลืมเวลาและละเลยหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นวัน
ลองใช้เทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUpเพื่อจัดการกับปัญหานี้และทำให้รายการงานประจำวันของคุณสำเร็จลุล่วง
เทมเพลตการจัดสรรเวลาสามารถช่วยคุณ:
- วางแผนงานสำคัญของคุณและจัดการกับงานเหล่านั้นเมื่อคุณมีความตื่นตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- รักษาสมาธิโดยการจัดระเบียบความคิดและงานรองของคุณอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการขัดจังหวะให้น้อยที่สุด
- ป้องกันการหมดแรงโดยการกำหนดเวลาคาดการณ์ให้กับงานต่างๆ ทำให้คุณมีมุมมองที่เป็นจริงเกี่ยวกับความสำเร็จในแต่ละวัน
ด้วยเทมเพลตการบล็อกเวลาประจำวันของ ClickUp คุณสามารถหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟจากสมาธิสั้น (ADHD) ได้โดยการประมาณเวลาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำได้ในแต่ละวัน
เทมเพลตนี้เปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดการเวลาของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถดูปฏิทินของคุณได้อย่างชัดเจน จัดสรรเวลาในแต่ละวันให้กับงานเฉพาะ และทำงานที่สำคัญที่สุดของคุณให้เสร็จในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของวัน
คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUp มีเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น:
- การติดตามเวลา: ช่วยให้คุณจำได้ว่าจะต้องตรวจสอบว่าพวกเขาใช้เวลานานแค่ไหนกับงานแต่ละอย่าง
- การประมาณระยะเวลาของงาน: การกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้สำหรับแต่ละงานสามารถช่วยในการวางแผนวันและบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การแจ้งเตือนและประกาศเตือน: แจ้งเตือนให้คุณเริ่มหรือหยุดการทำงานในภารกิจต่างๆ ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
- การจัดสรรเวลา: การจัดสรรเวลาให้กับงานแต่ละอย่างสามารถช่วยป้องกันการรับภาระงานมากเกินไป และช่วยให้สามารถมุ่งเน้นกับงานหนึ่ง ๆ ได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยลดความรู้สึกถูกกดดันหรือล้นหลาม
4. แม่แบบการจัดการงาน ClickUp
การจัดการงานในทีมและติดตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องยากเมื่อมีหลายคนเกี่ยวข้อง
ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้เทมเพลตการจัดการงานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลงานการจัดการที่ซ้ำซาก เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นเวลาและความพยายามทั้งหมดไปที่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUpจัดระเบียบงานที่ต้องทำของคุณด้วยรายการสามประเภท: งานที่ต้องดำเนินการ, ไอเดีย, และงานที่ค้างอยู่ ฟีเจอร์นี้ช่วยจัดระเบียบพื้นที่บนหน้าจอของคุณและมุ่งเน้นไปที่งานในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องเพียงครั้งละหนึ่งหมวดหมู่
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกงาน คุณสามารถดูได้ว่างานนั้นถูกมอบหมายให้ใคร มีกำหนดส่งเมื่อใด หรืออาจใช้เวลาในการดำเนินการนานเท่าใด
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะมานั่งคิดเองว่างานไหนเร่งด่วนและสำคัญ ลองให้ AI ช่วยจัดการแทนดูไหม? ตอนนี้คุณสามารถทำได้ด้วยClickUp Brain— AI ที่เข้าใจบริบทของ ClickUp ซึ่งจะสแกนข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อระบุงานที่สำคัญที่สุด แนะนำลำดับที่ควรทำ และประเมินกำหนดเวลาที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
5. แม่แบบวางแผนชีวิต ClickUp
คุณเป็นคนที่วางแผนชีวิตไว้ทั้งหมดหรือไม่? หากไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดของคุณ อาจเป็นแผนสำหรับ 10 ปีข้างหน้า—ในด้านอาชีพ ครอบครัว สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หรือด้านการเงิน
การจดรายละเอียดของแผนของคุณลงใน แบบฟอร์มวางแผนชีวิตสามารถให้ความรู้สึกของทิศทางที่ชัดเจน ความกระจ่าง และเป้าหมายที่จำเป็นอย่างยิ่ง
เทมเพลต Life Planner ของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณจัดระเบียบชีวิต เพิ่มแรงจูงใจ และชี้ให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดเป้าหมายสำคัญและสร้างเป้าหมายและงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ตั้งเป้าหมาย SMART สำหรับด้านต่าง ๆ ของชีวิตคุณ เช่น อาชีพ การเงิน สุขภาพ และความสัมพันธ์
- มองเห็นความก้าวหน้าและปรับเปลี่ยนได้ทันที
คุณสมบัติการติดตามเป้าหมายของเทมเพลตช่วยให้บุคคลที่มีภาวะ ADHD สามารถรักษาความสนใจและมีแรงจูงใจโดยการมองเห็นความคืบหน้าของตนตลอดเวลา
6. แม่แบบตารางเวลาชั่วโมงประจำวันของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จัดการกับการเรียนและงาน, ผู้ปกครองที่ทำงานและดูแลบ้านควบคู่กับเป้าหมายทางอาชีพ, หรือใครก็ตามที่ต้องสวมบทบาทหลายอย่างในที่ทำงาน—คุณทราบดีถึงความสำคัญของการวางแผนทุกชั่วโมงของวันอย่างรอบคอบ ในสถานการณ์เช่นนี้,แม่แบบตารางเวลาสามารถช่วยคุณได้
และด้วยเทมเพลตตารางเวลาประจำวันของ ClickUp คุณสามารถวางแผนกำหนดการประจำวันได้อย่างง่ายดาย!
