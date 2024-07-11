วิธีใช้ทฤษฎีขวดแตงกวาดองเพื่อการจัดการเวลา

เคยรู้สึกไหมว่าวันของคุณเหมือนขวดแตงกวาดองที่ยุ่งเหยิงและล้นไปด้วยงานและสิ่งที่ต้องทำ? อีเมลก็โผล่ขึ้นมาไม่หยุดเหมือนปลาซิวปลาสร้อยที่วุ่นวาย การประชุมสำคัญก็ดูใหญ่โตเหมือนแตงกวาดองลูกโต และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนภูเขาแตงกวาที่ลื่นไหล
ตามรายงานแนวโน้มการจัดลำดับความสำคัญของ Reclaim AI พบว่า 98.2%ของผู้คนมีปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของงาน ในสถานที่ทำงานทั่วไป พนักงานสูญเสียเวลา 4 ชั่วโมง 32 นาทีต่อสัปดาห์ไปกับการจัดลำดับความสำคัญใหม่เพื่อรองรับงานที่ยังไม่ได้ทำในช่วงต้นสัปดาห์!
ทฤษฎีขวดแตงกวาดองเป็นวิธีที่เรียบง่ายและน่าประทับใจในการเอาชนะสิ่งนี้ จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำ และพิชิตวันของคุณ
บทความบล็อกนี้สำรวจว่าทฤษฎีขวดดองทำงานอย่างไรและคุณสามารถนำไปใช้ในงานและชีวิตส่วนตัวของคุณได้อย่างไร
ทฤษฎีขวดแตงกวาดองคืออะไร?
ทฤษฎีขวดแตงกวาดอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทฤษฎีถังหิน หรือ ทฤษฎีขวดชีวิต เป็น เทคนิคการบริหารเวลาที่ใช้การเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราควร จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างไร
ขวดแก้วนี้แทนเวลาที่จำกัดในแต่ละวันของเรา ในขณะที่สิ่งที่บรรจุอยู่ข้างในแทนงานและกิจกรรมที่เติมเต็มเวลาเหล่านั้น
ส่วนประกอบของขวดดอง
สิ่งของที่มีขนาดต่างกันที่คุณสามารถใส่ลงในขวดได้ก่อนที่มันจะเต็ม:
- หิน: พวกมันแทนถึงภารกิจใหญ่และสำคัญในชีวิตของคุณ เช่น การทำงานโครงการใหญ่, ใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัว, หรือการไปพบแพทย์
- หินกรวด: เป็นงานขนาดกลางที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เช่น การซื้อของใช้ในครัวเรือน การทำความสะอาดบ้าน หรือการติดตามอีเมล
- ทราย: สิ่งนี้แทนงานเล็กๆ น้อยๆ และสิ่งรบกวนที่สามารถกินเวลาของคุณไปได้ เช่น การเลื่อนดูโซเชียลมีเดีย การเช็คข่าวอยู่ตลอดเวลา หรือการรับโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิด
- น้ำ: บางกรณีอาจใช้น้ำเพื่อแทนกิจกรรมพักผ่อน ชีวิตส่วนตัว และเวลาว่าง งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมักมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า เช่น การออกกำลังกายและการนอนหลับ คุณไม่สามารถลดระยะเวลา มอบหมายให้ผู้อื่น หรือหลีกเลี่ยงได้ เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ งานที่เกี่ยวข้องกับน้ำโดยพื้นฐานแล้วไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่น่าสนใจคือ อาจมีงานที่ทับซ้อนกันระหว่างงานทรายและงานน้ำ ความแตกต่างที่สำคัญขึ้นอยู่กับระดับความเร่งด่วน/ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น การโทรศัพท์ที่ไม่คาดคิดสามารถเป็นได้ทั้งงานทรายและงานน้ำ
วิธีที่จะแยกแยะพวกมันคือ ตรวจสอบความสำคัญของพวกมัน หากการโทรมาจากนักขายทางโทรศัพท์ มันจะเป็นทราย (สิ่งรบกวนที่มีความสำคัญต่ำ) แต่หากเป็นการโทรมาจากสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ มันจะเป็นน้ำ (เหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง)
แนวคิดหลักของทฤษฎีขวดดองคือการเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด หากคุณเติมน้ำและทรายลงในขวดก่อน คุณจะพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะใส่ก้อนหินและกรวดเข้าไปในภายหลัง
แต่ด้วยการวางสิ่งของขนาดใหญ่ (งานสำคัญ) ไว้ก่อน เหมือนกับการใส่ก้อนหินใหญ่ลงในขวดก่อน เราจึงมั่นใจได้ว่ามีพื้นที่สำหรับสิ่งของขนาดเล็กและสำคัญน้อยกว่า (ทราย) ด้วยเช่นกัน
