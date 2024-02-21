พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจชั้นนำสำหรับการพัฒนาตนเองและอาชีพ

ไม่ว่าชีวิตการทำงานของคุณจะน่าตื่นเต้นเพียงใด การมาทำงานทุกวันด้วยจิตใจที่กระตือรือร้นเหมือนเดิมอาจรู้สึกเหนื่อยล้าได้ เราทุกคนต่างมีวันที่ต้องการแรงบันดาลใจเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประกายที่จำเป็นอย่างยิ่ง
อะไรจะดีไปกว่าสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ขณะอยู่ที่ยิม, ระหว่างการเดินทาง, หรือตอนขึ้นลิฟต์ในสำนักงาน? อะไรสักอย่างเช่นพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจ!
พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจคือยาบำรุงใจประจำวันของเรา พวกเขาช่วยยกระดับอารมณ์ กระตุ้นจินตนาการด้วยไอเดียใหม่ๆ และให้คำแนะนำอันมีค่าในการพัฒนาตนเองทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ
ในบทความนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด 7 รายการที่ตอบโจทย์ความสนใจที่หลากหลาย เราได้นำเสนอไฮไลท์ของแต่ละรายการ พร้อมแนะนำตอนโปรดของเราสองตอน เพื่อช่วยให้คุณเลือกพอดแคสต์ที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
เพิ่มเพลงเหล่านี้ (หรือทั้งหมด!) ลงในเพลย์ลิสต์ประจำวันของคุณ เราสัญญาว่าเพลงเหล่านี้จะนำความสดใสและพลังบวกมาให้คุณเป็นประจำ
ความสำคัญของพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจ
หากคุณเป็นแฟนของพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจอยู่แล้ว คุณก็คงทราบถึงประโยชน์ของมันและสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้ ?
หากคุณยังไม่ได้ลองใช้พวกมัน, ให้เราไปดูเหตุผลบางประการที่คุณควรลองใช้พวกมัน.
คุณอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า "ทุกอย่างอยู่ที่ใจ" เมื่อพูดถึงมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว ความคิดและสภาพจิตใจของเราสามารถส่งผลกระทบต่อเราได้อย่างมหาศาล
คุณสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุดและมีแรงจูงใจในการก้าวไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อจิตใจของคุณสงบ หากความคิดของคุณสับสน ผลผลิตของคุณจะลดลงและการเติบโตจะหยุดชะงัก
ความเครียดไม่เพียงแต่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังนำไปสู่ปัญหาด้านการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย
พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจช่วยคุณอย่างมากในการเอาชนะปัญหาเหล่านี้. พวกเขาช่วยคุณค้นหามุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตและความท้าทายมากมายของมัน.
มาดูประโยชน์หลักบางประการของการฟังพอดแคสต์เหล่านี้กัน:
1. สมาธิและประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
การฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจช่วยเติมเต็มความคิดเชิงบวกในชีวิตประจำวันของคุณ กระตุ้นโดปามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยเพิ่มสมาธิและทำให้คุณมีแรงจูงใจ พอดแคสต์เหล่านี้กระตุ้นสมองของคุณให้ละทิ้งสิ่งรบกวนขจัดอุปสรรคทางความคิด เพิ่มความมั่นใจในตนเอง ปลูกฝังความรักในตนเอง และนำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน
พวกเขายังช่วยให้คุณได้เรียนรู้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่ง จัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น และบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ช่วยเพิ่มอารมณ์และพลังงาน
บางวันสิ่งที่คุณต้องการก็แค่แรงผลักดันเล็กๆ เพื่อเปลี่ยนจากแค่โอเคไปเป็นคนที่มุ่งมั่นทำสิ่งต่างๆ พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจสามารถช่วยเพิ่มกำลังใจได้
การฟังเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของผู้คนที่เผชิญกับความยากลำบากและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ เป็นแรงจูงใจที่เพียงพอในวันที่แย่
3. รับข้อมูลเชิงลึกใหม่
การฟังพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจจะนำมุมมอง แนวคิด และไอเดียใหม่ๆ มาขยายความอยากรู้อยากเห็นของคุณ คุณสามารถเรียนรู้วิธีจัดการสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น รับมือกับปัญหา และพัฒนาทักษะของคุณ คำแนะนำในการใช้ชีวิตที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากผู้เชี่ยวชาญที่ปรากฏในพอดแคสต์สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีปัญหาระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่วมงาน แทนที่จะพยายามแก้ไขด้วยตัวเอง คุณสามารถหันไปฟังตอนหนึ่งของพอดแคสต์พัฒนาตนเองที่คุณชื่นชอบเพื่อรับคำแนะนำและมุ่งเน้นไปที่การหาทางแก้ไข
4. ค้นพบโอกาสใหม่
พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คุณติดตามเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแนวคิด นวัตกรรม และโอกาสใหม่ ๆ ที่คุณสามารถนำไปต่อยอดได้ รับข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือ ที่ปรึกษา และหลักสูตรหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วยประโยชน์เหล่านี้ การฟังพอดแคสต์จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อลดเวลาหน้าจออีกต่อไปแต่เป็นเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในอาชีพการงาน
การทบทวนและวิเคราะห์พอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจยอดนิยม
การฟังพอดแคสต์สามารถช่วยคุณผ่านโครงการชีวิตที่ดีใด ๆ ที่คุณกำลังทำอยู่ได้
มาดูพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นการเดินทางสู่ชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขยิ่งขึ้นกันเถอะ
1. วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ
พอดแคสต์รายสัปดาห์ตัวอย่างที่ดำเนินรายการโดย เจ. แมทธิว บอดนาร์ The Science of Success มุ่งเน้นการสำรวจศักยภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ โดยอาศัยการเติบโตส่วนบุคคลที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นพื้นฐาน พอดแคสต์นี้จะเจาะลึกถึงศักยภาพของมนุษย์ที่ยังไม่ถูกค้นพบ ซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ขาดอยู่—แรงจูงใจ
ไม่ว่าคุณจะพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีขึ้นหรือกำลังพัฒนาตนเองในด้านอาชีพหรือส่วนตัว พอดแคสต์นี้มีสิ่งที่จะมอบให้คุณ มีวิทยากรรับเชิญที่หลากหลายตั้งแต่จิตแพทย์และนักประสาทวิทยาไปจนถึงผู้ประกอบการและผู้เจรจาต่อรองตัวประกันของ FBI ทุกคนจะมาแบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับชีวิตให้กับทุกคนที่เข้าร่วมชุมชนนี้
นอกจากนี้ Bodnar ยังจัดพอดแคสต์เฉพาะทางเป็นครั้งคราวเพื่อเจาะลึกหัวข้อต่างๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความเชื่อที่จำกัดตนเอง การทำสมาธิ ฯลฯ เพื่อช่วยให้คุณค้นพบตัวเอง ในแก่นแท้ของ The Science of Success คือการสนับสนุนให้หลุดพ้นจากความกลัว พัฒนาตนเอง และใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
ฉันฟังและฟังซ้ำ "วิทยาศาสตร์แห่งความสำเร็จ" เกือบทุกวัน
2. การบำบัดสำหรับเด็กผู้หญิงผิวสีดำ โดย จอย ฮาร์เดน แบรดฟอร์ด
การบำบัดสำหรับเด็กผู้หญิงผิวสีดำ เป็นพอดแคสต์รายสัปดาห์ที่สร้างโดยเครือข่ายผู้หญิงที่มีชื่อเดียวกันเพื่อกระตุ้นการหารือเกี่ยวกับสุขภาพจิต การพัฒนาตนเอง และวิธีการใช้ชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น
