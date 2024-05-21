บล็อก ClickUp
วิธีการปรับปรุงการวางแผนกำลังการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
วิธีการปรับปรุงการวางแผนกำลังการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

21 พฤษภาคม 2567

คุณมักพบว่าพนักงานขายบางคนมีงานล้นมือในขณะที่คนอื่นๆ มีงานน้อยเกินไปหรือไม่?

หรือคุณกำลังตั้งเป้าหมายการขายที่สูงเกินไปโดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาดหรือขีดความสามารถของทีมคุณ?

การวางแผนกำลังการขายมักเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายผลการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ไว้ของทีมขายของคุณ และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของบริษัท หากไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม คุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์แทนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก

การวางแผนกำลังการขายช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสามารถของทีมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีได้ การวางแผนนี้ช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลการปฏิบัติงานของทีมกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ

ดังนั้น คุณพร้อมหรือยังที่จะเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุดด้วยการวางแผนกำลังการขาย?

จากนั้น อ่านต่อได้เลย 👀

การวางแผนกำลังการขายคืออะไร?

การวางแผนกำลังการขายเป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ใหม่โดยพิจารณาจากจำนวนผู้บริหารฝ่ายขายและประสิทธิภาพของพวกเขา

ในฐานะผู้วางแผนกำลังขาย คุณต้องกำหนดจำนวนตัวแทนขายใหม่ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ในอนาคต

แบบจำลองความสามารถในการขายเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

  • ขนาดทีมขายปัจจุบันและระดับประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
  • เป้าหมายยอดขายที่เป็นจริง ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และจำนวนธุรกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับแต่ละบทบาท
  • ระยะเวลาที่ตัวแทนใหม่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมาย

ในขณะที่ทุกธุรกิจจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนำแผนความสามารถในการขายที่ครอบคลุมไปใช้ ภูมิทัศน์ของ SaaS จะได้รับผลกำไรมากที่สุด

นี่คือเหตุผล:

  • การวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนวนบุคลากร
  • มันช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการบรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี (ARR) จะราบรื่นยิ่งขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงานใหม่ให้สูงสุด
  • ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ป้องกันปัญหาด้านจริยธรรม
  • ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองการเติบโตได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากจำนวนผู้บริหารบัญชี (AE) และประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
  • ให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัว และทำนายยอดขายและรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ความสำคัญของการวางแผนกำลังการขาย

การวางแผนกำลังการขายมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการขายในอนาคต ทำให้เป็นปัจจัยที่กำหนดการเติบโตของธุรกิจของคุณ

มาเจาะลึกกันว่าทำไมการวางแผนกำลังการขายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของคุณ:

  • ประเมินผลการขายเชิงปริมาณ: การวางแผนกำลังการขายวัดผลการขายของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณเตรียมพร้อมที่จะวางกลยุทธ์หากทีมปัจจุบันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มเติมหรือการนำมาใช้ของโครงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมความโปร่งใสภายในทีม: โดยการตรวจสอบความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน แผนการคาดการณ์ยอดขายจะช่วยให้คุณสร้างความคาดหวังที่โปร่งใสเกี่ยวกับทักษะ ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณ
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูล: การวางแผนกำลังการผลิตจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ช่วยเปิดเผยประสิทธิภาพของทีมและศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสำรวจกลยุทธ์ที่หลากหลายและคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของทรัพยากรและคาดการณ์ผลกระทบของโครงการต่างๆ เช่น การลดเวลาในการเพิ่มกำลังการผลิต

หากไม่มีผู้วางแผนกำลังขายที่เชื่อถือได้ ทีมขายของคุณอาจเผชิญกับความขัดแย้งภายใน การมอบหมายงานผิดพลาด รายได้ตามเป้าหมาย (OTE) ที่ไม่ถูกต้อง และสมาชิกในทีมที่ไม่สอดคล้องกันหรือพลาดเป้าหมาย

การนำการวางแผนกำลังการขายไปใช้

ตอนนี้ที่คุณเข้าใจพื้นฐานของการวางแผนกำลังขายและความสำคัญต่อธุรกิจของคุณแล้ว เรามาเจาะลึกถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างแผนกำลังขายที่มีประสิทธิภาพกัน:

