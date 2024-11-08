วิธีจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุด

แมคคินซีย์รายงานว่าผู้บริหารถึง 61%รู้สึกว่าการตัดสินใจของพวกเขาอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง—ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาในการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ—ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ความรู้สึกนี้สะท้อนกับมืออาชีพมากมายที่รู้สึกไม่สบายใจหรือขนลุกเมื่อระบบส่งเสียงเตือนการประชุมอีกครั้ง
การประชุมที่มีประสิทธิภาพมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล, มุมมอง, และข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ. ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ, การคิดค้น, หรือการสร้างแผนการกระทำ, วัตถุประสงค์คือการให้ทุกคนรู้สึกว่ามีประสิทธิผลเมื่อจบการประชุม.
แล้วคุณจะจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพและหยุดวงจรความหงุดหงิดได้อย่างไร? มาดูกัน 👀
ประเภทของการประชุม
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่แพร่หลาย การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นขึ้นนานก่อนที่การประชุมจะเริ่มขึ้น ลักษณะของการประชุมที่คุณจัดขึ้นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสิ่งนี้
ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ มีประเภทของการประชุมทั่วไปบางประเภทที่คุณอาจวางแผนสำหรับทีมของคุณ 🧑💻
1. การประชุมแบบพบปะกัน
การประชุมเหล่านี้จัดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมารวมตัวกันในสถานที่เดียวกัน—โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในบริเวณสำนักงาน
การสื่อสารแบบตัวต่อตัวในระหว่างการประชุมแบบพบปะกันทำให้สามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ และทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น. การสื่อสารแบบตัวต่อตัวช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด.
เมื่อปราศจากสิ่งรบกวนทางดิจิทัล ผู้เข้าร่วมมีแนวโน้มที่จะสังเกตสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดมากขึ้น ทำให้การโต้ตอบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น สภาพแวดล้อมนี้เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ทันที โดยเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โต้แย้ง และอภิปรายกันแบบเรียลไทม์
คำแนะนำที่เป็นมิตร: กำหนดกฎ 'ไม่มีอุปกรณ์' เพื่อลดสิ่งรบกวน การวางแล็ปท็อปและโทรศัพท์ไว้ข้างๆ ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิและลดโอกาสการประชุมที่ไม่มีประสิทธิภาพ
🔍 เหมาะสำหรับ: การประชุมนวัตกรรมหรือการระดมความคิดที่มุ่งเน้นการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์สำหรับความท้าทายต่างๆ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตัดสินใจที่ซับซ้อนซึ่งมีผลกระทบข้ามสายงาน
2. การประชุมเสมือนจริง
การประชุมเสมือนจริง หรือการประชุมทางไกล คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของความยืดหยุ่น การประชุมเหล่านี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต การประชุมเหล่านี้ดำเนินการทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ/เสียง
การประชุมเสมือนจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าห้องประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีพนักงานทั่วโลก ด้วยความยืดหยุ่นของการประชุมเสมือนจริง ทีมงานสามารถตัดสินใจได้ทันทีและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการจัดการประชุมแบบพบหน้ากัน
มันช่วยลดความจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมจะต้องอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเวลาที่กำหนด และทำให้การจัดงานง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้จัดสามารถติดตามการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยใช้AI สำหรับบันทึกการประชุม
🔍 เหมาะที่สุดสำหรับ: การประชุมสั้น ๆ เช่น การอัปเดตโครงการหรือรายงานงาน และประชุมแบบตัวต่อตัวกับทีมงานที่อยู่ระยะไกล
3. การประชุมแบบผสมผสาน
การประชุมแบบผสมผสานได้รับความนิยมหลังการระบาดของโรค แต่ยังคงมีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ทำไม?
Promoleaf รายงานว่าอย่างน้อย 52% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาจะพิจารณาลาออกจากงานหากต้องทำงานที่สำนักงานเต็มเวลา
การทำงานแบบไฮบริดจึงเป็นจุดลงตัวของการประนีประนอม การประชุมแบบไฮบริดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่บริษัทข้ามชาติไปจนถึงองค์กรเสมือนจริงนำมาใช้เพื่อทำงานร่วมกับทีมที่มีสมาชิกจากทั่วโลกมากขึ้น
การประชุมเหล่านี้มักจะมีผู้เข้าร่วมทั้งแบบพบหน้ากันและแบบทางไกล
เช่นเดียวกับการตั้งค่าจากระยะไกล การประชุมที่ไม่มีการขัดจังหวะไม่สามารถรับประกันได้ในการตั้งค่าแบบไฮบริด อย่างไรก็ตาม การใช้แพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่มีประสิทธิภาพและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสามารถช่วยได้มากในการทำให้การประชุมเหล่านี้จัดการได้ง่ายขึ้น
🔍 เหมาะสำหรับ: ทีมที่มีสมาชิกทั้งแบบทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันและทางไกล องค์กรขนาดใหญ่ที่มีทีมงานทั่วโลก สถานการณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นเป็นหลัก และการประชุมที่ต้องการความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองแต่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ การวางรากฐานจะเป็นตัวกำหนดว่าการประชุมจะมีประสิทธิภาพหรือเป็นเพียงหลุมดำที่ดูดเวลาและทรัพยากรของทีมคุณไปโดยเปล่าประโยชน์
แต่หนทางที่แน่นอนที่สุดในการจัดการประชุมที่ยอดเยี่ยมคือการลงมือทำงานที่สำคัญด้วยตัวเองอย่างจริงจัง
นี่คือบางสิ่งที่ควรจำไว้ขณะวางแผนและเตรียมการสำหรับการประชุมของคุณ 🙋
กำหนดวัตถุประสงค์การประชุมให้ชัดเจน
เริ่มต้นด้วยการระบุเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุผ่านการประชุมครั้งนี้ จากนั้นพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการนั้น 'จริงๆ แล้ว' จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณหรือไม่
คุณอาจถามด้วยว่าการสนทนาทางอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านบันทึกสามารถบรรลุผลลัพธ์เดียวกันได้หรือไม่ อีกประเด็นสำคัญคือการที่เป้าหมายมีความเร่งด่วนและต้องการการดำเนินการทันทีหรือไม่
หากคำตอบของคุณสำหรับทั้งสองคำถามคือ "ใช่" อย่างเต็มปาก ถึงเวลาแล้วที่คุณควรจัดโครงสร้างการประชุมของคุณ
สร้างระเบียบวาระการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการประชุมของคุณแล้วให้จัดทำวาระการประชุมที่ระบุหัวข้อหลัก ผู้ที่ควรหารือเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านั้น และบทบาทที่ต้องปฏิบัติ (และโดยใคร)
คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นโดยการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อในวาระการประชุมและกำหนดกรอบเวลาสำหรับแต่ละหัวข้อเพื่อให้มีการหารือภายใน
เก็บรายการตรวจสอบสั้น ๆ นี้ไว้ในมือขณะที่คุณกำลังร่างวาระการประชุมครั้งต่อไปของคุณ:
- มอบหมายผู้พูดเพื่อกล่าวถึงหัวข้อเฉพาะ
- เวลาและสถานที่ประชุม
- ระยะเวลาการประชุม
- ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหัวข้อ
ที่นี่, ClickUp Docsสามารถเป็นเพื่อนคู่ใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนการประชุมและจัดทำวาระการประชุม ประสานงานตารางเวลาของทีม และมอบหมายงานที่เกิดซ้ำตามข้อสรุปจากการประชุม
เทมเพลต ClickUp Agendaช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณโดยให้คุณติดตามเป้าหมาย, สรุปวัตถุประสงค์, สร้างโครงสร้างการประชุมที่ชัดเจน, และมอบหมายงานและรายการที่ต้องทำ—ทั้งหมดในที่เดียว
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับวาระการประชุมของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
ฉันมีการประชุมทุกสองสัปดาห์กับผู้บังคับบัญชาของฉัน และเราใช้ ClickUp สำหรับกำหนดการของเรา ฉันรู้สึกควบคุมงานได้ดีขึ้นเพราะทุกคำขอเกี่ยวกับกิจกรรมและการนำเสนอของฉันอยู่ที่นี่ รวมถึงตัวบ่งชี้สถานะที่อัปเดตอยู่เสมอที่เธอสามารถตรวจสอบได้
เชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่เหมาะสม
เช่นเดียวกับกิจกรรมอื่น ๆ รายชื่อแขกของคุณเป็นจุดเริ่มต้นที่กำหนดความสำเร็จ (หรือพูดอีกอย่างคือ ประสิทธิผล) ของงาน
ในที่ทำงาน นี่หมายถึงการรวบรวมสัดส่วนที่เหมาะสมจากแต่ละกลุ่ม—ผู้ตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้ดำเนินการ และแน่นอน ผู้จัดงาน หากมีผู้ตัดสินใจมากเกินไป อาจนำไปสู่การชะงักงันและล่าช้าในการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินการ
ในทางกลับกัน การรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีมุมมองหลากหลายในการประชุมระดมความคิดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยรวมแล้ว กฎทั่วไปที่ดีคือเชิญคนเข้าร่วมประชุมให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
คุณรู้หรือไม่? แนวทางในการประชุมแบบ "สองพิซซ่า" ระบุว่าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ควรเกินจำนวนคนที่สามารถรับประทานพิซซ่าสองถาดได้ กฎนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าการประชุมขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและได้ผลมากกว่าการประชุมขนาดใหญ่ กฎนี้มักถูกยกให้เป็นแนวคิดของเจฟฟ์ เบโซส ผู้ก่อตั้ง Amazon
กำหนดการประชุมอย่างมีสติ
การจัดตารางการประชุมในเวลาที่สะดวกช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมและมุ่งเน้น ซึ่งนำไปสู่การหารือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผลลัพธ์ของการประชุมที่ดีขึ้น
เริ่มต้นด้วยการได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกที่มีตารางเวลาที่อาจถูกขัดจังหวะมากที่สุด เช่น ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำงานร่วมกันแต่อยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตารางการประชุมสามารถกำหนดพลังงานโดยรวมและประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณได้ตามการวิจัยจาก Harvard Business Review การจัดตารางประชุมที่ต้องการพลังงานสูงในช่วงเวลาที่ทีมของคุณมีแรงกดดันจากงานน้อยที่สุดอาจช่วยเพิ่มพลังงานและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาได้
ไม่ว่าคุณจะจัดประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์หรือการประชุมฉุกเฉินแบบเฉพาะกิจ การตรวจสอบตารางเวลาของผู้เข้าร่วมแต่ละคนเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการประชุมนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ
มุมมองปฏิทิน ClickUp
ด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp คุณสามารถรวมปฏิทินของคุณและทีมของคุณไว้ในที่เดียว
คุณสามารถแก้ไขตารางเวลาของคุณได้ด้วยการลากและวางอย่างง่าย ๆ. มุมมองปฏิทินช่วยให้ทุกคนอยู่ในความสอดคล้องกัน ดังนั้นทีมของคุณทั้งหมดจะอยู่ในหน้าเดียวกัน—ตามตัวอักษร.
เทมเพลตการประชุม ClickUp
เทมเพลตการประชุม ClickUpช่วยให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถจัดการวาระการประชุม บันทึกข้อมูล และติดตามการติดตามผลได้ ทำให้รายละเอียดสำคัญทั้งหมดอยู่ในมือคุณ
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของการประชุมของคุณ โดยมั่นใจว่าทุกหัวข้อสำคัญได้รับการครอบคลุม ส่วนบันทึกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจดบันทึกประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยกัน ในขณะที่ส่วนติดตามผลช่วยให้รายการที่ต้องดำเนินการและความรับผิดชอบชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการติดตามสิ่งที่ต้องทำต่อไป
🧠 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาโดย Fellowรายงานว่าเวลาที่ดีที่สุดในการนัดประชุมคือช่วงกลางเช้า โดยเฉพาะระหว่าง 10 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน ในขณะที่เช้าวันจันทร์เป็นเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับการประชุม วันอังคารถือเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด
การประชุมที่มีประสิทธิภาพ
สร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องเมื่อเริ่มต้นการประชุมของคุณ
นี่คือหลักการที่ควรจดจำขณะดำเนินการประชุมครั้งต่อไปของคุณ 📋
เริ่มตรงเวลา
การเริ่มการประชุมตรงเวลาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการติดตามวาระการประชุม นอกจากนี้ยังแสดงถึงความเคารพและความใส่ใจต่อเวลาของผู้เข้าร่วมประชุม
มอบหมายบทบาท
การประชุมส่วนใหญ่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โดยมีการพัฒนาใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการประชุม ให้เปลี่ยนการสนทนาเหล่านี้ให้กลายเป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีมของคุณ
ด้วยClickUp Meetings คุณสามารถเปลี่ยนข้อสรุปเหล่านี้ให้กลายเป็นงานได้อย่างง่ายดาย
ClickUp Tasks ช่วยให้คุณสร้างรายการงานที่ละเอียดได้โดยตรงจากบันทึกการประชุมของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
เมื่อคุณสร้างงานแล้ว คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านั้นได้ด้วยClickUp Assign Comments ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากความคิดเห็นของงานนั้น
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
มาตรวัดความสำเร็จที่แท้จริงของการประชุมใด ๆ คือการที่สามารถส่งเสริมการร่วมมือที่มีความหมายได้มากเพียงใด คุณสามารถบรรลุสิ่งนี้ได้โดยการเชิญชวนให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายในหัวข้อการหารือ หรือแม้กระทั่งมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แม่แบบบันทึกการประชุม ClickUp
เทมเพลตรายงานการประชุมของ ClickUpมอบวิธีการที่ราบรื่นในการบันทึกการประชุมของคุณ คุณสามารถบันทึกผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างง่ายดาย โดยยืนยันว่าทุกคนที่เข้าร่วมได้รับการยอมรับแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถจดบันทึกอย่างละเอียดสำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม บันทึกการอภิปรายที่สำคัญและการตัดสินใจต่างๆ
เทมเพลตนี้ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกันได้ ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถมีส่วนร่วมและแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังติดตามผลลัพธ์สำคัญและข้อมูลเชิงลึกต่างๆ พร้อมนำเสนอสรุปการประชุมที่มีคุณค่าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
จัดการเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพคือการกำหนดและยึดมั่นในเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละหัวข้อในวาระการประชุม
แต่นี่อาจหมายถึงการควบคุมการอภิปรายอย่างมีสุขภาพดีในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าการสนทนาไม่หลุดประเด็นจากหัวข้อที่กำลังพูดถึงอยู่ด้วย ควรพิจารณาการรวมผู้ควบคุมการอภิปรายในรายชื่อผู้เข้าร่วมหากคุณในฐานะผู้จัดงานก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย
การติดตามผลและความรับผิดชอบหลังการประชุม
ตอนนี้การประชุมสิ้นสุดลงแล้ว งานที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้น นี่คือจุดที่คุณจะเริ่มติดตามผลลัพธ์ที่การประชุมของคุณมุ่งหวังให้เกิดขึ้น
นี่คือวิธีที่คุณสามารถวิเคราะห์และทำให้การประชุมของคุณมีผลลัพธ์ที่มีความหมาย 🎯
รวบรวมผลลัพธ์จากการประชุม
คุณสามารถวัดประสิทธิผลที่แท้จริงของการประชุมได้จากการที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์กลับไป การประชุมจะถือว่าเกิดประสิทธิผลก็ต่อเมื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญหรือแผนการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
