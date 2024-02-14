บล็อก ClickUp
วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการภายใน 2 สัปดาห์

วิธีสร้างกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการภายใน 2 สัปดาห์

Haillie Parker
14 กุมภาพันธ์ 2567

มาเดินทางย้อนเวลากลับไปในฤดูร้อนปี 2023 กันเถอะ ย้อนกลับไปเมื่อไม่มีใครและไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากการครอบงำของภาพยนตร์ "บาร์บี้" ทุกโฆษณา กล่องซีเรียล โพสต์ในโซเชียลมีเดีย และห้างสรรพสินค้าต่างถูกย้อมเป็นสีชมพู ผมบลอนด์ และบาร์บี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ 💁🏼‍♀️

แม้ว่าเธอจะเป็นที่รู้จักกันในครัวเรือนมานานก่อนที่ทีมการตลาดของ "บาร์บี้" จะได้รับงบประมาณที่คู่ควรกับบ้านในฝัน แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงเป็นบทเรียนชั้นเยี่ยมในกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่

ความใส่ใจในรายละเอียด การสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง และการปรากฏตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของแคมเปญโปรโมต "บาร์บี้" ที่ยาวนานหลายเดือน ได้แปรเปลี่ยนเป็นความสำเร็จอย่างถล่มทลายในบ็อกซ์ออฟฟิศ ผลงานการตลาดแบบบูรณาการชิ้นเอกนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่แท้จริงของการสื่อสารที่สอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายช่องทาง สู่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง

และเมื่อคุณอ่านบล็อกนี้จบแล้ว คุณจะมีเครื่องมือที่จะทำเช่นเดียวกันได้

โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องมีงบประมาณการตลาด 150 ล้านดอลลาร์แบบ "บาร์บี้" หรือใช้เวลาหลายปีในการเตรียมตัวเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จของคุณเอง สิ่งที่คุณต้องมีคือเวลาเพียงสองสัปดาห์เท่านั้น 🏆

ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตลาดแบบบูรณาการ และแยกแยะพื้นฐานออกเป็นแผนปฏิบัติการที่สามารถทำได้ภายในสองสัปดาห์ ทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพื่อดูกลยุทธ์ของคุณเป็นรูปเป็นร่าง

กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการคืออะไร?

การตลาดแบบบูรณาการ—หรือการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)—ใช้แนวทางทางการตลาดแบบองค์รวมและหมายถึงแคมเปญใดๆ ที่รวมถึงช่องทางการตลาดหรือสื่อต่างๆ เพื่อเล่าเรื่องราวเดียวกันหรือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ดังนั้น กลยุทธ์ การตลาดแบบบูรณาการของคุณคือแผนการเล่นของคุณสำหรับการสร้างและจัดแนวข้อความนั้นให้สอดคล้องกันในแต่ละช่องทาง

แคมเปญแบบบูรณาการจะดึงทุกด้านของการตลาดมารวมกัน—ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การสร้างความต้องการ การจัดการลูกค้าและวงจรชีวิต การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดผลิตภัณฑ์ สร้างวิสัยทัศน์ที่เล่าเรื่องราวของแบรนด์คุณในลักษณะที่สอดคล้องกัน ง่ายต่อการติดตาม พร้อมการปรับแต่งในระดับหนึ่งเพื่อตอบโจทย์ช่องทางเฉพาะและช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้า

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างกระแสให้กับสินค้า, การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว,หรือโอกาสในการขายที่มีความหมาย, ทีมต่าง ๆ มักพึ่งพาการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับประสบการณ์ของผู้ชมกับแบรนด์ของตน พร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันในทุกการติดต่อสื่อสาร

ทันยา ลิตเติลฟีลด์ ผู้นำด้านการตลาดเพื่อการเติบโตแบบบางส่วน พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วต้องใช้จุดสัมผัสระหว่างหกถึงแปดจุดในการสร้างการลงทะเบียนหรือคำขอขายในกลุ่มธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม "การรันแคมเปญบนช่องทางเดียวหรือมุ่งเน้นเฉพาะแคมเปญที่อยู่ในส่วนบนหรือส่วนล่างของช่องทางการขายจะไม่เพียงพอ" เธอกล่าว

