วิธีการปรับปรุงการวางแผนกำลังการขายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้

คุณมักพบว่าพนักงานขายบางคนมีงานล้นมือในขณะที่คนอื่นๆ มีงานน้อยเกินไปหรือไม่?
หรือคุณกำลังตั้งเป้าหมายการขายที่สูงเกินไปโดยไม่คำนึงถึงสภาพตลาดหรือขีดความสามารถของทีมคุณ?
การวางแผนกำลังการขายมักเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายผลการปฏิบัติงานที่คาดการณ์ไว้ของทีมขายของคุณ และปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของบริษัท หากไม่มีการวางแผนอย่างเหมาะสม คุณจะตอบสนองต่อสถานการณ์แทนที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเชิงรุก
การวางแผนกำลังการขายช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ความสามารถของทีมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีได้ การวางแผนนี้ช่วยระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผลการปฏิบัติงานของทีมกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ
ดังนั้น คุณพร้อมหรือยังที่จะเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงสุดด้วยการวางแผนกำลังการขาย?
จากนั้น อ่านต่อได้เลย 👀
การวางแผนกำลังการขายคืออะไร?
การวางแผนกำลังการขายเป็นกระบวนการสร้างแบบจำลองทางการเงินเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ใหม่โดยพิจารณาจากจำนวนผู้บริหารฝ่ายขายและประสิทธิภาพของพวกเขา
ในฐานะผู้วางแผนกำลังขาย คุณต้องกำหนดจำนวนตัวแทนขายใหม่ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ในอนาคต
แบบจำลองความสามารถในการขายเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- ขนาดทีมขายปัจจุบันและระดับประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
- เป้าหมายยอดขายที่เป็นจริง ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และจำนวนธุรกรรมที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำหรับแต่ละบทบาท
- ระยะเวลาที่ตัวแทนใหม่ต้องใช้ในการบรรลุเป้าหมาย
ในขณะที่ทุกธุรกิจจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนำแผนความสามารถในการขายที่ครอบคลุมไปใช้ ภูมิทัศน์ของ SaaS จะได้รับผลกำไรมากที่สุด
นี่คือเหตุผล:
- การวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของจำนวนบุคลากร
- มันช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการบรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี (ARR) จะราบรื่นยิ่งขึ้น และเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในพนักงานใหม่ให้สูงสุด
- ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงในขณะที่ป้องกันปัญหาด้านจริยธรรม
- ช่วยให้สามารถสร้างแบบจำลองการเติบโตได้อย่างแม่นยำโดยอิงจากจำนวนผู้บริหารบัญชี (AE) และประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
- ให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัว และทำนายยอดขายและรายได้ได้อย่างประสบความสำเร็จ
ความสำคัญของการวางแผนกำลังการขาย
การวางแผนกำลังการขายมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการขายในอนาคต ทำให้เป็นปัจจัยที่กำหนดการเติบโตของธุรกิจของคุณ
มาเจาะลึกกันว่าทำไมการวางแผนกำลังการขายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของคุณ:
- ประเมินผลการขายเชิงปริมาณ: การวางแผนกำลังการขายวัดผลการขายของคุณในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณเตรียมพร้อมที่จะวางกลยุทธ์หากทีมปัจจุบันไม่สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ได้ ซึ่งอาจรวมถึงการจ้างพนักงานเพิ่มเติมหรือการนำมาใช้ของโครงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมความโปร่งใสภายในทีม: โดยการตรวจสอบความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคน แผนการคาดการณ์ยอดขายจะช่วยให้คุณสร้างความคาดหวังที่โปร่งใสเกี่ยวกับทักษะ ความพร้อมใช้งาน และประสิทธิภาพของตัวแทนขายของคุณ
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ข้อมูล: การวางแผนกำลังการผลิตจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ช่วยเปิดเผยประสิทธิภาพของทีมและศักยภาพที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: สิ่งนี้ช่วยให้คุณสำรวจกลยุทธ์ที่หลากหลายและคุ้มค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของทรัพยากรและคาดการณ์ผลกระทบของโครงการต่างๆ เช่น การลดเวลาในการเพิ่มกำลังการผลิต
หากไม่มีผู้วางแผนกำลังขายที่เชื่อถือได้ ทีมขายของคุณอาจเผชิญกับความขัดแย้งภายใน การมอบหมายงานผิดพลาด รายได้ตามเป้าหมาย (OTE) ที่ไม่ถูกต้อง และสมาชิกในทีมที่ไม่สอดคล้องกันหรือพลาดเป้าหมาย
การนำการวางแผนกำลังการขายไปใช้
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจพื้นฐานของการวางแผนกำลังขายและความสำคัญต่อธุรกิจของคุณแล้ว เรามาเจาะลึกถึงขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างแผนกำลังขายที่มีประสิทธิภาพกัน:
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจโครงสร้างทีมของคุณ
คุณต้องรู้จักทีมของคุณอย่างทะลุปรุโปร่งและเข้าใจโครงสร้าง ความรับผิดชอบ และแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้กระจายงานได้ดีขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
