วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการภายใน 2 สัปดาห์

มาเดินทางย้อนเวลากลับไปในฤดูร้อนปี 2023 กันเถอะ ย้อนกลับไปเมื่อไม่มีใครและไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากการครอบงำของภาพยนตร์ "บาร์บี้" ทุกโฆษณา กล่องซีเรียล โพสต์ในโซเชียลมีเดีย และห้างสรรพสินค้าต่างถูกย้อมเป็นสีชมพู ผมบลอนด์ และบาร์บี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ 💁🏼♀️
แม้ว่าเธอจะเป็นที่รู้จักกันในครัวเรือนมานานก่อนที่ทีมการตลาดของ "บาร์บี้" จะได้รับงบประมาณที่คู่ควรกับบ้านในฝัน แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นบทเรียนชั้นเยี่ยมในกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
ความใส่ใจในรายละเอียด การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง และการปรากฏตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของแคมเปญโปรโมต "บาร์บี้" ที่ยาวนานหลายเดือน ได้แปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จอย่างถล่มทลายในบ็อกซ์ออฟฟิศ ผลงานการตลาดแบบบูรณาการชิ้นเอกนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่แท้จริงของการสื่อสารที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง
และเมื่อคุณอ่านบล็อกนี้จบแล้ว คุณจะมีเครื่องมือที่จะทำเช่นเดียวกันได้
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณการตลาด 150 ล้านดอลลาร์แบบ "บาร์บี้" หรือใช้เวลาหลายปีในการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จของคุณเอง สิ่งที่คุณต้องมีคือเวลาเพียงสองสัปดาห์เท่านั้น 🏆
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ และแยกแยะพื้นฐานออกเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถทำได้ภายในสองสัปดาห์ ทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อดูกลยุทธ์ของคุณเป็นรูปเป็นร่าง
กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการคืออะไร?
การตลาดแบบบูรณาการ—หรือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)—ใช้แนวทางทางการตลาดแบบองค์รวมและหมายถึงแคมเปญใดๆ ที่รวมถึงช่องทางการตลาดหรือสื่อต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวเดียวกันหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ดังนั้น กลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณาการของคุณคือแผนการเล่นของคุณสำหรับการสร้างและจัดแนวข้อความนั้นให้สอดคล้องกันในแต่ละช่องทาง
แคมเปญแบบบูรณาการจะดึงทุกด้านของการตลาดมารวมกัน—ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การสร้างความต้องการ การจัดการลูกค้าและวงจรชีวิต การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดผลิตภัณฑ์ สร้างวิสัยทัศน์ที่เล่าเรื่องราวของแบรนด์คุณในลักษณะที่สอดคล้องกัน ง่ายต่อการติดตาม พร้อมการปรับแต่งในระดับหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ช่องทางเฉพาะและช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้า
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างกระแสให้กับสินค้า, การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว,หรือโอกาสในการขายที่มีความหมาย, ทีมต่าง ๆ มักพึ่งพาการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับประสบการณ์ของผู้ชมกับแบรนด์ของตน พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันในทุกการติดต่อสื่อสาร
ทันยา ลิตเติลฟีลด์ ผู้นำด้านการตลาดเพื่อการเติบโตแบบบางส่วน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้จุดสัมผัสระหว่างหกถึงแปดจุดในการสร้างการลงทะเบียนหรือคำขอขายในกลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม "การรันแคมเปญบนช่องทางเดียวหรือมุ่งเน้นเฉพาะแคมเปญที่อยู่ในส่วนบนหรือส่วนล่างของช่องทางการขายจะไม่เพียงพอ" เธอกล่าว
เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภคและก้าวทันวิธีการที่ผู้ซื้อใช้ในการระบุและซื้อโซลูชันออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมการตลาดจำเป็นต้องสร้างโปรแกรมที่ทั้งกระตุ้นความต้องการและเล่าเรื่องราวของพวกเขา—แม้กระทั่งก่อนที่ผู้บริโภคจะพร้อมซื้อ