สรุปการประชุมของคุณต้องถูกแปลงเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน ในระหว่างการสนทนาที่ยาวนานขึ้น มักจะง่ายที่จะสูญเสียการติดตามประเด็นการสนทนาที่ละเอียด ตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายการดำเนินการในวาระการประชุมอาจถูกยกขึ้นแต่ไม่ได้ถูกจัดการ
สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สรุปผลลัพธ์ของการประชุม ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดด้วยตนเอง
ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัว คุณสามารถสรุปบันทึกการประชุมได้โดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ (หรือประเด็นสำคัญในการสนทนา)
นอกจากนี้แม่แบบรายงานการประชุมของ ClickUpยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสรุปและบันทึกข้อมูลการประชุมอย่างรวดเร็ว—ตั้งแต่ประเภทของการประชุม สถานที่จัด และระยะเวลา ไปจนถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
อัตโนมัติการมอบหมายงาน
ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จากการประชุมเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษเท่านั้น การผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันกลายเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผลลัพธ์จากการประชุมที่มีความหมาย คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานและกำหนดการติดตามผลเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น
การใช้ระบบอัตโนมัติควบคู่กับ ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมของคุณให้สูงสุดในขณะที่ลดภาระงานของคุณ
ติดตามความคืบหน้า
ปิดช่องว่างระหว่างการตัดสินใจและการดำเนินการโดยการติดตามงานจากการประชุมของคุณให้เสร็จสิ้น
สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสถานะของงานอย่างสม่ำเสมอหรือการนัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับผู้รับผิดชอบเมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการแทรกแซง คุณสามารถกำหนดความถี่ของการติดตามงานเหล่านี้ได้ตามความซับซ้อนของงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติที่ดีคือการทำงานเป็นทีมและระบุ 'พันธมิตร' ที่สามารถทำงานเฉพาะเพื่อคาดการณ์อุปสรรคและสร้างกรอบการบรรเทาผลกระทบ
เมื่อทีมมุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการมากเกินไป พวกเขามักจะมองไม่เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น มุมมองที่แคบนี้อาจทำให้พวกเขาไม่สามารถค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าซึ่งอาจช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจได้
ClickUp Dashboardsเป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงการวางแผนโครงการและประสิทธิภาพการทำงาน จัดการสปรินต์ได้ดีขึ้น และจัดลำดับความสำคัญของงานโดยการแสดงภาพงานของคุณ
มันแยกสถานะของงานต่าง ๆ ภายในโครงการของคุณเพื่อให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่ล่าช้าและช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
การวัดประสิทธิผลของการประชุม
การวัดประสิทธิผลของการประชุมของคุณไม่ใช่แค่การแสดงออกเพื่อความพึงพอใจส่วนตัวเท่านั้น แต่ควรถือเป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพแทน
ยิ่งคุณเข้าใจว่าอะไรทำให้การประชุมประสบความสำเร็จมากเท่าไร การประชุมของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น มาค้นพบตัวชี้วัดที่คุณต้องใช้เพื่อวัดประสิทธิภาพของการประชุมกันเถอะ 📊
- ความตรงต่อเวลา: เปรียบเทียบเวลาที่การประชุมของคุณควรเริ่มหรือสิ้นสุดกับเวลาที่จริง ตรวจสอบว่าคุณสามารถครอบคลุมวาระการประชุมได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ขณะเตรียมการประชุมหรือไม่
- การดำเนินการ: ติดตามรายการการดำเนินการที่เกิดขึ้นและปิดก่อนการประชุมครั้งต่อไป. สิ่งนี้ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพของการติดตามการประชุมของคุณและวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการนี้ได้
- ข้อเสนอแนะที่ได้รับ: ยืนหยัดในประสิทธิภาพของการประชุมของคุณ ใช้แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อระบุและแก้ไขช่องโหว่ใดๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่า
- คุณค่าของการตัดสินใจ: ติดตามการประชุมที่มีการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อเข้าใจกระบวนการและบุคคลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ การปฏิบัตินี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจเหล่านั้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของคุณหรือจำเป็นต้องทบทวนในอนาคต