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจโครงสร้างทีมของคุณ

คุณต้องรู้จักทีมของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งและเข้าใจโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้กระจายงานได้ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

มาพูดกันตามตรง: ไม่ใช่ว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะสามารถผ่านกระบวนการขายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการปิดการขาย

เมื่อทำการวิเคราะห์ตัวเลขการขาย อย่าลืมคำนึงถึงปริมาณงานของสมาชิกทีมแต่ละคนด้วย

เทมเพลตการสร้างรายงานของ ClickUpและClickUp Brainช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์การขายในโลกจริงโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับแต่งเงื่อนไขและปัจจัยที่ระบบพิจารณาเมื่อสร้างผลลัพธ์

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขนาดดีลเฉลี่ย

เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นขนาดของดีลที่แตกต่างกันในกระบวนการ แต่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ตำแหน่งอาวุโสจะจัดการกับดีลที่มีมูลค่าสูง โมเดลความสามารถในการขายของคุณควรมีความชาญฉลาดในการจัดสรรขนาดดีลเฉลี่ยให้กับแต่ละตำแหน่งที่คุณกำลังพิจารณาจ้าง

มันช่วยในการวัดค่าบทบาทและความรับผิดชอบ, คำนึงถึงความแตกต่างของขนาดข้อตกลง, และอำนวยความสะดวกในการคำนวณโควตา ทุกอย่างนี้ในขณะที่ให้เหตุผลสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อหาขนาดดีลเฉลี่ย คุณสามารถใช้สูตรง่ายๆ นี้:

ขนาดเฉลี่ยของดีล = มูลค่ารวมของดีล / จำนวนดีล

การเข้าใจมูลค่าเฉลี่ยของดีลยังเผยให้เห็นแนวโน้ม ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ไม่อยากทำสิ่งนี้ด้วยตนเองทุกครั้งใช่ไหม? แค่ใส่ไว้ใน ClickUp

บัตรและเทมเพลตของเราช่วยให้คุณจัดการและมอบหมายดีลให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย กำหนดฟิลด์ตามความต้องการของคุณ แล้วเสร็จสมบูรณ์! ระบบสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ได้ทันที

ในบรรดาเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ClickUpยังมีเทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งพร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้คุณทำงานเสร็จภายในไม่กี่วินาที

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณ
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดโควตาและสมมติฐานการเติบโต

ในการวางแผนกำลังขาย ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า โควตา และ การปรับเพิ่ม

โควตาหมายถึงรายได้ที่ตัวแทนของคุณต้องสร้างตลอดทั้งปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ—เป้าหมายที่ควรมีความทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้

การกำหนดโควตาสำหรับแต่ละบทบาทสามารถอ้างอิงจากวิธีการพยากรณ์ยอดขายที่หลากหลาย:

  • โอกาสในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต
  • การริเริ่มทางการตลาด
  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
  • ศักยภาพของพื้นที่—องค์กรที่ใช้การวางแผนพื้นที่มักจะมียอดขายสูงกว่าถึง 14%
  • อัตราส่วนการปิด
  • ขนาดของดีลเฉลี่ย
  • ข้อเสนอเฉลี่ยรายเดือน

เมื่อกำหนดโควต้าสำหรับแต่ละบทบาทการขายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ในอนาคตและรายชื่อพนักงานขายปัจจุบันของคุณ

จินตนาการถึงเป้าหมายการขายของคุณในปีหน้าคือ 100,000 ดอลลาร์ คุณมีตัวแทนขาย 5 คน แต่ละคนมีโควตา 10,000 ดอลลาร์ต่อปี

รวมเป็น 5 x $10k = $50k ในความสามารถในการขาย

คุณอาจคิดว่า "ง่ายมาก ฉันจะจ้างพนักงานขายเพิ่มอีกห้าคนตอนต้นปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้"

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายใหม่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น มาเป็นจริงกันเถอะ

ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องพิจารณาทางลาด

Ramp หมายถึงระยะเวลาที่พนักงานใหม่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนวณระยะเวลา ramp โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น:

  • ระยะเวลาการปฐมนิเทศ
  • ค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ของเวลาที่ใช้ในการบรรลุโควตาของทีมคุณ
  • ระยะเวลาของวงจรการขาย