"ไม่มีอะไรทำได้ดีกว่านี้อีกแล้ว นอกเหนือจากแคมเปญที่ประสานงานกันหลายช่องทาง ซึ่งเป็นแกนกลางของกลยุทธ์แบบบูรณาการ" ลิตเติลฟีลด์อธิบาย
กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการมักเชื่อมโยงกับแคมเปญเดียว แม้ว่าคุณจะใช้หลายช่องทางพร้อมกัน ทรัพยากรการตลาดแบบบูรณาการของคุณควรถูกปล่อยออกมาพร้อมกันเพื่อส่งมอบข้อความที่สอดคล้องกันไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะพบคุณอย่างไรหรือที่ไหนก็ตาม
มาทบทวนกันอีกครั้ง การดำเนินแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จนั้น เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
- ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอ (สม่ำเสมอ)
- นำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางทางการตลาด
- วัดความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับการเดินทาง
ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหม? ก็ใช่ในระดับหนึ่ง ความท้าทายอยู่ที่การรักษาความใส่ใจในรายละเอียดและการทำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การนำเจ้าของช่องทางต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกันหมายความว่าคุณจะต้องปรับให้แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณสอดคล้องกันในหลายแผนกและทีม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) โซเชียล, เนื้อหา, การขาย, การออกแบบ, และเว็บ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะคำนึงถึงผู้เล่นหลักทุกคนและกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นของพวกเขา ทำให้มีเวลาเพียงพอในการระบุวัตถุประสงค์โดยรวมของแคมเปญ ข้อความKPI ช่องทางการตลาดที่เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ ทรัพยากร และอื่นๆ
ลองคิดดูแบบนี้—ความสำเร็จของโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบล็อกไม่ได้วัดด้วยตัวชี้วัดเดียวกันแต่แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่จะประสบความสำเร็จจะคำนึงถึงความแตกต่างเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น
การยกที่ต้องใช้ในการทำแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพอาจฟังดูน่ากลัวบนกระดาษ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม และประโยชน์ที่ได้รับนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด
ประโยชน์ของการตลาดแบบบูรณาการคืออะไร?
ประการแรกและสำคัญที่สุด การตลาดแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสการได้ลูกค้าเป้าหมายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ การมุ่งเน้นไปยังช่องทางที่หลากหลายด้วยเรื่องราวที่สอดคล้องกันจะมอบโอกาสให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น
และด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคงเป็นหินเป็นผาในการนำทิศทางความพยายามของแคมเปญของคุณ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ย่อมจะ เป็นบวก เป็นที่จดจำได้ และ น่าประทับใจ หรือที่เรียกกันว่า การตลาดที่สมบูรณ์แบบ 🙌🏼
เรื่องราวและประสบการณ์ที่สอดคล้องกันตลอดทุกจุดในการทำการตลาดของคุณ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเพลงโฆษณาที่ติดหูและวนซ้ำอยู่ในหัว คุณต้องการให้แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณเป็นเหมือนจุดยึดที่ตรึงบริษัทของคุณไว้ในใจผู้บริโภค—แต่ในทางที่ดีนะ ขอโทษนักแต่งเพลงโฆษณาด้วยครับ/ค่ะ
หากปราศจากแคมเปญที่ประสานงานกันและการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีมการตลาดจะโชคดีมากหากสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพียงขั้นตอนเดียวในช่องทางการซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนงานที่แข็งแกร่งและละเอียดถี่ถ้วน แคมเปญเดียวสามารถสนับสนุนวงจรชีวิตทั้งหมดได้
คุณคาดหวังประโยชน์อื่นใดได้บ้างจากกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ?
