วิธีจัดการความวิตกกังวลด้วยวิธี Brain Dump

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
19 มีนาคม 2568

เป็นคืนวันอาทิตย์ และคุณกำลังรู้สึกหวาดหวั่นกับสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง ความคิดของคุณหมุนวนไปด้วยกำหนดส่งงาน การประชุม และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณนั่งลงกับถ้วยชาเพื่อผ่อนคลายก่อนเข้านอน ความคิดของคุณก็ไม่ยอมสงบลง

สถานการณ์นี้คุ้นเคยเกินไปสำหรับพวกเราหลายคน

แต่จะเป็นอย่างไรถ้าเราบอกคุณว่ามีวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยจัดการกับความวิตกกังวลที่ถาโถมเข้ามาอย่างท่วมท้น และช่วยให้คุณมีความชัดเจนทางจิตใจ? ขอแนะนำวิธี Brain Dump—แบบฝึกหัดการเขียนง่ายๆ ที่จะช่วยจัดระเบียบความคิดของคุณและทำให้จิตใจสงบลง

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการทำงานของวิธีนี้ และวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในตารางเวลาประจำวันของคุณได้. มาเริ่มกันเลย!

การระบายความคิดคืออะไร?

วิธีการเทสมอง (Brain Dump) เป็นเทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดระเบียบที่ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและเพิ่มพลังงานทางความคิด โดยการถ่ายทอดความคิด ไอเดีย งานที่ต้องทำ และความกังวลต่างๆ ลงบนกระดาษหรือเอกสารดิจิทัล

ไม่มีโครงสร้างหรือรูปแบบเฉพาะ; คุณปล่อยให้ความรู้สึกของคุณไหลออกมาอย่างอิสระโดยไม่มีการวิจารณ์หรือการวิเคราะห์

เมื่อความคิดและงานต่างๆ มากเกินไปครอบงำพื้นที่ทางจิตใจของคุณ มันอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ ลดประสิทธิภาพการทำงาน และนำไปสู่ความเครียดมากขึ้น การนำสิ่งเหล่านี้ออกไปอาจช่วยลดความวุ่นวายทางความคิดและภาระทางความคิดของคุณได้ เมื่อความคิดที่รบกวนออกไปจากทาง คุณจะสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้น ควบคุมความวิตกกังวล และทำงานได้มากขึ้น

การบันทึกความคิดทั้งหมดช่วยให้มองเห็นความคิดและงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทำให้การจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญง่ายขึ้น

การระบายความคิด: จุดเริ่มต้น

การเขียนบันทึกประจำวันหรือการเขียนบันทึกได้รับความนิยมมาหลายศตวรรษแล้ว

หากเราพิจารณาตัวอย่างแรกของบันทึกประจำวัน (ซึ่งต่อมาได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน) จากศตวรรษที่ 16 และ 17 จะพบว่ามีการใช้บันทึกเหล่านี้เป็นหลักในการบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และบางครั้งก็ใช้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกถึงตนเอง

ในขณะที่กวีและนักเขียนหันมาเขียนเพื่อถ่ายทอดความคิดที่ลึกที่สุดของพวกเขา ผลกระทบของการเขียนต่อสุขภาพจิตยังไม่กลายเป็นหัวข้อสำหรับการอภิปราย

➡️ การสำรวจการเขียนในฐานะรูปแบบหนึ่งของการบำบัดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงทศวรรษ 1960 เมื่อ นักจิตบำบัด ไอรา โพรกอฟฟ์ ได้พัฒนาวิธีการบันทึกประจำวันเชิงเข้มข้น สำหรับการพัฒนาตนเอง—ซึ่งเป็นวิธีการเขียนบันทึกที่มีโครงสร้างและลึกซึ้งกว่าการสะท้อนความคิดในแต่ละวันทั่วไป

เปิดเผยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่และส่งเสริมการสำรวจตนเองอย่างลึกซึ้งและการเติบโตส่วนบุคคลผ่านชุดของการฝึก. Progoff ได้กล่าวถึงวิธีการนี้อย่างละเอียดในหนังสือของเขา At a Journal Workshop และ The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience.