มาพูดกันตามตรง: ไม่ใช่ว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะสามารถผ่านกระบวนการขายได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการปิดการขาย
เมื่อทำการวิเคราะห์ตัวเลขการขาย อย่าลืมคำนึงถึงปริมาณงานของสมาชิกทีมแต่ละคนด้วย
เทมเพลตการสร้างรายงานของ ClickUpและClickUp Brainช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์การขายในโลกจริงโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ปรับแต่งเงื่อนไขและปัจจัยที่ระบบพิจารณาเมื่อสร้างผลลัพธ์
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดขนาดดีลเฉลี่ย
เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นขนาดของดีลที่แตกต่างกันในกระบวนการ แต่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่ตำแหน่งอาวุโสจะจัดการกับดีลที่มีมูลค่าสูง โมเดลความสามารถในการขายของคุณควรมีความชาญฉลาดในการจัดสรรขนาดดีลเฉลี่ยให้กับแต่ละตำแหน่งที่คุณกำลังพิจารณาจ้าง
มันช่วยในการวัดค่าบทบาทและความรับผิดชอบ, คำนึงถึงความแตกต่างของขนาดข้อตกลง, และอำนวยความสะดวกในการคำนวณโควตา ทุกอย่างนี้ในขณะที่ให้เหตุผลสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อหาขนาดดีลเฉลี่ย คุณสามารถใช้สูตรง่ายๆ นี้:
ขนาดเฉลี่ยของดีล = มูลค่ารวมของดีล / จำนวนดีล
การเข้าใจมูลค่าเฉลี่ยของดีลยังเผยให้เห็นแนวโน้ม ซึ่งช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
ไม่อยากทำสิ่งนี้ด้วยตนเองทุกครั้งใช่ไหม? แค่ใส่ไว้ใน ClickUp
บัตรและเทมเพลตของเราช่วยให้คุณจัดการและมอบหมายดีลให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย กำหนดฟิลด์ตามความต้องการของคุณ แล้วเสร็จสมบูรณ์! ระบบสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ได้ทันที
ในบรรดาเทมเพลตสำเร็จรูปมากมาย ClickUpยังมีเทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUpที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งพร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และช่วยให้คุณทำงานเสร็จภายในไม่กี่วินาที
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดโควตาและสมมติฐานการเติบโต
ในการวางแผนกำลังขาย ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า โควตา และ การปรับเพิ่ม
โควตาหมายถึงรายได้ที่ตัวแทนของคุณต้องสร้างตลอดทั้งปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ—เป้าหมายที่ควรมีความทะเยอทะยานแต่สามารถบรรลุได้
การกำหนดโควตาสำหรับแต่ละบทบาทสามารถอ้างอิงจากวิธีการพยากรณ์ยอดขายที่หลากหลาย:
- โอกาสในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต
- การริเริ่มทางการตลาด
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์
- ศักยภาพของพื้นที่—องค์กรที่ใช้การวางแผนพื้นที่มักจะมียอดขายสูงกว่าถึง 14%
- อัตราส่วนการปิด
- ขนาดของดีลเฉลี่ย
- ข้อเสนอเฉลี่ยรายเดือน
เมื่อกำหนดโควต้าสำหรับแต่ละบทบาทการขายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายได้ในอนาคตและรายชื่อพนักงานขายปัจจุบันของคุณ
จินตนาการถึงเป้าหมายการขายของคุณในปีหน้าคือ 100,000 ดอลลาร์ คุณมีตัวแทนขาย 5 คน แต่ละคนมีโควตา 10,000 ดอลลาร์ต่อปี
รวมเป็น 5 x $10k = $50k ในความสามารถในการขาย
คุณอาจคิดว่า "ง่ายมาก ฉันจะจ้างพนักงานขายเพิ่มอีกห้าคนตอนต้นปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้"
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายใหม่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น มาเป็นจริงกันเถอะ
ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องพิจารณาทางลาด
Ramp หมายถึงระยะเวลาที่พนักงานใหม่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คำนวณระยะเวลา ramp โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น:
- ระยะเวลาการปฐมนิเทศ
- ค่าเฉลี่ยทางประวัติศาสตร์ของเวลาที่ใช้ในการบรรลุโควตาของทีมคุณ
- ระยะเวลาของวงจรการขาย
ขณะนี้ การผนวก Ramp เข้ากับกระบวนการวางแผนกำลังขายของคุณ จะช่วยให้เห็นภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานใหม่และระยะเวลาที่พวกเขาต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ อย่างไรก็ตาม ด้วยการคำนวณและการคาดการณ์จำนวนมาก สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้
และแล้ว... 🥁
ClickUp Brainปรากฏขึ้นในฐานะผู้เปลี่ยนเกม ด้วยการผสมผสานการคำนวณขั้นสูงเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่สร้างสรรค์และการทำงานอัตโนมัติที่สะดวกสบาย
ClickUp Brain แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างรายงาน และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนกำลังการขาย
เราสามารถให้สูตรและบอกคุณได้ว่าควรมองหาอะไร อย่างไรก็ตาม คุณต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อสร้างข้อมูลที่มีน้ำหนักเกี่ยวกับการทำงานของทีมขายของคุณ
คุณไม่จำเป็นต้องนั่งลงและคำนวณอย่างยาวนาน. นี่คือจุดที่เครื่องมือวางแผนกำลังการผลิตที่มีค่าอย่าง ClickUp เข้ามาช่วย.