ขณะนี้ การผนวก Ramp เข้ากับกระบวนการวางแผนกำลังขายของคุณ จะช่วยให้เห็นภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานใหม่และระยะเวลาที่พวกเขาต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม ด้วยการคำนวณและการคาดการณ์จำนวนมาก สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้

และแล้ว... 🥁

ClickUp Brainปรากฏขึ้นในฐานะผู้เปลี่ยนเกม ด้วยการผสมผสานการคำนวณขั้นสูงเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสรรค์และการทำงานอัตโนมัติที่สะดวกสบาย

ClickUp Brain
ClickUp Brain นำเสนอรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย สร้างรายงาน และให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ClickUp Brain แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างรายงาน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนกำลังการขาย

เราสามารถให้สูตรและบอกคุณได้ว่าควรมองหาอะไร อย่างไรก็ตาม คุณต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสร้างข้อมูลที่มีน้ำหนักเกี่ยวกับการทำงานของทีมขายของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องนั่งลงและคำนวณอย่างยาวนาน. นี่คือจุดที่เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่มีค่าอย่าง ClickUp เข้ามาช่วย.

ผ่านการผสานรวมอย่างราบรื่นของอินเตอร์เฟซต่าง ๆ ClickUp ช่วยให้การร่วมมือและการแบ่งปันความคิดระหว่างทีมและแผนกต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์ClickUp Whiteboardsช่วยส่งเสริมการร่วมมืออย่างไม่ยุ่งยาก ในขณะที่ClickUp Viewsให้มุมมองที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงมุมมองแบบรายการ (List View), บัตรคัมบัง (Kanban Cards), แผนภูมิแกนต์ (Gantt Charts), และอื่น ๆ อีกมากมาย

มุมมองใน ClickUp
มองเห็นภาพการทำงานและพัฒนาการของคุณด้วยมุมมอง ClickUp

ใช้ ClickUp Views เพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของสิ่งที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่

แพลตฟอร์มการขาย ClickUpช่วยลดภาระงานของทีมขายของคุณด้วยการรวมศูนย์การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับลูกค้า และการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สร้างระบบการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว

แพลตฟอร์มการขายคลิกอัพ
แพลตฟอร์มการขาย ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายโดยการรวมศูนย์การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับลูกค้า และการสื่อสารเกี่ยวกับดีลไว้ในที่เดียว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการโดยรวม

ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณงาน และความคืบหน้าของงานด้วยแพลตฟอร์มการขายของ ClickUp

ตัวชี้วัดในการวางแผนกำลังการขาย

ตัวชี้วัดการวางแผนกำลังการขายเป็นมาตรการที่สามารถวัดได้ซึ่งให้ตัวเลขแสดงถึงประสิทธิภาพของแผนกำลังการขายของคุณ

มาดูกันว่าควรพิจารณาตัวชี้วัดใดบ้างเมื่อวางแผนกำลังการขาย:

  • ยอดขายเฉลี่ย: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนดีลที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่คุณตั้งไว้
  • การลาออก: การลาออกของพนักงาน หรือที่เรียกว่า 'การสูญเสียพนักงาน' ครอบคลุมถึงการลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งพนักงานลาออกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า และการลาออกโดยไม่สมัครใจ ซึ่งนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างพนักงาน
  • รายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นซ้ำ (ARR): ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงรายได้ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งตัวแทนขายสามารถสร้างได้เมื่อได้รับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะดำเนินการ
  • อัตราส่วนการปิดการขาย: ให้คุณเห็นภาพรวมว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีดีลจำนวนเท่าใดที่สามารถปิดการขายได้สำเร็จ
  • วงจรการขาย: ช่วยให้คุณสามารถคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการปิดการขาย ทำให้การจัดการกับท่อการขายของคุณง่ายขึ้น และทำนายยอดขายในอนาคตได้
  • เปอร์เซ็นต์การปรับตัว: เปรียบเทียบจำนวนผู้ขายที่ได้รับการอบรมอย่างสมบูรณ์แล้วกับจำนวนผู้ขายที่ยังอยู่ในระหว่างการอบรม. ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพร้อมและความสามารถในการผลิตของทีมคุณ
  • กลุ่มเป้าหมาย: เมื่อคุณกำลังประเมินขนาดของกลุ่มเป้าหมาย คุณกำลังตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลูกค้าที่มีศักยภาพมากพอซึ่งมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนช่วยในการพัฒนาแผนกำลังการขายที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการขายขององค์กรและขับเคลื่อนความสำเร็จในการขายที่ยั่งยืน