➡️ ข้ามมาถึงช่วงทศวรรษ 1980 ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยา เจมส์ เพนเนเบเกอร์ ได้บุกเบิกแนวทาง 'การเขียนเชิงแสดงออก'

งานวิจัยของเขาได้พิสูจน์ว่าเมื่อบุคคลมีส่วนร่วมในการเขียนอย่างตั้งใจและแสดงออกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจหรือเหตุการณ์ที่มีอารมณ์ลึกซึ้งในหลาย ๆ ครั้ง พวกเขามักจะประสบกับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางจิตใจและร่างกาย กระบวนการเขียนทำหน้าที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการปลดปล่อยอารมณ์หรือการชำระล้างจิตใจ

💡 น่าสนใจที่เทย์เลอร์ สวิฟต์เคยกล่าวถึงประสบการณ์การเขียนเพลงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดว่าเหมือนกับการดูด'พิษออกจากรอยกัดของงู' ซึ่งคล้ายคลึงกับสิ่งที่เพนเนเบเกอร์วิจัยได้สรุปไว้!

➡️ ในปี 2002 ในหนังสือของเขา Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity, เดวิด อัลเลน ได้สำรวจแนวคิดของการถ่ายเทความคิดออกจากสมอง แม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้คำศัพท์นี้โดยตรงก็ตาม เขาพูดถึงการปฏิบัติตามระบบ Getting Things Done (GTD) ห้าขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนแรกเรียกว่า การรวบรวม (Capture) ในขั้นตอนนี้ คุณต้องบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในใจของคุณลงใน 'กล่องรับจดหมาย' ที่อยู่นอกสมองของคุณ เขาเรียกกระบวนการนี้ว่า 'การกวาดความคิด'

เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจกรอบแนวคิด GTD อย่างละเอียดในไม่ช้า ก่อนหน้านั้น มาดูงานวิจัยใหม่เกี่ยวกับวิธีการระบายความคิดออกจากสมองกันก่อน

การวิจัยสมองที่ทันสมัย

นี่คือสิ่งที่การศึกษาล่าสุดกล่าวถึงเกี่ยวกับการทำบราอินดัปหรือการเขียนบันทึก:

  • งานวิจัยในปี 2017ได้สำรวจว่าการเขียนก่อนนอนที่เน้นไปที่ภารกิจในอนาคต (รายการสิ่งที่ต้องทำ) หรือความสำเร็จในอดีต (รายการสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว) มีผลต่อการเริ่มนอนหลับหรือไม่ ผู้ใหญ่ตอนต้นจำนวน 57 คน เขียนเป็นเวลาห้านาทีก่อนเข้านอนในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เขียนรายการสิ่งที่ต้องทำก่อนเข้านอนจะหลับได้เร็วกว่าผู้ที่เขียนบันทึกกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุรายละเอียดงานในรายการสิ่งที่ต้องทำมีความสัมพันธ์กับการเริ่มนอนหลับได้เร็วขึ้น ในขณะที่การเขียนบันทึกกิจกรรมที่ทำเสร็จแล้วกลับให้ผลตรงกันข้าม จากงานวิจัยนี้ การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นเวลา 5 นาทีก่อนเข้านอนอาจช่วยให้คุณนอนหลับได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการทบทวนงานที่ทำเสร็จแล้ว
  • ในปี 2018,การศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่าการบันทึกอารมณ์เชิงบวก (PAJ), การแทรกแซงการควบคุมตนเองที่เน้นอารมณ์, ช่วยลดความทุกข์ทางจิตใจในผู้ป่วยที่มีโรคทางการแพทย์ต่าง ๆ. อาการซึมเศร้าในผู้ป่วยลดลงหลังจากหนึ่งเดือน
  • การศึกษาในปี 2021สรุปว่า จากการทดลองแบบสุ่มควบคุมว่า การเขียนบันทึกความกตัญญูอย่างมีสติเป็นเวลาเจ็ดวันสามารถลดความทุกข์ทางจิตใจในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามได้

กำลังมีการวิจัยเพิ่มเติมอยู่ แต่สามารถกล่าวได้อย่างปลอดภัยว่าการกำจัดความคิดที่รบกวนออกจากหัวของคุณสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณได้

หนังสือแนะนำ: Getting Things Done โดย เดวิด อัลเลน

ในหนังสือเล่มนี้ เดวิด อัลเลน ได้อธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบ GTD (Getting Things Done) ซึ่งเขาได้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถจัดระเบียบงานและภาระผูกพันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเครียด และเพิ่มผลผลิต