ประวัติของทฤษฎีขวดดอง
พัฒนาโดย Jeremy Wright ในปี 2002 ทฤษฎีชีวิตในโหลผักดองเกิดขึ้นเป็นการตอบสนองร่วมสมัยต่อความท้าทายในการจัดการเวลาในโลกที่ยุ่งเหยิงมากขึ้นเรื่อยๆ
แนวคิดหลักของทฤษฎีคือเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัดและจำเป็นต้องมีการจัดสรรอย่างมีกลยุทธ์หากเราต้องการใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุด แนวคิดนี้สอดคล้องกับความท้าทายในยุคปัจจุบันที่ต้องจัดการกับงาน ชีวิตส่วนตัว และภาระผูกพันต่างๆ
ทฤษฎีขวดแตงกวาดองใช้การเปรียบเทียบที่เข้าใจง่าย (ขวดโหลและสิ่งที่อยู่ภายใน) เพื่ออธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน (การจัดลำดับความสำคัญของงานภายในเวลาที่จำกัด) และน่าจะได้รับความนิยมเนื่องจากเข้าถึงได้ง่ายในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมาย
เราสามารถเข้าใจความนิยมของมันได้ดีขึ้นโดยการพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ช่วงต้นปี 2000 มีการเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ เทคนิคการจัดการเวลา ในโลกธุรกิจ แนวคิดเรื่องเวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดได้รับความนิยมมากขึ้น โดยผู้คนต่างแสวงหาเทคนิคการจัดการเวลาเพื่อปรับตารางเวลาให้เหมาะสมและสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
- การเพิ่มขึ้นของงานที่ต้องใช้ความรู้และจังหวะที่เร่งรีบของธุรกิจอาจมีส่วนทำให้เกิดความต้องการเครื่องมือการจัดการเวลาที่ดีขึ้น ผู้คนต้องรับมือกับความรับผิดชอบมากขึ้น และปัญหาการรับข้อมูลมากเกินไปกลายเป็นความกังวลที่เพิ่มขึ้น
ตัวอย่างทฤษฎีขวดดอง
นี่คือตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อให้คุณเริ่มต้นสร้างขวดดองของคุณ:
สถานการณ์ที่ 1
สมมติว่าคุณเป็น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ตารางการทำงานในแต่ละวันของคุณอาจจะเป็นแบบนี้:
|เวลา
|กิจกรรม
|8:00 น.
|เพ็บเบิลส์: ตรวจสอบอีเมล
|8:30 น.
|ทราย: การท่องเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยี
|9:00 น.
|ทราย: พักดื่มกาแฟและพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
|9:30 น.
|เพ็บเบิลส์: การประชุมทีมแบบสแตนด์อัพ
|10:00 น.
|หินหมายเลข 1: การเขียนโค้ดฟีเจอร์ใหม่
|11:30 น.
|น้ำ: โซเชียลมีเดีย
|12:00 น.
|อาหารกลางวัน
|13:00 น.
|หินกรวด: คำขอตรวจสอบโค้ดจากเพื่อนร่วมงาน
|เวลา 14:00 น.
|หินก้อนที่ 2: การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ
|15.00 น.
|ทราย: กำลังท่องเว็บบอร์ดเทคโนโลยี
|15:30 น.
|เพ็บเบิลส์: ตอบกลับอีเมล
|16:00 น.
|น้ำ: วางแผนกิจกรรมช่วงเย็นและโทรศัพท์
|16:30 น.
|น้ำ: จัดโต๊ะให้เรียบร้อย
|16:45 น.
|ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้ว!
ปัญหาของตารางเวลานี้คือการเริ่มต้นวันด้วยงานเล็กๆ น้อยๆ การทำเช่นนี้ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดการงานสำคัญ การถูกรบกวนและหยุดพักบ่อยครั้ง (เช่น การดื่มกาแฟ การใช้โซเชียลมีเดีย) ส่งผลให้ความตั้งใจและประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
จากนั้น งานสำคัญ (การเขียนโค้ด, การแก้ไขข้อผิดพลาด) ถูกบีบให้อยู่ระหว่างงานที่ไม่สำคัญมากนัก โดยมีเวลาไม่เพียงพอ ซึ่งจำกัดเวลาและความสนใจที่งานเหล่านี้ได้รับ โดยรวมแล้ว ตารางงานถูกแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทำให้เสียเวลาไปกับความวอกแวก (ทราย) อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณนำทฤษฎีขวดแตงกวาดองมาใช้แล้ว เทคนิคการบริหารเวลาของคุณอาจพัฒนาขึ้นดังนี้:
|เวลา
|กิจกรรม
|8:00 น.
|หินหมายเลข 1: การเขียนโค้ดฟีเจอร์ใหม่
|10:00 น.
|เพ็บเบิลส์: ตอบกลับอีเมล
|10:30 น.
|หินก้อนที่ 2: การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ
|12:30 น.
|อาหารกลางวัน
|13:30 น.
|หินก้อนที่ 3: คำขอตรวจสอบโค้ดจากเพื่อนร่วมงาน
|15.00 น.
|ก้อนกรวดและทราย: การประชุมทีมแบบยืน, สนทนากับเพื่อนร่วมงาน
|15:30 น.
|น้ำ: การสร้างเครือข่ายสังคม, การวางแผนกิจกรรมยามเย็น
ตารางเวลาใหม่ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นได้รับการจัดการในช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด งานเล็ก ๆ (เช่น อีเมลและการประชุม) จะถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อลดการสลับบริบทและช่วยให้สามารถรักษาสมาธิได้มากขึ้น
ในทำนองเดียวกัน กิจกรรมทราย (โซเชียลมีเดีย การแชท) ถูกจัดตารางไว้ในช่วงท้ายของวัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่รบกวนงานสำคัญ โดยรวมแล้ว ตารางเวลาแบบขวดแตงกวาดองมีความเป็นโครงสร้างมากกว่า โดยมีช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูงและงานเล็กน้อย ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
สถานการณ์ที่ 2
คุณคือ ผู้จัดการการตลาด. ในฐานะผู้จัดการการตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบของคุณจะแตกต่างอย่างมากจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์.
นี่คือวิธีที่วันของคุณอาจดำเนินไป:
|เวลา
|กิจกรรม
|8:00 น.
|เพ็บเบิลส์: ตรวจสอบอีเมล
|8:30 น.
|เพ็บเบิลส์: การอัปเดตโซเชียลมีเดีย
|9:00 น.
|ทราย: เวลาพักดื่มกาแฟและการประชุมไม่เป็นทางการ
|9:30 น.
|เพ็บเบิลส์: ทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานของทีม
|10:00 น.
|หินหมายเลข 1: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่
|11:00 น.
|ทราย: การท่องข่าวสารอุตสาหกรรม
|12:00 น.
|อาหารกลางวัน
|13:00 น.
|หินกรวด: การประชุมทีม
|เวลา 14:00 น.
|หินหมายเลข 2: การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญ
|15.00 น.
|เพ็บเบิลส์: ตอบกลับอีเมล
|15:30 น.
|เพ็บเบิลส์: การวางแผนโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|16:00 น.
|กรวด: การจัดการกับงานที่ไม่คาดคิด
|16:30 น.
|น้ำ: อ่านบล็อกที่ชื่นชอบ, ตรวจสอบข้อความส่วนตัว
|16:45 น.
|ถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้ว!
นี่คือปัญหาบางประการเกี่ยวกับตารางการจัดการเวลา:
- วันเริ่มต้นด้วยงานเล็กน้อย (อีเมล, โซเชียลมีเดีย) ทำให้การเริ่มงานสำคัญล่าช้า
- การหยุดชะงักบ่อยครั้ง (เช่น การพักดื่มกาแฟ การประชุมไม่เป็นทางการ) ลดความตั้งใจและประสิทธิภาพ
- งานสำคัญ (กลยุทธ์การตลาด, การวิเคราะห์แคมเปญ) ถูกแทรกด้วยกิจกรรมที่มีความสำคัญน้อยกว่า ซึ่งจำกัดผลกระทบของงานเหล่านี้
- ตารางเวลาถูกขัดจังหวะด้วยงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ ทำให้ยากที่จะรักษาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยการนำทฤษฎีขวดผักดองมาใช้ ต่อไปนี้คือวิธีการ:
|เวลา
|กิจกรรม
|8:00 น.
|หินหมายเลข 1: การพัฒนากลยุทธ์การตลาดใหม่
|10:00 น.
|เพ็บเบิลส์: ตอบอีเมลและวางแผนโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
|10:30 น.
|หินหมายเลข 2: การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของแคมเปญ
|12:30 น.
|อาหารกลางวัน
|13:30 น.
|หินก้อนที่ 3: การทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงานของทีม
|15.00 น.
|ทราย: การประชุมทีม, ข่าวสารในวงการ, การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
|15:30 น.
