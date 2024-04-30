เทมเพลตรายงานประจำปีฟรี

การเน้นย้ำถึงความสำเร็จและความล้มเหลวในช่วงสิ้นปีเป็นการวางรากฐานสำหรับปีใหม่ที่ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น เป็นช่วงเวลาในการทบทวนผลการดำเนินงาน ประเมินรายงานทางการเงิน และนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นไปใช้ในการปรับปรุง
วิธีหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ทำคือการจัดทำรายงานประจำปี สำหรับบริษัทมหาชน เอกสารนี้จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นในการทำความเข้าใจสุขภาพของธุรกิจ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีม การจัดทำรายงานประจำปีสามารถช่วยในการสร้างการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เช่นกัน
เทมเพลตรายงานประจำปีช่วยให้คุณสร้างรายงานทางการเงินได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียว ที่นี่เราจะแบ่งปันเทมเพลตที่ดีที่สุดบางส่วนเพื่อสร้างรายงานประจำปีที่มีข้อมูลครบถ้วน คุณจะพบเทมเพลตสำหรับรายงานความก้าวหน้า การแบ่งงาน และรายงานประจำปีสำหรับธุรกิจในหลากหลายภาคส่วน 🙌
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบรายงานประจำปีที่ช่วยให้การติดตามและการตัดสินใจง่ายขึ้น:
- เทมเพลตรายงานประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp
- เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับรายงานประจำปีของ ClickUp
- เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
- เทมเพลตรายงานความคืบหน้า ClickUp
- เทมเพลตรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ClickUp
- เทมเพลตรายงานประจำปีของ ClickUp LLC
- Canva รายงานประจำปีแบบปกโมเดิร์น
- เทมเพลตรายงานประจำปีสิ้นปี Venngage
- แบบรายงานประจำปี โดย Envato
รายงานประจำปีมีความสำคัญอย่างไร?
รายงานประจำปีคือเอกสารที่แสดงถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทและอธิบายการดำเนินงานของบริษัท รายงานประจำปีเป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับบริษัทมหาชน แต่สามารถใช้ได้โดยธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทเอกชนเพื่อการรายงานภายใน
ก่อนเกิดวิกฤตการณ์วอลล์สตรีทในปี 1929 รายงานประจำปีไม่ได้ถูกบังคับให้จัดทำ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดให้บริษัทมหาชนทุกแห่งต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าใจถึงสุขภาพทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทได้ 📈
รายงานประจำปีของบริษัทมักเริ่มต้นด้วยจดหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสรุปประเด็นสำคัญโดยสังเขป กระบวนการรายงานประจำปีมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูลและการสร้างแผนภาพเพื่อสร้างเรื่องราวที่อธิบายถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและสิ่งที่คาดหวังในอนาคต ส่วนสุดท้ายของรายงานประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงลึกเพื่อเน้นย้ำถึงกระบวนการทางการเงินและการดำเนินงาน
รายงานประจำปีส่วนใหญ่ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- จดหมายถึงผู้ถือหุ้น
- การอภิปรายและการวิเคราะห์การจัดการ (MD&A)
- งบการเงิน
- รายงานการตรวจสอบ
- สรุปความสำเร็จด้านการเงินและการดำเนินงาน
ธุรกิจสามารถเลือกที่จะจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำรายงานประจำปีหรือดำเนินการภายในองค์กรเองก็ได้ ด้วยเทมเพลตสำหรับรายงานประจำปี คุณสามารถนำข้อมูลจากรายงานผลกระทบและรายงานการขายมาสร้างการทบทวนทางการเงินและการดำเนินงานของคุณเองได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบรายงานประจำปีดี
รายงานประจำปีต้องมีข้อมูลทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงสุขภาพของบริษัท รายงานเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ที่มีอยู่ กำไรหรือขาดทุนในปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงาน 💰
รายงานประจำปีแบบครอบคลุมควรมี:
- ข้อมูลทางการเงินโดยละเอียด: จุดประสงค์หลักของเอกสารฉบับนี้คือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยการให้ข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดเกี่ยวกับรายได้ กำไร และขาดทุน
- จดหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: รายงานประจำปีมักจะเริ่มต้นด้วยคำแถลงพันธกิจขององค์กรและประเด็นสำคัญจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นควรเลือกแม่แบบที่มีหน้าปกสำหรับข้อมูลเหล่านี้
- การสนับสนุนการแสดงข้อมูล: มองหาเทมเพลตที่มีกราฟในตัว แผนภูมิวงกลมและกระดานคัมบังเพื่อแสดงข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและแผนงานในอนาคต
- ปรับแต่งได้แบบอักษรและการออกแบบกราฟิก: นำเสนอรายงานประจำปีของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานแบรนด์ โดยเลือกเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับรูปแบบตัวอักษร องค์ประกอบการออกแบบ และชุดสี
10 แบบฟอร์มรายงานประจำปีฟรี
พร้อมที่จะเริ่มทำรายงานประจำปีหรือยัง? คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญและผลการดำเนินงานขององค์กรศึกษาผลการประเมินผลงานของทีม ประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายการบริหารโครงการ และเจาะลึกตัวเลขสำคัญเกี่ยวกับรายได้ หนี้สิน และกำไร
จากนั้น ใช้หนึ่งในเทมเพลตสำเร็จรูปเหล่านี้สำหรับรายงานประจำปี เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเอกสารเดียวที่ครบถ้วนและให้ข้อมูลอย่างชัดเจน ตั้งแต่เทมเพลตแบบครบวงจร รายงานความคืบหน้า ไปจนถึงรายงานวิเคราะห์ทางการเงิน คุณจะพบสิ่งที่จำเป็นในการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นของคุณ 💪
1. แม่แบบรายงานประจำปีของ ClickUp
เทมเพลตรายงานประจำปีของ ClickUpเปลี่ยนงานที่น่ากลัวให้กลายเป็นกระบวนการทีละขั้นตอนที่จัดการได้ ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องไปจนถึงการนำเสนอในรายงานประจำปีที่เป็นมืออาชีพ เทมเพลตรายงานประจำปีนี้ฟรีจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณเมื่อทำงานกับงานสำคัญที่สุดในช่วงสิ้นปี
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากงบการเงินของปีที่ผ่านมา, วัตถุประสงค์ของโครงการ, และรายงานการตลาด. จากนั้น, ให้เข้าไปในเทมเพลตรายงานประจำปี และกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อบริษัท, โลโก้, และบุคคลที่เกี่ยวข้องหลัก.
ใช้ส่วนไฮไลท์ประจำปีเพื่อเน้นความสำเร็จที่สำคัญ เช่น การเติบโตของยอดขาย การขยายส่วนแบ่งตลาด และการจัดอันดับในระดับโลก จากนั้นให้ครอบคลุมโครงการที่โดดเด่นอย่างน้อยสองโครงการ โดยเน้นที่วัตถุประสงค์และผลกระทบต่อบริษัทโดยรวม
สุดท้าย ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของปีที่แล้วซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมกับการวิเคราะห์ทางการเงินสำหรับทั้งปี แบ่งปันการนำเสนอกับคณะกรรมการ ทีม และผู้ถือหุ้น ใช้ข้อสรุปสำคัญจากรายงานเพื่อปรับปรุงแผนการสื่อสาร สร้างพื้นฐานสำหรับการเพิ่มผลกำไร และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. แม่แบบรายงานประจำปีธุรกิจ ClickUp
แม่แบบรายงานประจำปีธุรกิจจาก ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายในการรวบรวม จัดทำเอกสาร และนำเสนอข้อมูลทางการเงินเมื่อสิ้นปี แม่แบบรายงานประจำปีนี้มีความทันสมัยและรองรับกราฟิกขั้นสูง แผนภูมิ และเครื่องมือข้อมูลต่างๆ เพื่อแบ่งปันข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ
เริ่มต้นด้วยการสร้างภาพรวมของรายงานโดยแยกข้อมูลออกเป็นสรุปของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ จากนั้นครอบคลุมกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการเติบโตและส่วนแบ่งตลาด เพิ่มแผนภูมิและกราฟเพื่อเน้นความสำเร็จที่สำคัญและประเด็นสำคัญที่ควรนำไปใช้ 📊
ส่วนถัดไปของแม่แบบรายงานประจำปีจะเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมด กรุณาเขียนงบการเงินโดยแสดงสถานะของบริษัทอย่างชัดเจน และใช้ตัวเลขที่แน่นอนเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่กล่าวอ้าง เพิ่มบทสรุปสั้น ๆ ที่สรุปประเด็นสำคัญ และปิดท้ายด้วยการคาดการณ์สำหรับปีถัดไป
3. แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับรายงานประจำปีของ ClickUp
แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานสำหรับรายงานประจำปีของ ClickUpช่วยให้การสร้างรายงานประจำปีเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ด้วยการแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย ใช้แม่แบบนี้เพื่อแยกงานทั้งหมดในรายงานประจำปีของคุณออกเป็นงานหลักและงานย่อย จากนั้นมอบหมายงานแต่ละส่วนให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสร้างแต่ละส่วนของรายงานประจำปี
ใช้มุมมองต่าง ๆ ที่บรรจุอยู่ในเทมเพลตรายงานประจำปีสมัยใหม่นี้เพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าและดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ใช้ธงความสำคัญเพื่อระบุงานที่ต้องดำเนินการทันที เพิ่มความสัมพันธ์สำหรับงานที่ขึ้นต่อกันเพื่อให้ทีมทราบว่างานใดกำลังขัดขวางงานอื่นอยู่
แผนภูมิแกนต์ในตัวช่วยให้คุณเห็นไทม์ไลน์สำหรับการสร้างรายงานประจำปีได้อย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อภาพรวมกว้างของงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ เปิดการ์ดงานแต่ละรายการเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถิติทางการเงินและความคืบหน้าในการรายงาน
4. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
ใช้แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินจาก ClickUpเพื่อจัดทำรายงานที่ทันสมัยและละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงิน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีที่ใหญ่ขึ้นได้ ตารางคำนวณที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถกรอกข้อมูลทางการเงินและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ
เริ่มต้นด้วยการกรอกข้อมูลพื้นฐานของบริษัทของคุณ รวมถึงโลโก้ ที่อยู่ธุรกิจ และรายละเอียดการติดต่อ จากนั้นเพิ่มกราฟและแผนภูมิที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสด อัตราสภาพคล่อง และอัตราส่วนหนี้สิน 💸
ส่วนต่อไปนี้ประกอบด้วยสรุปสำหรับการประเมินมูลค่าและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพิ่มข้อมูลและเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านสนใจและช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานะของบริษัท สรุปท้ายด้วยการสรุปประเด็นสำคัญ คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง และการทบทวนอย่างรวดเร็ว
ใช้รายงานเพื่อนำเสนออย่างรวดเร็วแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หรือแชร์ให้กว้างขึ้นผ่าน PowerPoint หรือเว็บสัมมนาแก่ผู้ถือหุ้น การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นรายงาน และว่าพวกเขาสามารถแก้ไขได้หรือไม่
5. แม่แบบรายงานความคืบหน้าของ ClickUp
เทมเพลตรายงานความคืบหน้าของ ClickUpเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับรายงานประจำปี ช่วยให้คุณสามารถติดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทำงานตามกำหนดเวลา และแบ่งปันสรุปความคืบหน้ากับผู้ถือหุ้น ใช้เทมเพลตรายงานความคืบหน้าเพื่อประเมินความสำเร็จของสมาชิกในทีมแต่ละคนหรือติดตามความสำเร็จของทั้งแผนก
ปรับแต่งแผ่นงานเพื่อประเมินสมาชิกในทีมคนเดียวหรือทั้งแผนก กรอกข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงตำแหน่งงาน ขอบเขตของโครงการ และข้อมูลติดต่อ จากนั้นสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยแยกเป้าหมายหลักออกเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
พัฒนาส่วนการประเมินทักษะในเทมเพลตโดยคิดทักษะหลักที่ทีมหรือพนักงานควรมี แบ่งการจัดอันดับออกเป็นสามถึงห้าอันดับ สุดท้าย จบรายงานด้วยส่วนคำแนะนำที่คุณนำตัวชี้วัดที่ประเมินมาประเมินร่วมกับวัตถุประสงค์ของบริษัทและโครงการ
ใช้แม่แบบรายงานความคืบหน้าเพื่อเน้นความสำเร็จและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในรายงานประจำปีของคุณ รายงานความคืบหน้ายังสามารถใช้เพื่อระบุกรณีที่ทีมได้ปรับปรุงการดำเนินงานและยกระดับสุขภาพและความสำเร็จของบริษัท
6. แม่แบบรายงานประจำปีสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ClickUp
แบบรายงานประจำปีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจาก ClickUpช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินได้ ใช้รายงานประจำปีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับสาธารณชนทั่วไปหรือให้การรายงานแก่ผู้สนับสนุนและผู้บริจาค 🤩
แบบรายงานประจำปีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเริ่มต้นด้วยข้อความจากผู้อำนวยการบริหาร ใช้ส่วนนี้เพื่อขอบคุณนักลงทุนและอาสาสมัครสำหรับการมีส่วนร่วมของพวกเขา และแถลงการณ์เกี่ยวกับความสำเร็จในปีที่ผ่านมา
ต่อไป ให้วางวิสัยทัศน์และพันธกิจสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อธิบายถึงสถานะของบริษัทในปัจจุบันและทิศทางที่คุณมองเห็นในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า การจัดรูปแบบรายงานประจำปีจะครอบคลุมถึงความสำเร็จที่สำคัญและกิจกรรมของโครงการต่างๆ
ติดตามผลโดยเน้นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนสร้างผลกระทบมากที่สุดในองค์กรในปีที่ผ่านมา ดำดิ่งสู่รายงานทางการเงินและแบ่งปันคำขอบคุณพิเศษแก่ผู้บริจาคและอาสาสมัครที่ทำเกินกว่าที่คาดหวัง
จบเทมเพลตรายงานประจำปีขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคุณด้วยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในอนาคตขององค์กร ที่นี่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางการเงินในแง่ของการระดมทุนรวมถึงโครงการที่กำลังจะมาถึงที่คุณต้องการดำเนินการ
7. แม่แบบรายงานประจำปีของ ClickUp LLC
เทมเพลตรายงานประจำปีสำหรับบริษัท LLC ของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งปันรายละเอียดการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินจากปีที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย ใช้เพื่อจัดการเอกสารยื่นธุรกิจ ประหยัดเวลาในการจัดทำรายงานประจำปี และติดตามความก้าวหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา
เทมเพลตรายงานประจำปีขององค์กรนี้มีสี่ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถเพิ่มส่วนเพิ่มเติมได้ตามต้องการ ส่วนแรกทั้งหมดเกี่ยวกับการเติบโตของโครงการ รวมถึงสถิติทางการเงินโดยละเอียด ส่วนสำหรับทีมที่กำลังเติบโตและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเน้นย้ำแนวทางที่ให้ความสำคัญกับคนเป็นอันดับแรกของบริษัท
สุดท้ายนี้ ส่วนแผนงานสำหรับปีข้างหน้าช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการคาดการณ์ทางการเงินและโครงการที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสำหรับปีข้างหน้า
8. รายงานประจำปีแบบปกโมเดิร์นโดย Canva
Canvaเป็นที่รู้จักมากกว่าในด้านงานออกแบบมากกว่าการทำรายงานประจำปี อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่น่าเบื่อทั่วไปให้กลายเป็นรายงานประจำปีที่มีความสร้างสรรค์ พร้อมสำหรับการนำเสนอและการแบ่งปันภายในบริษัท ด้วยเทมเพลตการออกแบบรายงานประจำปีหลายสิบแบบ Modern Cover Annual Report เป็นหนึ่งในเทมเพลตที่เราชื่นชอบมากที่สุด
เทมเพลตรายงานประจำปีนี้มีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นด้วยการออกแบบสีน้ำเงินและเหลือง แต่คุณสามารถปรับแต่งให้เป็นสีแบรนด์ของคุณหรือเลือกใช้รูปแบบขาวดำเรียบง่ายก็ได้ ปรับแต่งฟอนต์ให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณในหน้าปกของรายงานประจำปี 👩🏽🎨
เพิ่มรูปภาพ, กราฟิก, และไอคอนเพื่อให้การออกแบบโดดเด่นอย่างแท้จริง ดาวน์โหลดการออกแบบได้ในสองคลิก และแชร์ได้ทันทีผ่านฟอรัมต่าง ๆ จากสื่อสังคมออนไลน์ไปยังเอกสารรายงานประจำปีภายในของคุณ
9. เทมเพลตรายงานประจำปี Venngage
Venngage เป็นเครื่องมือออกแบบอินโฟกราฟิกมืออาชีพที่มีเทมเพลตรายงานประจำปีสิ้นปีที่น่าดึงดูดใจ การออกแบบสไตล์วินเทจมาพร้อมกับชุดสีแบบย้อนยุคที่คุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของบริษัทของคุณได้
เทมเพลตจำนวนหกหน้าเริ่มต้นด้วยหน้าปก, บทนำ, และสารบัญ. หน้าต่อไปจะครอบคลุมไฮไลท์สิ้นปี, แนวโน้มอุตสาหกรรม, และผลการดำเนินงาน. ตลอดเทมเพลตฟรีนี้, คุณจะพบกับสีสันสดใส, เกรเดียนต์, และแผนภูมิเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญที่สุดจากรายงานค่าใช้จ่ายและเอกสารทางการเงินอื่น ๆ.
เทมเพลตรายงานประจำปีนี้มีความน่าสนใจ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ข้อมูลเชิงลึกสั้น ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา คุณสามารถเพิ่มหน้าและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้หากต้องการรายงานที่ละเอียดมากขึ้น
10. แบบรายงานประจำปีโดย Envato
แบบรายงานประจำปีจาก Envato เป็นแนวทางที่ละเอียดลึกซึ้ง 24 หน้า สำหรับการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานะของธุรกิจของคุณ โดดเด่นด้วยการออกแบบที่มืออาชีพ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายสามารถแชร์เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์แนบทางอีเมลได้ 📧
ตัวอย่างรายงานประจำปีนี้ช่วยให้คุณนำเสนอธุรกิจของคุณในรูปแบบที่เป็นทางการและดึงดูดสายตา ใช้เพื่อแบ่งปันการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส ความสำเร็จสำคัญ และงบการเงินกับผู้เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนสีทั้งหมดในเอกสารทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ ใช้ฟอนต์ฟรีที่มีอยู่ในตัวเพื่อเปลี่ยนข้อความให้ตรงกับแนวทางของแบรนด์ของคุณ การออกแบบนี้ทำงานได้ดีที่สุดใน Adobe InDesign และมีฟังก์ชันการทำงานแบบเลเยอร์และเวกเตอร์สำหรับการออกแบบที่โดดเด่น
อัปเดตผู้ถือหุ้นด้วยเทมเพลตรายงานประจำปี
ด้วยเทมเพลตรายงานประจำปีที่เรียบง่าย คุณจะสามารถอัปเดตผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานะของบริษัทและสถานการณ์ทางการเงินได้รวดเร็วกว่าที่เคย จากดีไซน์ที่สวยงามและปรับแต่งได้ ไปจนถึงรูปแบบที่เรียบง่ายและให้ข้อมูลครบถ้วน มีวิธีในการแบ่งปันข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างรายงานประจำปีที่ครอบคลุมซึ่งมั่นใจได้ว่าจะให้ข้อมูลและน่าสนใจ สำรวจเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการรายงานทางการเงิน และใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบและเครื่องมือปรับแต่งเพื่อติดตามความสำเร็จตลอดทั้งปี เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างรายงานประจำปี มีตัวเลือกเทมเพลตหลายแบบจาก ClickUp ที่จะช่วยให้คุณทำงานสำเร็จ 🌻