ผ่านการผสานรวมอย่างราบรื่นของอินเตอร์เฟซต่าง ๆ ClickUp ช่วยให้การร่วมมือและการแบ่งปันความคิดระหว่างทีมและแผนกต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฟีเจอร์ClickUp Whiteboardsช่วยส่งเสริมการร่วมมืออย่างไม่ยุ่งยาก ในขณะที่ClickUp Viewsให้มุมมองที่หลากหลายสำหรับการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงมุมมองแบบรายการ (List View), บัตรคัมบัง (Kanban Cards), แผนภูมิแกนต์ (Gantt Charts), และอื่น ๆ อีกมากมาย
ใช้ ClickUp Views เพื่อดูภาพรวมในระดับสูงของสิ่งที่ทีมของคุณกำลังดำเนินการอยู่
แพลตฟอร์มการขาย ClickUpช่วยลดภาระงานของทีมขายของคุณด้วยการรวมศูนย์การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การต้อนรับลูกค้า และการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน สร้างระบบการจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว
ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ปริมาณงาน และความคืบหน้าของงานด้วยแพลตฟอร์มการขายของ ClickUp
ตัวชี้วัดในการวางแผนกำลังการขาย
ตัวชี้วัดการวางแผนกำลังการขายเป็นมาตรการที่สามารถวัดได้ซึ่งให้ตัวเลขแสดงถึงประสิทธิภาพของแผนกำลังการขายของคุณ
มาดูกันว่าควรพิจารณาตัวชี้วัดใดบ้างเมื่อวางแผนกำลังการขาย:
- ยอดขายเฉลี่ย: ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนดีลที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายที่คุณตั้งไว้
- การลาออก: การลาออกของพนักงาน หรือที่เรียกว่า 'การสูญเสียพนักงาน' ครอบคลุมถึงการลาออกโดยสมัครใจ ซึ่งพนักงานลาออกเพื่อโอกาสที่ดีกว่า และการลาออกโดยไม่สมัครใจ ซึ่งนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างพนักงาน
- รายได้ประจำปีที่เกิดขึ้นซ้ำ (ARR): ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงรายได้ที่คาดการณ์ไว้ซึ่งตัวแทนขายสามารถสร้างได้เมื่อได้รับการฝึกอบรมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะดำเนินการ
- อัตราส่วนการปิดการขาย: ให้คุณเห็นภาพรวมว่าโดยเฉลี่ยแล้วมีดีลจำนวนเท่าใดที่สามารถปิดการขายได้สำเร็จ
- วงจรการขาย: ช่วยให้คุณสามารถคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการปิดการขาย ทำให้การจัดการกับท่อการขายของคุณง่ายขึ้น และทำนายยอดขายในอนาคตได้
- เปอร์เซ็นต์การปรับตัว: เปรียบเทียบจำนวนผู้ขายที่ได้รับการอบรมอย่างสมบูรณ์แล้วกับจำนวนผู้ขายที่ยังอยู่ในระหว่างการอบรม. ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพร้อมและความสามารถในการผลิตของทีมคุณ
- กลุ่มเป้าหมาย: เมื่อคุณกำลังประเมินขนาดของกลุ่มเป้าหมาย คุณกำลังตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีลูกค้าที่มีศักยภาพมากพอซึ่งมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณ
การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนช่วยในการพัฒนาแผนกำลังการขายที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการขายขององค์กรและขับเคลื่อนความสำเร็จในการขายที่ยั่งยืน
ประโยชน์ของการวางแผนกำลังการขาย SaaS ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการวางแผนกำลังการขาย คุณและทีมของคุณสามารถได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- เพิ่มประสิทธิภาพทีมปฏิบัติการด้านรายได้: รวมศูนย์การวางแผนพื้นที่ขาย, ควอต้า, ศักยภาพการขาย, และค่าตอบแทนตามผลงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ในปลายนิ้ว ทีมปฏิบัติการสามารถทำงานร่วมกัน วิเคราะห์ และขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งยอดขายและกำไรได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
- รักษาความสามารถในการแข่งขัน: ติดตามเทรนด์, ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า, และปรับปรุงกลยุทธ์การขายของคุณ. ในที่สุด, สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถคว้าโอกาสใหม่ ๆ และรักษาการไหลเวียนของรายได้ไว้ได้