ประโยชน์ของการวางแผนกำลังการขาย SaaS ที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการวางแผนกำลังการขาย คุณและทีมของคุณสามารถได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพทีมปฏิบัติการด้านรายได้: รวมศูนย์การวางแผนพื้นที่ขาย, ควอต้า, ศักยภาพการขาย, และค่าตอบแทนตามผลงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้ว ทีมปฏิบัติการสามารถทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ และขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งยอดขายและกำไรได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
  • รักษาความสามารถในการแข่งขัน: ติดตามเทรนด์, ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, และปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณ. ในที่สุด, สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ และรักษาการไหลเวียนของรายได้ไว้ได้
  • เพิ่มประสิทธิภาพการครอบคลุมการขาย: การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อวางแผนกำลังการขายช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการมอบหมายพื้นที่การขาย, การจัดสรรบัญชีลูกค้า, และการจัดสรรบุคลากรใหม่อย่างมีกลยุทธ์. มันช่วยให้เกิดผลกระทบสูงสุดและสอดคล้องกับแผนกำลังคนและแผนการดำเนินงาน
  • วัดผลการขาย: ติดตามและตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญแบบเรียลไทม์ (KPIs) เช่น ความเร็วในการปิดการขาย อัตราการชนะการขาย และขนาดของดีล ให้ข้อเสนอแนะและการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของผู้ขาย ยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น และช่วยให้พวกเขาเติบโตในอาชีพการงาน นอกจากนี้ การวัดผลการขายยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานซึ่งอยู่ที่ประมาณ 27% สำหรับพนักงานขาย
  • การลดต้นทุน: ตามการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การจ้างงาน และการอบรมพนักงานขายใหม่สามารถสูงถึง$240,000 สำหรับบริษัทหนึ่ง การวางแผนวงจรการสรรหาพนักงานขายของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ้างงานและประหยัดเงินสำหรับธุรกิจของคุณ
  • ความพึงพอใจของลูกค้า: การวางแผนกำลังคนช่วยให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าโดยการลดเวลาการรอคอยผ่านการจัดระดับบุคลากรที่เหมาะสม รักษาคุณภาพการบริการที่สม่ำเสมอ และให้ทีมมีพื้นที่ในการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์และผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพ

การเอาชนะความท้าทายในการวางแผนกำลังการขาย SaaS

การวางแผนกำลังการขาย SaaS อาจซับซ้อนได้ ดังนั้นการทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ดี

นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในการวางแผนความสามารถในการขายของคุณ:

ความท้าทายที่ 1: วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน

หนึ่งในอุปสรรคที่พบบ่อยในการวางแผนการขายที่ประสบความสำเร็จคือวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้กำหนดไว้

แผนการขายที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในปัจจุบันได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียรายได้ วงจรการวางแผนที่ยาวนานขึ้น และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ลดลง

💡จะทำอย่างไรดี?

ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณกำหนดเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้และสามารถอัปเดตได้โดยทีมทั้งหมด

เป้าหมาย ClickUp
ตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวบน ClickUp Goals; เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง แบ่งเป้าหมายและเป้าหมายย่อยออกเป็นโฟลเดอร์

กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Goals

ความท้าทายที่ 2: สเปรดชีตที่แยกส่วน

อีกหนึ่งความท้าทายเกิดขึ้นจากวิธีการที่ทีมขายมักใช้ในการสร้างแผนการขาย—ผ่านการใช้สเปรดชีตแบบแยกส่วน

สเปรดชีตเหล่านี้ให้การร่วมมือที่จำกัดและขาดความซับซ้อนที่จำเป็นในการทำนายโควตา การวางแผนพื้นที่ และการคำนวณแบบเรียลไทม์อย่างแม่นยำ

เมื่อการวางแผนการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ของปัญหา:

  • พนักงานขายหมดความสนใจ
  • พวกเขาออกไปมากขึ้น
  • พนักงานใหม่ใช้เวลานานมากกว่าจะทำงานได้คล่อง
  • เป้าหมายหลุดรอดจากช่องว่าง

ผู้บริหารบัญชี (AE) บางคนอาจพลาดเป้าหมายการขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การไม่ตรวจสอบศักยภาพการขายอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มความเสี่ยงในการพลาดเป้าหมายในแต่ละไตรมาส

ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรของ ClickUpที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท การติดตามเวลา และการจัดการแบบฟอร์มไว้ในขั้นตอนเดียวเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

ทำไมการวางแผนกำลังการขายจึงไม่ควรหยุด?

ความสามารถในการขายจำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่อง มีหลายเหตุผลที่คุณต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน:

  • ระยะเวลาปรับตัว: AE ใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากระยะเวลาปรับตัวเกินความคาดหมาย จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขายและการบรรลุเป้าหมาย การวางแผนเชิงรุกช่วยให้สามารถคำนวณระยะเวลาปรับตัวได้อย่างสมจริงและปรับกระบวนการฝึกอบรมได้
  • การสูญเสียบุคลากร: การสูญเสียบุคลากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการหาผู้แทนที่มีประสบการณ์แทน AE ที่ออกไปนั้นต้องใช้เวลา การวางแผนรายไตรมาสช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบจากการสูญเสียบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว และทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มตำแหน่งหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่
  • ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง: สมมติฐานในแบบจำลองอาจไม่เป็นจริงอีกต่อไป ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น การบรรลุโควต้าต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจจำเป็นต้องมีการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดแคลน
  • คอขวด: ความสามารถในการขายเป็นคอขวดสำหรับการสร้างรายได้ในธุรกิจ SaaS การวางแผนล่วงหน้าไม่เพียงพออาจนำไปสู่การพลาดโอกาส เช่นเดียวกับการล่าช้าในการผลิตในโรงงานเนื่องจากเครื่องจักรเสีย

การวางแผนกำลังขายเชิงรุกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มศักยภาพรายได้สูงสุดและการคว้าโอกาสในตลาด SaaS ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม

ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยจัดสรรงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถระบุจุดคอขวดและจัดการปริมาณงานได้ พร้อมทั้งช่วยให้ทีมหรือองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการวางแผนกำลังการผลิตยังไม่เสร็จสิ้น แม้ว่าคุณจะเสร็จสิ้นการวางแผนและการเตรียมการแล้วก็ตาม

คุณจำเป็นต้องทราบความเข้าใจผิดที่พบบ่อย เกี่ยวกับการวางแผนกำลังการขาย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

  • แผนกำลังการขายไม่มีผลกระทบทันที และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีประโยชน์ ❌
  • พวกเขาเป็นเพียงการทบทวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ❌
  • สเปรดชีตมีประสิทธิภาพเท่ากับการวางแผนและจัดการกำลังขาย ❌
  • คุณไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เข้ากับการวางแผนการขายของคุณ ❌

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังขายของคุณด้วย ClickUp

โดยการคาดการณ์ผลการปฏิบัติงานของทีมขายอย่างแม่นยำ การกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง และการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความแม่นยำและการมองการณ์ไกล

คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของการวางแผนกำลังขาย

และอะไรจะดีไปกว่า ClickUp? มันมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการวางแผนความสามารถในการขายที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น

ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อม SaaS ที่มีการแข่งขันสูง

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำด้านการขายที่มีประสบการณ์หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ การยอมรับ ClickUp คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวางแผนความสามารถในการขายของคุณ

แล้วทำไมต้องรอ? เริ่มการเดินทางสู่การเติบโตของรายได้ของคุณวันนี้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี!

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ความสามารถในการขายคืออะไร?

ความสามารถในการขายหมายถึงศักยภาพของทีมขายในการสร้างรายได้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของทีมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนพนักงานขายและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน

2. ตัวอย่างของการวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?

ตัวอย่างของการวางแผนกำลังการผลิตคือการคาดการณ์จำนวนตัวแทนขายใหม่ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ในอนาคต โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของทีมและเป้าหมายการขาย

3. กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?

กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทีมขายและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินศักยภาพของทีมในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายยอดขายที่เป็นไปได้จริง และการคาดการณ์จำนวนพนักงานใหม่ที่ต้องจ้างเพื่อรองรับเป้าหมายรายได้ในอนาคต