10 ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์สำหรับทีมขายในปี 2025

การขายคือหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ในฐานะผู้นำด้านการขาย คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักมีกระบวนการตัดสินใจซื้ออย่างไร โดยส่วนใหญ่แล้ว นั่นหมายความว่าคุณต้องระบุบุคคลสำคัญในธุรกิจ—และบทบาทของพวกเขาในกระบวนการตัดสินใจซื้อ
ส่วนใหญ่บริษัทจะไม่ส่งแผนผังองค์กรให้คุณ (แม้ว่าคุณจะขออย่างสุภาพก็ตาม) ดังนั้นคุณต้องทำการค้นคว้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคุณเอง
ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ช่วยให้ทีมขายทุกทีมที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการบริหารลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำแผนผังความสัมพันธ์กับลูกค้าช่วยให้การดึงดูดลูกค้าใหม่ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเดิม และการเพิ่มอัตราการปิดการขายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
หากคุณไม่เคยใช้เครื่องมือแผนผังความสัมพันธ์มาก่อน ไม่ต้องกังวล ในคู่มือฉบับสมบูรณ์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสมบัติซอฟต์แวร์ใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นการค้นหาของคุณ เราจะรีวิวซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับการขาย B2B ในปี 2024
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์?
เครื่องมือการแผนที่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดประกอบด้วยฟังก์ชันสำหรับ:
- การนำเสนอข้อมูลเชิงภาพ: คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของซอฟต์แวร์การแผนผังความสัมพันธ์ใด ๆ คือความสามารถในการสร้างภาพแสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของลูกค้าได้ดีเพียงใด ควรสามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น แผนผังองค์กร ให้เป็นกราฟิกที่ชัดเจน
- การผสานรวม: เครื่องมือที่มั่นคงควรสามารถผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เช่น Salesforce, อีเมล, โทรศัพท์, และสื่อสังคมออนไลน์เช่น LinkedIn หรือ X (เดิมชื่อ Twitter)
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ใครจะมีเวลาสร้างแผนผังความสัมพันธ์ใหม่ด้วยตนเอง? ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ควรอัปเดตแผนผังความสัมพันธ์ตามปฏิสัมพันธ์และข้อมูลแบบเรียลไทม์
- เทมเพลต: ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับเทมเพลต ไม่ใช่แค่สำหรับกราฟิกของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งานอื่นๆ ด้วย ซอฟต์แวร์แผนผังควรมีความสามารถในการสร้างทุกอย่างตั้งแต่สคริปต์การขายไปจนถึงแผนการพัฒนา
- ความร่วมมือ: แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ดีที่สุดก็ยังจำเป็นต้องทำงานร่วมกับทีม มองหาซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแชร์แผนผัง เพิ่มความคิดเห็น และระดมความคิดในสภาพแวดล้อมที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก
- การปรับปรุงกระบวนการ: การวางแผนความสัมพันธ์ไม่ควรจบลงเพียงแค่ภาพกราฟิกง่าย ๆ ควรหาเครื่องมือที่สามารถแสดงภาพและปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมดได้
10 ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณต้องการมอบการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าสำคัญหรือคุณต้องการเพียงเครื่องมือการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการวางแผนการขาย ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งจำเป็น
เลือกใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า มาดูข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์การทำแผนที่ความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 กัน
1.คลิกอัพ
อย่าเข้าใจผิด—เราชอบเครื่องมือการแสดงข้อมูลที่ดี แต่ทีมของคุณอาจไม่มีเวลาสลับไปมาระหว่างเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่างๆ ClickUp รวมทุกสิ่งที่ทีมขายต้องการเพื่อจัดการบัญชีลูกค้า สนทนากัน มอบหมายงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ?