ด้วยคำขวัญว่า 'ให้เห็น ให้ได้ยิน และให้เข้าใจ' มีเป้าหมายที่จะทำให้สุขภาพจิตเข้าถึงได้สำหรับผู้หญิงผิวสีดำโดยการกำจัดความอับอายที่ติดมากับการบำบัด มีเป้าหมายที่จะครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตและปัญหาอาชีพที่ผู้หญิงผิวสีดำเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่เสรีภาพทางการเงิน อาชีพ ไปจนถึงความสัมพันธ์กับสื่อสังคมออนไลน์
ดร. จอย ฮาร์เดน แบรดฟอร์ด เป็นนักจิตวิทยาที่ได้รับการรับรอง ซึ่งใช้สื่อวัฒนธรรมป๊อปเพื่ออธิบายแนวคิดทางจิตวิทยาให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย เธอได้สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องจากการปรากฏตัวในนิตยสาร O, Teen Vogue, Black Enterprise, The Oprah Magazine, MTV, Forbes, Refinery29, Essence และ Bustle
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
ฉันอยากได้ยินความจริงเกี่ยวกับสุขภาพจิต และนี่คือพอดแคสต์ที่ฉันจะเพิ่มเข้าไปในคลังของฉัน! ตอน Luminous Self สัมผัสถึงหัวใจ ขอบคุณที่แบ่งปัน
3. ก้าวเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนแปลงใหญ่
พอดแคสต์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานนี้มุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน (นิสัย) ที่หล่อหลอมชีวิตของเรา ดำเนินรายการโดย Gregg Clunis, Tiny Leaps, Big Changes เป็นพอดแคสต์พัฒนาตนเองที่ชักชวนให้คุณกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ พอดแคสต์นี้สอนว่าก้าวเล็กๆ สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและเป็นบวกได้อย่างไร และคุณสามารถค่อยๆ เริ่มก้าวไปสู่เป้าหมายระยะยาวของคุณได้โดยการปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆ น้อยๆ
ฟังเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมชีวิตของคุณและกลายเป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนความฝันที่ดูไกลเกินเอื้อมให้กลายเป็นความจริงได้ พอดแคสต์นี้เปลี่ยนมุมมองของเราเกี่ยวกับความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
ฉันชอบปรัชญาของเกร็กเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต: มันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณทั้งหมด ไปสร้างชีวิตที่คุณสมควรได้รับ!
4. ปลดล็อกตัวตนของคุณกับเบรเน่ บราวน์
คุณกำลังมองหาพอดแคสต์ที่จะพาคุณกลับไปรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณอีกครั้งหรือไม่? ลองฟัง Unlocking Us ดูสิ พอดแคสต์นี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณปลดล็อกส่วนลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ในตัวคุณ เพื่อที่คุณจะได้ใช้ชีวิต รัก และเลี้ยงดูลูกด้วยความกล้าหาญยิ่งขึ้น
พอดแคสต์นี้เชื่อว่าการยอมรับความเปราะบางนำไปสู่ความกล้าหาญ Brené Brown ผู้ดำเนินรายการ นักเขียนชื่อดัง นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ และโค้ชชีวิต เชื่อในความกล้าหาญมากกว่าความสบายใจ และจะช่วยคุณเผชิญหน้ากับความเปราะบางของคุณอย่างตรงไปตรงมา
บราวน์กระตุ้นผู้ฟังให้เผชิญหน้ากับชีวิตและตระหนักรู้ในตัวเองมากขึ้น พอดแคสต์นี้สอนให้คุณใช้ชีวิตด้วยความกล้าหาญและความเห็นอกเห็นใจ ให้เป็น "คนที่เก้ๆ กังๆ กล้าหาญ และใจดี"
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
เบรเน่ บราวน์ เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างมาก วิธีการสัมภาษณ์ของเธอทำให้แต่ละตอนน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ ฉันรู้สึกท้าทายและได้รับกำลังใจทุกครั้งที่ได้ฟัง ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง ไม่สามารถแนะนำได้มากพอจริงๆ
5. ห้องปฏิบัติการความสุข
พอดแคสต์ The Happiness Labสร้างขึ้นจากหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของมหาวิทยาลัยเยล The Science of Happiness โดยมี ดร. ลอรี ซานโตส ศาสตราจารย์ผู้สอนหลักสูตรนี้เป็นผู้ดำเนินรายการ พอดแคสต์นี้จะพูดถึงวิธีที่เราสามารถบรรลุความสุขได้
