วิธีพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาด (+ ตัวอย่าง)

การสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพอาจรู้สึกเหมือนการโยนลูกบอลหลายลูกในอากาศพร้อมกัน—แคมเปญอีเมล, โฆษณาแบบชำระเงิน, การสร้างแบรนด์, และการสร้างโอกาสทางการขาย. สิ่งนี้อาจทำให้ทีมการตลาดและทีมขายรู้สึกหนักใจ และทำให้การเติบโตของธุรกิจช้าลง.
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยตรง คุณจะได้เรียนรู้คำแนะนำและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือกัน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังมองหาการปรับปรุงกลยุทธ์ที่มีอยู่ เราจะมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
ก่อนอื่น มาเริ่มกันที่พื้นฐานกันก่อน 👇
กลยุทธ์การขายและการตลาดคืออะไร?
กลยุทธ์การขาย คือ แผนที่นำทางการขายสินค้าหรือบริการของบริษัท มุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ และนำทางพวกเขาผ่านกระบวนการซื้อ
การจัดการโครงการขายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์หลักเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การโทรหาลูกค้าพร้อมข้อเสนอใหม่ การเข้าร่วมการสาธิตสินค้า และการระบุปัญหาของลูกค้า
โดยการกำหนดเวลาการปิดการขายอย่างรอบคอบ ทีมขายของคุณสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากการเร่งรัดปิดการขายก่อนเวลาอันควร ทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม
กลยุทธ์การตลาดแบบ A คือการ สร้างคุณค่าและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแบรนด์ ช่วยให้บริษัทสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน
หมวดหมู่ทั่วไปสำหรับความพยายามทางการตลาด ได้แก่ การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, และการโฆษณา เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
ร่วมกัน พวกเขาสร้างแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องให้ทั้งสองแผนกทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่น คุณสามารถบรรลุความร่วมมือข้ามสายงานได้โดยการบูรณาการกลยุทธ์และกลวิธีทางการขายที่มีประสิทธิภาพเข้ากับความพยายามทางการตลาด ซึ่งจะช่วยลดการแบ่งแยกข้อมูล ปรับปรุงการสื่อสาร และทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น
ความสำคัญของการขายและการตลาดสำหรับธุรกิจที่เติบโต
กลยุทธ์การขายและการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมันมอบวิธีการที่มีโครงสร้างเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น และในที่สุดก็ช่วยเพิ่มยอดขาย
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- ปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้อง: ทำให้ทีมขายและทีมการตลาดทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เช่น การเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: สร้างกระบวนการที่ราบรื่นตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขาย ทำให้ลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น
- ทำลายกำแพงระหว่างแผนก: กลยุทธ์การตลาดและการขายที่ดีจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทีม ทำให้ฝ่ายขายสามารถให้ข้อเสนอแนะและฝ่ายการตลาดสามารถปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เพิ่มรายได้: โดยการประสานความพยายามด้านการขายและการตลาดให้สอดคล้องกัน ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้น
- ปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้าและการรักษาลูกค้า: การตลาดดึงดูดลูกค้าใหม่ในขณะที่การขายสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง นำไปสู่ความภักดีของลูกค้าที่สูงขึ้นและการเติบโตในระยะยาว
- มอบความได้เปรียบในการแข่งขัน: รักษาข้อความให้สอดคล้องและน่าสนใจ ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
🤝⏰ หมายเหตุ: หากปราศจากกลยุทธ์ที่ชัดเจน ธุรกิจเสี่ยงที่จะสูญเสียทรัพยากรไปกับกิจกรรมที่ขาดความเชื่อมโยงซึ่งไม่สามารถดึงดูดลูกค้าเป้าหมายหรือกระตุ้นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
การสร้างกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การโยนไอเดียไปทั่วแล้วหวังว่าบางอย่างจะติด (แม้ว่าเราทุกคนจะทำแบบนั้นบ้างในบางครั้ง) แต่เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงด้วยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและแผนการที่วางไว้อย่างดี
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมาย
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำการตลาดหรือขายอะไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องรู้ให้แน่ชัดว่าคุณกำลังพูดคุยกับใคร การกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสารของคุณนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความของคุณจะสื่อถึงผู้ที่เหมาะสม นี่คือจุดที่การสร้างคาแร็กเตอร์ลูกค้าเข้ามาช่วย
บุคคลต้นแบบของลูกค้าคือตัวแทนของลูกค้าในอุดมคติของคุณ และประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลประชากร พฤติกรรม เป้าหมาย จุดที่ประสบปัญหา และแรงจูงใจ
นอกเหนือจากบุคลิกภาพแล้ว การแบ่งกลุ่มลูกค้า ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน มันช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมที่ใหญ่ของคุณออกเป็นกลุ่มย่อยที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามลักษณะเช่นภูมิศาสตร์, นิสัยการซื้อ, หรืออุตสาหกรรม
โดยการป้อนข้อมูลให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางการขาย คุณสามารถปรับแต่งวิธีการของคุณให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขายและการตลาดของคุณ
ในขณะเดียวกันการใช้แม่แบบแผนที่ทางการตลาดช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและผสานรวมกับงานเฉพาะได้อย่างราบรื่น ทำให้กลยุทธ์มีความสอดคล้องกันมากขึ้นในทุกทีม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: โปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ที่ชัดเจนต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ: พวกเขาใช้เวลาที่ไหน, ใช้จ่ายเงินอย่างไร, แอปโซเชียลมีเดียที่พวกเขาชื่นชอบคืออะไร, หรือพวกเขาติดตามอินฟลูเอนเซอร์คนไหน การเจาะลึกข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ในที่ที่พวกเขาอยู่ แทนที่จะต้องวิ่งตามพวกเขาไป
การวิจัยตลาด
คุณไม่สามารถขายหรือทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังดำเนินการอยู่
การวิจัยตลาด คือกระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคุณ คู่แข่ง และที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันช่วยให้คุณระบุแนวโน้มของตลาด เข้าใจความต้องการของลูกค้า และค้นพบช่องว่างที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถนำเสนอสิ่งที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ได้
🌟 ตัวอย่าง: หากคุณพบว่ามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องและจับตลาดเฉพาะกลุ่มนั้นได้
การผสานข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เข้ากับความพยายามทางการตลาดของคุณ ตั้งแต่แคมเปญอีเมลไปจนถึงโฆษณาแบบชำระเงิน จะช่วยให้กลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับคุณ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
การพูดเพียงว่าต้องการ 'เพิ่มยอดขาย' หรือ 'เพิ่มการรับรู้แบรนด์' นั้นไม่เพียงพอ คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ ซึ่งจะนำทางทั้งการตลาดและการขายของคุณ
ดังนั้น การมีความมั่นใจในOKRsและการวัดผลหลักของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ และที่สำคัญไม่แพ้กันคือการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
นี่คือจุดที่ClickUp Goalsสามารถช่วยได้อย่างมาก
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายแบบ SMART—เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, สามารถทำได้, มีความเกี่ยวข้อง, และ มีกรอบเวลา—ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่แต่ละข้อออกเป็นงานย่อย ๆ กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมการตลาดหรือทีมขายได้
🌟 ตัวอย่าง: คุณอาจตั้งเป้าหมายในการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 500 รายภายในสิ้นไตรมาส ด้วยClickUp คุณสามารถแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับทั้งทีมขายและทีมการตลาด เช่น การเปิดตัวแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย หรือการปรับปรุงอัตราการแปลงบนเว็บไซต์ของคุณ
การทบทวนและตั้งเป้าหมายการขายตามแนวโน้มของตลาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้
คุณค่าที่โดดเด่น
ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีเหตุผลที่น่าสนใจเพื่อให้ลูกค้าเลือกคุณเหนือคู่แข่ง. เหตุผลนี้คือข้อเสนอคุณค่าที่ไม่เหมือนใครของคุณ (Unique Value Proposition หรือ UVP).
จุดขายที่แตกต่างของคุณ (UVP) คือข้อความที่ชัดเจนซึ่งอธิบายว่าอะไรทำให้สินค้าหรือบริการของคุณมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง และมันสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้ดีกว่าใคร
จุดขายที่โดดเด่นของคุณควรเน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายของคุณการจัดการแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพจะทำให้จุดขายที่โดดเด่นของคุณถูกสื่อสารอย่างสม่ำเสมอในทุกช่องทาง ทำให้เป็นจุดศูนย์กลางของแคมเปญของคุณ
🌟 ตัวอย่าง: หากสินค้าของคุณช่วยประหยัดเวลาให้ลูกค้าโดยการทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นระบบอัตโนมัติ ให้จุดนี้เป็นจุดเด่นของ UVP ของคุณ วัตถุประสงค์ของคุณคือการสร้างข้อความที่ชัดเจนและกระชับซึ่งทำให้ลูกค้าเป้าหมายพูดว่า "นี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการ!"
การขายและการตลาดแบบบูรณาการ
หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทใด ๆ คือเมื่อสมาชิกทีมการตลาดและทีมขายทำงานแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ โดยมีการสื่อสารหรือการประสานงานระหว่างกันน้อยมาก นี่คือจุดที่การตลาดและการขายแบบบูรณาการกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
เมื่อทีมขายและทีมการตลาดมีความสอดคล้องกัน พวกเขาสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ประสานกลยุทธ์ และสร้างแนวทางที่เป็นเอกภาพในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้
การสอดคล้องนี้หมายความว่าทีมการตลาดทราบอย่างชัดเจนว่าทีมขายคาดหวัง 'ประเภทของลีด' ใด นี่คือสิ่งที่เรียกว่าลีดที่ได้รับการคัดเลือกทางการตลาด (Marketing Qualified Leads) ในขณะเดียวกัน ทีมขายก็พร้อมที่จะปิดการขายลีดเหล่านี้ได้ เพราะพวกเขาเข้าใจข้อความและปัญหาของลูกค้าเป็นอย่างดี
การมีกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น ลดการซ้ำซ้อน และนำเสนอ ประสบการณ์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว ให้กับลูกค้าของคุณ อีกครั้ง ClickUp ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างทีมได้อย่างราบรื่น
ClickUp Salesมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น รายการงานที่ใช้ร่วมกัน ไทม์ไลน์ และแดชบอร์ดที่ช่วยให้มองเห็นทั้งแคมเปญการตลาดและกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีแบรนด์ของคุณเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดรอดไป
นอกจากนี้ ฟีเจอร์การคำนวณคอลัมน์ยังช่วยให้คุณคำนวณฟิลด์ตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณสามารถรวมมูลค่าสัญญาทั้งหมด กำหนดต้นทุนรวมในการปิดการขาย หรือคำนวณการคาดการณ์รายได้
การนำกลยุทธ์การขายและการตลาดไปปฏิบัติ
การสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบ เครื่องมือที่เหมาะสม และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
มาแยกแยะเป็นขั้นตอนและสำรวจว่าการใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถทำให้ความพยายามของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร:
ขั้นตอนที่ 1: วางแผนกลยุทธ์ของคุณ
รากฐานของความสำเร็จในการขายและการตลาดทุกครั้งเริ่มต้นจากแผนการขายและการตลาดที่มั่นคงซึ่งมักจะถูกกำหนดไว้ในคู่มือกลยุทธ์
เริ่มต้นด้วยการถามตัวเองว่า:
- ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ?
- คุณต้องการบรรลุอะไรในไตรมาสหรือปีหน้า?
- ความสำเร็จจะมีลักษณะอย่างไรสำหรับทั้งทีมขายและทีมการตลาดของคุณ?
แทนที่จะตั้งเป้าหมายกว้าง ๆ ให้เน้นที่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ เช่น 'เพิ่มจำนวนผู้ติดต่อใหม่ในไตรมาสที่ 4 ขึ้น 15%' หรือ 'ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 10% ภายในหกเดือนข้างหน้า' เป้าหมายประเภทนี้จะช่วยให้ทุกคนมีทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2: การเลือกช่องทางการตลาดและการขายที่เหมาะสม
การเลือกช่องทางการตลาดและการขายที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
🌟 ตัวอย่าง: หากคุณกำลังมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อย แพลตฟอร์มอย่าง Instagram หรือ TikTok จะเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ LinkedIn และการตลาดผ่านอีเมลมักจะทำงานได้ดีกว่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย B2B
การเข้าใจว่าผู้ชมของคุณชอบมีส่วนร่วมอย่างไรนั้นสำคัญไม่แพ้กัน—ไม่ว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อ เนื้อหาวิดีโอ, บทความบล็อก, หรือทรัพยากรที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น เอกสารไวท์เปเปอร์ ข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ใช้แพลตฟอร์มที่ถูกต้อง แต่ยังใช้รูปแบบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดด้วย
ด้วยClickUp CRM คุณสามารถวิเคราะห์รูปแบบ พฤติกรรม และความชอบของลูกค้า ช่วยคุณตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) นี้ช่วยขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนโดยการผสานอีเมลของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มโดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเร่งการสื่อสารได้โดยการจัดการดีล ส่งการอัปเดตโครงการให้กับลูกค้า และต้อนรับลูกค้าใหม่จากศูนย์กลางอีเมลเดียว
ขั้นตอนที่ 3: พัฒนาและแจกจ่ายเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
หลังจากเลือกช่องทางของคุณแล้ว งานถัดไปคือการสร้างและเผยแพร่เนื้อหาที่สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ กุญแจสำคัญคือการ ปรับเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
แน่นอนว่าเนื้อหาทั่วไปจะไม่เพียงพอ ผู้ชมของคุณคาดหวังเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ ความท้าทาย และความปรารถนาของพวกเขาโดยตรง
ClickUp Brainช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นด้วยการช่วยคุณพัฒนาข้อความที่ปรับแต่งตามการวิจัยตลาดของคุณ มันจะทำการอัปเดตโครงการโดยอัตโนมัติและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำให้การสรุป, รายงานความคืบหน้า, และการอัปเดตสถานะเป็นระบบอัตโนมัติได้สำหรับทุกงานของคุณ ช่วยประหยัดเวลาเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์ได้มากขึ้น
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว คุณสามารถใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดตารางและแจกจ่ายเนื้อหาได้อย่างราบรื่นข้ามช่องทางต่างๆ
ด้วยวิธีนี้ เนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจเท่านั้น แต่ยังถูกจัดเวลาอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4: การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การตลาดและการขายที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หยุดอยู่แค่การนำไปปฏิบัติ—แต่ยังต้องมีการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง
เมตริกต่างๆ เช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, อัตราการเปิดอีเมล, และ อัตราการเปลี่ยนแปลง ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของคุณ
แดชบอร์ด ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์โดยเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้ากับแผนงานและแผนการเข้าสู่ตลาดของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 5: วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
การมีวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาให้กลยุทธ์การตลาดและการขายของคุณคมชัดและเกี่ยวข้องอยู่เสมอ การตรวจสอบเป็นประจำที่ทั้งสองทีมทบทวนข้อมูลประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะจากลูกค้าจะช่วยให้สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง
ด้วยความคิดเห็นใน ClickUp คุณสามารถรักษาการให้ข้อเสนอแนะที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นทั้งหมดจากสมาชิกในทีมไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ClickUp Docsยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถสร้างและทำงานร่วมกันในเอกสารข้อเสนอแนะ ติดตามการแก้ไข และจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
คุณยังสามารถร่างแผนการตลาด แบ่งปันกลยุทธ์การขาย หรือสรุปการนำเสนอการขายบน Docs ได้อีกด้วย จัดระเบียบแนวคิดโดยใช้หน้าย่อยและเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการร่วมมือที่มีพลวัตมากขึ้น
ขั้นตอนที่ 6: การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องของคุณกลายเป็นแกนหลักของกระบวนการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับแคมเปญการตลาด ปรับแต่งการนำเสนอขาย หรือปรับปรุงเป้าหมาย การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
ClickUp Automationsมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้โดยจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การโพสต์อัปเดต และการเปลี่ยนสถานะงาน
คุณยังสามารถทำอะไรได้อีกกับ ClickUp?
