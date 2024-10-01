วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ

คุณทราบหรือไม่ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการขายส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียง 30% ของเวลาทั้งหมดไปกับการขายจริง?
เวลาที่เหลือ พวกเขาต้องติดอยู่กับงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น การตอบอีเมล การนัดหมายการประชุม และการวางแผนการเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่การใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการสร้างสภาพแวดล้อมการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณต้องเตรียมเครื่องมือ ข้อมูล กระบวนการ และทัศนคติที่จำเป็นให้กับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายการขายได้ ส่วนที่ดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ง่ายต่อการนำไปใช้มากกว่าที่คุณคิด
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีทำ!
อะไรคือประสิทธิภาพการขาย?
ประสิทธิภาพการขายหมายถึง ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของทีมขายในการบรรลุเป้าหมายการขายและเป้าหมายที่ตั้งไว้
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด การทำงานให้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสำคัญของการผลิตทางการขายต่อการเติบโตของธุรกิจ
การวัดประสิทธิภาพการขายคือความสามารถของทีมขายในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไป. สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุและกำจัดจุดติดขัดทั้งในระดับบุคคลและสำหรับทีมของคุณโดยรวม—เพิ่มประสิทธิภาพการขายและปรับปรุงยอดขายของคุณ.
เพื่อเข้าใจประสิทธิภาพการขายของคุณ ผู้จัดการขายมักจะตรวจสอบตัวชี้วัดเช่น เวลาการตอบกลับลูกค้าเฉลี่ย, เปอร์เซ็นต์ของดีลที่ปิดการขายได้ในครั้งแรกที่เสนอ, และอัตราส่วนการชนะ-แพ้ของดีลต่อผู้แทนขาย เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถทำได้มากขึ้น เช่น การสร้างเนื้อหาการขายได้เร็วขึ้นด้วย AI เป็นต้น
แนวโน้มปัจจุบันของประสิทธิภาพการขาย
โลกของการขายกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกอุตสาหกรรม สิ่งที่เคยถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเมื่อ 10 ปีก่อนนั้นกลายเป็นสิ่งล้าสมัยไปแล้วในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
นี่คือแนวโน้มบางประการในประสิทธิภาพการขายที่ควรคำนึงถึง:
- ความแพร่หลายของ AI: หากคุณยังคงถามตัวเองว่า "จะใช้ AI ในการขายได้อย่างไร" คุณกำลังล้าหลังอยู่—พนักงานขายได้ใช้ประโยชน์จาก AI ในการค้นหาลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, อัตโนมัติกิจกรรมที่ต้องทำด้วยมือ, และบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น, ประหยัดเวลาได้ถึงสองชั่วโมงต่อวัน
- จุดสัมผัสหลายช่องทาง: บริษัทต่าง ๆ กำลังเปลี่ยนไปใช้แนวทางหลายช่องทาง ซึ่งต้องการให้ทีมขายเตรียมพร้อมที่จะมีการติดต่ออย่างน้อยสี่ถึงเจ็ดครั้งกับลูกค้าตลอดวงจรการขายผ่านหลายแพลตฟอร์ม
- มุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์:ใช้เทมเพลตแผนการขายเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจความต้องการของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ตัวชี้วัดหลักสำหรับการวัดประสิทธิภาพการขาย
ก่อนที่จะลงลึกในตัวชี้วัด มาทำความเข้าใจประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลของการขายแยกกันก่อน
ความแตกต่างระหว่างสองคำนี้คืออะไร?
ประสิทธิภาพการขาย คืออัตราส่วนที่วัดว่าธุรกิจสามารถสร้างรายได้เท่าไรจากทุกหน่วยของเงินที่ใช้จ่ายไปในการส่งเสริมและขายสินค้าของตน
ในทางกลับกัน ประสิทธิภาพการขายเป็นแนวคิดเชิงคุณภาพมากกว่า
มันประเมินว่าทีมขายสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้เพียงใด โดยพิจารณาจากคุณภาพของกิจกรรมการขายและผลกระทบต่อผลลัพธ์ เช่น การปิดการขาย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น การจัดระบบกระบวนการขายโดยลดเวลาที่ใช้ต่อลูกค้าหนึ่งราย (ประสิทธิภาพ) อาจนำไปสู่การปิดการขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะสม (ประสิทธิผล) อาจส่งผลให้เกิดการขายที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือความร่วมมือในระยะยาว
ชัดเจนว่าประสิทธิภาพการขายมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรของบริษัท เมื่อบริษัทเติบโตขึ้น ทีมขายจำเป็นต้องปรับปรุงความเข้มงวดของกระบวนการขายและระบบการทำงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ และกลายเป็นเครื่องจักรที่สร้างการเติบโตอย่างมีกำไร
ตอนนี้ มาสำรวจKPI การขายที่พบบ่อยเพื่อประเมินผลผลิตกัน:
1. รายได้ต่อผู้แทนขาย
หรือที่รู้จักในนามของยอดขายต่อตัวแทน, ตัวชี้วัดนี้วัดความสามารถของตัวแทนขายแต่ละคนในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ. ตัวอย่างเช่น, ตัวแทนขายสร้างรายได้ 500,000 ดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี.
2. ระยะเวลาของวงจรการขาย
หมายถึงระยะเวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าเป้าหมายใช้ในการผ่านกระบวนการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ตัวอย่างเช่น อาจใช้เวลาเฉลี่ย 90 วันในการปิดการขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก
3. อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมาย
นี่คือตัวชี้วัดหลักสำหรับการประเมินกลยุทธ์การเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย มันวัดเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินจริง คำนวณจาก (จำนวนการแปลง / จำนวนลูกค้าเป้าหมาย) x 100%
ตัวอย่างเช่น หากจากผู้ติดต่อ 500 คน มี 50 คนที่เปลี่ยนเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน อัตราการแปลงจะเป็น (50 / 500) x 100% = 10%
4. อัตราการชนะ
มันคำนวณจำนวนการปิดการขายที่ประสบความสำเร็จโดยทีมขายของคุณเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนโอกาสทั้งหมดที่พวกเขาติดตามในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณปิดการขายได้ 20 รายการจาก 100 โอกาส อัตราการชนะจะเป็น (20 / 100) x 100% = 20%
5. ขนาดเฉลี่ยของดีล
ตัวชี้วัดนี้ติดตามรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นต่อหนึ่งดีลที่ปิดได้ ช่วยคุณเข้าใจมูลค่าของแต่ละการขาย และระบุได้ว่าทีมขายของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูงหรือโอกาสที่เล็กกว่าและปิดได้เร็ว
กลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ดังนั้น คุณจะสร้างความแตกต่างให้กับประสิทธิภาพของทีมขายของคุณได้อย่างไร? มันเกี่ยวกับการรู้ว่าอะไรคือการกระทำที่จะมีผลกระทบมากที่สุด. นี่คือแปดกลยุทธ์การขายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.
1. กำหนดเป้าหมายการขายที่ชัดเจนและสามารถทำได้สำหรับทีมของคุณ
เรื่องนี้อาจไม่ต้องพูดก็เข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนถือเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางให้กับทีมขายของคุณ เมื่อทุกคนเข้าใจว่าตนเองต้องทำอะไรและเหตุใดจึงสำคัญต่อธุรกิจ พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจและเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เมื่อกำหนดเป้าหมาย ให้แน่ใจว่าได้กำหนดความสำเร็จในแง่ของจำนวนลูกค้าที่เพิ่มเข้ามาหรือดีลที่มีมูลค่าสูงที่ปิดได้ จากนั้นตกลงกันเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่คุณจะใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของทุกคน
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการขายขึ้น 20% ในไตรมาสหน้า ให้ตั้งเป้าหมายให้แต่ละตัวแทนขายปิดการขายได้อย่างน้อยตามจำนวนที่กำหนดไว้ หรือสร้างรายได้ขั้นต่ำตามที่กำหนด
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของคุณถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน (เฉพาะเจาะจง) สามารถติดตามได้ด้วยตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญ (วัดผลได้) สมเหตุสมผล (บรรลุได้) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวม (เกี่ยวข้อง) และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (มีกำหนดเวลา)
เทมเพลตนี้ช่วยให้การตั้งเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับรายปี รายไตรมาส รายสัปดาห์ และแม้แต่รายวัน โดยให้คุณสามารถ:
- จัดหมวดหมู่และจัดสรรเมตาดาท้าของเป้าหมายที่สำคัญเพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น
- ประมาณเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมาย
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การติดแท็ก การแจ้งเตือนความเชื่อมโยง และการแจ้งเตือนทางอีเมล เพื่อสร้างแผนงานที่เน้นเป้าหมายและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของงานของคุณ
ในทางกลับกันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกอย่างได้ ตั้งแต่การติดตามลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่
