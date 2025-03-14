10 แอปจัดระเบียบความคิดและไอเดียที่ดีที่สุด

เคยรู้สึกไหมว่าสมองของคุณมีแท็บเปิดอยู่เป็นพันแท็บพร้อมกัน? ฉันก็เหมือนกัน
และไม่ใช่แค่เรา—วิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนเรื่องนี้: การศึกษาจากมหาวิทยาลัยควีนส์พบว่าคนทั่วไปคิดเรื่องต่างๆ มากกว่า 6,000 ครั้งต่อวัน
นั่นคือความวุ่นวายในความคิดมากมาย และพูดตามตรง—อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็เป็นแค่การผสมผสานที่ยุ่งเหยิงของรายการสิ่งที่ต้องทำ กำหนดส่ง และบันทึกสุ่มๆ ที่เรากำลังพยายามจัดการให้อยู่
เช่นเดียวกับมืออาชีพคนอื่น ๆ สมองของฉันไม่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการงานและผู้แก้ปัญหาไปพร้อมกันได้ มันต้องการระบบ
นี่คือเหตุผลที่แอปสมองเปล่าเป็นเครื่องมือที่ฉันใช้ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึก การทำรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือการจัดการงาน เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและป้องกันไม่ให้ฉันรู้สึกหนักใจ
จากประสบการณ์ของฉันและหลังจากได้ใช้เครื่องมือออนไลน์ยอดนิยมบางตัว ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือสำหรับการระบายความคิดที่ดีที่สุด 10 รายการเพื่อช่วยให้คุณจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
หากคุณกำลังจมอยู่ในความคิดและงานต่างๆ แอปสำหรับบันทึกความคิดเหล่านี้สามารถช่วยบันทึก จัดระเบียบ และจัดโครงสร้างความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI, สรุปเนื้อหา และการทำงานร่วมกัน
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบอย่างครอบคลุม
- วันโน้ต: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบอิสระ
- โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการบันทึกความคิดอย่างเป็นระบบ
- Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงและมองเห็นความคิดที่เชื่อมโยงกัน
- Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย
- Roam Research: เหมาะที่สุดสำหรับการคิดเชื่อมโยงแบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงสองทิศทาง
- หมี: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน
- Apple Notes: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกอย่างไร้รอยต่อภายในระบบนิเวศของ Apple
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดระเบียบโครงการแบบภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในแอป Brain Dump?
จุดประสงค์หลักของแอปสมองว่างคือการสร้างพื้นที่ความคิดดิจิทัลที่คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณและมุ่งเน้นได้ เพราะการวิจัยพิสูจน์แล้วว่าความเครียดมีผลกระทบเชิงลบต่อเครือข่ายของสมองที่รับผิดชอบการคิดสร้างสรรค์
ส่วนตัวแล้ว ฉันใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้สอดคล้องกับตารางงานของฉัน—เพื่อให้สมองของฉันต้องจำเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นเท่านั้น
แอปที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกความคิดของคุณคือแอปที่สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
📌 นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต:
- ความสะดวกในการใช้งาน: บันทึกความคิดและค้นหาไอเดียที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็วด้วยการพิมพ์ด้วยเสียง, ทางลัด, หรือคุณสมบัติการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- การจัดระเบียบอย่างไร้รอยต่อ: จดบันทึกได้ไม่จำกัดและจัดหมวดหมู่ด้วยแท็กและรหัสสีเพื่อการระบุที่รวดเร็ว
- การจัดการงาน: สร้าง รายการสิ่งที่ต้องทำ, ตั้งการแจ้งเตือน, และเชื่อมโยงรายการกับกำหนดเวลา
- การสร้างภาพ: ใช้เครื่องมือแผนผังความคิดและรายการที่มีโครงสร้างเพื่อวางแผนแนวคิด
- ไฟล์แนบและการเสริมข้อมูล: เพิ่มรูปภาพ, ภาพร่าง, และไฟล์มาร์กดาวน์เพื่อให้บริบท
- ความสามารถในการผสานรวม: เข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ข้ามอุปกรณ์และเชื่อมต่อกับปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ และแอปจดบันทึก