ต่อยอดจากคุณสมบัติอันทรงพลังของ ClickUp มาสำรวจกันว่าClickUp TasksและClickUp Templatesสามารถยกระดับกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณได้อย่างไร:
- ระดับความสำคัญ: กำหนดระดับความสำคัญตั้งแต่ต่ำไปจนถึงเร่งด่วนเพื่อให้แน่ใจว่ามุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ
- สถานะที่กำหนดเอง: ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยสถานะที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่ 'ต้องทำ' ถึง 'เสร็จสมบูรณ์'
- การเชื่อมโยงงานที่ขึ้นต่อกัน: เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อดูว่างานเหล่านั้นมีผลกระทบต่อกันอย่างไร และป้องกันปัญหาคอขวด
- หลายรายการ: จัดระเบียบงานในหลายรายการ พร้อมรักษาสถานะและรายละเอียดไว้เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUp
เทมเพลตแผนการตลาด ClickUpช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ที่บรรลุได้ จัดระเบียบงานเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าด้วยเมตริกและการวิเคราะห์ที่มีอยู่ในตัว
นอกเหนือจากการให้ความชัดเจนและการควบคุมที่คุณต้องการในที่เดียวแล้ว ยังมอบให้ด้วย:
- แผนที่ชัดเจน: กำหนดเป้าหมายของคุณและนำทางกลยุทธ์ของคุณ
- การจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ: บริหารจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
- การติดตามแคมเปญ: วัดความสำเร็จและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
เทมเพลตแผนการขาย ClickUp
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามเป้าหมาย ปรับปรุงกลยุทธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อรักษาโมเมนตัมการขาย
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ตั้งเป้าหมาย SMART พร้อมวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
- ติดตามเป้าหมายการขายและกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตาม
- ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานขายแต่ละคน
- การเข้าใจฐานลูกค้าและความต้องการของคุณ
⚡️คลังแม่แบบ: ดูแม่แบบแผนการขายและแม่แบบแผนการตลาดเพิ่มเติมเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างกลยุทธ์การขายและการตลาด
บริษัทที่ประสบความสำเร็จมักผสานกลยุทธ์การขายและการตลาดที่มีนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและอยู่เหนือคู่แข่ง
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างจากโลกจริงที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เช่น UPS, Apple และ Starbucks ได้นำกลยุทธ์มาปรับใช้อย่างไรเพื่อให้การขายและการตลาดสอดคล้องกันและบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง
1. ตัวอย่างกลยุทธ์การขาย
📈 การขายแบบเน้นคุณค่า: UPS
UPS หนึ่งในบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุด โดดเด่นในการขายที่เน้นคุณค่า
แทนที่จะมุ่งเน้นเพียงผลิตภัณฑ์ พวกเขาเน้นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
UPS ให้บริการมากกว่าการขนส่ง—UPS มอบความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และความสบายใจผ่านตัวเลือกที่หลากหลาย คุณค่าที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้ UPS แตกต่างจากคู่แข่งและทำให้ UPS อยู่ในตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมของตน
⚡การขายที่เน้นพลัง: Apple
กลยุทธ์การขายที่เน้นพลังของ Apple เน้นไปที่ 'Apple Geniuses' ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้รู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
กลยุทธ์การตลาดของแอปเปิลทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้นและสร้างความไว้วางใจโดยการให้แหล่งข้อมูลครบวงจรสำหรับการแก้ปัญหาและแนะนำสินค้า ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง
2. ตัวอย่างกลยุทธ์การตลาด
📢 แคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่: Amazon
Amazon เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำแคมเปญรีทาร์เก็ตติ้ง โดยสามารถเตือนความจำผู้ใช้เกี่ยวกับสินค้าที่พวกเขาเคยดูแต่ยังไม่ได้ซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากที่คุณได้เรียกดูสินค้าบนเว็บไซต์ Amazon จะแสดงโฆษณาสำหรับสินค้าเดียวกันนั้นบนโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแม้กระทั่งในอีเมลของคุณ
ด้วยการใช้การกำหนดเป้าหมายใหม่ Amazon สามารถรักษาความสนใจของลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการขายได้ กลยุทธ์การตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ใช้ประโยชน์จากแนวคิดในการทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในใจลูกค้าอยู่เสมอ โดยกระตุ้นให้ลูกค้าทำการซื้อให้เสร็จสิ้นด้วยความรู้สึกเร่งด่วน
🤝 โปรแกรมสะสมคะแนนแลกของรางวัล: สตาร์บัคส์
โปรแกรมสะสมคะแนนสะสมของสตาร์บัคส์ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2008 ด้วยการ กระตุ้นการซื้อด้วยคะแนนที่สามารถแลกเป็นสินค้าฟรีได้ สตาร์บัคส์ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งพวกเขาใช้จ่ายมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้น สร้างสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ซึ่งช่วยเสริมสร้างความภักดีต่อแบรนด์และการรักษาลูกค้า
🛍️ กิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้น: Finastra
Finastraใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การตลาดของ ClickUpเพื่อปรับปรุงกิจกรรมการเข้าสู่ตลาด (GTM) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการรวมศูนย์ความพยายามทางการตลาดทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว Finastra สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทั่วโลก ทำให้สามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้และกระบวนการอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กลยุทธ์ GTM ทุกอย่างถูกดำเนินการตามกำหนดเวลา
ด้วยความสามารถในการติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ กำหนดเป้าหมาย และสร้างรายงานภายใน ClickUp ทำให้ Finastra สามารถปรับปรุงการประสานงานและประสิทธิภาพของกิจกรรม GTM ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์คือ Finastra พบว่าประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเพิ่มขึ้น 30% และประสิทธิภาพโดยรวมของ GTM เพิ่มขึ้น 40% ด้วยการประสานงานจุดสัมผัสต่างๆ ได้ดีขึ้น พวกเขาสามารถพัฒนาเส้นทางการให้บริการลูกค้าที่สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเสริมสร้างการตลาดโดยรวมและเร่งการเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
การนำกลยุทธ์ของคุณไปสู่การปฏิบัติด้วย ClickUp
การสร้างกลยุทธ์การขายและการตลาดที่แข็งแกร่งไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในรายการเท่านั้น—แต่เป็นการผสานข้อมูลเชิงลึกของตลาด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง
จำไว้ว่า กุญแจสู่ความสำเร็จอยู่ที่การผสานความพยายามด้านการขายและการตลาดของคุณเข้าด้วยกัน การปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน และการรักษาความคล่องตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ด้วยคุณสมบัติเช่น ClickUp Docs สำหรับการร่วมมือ, ClickUp Brain สำหรับการสร้างเนื้อหา, และ ClickUp Goals สำหรับการตั้งเป้าหมาย, ClickUp โดดเด่นเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการสร้างและนำไปใช้กลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีและเริ่มต้นใช้งานวันนี้!