แพลตฟอร์มสารพัดประโยชน์ของเราทำงานเป็นซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกัน
ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อระบุประเภทของความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ติดต่อของบริษัทของคุณทีมขายของคุณสามารถทำแผนผังความคิดแบบเรียลไทม์เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ วางแผนกระบวนการขาย และมอบหมายงานได้
สร้างกระดานไวท์บอร์ด ClickUpเพื่อสร้าง จัดโครงสร้าง และจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างทีมของคุณกับลูกค้าได้อย่างชัดเจน เริ่มต้นด้วยการระดมความคิดทั่วไป แล้วปรับแต่งไอเดียของคุณผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เพียงคลิกที่โหนดบนกระดานไวท์บอร์ดเพื่อเชื่อมโยงงาน ไฟล์ เอกสาร และอื่นๆ ได้ทันที สร้างแผนผังความสัมพันธ์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ช่วยให้การดำเนินงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เมื่อคุณได้วางแผนความสัมพันธ์แล้ว ให้บันทึกทุกอย่างไว้ในClickUp CRM
- วางแผนความสัมพันธ์, กระบวนการทำงาน, และงานต่าง ๆ ภายใน ClickUp Mind Maps
- แชร์แผนผังความคิด ClickUp และกระดานไวท์บอร์ด ClickUp กับทีมขายของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านแชท เอกสาร หรือความคิดเห็น
- ลองใช้ClickUp AIเพื่อสรุปแนวคิดและสร้างโครงร่างการนำเสนอได้เร็วขึ้น
- เพิ่มรูปภาพและลิงก์ลงในกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อเพิ่มบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ClickUp มีคุณสมบัติมากมาย ดังนั้นผู้เริ่มต้นอาจต้องใช้เวลาสักพักในการปรับตัวให้เข้ากับแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Prolifiq
ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการวางแผนบัญชีหรือไม่? Prolifiq เป็นเครื่องมือแผนผังความสัมพันธ์ที่ช่วยให้คุณค้นหาผู้มีอำนาจตัดสินใจหลักและดำเนินการติดต่อได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
ที่ดีที่สุดคือ Prolifiq ทำงานได้โดยตรงใน Salesforce หรือ Quip เพื่อผสานแผนที่ความสัมพันธ์ของคุณเข้ากับระบบ CRM และงานขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Prolif
- Prolifiq ACE เป็นระบบการจัดการเนื้อหาดิจิทัลอัจฉริยะที่ผสานรวมกับเครื่องมือแผนผังความสัมพันธ์ของคุณ
- Prolifiq CRUSH รองรับการบริหารจัดการบัญชีลูกค้าหลักและการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้
- วัดอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักภายใน Prolifiq
- ใช้ Prolifiq เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Prolif
- Prolifiq ไม่มีรีวิวมากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการโหลดที่ช้า
ราคาของ Prolifiq
- เครื่องมือแผนผังความสัมพันธ์ในตัวSalesforce: $19/เดือนต่อผู้ใช้
- Crush: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เอซ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ชุดสมบูรณ์: $79/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Prolifiq
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
3. ที่ราบสูง
Upland เป็นยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโซลูชันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การตลาดผ่านอีเมลไปจนถึงการจัดการความรู้ ซอฟต์แวร์การแผนผังความสัมพันธ์ Altify ของบริษัททำงานร่วมกับ Salesforce ได้โดยตรง เพื่อเชื่อมโยงผู้ตัดสินใจทุกคนไว้ในกราฟิกที่ชัดเจนเพียงภาพเดียว
ไม่เพียงแต่จะระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น แต่ Altifyยังช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วย ระบุช่องว่างในกลยุทธ์การขายของคุณ และค้นหาคำแนะนำเพื่อปรับปรุงในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของที่ราบสูง
- เลื่อนเมาส์เหนือรายชื่อผู้ติดต่อในแผนที่ของคุณเพื่อดูอิทธิพลและกำลังซื้อของพวกเขา
- Altify ช่วยให้คุณระบุผู้ที่ไม่สนับสนุนและผู้สนับสนุน
- ร่วมมือกับทีมของคุณใน Altify แบบเรียลไทม์
- นำเข้าผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยัง Salesforce
ข้อจำกัดของที่ราบสูง
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานไม่มีความเป็นธรรมชาติ
- บางคนกล่าวว่า Altify โดยทั่วไปมีปัญหาเรื่องการใช้งานง่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานยาก
ราคาของที่ดินบนที่สูง
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Upland
- G2: 4. 2/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2 รีวิว)
4. DBDiagram
บางทีคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรูหราที่เชื่อมต่อกับ Salesforce หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์แบบฟรีที่เรียบง่าย ไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อน ลองใช้ DBDiagram ดูสิ ?️
นี่คือเครื่องมือฟรี แต่มันมีความเทคนิคมากกว่าตัวเลือกอื่น ๆ ในลิสต์ 10 อันดับของเรา DBDiagram สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL เพื่อแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถใช้มันได้มากกว่าแค่การแผนภาพความสัมพันธ์ แต่คุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลอย่างจริงจังเพื่อใช้ DBDiagram อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ DBDiagram
- ส่งออกแผนผังความสัมพันธ์ของคุณเป็นไฟล์ภาพหรือ PDF
- DBDiagram สามารถผสานการทำงานกับไฟล์ SQL
- แชร์แผนภาพภายในหรือภายนอกองค์กรได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- DBDiagram สามารถผสานการทำงานกับเฟรมเวิร์กเว็บ เช่น Ruby on Rails และ Django
ข้อจำกัดของ DBDiagram
- DBDiagram อาจมีความซับซ้อนทางเทคนิค ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เข้าใจ SQL
- ข้อร้องเรียนอันดับหนึ่งของผู้ใช้งานคือความซับซ้อนและการขาดคุณสมบัติการออกแบบทางสายตา
ราคาของ DBDiagram
- ฟรี
- โปรส่วนตัว: 9 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $40/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
DBDiagram คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (2 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Creately
ทีมขายใช้ Creately ในการสร้างพื้นที่ทำงานแบบภาพสำหรับการระดมความคิดและการดำเนินโครงการ แม้ว่าคุณจะสามารถใช้มันเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำแผนผังความสัมพันธ์ได้ แต่เครื่องมือการวางแผนของ Creately คือจุดเด่นที่แท้จริง
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแผนที่การเดินทางของลูกค้า, บุคลิกภาพของผู้ซื้อ, หรือแผนที่ความสัมพันธ์, ก็มีเฟรมเวิร์กของ Creately สำหรับมัน. นอกจากนี้ยังมีจำนวนเทมเพลตที่น่าทึ่งสำหรับแผนที่ความคิด,แผนที่ความคิด, ไวร์เฟรม, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- Creately มีKPI และ OKRที่ฝังอยู่ในแพลตฟอร์ม
- ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยบนแผนผังความสัมพันธ์แบบเรียลไทม์
- ระดมความคิดและพัฒนาแผนงาน
- ใช้เทมเพลตของ Creately สำหรับแผนภาพ, แผนภูมิ, สตอรี่บอร์ด, โครงสร้างการแบ่งงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Creately
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Creately ทำงานช้าลงเมื่อโหลดแผนผังที่มีข้อมูลจำนวนมาก
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า การนำทางบนผืนผ้าใบนั้นยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผืนที่มีขนาดใหญ่
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $89/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 970+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
6. วิสิโอ
คุณทำงานที่บริษัท Microsoft หรือไม่? Visio เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับบริษัทที่ใช้ Microsoft 365 เพราะมันรวมอยู่ในแพ็กเกจการสมัครสมาชิกของคุณแล้ว
เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลเป็นหลัก ดังนั้นคุณสามารถใช้ Visio ได้มากกว่าการเป็นเพียงซอฟต์แวร์สำหรับทำแผนผังความสัมพันธ์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์เพื่อแสดงข้อมูลผ่านเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันเว็บของ Visio ได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visio
- Viso มีแม่แบบสำหรับแผนผังและแผ่นลายฉลุให้เลือกใช้หลายสิบแบบ
- ทำงานร่วมกันบนแผนภาพ Visio จากภายใน Microsoft Teams
- แปลงข้อมูล Excel เป็นแผนภาพ Visio ได้ในไม่กี่คลิกด้วยเครื่องมือ Data Visualizer
- นำแผนภาพ Visio ที่กำหนดเองไปใช้ในเอกสาร Word หรืองานนำเสนอ PowerPoint
ข้อจำกัดของ Visio
- Visio อาจไม่มีความหมายหากคุณยังไม่มี Microsoft 365
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Visio ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่ากับเครื่องมือสร้างแผนภาพอื่น ๆ
ราคาของ Visio
- Microsoft 365: รวมอยู่ด้วย
- Visio Plan 1: 5 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- Visio Plan 2: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Visio
- G2: 4. 2/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
7. MindNode
MindNode เป็นเครื่องมือสำหรับการทำแผนผังความคิดและการสร้างโครงร่างเป็นหลัก แต่คุณก็สามารถใช้สำหรับการทำแผนผังความสัมพันธ์ได้เช่นกัน แม้จะดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยฟีเจอร์ที่น่าประทับใจมากมายในแพลตฟอร์มนี้
ใช้ MindNode เพื่อติดตามงาน จัดทำโครงร่างความคิด และสร้างแท็กแบบภาพ นอกจากนี้ยังมีธีม สติกเกอร์ และการตกแต่งที่เจ๋งๆ มากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ภาพที่สวยงาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode
- แชร์และส่งออกแผนผังความคิดของคุณกับทีมของคุณ
- เปิดโหมดโฟกัสเพื่อลดสิ่งรบกวน
- ดูเค้าโครงและแผนผังความคิดแบบเคียงข้างกัน
- เพิ่มบริบทด้วยแท็กภาพ
ข้อจำกัดของ MindNode
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันยากที่จะส่งออกแผนผังความคิด
- MindNode ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM ยอดนิยมได้โดยตรง
ราคาของ MindNode
- รายเดือน: $3. 63 (£2. 99)
- รายปี: 24.27 ดอลลาร์ (19.99 ปอนด์)
MindNode การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (15 รีวิว)
8. Pipeliner
Pipeliner เป็น CRM ที่ดีที่สุดเป็นอันดับแรก แต่คุณอย่าให้สิ่งนี้หลอกคุณได้ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์ที่ทรงพลังได้เช่นกัน ที่จริงแล้ว Pipeliner กล่าวว่ามันเป็น CRM เพียงตัวเดียวที่มีแผนผังความสัมพันธ์เป็นคุณสมบัติพื้นฐาน ??