- เพิ่มประสิทธิภาพการครอบคลุมการขาย: การใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อวางแผนกำลังการขายช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการมอบหมายพื้นที่การขาย, การจัดสรรบัญชีลูกค้า, และการจัดสรรบุคลากรใหม่อย่างมีกลยุทธ์. มันช่วยให้เกิดผลกระทบสูงสุดและสอดคล้องกับแผนกำลังคนและแผนการดำเนินงาน
- วัดผลการขาย: ติดตามและตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญแบบเรียลไทม์ (KPIs) เช่น ความเร็วในการปิดการขาย อัตราการชนะการขาย และขนาดของดีล ให้ข้อเสนอแนะและการโค้ชที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของผู้ขาย ยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่น และช่วยให้พวกเขาเติบโตในอาชีพการงาน นอกจากนี้ การวัดผลการขายยังสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานซึ่งอยู่ที่ประมาณ 27% สำหรับพนักงานขาย
- การลดต้นทุน: ตามการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา การจ้างงาน และการอบรมพนักงานขายใหม่สามารถสูงถึง$240,000 สำหรับบริษัทหนึ่ง การวางแผนวงจรการสรรหาพนักงานขายของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจ้างงานและประหยัดเงินสำหรับธุรกิจของคุณ
- ความพึงพอใจของลูกค้า: การวางแผนกำลังคนช่วยให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าโดยการลดเวลาการรอคอยผ่านการจัดระดับบุคลากรที่เหมาะสม รักษาคุณภาพการบริการที่สม่ำเสมอ และให้ทีมมีพื้นที่ในการปรับตัวตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการใช้ประโยชน์และผลิตภาพที่มีประสิทธิภาพ
การเอาชนะความท้าทายในการวางแผนกำลังการขาย SaaS
การวางแผนกำลังการขาย SaaS อาจซับซ้อนได้ ดังนั้นการทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ดี
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณต้องหลีกเลี่ยงในการวางแผนความสามารถในการขายของคุณ:
ความท้าทายที่ 1: วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน
หนึ่งในอุปสรรคที่พบบ่อยในการวางแผนการขายที่ประสบความสำเร็จคือวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้กำหนดไว้
แผนการขายที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจนไม่สามารถสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในปัจจุบันได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียรายได้ วงจรการวางแผนที่ยาวนานขึ้น และประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ลดลง
💡จะทำอย่างไรดี?
ClickUp Goalsสามารถช่วยคุณกำหนดเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้และสามารถอัปเดตได้โดยทีมทั้งหมด
กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Goals
ความท้าทายที่ 2: สเปรดชีตที่แยกส่วน
อีกหนึ่งความท้าทายเกิดขึ้นจากวิธีการที่ทีมขายมักใช้ในการสร้างแผนการขาย—ผ่านการใช้สเปรดชีตแบบแยกส่วน
สเปรดชีตเหล่านี้ให้การร่วมมือที่จำกัดและขาดความซับซ้อนที่จำเป็นในการทำนายโควตา การวางแผนพื้นที่ และการคำนวณแบบเรียลไทม์อย่างแม่นยำ
เมื่อการวางแผนการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ของปัญหา:
- พนักงานขายหมดความสนใจ
- พวกเขาออกไปมากขึ้น
- พนักงานใหม่ใช้เวลานานมากกว่าจะทำงานได้คล่อง
- เป้าหมายหลุดรอดจากช่องว่าง
ผู้บริหารบัญชี (AE) บางคนอาจพลาดเป้าหมายการขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การไม่ตรวจสอบศักยภาพการขายอย่างสม่ำเสมอจะเพิ่มความเสี่ยงในการพลาดเป้าหมายในแต่ละไตรมาส
ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรของ ClickUpที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะรวบรวมทรัพย์สินของบริษัท การติดตามเวลา และการจัดการแบบฟอร์มไว้ในขั้นตอนเดียวเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด
ทำไมการวางแผนกำลังการขายจึงไม่ควรหยุด?