นี่คือภาพรวมของห้าขั้นตอน:

  1. การจับข้อมูล: ขั้นตอนแรกใน GTD คือการจับทุกงาน ความคิด และสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณเข้าสู่ระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งอยู่นอกสมองของคุณ (การกวาดความคิด) ซึ่งรวมถึงการรวบรวมทุกสิ่งที่กำลังใช้พื้นที่ในจิตใจของคุณ คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพ เช่น สมุดบันทึก หรือเครื่องมือดิจิทัล เช่น แอปจดบันทึก
  2. ชี้แจง: เมื่อคุณบันทึกข้อมูลแล้ว คุณต้องชี้แจงแต่ละรายการ ถามตัวเองว่า: มันคืออะไร? สามารถดำเนินการได้หรือไม่? หากสามารถดำเนินการได้ คำถามต่อไปคืออะไร? หากไม่สามารถดำเนินการได้ คุณต้องตัดสินใจว่ามันคือสิ่งที่คุณควรเก็บไว้เพื่ออ้างอิง มอบหมายให้ผู้อื่นทำ หยุดไว้ก่อน หรือทิ้งไป
  3. จัดระเบียบ: จัดระเบียบงานและกิจกรรมที่ชัดเจนแล้วให้อยู่ในหมวดหมู่หรือรายการ GTD แนะนำให้ใช้รายการเช่น โครงการ (งานที่ต้องทำหลายขั้นตอน), การกระทำถัดไป (งานที่ต้องทำเพียงขั้นตอนเดียวและสามารถทำได้ทันที), รอการดำเนินการ (งานที่มอบหมายหรือรอการดำเนินการจากผู้อื่น), วันหนึ่ง/อาจจะทำ (งานที่ต้องการพิจารณาในอนาคต), และปฏิทิน (การกระทำเฉพาะที่มีข้อจำกัดด้านวันที่หรือเวลา)
  4. สะท้อน: ตรวจสอบและปรับปรุงรายการและข้อผูกพันของคุณเป็นประจำ สิ่งนี้จะช่วยให้ระบบ GTD ของคุณทันสมัยและมั่นใจได้ว่าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ถูกต้อง การทบทวนรายสัปดาห์มีประโยชน์ใน GTD เพื่อประเมินความสำคัญใหม่และรักษาความก้าวหน้า
  5. มีส่วนร่วม: สุดท้ายนี้ จงมีส่วนร่วมกับงานและความรับผิดชอบของคุณอย่างกระตือรือร้นตามรายการและลำดับความสำคัญที่คุณได้กำหนดไว้ ระบบ GTD สนับสนุนให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเดียวในแต่ละครั้ง และเน้นการดำเนินการให้เสร็จสิ้นมากกว่าการจัดการงานเพียงอย่างเดียว

แนวคิดหลักของ GTD คือการเคลียร์ความคิดของคุณให้โล่งจากสิ่งรบกวนโดยการนำภารกิจและข้อผูกพันต่าง ๆ ออกไปไว้ภายนอกในรูปแบบที่เป็นระบบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะลดความเครียด มีสมาธิชัดเจนในสิ่งที่ต้องทำ และพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ดีที่สุดของระบบนี้คือความยืดหยุ่น—คุณสามารถปรับให้เข้ากับเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ มาดูกันว่าทำอย่างไร!

การใช้งานยอดนิยมของ Brain Dumps

ไม่มีวิธีที่ถูกต้องหรือผิดพลาดในการทำบราว์น ดับส์—คุณสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะกับตัวเองได้ ไม่ว่าคุณต้องการใช้วิธีนี้เพื่อการเขียนบำบัด ทบทวนสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ หรือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทางเลือกทั้งหมดอยู่ที่คุณ!