เพื่อให้อยู่ในใจผู้บริโภคและก้าวทันวิธีการที่ผู้ซื้อใช้ในการระบุและซื้อโซลูชันออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทีมการตลาดจำเป็นต้องสร้างโปรแกรมที่ทั้งกระตุ้นความต้องการและเล่าเรื่องราวของพวกเขา—แม้กระทั่งก่อนที่ผู้บริโภคจะพร้อมซื้อ

"ไม่มีอะไรทำได้ดีกว่านี้อีกแล้ว นอกเหนือจากแคมเปญที่ประสานงานกันหลายช่องทาง ซึ่งเป็นแกนกลางของกลยุทธ์แบบบูรณาการ" ลิตเติลฟีลด์อธิบาย

กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการมักเชื่อมโยงกับแคมเปญเดียว แม้ว่าคุณจะใช้หลายช่องทางพร้อมกัน ทรัพยากรการตลาดแบบบูรณาการของคุณควรถูกปล่อยออกมาพร้อมกันเพื่อส่งมอบข้อความที่สอดคล้องกันไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะพบคุณอย่างไรหรือที่ไหนก็ตาม

มาทบทวนกันอีกครั้ง การดำเนินแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จนั้น เพียงทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

  • ให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอ (สม่ำเสมอ)
  • นำเสนอภาพลักษณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในทุกช่องทางทางการตลาด
  • วัดความสำเร็จของคุณไปพร้อมกับการเดินทาง

ค่อนข้างตรงไปตรงมาใช่ไหม? ก็ใช่ในระดับหนึ่ง ความท้าทายอยู่ที่การรักษาความใส่ใจในรายละเอียดและการทำงานร่วมกันข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเจ้าของช่องทางต่าง ๆ เข้ามาผสมผสานกันหมายความว่าคุณจะต้องปรับให้แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณสอดคล้องกันในหลายแผนกและทีม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) โซเชียล, เนื้อหา, การขาย, การออกแบบ, และเว็บ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงานของ ClickUp
กำหนดลำดับความสำคัญของงานแต่ละงานโดยใช้ฟีเจอร์ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะคำนึงถึงผู้เล่นหลักทุกคนและกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นของพวกเขา ทำให้มีเวลาเพียงพอในการระบุวัตถุประสงค์โดยรวมของแคมเปญ ข้อความKPI ช่องทางการตลาดที่เกี่ยวข้องผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลาของโครงการ ทรัพยากร และอื่นๆ

ลองคิดดูแบบนี้—ความสำเร็จของโพสต์บนโซเชียลมีเดียและบล็อกไม่ได้วัดด้วยตัวชี้วัดเดียวกันแต่แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่จะประสบความสำเร็จจะคำนึงถึงความแตกต่างเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มต้น

การยกที่ต้องใช้ในการทำแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพอาจฟังดูน่ากลัวบนกระดาษ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม และประโยชน์ที่ได้รับนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุด

ประโยชน์ของการตลาดแบบบูรณาการคืออะไร?

ประการแรกและสำคัญที่สุด การตลาดแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการเพิ่มโอกาสการได้ลูกค้าเป้าหมายและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ การมุ่งเน้นไปยังช่องทางที่หลากหลายด้วยเรื่องราวที่สอดคล้องกันจะมอบโอกาสให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น

และด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคงเป็นหินเป็นผาในการนำทิศทางความพยายามของแคมเปญของคุณ ปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ย่อมจะ เป็นบวก เป็นที่จดจำได้ และ น่าประทับใจ หรือที่เรียกกันว่า การตลาดที่สมบูรณ์แบบ 🙌🏼

เรื่องราวและประสบการณ์ที่สอดคล้องกันตลอดทุกจุดในการทำการตลาดของคุณ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ในแบรนด์ของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนเพลงโฆษณาที่ติดหูและวนซ้ำอยู่ในหัว คุณต้องการให้แคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณเป็นเหมือนจุดยึดที่ตรึงบริษัทของคุณไว้ในใจผู้บริโภค—แต่ในทางที่ดีนะ ขอโทษนักแต่งเพลงโฆษณาด้วยครับ/ค่ะ

หากปราศจากแคมเปญที่ประสานงานกันและการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีมการตลาดจะโชคดีมากหากสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพียงขั้นตอนเดียวในช่องทางการซื้อเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยแผนงานที่แข็งแกร่งและละเอียดถี่ถ้วน แคมเปญเดียวสามารถสนับสนุนวงจรชีวิตทั้งหมดได้

คุณคาดหวังประโยชน์อื่นใดได้บ้างจากกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ?

  • การรื้อถอนกำแพงระหว่างทีม: การนำเจ้าของช่องทางต่าง ๆ มารวมกันภายใต้แคมเปญเดียวเป็นวิธีที่แน่นอนในการทำให้สมาชิกใหม่ในทีมเริ่มพูดคุยกัน ด้วยโอกาสในการไล่ตามเป้าหมายร่วมกัน สมาชิกจากแผนกต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน ปรับปรุงความร่วมมือข้ามสายงาน และสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นผ่านโครงการที่ขยายขอบเขตไปไกลกว่างานประจำของพวกเขา
  • สร้างความไว้วางใจกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ: การเล่าเรื่องและภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มั่นคงและสอดคล้องกันในทุกช่องทางการตลาด จะแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้จากธุรกิจของคุณ—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขายก็ตาม ทุกครั้งที่พวกเขาเลื่อนผ่านโฆษณา อ่านบล็อก กรอกแบบฟอร์มขาย หรือสมัครใช้บริการด้วยตนเอง พวกเขาจะได้รับการสื่อสารด้วยข้อความเดียวกันที่ดึงดูดพวกเขาเข้ามาตั้งแต่แรก
  • เมตริกที่ดีขึ้นและข้อมูลเชิงลึก: ไม่มีช่องทางทางการตลาดสองช่องทางใดที่จะมี KPI เดียวกัน แม้ว่าหลายช่องทางจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ตาม การตลาดแบบบูรณาการให้จุดสัมผัสหลายจุดสำหรับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเข้าถึงแคมเปญของคุณจากที่ไหน มีปฏิสัมพันธ์กับแคมเปญอย่างไร และนำไปสู่การแปลงหรือไม่
  • การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม: กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการต้องการให้ทีมระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแคมเปญของตนก่อน ซึ่งนำไปสู่ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้นโดยรวมและประสิทธิภาพด้านต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้น นอกเหนือจากการวางแผนแล้ว ทีมการตลาดยังสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณได้ด้วยการแบ่งปันและนำทรัพย์สินของแคมเปญมาใช้ซ้ำระหว่างช่องทางต่างๆ โดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย เช่น —ภาพแคมเปญหนึ่งอาจปรากฏในสื่อการตลาดโซเชียลมีเดียทั้งหมด บนหน้าเว็บ และในอีเมล
  • สร้างผลกระทบสูงสุด: ไม่ว่าคุณจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายใหม่หรือค้นหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ความพยายามทางการตลาดแบบบูรณาการและประสานงานกันจะช่วยขยายข้อความของคุณให้เข้าถึงผู้บริโภคได้หลากหลายมากขึ้น และเพิ่มผลกระทบของแคมเปญของคุณ

หากทำอย่างดี การตลาดแบบบูรณาการจะมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ และรายการนี้เพียงแค่ผิวเผินถึงประโยชน์ของมันเท่านั้น ซึ่งนำไปสู่คำถามว่า—คุณจะเริ่มต้นกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของคุณเองได้อย่างไร?

เราจะแสดงให้คุณดู 🙂

วิธีสร้างเครื่องจักรการตลาดแบบบูรณาการภายใน 2 สัปดาห์

ยิ่งมีทีมเข้าร่วมในแคมเปญของคุณมากเท่าไร การเริ่มต้นก็ยิ่งท้าทายมากขึ้นเท่านั้น แม้ว่าขั้นตอนการวางแผนจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง แต่ก็เป็นช่วงที่แคมเปญมีแนวโน้มที่จะสูญเสียแรงผลักดันหรือล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมากที่สุดเช่นกัน

แคมเปญแบบบูรณาการในช่วงแรก ๆ อาจรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากแต่ละฝ่ายอาจต้องยอมสละกระบวนการวางแผนมาตรฐานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มใหญ่ขึ้น เมื่อทีมต่าง ๆ เห็นความสำเร็จในแคมเปญไม่กี่ครั้ง การทำงานร่วมกันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติมากขึ้น เช่นเดียวกับการร่วมมือกัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียไอเดียการตลาดครั้งใหญ่ของคุณไปกองอยู่ใน "ค้าง" ที่ไม่มีวันหมด เราขอแนะนำให้คุณสร้างและยึดมั่นในกรอบเวลาที่ชัดเจน ข้อเสนอของเราคือ? สองสัปดาห์

แม้ว่านี่จะดูเหมือนเป็นงานที่ต้องเร่งรีบ แต่แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมดำเนินงานได้อย่างราบรื่น—โดยไม่ทำให้ใครต้องทำงานหนักเกินไปหรือละเลยขั้นตอนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ทรงพลังมาช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ

เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นของกลยุทธ์การตลาดหรือแคมเปญที่มีประสิทธิผลใด ๆด้วยคุณสมบัติที่ติดตั้งไว้เพื่อ อำนวยความสะดวกในการร่วมมือของทีม, การคิดค้น, การดำเนินการตามความคิดของคุณ, และการบันทึกความคืบหน้า, มันช่วยกำจัดงานที่น่ารำคาญซึ่งถ่วงกระบวนการใด ๆ ให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุด

ClickUp 3.0 ความคิดเห็นที่มอบหมายในรายการงาน
ให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของคุณได้รับการมองเห็นโดยการมอบหมายความคิดเห็นให้กับผู้ใช้โดยตรงในภารกิจ และดูความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็วในรายการตรวจสอบ

เมื่อคุณมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบพร้อมใช้งานแล้ว คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานได้ทันที

รายละเอียดที่ขับเคลื่อนแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่แตกต่างกันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายของคุณ แต่พื้นฐานมักจะใช้โครงสร้างเดียวกัน

สัปดาห์ที่ 1: รวบรวมการวิจัยและพัฒนาสำหรับแคมเปญของคุณ

แม้ว่าสองสัปดาห์จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือการกำหนด ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, ทำไม, และอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้น สัปดาห์แรกของคุณส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการทำให้ชัดเจนว่า ทำไม จึงจำเป็นและ อะไร ที่จะช่วยในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

เช่นเดียวกับที่เชฟโปรดของคุณจะเตรียมส่วนผสมบนเขียงไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มทำอาหารจริง สัปดาห์แรกของการวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณจะเน้นไปที่การวิจัยและการเตรียมการอย่างหนัก มาเริ่มกันเลย

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายแคมเปญแบบ SMART

เป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้ชัดเจนโดยใช้ ClickUp

วันแรก จะอุทิศให้กับการค้นหาว่าคุณต้องการบรรลุอะไรผ่านแคมเปญนี้

เราจะสรรเสริญเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้เสมอ หรือที่รู้จักกันในชื่อเป้าหมาย SMART การมีเป้าหมายในใจเป็นขั้นตอนแรกตามธรรมชาติในการสร้างกลยุทธ์ใดๆ และแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการก็ไม่แตกต่างกัน

บางทีคุณอาจเปิดตัวฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนแบรนด์บริษัททั้งหมด—การริเริ่มเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่ผลักดันคุณไปสู่เป้าหมายและแสดงให้เห็นว่าทำไมแคมเปญจึงคุ้มค่ากับความพยายาม

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณคิดในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงตัวชี้วัดและKPI การตลาด การรู้วิธีวัดความสำเร็จของเป้าหมายแคมเปญเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการของคุณ และจะเป็นปัจจัยตัดสินว่าแคมเปญจะประสบความสำเร็จหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2: ระบุกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการตลาดหลักของคุณ

ตอนนี้คุณได้กำหนดเหตุผลเบื้องหลังกลยุทธ์ของคุณและปัญหาที่ต้องการแก้ไขแล้ว ถึงเวลาที่จะกำหนดว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

ในขั้นตอนนี้ คุณอาจยังอยู่ใน วันแรกหรือเพิ่งเริ่มต้นวันที่สอง ของการสร้างกลยุทธ์ของคุณ

ระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณจะมุ่งเน้นตลอดแคมเปญของคุณเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในอนาคต การรู้จักตลาดที่คุณกำลังมุ่งไป พฤติกรรมทั่วไปของผู้ชมของคุณ และความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและตรงเป้าหมายมากขึ้น

ใช้เทมเพลต User Persona ของ ClickUp เพื่อติดตามโปรไฟล์ลูกค้าและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลต
ใช้เทมเพลต User Persona ของ ClickUp เพื่อติดตามโปรไฟล์ลูกค้าและเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนนี้ยังเป็นจุดที่คุณจะเริ่มกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการดำเนินการในแคมเปญของคุณ เมื่อมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้า คุณสามารถแยกแยะช่องทางทางการตลาดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้งานบ่อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าถึงพวกเขาได้ในทุกที่ที่พวกเขาอยู่ ทุกครั้ง

ข่าวดีในขั้นตอนนี้ของกลยุทธ์ของคุณคือ การวิจัยจำนวนมากนี้อาจได้ทำไปแล้ว ไม่มีใครเข้าใจเป้าหมายของบริษัทของคุณดีไปกว่าตัวบริษัทเอง และไม่มีใครรู้จักลูกค้าในอุดมคติของคุณดีไปกว่าคุณ

ในขั้นตอนที่หนึ่งและสอง คุณเพียงแค่รวบรวมและจัดระเบียบการวิจัยและข้อมูลที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อให้ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตลาดแบบบูรณาการของคุณง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: หาคนที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วม

ยินดีต้อนรับสู่ขั้นตอนที่สาม! ขั้นตอนนี้ควรตรงกับ วันที่สาม หากคุณกำลังดำเนินการตามกำหนดเวลาที่เราวางแผนไว้

เมื่อคุณทราบถึงสิ่งที่คุณต้องการจะบรรลุและกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะเข้าถึงในแคมเปญของคุณ ให้ถามตัวเองว่า: ทีมภายในใดบ้างที่คุณต้องติดต่อเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้?

พูดตามตรง น่าจะมีคนเกี่ยวข้องมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่แค่ผู้จัดการช่องทางเท่านั้น แต่ยังมีทีมออกแบบ ผู้จัดการการตลาดที่จ้างมา นักเขียนคำโฆษณา ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมขาย และอื่นๆ อีกมากมาย

และในขณะที่คุณเข้าใจแรงผลักดันของแคมเปญนี้อยู่แล้ว พวกเขาอาจยังไม่ทราบ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบการวางแผนแคมเปญการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรทั้งหมด

วางแผนโครงการและแคมเปญการตลาดของคุณให้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตเริ่มต้นนี้
ดาวน์โหลดเทมเพลต
วางแผนโครงการและแคมเปญการตลาดของคุณให้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตเริ่มต้นนี้

เทมเพลตเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าแคมเปญใหม่ ดังนั้น เมื่อคุณได้ระบุทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมแล้ว คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในการให้พวกเขาอยู่ในห้องเดียวกัน (หรือในการประชุมเดียวกัน) ได้อย่างรวดเร็วที่สุด

นี่จะช่วยให้ทีมเข้าใจถึงขอบเขตงานปัจจุบันของแต่ละคน เห็นว่าใครควรถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และระบุอุปสรรคสำคัญได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น

รายละเอียดสำคัญอีกประการที่คุณต้องจัดการในขั้นตอนนี้คือ ใครจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดของแคมเปญ กลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการที่มีแนวโน้มดีหลายกลยุทธ์ต้องล้มเหลวเพียงเพราะมีผู้มีส่วนร่วมมากเกินไป

สิ่งสำคัญคือการมีใครบางคนนั่งอยู่ในตำแหน่งผู้ขับขี่เพื่อประสานงานกับผู้นำของแต่ละแผนกการตลาด การมีกระบวนการประชุมและการส่งมอบงานที่สม่ำเสมอในแต่ละแผนกเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม รักษาวันที่ให้ตรงกัน และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น

ขจัดปัญหาปวดหัวจากกระบวนการอนุมัติที่ยืดเยื้อไม่รู้จบ ด้วยการมอบอำนาจให้บุคคลเพียงคนเดียวเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 4: คิดค้นเรื่องราวแคมเปญและแผนการดำเนินการของคุณ

เมื่อคุณมีทีมในฝันพร้อมแล้ว คุณก็พร้อมที่จะระดมความคิดและประกอบเรื่องราวแคมเปญโดยรวมและแผนการดำเนินงานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าคุณจะนั่งรวมตัวกันรอบโต๊ะประชุม อยู่ในวิดีโอคอล หรือใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลออนไลน์ทั้งหมด การทำงานร่วมกันและการระดมความคิดที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่เรียบง่ายขึ้น
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Whiteboards ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ณ จุดนี้ ไม่มีไอเดียที่แย่ มีเพียงการเริ่มต้นลงบนกระดาษเท่านั้น จากนั้น—และด้วยพลังสมองร่วมกันของทีมที่หลากหลายและทำงานข้ามสายงานของคุณ—คุณจะสร้างให้แข็งแกร่งขึ้น:

  • เอกสารที่ต้องส่งมอบทั้งหมดที่จำเป็นในแคมเปญ
  • เรื่องราวของแคมเปญโดยรวมและข้อความที่สอดคล้องกัน
  • สถานที่และเวลาที่สินทรัพย์ของแคมเปญจะเผยแพร่
  • กำหนดส่งงานสำคัญและกรอบเวลาโดยประมาณสำหรับสัปดาห์หน้า

สิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นในการประชุมเพียง 30 นาที ให้เวลาทีมในการคิดผ่านแนวคิดแรกของพวกเขา รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น และรวมกลุ่มใหม่หากจำเป็น หากคุณเริ่มกำหนดเวลานี้ในสองสัปดาห์ในวันจันทร์ เราขอแนะนำให้จัดประชุมนี้ในปฏิทินภายในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์เป็นอย่างช้า (วันสี่และห้า)

สัปดาห์ที่ 2: วางกลยุทธ์ของคุณให้เริ่มดำเนินการ

คุณเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในสัปดาห์แรก สัปดาห์ที่สองเป็นช่วงที่ทีมส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้แผนการรณรงค์ของคุณเป็นจริง หรือถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวอย่างของเชฟ—ก็เหมือนตอนที่คุณเริ่มลงมือทำอาหารจริง ๆ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างสื่อโฆษณาแคมเปญที่สอดคล้องกัน

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสร้างสินทรัพย์สำหรับแคมเปญมักเกิดขึ้นในขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะและการอนุมัติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำเสนอ "V1" ให้แก่ผู้จัดการแคมเปญของคุณโดยเร็วที่สุด หลังจากรอบการแก้ไขที่จำเป็นแล้ว ขั้นตอนนี้อาจยืดเยื้อจาก เริ่มต้นสัปดาห์ที่สอง (วันที่หก) ไปจนถึงวันที่เก้าหรือแม้กระทั่งวันที่สิบ

นี่ไม่ได้จำกัดเฉพาะทีมออกแบบเท่านั้น เนื้อหาที่เขียนทั้งหมด รวมถึงคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย คำพูดที่อ้างถึง แฮชแท็ก บทพูดสั้นๆ เนื้อหาบนเว็บไซต์ และบล็อกต่างๆ อาจใช้เวลานานพอๆ กัน (หรืออาจนานกว่า) กว่าจะสรุปได้ คุณควรทุ่มเท เวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กับขั้นตอนนี้ เนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับ ทุกสิ่งที่ลูกค้าของคุณจะได้เห็นจริงๆ จากความพยายามในการทำแคมเปญของคุณ

คลิกอัพ เอไอ
ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ใน ClickUp เพื่อสร้างโพสต์บล็อก, คิดค้นไอเดีย, เขียนอีเมล, และอื่น ๆ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวิธีวัดความสำเร็จ

จำเป้าหมายแคมเปญ SMART ที่คุณตั้งไว้ในสัปดาห์แรกได้ไหม? ถึงเวลาที่จะกลับมาทบทวนและพิจารณาผ่านมุมมองของแต่ละช่องทางการตลาดแล้ว ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการขนาดใหญ่ของคุณ จากนั้นพิจารณาว่าแต่ละช่องทางวัดความสำเร็จของตนเองอย่างไร

ตัวชี้วัดเหล่านี้อาจประกอบด้วย:

  • ลูกค้าเป้าหมายที่ได้จากช่องทางเฉพาะ
  • มุมมองต่อโพสต์เฉพาะหรือการเข้าชมบล็อกเฉพาะ
  • ผู้สมัครสมาชิกจดหมายข่าวหรือผู้ติดตาม YouTube
  • จำนวนบัญชีใหม่ที่สร้างขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ

และอื่นๆ อีกมากมาย

การมีเจ้าของที่ชัดเจนไม่เพียงพอสำหรับแคมเปญแบบบูรณาการ แต่ต้องมี KPI และเป้าหมายที่ชัดเจนด้วย แต่ละหน้าที่อาจมองเพียงไม่กี่ตัวชี้วัด แต่แคมเปญแบบบูรณาการยังต้องการการมุ่งเน้นไปที่ KPI ที่สำคัญที่สุด 1-3 ตัวในทุกทีม

แม้ว่าทีมของคุณอาจยังอยู่ในขั้นตอนการร่างเอกสารและจัดทำรายละเอียดของแคมเปญ แต่กรอบเวลาก็ยังคงเดินหน้าต่อไป นั่นหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการปรับแต่งองค์ประกอบด้านการออกแบบให้สมบูรณ์ได้ในขณะที่กำลังดำเนินงานในขั้นตอนที่สองไปพร้อมกัน

และเนื่องจากคุณได้เตรียมตัวอย่างละเอียดถี่ถ้วนในสัปดาห์แรก ทั้งการวิจัยกลุ่มเป้าหมายและการประชุมกับเจ้าของช่องทางของคุณแล้ว ขั้นตอนนี้จึงไม่ควรใช้เวลามากกว่าหนึ่งหรือสองวันในการทำให้ชัดเจน เราขอแนะนำให้เริ่มขั้นตอนนี้ในวันที่เจ็ดหรือแปด เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาสองสัปดาห์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เปิดตัว ประเมินผล และปรับปรุงตามความจำเป็น

คุณมาถึงวันสุดท้ายในแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการสองสัปดาห์ของคุณแล้ว! นั่นหมายความว่าคุณเสร็จสิ้นแล้วใช่ไหม? ไม่เลย แต่คุณใกล้แล้ว!

ในวันสุดท้าย ของแผนปฏิบัติการกลยุทธ์ของคุณ คุณพร้อมแล้วที่จะปล่อยให้มันกางปีกและบินออกไป เนื้อหาของคุณอาจเผยแพร่แล้ว หรือจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ไม่ว่าจะทางใด งานหนักได้เสร็จสิ้นแล้ว

การประชุมออกแบบทั้งหมด การอนุมัติ การให้ข้อเสนอแนะในแต่ละรอบ และปัญหาที่ติดขัดได้รับการแก้ไขและจัดการเรียบร้อยแล้ว ผลงานทั้งหมดได้รับการสรุปขั้นสุดท้าย และเนื้อหาที่ยังไม่ได้เผยแพร่ได้ถูกจัดคิวไว้พร้อมให้คุณกด "ส่ง" ได้ทันที

หลังจากเปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จแล้ว ถึงเวลาที่จะติดตามความสำเร็จและประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญในช่วงวัน สัปดาห์ และเดือนถัดไป ปล่อยให้ตัวชี้วัดและ KPI ที่คุณได้กำหนดไว้แล้วนำทางคุณในการพิจารณาว่า "ความสำเร็จ" สำหรับแคมเปญนี้เป็นอย่างไร

แดชบอร์ด ClickUp
เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและรับภาพรวมระดับสูงของแคมเปญของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ใน ClickUp

เพื่อให้คุณยังคงมุ่งเน้นในการเรียนรู้และพัฒนาจากทุกแคมเปญ จัดการประชุมทบทวนร่วมกับทีมการตลาดแบบบูรณาการของคุณหลังจากการเปิดตัว เพื่อหารือเกี่ยวกับบทเรียนสำคัญที่คุณได้เรียนรู้ รวมถึง:

  • อะไรที่ทำได้ดี
  • อะไรที่สามารถทำได้ดีขึ้น
  • ข้อสรุปสำคัญจากประสบการณ์
  • วิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์แคมเปญในอนาคต

ด้วยความรู้ที่คุณได้รับจากการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดระยะเวลาเพื่อดูแลความสำเร็จ—จากนั้น ก็ถึงเวลาที่จะเฉลิมฉลอง 🎉

ติดตามกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณอย่างใกล้ชิดใน ClickUp

ขณะที่คุณติดตามความสำเร็จของแคมเปญการตลาดแบบบูรณาการที่กำลังดำเนินอยู่ คุณจะได้รับความรู้และข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแคมเปญได้อย่างมั่นใจและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณตลอดเวลา

จนกว่าจะถึงตอนนั้น ให้แผนการดำเนินการนี้วางรากฐานสำหรับแคมเปญถัดไปของคุณ ทำตามขั้นตอนทีละขั้นและดูกลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการของคุณเริ่มเป็นรูปเป็นร่างภายในไม่กี่สัปดาห์! และเพื่อพัฒนาโครงสร้างนี้ให้ดียิ่งขึ้น—วางแผนและจัดการโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความยืดหยุ่นอย่าง ClickUp

ClickUp คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังในการรวมทีมการตลาดเข้าด้วยกัน จับไอเดียได้ทันที และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียวสมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูแคมเปญของคุณมีชีวิตชีวาขึ้นมา