|น้ำ: อ่านบล็อกที่ชื่นชอบ, ตรวจสอบข้อความส่วนตัว
เช่นเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ ตารางเวลาใหม่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง วันถูกจัดโครงสร้างให้เน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและผลลัพธ์ที่มีความหมายมากขึ้น
หนังสือแนะนำ: นิสัยที่เปลี่ยนชีวิต
นิสัยที่เปลี่ยนชีวิต โดย เจมส์ คลี어 เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับพลังของนิสัยเล็ก ๆ และการปรับปรุงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างนิสัยที่ดี การเลิกนิสัยที่ไม่ดี และการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ
หนังสือเล่มนี้สามารถเพิ่มทักษะการจัดการเวลาของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อมองผ่านมุมมองของทฤษฎีขวดดอง
ประเด็นสำคัญ
1. นิสัยระดับอะตอม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการระบุนิสัยหลัก ที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคุณ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 'ก้อนหินในขวด' ที่คุณให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน
การสร้างและยึดมั่นในนิสัยสำคัญ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าเป้าหมายหลักและสิ่งสำคัญของคุณได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. คำแนะนำที่ชัดเจนคือ การแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้. แนวทางนี้เปลี่ยน 'ก้อนหิน' ให้กลายเป็น 'ก้อนกรวด' ทำให้การจัดการโครงการใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการทำเป็นขั้นตอน.
วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ช่วยให้คุณก้าวหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่รู้สึกหนักใจ
3. แนวคิดของการซ้อนนิสัยใน Atomic Habits เกี่ยวข้องกับการเพิ่มนิสัยใหม่เข้าไปในนิสัยที่มีอยู่แล้ว เปรียบเสมือนการใส่ 'ทราย' รอบ 'ก้อนกรวด' และ 'ก้อนหิน'
การใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างนิสัยที่สร้างสรรค์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณให้สูงสุด และทำให้ทุกช่วงเวลาคุ้มค่าที่สุด
4. Clear ยังกล่าวถึงความสำคัญของการ ลดสิ่งรบกวนและนิสัยที่ไม่ดี ที่สามารถกินเวลาของคุณได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการควบคุมปริมาณ 'ทราย' ในขวดของคุณ
โดยการลดกิจกรรมที่มีคุณค่าต่ำเหล่านี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าเวลาของคุณจะถูกใช้ไปกับงานที่มีความหมายมากขึ้น
ลดแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ดี เมื่อแรงเสียดทานต่ำ นิสัยจะง่ายขึ้น เพิ่มแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ดี เมื่อแรงเสียดทานสูง นิสัยจะยากขึ้น
ลดแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ดี เมื่อแรงเสียดทานต่ำ นิสัยจะง่ายขึ้น เพิ่มแรงเสียดทานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่ดี เมื่อแรงเสียดทานสูง นิสัยจะยากขึ้น
5. หนึ่งในหลักการสำคัญใน Atomic Habits คือ การสร้างนิสัยให้เป็นอัตโนมัติผ่านการกระทำซ้ำและความสม่ำเสมอ เมื่อภารกิจสำคัญกลายเป็นนิสัยที่ฝังแน่นแล้ว มันจะต้องการความพยายามจากจิตสำนึกน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะทำเป็นประจำมากขึ้น
เคลียร์กล่าวว่า:
หากคุณต้องการเชี่ยวชาญนิสัยใด ๆ กุญแจคือการเริ่มต้นด้วยการทำซ้ำ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ คุณไม่จำเป็นต้องวางแผนทุก ๆ รายละเอียดของนิสัยใหม่ คุณเพียงแค่ต้องฝึกฝนมัน
หากคุณต้องการเชี่ยวชาญนิสัยใด ๆ กุญแจคือการเริ่มต้นด้วยการทำซ้ำ ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ คุณไม่จำเป็นต้องวางแผนทุกรายละเอียดของนิสัยใหม่ คุณเพียงแค่ต้องฝึกฝนมัน
สิ่งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีขวดดองที่เน้นการให้ความสำคัญและการทำงานอย่างต่อเนื่องกับงานที่สำคัญ
6. สนับสนุนอย่างชัดเจนในการ ทบทวนและปรับเปลี่ยนนิสัยของคุณเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
การปฏิบัติแบบสะท้อนคิดนี้ช่วยให้คุณประเมินเนื้อหาในขวดดองของคุณใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมประจำวันของคุณยังคงสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ
โดยการผสานหลักการจาก Atomic Habits กับทฤษฎีขวดแตงกวาดอง คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การจัดการเวลาที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิภาพ ซึ่งให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และกำจัดสิ่งรบกวนออกไป
แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอไปสู่เป้าหมายของคุณ ในขณะเดียวกันก็รักษาความสมดุลและประสิทธิภาพทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ
การใช้งานที่ได้รับความนิยมของทฤษฎีขวดผักดอง
แม้ว่าทฤษฎีขวดแตงกวาจะเป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็นที่เป็นประโยชน์ แต่มันไม่ได้คำนึงถึงความซับซ้อนของงาน งานสำคัญทั้งหมด (ก้อนหิน) ไม่ได้เท่ากันในแง่ของการใช้เวลา งานโครงการที่ซับซ้อนอาจใช้เวลานานกว่าการนัดพบแพทย์มาก แม้ว่าทั้งสองจะเป็นก้อนหินใหญ่ก็ตาม
ทฤษฎีนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงงานเร่งด่วนด้วย งานเล็กแต่เร่งด่วน (เช่น คำขอทำงานในนาทีสุดท้าย) อาจเปรียบเสมือนกรวดเม็ดเล็กที่เข้ามาเป็นลำดับความสำคัญเหนือกรวดเม็ดอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างไม่คาดคิด เนื่องจากความเร่งด่วนของมัน
แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ ทฤษฎีขวดแตงกวาช่วยเราจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญที่สุดและหลีกเลี่ยงการติดอยู่กับเรื่องเล็กน้อย
เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญหลายอย่างได้นำหลักการที่ดีที่สุดจากแนวคิด "ขวดแตงกวาดอง" มาใช้ เช่นกฎ 20 ช่องของวอร์เรน บัฟเฟตต์ บัฟเฟตต์แนะนำให้เขียนเป้าหมายในอาชีพ 25 ข้อ แล้วมุ่งเน้นไปที่ 5 ข้อแรก (ก้อนหินใหญ่) อย่างเข้มข้น ในขณะที่หลีกเลี่ยงอีก 20 ข้อที่เหลือ (ก้อนกรวดและทราย) วิธีนี้ช่วยให้เขาจัดสรรเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมที่มีผลกระทบมากที่สุด
ในทำนองเดียวกันGoogle ใช้ OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญสูง (หินก้อนใหญ่) ตัวอย่างเช่น ทีมผลิตภัณฑ์อาจให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณสมบัติใหม่มากกว่าการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อย
นี่คือ กรณีการใช้งานยอดนิยม ของทฤษฎีขวดแตงกวาดอง:
ที่ทำงาน
สมมติว่าคุณกำลังประสบปัญหาการทำงานล้นมือ ให้ใช้ขวดแตงกวาดองเพื่อระบุองค์ประกอบพื้นฐานของโครงการ เช่น การเขียนโค้ดฟังก์ชันหลักหรือการออกแบบเลย์เอาต์ให้เสร็จสิ้น จัดตารางเวลาสำหรับงานเหล่านี้ก่อน และมอบหมายหรือเลื่อนงานที่ไม่สำคัญ (เช่น การหาภาพหรือการทดสอบเบต้า) ไปก่อน
ในชีวิตส่วนตัว
การวางแผนวันหยุดพักผ่อนมักถูกเลื่อนออกไปเพราะงานประจำวันใช่ไหม? ขวดแตงกวาดองนี่แหละจะช่วยคุณได้! 'ก้อนหิน' ของคุณอาจเป็นการค้นคว้าเที่ยวบินและที่พัก หรือจองสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปให้ได้ จัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับสิ่งเหล่านี้ล่วงหน้า โดยปฏิบัติกับมันเหมือนเป็นนัดสำคัญ
'ก้อนกรวด' อาจหมายถึงรายการที่ต้องเตรียมหรือการค้นหาร้านอาหาร—สิ่งเหล่านี้สามารถจัดการได้ระหว่างเดินทางหรือขณะดูทีวี สุดท้าย งานที่เป็น 'ทราย' เช่น การดาวน์โหลดภาพยนตร์ล่วงหน้าหรือการจองร้านอาหาร สามารถทำได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ว่างตลอดทั้งสัปดาห์
เตรียมเวลาสำหรับ 'น้ำ' โดยการวางแผนการเดินทางของคุณให้สามารถผ่อนคลายและพักผ่อนได้เพียงพอ
คล้ายกับการจัดการวันของคุณ ทฤษฎีขวดดองสามารถนำไปใช้กับการจัดการเวลาในโครงการได้เช่นกัน ระบุงานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการเสร็จสิ้นโครงการ จัดตารางงานเหล่านี้ก่อนและมอบหมายหรือเลื่อนงานที่ไม่สำคัญออกไป
ความงดงามของทฤษฎีขวดดองอยู่ที่ความยืดหยุ่นของมัน คุณสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ใดก็ได้ที่ต้องการจัดลำดับความสำคัญของงานและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีการนำทฤษฎีขวดแตงกวาดองไปปฏิบัติ
การจดบันทึกด้วยปากกาและกระดาษอย่างง่ายสามารถช่วยให้คุณเริ่มระบุสิ่งที่อยู่ในโหลของคุณได้ คุณสามารถใช้กระดาษเปล่าวาดโหลและวาดรูปเล่นรอบๆ เพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
อีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้แม่แบบการจัดลำดับความสำคัญที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่างClickUpซึ่งสามารถช่วยให้การนำทฤษฎีขวดแตงกวาดองมาใช้ในสัปดาห์การทำงานปกติของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ความยืดหยุ่นของ ClickUp ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีนี้!
