แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ iOS: iPhone & iPad

Alex York
31 มกราคม 2568

แอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้ผู้คนมีสมาธิและทำงานได้มากขึ้นในกิจกรรมประจำวัน อย่างไรก็ตาม การค้นหาแอปพลิเคชันที่เหมาะสมจากแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพหลายร้อยตัวที่มีอยู่ใน App Store อาจเป็นเรื่องยาก

แอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone บนอุปกรณ์ iOS

1. คลิกอัพ

ดาวน์โหลด clickup บนอุปกรณ์ใดก็ได้และเข้าถึงงานของคุณได้จากทุกที่
เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทุกทีมสามารถจัดการโครงการ ทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาด และรวมงานทั้งหมดไว้ในเครื่องมือเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการใช้แอปจัดการโครงการหรือเป็นผู้ใช้ขั้นเทพ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทุกขนาดทีม—ไม่ว่าจะทำงานทางไกลหรือในออฟฟิศ—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

มันมอบคุณสมบัติต่าง ๆ ภายใน UI ที่สวยงามและเรียบร้อย พร้อมระดับการทำงานที่มีมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการส่วนใหญ่ และนอกจากนี้ คุณยังสามารถละทิ้งแอปพลิเคชันบันทึกของคุณได้ และพึ่งพาคุณสมบัติเอกสารสำหรับการบันทึกข้อมูล การแชร์ไฟล์ และการร่วมมือกับทีมของคุณ

ส่วนขยายโครมหลายตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันใหม่อยู่เสมอช่วยลดความจำเป็นในการใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ iPhone และ iPad หลายตัว

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

2. Trello

แอป trello
Trello สามารถใช้จัดระเบียบเกือบทุกอย่างได้ ตั้งแต่โครงการของทีมไปจนถึงขั้นตอนการทำงานส่วนตัวสำหรับฟรีแลนซ์ อาจมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า Trello แต่แอปนี้เป็นความคิดที่ดีหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย Trello มีกระดาน Kanban ที่ใช้งานได้จริงและเข้าใจง่าย ไม่เหมือนกับเครื่องมือแสดงภาพที่ยุ่งยากเช่น แผนภูมิ Ganttและกระดาน Scrum

แอปนี้สามารถจัดการทุกอย่างที่คุณโยนเข้ามาได้ ตั้งแต่กลยุทธ์โครงการที่ซับซ้อนไปจนถึงกระบวนการทำงานประจำวันที่ไม่ซับซ้อน

ราคา: Trello เป็นแอปพลิเคชันฟรี

3. สิ่งของ

แอปสิ่งของ
Things เป็นแอปจัดการงานที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูน่าใช้และมีวิดเจ็ตสำหรับ iPhone ที่สวยงาม แอปนี้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดของระบบการวางแผนแบบอนาล็อกมาผสานเข้ากับเครื่องมือดิจิทัลที่ทรงพลัง Things 3 เหมาะสำหรับการวางแผนประจำวันมากกว่าการเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ เนื่องจากขาดฟังก์ชันการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์การติดตามที่ครอบคลุม

ราคา: ฿9. 99

4. TickTick

แอป ticktick
TickTick เป็นผู้จัดการงานที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมในธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีฟีเจอร์การจัดการโครงการบางอย่าง เช่นกระดานคัมบังและวิดเจ็ตปฏิทิน แต่ก็ยังไม่ทรงพลังเท่ากับทางเลือกที่มีฟีเจอร์ครบครัน คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์ซ้ำและใช้การเข้ารหัสสีเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดียิ่งขึ้น

ราคา: ฟรีพร้อมการซื้อในแอปที่ $2.00/เดือน และ $27.99/ปี สำหรับการสมัครสมาชิกพรีเมียม

5. น่าอัศจรรย์

แอปแฟนตาซี
Fantasticalนำเสนอแอปพลิเคชันการจัดตารางเวลาหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด หนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมของแอปพลิเคชันนี้คือความง่ายในการใช้งานและความสามารถของปฏิทินในการซิงค์กับแอปภายนอก ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์ Interesting Calener สามารถดึงตารางการแข่งขันสดของทีมโปรดของคุณในลีกฟุตบอลมาแสดงได้

ราคา: Fantiscal มีแผนฟรีพร้อมคุณสมบัติพื้นฐาน และเวอร์ชันพรีเมียมในราคา $4.99/เดือน หรือ $39.99/ปี