นี่คือไอเดียที่รวบรวมไว้ให้คุณลองพิจารณา:

สมุดบันทึกความกตัญญู

การระบายความคิดประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณลงไป

โอปราห์ วินฟรีย์ผู้ทรงอิทธิพลในวงการสื่อ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเขียนบันทึกความกตัญญูอย่างจริงจังที่สุด และเธอก็ได้ปฏิบัติเช่นนี้มาหลายปีแล้ว เธอแนะนำให้เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณอย่างน้อยห้าอย่างทุกคืน เพื่อให้คุณใช้เวลาในแต่ละวันมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ

คุณเปล่งประกายและสร้างความดีงามให้กับตัวเองมากขึ้น เมื่อคุณตระหนักถึงทุกสิ่งที่คุณมี และไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ยังขาดแคลน

การระบายความคิดสร้างสรรค์

อันนี้เป็นการรวบรวมไอเดียสร้างสรรค์หรือการระดมความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานมากกว่าการฝึกฝนส่วนตัว

คุณนั่งคนเดียวหรือกับทีมของคุณเป็นเวลาที่กำหนด และปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลออกมา. มันช่วยให้คุณนำความคิดที่ลอยอยู่ในใจของคุณออกมา, คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุด, และนำไปใช้.

การระบายความคิดหลังการเรียนรู้

หลังจากเข้าร่วมการบรรยาย/สัมมนาออนไลน์, จบการศึกษาในเซสชั่น, หรือจบหลักสูตรออนไลน์, ใช้เวลาสักครู่เพื่อเขียนสรุปสิ่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้.

การระบายความรู้หลังการเรียนรู้ช่วยให้คุณระลึกถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างกระตือรือร้น ระบุจุดที่คุณต้องการความชัดเจนเพิ่มเติม และปรับปรุงความเข้าใจในหัวข้อของคุณ

บุลเล็ตเจอร์นัล

สมุดบันทึกแบบบูลเล็ตช่วยให้คุณติดตามรายการที่ต้องทำประจำวัน นิสัย เป้าหมายระยะยาว การสะท้อนความคิด และอื่นๆ ทั้งหมดในสมุดบันทึกเล่มเดียว โดยใช้รายการแบบหัวข้อย่อยสั้นๆ

หากคุณรู้สึกกลัวที่จะเขียนความรู้สึกของคุณลงไป หรือคุณไม่สามารถหาเวลาเพียงพอสำหรับการระบายความคิดในหัวได้ การระบายความคิดในสมุดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัล (Bullet Journal) อาจเป็นตัวเลือกที่ดีในการเริ่มต้น

💡 เคล็ดลับสนุก: ใช้แอปจดบันทึกอย่าง ClickUp แล้วเปลี่ยนให้เป็นสมุดบันทึกแบบดิจิทัลของคุณ!

สมุดบันทึกความกังวล

สมุดบันทึกความกังวลเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจดบันทึกความคิดที่รบกวน ความกลัว และความไม่แน่นอนต่างๆ การเขียนสิ่งเหล่านี้ออกมาช่วยให้คุณเคลียร์จิตใจจากความรู้สึกเหล่านี้ ราวกับยกภาระหนักออกจากอก เมื่อคุณบันทึกความกังวลอย่างสม่ำเสมอ คุณจะสามารถระบุรูปแบบความคิดที่เกิดขึ้นซ้ำและสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความกังวลเหล่านั้นได้ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวิธีแก้ไข

นักยิมนาสติกรุ่นใหม่ชื่อดังซิโมน บิลส์ ใช้สมุดบันทึกความกังวลเพื่อรับมือกับความวิตกกังวลอย่างรุนแรงที่มาพร้อมกับอาชีพที่ต้องแข่งขันอย่างดุเดือดของเธอ เธอจัดสรรเวลาหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อให้ได้ระบายความกังวลของตัวเอง และอยู่ในปัจจุบัน moment ให้ตัวเองได้รู้สึกถึงอารมณ์ของตัวเอง

หากคุณรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยความคิด อย่ากังวล! คุณก็สามารถกลับมาโฟกัสได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคำแนะนำบางอย่าง

วิธีระบายความคิด: คู่มือทีละขั้นตอน

1. หาสมุดบันทึก

ขั้นตอนแรกคือให้เตรียมสมุดบันทึก (หรือ 'เครื่องมือบันทึก' ตามคำของเดวิด อัลเลน) ไว้ใกล้ตัวเพื่อจดสิ่งที่อยู่ในใจของคุณ

เพื่อให้จิตใจของคุณปล่อยวางภาระระดับต่ำในการพยายามยึดติดกับทุกสิ่ง คุณต้องรู้ว่าคุณได้รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณต้องทำหรืออย่างน้อยก็ตัดสินใจได้แล้ว และว่าในบางจุดในอนาคตอันใกล้ คุณจะประมวลผลและทบทวนทั้งหมดนี้ [sic]

แม้ว่าสมุดบันทึกแบบกระดาษจะมีประโยชน์ในการรวบรวมความคิด แต่แอปจดบันทึกดิจิทัลหรือซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดมีความยืดหยุ่นมากกว่า

และเราขอแนะนำ ClickUp เป็นเครื่องมือสำหรับจัดเก็บความคิดดิจิทัลของคุณได้ไหม?