ก้าวออกจากความเชื่อแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับความสุขและความยินดี พอดแคสต์นี้จะพาคุณไปสำรวจงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด พร้อมเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับความสุขที่แท้จริง
นอกเหนือจากการครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น มิตรภาพ, เงิน, อาชีพ, สุขภาพ, เป็นต้น, พอดแคสต์นี้ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จส่วนตัวของพวกเขาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังได้อีกด้วย ด้วยพอดแคสต์นี้ คุณจะปรับมุมมองเกี่ยวกับความสุขของคุณใหม่ และเรียนรู้วิธีที่จะไปถึงมันได้เร็วขึ้น
พอดแคสต์นี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการก้าวไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มและมีความสุขมากขึ้น
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
เพิ่งพบพอดแคสต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ เสียงดีและผลิตอย่างมืออาชีพ เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและเทคนิคที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
6. รายการ The Tim Ferriss Show
The Tim Ferriss Show เป็นหนึ่งในพอดแคสต์ธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดกาล และเคยติดอยู่ในรายชื่อ 'Best Of' ของ Apple Music เมื่อสามปีที่แล้ว ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 900 ล้านครั้ง และแขกรับเชิญระดับแนวหน้าอย่าง ฮิวจ์ แจ็คแมน, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, ไมเคิล ลูอิส และมาเรีย ชาราโปวา ทำให้รายการนี้ได้รับตำแหน่งเป็นสุดยอดในวงการอย่างแท้จริง
พิธีกร นักลงทุน และนักเขียนชื่อดังระดับโลก ทิม เฟอร์ริส นำผู้นำจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต พร้อมถ่ายทอดกลยุทธ์ นิสัย และกิจวัตรที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ
จัดในรูปแบบการสนทนาที่เป็นกันเองและเปิดกว้าง ซึ่งคุณจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุย พอดแคสต์นี้ทั้งสนุกและให้ความรู้ ฟังได้ทุกที่ทุกเวลาหากคุณต้องการแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้เกิดการลงมือทำและเห็นผลลัพธ์จริง
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
ฉันชอบทิมในฐานะผู้สัมภาษณ์ (ถามคำถามที่ลึกซึ้งและคำถามพื้นฐานด้วย ยกตัวอย่างส่วนตัวและการมีส่วนร่วม) หัวข้อที่ฉันชอบคือเกี่ยวกับการทำสมาธิ การพัฒนาตนเอง การเปลี่ยนรูปแบบความคิดและนิสัย
7. TED Talks Daily
TED Talks Daily นำเสนอส่วนที่ดีที่สุดของ TED Talks ที่สร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบเสียง หัวข้อสามารถครอบคลุมตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงกีฬา แต่ทุกตอนรับรองว่าจะกระตุ้นความคิดอย่างแน่นอน
ดำเนินรายการโดยนักข่าวรางวัล Elise Hu พอดแคสต์นี้นำเสนอเรื่องราวและแนวคิดของผู้นำและผู้สร้างนวัตกรรมจากทั่วโลก แนะนำแนวคิดใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้คุณได้รวบรวมความรู้และเรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าทุกๆ วันเว้นวัน
การฟังพอดแคสต์นี้เปรียบเสมือนการเดินทางเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นประตูสู่มุมมองใหม่ๆ ที่กระตุ้นให้คุณเปิดกว้างและคิดนอกกรอบแบบเดิมๆ
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังกล่าว:
สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และน่าสนใจเสมอ ขอบคุณ TED Talks Daily!
ตอนนี้, มาดำดิ่งสู่การนำความรู้ที่ได้จากเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณกันเถอะ
โบนัส:วิธีสร้างแผนพัฒนาตนเอง?
วิธีนำบทเรียนจากพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจมาปรับใช้กับชีวิตการทำงานของคุณ