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์รวมเอกสารสำหรับกระบวนการ/โครงการทั้งหมดได้จริงๆ มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว มันยังสามารถเป็นศูนย์รวมเอกสารสำหรับกระบวนการ/โครงการทั้งหมดได้จริงๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:
ขั้นตอนที่ 1: สร้างขวดดองงานประจำวัน
ลองนึกถึงขวดแตงกวาดองของคุณว่าเป็นวันทำงานของคุณ เริ่มต้นด้วยการระบุ 'ก้อนหิน'—กำหนดเวลา, การประชุม, หรือโครงการสำคัญ เมื่อคุณจัดตารางเวลาสำหรับก้อนหินเหล่านั้นแล้ว ให้ใช้เวลาที่เหลือสำหรับ 'ก้อนกรวด'—งานที่ไม่เร่งด่วนแต่ยังคงสำคัญ และสุดท้าย 'ทราย'—งานที่มีความสำคัญต่ำและสิ่งรบกวนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่เหลืออยู่ได้
คุณสามารถใช้ClickUp Tasks เพื่อจัดทำรายการและจัดการงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว สร้างงานและงานย่อยได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ บันทึกทุกรายละเอียดและแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้ง่าย
เพิ่มฟิลด์และแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็นหิน, ก้อนกรวด, ทราย, หรือ น้ำได้โดยตรงในแต่ละภารกิจ ทำให้สามารถระบุประเภทและความสำคัญของภารกิจแต่ละอย่างได้ในพริบตา
ใช้ประโยชน์จากแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ซึ่งให้เมทริกซ์การจัดการเวลาเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามความสำคัญและความสามารถในการบรรลุผล
ใช้เมทริกซ์นี้เพื่อแสดงภาพงานที่ต้องให้ความสนใจทันที (หิน) งานที่สามารถจัดตารางไว้ภายหลัง (กรวด) งานที่สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็ว (ทราย) และงานที่สามารถทำได้หากมีเวลา (น้ำ)
|ความสำคัญ/ความสำคัญ
|ความสามารถในการบรรลุ/ความเร่งด่วน
|ต่ำ
|สูง
|ต่ำ
|น้ำ
|ก้อนกรวด
|สูง
|ทราย
|หิน
เคล็ดลับด่วนสำหรับการใช้เทมเพลต:
- เริ่มต้นด้วยการทำรายการงานทั้งหมดของคุณและจัดหมวดหมู่ให้เป็นสี่ส่วนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างฟิลด์และมุมมองที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มุมมองกระดาน (Board View) หรือมุมมองรายการ (List View)ของ ClickUpเพื่อสร้างส่วนสำหรับแต่ละควอดแรนต์ การจัดวางแบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและระบุงานที่อยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการงานของคุณ
- ใช้แท็กและป้ายกำกับเพื่อเน้นย้ำความเร่งด่วนและความสำคัญของ งานแต่ละรายการ ฟีเจอร์การจัดกลุ่มด้วยสีของ ClickUp ช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างงานสำคัญเร่งด่วน งานสำคัญ งานรอง และงานที่ไม่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- สำหรับงานในควอดแรนต์ Rocks และ Pebblesให้กำหนดการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่า งานที่ต้องทำก่อนเสร็จสมบูรณ์ก่อน. สิ่งนี้จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและป้องกันปัญหาคอขวด
- ใช้ ฟีเจอร์การจัดตารางเวลาและการแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับงาน Pebbles และ Sand กำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนเพื่อให้ติดตามกำหนดเวลาและมั่นใจในการทำงานให้เสร็จตรงเวลา
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดย มอบหมายงานในควอดแรนต์ Sand ให้กับผู้อื่น เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่นการมอบหมายงาน ช่วยให้การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
- ตรวจสอบและปรับปรุงเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของคุณเป็นประจำ เมื่อมีงานใหม่เข้ามาหรือลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง ให้ปรับการจัดหมวดหมู่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เสมอ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเวลาสำหรับงานสำคัญ
เมื่อคุณได้จัดหมวดหมู่ภารกิจเรียบร้อยแล้ว ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดเวลาสำหรับภารกิจสำคัญที่สุดของคุณ หรือที่เรียกว่า "หินก้อนใหญ่" เหล่านี้คือสิ่งที่ต้องได้รับความสำคัญสูงสุดและต้องจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะในปฏิทินของคุณโดยเฉพาะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดสรรเวลาที่เพียงพอและไม่ถูกรบกวนสำหรับภารกิจเหล่านี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นความคืบหน้าอย่างชัดเจน
ClickUp Task Prioritiesช่วยให้คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดตารางงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนนี้:
- ClickUp มีระดับความสำคัญหลายระดับ (ด่วน, สูง, ปกติ, ต่ำ) ซึ่งสามารถกำหนดให้กับแต่ละงานได้ตามความสำคัญและความเร่งด่วน
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ โดยให้แน่ใจว่างานที่สำคัญที่สุด (หินก้อนใหญ่) สามารถระบุได้ง่ายและถูกจัดตารางไว้ก่อน
- ใช้มุมมองต่าง ๆ (รายการ, บอร์ด, ปฏิทิน) เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นได้รับการจัดสรรช่วงเวลาในตารางเวลาของคุณ
- ใช้ ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูง ทำให้ง่ายต่อการระบุงานที่ควรจัดลำดับความสำคัญก่อน
คุณยังสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Time Blocking ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่างานที่สำคัญที่สุดของคุณจะได้รับความสำคัญในตารางประจำวันหรือรายสัปดาห์ของคุณ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดสรรช่วงเวลาสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ. ระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดและจัดการงานที่สำคัญในช่วงเวลานั้น
- ใช้โครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดการงานของคุณ จัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ การทบทวนงาน และการจัดการงานที่มีความสำคัญน้อยกว่า วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน
- ประมาณเวลาที่ใช้สำหรับแต่ละงาน ทำความเข้าใจว่าอะไรที่สามารถทำได้จริงในแต่ละวันเพื่อป้องกันการหมดไฟ
การใช้บล็อกเวลา คุณสามารถป้องกันสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุด (หินก้อนใหญ่) ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มั่นใจว่างานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขั้นตอนที่ 3: วางแผนงานที่มีความสำคัญระดับกลาง
ต่อไป วางแผนงานที่มีความสำคัญระดับกลาง (ก้อนกรวดสองสามก้อน) ให้อยู่รอบๆ งานสำคัญหลักของคุณ งานเหล่านี้มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนมากนัก คุณสามารถจัดตารางเวลาไว้ในช่องว่างที่เหลือบนปฏิทินของคุณได้ อย่าลืมกระจายงานเหล่านี้ให้ทั่วทั้งสัปดาห์เพื่อให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpผสานรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกับปฏิทิน เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานและกำหนดเวลา
การใช้รายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน คุณสามารถจัดสรรช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับงานที่มีความสำคัญปานกลาง (กรวด) โดยจัดให้อยู่รอบๆ งานที่มีความสำคัญมากกว่า (ก้อนหิน) และเพื่อให้ตารางเวลาสมดุล
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดตารางงานได้อย่างง่ายดายและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงาน
- จัดระเบียบงานของคุณให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจนเพื่อเพิ่มความชัดเจน. สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีสมาธิและจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละงานและติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 4: กรอกงานที่มีความสำคัญต่ำ
หลังจากจัดตารางหินและกรวดของคุณแล้ว ให้ใช้ช่องว่างที่เหลือในปฏิทินของคุณเพื่อใส่ภารกิจที่เป็นทราย ภารกิจเหล่านี้มีความสำคัญต่ำและสามารถจัดตารางในช่องเวลาที่สั้นกว่าและไม่สำคัญมากนัก
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp จะช่วยคุณในขั้นตอนนี้ด้วย เมื่อคุณเห็นงานทั้งหมดและกำหนดเวลาส่ง คุณจะวางงานที่ไม่สำคัญมาก (งานรอง) ในช่องว่างที่เหลือได้อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ทุกส่วนของตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5: จัดการกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
สุดท้าย จัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ จัดการกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้เฉพาะในช่วงเวลาว่างหรือเมื่อเสร็จสิ้นงานอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเท่านั้น อย่าจัดตารางเวลาอย่างเป็นทางการ แต่ใช้เพื่อเติมเวลาที่เหลืออยู่
เทมเพลตการบล็อกเวลาด้วย ClickUp สามารถช่วยคุณระบุและจัดสรรช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้มีเวลาสำหรับกิจกรรมที่ไม่สำคัญหากมีเวลาว่าง