- การส่งออกและการแบ่งปัน: แปลงบันทึกเป็นไฟล์ PDF, ไฟล์มาร์กดาวน์ หรือเอกสารข้อความ และแบ่งปันได้อย่างง่ายดาย
- ความปลอดภัยและการเข้าถึง: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและใช้แอปโดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
- การร่วมมือและการแบ่งปันอย่างมีประสิทธิภาพ: แบ่งปันความคิดกับทีมหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์สำหรับการประชุมระดมความคิด
แอปที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกความคิด
นี่คือรายการแอปที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกความคิดที่คัดสรรมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วย AI, สรุปเนื้อหา, และการทำงานร่วมกัน)
รายการของเราเริ่มต้นด้วย ClickUp ฉันใช้ ClickUp มาหลายปีแล้ว และมันเป็นตัวเลือกแรกของฉันอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับการบันทึกความคิด การจดบันทึก และการจัดการโครงการ
และสมควรแล้ว เพราะ ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการและงาน การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกันด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไว้ในที่เดียว
ฉันใช้ClickUp Docsเพื่อจดบันทึกความคิดเมื่อมีขึ้นมาโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหรือโครงสร้าง ด้วยระบบการจัดลำดับเอกสาร ทำให้การค้นหาข้อมูลเฉพาะเจาะจงในภายหลังเป็นเรื่องง่าย
ClickUp Docs ยังรองรับการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางไปยังClickUp Tasks ด้วย ดังนั้นฉันจึงสามารถเชื่อมต่องานที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่นและรักษาภาพรวมของกระบวนการทำงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ
ในฐานะผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพ ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายของ ClickUp Docs เป็นพิเศษ เช่น การจัดรูปแบบเป็นหัวข้อย่อย หัวข้อ รายการตรวจสอบ แบนเนอร์ การเน้นข้อความ และการกำหนดสี ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสแกนบันทึกได้อย่างรวดเร็วและจดจำจุดสำคัญได้ทันที (สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุม) 📈
นอกจากนี้ ฉันยังสามารถฝังรูปภาพ ไฟล์มาร์กดาวน์ และไฟล์แนบเพื่อเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUpสามารถสรุปบันทึก สร้างรายการงานโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งช่วยระดมความคิดใหม่ ๆ ได้อีกด้วย!
นี่คือทุกสิ่งที่ ClickUp Brain ช่วยฉันได้:
- เปลี่ยนข้อมูลที่บันทึกไว้ให้เป็นงานพร้อมมอบหมายและกำหนดเวลาเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาที ✅
- บันทึกความคิดของฉันในรูปแบบอิสระโดยไม่ต้องแก้ไขหรือจัดรูปแบบ ไม่ว่าจะพิมพ์หรือพูด ✅
- วิเคราะห์บันทึกของฉันและให้คำแนะนำตามบริบทสำหรับความสัมพันธ์ของงาน, งานย่อย, และการเชื่อมโยงของโครงการ ✅
- ช่วยในการสร้างโครงร่าง โครงสร้างโครงการ และแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ✅
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ ClickUp ทำให้ฉันสามารถจัดการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างเป็นระบบและเข้าถึงได้ง่าย ✅
🗒 ClickUp's Notepad เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือโปรดของฉัน—ฉันใช้มันเป็นสมุดบันทึกสำหรับจดบันทึกอย่างรวดเร็วตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกไอเดียสุ่มๆ หรือเตือนความจำในการทำงาน ฉันสามารถแปลงบันทึกให้เป็นงานได้ทันที!
ตัวอย่างเช่น หากฉันบันทึกว่า "ส่งอีเมลติดตามผลให้ลูกค้า" ฉันสามารถเปลี่ยนให้เป็นงานที่มีกำหนดส่งและผู้รับผิดชอบได้ในไม่กี่วินาที ⏱
เทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUpทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมและช่วยให้คุณบันทึกวาระการประชุม ประเด็นการอภิปราย การตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมดในที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและประหยัดเวลา!
