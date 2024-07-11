วิธีการขยายทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025

การเติบโตของรายได้เป็นเป้าหมายหลักของทุกทีมขาย อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่เป้าหมายนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละธุรกิจ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายรายได้โดยรวมของแต่ละองค์กร
เมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจำเป็นต้องปรับขนาดโควตาที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนลูกค้าเป้าหมายและอัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงาน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายที่เติบโต รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และค้นพบโอกาสใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
คู่มือนี้จะอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการขยายขนาดในด้านการขายและให้คำแนะนำในการระบุเวลาที่เหมาะสมในการขยายทีมขาย นอกจากนี้ยังจะพาคุณไปสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการขยายทีมขายและทำให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาดด้วยข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวัง
การเข้าใจการขยายตัวในยอดขาย
การขยายยอดขายหมายถึงกระบวนการเพิ่มผลผลิตการขายอย่างเป็นระบบและผลักดันผลกำไรในขณะที่เพิ่มทรัพยากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในฐานะกลยุทธ์ทางธุรกิจ การขยายยอดขายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสามด้านหลักเหล่านี้:
- กำลังคน: การจ้างตัวแทนขายใหม่, การจัดตั้งทีมเพิ่มเติม, และการขยายแนวดิ่งการขาย
- โครงสร้างพื้นฐาน: เพิ่มทรัพยากร เช่น พื้นที่สำนักงาน วัสดุ และซอฟต์แวร์
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: การปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายปัจจุบัน, การกำจัดอุปสรรค, หรือการมาตรฐานกระบวนการของคุณ
ธุรกิจขยายยอดขายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหรือผลผลิตที่คาดหวัง
ความเกี่ยวข้องของการขยายยอดขาย
เพื่อที่จะเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพว่าจำเป็นต้องขยายขนาดหรือไม่ คุณสามารถพิจารณาได้จากสามแง่มุมต่อไปนี้:
การปรับปรุงความคล่องตัว
ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีแนวโน้มใหม่ ๆ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ยอมรับการขยายตัวสามารถรักษาความเกี่ยวข้องได้ และมีความคล่องตัวในการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นและระดับการผลิตที่ดีขึ้น
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้
การขยายทีมขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้และลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ การขยายทีมขายจะช่วยให้คุณมีตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับโอกาสทางรายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายทีมขายยังช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ลดทอนความพึงพอใจของลูกค้าหรือคุณภาพ จัดการกับปริมาณลูกค้าเป้าหมายที่มากขึ้น และเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น
การจัดการการแข่งขัน
การขยายขนาดช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันช่วยให้ตัวแทนขายของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและสำรวจตลาดใหม่ ๆ ธุรกิจยังสามารถเข้าถึงส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีขึ้น และปรับเป้าหมายรายได้ให้เหมาะสม
ในแง่ของความเกี่ยวข้อง การขยายทีมขายช่วยให้คุณสามารถเสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์ของคุณและขับเคลื่อนการแปลงเป็นลูกค้าได้มากขึ้นอย่างมั่นใจ องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายรับ ส่วนแบ่งตลาด และความสามารถในการทำกำไร
บทเรียนสำคัญหนึ่งที่ผมได้รับจากประสบการณ์ในทีมขายของ UiPath คือการสร้างบริษัทเพื่ออนาคต ผมรู้ว่านี่ฟังดูขัดแย้งในตัวเอง และอาจจะตรงข้ามกับแนวคิด blitzscaling เพราะคุณมักจะนึกถึง blitzscaling ว่าเป็นกระบวนการลงมือทำอย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ และคุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคง นั่นหมายถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงในระยะยาวเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
การเข้าใจการตลาดตรงและการขยายยอดขาย
ในบรรดาหลายกลยุทธ์การขายที่มีอิทธิพลต่อการขยายยอดขาย ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ส่งผลกระทบได้เทียบเท่ากับการตลาดโดยตรง การตลาดโดยตรงเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ แม้ว่าการขยายยอดขายจะมีผลโดยตรง แต่ในทางกลับกันก็เป็นความจริงเช่นกัน
การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าของธุรกิจทุกคนสามารถดำเนินการและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือสามประเด็นสำคัญที่การตลาดโดยตรงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการขยายทีมขายของคุณ:
การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
การมีปริมาณผู้ติดต่อที่เกิดจากการตลาดโดยตรงสูงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเติบโตทางธุรกิจ. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเตรียมตัวและขยายทีมขายได้.
การเสริมศักยภาพการขาย
การตลาดแบบตรงยังรวมถึงการใช้สื่อต่างๆ เช่น เอกสารข้อมูลเชิงลึก (whitepapers) บล็อก และกรณีศึกษา ซึ่งสามารถเป็นเนื้อหาให้ความรู้สำหรับพนักงานใหม่และเสริมศักยภาพฝ่ายขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การตลาดโดยตรงสร้างข้อมูลที่สม่ำเสมอและเกี่ยวข้องจากข้อเสนอแนะของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด ข้อมูลจากทีมขายที่เติบโตของคุณช่วยให้สามารถปรับปรุงโควตาและเป้าหมายรายได้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นขอบเขตที่เหมาะสมของการขยายตัว
ในทางกลับกัน กลยุทธ์การปรับขนาดที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มผลลัพธ์ของความพยายามทางการตลาดโดยตรงของคุณสำหรับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน
เราได้ดำเนินการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก เพื่อสร้างระบบที่ทรงพลัง เราได้ผสานจุดแข็งของเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย Datanyze และโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย Infer เข้าด้วยกัน Datanyze บอกเราว่าบริษัทใดกำลังใช้เทคโนโลยีอะไร และ Infer นำทางเราไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุด
เมื่อนำมารวมกัน เราสามารถเห็นลูกค้าเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเรามากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจกำหนดได้ว่าบริษัทที่ใช้ Kissmetrics มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของ Adroll มากกว่า จากนั้นเราสามารถกลับไปที่ Datanyze และขุดค้นลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นอีกครั้งและให้คะแนนพวกเขาอย่างเข้มข้นมากขึ้น
เมื่อใดควรขยายทีมขายของคุณ?
เมื่อขยายทีมขายของคุณ การเลือกเวลาที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่ได้ หากดำเนินการในเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจสร้างความเสียหายได้เช่นกัน
ทรัพยากรทางธุรกิจจะถูกใช้ไปเกินความจำเป็นหากคุณขยายทีมขายเร็วเกินไป และโอกาสการเติบโตจะสูญเสียไปหากขยายช้าเกินไป การระบุเวลาที่เหมาะสมในการขยายทีมขายของคุณคือจุดเปลี่ยนสำคัญ ต่อไปนี้คือห้าสถานการณ์ที่การขยายทีมขายของคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1. การเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
หากธุรกิจของคุณมีการเติบโตของรายได้ที่ต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาที่สำคัญ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีความเหมาะสมกับตลาดอย่างมั่นคง ความสม่ำเสมอเช่นนี้บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับข้อเสนอของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณปรับเป้าหมายรายได้ให้สูงขึ้น การขยายทีมขายในสถานการณ์นี้ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและต่อยอดความสำเร็จที่คุณได้สร้างขึ้นมา
การเพิ่มตัวแทนขายและปรับปรุงทีมปัจจุบันของคุณสามารถขยายขอบเขตการเข้าถึง สร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
2. โอกาสในการขยายตลาด
เมื่อธุรกิจของคุณได้ระบุตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่ กลุ่มลูกค้า หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถเติบโตได้ มีศักยภาพมหาศาลในการขยายตัว
นอกเหนือจากความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณแล้ว คุณยังต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม แผนงานที่ชัดเจน และเป้าหมายรายได้ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับตัวแทนขายเพื่อให้บรรลุผลได้ ด้วยการขยายส่วนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้
การขยายเข้าสู่กลุ่มตลาดใหม่ยัง ต้องมีการเชื่อมช่องว่างความรู้ที่มีอยู่ ให้ครบถ้วน มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของตลาดใหม่นั้น ๆ ̌สิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้
3. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่กำลังจะมาถึง
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรแยกต่างหาก การขยายทีมขายของคุณในช่วงนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายกำไรเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณได้ ด้วยการรับรอง ความสามารถในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณอย่างประสบความสำเร็จ การขยายทีมจะช่วยเพิ่มผลกระทบและเป้าหมายรายได้ของคุณให้สูงสุด
ทีมตัวแทนขายที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและขยายตัวสามารถรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ได้ บุคลากรที่ทุ่มเทจากการขยายตัวมีทักษะพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าล่าสุดอย่างรวดเร็ว สร้างการนำเสนอขายที่น่าสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายในช่วงแรก
เมื่อขยายขนาดในสถานการณ์นี้ ธุรกิจสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทนขายที่รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย
4. ทีมขายทำงานเต็มกำลังแล้ว
การขยายกระบวนการขายของคุณไม่ใช่เพียงแค่การคว้าโอกาสหรือเพิ่มรายได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตอบสนองและจัดการกับความต้องการภายในองค์กรของคุณด้วย หากทีมขายปัจจุบันของคุณสามารถทำยอดขายเกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่กลับประสบปัญหาในการบริหารจัดการงานหรือเผชิญกับความเหนื่อยล้า นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุน
การเพิ่มขีดความสามารถของทีมตัวแทนขายของคุณในสถานการณ์เหล่านี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการบรรเทาความกดดัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนขาย และทำให้มั่นใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพจะไม่หลุดมือไป ทีมขายที่ทำงานหนักเกินไปอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสในการปิดการขายและทำให้ขวัญกำลังใจลดลง การเพิ่มตัวแทนขายใหม่และพัฒนาทักษะการขายที่มีอยู่จะช่วย กระจายภาระงานได้ดีขึ้น และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น
การขยายขนาดช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการมองเห็นแบรนด์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล
5. การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาและต้นทุนของวงจรการขาย
การปรับขนาดยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ลักษณะและความต้องการของลูกค้าจะมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการหาลูกค้าหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขาเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการปรับขนาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ธุรกิจต้อง พัฒนาทักษะและศักยภาพของตัวแทนขายให้สอดคล้องกับกำลังคน เพื่อเร่งการดูแลลูกค้าเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายกำไร แม้ว่าสถานการณ์จะคล้ายกับการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต แต่กระบวนการ ไม่ใช่กำลังคน ที่ถูกใช้งานเกินกำลังในที่นี้
6. การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขัน
หากคุณสังเกตเห็นว่าคู่แข่งของคุณกำลังเพิ่มการปรากฏตัวในตลาดและความพยายามในการขายอย่างจริงจัง อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดใหม่ ๆ และปรับเป้าหมายรายได้ของคุณจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้
แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นวิธีการตอบสนองต่อการขยายตัวในมุมมองแรก แต่จริง ๆ แล้วเป็นวิธีการที่เชิงรุกอย่างมากเมื่อมีการวิเคราะห์ตลาดและเครื่องมือข้อมูลเชิงธุรกิจที่พร้อมใช้งาน การดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขันช่วยให้คุณสามารถก้าวทันคู่แข่ง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และรักษาตำแหน่งผู้นำด้านการขายในอุตสาหกรรมของคุณ
เมื่อเวลาเหมาะสม สิ่งที่เหลืออยู่คือการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีขยายทีมขายของคุณ?
เมื่อพิจารณาถึงความลึกซึ้งของกลยุทธ์ การตอบคำถามว่า "จะขยายทีมขายอย่างไร" จำเป็นต้องพิจารณาหลายแง่มุมขององค์กรขายของคุณ
นี่คือห้าแง่มุมสำคัญในการขยายทีมขายของคุณอย่างรวดเร็ว:
1. ระบุตลาดเป้าหมายของคุณ
ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายยอดขายให้ประสบความสำเร็จ การเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดได้
นี่คือขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุตลาดเป้าหมายของคุณ:
- ดำเนินการตลาดโดยตรงและการสำรวจเพื่อระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา ข้อมูลประชากร และพฤติกรรมการซื้อ
- วิเคราะห์ฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
- สร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อที่แทนลูกค้าในอุดมคติของคุณ และใช้พวกเขาเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและกลยุทธ์แก่ตัวแทนขายของคุณ
คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางให้น้อยลงในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเหล่านั้นให้ดีที่สุด จากนั้นจึงนำรูปแบบการปิดการขายที่ได้ผลกับกลุ่มนี้ไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป สมมติว่าลูกค้า 10 อันดับแรกของคุณเป็นบริษัทที่มีพนักงาน 200 ถึง 500 คน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสื่อใหม่
ดูตลาดและบริษัทที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ก้าวไปข้างหน้า ฉันจะไม่รีบพุ่งเป้าไปที่บริษัทที่มีพนักงาน 1,000 ถึง 5,000 คนทันที ฉันจะพยายามอยู่ใกล้สิ่งที่เรารู้ว่าใช้ได้ผลอยู่แล้ว
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการชั้นนำ Clickupนำเสนอเทมเพลตแผนการขายที่พร้อมใช้งานมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของ ClickUpช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถระบุและวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาแคมเปญการขายที่ตรงเป้าหมายสูง ติดตามแนวโน้มตลาดและคู่แข่ง และกำหนดเป้าหมายการขายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จ
เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบ และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายยอดขาย เป้าหมายรายได้ และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เทมเพลตนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสร้างกลยุทธ์รอบเป้าหมายเหล่านี้ ช่วยให้ทีมขายของคุณดำเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่นำทางการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือการสร้างโปรไฟล์ลูกค้า
แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบสำรวจลูกค้าได้เพียงไม่กี่คลิก ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย แบบสำรวจนี้จะรวบรวมและประเมินผลตอบกลับแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์จุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถดำเนินการปรับปรุงได้อย่างตรงจุดและประหยัดเวลาอย่างมาก
2. สร้างทีมที่เหมาะสม
อีกแง่มุมหนึ่งของการขยายขนาดคือการสรรหาบุคลากร การสร้างทีมตัวแทนขายที่เหมาะสมต้องมองหาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายยอดขายและอัตราการแปลงในอนาคตของคุณ
แง่มุมเฉพาะของการขยายขนาดนี้ไปไกลกว่าประสบการณ์การขายและความรู้ในอุตสาหกรรม โดยเน้น ทักษะอ่อน เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา และความยืดหยุ่น
ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมาย, ทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา, และนำเสนอโซลูชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งและอุปสรรค และช่วยให้สามารถนำทางผ่านวงจรการขายที่ซับซ้อนได้.
ประเภทของพนักงานขายที่คุณต้องการในระยะนี้แตกต่างอย่างมากจากประเภทของพนักงานขายที่คุณจ้างเพื่อขยายกิจการหลังจากที่คุณได้สร้างการสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดแล้ว. หลายสตาร์ทอัพพลาดจุดนี้.
พวกเขาอาจหันไปหาการดำเนินงานด้านการขายที่พิสูจน์แล้วอย่าง EMC หรือ Oracle เพื่อหาคนอายุ 24 ปีที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี อย่างไรก็ตาม คนๆ นั้นอาจไม่ใช่โปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนนี้ เมื่อพนักงานขายประเภทนี้เข้าร่วมบริษัทเหล่านั้น พวกเขาจะได้รับพิมพ์เขียวที่บอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร พวกเขาเก่งมากในการทำตามพิมพ์เขียว แต่พวกเขาอาจประสบปัญหาเมื่อต้องสร้างพิมพ์เขียวขึ้นมาเอง
การปรับตัวเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสมาชิกในทีมทุกคนควรสามารถปรับแนวทางของตนตามกลยุทธ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
การสร้างทีมที่เหมาะสมยังรวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของทีมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นมากขึ้น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการติดตามการเติบโตของพนักงานผ่านเทมเพลต เช่นเทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp
เทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความสามารถของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เพื่อประเมินความก้าวหน้า และแบ่งปันข้อเสนอแนะและการยกย่องอย่างทันท่วงที เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายทักษะของทีมขายของคุณ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและดำเนินการตามความสำเร็จของโควตากับความสามารถของตัวแทนขายได้
3. รักษาการคงอยู่ของพนักงาน
การรักษาพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเป้าหมายรายได้และประสิทธิภาพการทำงานทั้งในช่วงการขยายตัวและหลังการขยายตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการในการขยายตัวในอนาคตได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ให้ความรู้สึกและแรงจูงใจของพนักงานมาลดทอนข้อมูลเชิงลึกของคุณ
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายของคุณ มอบโอกาสในการเติบโตและพัฒนา ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม โครงการพี่เลี้ยง และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานคือการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งให้คุณค่ากับการร่วมมือ การยอมรับ และการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและน่าสนใจจะช่วยให้คุณรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้ และช่วยให้ทีมขายของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว.
แพลตฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้คุณตรวจสอบระดับการรักษาพนักงานของคุณ และสร้างแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp สำหรับการรักษาพนักงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนในการพัฒนากลยุทธ์และโครงการที่มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อ ระบุพื้นที่สำคัญที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสุขและความผูกพันของพนักงาน และสร้างกลยุทธ์เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน เทมเพลตนี้มุ่งเน้นที่การลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการจ้างพนักงานใหม่ และเพิ่มผลผลิตผ่านการรักษาพนักงาน
หากคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การรักษาพนักงานโดยเฉพาะ และต้องการให้พนักงานขายชั้นนำของคุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเช่นกันแม่แบบแผนไทม์ไลน์การรักษาพนักงานของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานร่วมกันและสร้างแผนงานที่มีโครงสร้างและทำงานร่วมกันได้ เพื่อระบุ สร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถล้างโควตาและการแปลง, ติดตามความคืบหน้า, และรับรองความสอดคล้องระหว่างแผนกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจสูงสุด และประสบความสำเร็จในระยะยาว
ในปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มขนาดองค์กรขายของเราเป็นสองเท่า เป้าหมายของเราคือการบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรขาย สำหรับประสิทธิภาพ เราได้กำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางเวลาการขาย ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การทำข้อตกลงเสร็จสิ้น และกำหนดตัวชี้วัดที่ทีมของเราต้องบรรลุในแต่ละวัน
เพื่อประสิทธิภาพ เราได้ปรับปรุงกระบวนการขายของเราให้เป็นการให้คำปรึกษาและมุ่งเน้นคุณค่า สร้างคู่มือปฏิบัติการที่ละเอียดโดยอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของพนักงานขายชั้นนำของเรา และสร้างโปรแกรมการยอมรับที่ทำให้ทีมของเรามีพลังทุกวัน เพื่อเสริมสร้างสิ่งนี้ เราได้สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการยอมรับที่เฉลิมฉลองผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและผลงานเฉพาะ และสร้างสภาการขายที่จัดการกับพื้นที่ที่มีโอกาสในนามของเพื่อนร่วมงานของพวกเขา
4. สร้างโครงสร้างทีม
เมื่อขยายทีมขายของคุณ คุณต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนพร้อมบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนนี้ของการขยายยอดขายช่วยลดความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างทีมที่เหมาะสม ตัวแทนขายของคุณจะมีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานและตระหนักถึงเป้าหมายรายได้และผู้นำของตนมากขึ้น
พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดทีม, ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, และสายผลิตภัณฑ์ โครงสร้างทีมขายที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ทีมภูมิภาค, ทีมแนวตั้ง, และทีมเฉพาะผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณมีโครงสร้างเบื้องต้นแล้ว ให้ประเมินอย่างสม่ำเสมอและปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความร่วมมือ
5. ใช้การตลาดโดยตรง
การตลาดโดยตรงเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการเข้าถึงลูกค้าใหม่และเร่งการเติบโตของยอดขาย การขยายตัวแทนขายของคุณผ่านการตลาดโดยตรงเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์รวมถึงการใช้แคมเปญอีเมลเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย ส่งเสริมข้อเสนอพิเศษ และเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า
การขยายขนาดด้วยการใช้การตลาดโดยตรงยังช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรและความสนใจเฉพาะ สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า เช่น บทความในบล็อก อีบุ๊ก และสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพและสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำทางความคิด
การนำกลยุทธ์การตลาดทางตรงที่ครอบคลุมมาใช้สามารถขยายความพยายามในการหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตการตลาดทางตรงของ ClickUp ช่วยจัดโครงสร้างและปรับปรุงความพยายามในการตลาดทางตรงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเทมเพลต CRM การตลาดทางตรงของ ClickUp
เทมเพลต CRM สำหรับบริษัทการตลาดทางอีเมลโดยตรงของ ClickUp ช่วยให้การรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามแคมเปญเป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยให้การเข้าถึงเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแบ่งกลุ่มที่เป็นระบบและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ
วิธีใช้ ClickUp เพื่อขยายทีมขายของคุณ
เทมเพลตของ ClickUp สามารถช่วยในทุกขั้นตอนของการขยายองค์กรขายของคุณ และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือขายที่พร้อมใช้งานมากมายได้ หากคุณต้องการเพิ่มเติม ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายClickUp Sales Project Management Softwareให้บริการเพื่อโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายของคุณ และเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการขยายทีมของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการร่วมมือในการทำข้อตกลง
นอกจากนี้ยังมี การมอบหมายงานอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะ รวมถึงการผสานระบบ CRM สำหรับการตรวจสอบปริมาณงานของทีมขายของคุณ ช่วยให้การจัดการทีมและการขยายตัวตามข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
มีเครื่องมือในตัวเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่นClickUp Forms ซึ่งช่วยคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยการรวบรวมคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม คุณยังมีClickUp Docsเพื่อ ปรับปรุงเอกสารกลยุทธ์การขยายขนาด และมีฟีเจอร์ AI ที่เรียกว่าClickUp Brainเพื่อสร้างการนำเสนอขายได้อย่างง่ายดายและแม้กระทั่งอัตโนมัติอีเมลขายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลของคุณ
ซอฟต์แวร์ ClickUp นี้มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ รวมถึง API ของ ClickUp เอง และช่วยปรับแต่งตามความต้องการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการ
ธุรกิจการตลาดและแคมเปญ SEOชื่อ New Research Marketing ใช้ ClickUpเพื่อขยายการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ประจำปีขึ้น 800,000 ดอลลาร์
ClickUp มีทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถนำระบบที่เคยใช้ใน Google Sheets มาปรับใช้กับ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ทีมของเราปรับตัวได้รวดเร็วขึ้นมาก เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เพียงแค่ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความท้าทายและข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขยายทีมขายของคุณ
ในขณะที่ขั้นตอนในการขยายทีมขายของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้ว นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณต้องหลีกเลี่ยงระหว่างทาง:
การจ้างงานเร็วเกินไป
ในการเร่งรีบเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่หรือเพิ่มรายได้ ธุรกิจอาจถูกล่อลวงให้จ้างพนักงานขายจำนวนมากในคราวเดียว วิธีการนี้อาจส่งผลเสียได้ง่าย
การฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร หากคุณจ้างพนักงานเร็วเกินไป คุณอาจไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างเพียงพอ ทำให้พวกเขาไม่พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายการขายที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ และอัตราการลาออกสูง
วิธีแก้ไข
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับกระบวนการสรรหา เข้าใจความต้องการของคุณ และคัดกรองผู้สมัครอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการ
ClickUp Goals, ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดทำรายการและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกข้อกำหนดหลักจากผู้สมัครเหล่านี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณแชร์เป้าหมายกับทีม HR ของคุณได้อย่างราบรื่นและทำงานร่วมกันระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์
การละเลยความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
ทักษะและประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็น แต่บ่อยครั้งที่เรามุ่งเน้นมากเกินไปในขณะที่ขยายทีมขายของคุณ การหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความไว้วางใจ การเพิกเฉยต่อความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรมจะรบกวนพลวัตของทีม นำไปสู่ความขัดแย้ง และลดผลกระทบของการขยายตัว
วิธีแก้ไข
เมื่อประเมินกลยุทธ์การขยายขนาดทีมของคุณ ให้ประเมินทักษะอ่อนโดยรวมของทีมและให้ความสนใจกับคุณภาพของการสื่อสาร. มองหาผู้สมัครที่มีคุณค่าทางจิตใจที่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทคุณ และมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับภารกิจของคุณ.
การขาดการสื่อสาร
เมื่อทีมขายของคุณเติบโตขึ้น การรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น การละเลยสิ่งนี้ถือเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง และการขยายตัวที่ล่าช้า หากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข จะส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้ด้วยเช่นกัน
วิธีแก้ไข
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ จัดให้มีการประชุมทีมเป็นประจำเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัท กลยุทธ์การขาย และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีมและผู้บริหาร
เครื่องมือในตัวของ ClickUp เช่นClickUp Chat ViewและClickUp Whiteboards สามารถช่วยปรับให้ช่องทางการสื่อสารของคุณเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Chat เป็นฟีเจอร์การส่งข้อความที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถแท็กได้ทันทีและเชื่อมต่องานและเป้าหมายต่างๆ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถปรับแต่งให้แชทควบคู่ไปกับแดชบอร์ดใดๆ ได้ และมาพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากมาย
ClickUp Whiteboards เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการมองเห็นภาพในความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมในการแลกเปลี่ยนไอเดียและมอบหมายงานได้อย่างราบรื่น พร้อมกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Whiteboards ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมสมองไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมของ ClickUp ได้ช่วยขับเคลื่อนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับลูกค้าหลักหลายราย องค์กรการตลาดและพัฒนาเภสัชกรรม
เภสัชกรเมนเทอร์ใช้ ClickUpและเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า พร้อมให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารได้ 100% โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเขตเวลา
เราทำงานข้ามหลายแผนกในฝ่ายการตลาดและการพัฒนา ClickUp ช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละแผนกมีโฟลเดอร์ของตัวเอง และแต่ละแผนกมีพื้นที่ของตัวเอง สำหรับงานร่วมกัน เรามีพื้นที่สำหรับการดำเนินงาน
การละเลยการฝึกอบรมและการพัฒนา
การขายเป็นสาขาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา. เพื่อให้ได้เปรียบในตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเพิ่มทักษะ รวมถึงตัวแทนขายใหม่ ทีมที่มีอยู่ และแม้กระทั่งผู้นำการขายขององค์กร.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยระหว่างการขยายธุรกิจซึ่งมักก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากคือการละเลยความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หากไม่มีโปรแกรมฝึกอบรมที่เข้มแข็ง ทีมขายที่ขยายขึ้นจะไม่สามารถรับมือกับโอกาสใหม่ ๆ หรือบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของธุรกิจที่ขยายตัวได้ เช่น เป้าหมายรายได้ที่เพิ่มขึ้น
โมดูลการฝึกอบรมประกอบด้วย การสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเจรจาต่อรอง นอกเหนือจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว การพัฒนาทีมขายยังรวมถึงการโค้ช การให้คำปรึกษา และการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมในอุตสาหกรรม
เทมเพลตแผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดนี้
แผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp เป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งเพื่อช่วยในการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุและจัดการทรัพยากรในขณะที่ยังคงทำงานตามปกติของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนและจัดสรรงบประมาณในแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทบทวนขั้นตอนการขยายทีมขายของคุณ
ความคาดหวังที่ไม่สมจริง
ข้อผิดพลาดหนึ่งมีความเสียหายเป็นพิเศษเพราะมันส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและทรัพยากร หากเป้าหมายของคุณทะเยอทะยานเกินไป พนักงานขายของคุณอาจรู้สึกท้อแท้และขาดแรงจูงใจ นำไปสู่ความเหนื่อยล้าและอัตราการลาออกสูง หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ อิงจากข้อมูลในอดีต มาตรฐานอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ประโยชน์ของการขยายทีมขายของคุณ
ด้วยการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด ความเกี่ยวข้อง การดำเนินการ และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย นี่คือประโยชน์ที่การขยายทีมขายของคุณสามารถมอบให้กับธุรกิจของคุณ:
รายได้เพิ่มขึ้น
ทีมขายที่ปรับขนาดได้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและปิดการขายได้มากขึ้นในระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด้วยพนักงานขายที่มากขึ้นในการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ การคัดกรองลูกค้า และการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถขยายเป้าหมายรายได้จากการขายและเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้มากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณ
การขยายตลาด
การขยายยอดขายในโมเดลธุรกิจของคุณช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้ ด้วยการเพิ่มตัวแทนขายที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ คุณสามารถมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่และใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา การกระจายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ
การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
ทีมที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้การบริการลูกค้าและการสนับสนุนมีความมุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทีมบริการลูกค้าที่ทุ่มเทสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของคุณ สิ่งนี้จะนำไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำ การตลาดแบบปากต่อปากในเชิงบวก และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
เสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์
ทีมขายที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการตลาดแบบปากต่อปาก เมื่อพนักงานขายของคุณมอบบริการและคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ และมอบความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดให้กับคุณ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน
การขยายทีมขายของคุณจะมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันและทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งโดยการขยายขอบเขตการขาย เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ทีมขายที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจสามารถช่วยให้คุณชนะการเจรจาได้มากขึ้น ปิดการขายที่มีมูลค่าสูงขึ้น และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน
ขยายยอดขายเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วย ClickUp
การขยายทีมขายของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการตลาดและเพิ่มรายได้ของคุณได้ บทความนี้ได้เตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับเวลาที่ควรขยายทีมขายและแง่มุมต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การขยายทีมมีประสิทธิภาพ
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp คือคู่ค้าที่เหมาะที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างคุณเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัวในด้านการขาย ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการ ไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้ให้เป็นไปตามโชคชะตา และการร่วมมือของทีมจะกลายเป็นเรื่องที่ราบรื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ดังนั้นอย่ารอช้า; ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น.ลงทะเบียนฟรีบน ClickUp วันนี้!