สร้างงานพร้อมงานย่อยเพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำและใครรับผิดชอบในส่วนใด เพิ่มรายการตรวจสอบง่ายๆ เพื่อแบ่งขั้นตอนในการทำงานที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองให้น้อยที่สุด และช่วยให้ข้อมูลลูกค้าไหลลื่นผ่านกระบวนการขายของคุณด้วยระบบอัตโนมัติของClickUp
คุณสามารถตั้งค่าให้ระบบมอบหมายงานโดยอัตโนมัติในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ, ทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของลูกค้า, และปรับลำดับความสำคัญได้
ใช้เครื่องมืออย่างSalesforceและHubSpot อยู่หรือเปล่า? ไม่มีปัญหาเลย เพียงเชื่อมต่อClickUp Integrationที่เหมาะสม คุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที ทุกการดำเนินการที่เกิดขึ้นในเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง รวมถึงใน ClickUp เช่น การได้ลูกค้าใหม่หรือการสร้างงานใหม่ จะถูกซิงค์อัตโนมัติระหว่างแพลตฟอร์มทั้งสอง
สุดท้ายนี้ ด้วยClickUp Dashboards คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลต่างๆ ใครกำลังปิดการขาย และประสิทธิภาพโดยรวมของทีมคุณ นอกจากนี้ ด้วยกราฟ Cumulative Flow, Burnup, Burndown และ Velocity คุณยังสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
2. ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมการขายที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้พนักงานขายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อคุณต้อนรับสมาชิกใหม่เข้ามา อย่าลืมมอบทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดให้กับพวกเขา กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับช่วงไม่กี่วันแรก และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาอย่างสม่ำเสมอในขณะที่พวกเขากำลังปรับตัวเข้ากับงาน
แต่การฝึกอบรมก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเช่นกัน
ร่วมมือกับทีมขายของคุณเพื่อ สร้างโปรแกรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่ช่วยให้พวกเขาแก้ไขช่องว่างทักษะและปฏิบัติตามแผนการฝึกอบรมที่มีเป้าหมายเป็นขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ควรลงทุนในโปรแกรมเช่นการโค้ชทางไกล และทำให้เซสชั่นสั้นและมีส่วนร่วมเพื่อให้พวกเขามีสมาธิอยู่ตลอดเวลา ใช้เครื่องมือการขายเช่นเทมเพลตแผนการฝึกอบรมของ ClickUpเพื่อ:
- กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับการฝึกอบรมว่าจะดำเนินการเมื่อใดและอย่างไร ไม่ว่าจะดำเนินการเป็นระยะหรือเป็นกลุ่ม
- กำหนดว่าใครจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม เช่น สมาชิกทีมเฉพาะหรือตำแหน่งงาน และให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมมีส่วนร่วม
- สรุปวัตถุประสงค์การเรียนรู้หลักและจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม หลักสูตร หรือโมดูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น
วัตถุประสงค์หลักของเทมเพลตนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกอบรมถูกนำเสนอในลักษณะที่มีโครงสร้างชัดเจน ทำให้ตัวแทนขายทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง
3. ปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กระบวนการขายทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การหาลูกค้าเป้าหมาย การคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ การจัดการข้อโต้แย้ง การปิดการขาย และการสร้างรายได้ กิจกรรมประจำวันทั้งหมดของคุณควรสนับสนุนขั้นตอนหลักเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งขั้นตอน
เพื่อมาตรฐานกระบวนการขาย การเริ่มต้นที่ดีคือการทบทวนกระบวนการทั้งหมดใหม่อีกครั้ง และประเมินว่าแต่ละขั้นตอนหรือภารกิจมีความจำเป็นเพียงใด
ถามตัวเองว่า:
- ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่?
- นั่นคือการใช้เวลาของสมาชิกทีมของคุณอย่างคุ้มค่าที่สุดหรือไม่?
- มีวิธีที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้หรือไม่?