ด้วย ClickUp คุณสามารถทบทวนความคิดของคุณได้ง่ายขึ้น จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ และจัดหมวดหมู่ได้เข้าถึงแอป ClickUpจากโทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือแล็ปท็อปของคุณ—ไม่จำเป็นต้องพกสมุดโน้ตแยกต่างหาก

2. เลือกเวลา

เลือกเวลาที่เหมาะสมของวันสำหรับกิจกรรมนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการระบายความคิดที่คุณต้องการเลือก

ตัวอย่างเช่น หากเป็น สมุดบันทึกความขอบคุณ ให้ทำในตอนเช้าหรือก่อนนอน หากเป็น รายการงาน ให้ทำก่อนนอน เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้นในวันถัดไป

อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาเฉพาะสำหรับทุกประเภทของการระบายความคิด ตัวอย่างเช่น หากเป็นการรวบรวมความคิดที่รบกวนซึ่งคุณจดบันทึกไว้ขณะกำลังทำภารกิจสำคัญ คุณสามารถทำได้ทุกเมื่อ

3. หาที่เงียบสงบ

มองหาสถานที่เงียบสงบเพื่อนั่งอยู่กับตัวเองและคิดอย่างสงบ โดยปราศจากสิ่งเร้าภายนอกใด ๆ ที่เรียกร้องความสนใจจากคุณ

นี่อาจเป็นสำนักงานที่บ้านของคุณ, สนามหลังบ้าน, ห้องทำงานของคุณ, ภายในรถยนต์ของคุณ, หรือสวนสาธารณะที่คุณชื่นชอบที่อยู่ไม่ไกล.

เคล็ดลับ: หากความเงียบสนิทรู้สึกชาเกินไปสำหรับประสาทสัมผัส ลองฟังเพลงบรรเลงเบา ๆ หรือเสียงขาว

4. ตั้งเวลา

ไม่มีกฎตายตัวว่าคุณควรเขียนบันทึกประจำวันนานแค่ไหน ตั้งเวลาไว้ 5 ถึง 15 นาทีเพื่อบันทึกความคิดของคุณเมื่อมันผุดขึ้นมา

ไม่จำเป็นต้องมีตัวจับเวลาสำหรับการระบายความคิด อย่างไรก็ตาม มันจะช่วยได้หากคุณมีปัญหาในการผัดวันประกันพรุ่งหรือการรักษาความสม่ำเสมอ

การจัดสรรช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงช่วยให้การบันทึกประจำวันกลายเป็นนิสัยที่สม่ำเสมอ แทนที่จะเป็นกิจกรรมที่ทำเป็นครั้งคราว. ตัวจับเวลาช่วยเตือนคุณอย่างอ่อนโยนให้คุณอยู่ในปัจจุบันและฟังเสียงภายในของคุณ.

5. เริ่มเขียน

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะเริ่มเขียนแล้ว การระบายความคิดของคุณสามารถอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ได้ต่อไปนี้:

  • รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจดบันทึกงานของคุณในแต่ละวันหรือวางแผนสัปดาห์ล่วงหน้า
  • กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกกังวล
  • ความกังวลและความเครียดที่ขัดขวางคุณจากการมุ่งเน้นกับงานของคุณ
  • สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ
  • แผนในอนาคตสำหรับทั้งภาระผูกพันส่วนตัวและภาระผูกพันทางอาชีพ

ไม่ว่าคุณจะเลือกการบันทึกแบบใด ClickUp ก็มีชุดเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายที่พร้อมสนับสนุนความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Docsสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเขียน:

  • จัดรูปแบบการบันทึกความคิดของคุณด้วยสัญลักษณ์หัวข้อย่อย ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า และอื่นๆ ด้วยคำสั่ง /Slash
  • เน้นข้อความสำคัญด้วยแถบสีที่แสดงรหัส
  • ขยายความความคิดของคุณโดยสร้างหน้าเว็บซ้อนกัน
  • แปลงข้อความที่เขียนเป็นงานที่สามารถติดตามได้, มอบหมายให้กับตัวเอง, และเพิ่มระยะเวลา
คลิกอัพ ด็อกส์
จัดระเบียบความคิดของคุณให้ดีขึ้นด้วยหน้าเอกสารแบบซ้อนใน ClickUp Docs

