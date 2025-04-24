11 เครื่องมือสร้างสรุปการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

การประชุมอาจทำให้เครียดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมีสิ่งต่างๆ มากมายที่คุณต้องจดจำ
คุณพยายามมีส่วนร่วมในการสนทนาในขณะที่รีบจดบันทึกประเด็นสำคัญๆ ทันใดนั้น คุณพลาดรายละเอียดสำคัญไป และก่อนที่คุณจะรู้ตัว การประชุมก็จบลงแล้ว
ข่าวดีคือคุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI เพื่อถอดความทุกคำและจัดระเบียบให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้าง เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาได้
การใช้AI สำหรับบันทึกการประชุม คุณสามารถเปลี่ยนการหารือที่ยาวนานให้กลายเป็นเอกสารที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
ทีมของฉันและฉันได้ทดสอบเครื่องมือบันทึกการประชุม AI หลายตัวเพื่อถอดเสียงการสนทนาและสร้างบันทึกการประชุมและสรุปการประชุมที่แม่นยำอย่างมีประสิทธิภาพ
ในบล็อกนี้ ฉันจะพาคุณไปสำรวจประสบการณ์ของฉันกับเครื่องมือสร้างสรุปการประชุมด้วย AI ชั้นนำ ฟีเจอร์สำคัญ ราคา และอื่นๆ อีกมากมาย!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI?
การเลือกเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบอาจดูเป็นเรื่องยากเมื่อมีตัวเลือกมากมายให้เลือก แต่เพื่อค้นหาซอฟต์แวร์บันทึกการประชุมที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ มาดูองค์ประกอบสำคัญบางประการกัน:
- คุณสมบัติ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือนี้สามารถทำได้มากกว่าการจดบันทึกและบันทึกการประชุมหรือไม่ และว่ามันช่วยในเรื่องของวาระการประชุม การถอดความ และการจัดทำเอกสารด้วยหรือไม่
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือบันทึกการประชุม AI ใช้งานง่ายสำหรับทั้งคุณและทีมของคุณ
- ความร่วมมือ: ตัวสร้างบันทึกการประชุม AI ควรอนุญาตให้เพื่อนร่วมทีมสามารถทำงานร่วมกันในบันทึกการประชุมและบันทึกย่อที่สร้างขึ้นได้แบบเรียลไทม์
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือบันทึกการประชุม AI ที่มีคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการประชุมของคุณและปฏิบัติตามข้อกำหนด
- การผสานรวม: ตัวสร้างบันทึกการประชุม AI ต้องสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ, เครื่องมือจัดการงาน, และแอปพลิเคชันการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการถอดความและสื่อสารแบบเรียลไทม์ในระหว่างการประชุม
- เทมเพลตสำเร็จรูป: ค้นหาเทมเพลตบันทึกการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจดบันทึกการประชุมใหม่ทั้งหมด
แต่ละทีมมีความต้องการที่แตกต่างกัน กำหนดเป้าหมายเฉพาะของคุณให้ชัดเจน แล้วใช้รายการตรวจสอบฟีเจอร์นี้เพื่อค้นหาเครื่องมือ AI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยการประชุมของคุณ
11 เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
นี่คือรายชื่อเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด ที่จะช่วยให้คุณมีสมาธิกับการสนทนาขณะเข้าร่วมประชุม:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสรุปบันทึกการประชุมและโน้ตด้วย AI)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้สตาร์ทอัพและธุรกิจต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุม AI ที่ยอดเยี่ยมในตัว,ClickUp AI Notetaker, เพื่อช่วยคุณจัดการกระบวนการทำงานของการประชุมผ่านแพลตฟอร์มเดียว
เพียงเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ในปฏิทินของคุณ ระบบจะเข้าร่วมประชุมและสร้างสรุปการประชุมโดยละเอียดในClickUp Docs ส่วนตัวโดยอัตโนมัติ คาดหวังว่าจะพบรายละเอียดครบถ้วน เช่น ภาพรวมโดยย่อ ประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ หัวข้อที่พูดคุย และบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์
มันทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มยอดนิยมเช่น Zoom, Teams, และ Google Meet ได้โดยตรง คุณสามารถเข้าถึงบันทึกเหล่านี้ได้ง่าย ๆ หลังการประชุมผ่านปฏิทินหรือ Docs Hub ของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อสร้างเอกสารการประชุมต่างๆ รวมถึงวาระการประชุม สไลด์นำเสนอ บันทึกอย่างละเอียด และงานที่ต้องติดตามผล
มาดูกันอย่างรวดเร็วว่าคุณสามารถใช้ AI ของ ClickUp เพื่อบันทึกการประชุมและอื่น ๆ ได้อย่างไร
การสร้างวาระการประชุม
หากมีการนัดประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เพียงขอให้ ClickUp Brain สร้างวาระการประชุมให้คุณ ป้อนข้อความคำสั่ง และระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลการประชุมที่ผ่านมา หัวข้อหลัก และประเด็นที่พูดคุย เพื่อเตรียมวาระการประชุมให้พร้อม
รายงานการประชุม
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ให้ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการถอดความด้วย AIของ ClickUp Brain เพื่อวิเคราะห์บันทึกจากการจดบันทึกของ AI และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการหรืองานติดตามผลผ่านClickUp Tasks
คุณยังสามารถซิงค์ ClickUp กับ Google Calendar ของคุณ และใช้มุมมองปฏิทิน ClickUp เพื่อจัดการประชุมและติดตามตารางเวลาของคุณได้อีกด้วย ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถสลับระหว่างมุมมองการประชุมรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมตัวกรองขั้นสูงเพื่อเน้นการประชุมที่สำคัญได้
หากคุณต้องการยกเลิกการประชุมทั้งหมดสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์หรือการให้ข้อเสนอแนะ ให้บันทึกหน้าจอของคุณโดยใช้ClickUp Clipsและแชร์ลิงก์กับทีมของคุณหรือแม้แต่ภายนอก
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่มีเวลาดูคลิปยาวใช่ไหม? ใช้ClickUp Brainเพื่อถอดความให้แทนได้เลย จากนั้นคุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในคลิปนั้นได้ และระบบจะให้คำตอบที่เกี่ยวข้องทันที
การแจ้งเตือนและประกาศ
ตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยใช้ClickUp Remindersและรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการประชุมที่สำคัญบนอุปกรณ์ต่างๆ
คุณยังสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นและงานให้เป็นตัวเตือนได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานที่สำคัญได้มากขึ้น แท็บ 'การจัดการตัวเตือน' บนหน้าจอหลักของคุณช่วยให้คุณสามารถปิด, หยุดชั่วคราว, หรือจัดตารางเวลาใหม่สำหรับตัวเตือนได้ตามความต้องการของเวลา
🌈 กรณีศึกษา: Vida Health บริษัทด้านการดูแลสุขภาพเสมือนจริง ประหยัดเวลาได้ 8 ชั่วโมงในการประชุมประจำสัปดาห์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหาเอกสารด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางของ ClickUpคลิกที่นี่เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
แม่แบบพร้อมใช้งาน
ClickUp มีห้องสมุดของเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการประชุม ClickUpให้โครงสร้างที่เป็นระบบในการจัดระเบียบสรุปการประชุมและบันทึกส่วนตัว
มันช่วยให้คุณสามารถรวมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมด เช่น วัตถุประสงค์ วาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ลิงก์ รายการที่ต้องดำเนินการ ประกาศ และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถ ติดตามประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมทีมตามรายการที่ต้องดำเนินการของพวกเขา
เพียงแค่ปรับแต่ง แก้ไข และแชร์เอกสารหน้าเดียวนี้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณสำหรับการประชุมทุกประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับสรุปการประชุมทันทีพร้อมวาระการประชุม รายการที่ต้องดำเนินการ ช่วงเวลาสำคัญ และการตัดสินใจโดยใช้ ClickUp Brain
- ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง เข้าถึง และจัดเก็บเอกสารการประชุมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- เปลี่ยนงานประชุมให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณโดยใช้ClickUp Tasks
- ใช้เทมเพลตบันทึกการประชุมที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าและฟรีเพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่ข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือทางธุรกิจของคุณ รวมถึง Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Slack, Hubspot, Salesforce และอื่นๆ เพื่ออัตโนมัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลังการประชุมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ที่หลากหลายเหมือนกับแอปบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมอัตโนมัติและรายการที่ต้องดำเนินการ)
Fireflies.ai ทำการถอดเสียงการประชุมวิดีโอโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานการประชุม ทำให้ง่ายต่อการทบทวนประเด็นสำคัญ รายการที่ต้องดำเนินการ งาน และตัวชี้วัดต่างๆ ได้เพียงคลิกเดียว
ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดย เพิ่มความคิดเห็น, ปักหมุด, และปฏิกิริยา เครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยังสามารถสร้างงานใน Asana, Trello, และ Monday.com ผ่านคำสั่งเสียงในระหว่างการประชุมได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของไฟลั่กซ์
- รับรายงานการประชุมอัตโนมัติและบันทึกช่วงเวลาสำคัญจากการประชุมของคุณ
- จัดระเบียบรายงานการประชุมตามแผนกและค้นหาข้อมูลด้วยระบบค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ตั้งค่าการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเองสำหรับบันทึกการประชุมที่สร้างโดย AI
- ให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ในหน้าเดียวกันโดยการแชร์บันทึกการประชุมไปยังแอปสำหรับการร่วมมือของคุณ เช่น Slack, Notion, และ Google Docs
ข้อจำกัดของหิ่งห้อย
- ไฟร์ฟลายส์. ฟีเจอร์ "งานที่ต้องทำ" ของ ai มักพลาดการบันทึกงานสำคัญจากการประชุม
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความแม่นยำและข้อผิดพลาดเมื่อถอดเสียงการประชุมที่มีคำศัพท์ทางเทคนิคหรือสำเนียงที่หนัก
ไฟร์ฟลายส์ ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของไฟร์ฟลายส์
- G2: 4. 8/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
3. Otter.ai (ดีที่สุดสำหรับการสร้างคำตอบและเนื้อหาด้วย AI)
Otter.ai,แอปจดบันทึกด้วย AI, เข้าร่วมการประชุม Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams โดยอัตโนมัติเพื่อสร้างรายงานการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการ
มันช่วยให้คุณสามารถ ถามคำถามกับ AI, ค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว, และร่างอีเมลติดตามผลและการอัปเดตตามการประชุมของคุณได้ มันเก็บรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมที่ผ่านมาไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- วิเคราะห์การบันทึกการประชุมและดึงประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ
- แชร์รายงานการประชุมและสรุปโดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมลและช่องทาง Slack ของทีม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Hubspot, Salesforce, Egnyte และ Snowflake
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- ไม่มีวิธีในการระบุผู้พูดที่แตกต่างกัน เนื่องจากระบบจะระบุว่าเป็นผู้พูดที่ 1 และผู้พูดที่ 2
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $16.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
4. Fathom (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมทันที)
Fathom สร้างรายงานการประชุมที่ครอบคลุมภายใน 30 วินาทีหลังจากสิ้นสุดการประชุมแต่ละครั้ง และ ซิงค์งานไปยังเครื่องมือ CRM อย่างราบรื่น สรุปการประชุมแต่ละครั้งจะประกอบด้วยประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และงานที่ต้องติดตาม ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานหลังการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Fathom ปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA, SOC-2 และ GDPR เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้รับการปกป้องและจัดการตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Fathom
- เข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้เข้าร่วมเพื่อจดบันทึกและสร้างรายงานการประชุมโดยอัตโนมัติ
- แชร์บันทึกการประชุมและส่งรายการที่ต้องดำเนินการไปยังเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น Asana, Slack และ Todoist
เข้าใจข้อจำกัด
- โครงสร้างราคาและการแบ่งฟีเจอร์ค่อนข้างซับซ้อน
ราคาแบบคำนวณตามการใช้งาน
- ฟรี
- มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Fathom
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 3000+)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 450 รายการ)
5. tl;dv (เหมาะที่สุดสำหรับการรับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมหลายครั้ง)
tl;dv ทำการถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติและสร้าง รายงานการประชุมในกว่า 30 ภาษา โดยตรง ส่งมอบบันทึกการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และประเด็นสำคัญให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้พวกเขาดำเนินการกับงานและรายการที่ต้องทำได้ทันที
นอกจากนี้ tl;dv ยังกระจายรายงานการประชุมไปยัง CRM และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาและการทำงานร่วมกันแบบทันทีระหว่างทีมต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายงานการประชุมและจัดกลุ่มตามหัวข้อ เช่น จุดที่ประสบปัญหา ข้อคัดค้าน และขั้นตอนต่อไป
- มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการหรือเน้นงานให้เพื่อนร่วมทีมของคุณโดยตรงภายในบทถอดความ
- ส่งรายงานการประชุมอัตโนมัติไปยังผู้เข้าร่วมทุกคนหลังการประชุม
ข้อจำกัดของ tl;dv
- ขาดคุณสมบัติการแก้ไขขั้นสูง
- ไม่มีการเสนอการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในบันทึกการประชุมและไฮไลท์
ราคาแบบสรุป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $98/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. เพื่อนร่วมงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการประชุม)
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการประชุมนี้ คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างราบรื่นโดยการแชร์บันทึกการประชุมเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย สมาชิกในทีมยังสามารถเชื่อมต่อแอปปฏิทินของตนเพื่อเข้าถึงบันทึกการประชุมครั้งก่อนได้ ทำให้การเข้าถึงบันทึกการตัดสินใจและการสนทนาในอดีตเป็นไปอย่างง่ายดายและถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นที่เหมือนกัน
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตการประชุมที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Fellow สำหรับการประชุมคณะกรรมการ การประชุมอย่างเป็นทางการ และการประชุมภายใน
- มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการพร้อมกำหนดวันที่ส่งที่ชัดเจนให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- ล็อกบันทึกการประชุมหลังจากสิ้นสุดการประชุมเพื่อป้องกันการแก้ไขในอนาคต
ข้อจำกัดร่วมกัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าไม่สามารถแท็กและมอบหมายงานติดตามผลให้กับหลายคนพร้อมกันได้
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้ดี
การกำหนดราคาแบบเพื่อน
- ฟรี
- ข้อดี: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวจากเพื่อนสมาชิก
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. อ่าน. ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสรุปอย่างกระชับ)
Read.ai เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการจดบันทึกด้วยตนเอง และจัดทำรายงานการประชุมพร้อมประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และข้อสรุปที่นำไปปฏิบัติได้ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือผู้ช่วยประชุม AI สามารถให้ถอดความรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนโดย จับภาพปฏิกิริยาและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมประชุมแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Read.ai
- สร้างรายงานการประชุมและบันทึกประเด็นสำคัญโดยอัตโนมัติ
- แยกแยะและรายงานหัวข้อสำคัญที่กำลังเป็นที่นิยมในการประชุมของคุณโดยใช้ Generative AI
- ผสานการทำงานกับ Slack, Zapier และ Webhooks เพื่อส่งรายงานการประชุมไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Read.ai
- แพลตฟอร์มนี้ขาดนโยบายความเป็นส่วนตัวขั้นสูงและการตั้งค่าสำหรับการประชุมที่เป็นความลับ
อ่าน. ai ราคา
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $19.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $29.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: $39.75/เดือน ต่อผู้ใช้
8. Avoma (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกที่สร้างโดย AI)
Avoma คือผู้ช่วยประชุมครบวงจรที่บันทึก ถอดเสียง และวิเคราะห์การประชุมออนไลน์ พร้อมมอบรายงานการประชุมที่เป็นประโยชน์โดยอัตโนมัติ เพียงพิมพ์ '@' เพื่อเลือกผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันบนบันทึกที่สร้างโดย AI Avoma โดดเด่นด้วยฟีเจอร์บันทึกส่วนตัว ที่ให้คุณบันทึกข้อคิดส่วนตัว งานที่ต้องทำ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้เฉพาะคุณเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Avoma
- สร้างหมวดหมู่ที่กำหนดเองตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ และจัดระเบียบบันทึกการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผสานแพลตฟอร์มเข้ากับการประชุมทางวิดีโอ, ระบบโทรออก, ปฏิทิน และเครื่องมือ CRM ที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Avoma
- อาจใช้เวลานานเกินไปในการค้นหาการประชุมหรือค้นหาข้อความเฉพาะ
ราคาของ Avoma
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma
- G2: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Krisp (ดีที่สุดสำหรับการตัดเสียงรบกวนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ในระหว่างการประชุม)
Krisp เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างในการประชุมของคุณ—ตั้งแต่บันทึกการประชุมและประเด็นสำคัญไปจนถึง รายการที่ต้องดำเนินการและการสนทนา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็วหรือการปรับแต่ง
คุณสมบัติเด่นของ Krisp
- อัตโนมัติการสร้างบันทึกการประชุมโดยการเชื่อมต่อ Krisp กับปฏิทินของคุณ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อแบ่งปันรายงานการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการกับผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ
- เชื่อมต่อกับแอปประชุมทางวิดีโอของคุณ เช่น Google Meet, Microsoft Teams และ Zoom โดยไม่ต้องใช้ส่วนขยาย
ข้อจำกัดของ Krisp
- ไฟล์เสียหายบ่อยครั้งทำให้ต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปใหม่อยู่เสมอ
ราคาของ Krisp
- ฟรี
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Krisp
- G2: 4. 7/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Sembly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกการประชุมและงานอัตโนมัติ)
Sembly AI ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาในขณะที่ระบบจัดการบันทึกการประชุมให้ เพียงอัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอสำหรับการประชุมที่บันทึกไว้ล่วงหน้า ระบบจะสร้างบันทึกการประชุมและข้อมูลเชิงลึกให้ทันที ฟีเจอร์แชท AI ของ Sembly จะ ดึงข้อมูลสำคัญจากการประชุมที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอคำตอบอย่างรวดเร็วและขั้นตอนถัดไปที่สามารถดำเนินการได้เมื่อตอบคำถามของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sembly AI
- สร้างรายงานการประชุมในกว่า 40 ภาษาและปรับแต่งด้วยตัวเลือกที่หลากหลาย
- แชร์รายงานการประชุมกับลูกค้าและเพื่อนร่วมทีมของคุณอย่างปลอดภัย และอนุญาตให้พวกเขาดูหรือแก้ไขได้
ข้อจำกัดของ Sembly AI
- รายการสิ่งที่ต้องทำไม่ได้ระบุวันที่ครบกำหนดของงานที่กล่าวถึงในการประชุม
- การผสานระบบอาจซับซ้อนและยุ่งยาก
ราคา Sembly AI
- ส่วนตัว: ฟรี
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sembly AI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. เจมี่ (ดีที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารการประชุมอย่างละเอียด)
เจมี่คือผู้ช่วยสร้างรายงานการประชุมด้วยระบบ AI ที่สร้างสรุปการประชุมคุณภาพสูง ราวกับมนุษย์ สำหรับการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet, Microsoft Teams และแม้กระทั่งการประชุมออฟไลน์—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องขัดจังหวะการโทรด้วยบอทเสมือนจริง สำหรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพียงถามเจมี่ และมันจะมอบคำตอบทันทีพร้อมการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ MeetJamie
- สร้างแม่แบบบันทึกการประชุมที่กำหนดเองสำหรับเจมี่เพื่อให้เธอสามารถกรอกข้อมูลตามความต้องการของคุณ
- สอนคำศัพท์เฉพาะและตัวย่อเพื่อเพิ่มความถูกต้องของบันทึกการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ MeetJamie
- ไม่รองรับการวิเคราะห์การบันทึกวิดีโอเนื่องจากข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว
ราคาของ MeetJamie
- แผนฟรี
- มาตรฐาน: $25. 76/เดือน
- ข้อดี: $50. 44/เดือน
- ผู้บริหาร: $106. 28/เดือน
ประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การประชุมของคุณด้วยเครื่องมือสร้างบันทึกการประชุมด้วย AI
ด้วยเครื่องมือ AI หลากหลายประเภทที่มีให้เลือกใช้สำหรับการสร้างรายงานการประชุม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับรูปแบบการประชุม ระยะเวลา และวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ หลังจากพิจารณาตัวเลือกทั้ง 11 นี้แล้ว จะเห็นได้ว่าแต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน—ตั้งแต่การสรุปเนื้อหาโดยทันที การสร้างรายการดำเนินการอัตโนมัติ ไปจนถึงการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประชุมและการเชื่อมต่อที่ราบรื่น
หากเลือกจากรายการนี้ ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติขั้นสูง แม่แบบการประชุมที่ปรับแต่งได้ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความเข้ากันได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือสร้างรายงานการประชุมทั่วไป
ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมของคุณให้ราบรื่นด้วยเครื่องมือ AI ที่เหมาะสม ลองใช้ClickUp ฟรีและรับบันทึกการประชุมและสรุปได้ในไม่กี่วินาที