ผู้ใช้รายอื่นชื่นชมเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp อย่างมาก
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อ ClickUp คือตอนที่เรากำลังทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวสินค้า เครื่องมือ Docs ช่วยให้เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ พร้อมการจัดระเบียบแบบลำดับชั้น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติการฝังข้อมูลอย่างราบรื่น
การชื่นชมล่าสุดของเราต่อ ClickUp คือตอนที่เรากำลังทำงานเกี่ยวกับแผนเนื้อหาสำหรับการเปิดตัวสินค้า เครื่องมือเอกสารช่วยให้เราสามารถสร้างและรักษาคลังเนื้อหาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ พร้อมการจัดระเบียบแบบลำดับชั้น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และคุณสมบัติการฝังที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จดบันทึกได้ทุกที่: ดาวน์โหลด ClickUp บนมือถือ เดสก์ท็อป และในรูปแบบส่วนขยายของ Chromeเพื่อเข้าถึงบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา
- คลิปและบันทึกทันที: ใช้ส่วนขยาย Chrome เพื่อจับภาพเว็บไซต์, ถ่ายภาพหน้าจอ, และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกด้วยเทมเพลต: ลองใช้เทมเพลตของ ClickUp ซึ่งช่วยให้การบันทึกความคิดและการจดบันทึกเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- ใช้ Notepad สำหรับความคิดอย่างรวดเร็ว: เขียนความคิดและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
- อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วย AI: เปลี่ยนข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างให้เป็นงานที่เป็นระบบด้วยการสร้างงานและการมอบหมายงานอัตโนมัติด้วย AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครันของ ClickUp อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ClickUp AI Notetaker: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเริ่มต้นเพียง $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้Trustradiusได้แบ่งปัน:
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครื่องมืออื่นๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปต่างๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
นี่คือข้อได้เปรียบพิเศษของ ClickUp: การนำเสนอเครื่องมือส่วนใหญ่ที่จำเป็นสำหรับการจัดระเบียบโครงการไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่สามารถจัดการและมอบหมายงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมืออื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เช่น เอกสาร ซึ่งสามารถจดบันทึกและจัดทำรายงานได้ รวมถึงการเชื่อมต่อกับปฏิทินและอีเมล ทั้งหมดในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมภายนอกหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับแต่ละฟังก์ชัน
🍪 โบนัส: ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดโครงสร้างความคิด วางแผนโครงการ หรือเชื่อมโยงความคิดที่เกี่ยวข้อง ใช้แผนผังความคิดของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลในสมองของคุณอย่างเป็นภาพ เพื่อสร้างแผนงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกและการจัดระเบียบอย่างครอบคลุม)
Evernote เป็นแอปสำหรับบันทึกความคิดที่ช่วยให้คุณจับภาพไอเดีย บันทึกข้อความ ตัดต่อเว็บ และแม้กระทั่งไฟล์ PDF ไว้ในที่เดียว ด้วยสมุดบันทึก แท็ก และฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลัง ฉันสามารถจดบันทึกความคิดได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้าง และสามารถจัดระเบียบได้ในภายหลัง
หนึ่งในคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบคือ Evernote's Web Clipper—เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการบันทึกบทความ, งานวิจัย, และข้อความสั้น ๆ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ไว้ในบันทึกของฉันโดยตรง
ทีมของฉันและฉันพึ่งพาสิ่งนี้อย่างมากเมื่อรวบรวมไอเดีย ข้อมูลเชิงลึก และแหล่งอ้างอิงสำหรับโครงการต่าง ๆ การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ช่วยให้บันทึกของเราสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ในขณะที่การจัดเรียงสมุดบันทึกเป็นกลุ่มช่วยให้โครงการที่เกี่ยวข้องมีโครงสร้างที่เป็นระเบียบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- จัดหมวดหมู่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกเฉพาะสำหรับหัวข้อและโครงการต่างๆ
- บันทึกและเก็บข้อความ บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ รูปภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์ PDF
- จัดระเบียบบันทึกด้วยระบบแท็กที่ทรงพลังเพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย
- บันทึกโครงสร้างด้วยสมุดบันทึกและกองเอกสารเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- ตั้งการเตือนสำหรับบันทึกสำคัญเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
ข้อจำกัดของ Evernote
- บันทึกถูกจัดเรียงอย่างเป็นลำดับ ทำให้ยากต่อการมองเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างความคิด
ราคาของ Evernote
- ส่วนตัว: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 17. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Evernote
- G2: 4. 4/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้—บันทึกที่พิมพ์ไว้, คลิปจากเว็บไซต์, ไฟล์ PDF, รูปภาพ. ฟีเจอร์ Web Clipper และ 'ส่งอีเมลไปยังกล่องข้อความ' เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับฉัน.