เมื่อคุณอยู่ในภาวะสร้างสรรค์และต้องการช่องทางในการถ่ายทอดความคิดของคุณออกมาเป็นคำพูดClickUp Whiteboardsจะมาช่วยคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุด:

  • เชื่อมโยงแนวคิดที่เกี่ยวข้องโดยใช้ตัวเชื่อมโยง (เส้นและลูกศร) เพื่อทำความเข้าใจลำดับชั้นของพวกมัน
  • วาดด้วยมือเปล่า เพิ่มรูปร่าง เขียนบันทึก และแสดงความคิดของคุณออกมาเป็นภาพ
  • เพิ่มงานและเอกสารลงในไวท์บอร์ดของคุณและแก้ไขได้โดยตรงจากผืนผ้าใบ
  • เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงาน
ClickUp Whiteboards
บันทึกความคิดของคุณบนผืนผ้าใบเสมือนจริงด้วย ClickUp Whiteboards

เคล็ดลับเพิ่มเติม: ไม่จำเป็นต้องสร้างไวท์บอร์ดของคุณจากศูนย์ คุณสามารถดูไลบรารีของ ClickUp และค้นหาเทมเพลตไวท์บอร์ดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้

ตัวอย่างเช่นนี่คือแม่แบบ Impact Effort Matrix โดย ClickUp กรอบงานนี้มอบกระดานไวท์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร

จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบ Impact Effort Matrix ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบ Impact Effort Matrix ของ ClickUp

เทมเพลตนี้แยกแนวคิด/งานของคุณตามผลกระทบและความพยายามที่ต้องใช้ สี่ส่วนแบ่งนี้แสดงถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ผลกระทบสูง-ความพยายามต่ำ: ทำเดี๋ยวนี้
  • ผลกระทบสูง-ความพยายามสูง: ทำต่อไป
  • ผลกระทบต่ำ-ความพยายามต่ำ: ทำทีหลัง
  • ผลกระทบต่ำ-ความพยายามสูง: อย่าทำ

ใช้แนวทางที่มีโครงสร้างนี้เพื่อ:

  • ประเมินงานที่คุณควรทำและเวลาที่ควรทำ
  • ให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญก่อนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด
  • ดูภาพรวมของความพยายามที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน
  • ระบุงานใดที่คุณสามารถตัดออกจากรายการได้

เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณมีงานมากมายและกำลังประสบปัญหาในการจัดลำดับความสำคัญของรายการงาน ปรับแต่งเทมเพลตด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของคุณ และเริ่มต้นใช้งานได้เลย!

รู้สึกท่วมท้นกับความคิดที่เข้ามาขัดจังหวะการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณอยู่หรือไม่?ClickUp Notepadคือเครื่องมือที่คุณต้องการ! ใช้สมุดบันทึกดิจิทัลที่สะดวกนี้เพื่อ:

  • จดบันทึกความคิดที่รบกวนซึ่งขัดจังหวะการทำงานของคุณ แล้วกลับมาจัดการกับมันอีกครั้งเมื่อคุณทำภารกิจปัจจุบันเสร็จสิ้น
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยังค้างอยู่เป็นแบบหัวข้อย่อย และทำเครื่องหมายถูกเมื่อทำเสร็จแต่ละรายการ ทีละรายการ
ClickUp Notepad
จดบันทึกความคิด สิ่งที่ต้องทำ หรือรายการซื้อของของคุณด้วย ClickUp Notepad ทำเครื่องหมายเมื่อเสร็จสิ้น และเปลี่ยนบันทึกสำคัญให้เป็นงานโดยเพิ่มกำหนดเวลา
  • บันทึกบันทึกการประชุมไอเดีย และ แผนงานอย่างรวดเร็ว
  • เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้
  • ลากและวางรายการเพื่อเลื่อนงานขึ้นหรือลงตามลำดับในรายการ