ความสามารถในการขายจำเป็นต้องมีอย่างต่อเนื่อง มีหลายเหตุผลที่คุณต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน:
- ระยะเวลาปรับตัว: AE ใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และตลาดเป้าหมายของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หากระยะเวลาปรับตัวเกินความคาดหมาย จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการขายและการบรรลุเป้าหมาย การวางแผนเชิงรุกช่วยให้สามารถคำนวณระยะเวลาปรับตัวได้อย่างสมจริงและปรับกระบวนการฝึกอบรมได้
- การสูญเสียบุคลากร: การสูญเสียบุคลากรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และการหาผู้แทนที่มีประสบการณ์แทน AE ที่ออกไปนั้นต้องใช้เวลา การวางแผนรายไตรมาสช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบจากการสูญเสียบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว และทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเพื่อเติมเต็มตำแหน่งหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่
- ความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลง: สมมติฐานในแบบจำลองอาจไม่เป็นจริงอีกต่อไป ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น การบรรลุโควต้าต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจจำเป็นต้องมีการจ้างงานเพิ่มเติมเพื่อชดเชยรายได้ที่ขาดแคลน
- คอขวด: ความสามารถในการขายเป็นคอขวดสำหรับการสร้างรายได้ในธุรกิจ SaaS การวางแผนล่วงหน้าไม่เพียงพออาจนำไปสู่การพลาดโอกาส เช่นเดียวกับการล่าช้าในการผลิตในโรงงานเนื่องจากเครื่องจักรเสีย
การวางแผนกำลังขายเชิงรุกเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มศักยภาพรายได้สูงสุดและการคว้าโอกาสในตลาด SaaS ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยม
ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยจัดสรรงานเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถระบุจุดคอขวดและจัดการปริมาณงานได้ พร้อมทั้งช่วยให้ทีมหรือองค์กรสามารถตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าการวางแผนกำลังการผลิตยังไม่เสร็จสิ้น แม้ว่าคุณจะเสร็จสิ้นการวางแผนและการเตรียมการแล้วก็ตาม
คุณจำเป็นต้องทราบความเข้าใจผิดที่พบบ่อย เกี่ยวกับการวางแผนกำลังการขาย เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- แผนกำลังการขายไม่มีผลกระทบทันที และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีประโยชน์ ❌
- พวกเขาเป็นเพียงการทบทวนข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น ❌
- สเปรดชีตมีประสิทธิภาพเท่ากับการวางแผนและจัดการกำลังขาย ❌
- คุณไม่จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เข้ากับการวางแผนการขายของคุณ ❌
เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนกำลังขายของคุณด้วย ClickUp
โดยการคาดการณ์ผลการปฏิบัติงานของทีมขายอย่างแม่นยำ การกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้จริง และการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรสามารถนำทางผ่านความซับซ้อนของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความแม่นยำและการมองการณ์ไกล
คุณต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังของการวางแผนกำลังขาย
และอะไรจะดีไปกว่า ClickUp? มันมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อการวางแผนความสามารถในการขายที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อม SaaS ที่มีการแข่งขันสูง
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำด้านการขายที่มีประสบการณ์หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ การยอมรับ ClickUp คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการวางแผนความสามารถในการขายของคุณ
แล้วทำไมต้องรอ? เริ่มการเดินทางสู่การเติบโตของรายได้ของคุณวันนี้.ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1. ความสามารถในการขายคืออะไร?
ความสามารถในการขายหมายถึงศักยภาพของทีมขายในการสร้างรายได้ใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของทีมจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนพนักงานขายและประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายของแต่ละคน
2. ตัวอย่างของการวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?
ตัวอย่างของการวางแผนกำลังการผลิตคือการคาดการณ์จำนวนตัวแทนขายใหม่ที่ต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายได้ในอนาคต โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของทีมและเป้าหมายการขาย
3. กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตคืออะไร?
กระบวนการวางแผนกำลังการผลิตเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของทีมขายและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินศักยภาพของทีมในปัจจุบัน การกำหนดเป้าหมายยอดขายที่เป็นไปได้จริง และการคาดการณ์จำนวนพนักงานใหม่ที่ต้องจ้างเพื่อรองรับเป้าหมายรายได้ในอนาคต