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างกิจวัตรประจำวันในอุดมคติของคุณได้โดย:
- การติดตามเวลาที่คุณใช้ในแต่ละงาน การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ และการไม่พลาดกำหนดเวลา
- แยกงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และวางแผนว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไรในการทำงานแต่ละส่วนให้เสร็จ
- ปรับเส้นเวลาและขั้นตอนการทำงานหากมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายในแผนของคุณ
📮ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับอะไรก่อน
คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUpช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้นสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้สูงสุด
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถ
- กำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง เพื่อช่วยให้มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน
- แยกโครงการออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้โครงการใหญ่รู้สึกจัดการได้ง่ายขึ้นและไม่หนักเกินไป
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อมองเห็นสิ่งที่ต้องทำและติดตามความก้าวหน้า ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณให้ดีขึ้นด้วยวิดีโออธิบายสั้น ๆ นี้!
7. เทมเพลต ClickUp Getting Things Done (รายการแบบง่าย)
การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้น หรือ GTD เป็นวิธีการจัดการเวลาและงานที่เรียบง่าย ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ เดวิด อัลเลน และเผยแพร่ในหนังสือของเขาในปี 2001 GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity
ในหนังสือของเขา เขาอธิบายว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลมากเกินไปและรู้สึกหนักใจ คุณต้องมี 'เครื่องมือรวบรวม' ซึ่งไม่ใช่จิตใจของคุณเอง เพื่อเก็บรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกับแม่แบบภายนอกที่จะช่วยให้จิตใจของคุณไม่ต้องจดจำทุกสิ่งทุกอย่าง
เมื่อคุณมีสิ่งนั้นแล้ว คุณสามารถมองเห็นภาพ วางแผน จัดลำดับความสำคัญ และทำงานให้สำเร็จได้
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ เราขอนำเสนอเทมเพลต "Get Things Done (Simple List)" ของ ClickUpพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถจัดการโครงการและงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเลือกมุมมองต่าง ๆ ของงานที่ต้องทำของคุณได้, ทำเครื่องหมายความคืบหน้า, ตรวจสอบสถานะ, และเพิ่มรูปภาพเพื่อให้การทำงานสนุกขึ้น. โดยการนำความคิดของคุณออกมาภายนอกและจัดระเบียบ,แบบฟอร์ม GTDนี้จะช่วยลดความเครียดและช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นได้ดีขึ้น.
คุณยังสามารถใช้ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณบล็อกเวลาสำหรับกิจกรรมประจำวันเพื่อมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดีขึ้น
คุณสมบัตินี้มอบประโยชน์หลายประการ:
- รับภาพรวมของงานและกำหนดเวลาของคุณ
- จัดตารางงานใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางงานไปยังวันที่ต่างๆ
- แยกแยะระหว่างประเภทของงานและลำดับความสำคัญต่างๆ ด้วยงานที่จัดหมวดหมู่และใช้รหัสสี
- ซิงค์กับปฏิทิน Apple, Outlook หรือ Google รวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ปรับแต่งมุมมองเพื่อแสดงวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือช่วงเวลาที่กำหนดเองได้, ช่วยในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
- รับคำแนะนำจาก AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น
8. แม่แบบการวางแผนมื้ออาหาร ClickUp
เตรียมอาหารล่วงหน้า
นี่คือสองคำที่ทำให้ผู้ใหญ่ทุกคนฝันร้าย
การเตรียมอาหารประจำวันหรือเมนูอาหารเย็นสำหรับทั้งสัปดาห์อาจทำให้รู้สึกหนักใจสำหรับทุกคน คุณต้องคำนึงถึงรสนิยมอาหารและความแพ้ของทุกคน และต้องซื้อของสดให้ครบตามที่ต้องการ
การติดตามทั้งหมดนี้ในขณะที่ต้องจัดการกับสิ่งอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากไม่มีความช่วยเหลือ
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตการวางแผนมื้ออาหารของ ClickUpจึงเป็นตัวช่วยชีวิต!
คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองได้ถึงแปดอย่าง เช่น แคลอรีสุทธิ, คาร์บสุทธิ, โปรตีนสุทธิ, ประเภทของมื้ออาหาร, และรายการตรวจสอบส่วนผสม เพื่อติดตามและมองเห็นแผนมื้ออาหารของคุณได้
คุณยังสามารถมองเห็นแผนมื้ออาหารของคุณในมุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบ เช่น สรุปแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์, กระดานประเภทมื้ออาหาร, ปฏิทินแผนมื้ออาหาร, และคู่มือเริ่มต้น เพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบรายการซื้อของชำ เลือกอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล และลดการสูญเสียอาหารโดยการสร้างมื้ออาหารจากวัตถุดิบที่คุณมีอยู่แล้วที่บ้าน
9. แม่แบบการจัดตารางเวลาของ ClickUp
เมื่อทำงานในโครงการ การจัดตารางเวลาของคุณเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลาและลดปัญหาคอขวดให้น้อยที่สุด จะช่วยได้มาก
แบบแผนตารางเวลาสำหรับผู้ที่มีภาวะ ADHD ที่จัดระเบียบอย่างดีสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในหลายๆ ทาง ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงานอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมโดยการให้ภาพรวมที่ชัดเจนว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่
เทมเพลตตารางการจัดระเบียบของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น ยกเลิก ทำเสร็จ พลาด กำหนดใหม่ และต้องทำ เพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรม
หากคุณกำลังล่าช้า คุณสามารถดำเนินการแก้ไขและกลับมาตามกำหนดเวลาเพื่อส่งมอบงานได้
ตรวจสอบปฏิทินรายสัปดาห์ของคุณเพื่อดูภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และทราบงานที่ต้องทำให้เสร็จ เพื่อไม่ให้สัปดาห์ของคุณเริ่มต้นด้วยความประหลาดใจ
10. แบบแผนการวางแผนชีวิต โดย Notion
สำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ซึ่งประสบปัญหาในการจดจำงานประจำวัน การจัดการนัดหมาย และการรักษาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ การใช้สมุดวางแผนประจำวันหรือแม่แบบการวางแผนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเตือนให้พวกเขาทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ
เทมเพลต Life Planner ของ Notion มอบแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ในการจัดระเบียบชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถสร้างตารางเวลาประจำวันแบบกำหนดเอง ตั้งการแจ้งเตือนนัดหมาย ติดตามพฤติกรรม และวางแผนการออกกำลังกายได้
วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้ในการใช้ตัวติดตามนิสัยช่วยลดภาระทางความคิด ลดการลืม และให้โครงสร้างแก่แต่ละวันของคุณ
การมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย จะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้ดีขึ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลองดูทางเลือกอื่นของ Notionและเทมเพลต Notion สำหรับ ADHD ฟรีอื่นๆ เพื่อช่วยในการวางแผนกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่พลาดนัดหมายอีกต่อไปด้วยเทมเพลตวางแผนประจำวันสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
การจัดการวันและอารมณ์ของคุณไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) นี่คือเหตุผลว่าทำไมบางครั้งจึงง่ายที่จะพลาดการนัดหมายและลืมภารกิจ
แต่ด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตและเคล็ดลับสำหรับ ADHD ทั้ง 10 ข้อนี้ คุณสามารถทำให้แต่ละวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาสุขภาพจิตของคุณได้!
และเพื่อประสบการณ์การจัดการงานที่ราบรื่น ClickUp คือเครื่องมือที่คุณต้องการ มันมีเทมเพลตการจัดตารางเวลาหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการวางแผนของคุณง่ายขึ้น ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าเสมอ
เริ่มต้นปรับวันของคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลต ClickUp และสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการอารมณ์ของคุณ