เคล็ดลับเพิ่มเติม: เราได้พูดถึงกรอบการทำงาน Getting Things Done (GTD) ของ David Allen ไปแล้วก่อนหน้านี้ หากคุณสนใจที่จะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและอาชีพของคุณเรามีเทมเพลต GTDมากมายให้คุณเลือกใช้ ใช้เวลาให้เต็มที่และสำรวจทั้งหมดได้เลย แต่ที่นี่เรามีตัวอย่างเล็กๆ ของเทมเพลตที่เราชื่นชอบในองค์กรของเรานั่นคือเทมเพลต Getting Things Done ของ ClickUp

นำระบบ GTD ของ David Allen มาใช้กับเทมเพลต Getting Things Done ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำระบบ GTD ของ David Allen มาใช้ด้วยเทมเพลต Getting Things Done ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดย ClickUp

มาพร้อมกับมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลายแบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเอกสาร, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ จัดลำดับความสำคัญ, ติดตาม, และดำเนินการงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กรอบการทำงาน GTD และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

รายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนทั้งห้าของระบบ GTD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยให้งานของคุณดำเนินไปในแต่ละขั้นตอนอย่างรวดเร็ว มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองเอกสาร และมุมมองปฏิทิน มอบความชัดเจนครบถ้วนเกี่ยวกับสถานะของงาน เพื่อให้คุณควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับทุกมุมมอง จะมีฟิลด์แบบกำหนดเองที่สร้างไว้ล่วงหน้าสองฟิลด์เพื่อเพิ่มบริบท (หมวดหมู่ของงาน; เช่น การแบ่งงานของคุณออกเป็นหมวดหมู่เช่น บ้าน, งาน, ให้ความสนใจเต็มที่, สนุก, เป็นต้น) และความพยายาม (ปริมาณเวลาและพลังงานที่งานต้องการ) คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์เหล่านี้ตามความต้องการของคุณ และเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อสร้างรายการงานที่มีบริบทสูง

6. ทบทวนและจัดระเบียบ

หลังจากที่คุณได้ระบายความคิดออกมาหมดแล้ว ก็ถึงเวลาทบทวนสิ่งที่คุณได้เขียนไว้ ควรจัดเวลาสำหรับการระบายความคิดแบบนี้สัปดาห์ละครั้ง เพื่อทำความเข้าใจความคิดของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้กลายเป็น行动

ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นและประหยัดเวลาได้ นี่คือวิธีการ:

ก. เปลี่ยนบันทึก/ความคิดให้กลายเป็นงานที่ต้องทำ

เมื่อคุณอยู่ใน ClickUp Docs หรือ Notepad คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่เขียนเล่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับเอกสาร ClickUp

  1. เปิดเอกสาร
  2. ไฮไลต์ข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นงาน
  3. เลือก + งาน จากแถบเครื่องมือข้อความ
  4. คลิก เลือก และเลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่มงาน
คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงาน
  1. คุณยังสามารถคลิก สร้าง เพื่อสร้างงานใหม่ได้ทันที

สำหรับ ClickUp Notepad

  1. เปิด Notepad
  2. ไปที่ข้อความที่คุณต้องการเปลี่ยนเป็นงาน แล้วคลิกไอคอน +
ClickUp Notepad
แปลงบันทึกเป็นงานโดยใช้ ClickUp Notepad
  1. เลือก รายการที่คุณต้องการเพิ่มงาน
  2. รายละเอียดงานที่ป้อน
  3. คลิกปุ่ม สร้างงาน ที่มุมขวาล่างของหน้าต่างสร้างงาน

ข. จัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง

ติดธงงานของคุณเป็นงานด่วน งานสำคัญ งานปกติ หรืองานสำคัญน้อย ด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ชัดเจนว่างานใดต้องให้ความสนใจทันทีและงานใดควรจัดตารางไว้ภายหลัง

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
แบ่งงานของคุณออกเป็นงานเร่งด่วน งานสำคัญ งานปกติ หรืองานสำคัญน้อยด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบต่อผลลัพธ์มากที่สุด

c. สร้างเค้าโครงความคิดของคุณ

จัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้เป็นรูปแบบที่เป็นระเบียบด้วยแผนผังความคิดของ ClickUp แยกย่อยแนวคิดที่ซับซ้อน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ และมองเห็นภาพความคิดทั้งหมดของคุณอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