- การมีส่วนร่วมที่ได้รับ: ยกย่องการประชุมที่สร้างการมีส่วนร่วมสูงและมีความหมาย เพื่อสร้างแบบแผนสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อพัฒนาการประชุมในอนาคตและส่งเสริมสภาพแวดล้อมของทีมที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมประเภทเฉพาะ
การประชุมแต่ละครั้งมีความแตกต่างกัน—และด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ทำให้การประชุมแต่ละครั้งประสบความสำเร็จจึงแตกต่างกันไปด้วย กฎทองในการวางแผนและดำเนินการประชุมให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการ
มาสำรวจกลยุทธ์การประชุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถยกระดับการประชุมของคุณได้:
🤝 การเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมแบบพบหน้า
- กำหนดวัตถุประสงค์: ให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถเพิ่มหรือลดสิ่งที่มีคุณค่าในระหว่างการประชุมได้ แต่ที่สำคัญกว่าคือ ให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนทราบว่าการประชุมต้องการบรรลุอะไร
- ออกแบบสภาพแวดล้อมการประชุมที่เหมาะสม: สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องประชุมอย่างเป็นทางการหรือพื้นที่สบายๆ สำหรับการระดมความคิด
- ลดความเหนื่อยล้าจากการประชุม: ผสมผสานองค์ประกอบหรือกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์เพื่อรักษาพลังงานให้สูงและรักษาความมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมตลอดช่วงการประชุมที่ยาวนานขึ้น
🤝 ยกระดับประสบการณ์การประชุมเสมือนจริง
- ทำให้สั้น: วางแผนการประชุมสั้น ๆ ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การจ้องหน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงนั้นทำให้เหนื่อยล้า ดังนั้นเปลี่ยนการประชุมยาว 3 ชั่วโมงให้กลายเป็นการพูดคุยสั้น ๆ 30 นาทีโดยการตัดทอนวาระการประชุมของคุณ
- เลือกผู้เข้าร่วมอย่างรอบคอบ: จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เว้นแต่คุณกำลังจัดงานสำหรับทั้งองค์กร ให้จำกัดรายชื่อผู้เข้าร่วมไว้ไม่เกินเจ็ดคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่ต้องมีการตัดสินใจ
- ส่งเสริมความครอบคลุม: กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันระหว่างการประชุมออนไลน์ เป็นหน้าที่ของผู้จัดงานและผู้นำในการอำนวยความสะดวกในการสนทนาและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม
🤝 การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมแบบผสมผสาน
- กำหนดมารยาทในการประชุม: ตัดสินใจว่าจะใช้การประชุมผ่านวิดีโอและแนวทางอื่น ๆ หรือไม่ การกำหนดมารยาทในการประชุมช่วยให้เกิดมาตรฐานในสิ่งที่สามารถยอมรับได้และไม่สามารถยอมรับได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งทางไกลและในที่ประชุมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เพิ่มการมองเห็นสำหรับทุกคน: ยืนยันว่าผู้เข้าร่วมทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสนทนาแบบตัวต่อตัวบดบังการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทางไกล การกำหนดให้ใช้วิดีโอเป็นสิ่งที่จำเป็นจะสร้างสนามแห่งความร่วมมือที่เท่าเทียมกันมากขึ้น
- เพิ่มการมีส่วนร่วม: แก้ไขปัญหาการขาดการเชื่อมต่อในสถานที่และเสริมสร้างความร่วมมือของสมาชิกในทีมของคุณ ใช้เครื่องมือเช่นการโหวตแบบเรียลไทม์เพื่อลดช่องว่างที่ผู้เข้าร่วมทางไกลประสบ
การเอาชนะความท้าทายทั่วไปในการประชุม
ไม่ว่าการประชุมของคุณจะมีลักษณะอย่างไร ก็ย่อมมีความท้าทายอยู่เสมอ แม้แต่การประชุมที่วางแผนมาอย่างดีแล้ว ก็อาจหลุดประเด็นได้ มาสำรวจความท้าทายทั่วไปสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพกันเถอะ ⚠️
การจัดการกับบุคคลที่มีอิทธิพลในการสนทนา
คุณค่าของการประชุมอยู่ที่ความสามารถในการสร้างมุมมองที่หลากหลาย
ดังนั้น เมื่อมีเสียงที่โดดเด่นเพียงหนึ่งหรือสองเสียงครอบงำการสนทนา จะเหลือพื้นที่เพียงเล็กน้อยสำหรับมุมมองอื่น ผลลัพธ์คืออะไร? ข้อมูลเชิงลึกที่ตื้นเขิน มีมิติเดียว และในที่สุดก็ไม่มีประโยชน์
เป็นหน้าที่ของคุณในฐานะผู้ดำเนินประชุมที่จะต้องคอยจับตาดูความคิดเห็นหลักที่เกิดขึ้นภายในที่ประชุมอย่างใกล้ชิด
วิธีแก้ปัญหา
✅ ถามคำถามปลายเปิดไปยังผู้ที่ไม่ค่อยได้พูด
✅ เชิญชวนให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเมื่อมีความคิดเห็นที่ไม่ได้รับการโต้แย้ง
✅ ใช้เครื่องมือแบบโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุล
การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การมีส่วนร่วมสามารถมีรูปแบบต่าง ๆ ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของการประชุม. ตัวอย่างเช่น ในการหารือเกี่ยวกับการตัดสินใจ อาจมีการเชิญสมาชิกทีมที่มีตำแหน่งน้อยกว่าให้แบ่งปันมุมมองใหม่ ๆ ก่อนที่จะให้ผู้นำทีมได้พิจารณาและให้ความคิดเห็น.