การใช้การบล็อกเวลาสำหรับงานน้ำช่วยให้มั่นใจว่ากิจกรรมที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้จะไม่รบกวนงานที่สำคัญกว่าของคุณ
ขั้นตอนที่ 6: ทบทวนและปรับแก้ไข
ตรวจสอบตารางเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณเป็นประจำ ประเมินความก้าวหน้าและทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณงานหรือลำดับความสำคัญของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังคงมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุด
คุณสามารถใช้คุณสมบัติการจัดการเวลาของ ClickUpตลอดกระบวนการนี้
เคล็ดลับด่วนสำหรับการใช้เครื่องมือจัดการเวลาเหล่านี้:
- ใช้ตัวเลือกการจัดสรรเวลาเพื่อจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวันของคุณ. สิ่งนี้ช่วยป้องกันการ multitasking และทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานหนึ่ง ๆ ได้ในครั้งเดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียด
- ผสานการทำงานของงานใน ClickUp ของคุณเข้ากับแอปปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook และ Apple Calendar ได้อย่างราบรื่น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์งาน กำหนดเวลา และการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน
- ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายของคุณ แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ และติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล, แอปมือถือ, หรือเดสก์ท็อป, ทำให้คุณทราบข้อมูลและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยรักษาตารางงานที่มีโครงสร้างและสมดุล รองรับงานที่มีความสำคัญสูงและงานที่มีความสำคัญต่ำกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ClickUp Project Time Trackingยังช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้จริงกับงานแต่ละชิ้นเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังช่วยให้คุณระบุจุดที่คุณอาจประเมินระยะเวลาของงานสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงได้อีกด้วย
เริ่ม, หยุด, และหยุดชั่วคราวตัวจับเวลาได้โดยตรงภายในงาน. คุณสมบัตินี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมหรืองานเฉพาะในเวลาจริง. มันช่วยให้การบันทึกเวลาทำงานเป็นไปอย่างแม่นยำ และช่วยให้การเรียกเก็บเงินหรือการรายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง.
โดยการรวมการติดตามเวลา คุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนการจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดตารางเวลาของคุณตามข้อมูลได้
เคล็ดลับด่วน:
- หากคุณไม่ต้องการใช้ตัวจับเวลาสำหรับงาน คุณสามารถป้อนเวลาที่ใช้ไปกับงานได้ด้วยตนเอง ความยืดหยุ่นนี้รองรับรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันและช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาได้ย้อนหลัง
- ใช้ตัวเลือกการรายงานและการวิเคราะห์เพื่อแสดงข้อมูลการติดตามเวลาในโครงการและงานต่างๆ คุณสามารถ สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการผลิต ระบุจุดติดขัด และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- การติดตามเวลาผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถ เชื่อมโยงรายการเวลาไปยังงาน โครงการ หรือลูกค้าเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจในการติดตามโครงการอย่างครอบคลุมและความรับผิดชอบ
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาพร้อมใช้งานบนทั้งแพลตฟอร์มมือถือ (iOS และ Android) และเดสก์ท็อป (Windows, Mac, Linux) เพื่อให้คุณสามารถ ติดตามเวลาได้จากทุกที่และซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์
การควบคุมเวลาด้วยทฤษฎีขวดแตงกวาดอง
ทฤษฎีขวดดองนำเสนอแนวทางที่ตรงไปตรงมาแต่ทรงพลัง สำหรับการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็น 'ก้อนหินใหญ่' 'ก้อนกรวด' 'ทราย' และ 'น้ำ' คุณสามารถทำกิจกรรมที่สำคัญได้โดยไม่ปล่อยให้งานที่ไม่สำคัญมาบดบังสิ่งเหล่านั้น
การยอมรับวิธีนี้สามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ลดความเครียด และมีแนวทางที่สมดุลมากขึ้นในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ประจำวัน
ด้วยการนำทฤษฎีขวดดองมาใช้อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถเชี่ยวชาญศิลปะการจัดการเวลาและบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสมบัติและเทมเพลตต่าง ๆ ของ ClickUp สามารถช่วยให้มั่นใจในความสำเร็จด้วยวิธีนี้
ลองใช้ ClickUpวันนี้!