แผนผังความคิด ClickUp
จัดระเบียบความคิดที่สับสนในหัวของคุณให้เป็นโครงสร้างที่เรียบร้อยด้วย ClickUp Mind Maps

หากคุณเป็นมือใหม่ในโลกของแผนผังความคิด (Mind Maps) คุณสามารถหาแรงบันดาลใจจากเทมเพลตแผนผังความคิดของ ClickUp ได้เลย พวกมันจะมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานให้คุณเริ่มต้นกับเครื่องมือภาพนี้ได้ทันที

ลองดูตัวอย่างเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp นี้ โครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณวางโครงร่างความคิดและไอเดียได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างที่เชื่อมโยงกันของแผนผังไว้

เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ใช้ แนวคิดหลัก เป็นจุดยึดและแบ่งออกเป็น แนวคิดย่อย และ ข้อมูลนำเข้า รูปแบบของเทมเพลตนี้เพียงพอที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ในพริบตา คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้ตามต้องการ—เพิ่มข้อความ รูปภาพ วิดีโอ โน้ตติดหน้าจอ การ์ดเว็บไซต์ หรือแม้แต่การวาดเล่นหากนั่นคือสิ่งที่คุณชอบ!

นี่คือตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเทมเพลตได้ดียิ่งขึ้น:

สมมติว่าคุณกำลังระดมความคิดเพื่อวางแผนปรับปรุงบ้าน ดังนั้นแนวคิดหลักที่อยู่ในหลอดไฟก็คือ การปรับปรุงบ้าน แบ่งออกเป็นแนวคิดย่อย เช่น ภายในและภายนอก

สำหรับโหนดภายใน คุณสามารถมีอินพุต เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว...คุณคงเข้าใจแล้ว สำหรับแต่ละแนวคิดย่อยหรืออินพุต ให้ฝังแรงบันดาลใจของคุณลงไป—อาจเป็นภาพห้องนั่งเล่นในฝันจาก Pinterest วิดีโอจาก YouTube หรือลิงก์ไปยังบริษัทตกแต่งภายในที่คุณชื่นชอบ

เมื่อคุณเปิดเทมเพลต คุณจะสามารถเห็นภาพรวมของแนวคิดของคุณในมุมสูง และเข้าไปดูรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละโหนดและย่อยโหนดได้

ส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทั้งความต้องการส่วนตัวและมืออาชีพ ดังนั้นจงสร้างสรรค์และใช้มันให้เต็มศักยภาพ!

อ่านเพิ่มเติม: 25 ตัวอย่างแผนผังความคิดสุดล้ำสำหรับปี 2024

7. ฝึกการระบายความคิดออกจากสมองเป็นประจำ

พยายามรักษาความสม่ำเสมอในการจดบันทึกความคิดของคุณ การจดบันทึกความคิดในแต่ละสัปดาห์อาจช่วยให้คุณติดตามความวิตกกังวลและรูปแบบความคิดของคุณได้ดีขึ้น เมื่อคุณทบทวนบันทึกความคิดหลังจากเว้นช่วงหนึ่ง คุณสามารถ ระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำและดำเนินการ ตามความเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น หากปริมาณงานที่หนักและกำหนดเวลาที่สั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในความคิดของคุณ อาจถึงเวลาที่ต้องพูดคุยกับผู้จัดการของคุณและหาทางจัดการเพื่อลดความวิตกกังวลในที่ทำงาน

ปลดปล่อยความคิดสู่สุขภาพจิตที่ดีด้วย ClickUp

ใช้บทความนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเขียนบันทึกประจำวัน อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว คุณคือผู้กำหนดกฎเกณฑ์เอง

และสำหรับการฝึกระบายความคิดที่ปรับให้เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง อะไรจะดีไปกว่า ClickUp?

จากรายการแบบมีหัวข้อย่อยและการบันทึกความคิดอย่างละเอียด ไปจนถึงการวางแผนความคิดของคุณบนผืนผ้าใบเชิงภาพ ClickUp มอบอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ให้คุณได้ปล่อยความคิดให้ไหลลื่นอย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน แอปนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิด ลดความวุ่นวายในจิตใจ จัดระเบียบรายการบันทึกความคิดของคุณ เปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นการกระทำ และก้าวไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างมีสติ

ลองใช้ ClickUp วันนี้และสำรวจสิ่งที่มันมีให้คุณ!