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้—บันทึกที่พิมพ์ไว้, คลิปจากเว็บไซต์, PDF, รูปภาพ. ฟีเจอร์ Web Clipper และ 'ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย' มีประโยชน์มากสำหรับฉัน.
อ่านเพิ่มเติม: วิธีแชร์บันทึก
3. วันโน้ต (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและจัดระเบียบแบบอิสระ)
เมื่อฉันต้องการพื้นที่ไม่จำกัดเพื่อจดบันทึกไอเดียโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ สิ่งแรกที่นึกถึงคือ Microsoft OneNote OneNote ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร ให้พื้นที่ว่างแบบอิสระที่ฉันสามารถคลิกที่ไหนก็ได้และเริ่มเขียน วาด หรือแม้แต่บันทึกเสียงและวิดีโอ
ทุกอย่างถูกจัดระเบียบไว้ในสมุดบันทึก หมวดหมู่ และหน้า ทำให้ง่ายต่อการจัดหมวดหมู่ความคิดและกลับมาทบทวนในภายหลัง
ด้วยการซิงค์ข้ามอุปกรณ์ ฉันสามารถเข้าถึงบันทึกของฉันได้ทุกเมื่อบนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเว็บ ฟีเจอร์การเขียนด้วยปากกาเป็นสิ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ช่วยให้ฉันเขียนด้วยลายมือ วาดภาพ หรือใส่คำอธิบายประกอบในบันทึกได้เหมือนสมุดบันทึกจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OneNote
- ซิงค์บันทึกข้ามเดสก์ท็อป, มือถือ และเว็บเพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
- บันทึกไอเดียอย่างรวดเร็วและปรับปรุงในภายหลังโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- เชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
- ใช้แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่และค้นหาบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วาด, วาดเส้น, และบันทึกข้อความโดยใช้ปากกาสไตลัสหรือหน้าจอสัมผัส
ข้อจำกัดของ OneNote
- คุณสมบัติการร่วมมือมีจำกัดเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการบันทึกความคิด
ราคาของ OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps for Business: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OneNote อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้เครื่องมือนี้ทุกวันเพื่อเขียนบันทึกสั้น ๆ ระหว่างการประชุมและร่างเอกสารก่อนส่งออกไป มันเหมือนกับแฟ้มเอกสารเสมือนของฉัน พร้อมประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการค้นหาได้และการบันทึกเสียง!
ฉันใช้เครื่องมือนี้ทุกวันเพื่อเขียนบันทึกสั้น ๆ ระหว่างการประชุมและร่างเอกสารก่อนส่งออกไป มันเหมือนกับแฟ้มเอกสารเสมือนของฉัน แต่มีประโยชน์เพิ่มเติมเช่นการค้นหาและการบันทึกเสียง!
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม
4. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และการบันทึกความคิดอย่างเป็นระบบ)
Notion เป็นพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและครบวงจร ซึ่งฉันสามารถบันทึกไอเดีย สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และจัดระเบียบความคิดต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างที่ตายตัว มันทำหน้าที่เป็นทั้งแอปจดบันทึก ผู้จัดการงาน และฐานข้อมูล ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดและจัดระเบียบข้อมูล
ระบบแบบบล็อกของ Notion ทำให้ทุกองค์ประกอบสามารถเคลื่อนย้ายได้ บล็อกที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การบันทึกความคิดกลายเป็นเอกสารที่มีโครงสร้างได้อย่างง่ายดาย ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หัวข้อ ข้อความหัวข้อย่อย และบล็อกโค้ด ช่วยให้บันทึกมีความเป็นระเบียบและดูน่าสนใจ
ฉันชอบฟังก์ชันฐานข้อมูลของ Notion เป็นพิเศษ มันช่วยให้ฉันเปลี่ยนแนวคิดดิบๆ ให้เป็นรายการที่มีโครงสร้าง กระดานคัมบัง หรือตาราง ทำให้การติดตามโครงการและรายการที่ต้องดำเนินการเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เข้าถึงข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, หรือลิงก์แต่ละรายการเป็นบล็อกที่สามารถย้ายและจัดเรียงใหม่ได้
- บันทึกความคิดได้อย่างอิสระบนผืนผ้าใบเปล่า โดยไม่ต้องมีรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ใช้การแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ รวมถึงหัวข้อ ตัวหนา ตัวเอียง จุด bullet และบล็อกโค้ด
- ฝังรูปภาพ วิดีโอ และลิงก์ลงในบันทึกโดยตรงเพื่อเพิ่มบริบท
- เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นรายการที่มีโครงสร้าง ตาราง หรือบอร์ดคัมบัง พร้อมฟังก์ชันฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion ไม่มีโหมดออฟไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจไม่สะดวกหากคุณต้องการใช้งานโดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและงานส่วนตัว
Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบงานและงานส่วนตัว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการจับประเด็นสำคัญขณะดูวิดีโออยู่ใช่ไหม? มาเรียนรู้ศิลปะการจดบันทึกจากวิดีโอด้วยกลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ แล้วคุณจะไม่พลาดรายละเอียดสำคัญอีกต่อไป!
5. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงและมองเห็นความคิดที่เชื่อมโยงกัน)
ฉันชอบการปล่อยความคิดออกมาอย่างอิสระในระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย แต่ก็ยังต้องการเนื้อหาที่มีโครงสร้างในภายหลังเช่นกัน นี่คือจุดที่ Obsidian สามารถช่วยได้ แอปนี้ช่วยให้คุณบันทึกความคิดและไอเดียดิบๆ ในรูปแบบที่ไม่เป็นโครงสร้าง ในขณะที่ระบบเชื่อมโยงอันทรงพลังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
มุมมองกราฟของ Obsidian ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ใช้ ฟีเจอร์นี้แสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างบันทึกและแนวคิดต่างๆ อย่างชัดเจน—ซึ่งทำให้รู้สึกเหมือนเป็นแผนผังความคิดสำหรับการบันทึกความคิดแบบไม่จำกัด
Obsidian ยังใช้ Markdown เป็นพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถจัดรูปแบบข้อความได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ถูกรบกวน ระบบคลังข้อมูลจะจัดหมวดหมู่บันทึกทั้งหมดของฉันอย่างเป็นระเบียบ และด้วยฟีเจอร์บันทึกประจำวัน ฉันสามารถบันทึกความคิดทุกอย่างที่อยู่ในหัวและจัดระเบียบในภายหลังได้
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- จัดรูปแบบบันทึกโดยใช้ Markdown ช่วยให้การจดบันทึกเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่รบกวนสมาธิ
- ใช้บันทึกประจำวันเพื่อจับความคิด ความคิด และข้อคิดที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
- มองเห็นการเชื่อมต่อของโน้ตด้วยมุมมองกราฟเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด
- เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบบันทึกด้วยระบบคลังข้อมูล โดยการจัดโครงสร้างเป็นโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย
- ปรับแต่งบันทึกด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับบันทึกการประชุม โครงการ และการระดมความคิด
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินสำหรับการจัดการงาน การทำแผนผังความคิด และอื่นๆ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับเวอร์ชันมือถือ โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ Android
ราคาของโอปอล
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
ใช้งานง่ายสำหรับการจดบันทึกและแก้ไข เหมาะสำหรับการนำเข้าและอ่านบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่ฉันได้ส่งออกจาก Mac Notes
🧠 คุณรู้หรือไม่? วิธีที่คุณจดบันทึกสามารถส่งผลต่อความสามารถในการจดจำและเรียกคืนข้อมูลของคุณได้! ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบทำแผนผังความคิด, จดแบบ Cornell, หรือเขียนแบบดิจิทัลวิธีการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพทั้งห้าวิธีนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและช่วยให้คุณจับความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮ClickUp Insight:ความวุ่นวายทางความคิดเป็นสิ่งที่ทำลายความคิดสร้างสรรค์อย่างมากซึ่งต้องการการรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ที่ศูนย์กลาง
ตามการวิจัยของ ClickUp พบว่า92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบศูนย์กลางในการบันทึกและติดตามข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่มีค่าอาจหลุดลอยไปได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย—สร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากแชท ความคิดเห็น เอกสาร และอีเมล เพียงคลิกเดียว!
6. Google Keep (เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและเรียบง่าย)
Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่มีน้ำหนักเบา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึกไอเดียอย่างรวดเร็ว สร้างรายการตรวจสอบ ตั้งการแจ้งเตือน และบันทึกเสียงได้—ซึ่งทั้งหมดนี้จะซิงค์อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ทีมของฉันและฉันชื่นชอบระบบการจัดสีและการติดป้ายกำกับของ Google Keep ซึ่งช่วยให้การจัดระเบียบโน้ตเป็นเรื่องง่ายและสามารถมองเห็นได้ในพริบตา
ไม่ว่าจะเป็นการปักหมุดบันทึกสำคัญ การจัดเก็บบันทึกเก่า หรือการดึงข้อความจากรูปภาพ ทุกอย่างก็ยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานของ Google Keep กับ Google Docs ฉันยังสามารถแปลงบันทึกสำคัญให้เป็นเอกสารฉบับเต็มได้ทันที จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนไอเดียสั้น ๆ ให้กลายเป็นเนื้อหาที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ดึงข้อความจากภาพโดยใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
- ตั้งการแจ้งเตือนตามเวลาหรือสถานที่ที่เชื่อมโยงกับ Google Now
- จัดระเบียบบันทึกด้วยการติดป้ายกำกับ การจัดรหัสสี การปักหมุด และการจัดเก็บถาวร
- ซิงค์บันทึกข้ามทุกอุปกรณ์เพื่อการเข้าถึงทันทีทุกที่
- แปลงบันทึกเป็น Google Docs เพื่อการแก้ไขที่มีโครงสร้าง
ข้อจำกัดของ Google Keep
- บันทึกจำกัดไว้ที่ 20,000 ตัวอักษร หรือประมาณ 20–30 หน้า ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการบันทึกแบบยาว
- ขีดจำกัดการจัดเก็บเป็นที่พบได้ทั่วไปในแอป Google อื่น ๆ
ราคาของ Google Keep
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ราคาของ Google Workspace
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $6/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน
- บิสิเนส พลัส: $18/เดือน
Google Keep คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 210 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันชอบความสะดวกในการใช้งานของ Google Keep สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความนั้นยอดเยี่ยมมาก และทำให้การสร้างการแจ้งเตือนส่วนตัวเป็นเรื่องง่าย Google Keep ทำงานได้บนทุกอุปกรณ์ของฉันและซิงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
โดยรวมแล้ว ฉันชอบความสะดวกในการใช้งานของ Google Keep สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความนั้นยอดเยี่ยมมาก และทำให้การสร้างการแจ้งเตือนส่วนตัวเป็นเรื่องง่าย Google Keep ทำงานได้กับทุกอุปกรณ์ของฉันและซิงค์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีนำกลยุทธ์การจดบันทึกแบบร่วมมือมาใช้
7. Roam Research (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดแบบเชื่อมโยงเครือข่ายและการเชื่อมโยงสองทิศทาง)
Roam Research ถูกออกแบบมาเพื่อการคิดแบบเชื่อมโยง—มันเชื่อมโยงความคิดในลักษณะที่เลียนแบบการทำงานตามธรรมชาติของสมองของเรา
แทนที่จะเก็บโน้ตไว้ในแฟ้มที่แข็งกระด้าง Roam สามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การบันทึกความคิดแบบสุ่มกลายเป็นเครือข่ายความรู้ที่มีชีวิตชีวา
สิ่งหนึ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษคือการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางของ Roam ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าความคิดต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร แม้ว่าความคิดเหล่านั้นจะถูกเขียนแยกกันเป็นสัปดาห์ก็ตาม
มุมมองกราฟเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่น แสดงการเชื่อมต่อเหล่านี้ในรูปแบบที่มองเห็นได้เหมือนแผนผังความคิดสำหรับการบันทึกความคิดของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Roam Research
- เชื่อมโยงบันทึกได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางเพื่อสร้างเครือข่ายของแนวคิด
- บันทึกโน้ตประจำวันเพื่อระบายความคิดที่เกิดขึ้นเองและกลับมาทบทวนในภายหลัง
- จัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างยืดหยุ่นโดยไม่ต้องใช้โฟลเดอร์หรือลำดับชั้นที่ตายตัว
- ค้นหาและเรียกดูบันทึกได้อย่างรวดเร็วด้วยฟีเจอร์การค้นหาที่ทรงพลัง
- ใช้ Roam บน Windows, macOS และ Linux พร้อมรองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดในการวิจัย
- ไม่มีโหมดออฟไลน์เฉพาะ หมายความว่าจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ Roam Research
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชื่อ: $500 สำหรับ 5 ปี ต่อผู้ใช้
Roam Research รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Roam Research อย่างไรบ้าง?
Roam แนะนำการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ให้กับฉัน ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกที่เรียบง่ายและสะอาด
Roam แนะนำฉันให้รู้จักกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้ ทุกอย่างตรงประเด็นและคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น การจดบันทึกที่เรียบง่ายและสะอาด
อ่านเพิ่มเติม: 15 แอปและเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่ดีที่สุด
8. Bear (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบเรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน)
หากคุณเป็นเหมือนฉันและชื่นชอบประสบการณ์การจดบันทึกที่สะอาดและสง่างาม Bear คือแอปสำหรับบันทึกความคิดที่มอบความเรียบง่ายพร้อมพลังในการใช้งาน
สิ่งที่ฉันชื่นชมมากที่สุดคืออินเทอร์เฟซที่สวยงามและปราศจากสิ่งรบกวนของ Bear ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกความคิดอย่างอิสระ การจดบันทึกที่มีโครงสร้าง และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ Bear ยังรองรับข้อความ รูปภาพ ภาพร่าง และรายการสิ่งที่ต้องทำ ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงรักษาพื้นที่ทำงานที่เรียบหรูและไม่รกรุงรัง
คุณสมบัติเด่นของ Bear
- เขียนและจัดรูปแบบบันทึกได้อย่างง่ายดายด้วย Markdown
- จัดระเบียบบันทึกด้วยระบบแท็กที่ยืดหยุ่นแทนการใช้โฟลเดอร์ที่ตายตัว
- ซิงค์ข้อมูลข้าม Mac, iPhone และ iPad ผ่าน iCloud
- ส่งออกบันทึกเป็นหลายรูปแบบ รวมถึง PDF, HTML, DOCX และ ePub
- ค้นหาภายในรูปภาพและไฟล์ PDF ด้วยเทคโนโลยี OCR
ข้อจำกัดของหมี
- มีให้บริการเฉพาะบนอุปกรณ์ Apple เท่านั้น ไม่มีแอปอย่างเป็นทางการสำหรับ Windows หรือเว็บ
การตั้งราคาแบบหมี
- การสมัครสมาชิกแบบรายเดือน: $2. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- การสมัครสมาชิกรายปี: $29.99/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวหมี
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ต้องการจัดระเบียบความคิดโดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของคุณใช่ไหม? ใช้เครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมเพื่อจับความคิดได้ทันทีจากหน้าจอใด ๆ—ไม่ว่าจะกำลังท่องเว็บไซต์ อ่านบทความ หรือกำลังตรวจสอบเอกสาร จดบันทึกความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
9. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศของ Apple)
สำหรับผู้ใช้ Apple, Apple Notes เป็นแอปบันทึกความคิดฟรีที่พร้อมใช้งานเสมอเมื่อคุณต้องการ—ไม่ต้องดาวน์โหลด, ไม่ต้องลงทะเบียน, แค่บันทึกโน้ตอย่างรวดเร็วและใช้งานง่ายที่ซิงค์ได้อย่างราบรื่นระหว่าง Mac, iPhone และ iPad
ฉันยังชอบใช้ระบบโฟลเดอร์อัจฉริยะของ Apple Notes ที่จัดระเบียบโน้ตของฉันโดยอัตโนมัติตามแฮชแท็กและตัวกรอง นอกจากนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ละเอียดอ่อน Apple Notes ยังเปิดใช้งานการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับโน้ตที่ถูกล็อกอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- สร้างบันทึกข้อความ รายการตรวจสอบ ตาราง และภาพร่างที่เขียนด้วยมือ
- ค้นหาบันทึกพร้อมระบบจดจำอักขระด้วยภาพ (OCR) ในตัวสำหรับข้อความภายในรูปภาพและไฟล์ PDF
- ทำงานร่วมกันด้วยบันทึกและโฟลเดอร์ที่แชร์แบบเรียลไทม์
- บันทึกที่ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น
- ซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่าง Mac, iPhone, iPad และ iCloud.com
ข้อจำกัดของ Apple Notes
- มีให้บริการเฉพาะในระบบนิเวศของ Apple เท่านั้น ไม่รองรับ Windows หรือ Android อย่างเป็นทางการ
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรี
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔮 ข้อคิดสำคัญ: สมองของเราเปรียบเสมือนกระดานไวท์บอร์ดที่เต็มไปด้วยข้อมูลและไอเดียต่างๆ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป จัดระเบียบมันด้วยเทมเพลตการจดบันทึกเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณจับประเด็น จัดระเบียบ และต่อยอดไอเดียของคุณ—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความยอดเยี่ยม ไม่ใช่ความวุ่นวาย!
10. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการจัดระเบียบโครงการด้วยภาพ)
Trello เป็นแอปสำหรับบันทึกความคิดที่ช่วยจับภาพ จัดหมวดหมู่ และจัดระเบียบไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
มันมาพร้อมกับบอร์ดสไตล์คัมบัง, รายการ, และบัตร, ซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกงาน, บันทึก, และความคิดได้ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
ฉันชอบเวิร์กโฟลว์แบบภาพของ Trello เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้ฉันลากและวางบันทึก สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแบบไดนามิก และเพิ่มกำหนดเวลาและไฟล์แนบได้โดยไม่ทำให้ความคิดสำคัญสูญหาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบบันทึก งาน และแนวคิดด้วยกระดานคัมบัง รายการ และบัตร
- ซิงค์ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างเดสก์ท็อป มือถือ และเว็บเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ Butler เพื่อทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับ, และวันที่ครบกำหนด
- ใช้ Trello Power-Ups สำหรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำแผนผังความคิด, มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ หมายความว่าคุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงบันทึก
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดสำหรับบันทึกแบบยาวเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิม
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Trello คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
มันง่ายมาก ฉันได้ลองใช้เครื่องมือมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อจัดการงานของฉัน และติดตามบันทึก/ข้อมูลสำคัญ แต่ฉันก็กลับมาที่ความเรียบง่ายของ Trello ทุกครั้ง
มันง่ายมาก ฉันได้ลองใช้เครื่องมือมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อจัดการงานของฉัน และติดตามบันทึก/ข้อมูลสำคัญ แต่ฉันก็กลับมาที่ความเรียบง่ายของ Trello ทุกครั้ง
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ สำหรับบันทึก
นี่คือแอปและเครื่องมือสำหรับการบันทึกความคิดที่สมควรได้รับการกล่าวถึง แม้จะไม่ได้ติดอันดับ 10 อันดับแรกของเรา แต่ก็ช่วยฉันได้มากเช่นกัน:
- จ็อปลิน: ฉันชอบที่เครื่องมือโอเพนซอร์สนี้ให้ฉันควบคุมบันทึกของฉันได้อย่างเต็มที่ พร้อมพื้นที่จัดเก็บในเครื่อง รองรับ Markdown และซิงค์ผ่าน OneDrive หรือ Dropbox—โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกใดๆ
- UpNote: บางครั้งฉันก็แค่อยากมีพื้นที่สะอาดและสวยงามสำหรับจดบันทึกความคิด และ UpNote ก็ตอบโจทย์ด้วยอินเทอร์เฟซที่ปราศจากสิ่งรบกวน ธีมที่ปรับแต่งได้ และการใช้งานแบบออฟไลน์
- Milanote: เมื่อฉันกำลังระดมความคิดหรือจัดระเบียบโปรเจกต์สร้างสรรค์ อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง กระดานภาพ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ Milanote ช่วยให้ฉันจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่าทิ้งเฉยๆ—คลิกที่ ClickUp!
ฉันจะพูดตรงๆ—จากแอปบันทึกความคิดทั้งหมดที่ฉันเคยลองใช้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉัน และด้วยเหตุผลที่ดี:
- ฉันชอบพื้นที่ทำงานที่สะอาดและดูน่ามอง
- ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ
- ฉันเชื่อในการทำงานอย่างชาญฉลาด และปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถจดบันทึกไอเดียได้ทันที จัดระเบียบความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงบันทึกกับงานต่างๆ ได้โดยตรง นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยสรุปเนื้อหาโดยอัตโนมัติ จัดระเบียบข้อมูลที่บันทึกไว้ และเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ได้จริง—ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง
ลองด้วยตัวคุณเองสมัครใช้ ClickUpวันนี้