- การรื้อถอนกำแพงระหว่างทีม: การนำเจ้าของช่องทางต่าง ๆ มารวมกันภายใต้แคมเปญเดียวเป็นวิธีที่แน่นอนในการทำให้สมาชิกใหม่ในทีมเริ่มพูดคุยกัน ด้วยโอกาสในการไล่ตามเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกจากแผนกต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ปรับปรุงความร่วมมือข้ามสายงาน และสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นผ่านโครงการที่ขยายขอบเขตไปไกลกว่างานประจำของพวกเขา
- สร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ: การเล่าเรื่องและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มั่นคงและสอดคล้องกันในทุกช่องทางการตลาด จะแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้จากธุรกิจของคุณ—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขายก็ตาม ทุกครั้งที่พวกเขาเลื่อนผ่านโฆษณา อ่านบล็อก กรอกแบบฟอร์มขาย หรือสมัครใช้บริการด้วยตนเอง พวกเขาจะได้รับการสื่อสารด้วยข้อความเดียวกันที่ดึงดูดพวกเขาเข้ามาตั้งแต่แรก
- เมตริกที่ดีขึ้นและข้อมูลเชิงลึก: ไม่มีช่องทางทางการตลาดสองช่องทางใดที่จะมี KPI เดียวกัน แม้ว่าหลายช่องทางจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ตาม การตลาดแบบบูรณาการให้จุดสัมผัสหลายจุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเข้าถึงแคมเปญของคุณจากที่ไหน มีปฏิสัมพันธ์กับแคมเปญอย่างไร และนำไปสู่การแปลงหรือไม่
- การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม: กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการต้องการให้ทีมระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแคมเปญของตนก่อน ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นโดยรวมและประสิทธิภาพด้านต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้น นอกเหนือจากการวางแผนแล้ว ทีมการตลาดยังสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณได้ด้วยการแบ่งปันและนำทรัพย์สินของแคมเปญมาใช้ซ้ำระหว่างช่องทางต่างๆ โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย เช่น —ภาพแคมเปญหนึ่งอาจปรากฏในสื่อการตลาดโซเชียลมีเดียทั้งหมด บนหน้าเว็บ และในอีเมล
- สร้างผลกระทบสูงสุด: ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายใหม่หรือค้นหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ความพยายามทางการตลาดแบบบูรณาการและประสานงานกันจะช่วยขยายข้อความของคุณให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มผลกระทบของแคมเปญของคุณ
หากทำอย่างดี การตลาดแบบบูรณาการจะมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ และรายการนี้เพียงแค่ผิวเผินถึงประโยชน์ของมันเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่คำถามว่า—คุณจะเริ่มต้นกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของคุณเองได้อย่างไร?
เราจะแสดงให้คุณดู 🙂
วิธีสร้างเครื่องจักรการตลาดแบบบูรณาการภายใน 2 สัปดาห์
ยิ่งมีทีมเข้าร่วมในแคมเปญของคุณมากเท่าไร การเริ่มต้นก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าขั้นตอนการวางแผนจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง แต่ก็เป็นช่วงที่แคมเปญมีแนวโน้มที่จะสูญเสียแรงผลักดันหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมากที่สุดเช่นกัน
แคมเปญแบบบูรณาการในช่วงแรก ๆ อาจรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากแต่ละฝ่ายอาจต้องยอมสละกระบวนการวางแผนมาตรฐานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มใหญ่ขึ้น เมื่อทีมต่าง ๆ เห็นความสำเร็จในแคมเปญไม่กี่ครั้ง การทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากขึ้น เช่นเดียวกับการร่วมมือกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียไอเดียการตลาดครั้งใหญ่ของคุณไปกองอยู่ใน "ค้าง" ที่ไม่มีวันหมด เราขอแนะนำให้คุณสร้างและยึดมั่นในกรอบเวลาที่ชัดเจน ข้อเสนอของเราคือ? สองสัปดาห์
แม้ว่านี่จะดูเหมือนเป็นงานที่ต้องเร่งรีบ แต่แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น—โดยไม่ทำให้ใครต้องทำงานหนักเกินไปหรือละเลยขั้นตอนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลังมาช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ
เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นของกลยุทธ์การตลาดหรือแคมเปญที่มีประสิทธิผลใด ๆด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้เพื่อ อำนวยความสะดวกในการร่วมมือของทีม, การคิดค้น, การดำเนินการตามความคิดของคุณ, และการบันทึกความคืบหน้า, มันช่วยกำจัดงานที่น่ารำคาญซึ่งถ่วงกระบวนการใด ๆ ให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด
เมื่อคุณมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบพร้อมใช้งานแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานได้ทันที
รายละเอียดที่ขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่พื้นฐานมักจะใช้โครงสร้างเดียวกัน
สัปดาห์ที่ 1: รวบรวมการวิจัยและพัฒนาสำหรับแคมเปญของคุณ
แม้ว่าสองสัปดาห์จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือการกำหนด ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, ทำไม, และอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้น สัปดาห์แรกของคุณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการทำให้ชัดเจนว่า ทำไม จึงจำเป็นและ อะไร ที่จะช่วยในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
เช่นเดียวกับที่เชฟโปรดของคุณจะเตรียมส่วนผสมบนเขียงไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มทำอาหารจริง สัปดาห์แรกของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณจะเน้นไปที่การวิจัยและการเตรียมการอย่างหนัก มาเริ่มกันเลย
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายแคมเปญแบบ SMART
วันแรก จะอุทิศให้กับการค้นหาว่าคุณต้องการบรรลุอะไรผ่านแคมเปญนี้
เราจะสรรเสริญเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้เสมอ หรือที่รู้จักกันในชื่อเป้าหมาย SMART การมีเป้าหมายในใจเป็นขั้นตอนแรกตามธรรมชาติในการสร้างกลยุทธ์ใดๆ และแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการก็ไม่แตกต่างกัน
บางทีคุณอาจเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนแบรนด์บริษัททั้งหมด—การริเริ่มเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายและแสดงให้เห็นว่าทำไมแคมเปญจึงคุ้มค่ากับความพยายาม
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณคิดในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงตัวชี้วัดและKPI การตลาด การรู้วิธีวัดความสำเร็จของเป้าหมายแคมเปญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณ และจะเป็นปัจจัยตัดสินว่าแคมเปญจะประสบความสำเร็จหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2: ระบุกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการตลาดหลักของคุณ
ตอนนี้คุณได้กำหนดเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์ของคุณและปัญหาที่ต้องการแก้ไขแล้ว ถึงเวลาที่จะกำหนดว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ในขั้นตอนนี้ คุณอาจยังอยู่ใน วันแรกหรือเพิ่งเริ่มต้นวันที่สอง ของการสร้างกลยุทธ์ของคุณ
ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณจะมุ่งเน้นตลอดแคมเปญของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต การรู้จักตลาดที่คุณกำลังมุ่งไป พฤติกรรมทั่วไปของผู้ชมของคุณ และความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและตรงเป้าหมายมากขึ้น
ขั้นตอนนี้ยังเป็นจุดที่คุณจะเริ่มกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการดำเนินการในแคมเปญของคุณ เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้า คุณสามารถแยกแยะช่องทางทางการตลาดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานบ่อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าถึงพวกเขาได้ในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ ทุกครั้ง
ข่าวดีในขั้นตอนนี้ของกลยุทธ์ของคุณคือ การวิจัยจำนวนมากนี้อาจได้ทำไปแล้ว ไม่มีใครเข้าใจเป้าหมายของบริษัทของคุณดีไปกว่าตัวบริษัทเอง และไม่มีใครรู้จักลูกค้าในอุดมคติของคุณดีไปกว่าคุณ
ในขั้นตอนที่หนึ่งและสอง คุณเพียงแค่รวบรวมและจัดระเบียบการวิจัยและข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตลาดแบบบูรณาการของคุณง่ายขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: หาคนที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วม
ยินดีต้อนรับสู่ขั้นตอนที่สาม! ขั้นตอนนี้ควรตรงกับ วันที่สาม หากคุณกำลังดำเนินการตามกำหนดเวลาที่เราวางแผนไว้
เมื่อคุณทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะเข้าถึงในแคมเปญของคุณ ให้ถามตัวเองว่า: ทีมภายในใดบ้างที่คุณต้องติดต่อเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้?
พูดตามตรง น่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่แค่ผู้จัดการช่องทางเท่านั้น แต่ยังมีทีมออกแบบ ผู้จัดการการตลาดที่จ้างมา นักเขียนคำโฆษณา ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
และในขณะที่คุณเข้าใจแรงผลักดันของแคมเปญนี้อยู่แล้ว พวกเขาอาจยังไม่ทราบ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบการวางแผนแคมเปญการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทั้งหมด
เทมเพลตเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าแคมเปญใหม่ ดังนั้น เมื่อคุณได้ระบุทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมแล้ว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการให้พวกเขาอยู่ในห้องเดียวกัน (หรือในการประชุมเดียวกัน) ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
นี่จะช่วยให้ทีมเข้าใจถึงขอบเขตงานปัจจุบันของแต่ละคน เห็นว่าใครควรถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และระบุอุปสรรคสำคัญได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น
รายละเอียดสำคัญอีกประการที่คุณต้องจัดการในขั้นตอนนี้คือ ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดของแคมเปญ กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีแนวโน้มดีหลายกลยุทธ์ต้องล้มเหลวเพียงเพราะมีผู้มีส่วนร่วมมากเกินไป
สิ่งสำคัญคือการมีใครบางคนนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่เพื่อประสานงานกับผู้นำของแต่ละแผนกการตลาด การมีกระบวนการประชุมและการส่งมอบงานที่สม่ำเสมอในแต่ละแผนกเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม รักษาวันที่ให้ตรงกัน และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น
ขจัดปัญหาปวดหัวจากกระบวนการอนุมัติที่ยืดเยื้อไม่รู้จบ ด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 4: คิดค้นเรื่องราวแคมเปญและแผนการดำเนินการของคุณ
เมื่อคุณมีทีมในฝันพร้อมแล้ว คุณก็พร้อมที่จะระดมความคิดและประกอบเรื่องราวแคมเปญโดยรวมและแผนการดำเนินงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะนั่งรวมตัวกันรอบโต๊ะประชุม อยู่ในวิดีโอคอล หรือใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลออนไลน์ทั้งหมด การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
ณ จุดนี้ ไม่มีไอเดียที่แย่ มีเพียงการเริ่มต้นลงบนกระดาษเท่านั้น จากนั้น—และด้วยพลังสมองร่วมกันของทีมที่หลากหลายและทำงานข้ามสายงานของคุณ—คุณจะสร้างให้แข็งแกร่งขึ้น:
- เอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมดที่จำเป็นในแคมเปญ
- เรื่องราวของแคมเปญโดยรวมและข้อความที่สอดคล้องกัน
- สถานที่และเวลาที่สินทรัพย์ของแคมเปญจะเผยแพร่
- กำหนดส่งงานสำคัญและกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับสัปดาห์หน้า
สิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นในการประชุมเพียง 30 นาที ให้เวลาทีมในการคิดผ่านแนวคิดแรกของพวกเขา รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และรวมกลุ่มใหม่หากจำเป็น หากคุณเริ่มกำหนดเวลานี้ในสองสัปดาห์ในวันจันทร์ เราขอแนะนำให้จัดประชุมนี้ในปฏิทินภายในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์เป็นอย่างช้า (วันสี่และห้า)
สัปดาห์ที่ 2: วางกลยุทธ์ของคุณให้เริ่มดำเนินการ
คุณเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่สองเป็นช่วงที่ทีมส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้แผนการรณรงค์ของคุณเป็นจริง หรือถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างของเชฟ—ก็เหมือนตอนที่คุณเริ่มลงมือทำอาหารจริง ๆ
ขั้นตอนที่ 1: สร้างสื่อโฆษณาแคมเปญที่สอดคล้องกัน
อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างสินทรัพย์สำหรับแคมเปญมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอ "V1" ให้แก่ผู้จัดการแคมเปญของคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากรอบการแก้ไขที่จำเป็นแล้ว ขั้นตอนนี้อาจยืดเยื้อจาก เริ่มต้นสัปดาห์ที่สอง (วันที่หก) ไปจนถึงวันที่เก้าหรือแม้กระทั่งวันที่สิบ
นี่ไม่ได้จำกัดเฉพาะทีมออกแบบเท่านั้น เนื้อหาที่เขียนทั้งหมด รวมถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย คำพูดที่อ้างถึง แฮชแท็ก บทพูดสั้นๆ เนื้อหาบนเว็บไซต์ และบล็อกต่างๆ อาจใช้เวลานานพอๆ กัน (หรืออาจนานกว่า) กว่าจะสรุปได้ คุณควรทุ่มเท เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กับขั้นตอนนี้ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับ ทุกสิ่งที่ลูกค้าของคุณจะได้เห็นจริงๆ จากความพยายามในการทำแคมเปญของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวิธีวัดความสำเร็จ
จำเป้าหมายแคมเปญ SMART ที่คุณตั้งไว้ในสัปดาห์แรกได้ไหม? ถึงเวลาที่จะกลับมาทบทวนและพิจารณาผ่านมุมมองของแต่ละช่องทางการตลาดแล้ว ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการขนาดใหญ่ของคุณ จากนั้นพิจารณาว่าแต่ละช่องทางวัดความสำเร็จของตนเองอย่างไร
ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจประกอบด้วย:
- ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากช่องทางเฉพาะ
- มุมมองต่อโพสต์เฉพาะหรือการเข้าชมบล็อกเฉพาะ
- ผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือผู้ติดตาม YouTube
- จำนวนบัญชีใหม่ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ
และอื่นๆ อีกมากมาย
การมีเจ้าของที่ชัดเจนไม่เพียงพอสำหรับแคมเปญแบบบูรณาการ แต่ต้องมี KPI และเป้าหมายที่ชัดเจนด้วย แต่ละหน้าที่อาจมองเพียงไม่กี่ตัวชี้วัด แต่แคมเปญแบบบูรณาการยังต้องการการมุ่งเน้นไปที่ KPI ที่สำคัญที่สุด 1-3 ตัวในทุกทีม
แม้ว่าทีมของคุณอาจยังอยู่ในขั้นตอนการร่างเอกสารและจัดทำรายละเอียดของแคมเปญ แต่กรอบเวลาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป นั่นหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการปรับแต่งองค์ประกอบด้านการออกแบบให้สมบูรณ์ได้ในขณะที่กำลังดำเนินงานในขั้นตอนที่สองไปพร้อมกัน
และเนื่องจากคุณได้เตรียมตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนในสัปดาห์แรก ทั้งการวิจัยกลุ่มเป้าหมายและการประชุมกับเจ้าของช่องทางของคุณแล้ว ขั้นตอนนี้จึงไม่ควรใช้เวลามากกว่าหนึ่งหรือสองวันในการทำให้ชัดเจน เราขอแนะนำให้เริ่มขั้นตอนนี้ในวันที่เจ็ดหรือแปด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาสองสัปดาห์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัว ประเมินผล และปรับปรุงตามความจำเป็น
คุณมาถึงวันสุดท้ายในแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการสองสัปดาห์ของคุณแล้ว! นั่นหมายความว่าคุณเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม? ไม่เลย แต่คุณใกล้แล้ว!
ในวันสุดท้าย ของแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ของคุณ คุณพร้อมแล้วที่จะปล่อยให้มันกางปีกและบินออกไป เนื้อหาของคุณอาจเผยแพร่แล้ว หรือจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ไม่ว่าจะทางใด งานหนักได้เสร็จสิ้นแล้ว
การประชุมออกแบบทั้งหมด การอนุมัติ การให้ข้อเสนอแนะในแต่ละรอบ และปัญหาที่ติดขัดได้รับการแก้ไขและจัดการเรียบร้อยแล้ว ผลงานทั้งหมดได้รับการสรุปขั้นสุดท้าย และเนื้อหาที่ยังไม่ได้เผยแพร่ได้ถูกจัดคิวไว้พร้อมให้คุณกด "ส่ง" ได้ทันที
หลังจากเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามความสำเร็จและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญในช่วงวัน สัปดาห์ และเดือนถัดไป ปล่อยให้ตัวชี้วัดและ KPI ที่คุณได้กำหนดไว้แล้วนำทางคุณในการพิจารณาว่า "ความสำเร็จ" สำหรับแคมเปญนี้เป็นอย่างไร
เพื่อให้คุณยังคงมุ่งเน้นในการเรียนรู้และพัฒนาจากทุกแคมเปญ จัดการประชุมทบทวนร่วมกับทีมการตลาดแบบบูรณาการของคุณหลังจากการเปิดตัว เพื่อหารือเกี่ยวกับบทเรียนสำคัญที่คุณได้เรียนรู้ รวมถึง:
- อะไรที่ทำได้ดี
- อะไรที่สามารถทำได้ดีขึ้น
- ข้อสรุปสำคัญจากประสบการณ์
- วิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์แคมเปญในอนาคต
ด้วยความรู้ที่คุณได้รับจากการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดระยะเวลาเพื่อดูแลความสำเร็จ—จากนั้น ก็ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลอง 🎉
ติดตามกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณอย่างใกล้ชิดใน ClickUp
ขณะที่คุณติดตามความสำเร็จของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่กำลังดำเนินอยู่ คุณจะได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญได้อย่างมั่นใจและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณตลอดเวลา
จนกว่าจะถึงตอนนั้น ให้แผนการดำเนินการนี้วางรากฐานสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ ทำตามขั้นตอนทีละขั้นและดูกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างภายในไม่กี่สัปดาห์! และเพื่อพัฒนาโครงสร้างนี้ให้ดียิ่งขึ้น—วางแผนและจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นอย่าง ClickUp
ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังในการรวมทีมการตลาดเข้าด้วยกัน จับไอเดียได้ทันที และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียวสมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูแคมเปญของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา