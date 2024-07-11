บล็อก ClickUp
วิธีการขยายทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025
Business

วิธีการขยายทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
11 กรกฎาคม 2567

การเติบโตของรายได้เป็นเป้าหมายหลักของทุกทีมขาย อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่เป้าหมายนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละธุรกิจ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายรายได้โดยรวมของแต่ละองค์กร

เมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจำเป็นต้องปรับขนาดโควตาที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนลูกค้าเป้าหมายและอัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นลูกค้าจริง ให้สอดคล้องกับจำนวนพนักงาน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายที่เติบโต รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และค้นพบโอกาสใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือนี้จะอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการขยายขนาดในด้านการขายและให้คำแนะนำในการระบุเวลาที่เหมาะสมในการขยายทีมขาย นอกจากนี้ยังจะพาคุณไปสำรวจแง่มุมต่างๆ ของการขยายทีมขายและทำให้การเรียนรู้ของคุณเป็นไปอย่างไม่มีข้อผิดพลาดด้วยข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรระวัง

การเข้าใจการขยายตัวในยอดขาย

การขยายยอดขายหมายถึงกระบวนการเพิ่มผลผลิตการขายอย่างเป็นระบบและผลักดันผลกำไรในขณะที่เพิ่มทรัพยากรอย่างค่อยเป็นค่อยไป ในฐานะกลยุทธ์ทางธุรกิจ การขยายยอดขายเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสามด้านหลักเหล่านี้:

  • กำลังคน: การจ้างตัวแทนขายใหม่, การจัดตั้งทีมเพิ่มเติม, และการขยายแนวดิ่งการขาย
  • โครงสร้างพื้นฐาน: เพิ่มทรัพยากร เช่น พื้นที่สำนักงาน วัสดุ และซอฟต์แวร์
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: การปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายปัจจุบัน, การกำจัดอุปสรรค, หรือการมาตรฐานกระบวนการของคุณ

ธุรกิจขยายยอดขายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจหรือผลผลิตที่คาดหวัง

ความเกี่ยวข้องของการขยายยอดขาย

เพื่อที่จะเข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพว่าจำเป็นต้องขยายขนาดหรือไม่ คุณสามารถพิจารณาได้จากสามแง่มุมต่อไปนี้:

การปรับปรุงความคล่องตัว

ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีแนวโน้มใหม่ ๆ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธุรกิจที่ยอมรับการขยายตัวสามารถรักษาความเกี่ยวข้องได้ และมีความคล่องตัวในการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นและระดับการผลิตที่ดีขึ้น

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้

การขยายทีมขายของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างรายได้และลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ การขยายทีมขายจะช่วยให้คุณมีตัวแทนขายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับโอกาสทางรายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายทีมขายยังช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ลดทอนความพึงพอใจของลูกค้าหรือคุณภาพ จัดการกับปริมาณลูกค้าเป้าหมายที่มากขึ้น และเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น

การจัดการการแข่งขัน

การขยายขนาดช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ มันช่วยให้ตัวแทนขายของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นและสำรวจตลาดใหม่ ๆ ธุรกิจยังสามารถเข้าถึงส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ขึ้น ขับเคลื่อนการเติบโตที่ดีขึ้น และปรับเป้าหมายรายได้ให้เหมาะสม

ในแง่ของความเกี่ยวข้อง การขยายทีมขายช่วยให้คุณสามารถเสริมสร้างการมองเห็นแบรนด์ของคุณและขับเคลื่อนการแปลงเป็นลูกค้าได้มากขึ้นอย่างมั่นใจ องค์ประกอบทั้งหมดนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายรับ ส่วนแบ่งตลาด และความสามารถในการทำกำไร

บทเรียนสำคัญหนึ่งที่ผมได้รับจากประสบการณ์ในทีมขายของ UiPath คือการสร้างบริษัทเพื่ออนาคต ผมรู้ว่านี่ฟังดูขัดแย้งในตัวเอง และอาจจะตรงข้ามกับแนวคิด blitzscaling เพราะคุณมักจะนึกถึง blitzscaling ว่าเป็นกระบวนการลงมือทำอย่างรวดเร็ว

แต่ถ้าคุณต้องการที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว คุณจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ และคุณจำเป็นต้องมีพื้นฐานที่มั่นคง นั่นหมายถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงในระยะยาวเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง

การเข้าใจการตลาดตรงและการขยายยอดขาย

ในบรรดาหลายกลยุทธ์การขายที่มีอิทธิพลต่อการขยายยอดขาย ไม่มีกลยุทธ์ใดที่ส่งผลกระทบได้เทียบเท่ากับการตลาดโดยตรง การตลาดโดยตรงเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ แม้ว่าการขยายยอดขายจะมีผลโดยตรง แต่ในทางกลับกันก็เป็นความจริงเช่นกัน

การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและเจ้าของธุรกิจทุกคนสามารถดำเนินการและเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือสามประเด็นสำคัญที่การตลาดโดยตรงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกในการขยายทีมขายของคุณ:

การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

การมีปริมาณผู้ติดต่อที่เกิดจากการตลาดโดยตรงสูงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการเติบโตทางธุรกิจ. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเตรียมตัวและขยายทีมขายได้.

การเสริมศักยภาพการขาย

การตลาดแบบตรงยังรวมถึงการใช้สื่อต่างๆ เช่น เอกสารข้อมูลเชิงลึก (whitepapers) บล็อก และกรณีศึกษา ซึ่งสามารถเป็นเนื้อหาให้ความรู้สำหรับพนักงานใหม่และเสริมศักยภาพฝ่ายขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม

ต้องอ่าน:เราได้ทดสอบ 15 เครื่องมือเสริมการขายที่ดีที่สุดสำหรับทีมขายในปี 2024

ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การตลาดโดยตรงสร้างข้อมูลที่สม่ำเสมอและเกี่ยวข้องจากข้อเสนอแนะของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด ข้อมูลจากทีมขายที่เติบโตของคุณช่วยให้สามารถปรับปรุงโควตาและเป้าหมายรายได้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นขอบเขตที่เหมาะสมของการขยายตัว

ในทางกลับกัน กลยุทธ์การปรับขนาดที่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มผลลัพธ์ของความพยายามทางการตลาดโดยตรงของคุณสำหรับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

เราได้ดำเนินการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก เพื่อสร้างระบบที่ทรงพลัง เราได้ผสานจุดแข็งของเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย Datanyze และโมเดลการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย Infer เข้าด้วยกัน Datanyze บอกเราว่าบริษัทใดกำลังใช้เทคโนโลยีอะไร และ Infer นำทางเราไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าหรือบริการของเรามากที่สุด

เมื่อนำมารวมกัน เราสามารถเห็นลูกค้าเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของเรามากขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจกำหนดได้ว่าบริษัทที่ใช้ Kissmetrics มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าของ Adroll มากกว่า จากนั้นเราสามารถกลับไปที่ Datanyze และขุดค้นลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นอีกครั้งและให้คะแนนพวกเขาอย่างเข้มข้นมากขึ้น

เมื่อใดควรขยายทีมขายของคุณ?

เมื่อขยายทีมขายของคุณ การเลือกเวลาที่เหมาะสมคือปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถผลักดันธุรกิจของคุณไปสู่ระดับใหม่ได้ หากดำเนินการในเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็อาจสร้างความเสียหายได้เช่นกัน

ทรัพยากรทางธุรกิจจะถูกใช้ไปเกินความจำเป็นหากคุณขยายทีมขายเร็วเกินไป และโอกาสการเติบโตจะสูญเสียไปหากขยายช้าเกินไป การระบุเวลาที่เหมาะสมในการขยายทีมขายของคุณคือจุดเปลี่ยนสำคัญ ต่อไปนี้คือห้าสถานการณ์ที่การขยายทีมขายของคุณเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

1. การเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

หากธุรกิจของคุณมีการเติบโตของรายได้ที่ต่อเนื่องและคาดการณ์ได้ในช่วงเวลาที่สำคัญ นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีความเหมาะสมกับตลาดอย่างมั่นคง ความสม่ำเสมอเช่นนี้บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับข้อเสนอของคุณ และเปิดโอกาสให้คุณปรับเป้าหมายรายได้ให้สูงขึ้น การขยายทีมขายในสถานการณ์นี้ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและต่อยอดความสำเร็จที่คุณได้สร้างขึ้นมา

การเพิ่มตัวแทนขายและปรับปรุงทีมปัจจุบันของคุณสามารถขยายขอบเขตการเข้าถึง สร้างโอกาสทางการขายเพิ่มขึ้น และปิดการขายได้มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง

2. โอกาสในการขยายตลาด

เมื่อธุรกิจของคุณได้ระบุตลาดทางภูมิศาสตร์ใหม่ กลุ่มลูกค้า หรืออุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถเติบโตได้ มีศักยภาพมหาศาลในการขยายตัว

นอกเหนือจากความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับตลาดเป้าหมายของคุณแล้ว คุณยังต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม แผนงานที่ชัดเจน และเป้าหมายรายได้ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับตัวแทนขายเพื่อให้บรรลุผลได้ ด้วยการขยายส่วนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ได้

การขยายเข้าสู่กลุ่มตลาดใหม่ยัง ต้องมีการเชื่อมช่องว่างความรู้ที่มีอยู่ ให้ครบถ้วน มุ่งเน้นการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ โดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของตลาดใหม่นั้น ๆ ̌สิ่งนี้ช่วยให้การสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของคุณชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้

3. การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่กำลังจะมาถึง

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องมีการวางแผนทรัพยากรแยกต่างหาก การขยายทีมขายของคุณในช่วงนี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายกำไรเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณได้ ด้วยการรับรอง ความสามารถในการส่งเสริมและขายผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณอย่างประสบความสำเร็จ การขยายทีมจะช่วยเพิ่มผลกระทบและเป้าหมายรายได้ของคุณให้สูงสุด

ทีมตัวแทนขายที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและขยายตัวสามารถรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ได้ บุคลากรที่ทุ่มเทจากการขยายตัวมีทักษะพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสินค้าล่าสุดอย่างรวดเร็ว สร้างการนำเสนอขายที่น่าสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างยอดขายในช่วงแรก

เมื่อขยายขนาดในสถานการณ์นี้ ธุรกิจสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวแทนขายที่รับผิดชอบได้อย่างง่ายดาย

4. ทีมขายทำงานเต็มกำลังแล้ว

การขยายกระบวนการขายของคุณไม่ใช่เพียงแค่การคว้าโอกาสหรือเพิ่มรายได้โดยตรงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตอบสนองและจัดการกับความต้องการภายในองค์กรของคุณด้วย หากทีมขายปัจจุบันของคุณสามารถทำยอดขายเกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แต่กลับประสบปัญหาในการบริหารจัดการงานหรือเผชิญกับความเหนื่อยล้า นั่นเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขาต้องการการสนับสนุน

การเพิ่มขีดความสามารถของทีมตัวแทนขายของคุณในสถานการณ์เหล่านี้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการบรรเทาความกดดัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวแทนขาย และทำให้มั่นใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพจะไม่หลุดมือไป ทีมขายที่ทำงานหนักเกินไปอาจนำไปสู่การพลาดโอกาสในการปิดการขายและทำให้ขวัญกำลังใจลดลง การเพิ่มตัวแทนขายใหม่และพัฒนาทักษะการขายที่มีอยู่จะช่วย กระจายภาระงานได้ดีขึ้น และทำให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีเวลาและทรัพยากรที่จำเป็น

การขยายขนาดช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายในการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการมองเห็นแบรนด์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล

5. การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาและต้นทุนของวงจรการขาย

การปรับขนาดยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการต่าง ๆ เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ลักษณะและความต้องการของลูกค้าจะมีความหลากหลายมากขึ้น เมื่อเวลาและต้นทุนที่ใช้ในการหาลูกค้าหรือตอบสนองความต้องการของพวกเขาเพิ่มขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการปรับขนาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ธุรกิจต้อง พัฒนาทักษะและศักยภาพของตัวแทนขายให้สอดคล้องกับกำลังคน เพื่อเร่งการดูแลลูกค้าเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายกำไร แม้ว่าสถานการณ์จะคล้ายกับการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิต แต่กระบวนการ ไม่ใช่กำลังคน ที่ถูกใช้งานเกินกำลังในที่นี้

6. การเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขัน

หากคุณสังเกตเห็นว่าคู่แข่งของคุณกำลังเพิ่มการปรากฏตัวในตลาดและความพยายามในการขายอย่างจริงจัง อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น การขยายทีมของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับแนวโน้มตลาดใหม่ ๆ และปรับเป้าหมายรายได้ของคุณจะช่วยให้คุณปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนเป็นวิธีการตอบสนองต่อการขยายตัวในมุมมองแรก แต่จริง ๆ แล้วเป็นวิธีการที่เชิงรุกอย่างมากเมื่อมีการวิเคราะห์ตลาดและเครื่องมือข้อมูลเชิงธุรกิจที่พร้อมใช้งาน การดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์การแข่งขันช่วยให้คุณสามารถก้าวทันคู่แข่ง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และรักษาตำแหน่งผู้นำด้านการขายในอุตสาหกรรมของคุณ

เมื่อเวลาเหมาะสม สิ่งที่เหลืออยู่คือการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีขยายทีมขายของคุณ?

เมื่อพิจารณาถึงความลึกซึ้งของกลยุทธ์ การตอบคำถามว่า "จะขยายทีมขายอย่างไร" จำเป็นต้องพิจารณาหลายแง่มุมขององค์กรขายของคุณ

นี่คือห้าแง่มุมสำคัญในการขยายทีมขายของคุณอย่างรวดเร็ว:

1. ระบุตลาดเป้าหมายของคุณ

ตลาดเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการขยายยอดขายให้ประสบความสำเร็จ การเข้าใจโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณสามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดได้

นี่คือขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการระบุตลาดเป้าหมายของคุณ:

  • ดำเนินการตลาดโดยตรงและการสำรวจเพื่อระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหา ข้อมูลประชากร และพฤติกรรมการซื้อ
  • วิเคราะห์ฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณเพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
  • สร้างบุคลิกภาพของผู้ซื้อที่แทนลูกค้าในอุดมคติของคุณ และใช้พวกเขาเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและกลยุทธ์แก่ตัวแทนขายของคุณ

คุณจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าและกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะทางให้น้อยลงในช่วงเริ่มต้นของการเติบโต ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเหล่านั้นให้ดีที่สุด จากนั้นจึงนำรูปแบบการปิดการขายที่ได้ผลกับกลุ่มนี้ไปใช้กับกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป สมมติว่าลูกค้า 10 อันดับแรกของคุณเป็นบริษัทที่มีพนักงาน 200 ถึง 500 คน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทสื่อใหม่

ดูตลาดและบริษัทที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ก้าวไปข้างหน้า ฉันจะไม่รีบพุ่งเป้าไปที่บริษัทที่มีพนักงาน 1,000 ถึง 5,000 คนทันที ฉันจะพยายามอยู่ใกล้สิ่งที่เรารู้ว่าใช้ได้ผลอยู่แล้ว

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการชั้นนำ Clickupนำเสนอเทมเพลตแผนการขายที่พร้อมใช้งานมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ปรับกระบวนการขยายธุรกิจของคุณให้ราบรื่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับกระบวนการขยายธุรกิจของคุณให้ราบรื่นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของ ClickUp

เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของ ClickUpช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถระบุและวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ยังช่วยในการพัฒนาแคมเปญการขายที่ตรงเป้าหมายสูง ติดตามแนวโน้มตลาดและคู่แข่ง และกำหนดเป้าหมายการขายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จ

ใช้เทมเพลตแผนการขายของ ClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายในพื้นที่กลาง
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนการขายของ ClickUp เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน ซึ่งสามารถจัดระเบียบได้อย่างง่ายดายในพื้นที่กลาง

เทมเพลตแผนการขายของ ClickUpมุ่งเน้นไปที่การปรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจให้เป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบ และมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการกำหนดเป้าหมายยอดขาย เป้าหมายรายได้ และกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด เทมเพลตนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้คุณสร้างกลยุทธ์รอบเป้าหมายเหล่านี้ ช่วยให้ทีมขายของคุณดำเนินงานตามแผนการขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแผนที่นำทางการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือการสร้างโปรไฟล์ลูกค้า

รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างราบรื่นด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUp

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUpเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแบบสำรวจลูกค้าได้เพียงไม่กี่คลิก ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย แบบสำรวจนี้จะรวบรวมและประเมินผลตอบกลับแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณวิเคราะห์จุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้สามารถดำเนินการปรับปรุงได้อย่างตรงจุดและประหยัดเวลาอย่างมาก

2. สร้างทีมที่เหมาะสม

อีกแง่มุมหนึ่งของการขยายขนาดคือการสรรหาบุคลากร การสร้างทีมตัวแทนขายที่เหมาะสมต้องมองหาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายยอดขายและอัตราการแปลงในอนาคตของคุณ

แง่มุมเฉพาะของการขยายขนาดนี้ไปไกลกว่าประสบการณ์การขายและความรู้ในอุตสาหกรรม โดยเน้น ทักษะอ่อน เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา และความยืดหยุ่น

ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้ตัวแทนขายสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมาย, ทำความเข้าใจความต้องการของพวกเขา, และนำเสนอโซลูชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขข้อขัดแย้งและอุปสรรค และช่วยให้สามารถนำทางผ่านวงจรการขายที่ซับซ้อนได้.

ประเภทของพนักงานขายที่คุณต้องการในระยะนี้แตกต่างอย่างมากจากประเภทของพนักงานขายที่คุณจ้างเพื่อขยายกิจการหลังจากที่คุณได้สร้างการสอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาดแล้ว. หลายสตาร์ทอัพพลาดจุดนี้.

พวกเขาอาจหันไปหาการดำเนินงานด้านการขายที่พิสูจน์แล้วอย่าง EMC หรือ Oracle เพื่อหาคนอายุ 24 ปีที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี อย่างไรก็ตาม คนๆ นั้นอาจไม่ใช่โปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนนี้ เมื่อพนักงานขายประเภทนี้เข้าร่วมบริษัทเหล่านั้น พวกเขาจะได้รับพิมพ์เขียวที่บอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร พวกเขาเก่งมากในการทำตามพิมพ์เขียว แต่พวกเขาอาจประสบปัญหาเมื่อต้องสร้างพิมพ์เขียวขึ้นมาเอง

การปรับตัวเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสมาชิกในทีมทุกคนควรสามารถปรับแนวทางของตนตามกลยุทธ์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงของตลาด และข้อเสนอแนะจากลูกค้า

การสร้างทีมที่เหมาะสมยังรวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของทีมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นมากขึ้น ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการติดตามการเติบโตของพนักงานผ่านเทมเพลต เช่นเทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp

เทมเพลต KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามการเติบโตของทีมที่มีอยู่และดำเนินแผนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลต KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามการเติบโตของทีมที่มีอยู่และดำเนินแผนการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้

เทมเพลตการติดตาม KPI ประสิทธิภาพพนักงานของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความสามารถของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เพื่อประเมินความก้าวหน้า และแบ่งปันข้อเสนอแนะและการยกย่องอย่างทันท่วงที เพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขยายทักษะของทีมขายของคุณ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและดำเนินการตามความสำเร็จของโควตากับความสามารถของตัวแทนขายได้

3. รักษาการคงอยู่ของพนักงาน

การรักษาพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเป้าหมายรายได้และประสิทธิภาพการทำงานทั้งในช่วงการขยายตัวและหลังการขยายตัว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการในการขยายตัวในอนาคตได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ให้ความรู้สึกและแรงจูงใจของพนักงานมาลดทอนข้อมูลเชิงลึกของคุณ

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขายของคุณ มอบโอกาสในการเติบโตและพัฒนา ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม โครงการพี่เลี้ยง และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพนักงานคือการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดีซึ่งให้คุณค่ากับการร่วมมือ การยอมรับ และการบาลานซ์ระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว. สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและน่าสนใจจะช่วยให้คุณรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงไว้ได้ และช่วยให้ทีมขายของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว.

แพลตฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้คุณตรวจสอบระดับการรักษาพนักงานของคุณ และสร้างแผนธุรกิจเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจของ ClickUp เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน และออกแบบกลยุทธ์อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนธุรกิจของ ClickUp เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของพนักงาน และออกแบบกลยุทธ์อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ

เทมเพลตแผนธุรกิจ ClickUp สำหรับการรักษาพนักงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนในการพัฒนากลยุทธ์และโครงการที่มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อ ระบุพื้นที่สำคัญที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสุขและความผูกพันของพนักงาน และสร้างกลยุทธ์เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน เทมเพลตนี้มุ่งเน้นที่การลดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ในการจ้างพนักงานใหม่ และเพิ่มผลผลิตผ่านการรักษาพนักงาน

สร้างกลยุทธ์การรักษาพนักงานแบบทีละขั้นตอนที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์สำหรับการรักษาพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างกลยุทธ์การรักษาพนักงานแบบทีละขั้นตอนที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์สำหรับการรักษาพนักงานของ ClickUp

หากคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่การรักษาพนักงานโดยเฉพาะ และต้องการให้พนักงานขายชั้นนำของคุณมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมช่วยเหลือคุณเช่นกันแม่แบบแผนไทม์ไลน์การรักษาพนักงานของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานร่วมกันและสร้างแผนงานที่มีโครงสร้างและทำงานร่วมกันได้ เพื่อระบุ สร้างความผูกพัน และรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถล้างโควตาและการแปลง, ติดตามความคืบหน้า, และรับรองความสอดคล้องระหว่างแผนกต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน, ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจสูงสุด และประสบความสำเร็จในระยะยาว

ในปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มขนาดองค์กรขายของเราเป็นสองเท่า เป้าหมายของเราคือการบรรลุทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กรขาย สำหรับประสิทธิภาพ เราได้กำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางเวลาการขาย ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อให้การทำข้อตกลงเสร็จสิ้น และกำหนดตัวชี้วัดที่ทีมของเราต้องบรรลุในแต่ละวัน

เพื่อประสิทธิภาพ เราได้ปรับปรุงกระบวนการขายของเราให้เป็นการให้คำปรึกษาและมุ่งเน้นคุณค่า สร้างคู่มือปฏิบัติการที่ละเอียดโดยอิงจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของพนักงานขายชั้นนำของเรา และสร้างโปรแกรมการยอมรับที่ทำให้ทีมของเรามีพลังทุกวัน เพื่อเสริมสร้างสิ่งนี้ เราได้สร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมการยอมรับที่เฉลิมฉลองผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและผลงานเฉพาะ และสร้างสภาการขายที่จัดการกับพื้นที่ที่มีโอกาสในนามของเพื่อนร่วมงานของพวกเขา

4. สร้างโครงสร้างทีม

เมื่อขยายทีมขายของคุณ คุณต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนพร้อมบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน ส่วนนี้ของการขยายยอดขายช่วยลดความสับสนและการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยโครงสร้างทีมที่เหมาะสม ตัวแทนขายของคุณจะมีทิศทางที่ชัดเจนในการทำงานและตระหนักถึงเป้าหมายรายได้และผู้นำของตนมากขึ้น

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดทีม, ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, และสายผลิตภัณฑ์ โครงสร้างทีมขายที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ทีมภูมิภาค, ทีมแนวตั้ง, และทีมเฉพาะผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณมีโครงสร้างเบื้องต้นแล้ว ให้ประเมินอย่างสม่ำเสมอและปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงความร่วมมือ

5. ใช้การตลาดโดยตรง

การตลาดโดยตรงเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการเข้าถึงลูกค้าใหม่และเร่งการเติบโตของยอดขาย การขยายตัวแทนขายของคุณผ่านการตลาดโดยตรงเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์รวมถึงการใช้แคมเปญอีเมลเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย ส่งเสริมข้อเสนอพิเศษ และเพิ่มอัตราการแปลงเป็นลูกค้า

การขยายขนาดด้วยการใช้การตลาดโดยตรงยังช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรและความสนใจเฉพาะ สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า เช่น บทความในบล็อก อีบุ๊ก และสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าที่มีศักยภาพและสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นผู้นำทางความคิด

การนำกลยุทธ์การตลาดทางตรงที่ครอบคลุมมาใช้สามารถขยายความพยายามในการหาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตการตลาดทางตรงของ ClickUp ช่วยจัดโครงสร้างและปรับปรุงความพยายามในการตลาดทางตรงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนึ่งในเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเทมเพลต CRM การตลาดทางตรงของ ClickUp

ใช้ ClickUp Direct Mail Marketing CRM เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย แบ่งกลุ่มฐานข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของแคมเปญของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้ ClickUp Direct Mail Marketing CRM เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย แบ่งกลุ่มฐานข้อมูล และติดตามความคืบหน้าของแคมเปญของคุณ

เทมเพลต CRM สำหรับบริษัทการตลาดทางอีเมลโดยตรงของ ClickUp ช่วยให้การรวมศูนย์การโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมด การจัดการลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามแคมเปญเป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยให้การเข้าถึงเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแบ่งกลุ่มที่เป็นระบบและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างไร้รอยต่อ

วิธีใช้ ClickUp เพื่อขยายทีมขายของคุณ

เทมเพลตของ ClickUp สามารถช่วยในทุกขั้นตอนของการขยายองค์กรขายของคุณ และสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือขายที่พร้อมใช้งานมากมายได้ หากคุณต้องการเพิ่มเติม ClickUp ยังมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายClickUp Sales Project Management Softwareให้บริการเพื่อโซลูชันแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

การจัดการโครงการขายด้วย ClickUp
ใช้การจัดการโครงการขายของ ClickUp เพื่อเปิดใช้งานและนำกระบวนการขายทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp เป็นโซลูชันที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายของคุณ และเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการขยายทีมของคุณ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่การต้อนรับลูกค้าใหม่ไปจนถึงการร่วมมือในการทำข้อตกลง

นอกจากนี้ยังมี การมอบหมายงานอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะ รวมถึงการผสานระบบ CRM สำหรับการตรวจสอบปริมาณงานของทีมขายของคุณ ช่วยให้การจัดการทีมและการขยายตัวตามข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น

มีเครื่องมือในตัวเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่นClickUp Forms ซึ่งช่วยคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยการรวบรวมคำตอบและส่งงานไปยังทีมที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม คุณยังมีClickUp Docsเพื่อ ปรับปรุงเอกสารกลยุทธ์การขยายขนาด และมีฟีเจอร์ AI ที่เรียกว่าClickUp Brainเพื่อสร้างการนำเสนอขายได้อย่างง่ายดายและแม้กระทั่งอัตโนมัติอีเมลขายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลของคุณ

ซอฟต์แวร์ ClickUp นี้มาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 ระบบ รวมถึง API ของ ClickUp เอง และช่วยปรับแต่งตามความต้องการใด ๆ ที่คุณอาจต้องการ

ธุรกิจการตลาดและแคมเปญ SEOชื่อ New Research Marketing ใช้ ClickUpเพื่อขยายการดำเนินงานและเพิ่มรายได้ประจำปีขึ้น 800,000 ดอลลาร์

ClickUp มีทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถนำระบบที่เคยใช้ใน Google Sheets มาปรับใช้กับ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ทีมของเราปรับตัวได้รวดเร็วขึ้นมาก เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน เพียงแค่ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ClickUp มีทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อขยายตัวอย่างรวดเร็ว เราสามารถนำระบบที่เราใช้ใน Google Sheets มาใช้ใน ClickUp ได้ ซึ่งทำให้การเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้นมากสำหรับทีม เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกระบวนการ เพียงแค่ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ความท้าทายและข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขยายทีมขายของคุณ

ในขณะที่ขั้นตอนในการขยายทีมขายของคุณได้ถูกกำหนดไว้แล้ว นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณต้องหลีกเลี่ยงระหว่างทาง:

การจ้างงานเร็วเกินไป

ในการเร่งรีบเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่หรือเพิ่มรายได้ ธุรกิจอาจถูกล่อลวงให้จ้างพนักงานขายจำนวนมากในคราวเดียว วิธีการนี้อาจส่งผลเสียได้ง่าย

การฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร หากคุณจ้างพนักงานเร็วเกินไป คุณอาจไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานใหม่ได้อย่างเพียงพอ ทำให้พวกเขาไม่พร้อมที่จะบรรลุเป้าหมายการขายที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดขวัญกำลังใจต่ำ ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ และอัตราการลาออกสูง

วิธีแก้ไข

เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้ ให้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับกระบวนการสรรหา เข้าใจความต้องการของคุณ และคัดกรองผู้สมัครอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีทักษะและประสบการณ์ที่คุณต้องการ

เป้าหมาย ClickUp
ใช้ ClickUp Goals เพื่อจัดรายการ ติดตาม และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการขยายธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน

ClickUp Goals, ฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณจัดทำรายการและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกข้อกำหนดหลักจากผู้สมัครเหล่านี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณแชร์เป้าหมายกับทีม HR ของคุณได้อย่างราบรื่นและทำงานร่วมกันระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์

การละเลยความเหมาะสมทางวัฒนธรรม

ทักษะและประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็น แต่บ่อยครั้งที่เรามุ่งเน้นมากเกินไปในขณะที่ขยายทีมขายของคุณ การหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความไว้วางใจ การเพิกเฉยต่อความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรมจะรบกวนพลวัตของทีม นำไปสู่ความขัดแย้ง และลดผลกระทบของการขยายตัว

วิธีแก้ไข

เมื่อประเมินกลยุทธ์การขยายขนาดทีมของคุณ ให้ประเมินทักษะอ่อนโดยรวมของทีมและให้ความสนใจกับคุณภาพของการสื่อสาร. มองหาผู้สมัครที่มีคุณค่าทางจิตใจที่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทคุณ และมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับภารกิจของคุณ.

การขาดการสื่อสาร

เมื่อทีมขายของคุณเติบโตขึ้น การรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอจะกลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น การละเลยสิ่งนี้ถือเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่ความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง และการขยายตัวที่ล่าช้า หากปล่อยไว้โดยไม่แก้ไข จะส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้ด้วยเช่นกัน

วิธีแก้ไข

จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ จัดให้มีการประชุมทีมเป็นประจำเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัท กลยุทธ์การขาย และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกในทีมและผู้บริหาร

เครื่องมือในตัวของ ClickUp เช่นClickUp Chat ViewและClickUp Whiteboards สามารถช่วยปรับให้ช่องทางการสื่อสารของคุณเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย

เมนูแชท ClickUp 3.0 ขยายแล้ว
ทำให้การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยมุมมองแชทของ ClickUp

ClickUp Chat เป็นฟีเจอร์การส่งข้อความที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังสามารถแท็กได้ทันทีและเชื่อมต่องานและเป้าหมายต่างๆ ฟีเจอร์นี้ยังสามารถปรับแต่งให้แชทควบคู่ไปกับแดชบอร์ดใดๆ ได้ และมาพร้อมกับเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมากมาย

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่ง่ายขึ้น
ยกระดับคุณภาพการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมคุณด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการมองเห็นภาพในความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมในการแลกเปลี่ยนไอเดียและมอบหมายงานได้อย่างราบรื่น พร้อมกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Whiteboards ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมสมองไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมของ ClickUp ได้ช่วยขับเคลื่อนการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับลูกค้าหลักหลายราย องค์กรการตลาดและพัฒนาเภสัชกรรม

เภสัชกรเมนเทอร์ใช้ ClickUpและเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า พร้อมให้พนักงานทุกคนสามารถสื่อสารได้ 100% โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเขตเวลา

เราทำงานข้ามหลายแผนกในฝ่ายการตลาดและการพัฒนา ClickUp ช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละแผนกมีโฟลเดอร์ของตัวเอง และแต่ละแผนกมีพื้นที่ของตัวเอง สำหรับงานร่วมกัน เรามีพื้นที่สำหรับการดำเนินงาน

เราทำงานข้ามหลายแผนกในฝ่ายการตลาดและการพัฒนา ClickUp ช่วยให้เราทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ละแผนกมีโฟลเดอร์ของตัวเอง และแต่ละแผนกมีพื้นที่ของตัวเอง สำหรับงานร่วมกัน เรามีพื้นที่สำหรับการดำเนินงาน

การละเลยการฝึกอบรมและการพัฒนา

การขายเป็นสาขาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา. เพื่อให้ได้เปรียบในตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการเพิ่มทักษะ รวมถึงตัวแทนขายใหม่ ทีมที่มีอยู่ และแม้กระทั่งผู้นำการขายขององค์กร.

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยระหว่างการขยายธุรกิจซึ่งมักก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากคือการละเลยความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หากไม่มีโปรแกรมฝึกอบรมที่เข้มแข็ง ทีมขายที่ขยายขึ้นจะไม่สามารถรับมือกับโอกาสใหม่ ๆ หรือบรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของธุรกิจที่ขยายตัวได้ เช่น เป้าหมายรายได้ที่เพิ่มขึ้น

โมดูลการฝึกอบรมประกอบด้วย การสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเจรจาต่อรอง นอกเหนือจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว การพัฒนาทีมขายยังรวมถึงการโค้ช การให้คำปรึกษา และการเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมในอุตสาหกรรม

เทมเพลตแผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดนี้

ใช้แผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUp เพื่อปรับใช้โมดูลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้แผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUp เพื่อปรับใช้โมดูลการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

แผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp เป็นเทมเพลตที่ปรับแต่งเพื่อช่วยในการเปิดตัวโปรแกรมการฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ต้องบรรลุและจัดการทรัพยากรในขณะที่ยังคงทำงานตามปกติของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนและจัดสรรงบประมาณในแต่ละขั้นตอนของการเปิดตัว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อทบทวนขั้นตอนการขยายทีมขายของคุณ

ความคาดหวังที่ไม่สมจริง

ข้อผิดพลาดหนึ่งมีความเสียหายเป็นพิเศษเพราะมันส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานและทรัพยากร หากเป้าหมายของคุณทะเยอทะยานเกินไป พนักงานขายของคุณอาจรู้สึกท้อแท้และขาดแรงจูงใจ นำไปสู่ความเหนื่อยล้าและอัตราการลาออกสูง หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ อิงจากข้อมูลในอดีต มาตรฐานอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ประโยชน์ของการขยายทีมขายของคุณ

ด้วยการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวคิด ความเกี่ยวข้อง การดำเนินการ และข้อผิดพลาดที่พบบ่อย นี่คือประโยชน์ที่การขยายทีมขายของคุณสามารถมอบให้กับธุรกิจของคุณ:

รายได้เพิ่มขึ้น

ทีมขายที่ปรับขนาดได้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นและปิดการขายได้มากขึ้นในระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ด้วยพนักงานขายที่มากขึ้นในการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ การคัดกรองลูกค้า และการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถขยายเป้าหมายรายได้จากการขายและเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินได้มากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณ

การขยายตลาด

การขยายยอดขายในโมเดลธุรกิจของคุณช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นได้ ด้วยการเพิ่มตัวแทนขายที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ คุณสามารถมุ่งเป้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่และใช้ประโยชน์จากโอกาสการเติบโตที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา การกระจายนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและรับประกันความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับธุรกิจของคุณ

การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น

ทีมที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้การบริการลูกค้าและการสนับสนุนมีความมุ่งเน้นมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ทีมบริการลูกค้าที่ทุ่มเทสามารถตอบข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของคุณ สิ่งนี้จะนำไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำ การตลาดแบบปากต่อปากในเชิงบวก และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

เสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์

ทีมขายที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ที่แข็งแกร่งผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการตลาดแบบปากต่อปาก เมื่อพนักงานขายของคุณมอบบริการและคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ ซึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์ และมอบความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดให้กับคุณ

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การขยายทีมขายของคุณจะมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันและทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่งโดยการขยายขอบเขตการขาย เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ทีมขายที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจสามารถช่วยให้คุณชนะการเจรจาได้มากขึ้น ปิดการขายที่มีมูลค่าสูงขึ้น และบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืน

ขยายยอดขายเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ ด้วย ClickUp

การขยายทีมขายของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางการตลาดและเพิ่มรายได้ของคุณได้ บทความนี้ได้เตรียมความพร้อมให้คุณมีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับเวลาที่ควรขยายทีมขายและแง่มุมต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพื่อให้การขยายทีมมีประสิทธิภาพ

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp คือคู่ค้าที่เหมาะที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างคุณเมื่อธุรกิจของคุณขยายตัวในด้านการขาย ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของ ClickUp ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการดำเนินการ ไม่มีอะไรถูกทิ้งไว้ให้เป็นไปตามโชคชะตา และการร่วมมือของทีมจะกลายเป็นเรื่องที่ราบรื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นอย่ารอช้า; ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อไปสู่ระดับใหม่ที่สูงขึ้น.ลงทะเบียนฟรีบน ClickUp วันนี้!