การประชุมแบบไฮบริดหรือเสมือนจริงอาจมีการกล่าวถึงผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลเป็นพิเศษ เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ถูกกลบเสียงหรือถูกมองข้ามโดยผู้เข้าร่วมที่อยู่ในสถานที่จริง
วิธีแก้ปัญหา
✅ สร้างกระบวนการสำหรับการมีส่วนร่วมภายในกรอบการประชุม
✅ รวมเวลาที่จัดสรรไว้สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ไว้ในขอบเขตของวาระการประชุมของคุณ
รักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็น
การประชุมที่ไม่มีวาระการประชุมก็เหมือนกับการพูดคุยที่ตู้กดน้ำ—การนินทา
ยกเว้นว่าเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมการประชุมของคุณ พวกเขาคาดหวังว่าจะได้สนทนาที่มีความหมาย ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขากำลังสละเวลาจากการทำงานเพื่อเข้าร่วมการประชุม
แม้จะมีกำหนดการไว้แล้ว บางครั้งการประชุมก็อาจเกินเวลาที่กำหนดหรือพลาดการอัปเดตที่สำคัญ ทำให้ทุกคนรู้สึกหงุดหงิด
วิธีแก้ปัญหา
✅ แต่งตั้งผู้ดำเนินการประชุมเพื่อให้การอภิปรายเป็นไปตามเป้าหมาย
✅ กำหนดเวลาให้กับทุกหัวข้อในวาระการประชุม
✅ เมื่อมีแนวคิดนอกประเด็นเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนทิศทางของการสนทนา แต่บันทึกไว้ภายในรายงานการประชุม
การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ปัญหาทางเทคนิคเป็นอุปสรรคที่พบได้บ่อยสำหรับการประชุม
พวกเขามักจะชะลอหรือขัดขวางการไหลของการสนทนาในกรณีที่ดีที่สุด และทำให้การประชุมล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในกรณีแย่ที่สุด การเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในทีมของคุณด้วยเทคโนโลยีการประชุมที่ดีขึ้นและการวางแผนสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่นี้
วิธีแก้ปัญหา
✅ ดำเนินการตรวจสอบเทคโนโลยีล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง
✅ กำหนดมารยาทในการประชุม เช่น เมื่อใดควรปิดเสียงไมโครโฟน หรือควรใช้พื้นหลังแบบใด
วางแผนและจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
สรุปแล้ว การประชุมที่มีประสิทธิภาพจะสร้างผลกระทบที่ชัดเจนหรือมีความหมายต่อการทำงานหรือบริการ/ผลิตภัณฑ์ของคุณ
นี่หมายความว่าแม้แต่การวางแผนสำหรับการประชุมใด ๆ ก็เหมือนกับการเล่นวิดีโอแบบย้อนกลับ—คุณเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ที่ต้องการ วางแผนว่าคุณจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร (และกับใคร) และคุณเริ่มต้นจากที่ไหน
แต่ด้วย ClickUp นี่ไม่ใช่การเดินทางเพียงลำพัง เข้าถึงระบบนิเวศของเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ช่วยให้คุณวางแผน ปรับปรุง และจัดการการประชุมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้