6. Todoist

แอป Todoist
Todoist เป็นแอปจัดการงานที่ใช้งานได้จริงซึ่งมีเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ มันสามารถเชื่อมต่อกับแอปหลักๆ อย่าง Zoho, Dropbox, Jira และ Zendesk ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มบทความเว็บและลิงก์ลงในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้อย่างง่ายดายเมื่อทำการค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ต

แต่หากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการติดตามและการจัดตารางเวลาอย่างละเอียดมาก ClickUp จะเป็น ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Todoistเพราะแอปนี้ขาดคุณสมบัติเหล่านั้น

ราคา: Todoist เป็นแอปฟรี แต่สามารถปลดล็อกฟีเจอร์แบบโปรได้เพียง $3.99/เดือน หรือ $35.99/ปี

7. ซูม

แอปซูม
Zoom เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและจัดการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 500 คนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์, โปรเจคหน้าจอของคุณระหว่างการนำเสนอ, และแลกเปลี่ยนแชทกับผู้เข้าร่วมภายในแอปได้อีกด้วย มันสามารถบันทึกภาพและไฟล์ที่ส่งในแชท และฟีเจอร์การถอดความสดสามารถบันทึกบันทึกการประชุมของคุณได้

ราคา: Zoom มีให้ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันฟรีพร้อมตัวเลือกในการซื้อเครดิตเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานขั้นสูง

8. มีประสิทธิผล – แอปติดตามนิสัย

แอปติดตามนิสัยเพื่อการผลิต
แอปพลิเคชันติดตามนิสัยเพื่อการผลิตเป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นเป้าหมายและสร้างนิสัยที่ดี ช่วยคุณพัฒนาพฤติกรรมที่ดีโดยการแบ่งออกเป็นกิจวัตรที่สามารถจัดการได้พร้อมกำหนดระยะเวลา ผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนงานตามเวลาหรือสถานที่ พร้อมแท็บสถิติที่ช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

มีประสิทธิภาพมาพร้อมกับค่ากำหนดที่ปรับแต่งได้ซึ่งบรรจุอยู่ใน UI ที่เรียบง่ายพร้อมสิ่งรบกวนที่จำกัด

ราคา: แอปนี้มีให้ใช้งานในแผนฟรี แต่มีการอัปเกรดพรีเมียมตั้งแต่ $3.99/เดือน ถึง $39.99/ปี

9. Habitify

แอป Habitify
Habitify เป็นแอปพลิเคชันติดตามที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณพัฒนานิสัยที่ยั่งยืนได้ มันมาพร้อมกับวิดเจ็ตที่สะดวกและสามารถเชื่อมต่อกับแอป Apple Health เพื่อติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายได้ แอปติดตามนิสัยนี้มอบการสนับสนุนที่คุณต้องการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตของคุณ เช่น การไปออกกำลังกายที่ฟิตเนส การเริ่มควบคุมอาหาร หรือแม้กระทั่งการเลิกนิสัยที่ไม่ดี

ผู้จัดการงานมักไม่ให้ความสนใจเพียงพอกับการพัฒนาพฤติกรรมนิสัย เนื่องจากพวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สำคัญกว่าในแต่ละวัน

ราคา: Habitify มีแผนการสมัครสมาชิกมากกว่าสิบแผน เริ่มต้นที่ $4.99 สำหรับแผนรายเดือน ไปจนถึง $64.99 สำหรับสมาชิกตลอดชีพ

10. PCalc

แอป pcalc
PCalc เป็นเครื่องคิดเลขที่มีคุณสมบัติครบครัน พร้อมฟังก์ชันในตัวสำหรับโปรแกรมเมอร์, วิศวกร, ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน, นักวิทยาศาสตร์, และนักเรียน. แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติทรงพลังที่คุณไม่สามารถหาได้ในเครื่องคิดเลขทั่วไป. การคัดลอกและวาง, โหมด RPN, ธีมที่สามารถปรับแต่งได้, และการจัดวางแป้นพิมพ์ที่คิดมาอย่างดี ช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินในการใช้เครื่องคิดเลข.

ซ่อนอยู่ภายใต้หน้าจอแสดงผลที่เรียบง่ายคือฟีเจอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น เช่น ฟังก์ชันปัดขวาและปัดลง เมนูป๊อปอัป และโมเดลสัมผัส 3 มิติ

ราคา: ฿9. 99

11. ขโมย

แอปโยอินค์
Yoink เป็นแอปพลิเคชันยูทิลิตี้คลิปบอร์ดที่ช่วยให้คุณเลือกและจัดระเบียบไอเดียจากแหล่งต่างๆ ได้ การใช้งานแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถรวบรวม แชร์ หรือดาวน์โหลดรายการต่างๆ ได้ และคุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน แอปนี้ให้จุดจัดเก็บกลางสำหรับการรวบรวมและซิงโครไนซ์เพื่อให้พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ iOS ของคุณ

ราคา: แม้ว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม แอปนี้ก็มีขนาดค่อนข้างเบา และมีราคาเพียง $5.99 สำหรับการซื้อครั้งเดียวบน AppStore

12. วาง

แอปวาง
Paste เป็นโปรแกรมจัดการคลิปบอร์ดที่มอบความสามารถมากกว่าที่คุณจะได้รับจาก Universal Clipboard ที่มาพร้อมกับ Apple แม้ทั้งสองแอปจะอนุญาตให้คุณคัดลอกและวางรายการระหว่างอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ แต่ความพิเศษของ Paste คือมันช่วยให้คุณดึงคลิปที่เคยคัดลอกไว้ก่อนหน้านี้ได้ มันจัดเก็บประวัติคลิปบอร์ดของคุณ จัดระเบียบ และเสนอการกรองอัจฉริยะเพื่อช่วยให้คุณค้นหาประวัติการคัดลอกของคุณ

ราคา: Paste สำหรับ iOS เป็นแอปฟรี แต่คุณสามารถสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมได้หากต้องการขยายฟังก์ชันการทำงานไปยัง iMac

13. OmniFocus

แอป OmniFocus
Omnifocusเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณจัดการชีวิตที่วุ่นวายได้ มันน่าสนใจมากขึ้นในฐานะ แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ iPhone และ iPad เนื่องจากคุณสมบัติการจัดระเบียบและการจัดลำดับความสำคัญที่ทรงพลัง แอปนี้ไม่รองรับการทำงานร่วมกัน และทำงานได้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม iOS เท่านั้น

ราคา: ที่ $9.99 สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน และ $99.99 สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายปี Onifocus มีราคาสูงกว่าแอปหลายตัวในหมวดหมู่เดียวกัน

14. เสรีภาพ

แอปเสรีภาพ
Freedom เป็นเว็บไซต์บล็อกเกอร์ที่ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อสำหรับอุปกรณ์ iOS แอป Freedom มาพร้อมกับประโยชน์เพิ่มเติมนอกเหนือจากการบล็อกเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอปเกม มันสามารถใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ของลูกคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้ต้องการการปรับแต่งบ้าง เพราะเด็กที่มีทักษะทางเทคโนโลยีเหนือกว่าค่าเฉลี่ยสามารถหลบเลี่ยงแอปพลิเคชันได้

ราคา: แอปนี้มีค่าใช้จ่าย $8.99 สำหรับการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน และ $39.99 เมื่อชำระรายปี

15. RescueTime

แอป RescueTime
RescueTime ช่วยผลักดันให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณโดยการรายงานว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไรบนอุปกรณ์ของคุณบ้าง การตั้งค่าทำได้ง่ายและทำงานอย่างเงียบๆ อยู่เบื้องหลัง โดยให้ความสนใจกับแอปที่คุณใช้และระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับแอปเหล่านั้น มันใช้การให้คะแนนแบบห้าขั้นเพื่อสังเกตประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ ตั้งแต่รบกวนมากไปจนถึงมีประสิทธิภาพมาก

RescueTime ช่วยให้คุณจัดประเภทแอปพลิเคชันตามวิธีที่คุณใช้เว็บไซต์ได้ เพราะแม้แต่เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Instagram ก็สามารถใช้เพื่อธุรกิจได้เช่นกัน

ราคา: ฟรี (ปลดล็อกฟังก์ชันพรีเมียม $11.99/เดือน หรือ $77.99/ปี)

16. การติดตามเวลาทำงาน

แอปติดตามเวลาทำงาน
แอปติดตามเวลาทำงาน The Hours ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมว่าคุณใช้เวลาในแต่ละชั่วโมงของวันทำงานอย่างไร นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างรายการจับเวลาต่อเนื่องได้หากคุณต้องสลับงานอยู่ตลอดเวลา และฟีเจอร์ออกใบแจ้งหนี้ใหม่ยังช่วยให้การเรียกเก็บเงินกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นหากคุณคิดค่าบริการเป็นรายชั่วโมง Hours สามารถสร้างรายงานเวลาทำงานและช่วยให้คุณจัดการหลายทีมได้อย่างง่ายดายผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานสะดวก

ราคา: ฟรีพร้อมการซื้อในแอปเริ่มต้นที่ $7.99

17. Evernote

เอเวอร์โน้ต
Evernote มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมด้วยฟีเจอร์ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลผ่านคลาวด์ การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง และเครื่องมือค้นหาที่ทรงประสิทธิภาพ สำหรับผู้ใช้ระดับสูง Evernote ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือบริหารโครงการได้อีกด้วย โดยสมาชิกในทีมหลายคนสามารถแชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันผ่านคลิปเสียง รูปภาพ บันทึกข้อความ และตัวเตือนความจำต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

เวอร์ชันพรีเมียมให้บริการการสแกนเอกสาร, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับการปรับปรุง, และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายพันตัว อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่สูงของเวอร์ชันที่ต้องชำระเงินอาจดูไม่คุ้มค่าเมื่อมี ตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่าพร้อมคุณสมบัติที่ต้องการทั้งหมด

ราคา: Evernote มีแผนฟรีและทางเลือกพรีเมียมเริ่มต้นที่ $7.99/เดือน

18.แนวคิด

แอปโนชั่น
Notion ให้บริการพื้นที่ทำงานแบบไฮบริดสำหรับการจดบันทึกและการจัดการงาน แม้ว่าจะยังขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่คุณจะพบในทางเลือกอื่น ๆ เช่น ClickUp แต่แอปนี้ก็ยังทำงานได้ดีเมื่อคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานในทีมขนาดเล็ก

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายทำให้ง่ายต่อการนำทางระหว่างบันทึกและรายการสิ่งที่ต้องทำ

ราคา: เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ทั้งหมด แต่คุ้มค่าที่จะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันพรีเมียมเพื่อปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานของทีม

19. หมี

แอปแบร์
แอป Bearมอบประสบการณ์การจดบันทึกระดับพรีเมียมด้วยแถบด้านข้างที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาของคุณได้ ตัวแก้ไขมาร์กดาวน์รองรับงานที่ต้องใช้ข้อความมาก เช่น เรียงความ และคุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาได้อีกด้วย เป็น ทางเลือกที่ประหยัดกว่า Evernoteพร้อมด้วยธีมและการปรับแต่งแบบอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์การเขียนของคุณ

ราคา: แอป Bear ให้บริการฟรี แต่มีการซื้อในแอปสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม เริ่มต้นที่ $1.49/เดือน

20. กู๊ดโน้ตส์

แอป goodnotes
GoodNotes เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการพัฒนาแอปพลิเคชันจดบันทึกที่ดีขึ้นนับตั้งแต่เริ่มแรก การออกแบบของแอปนี้ได้นำแนวคิดบางอย่างมาจากสมุดบันทึกแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกำลังใช้หนังสือเล่มหนึ่งแทนที่จะเป็นอุปกรณ์มือถือ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ ปากกา และปากกาเน้นข้อความได้

แอปนี้รองรับการบันทึกเสียง, PDF, และการนำเข้าภาพ

ราคา: มีเวอร์ชันฟรี และสามารถปลดล็อกเวอร์ชันเต็มได้ในราคา $7.99

21. สแกนบอท

แอปสแกนบอท
แอปสแกนเอกสารได้พัฒนาจนสามารถแทนที่เครื่องสแกนแบบดั้งเดิมในสำนักงานหลายแห่งได้แล้ว Scanbot ผสานการทำงานของเครื่องสแกน PDF และเครื่องอ่าน QR code เข้าด้วยกันเพื่อมอบเครื่องมือที่ทรงพลังเหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวและธุรกิจ แอปนี้มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ระบบจดจำตัวอักษร OCR และความเข้ากันได้กับระบบคลาวด์ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น iCloud, Dropbox และ Evernote

หลังจากติดตั้งแอปแล้ว ผู้ใช้สามารถซื้อเครดิตเพื่อส่งแฟกซ์เอกสารจาก iPhone ของตนได้ในราคาตั้งแต่ $0.99 ถึง $22.99

ราคา: แอปนี้มีให้ดาวน์โหลดในราคาครั้งเดียว $99.99

22. แกลดิส

แอปพลิเคชัน Gladys
Gladys เป็นแอปจัดเก็บไฟล์ที่มีฟีเจอร์ครบครัน ช่วยให้คุณลากและวางเนื้อหาทุกประเภทไปยังตำแหน่งกลางได้อย่างง่ายดาย แอปนี้มีอินเทอร์เฟซที่สวยงาม และภาพขนาดย่อที่จัดเก็บไว้จะแสดงผลอย่างเรียบร้อยภายในหน้าต่างจัดเก็บ นอกจากนี้ Glady's ยังช่วยให้การค้นหาไฟล์เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบโฟลเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

ราคา: ฟรีพร้อมการซื้อในแอป

23. น่าสังเกต

แอปที่ควรบันทึก
นี่คือแอปที่เหมาะสมหากงานของคุณเกี่ยวข้องกับการแชร์ภาพที่ต้องการการใส่คำอธิบายประกอบ Annotable มีเครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมายที่สามารถใช้เน้น แก้ไข หรือขยายส่วนต่างๆ ของภาพได้ ฟีเจอร์พิกเซลจะปกปิดบางส่วนของภาพที่แชร์ และหากคุณกำลังแชร์ภาพหน้าจออีเมล เครื่องมือลดขนาดอัจฉริยะสามารถใช้เพื่อปิดบังบางส่วนของข้อความได้

ราคา: ฟรีพร้อมการซื้อในแอปสำหรับเครื่องมือการบันทึกขั้นสูง

24. ผู้เปิด

แอปเปิด
Opener เป็นเครื่องมือที่สะดวกมาก และผู้ใช้หลายคนมักจะอธิบายไม่ได้ว่าพวกเขาอยู่รอดมาได้อย่างไรโดยไม่มีมัน ในอุดมคติแล้ว ลิงก์ที่อ้างอิงวิดีโอ YouTube ควรเปิดในแอป YouTube ได้โดยตรง แต่สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผู้ใช้ iOS หลายคน แอปนี้มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีในกรณีที่การแตะลิงก์เว็บเปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์มือถือที่พัฒนาไม่ดีแทนที่จะเปิดในแอปดั้งเดิม

Opener ยังมีส่วนขยายที่ให้คุณเลือกว่าจะบันทึก คัดลอก หรือเปิดลิงก์ในเว็บเบราว์เซอร์

ราคา: แอปนี้สามารถดาวน์โหลดได้ในราคา $1.99

25. Textexpander

แอป Textexpander
อีเมลและแอปส่งข้อความสามารถกินเวลาอันมีค่าของคุณไปมากด้วยการพิมพ์ที่จำเป็นเมื่อคุณมีงานบ้านมากมายอยู่แล้ว แต่ Textexpander ช่วยประหยัดความยุ่งยากด้วยการใช้ข้อความทำนายล่วงหน้าซึ่งช่วยให้คุณป้อนวลีที่ใช้บ่อยขณะพิมพ์ แอปจะเรียนรู้ทางลัดการพิมพ์และวลีที่ใช้บ่อยของคุณ และให้ข้อความสั้นๆ เมื่อคุณเริ่มพิมพ์

ราคา: ฟรี

เลือกแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับ iPhone และ iOS

การค้นหา แอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดบน iOS หมายถึงการได้รับตัวเลือกที่แก้ปัญหาของคุณได้ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด แอปอย่าง ClickUp รวมฟังก์ชันหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณจึงไม่ต้องใช้หลายแอปเมื่อแอปเดียวสามารถจัดการทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ และไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกใช้ แอปเพิ่มประสิทธิภาพฟรีสำหรับ iPhone หรือเลือกเวอร์ชันพรีเมียม ตราบใดที่ตัวเลือกนั้น ตอบสนองเป้าหมายส่วนตัวหรือธุรกิจของคุณ

ดาวน์โหลด ClickUpเพื่อเริ่มจัดการโครงการอย่างถูกต้องวันนี้!