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpสามารถทำให้งานนี้ง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณทำงานร่วมกันได้โดยการจัดระเบียบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในระบบกลางแบบไม่ต้องเขียนโค้ด—ไม่ว่าจะเป็นการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดการงาน หรือการนำเสนอความคืบหน้าด้วยแผนภูมิ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันครบกำหนดและเพิ่มความคิดเห็นใน ClickUpเพื่อกำหนดบริบทได้ ด้วยการติดตามและปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือกลยุทธ์การขายของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- วางแผนภาพขั้นตอนสำคัญ เช่น การสร้างโอกาสทางการขาย การคัดกรองโอกาสทางการขาย การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณและรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณโดยใช้ClickUp Docs
- ระบุพื้นที่ของกระบวนการที่ต้องการการปรับปรุง
4. บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกำจัดงานที่มีคุณค่าต่ำ
เพื่อให้แน่ใจว่าเวลาของทีมขายของคุณถูกใช้ไปกับสิ่งที่ถูกต้อง ให้ประเมินกิจกรรมที่ตัวแทนขายของคุณมีส่วนร่วมและเวลาที่พวกเขาทุ่มเทให้กับแต่ละกิจกรรม
จากนั้น ตรวจสอบผลลัพธ์อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจ การแบ่งระหว่างกิจกรรมการขายและกิจกรรมที่ไม่ใช่การขาย ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีช่วยตัวแทนขายของคุณในการปรับการทำงานในสัปดาห์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับการขายสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ หรือการกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการ เช่น การประชุมขายภายในที่มากเกินไป หรือการติดตามผลทางอีเมลที่ซับซ้อนเกินไป
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าเวลาที่ใช้ไปไม่ใช่ตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว
คุณอาจต้องการใช้ผลลัพธ์เพื่อผลักดันทางเลือกในการบริหารเวลา เช่น การลงทุนในเวิร์กช็อปด้านการสื่อสารเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถสื่อสารประเด็นสำคัญกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (และลดจำนวนการโต้ตอบเพิ่มเติมที่จำเป็น)
5. ปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
Salesforce รายงานว่า 81% ของตัวแทนขายเชื่อว่าการขายแบบทีมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปิดการขายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การประสานงานระหว่างทีมข้ามสายงาน เช่น ทีมการตลาด ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า อาจมีความซับซ้อนเนื่องจากมุมมองและเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณต้อง ใช้เครื่องมือและกระบวนการที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใน ซึ่งจะช่วยให้ตัวแทนขายของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเสนอข้อเสนอที่น่าสนใจให้กับลูกค้าเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Chat ทีมขายและทีมการตลาดสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นงานได้ทันที เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ง่ายภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
พวกเขาสามารถใช้ @mentions ในงานและเอกสารเพื่อดึงดูดความสนใจของเพื่อนร่วมทีมและกระตุ้นการทำงานร่วมกันได้ทันที
แต่ในวันที่ยุ่งวุ่นวาย ข้อความอาจหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทาง และทีมของคุณอาจรู้สึกหนักใจในบางครั้ง ขอแนะนำClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp
ClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนข้อความ รับประกันว่าอีเมล ข้อเสนอ และบันทึกของคุณจะไร้ที่ติ ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนข้อความติดต่อหรืออัปเดตข้อมูลลูกค้า ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
และด้วยระบบตรวจสอบการสะกดคำในตัว คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์ผิดหรือข้อผิดพลาดเลย—มันจะตรวจสอบทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงาน อยู่ในงานของคุณโดยตรง โดยไม่ต้องติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติม
เมื่อมีการจัดแนวภายในเรียบร้อยแล้ว จุดมุ่งหมายสามารถเปลี่ยนไปสู่การทำให้ทีมขายสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนที่จะพึ่งพาการสนทนาในความคิดเห็นที่ยาว คุณสามารถใช้ClickUp Clipsเพื่อแชร์การบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็วและนำเสนอแนวคิดของคุณได้อย่างชัดเจน
คุณยังสามารถเปลี่ยนคลิปใด ๆ ให้เป็นงานได้ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายความรับผิดชอบและติดตามผล ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น การสื่อสารชัดเจนขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้น
นอกจากนี้ ClickUp Brain เมื่อใช้ร่วมกับ Clips จะปลดล็อกแนวทางใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
คุณสามารถใช้มันเพื่อ สร้างวิดีโอพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณพยายามดึงดูดลูกค้าด้วยวิดีโอสาธิตที่มีรายละเอียดและอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อน
ClickUp Brain แปลงเสียงเป็นข้อความโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อตอบคำถามตามการสนทนาของคุณ ทำให้ทุกอย่างถูกบันทึกไว้และสามารถดำเนินการได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อเสริมทักษะการฟังอย่างตั้งใจและการเล่าเรื่องให้กับทีมของคุณ ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างข้อความที่เข้าใจและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเน้นที่ความต้องการและปัญหาของลูกค้าเป็นหลัก
6. สร้างวัฒนธรรมการขายที่กระตุ้นและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทีมของคุณ
วัฒนธรรมทีมมีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขายมากกว่าที่คุณคิด และวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างวัฒนธรรมนี้คือการช่วยให้พนักงานขายทุกคนรู้สึกมีอำนาจในการทำผลงานให้ดีที่สุด
ส่งเสริมให้พวกเขาตั้งเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์และการตั้ง KPI จัดโอกาสให้เพื่อนร่วมงานได้เป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกัน เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้จากกันและกัน
การแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของทีมขายทุกทีม—ทำไมไม่แชร์ข้อมูลทีมอย่างโปร่งใส และทำให้กระบวนการเป็นเกมเพื่อรวมรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับชัยชนะที่ไม่ธรรมดา?
อย่าลืมเปิดใจในการพูดคุยและเรียนรู้จากความล้มเหลวเช่นเดียวกับที่คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จ เพราะสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเติบโตและความยืดหยุ่นในทีมของคุณ
7. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบไดนามิกเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุง
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีโครงสร้างเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทีมขายของคุณ โดยการทบทวน KPI ที่มอบหมายกับตัวแทนขายของคุณอย่างสม่ำเสมอ คุณช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและตั้งเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้สำหรับตนเอง
ให้กระบวนการทบทวนเป็นบทสนทนาที่เปิดกว้าง ถามตัวแทนของคุณว่าคุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างไร และพวกเขามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตลาดตามที่พวกเขามองเห็น หรือเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการภายในใด ๆ
นี่เป็นโอกาสที่ดีในการระบุปัญหาเฉพาะที่พวกเขาอาจกำลังเผชิญอยู่ เพื่อให้คุณสามารถให้การฝึกอบรมและการสนับสนุนเพิ่มเติมที่พวกเขาต้องการได้
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจชี้ให้เห็นว่าตลาดใหม่ที่พวกเขากำลังทำงานอยู่นั้นใหญ่กว่าที่คาดไว้ ซึ่งสามารถช่วยคุณในการวางแผนกำลังการขายสำหรับไตรมาสต่อไปได้ คุณสามารถใช้แบบรายงานการขายมาตรฐานเพื่อทำให้ส่วนนี้ง่ายขึ้นได้ตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตติดตามการขายของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่คุณพึ่งพาได้สำหรับการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการขายของคุณ
นี่คือสิ่งที่ทำให้มันยอดเยี่ยม:
- คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทั้งบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าจะไม่ต้องรอจนถึงสิ้นไตรมาสเพื่อปรับแนวทางอีกต่อไป
- มันแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าความพยายามในการขายของคุณได้ผลที่ไหนและไม่ได้ผลที่ไหน เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ได้ผล
- ที่ดีที่สุดคือ มันช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างชาญฉลาดโดยอิงจากข้อมูลที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการของคุณ
การมองเห็นในลักษณะนี้ช่วยให้กลยุทธ์การขายของคุณอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ชัดเจนเสมอ แทนที่จะเป็นการคาดเดา
8. นำเครื่องมือล้ำสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
หากคุณกำลังสงสัยว่าจะขยายทีมขายโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไรเทคโนโลยีคือคำตอบ มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การติดตามกิจกรรม การจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย การส่งอีเมล/LinkedIn และการโทรออก
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp ตัวอย่างเช่น ช่วยให้คุณสามารถกำจัดข้อมูลที่แยกส่วนและเร่งการสื่อสารได้โดยการผสานอีเมลของคุณเข้ากับแพลตฟอร์ม
ด้วยศูนย์กลางอีเมลเพียงหนึ่งเดียว คุณสามารถทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งอัปเดตโครงการให้กับลูกค้าปัจจุบัน และต้อนรับลูกค้าใหม่ได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบบัญชีของคุณด้วยระบบโฟลเดอร์และรายการที่ปรับขนาดได้ตามต้องการ พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดอ่อน ควบคุมได้ว่าใครจะเห็นข้อมูลใดบ้าง
เทมเพลต CRM ของ ClickUpยกระดับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไปอีกขั้น—ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้นหรือองค์กรที่มั่นคงแล้ว
เทมเพลตนี้มอบศูนย์กลางที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ ซึ่งคุณสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง บัญชี และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางของพวกเขา
ด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp คุณสามารถ:
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้ในพริบตา และค้นหาว่าดีลใดต้องการความสนใจและดีลใดใกล้จะปิดการขายแล้ว
- ติดตามประวัติการสื่อสารสำหรับแต่ละลูกค้าหรือผู้ติดต่อเพื่อให้คุณสามารถดำเนินการต่อได้จากจุดที่คุณหยุดไว้
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมภายในระบบ CRM
บทบาทของการจัดการในประสิทธิภาพการขาย
ภาวะผู้นำทางธุรกิจของคุณสามารถมีบทบาทสำคัญในการสร้างทีมขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในฐานะผู้นำมาตรฐาน ความมุ่งมั่นของพวกเขาในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และติดตามผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายได้อย่างมาก
มีหลายวิธีที่จะช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายบรรลุเป้าหมายนี้
1. การเป็นแบบอย่างที่ดี
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการหรือแนวทางใหม่ใด ๆ ที่จะได้รับการยอมรับจากทั้งทีม เมื่อผู้จัดการ รับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง หรือเปิดใจขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น คนอื่น ๆ ก็จะพร้อมที่จะทำตามแบบอย่างเช่นกัน
2. การโค้ชและการให้คำปรึกษา
ผู้นำสามารถมอบเซสชันแบบตัวต่อตัวให้กับตัวแทนขายเพื่อฝึกสอนทักษะเฉพาะด้าน หรือจัด เซสชันให้คำปรึกษาแบบระยะยาว เพื่อช่วยให้พวกเขาสอดคล้องกับจุดแข็งและความหลงใหลของตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งวางแผนเส้นทางอาชีพในอนาคต
3. ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ผู้จัดการสามารถสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กรขายได้ผ่านการฝึกอบรมการสร้างทีม และโดยการให้ตัวแทนขายมีส่วนร่วมในการออกแบบกลยุทธ์และกำหนดวิสัยทัศน์
4. การออกแบบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการขายอย่างชาญฉลาด
แผนการผลิตภาพการขายคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของคุณสำหรับการบริหารโครงการขายทุกประเภท ความเป็นผู้นำของคุณสามารถมีบทบาทสำคัญในการออกแบบแผนนี้ได้โดยการ นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของตนมาช่วยในกระบวนการตั้งเป้าหมาย
พวกเขายังสามารถแนะนำและอนุมัติเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีการขายของคุณเพื่อทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดำเนินการโปรแกรมการฝึกอบรมที่อัปเดตพวกเขาเกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุด
นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถประเมินผลการขายได้อย่างกระตือรือร้น ระบุปัญหา และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
เพิ่มพลังให้ทีมขายของคุณด้วย ClickUp
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการขายนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของตัวแทนขายของคุณ และวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการร่วมมือกันทำงานเป็นทีม อย่าลืมตรวจสอบและปรับให้สอดคล้องกับทุกคนเกี่ยวกับความคืบหน้าของเป้าหมายของพวกเขา และสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อให้สามารถทำได้มากขึ้น
เทคโนโลยีสามารถช่วยประหยัดเวลาของทีมคุณได้มาก ดังนั้นการลงทุนในเครื่องมือการจัดการการขายจึงคุ้มค่า แน่นอนว่า ClickUp โดดเด่นด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มการสนับสนุนการขายแบบครบวงจรที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการขาย
จากการผสานระบบ CRM อย่างไร้รอยต่อ ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลัง และเทมเพลตที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ClickUp ไม่เพียงแต่สนับสนุนกระบวนการขายของคุณเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงมันไปอย่างสิ้นเชิง
หากคุณพร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์ของคุณ วัดประสิทธิภาพการขาย และทำลายเป้าหมายให้ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี
เหนือสิ่งอื่นใด โปรดมั่นใจว่าคุณกำลังรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ การเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้พนักงานขายทุกคนรู้สึกมีพลังในการทำงานอย่างเต็มที่ ขอให้โชคดี!