ที่ดีที่สุดคือ Pipeliner สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft และ Google suites ได้ ดังนั้นหากคุณต้องการดูข้อมูล CRM ของคุณภายในชุดโปรแกรมสำนักงานของคุณ ก็ง่ายเหมือนกับการเพิ่มการผสานการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Pipeliner
- Pipeliner Automatizer นำเสนอการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ใช้แอปมือถือ Pipeliner ที่มี AI ในตัว
- เชื่อมโยงแผนที่ความสัมพันธ์ของคุณกับกลยุทธ์การเริ่มต้นแบบบูตสแตรป, พีระมิด หรือการแมปย้อนกลับ
- ดูแผนผังความสัมพันธ์ควบคู่กับข้อมูล CRM ของคุณเพื่อเพิ่มบริบท
ข้อจำกัดของ Pipeliner
- การผสานการทำงานของ Pipeliner อาจช้าเล็กน้อย
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าตัวเชื่อมต่อ API มักจะขัดข้องบ่อย
การกำหนดราคาของ Pipeliner
- เริ่มต้น: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- ธุรกิจ: 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: 115 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ไม่จำกัด: $150/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Pipeliner
- G2: 4. 6/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (210+ รีวิว)
9. พิงบอร์ด
Pingboard เป็นโซลูชันการมีส่วนร่วมของพนักงานสำหรับการระดมและวางแผนทรัพยากรแรงงาน แต่คุณยังสามารถใช้เพื่อแผนผังความสัมพันธ์ได้อีกด้วย
ใช้ฟีเจอร์แผนผังองค์กรเพื่อสร้างแผนผังความสัมพันธ์สำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณ Teams Matrix เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่แสดงทีมข้ามสายงานทั้งหมดในแผนผังเดียวที่อ่านง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pingboard
- ทีมขายขนาดใหญ่จะชื่นชอบไดเรกทอรีพนักงาน ซึ่งเชื่อมต่อคุณกับเพื่อนร่วมงานได้ในไม่กี่วินาที
- อัตโนมัติการจัดตารางการประชุม
- วัดและยอมรับความสำเร็จในการขาย
- Pingboard สามารถเชื่อมต่อกับ Google Workplace, Microsoft Outlook, Microsoft 365 และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Pingboard
- Pingboard ถูกออกแบบมาเพื่อผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลมากกว่าฝ่ายขาย
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การเชื่อมต่อของ Pingboard มีข้อบกพร่อง
ราคาของ Pingboard
- พื้นฐาน: 149 ดอลลาร์/เดือน ชำระรายปี
- จำเป็น: $299/เดือน ชำระรายปี
- ข้อดี: $399/เดือน ชำระรายปี
- ราคาพิเศษ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Pingboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 290+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (590+ รีวิว)
10. รู้ตัว
Lucid เป็นหนึ่งในชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกของการสร้างแผนภาพ ใช้เครื่องมือสร้างแผนภาพแบบลากและวางของ Lucidchart เพื่อวางแผนความสัมพันธ์กับทีมขายของคุณแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็ว Lucidspark เป็นกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การขายหลังจากสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้ว
คุณสมบัติเด่นของ Lucid
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมงานของคุณผ่านแท็กและการแชท
- มอบหมายสมาชิกทีมให้กับแต่ละความสัมพันธ์หรือภารกิจเพื่อเร่งการดำเนินการ
- Lucid สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ Google, Microsoft และ Atlassian
- มองเห็นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามที่หลากหลายของ Lucid
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- ผู้ใช้ต้องการให้ Lucid มีบริการใช้งานแบบออฟไลน์
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่า Visio ใช้งานง่ายกว่า
การตั้งราคาที่ชัดเจน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่ชัดเจน
- G2: 4. 2/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
ClickUp: เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของลูกค้า
ซอฟต์แวร์แผนผังความสัมพันธ์คือรากฐานของกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จทุกประเภท มันเปิดโอกาสให้ทีมของคุณได้ระดมความคิด ทดลองแนวคิดใหม่ๆ และมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า
แต่การขายในยุคปัจจุบันต้องการมากกว่าแค่กราฟิกที่สวยงาม คุณต้องสามารถนำแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ของคุณไปปฏิบัติได้ นั่นคือเหตุผลที่ทีมขายจำนวนมากเลือกใช้ ClickUpประหยัดเวลาด้วยการรวมแผนผังความสัมพันธ์ บันทึก งาน และตัวชี้วัดทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงแพลตฟอร์มเดียว ✨
คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงอย่างเดียว ลองใช้ ClickUp กับทีมของคุณเพื่อดูคุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลาด้วยตัวคุณเองสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต