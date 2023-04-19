50 คำศัพท์การจัดการการก่อสร้าง: คำศัพท์การก่อสร้าง

ทุกอุตสาหกรรมมีคำศัพท์เฉพาะของตัวเอง
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน ทั้งหูและตา คำศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะอุตสาหกรรม อักษรย่อ และวลีเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนภาษาต่างประเทศ และเมื่อคุณเป็นมืออาชีพในอุตสาหกรรมของคุณ การเข้าใจคำศัพท์สำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถส่งผลต่อวิธีการสื่อสารกับผู้อื่นและความสำเร็จของโครงการของคุณ
ดังนั้นเมื่อคุณกำลังบริหารโครงการก่อสร้าง การสื่อสารด้วยคำศัพท์ที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและเข้าใจวัตถุประสงค์โดยรวมของโครงการอย่างชัดเจน หากคุณไม่ระมัดระวัง การใช้คำผิดเพียงคำเดียวก็อาจส่งผลเสียหรือทำลายโครงการของคุณลงได้
ดังนั้นเรามาหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นกันเถอะ! นี่คืออภิธานศัพท์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งรวบรวมคำศัพท์ที่ใช้บ่อยที่สุด 50 คำที่ผู้จัดการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการ และมืออาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกคนควรรู้ไว้อย่างขึ้นใจ นอกจากนี้ เรายังได้แนบเทมเพลตที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงการไว้ด้วย เพื่อเพิ่มเครื่องมือที่มีประโยชน์ให้กับชุดเครื่องมือของผู้จัดการโครงการของคุณ
50 คำศัพท์การจัดการก่อสร้างที่คุณต้องรู้
A-K: การจัดการโครงการแบบ Agile เพื่อเริ่มต้นการประชุม
1. การบริหารโครงการแบบアジล
การจัดการโครงการแบบอไจล์มุ่งเน้นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสามารถบรรลุการจัดการแบบอไจล์ได้โดยการติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดและทำการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจตามความจำเป็น
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agileที่ดีทำให้สามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ของสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย รับและทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว และมอบความยืดหยุ่น โครงสร้าง และการสนับสนุนที่ทีมโครงการของคุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้าต่อไป
โบนัส:ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับงานก่อสร้าง
2. อัตราเหมาจ่าย
อัตราแบบรวมทั้งหมดสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการหรือรายการก่อสร้างเฉพาะ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น อาจรวมถึงค่าขนส่ง ค่าแรง และอุปกรณ์ติดตั้ง
3. สถาปนิกผู้รับผิดชอบ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบคือบุคคลที่มีชื่ออยู่ในใบอนุญาตการก่อสร้างและเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยและการเสร็จสิ้นของโครงการก่อสร้าง ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ออกแบบ แต่เป็นผู้จัดการสถานที่ก่อสร้างที่มีใบอนุญาตซึ่งพร้อมที่จะจัดการเอกสารของโครงการ
ชมเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับสถาปนิกเหล่านี้
4. บัญชีปริมาณงาน (BOQ)
BOQ หรือ บิลล์ของปริมาณ คือเอกสารที่ใช้เพื่อช่วยในการกำหนดราคาโครงการ. เป็นรายการที่ระบุรายละเอียดของงานฝีมือและวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้.
5. การบล็อก
การบล็อกหมายถึงงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรืองานที่ถูก "บล็อก" ไว้ไม่ให้ใครเริ่มทำงานจนกว่างานก่อนหน้าหรืองานย่อยจะเสร็จสิ้น การบล็อกช่วยป้องกันการทำงานที่ติดขัดเมื่อมีการตั้งค่าการพึ่งพาซึ่งกันและกันให้บล็อกไม่ให้ใครสามารถดำเนินการต่อไปในโครงการได้
ตัวอย่างเช่น ในโครงการปรับปรุงห้องครัว การติดตั้งตู้ที่ขึ้นอยู่กับการทำงานอื่นจะถูกกำหนดให้อยู่ในงานรื้อถอน เพื่อให้สามารถติดตั้งตู้ใหม่ได้ก็ต่อเมื่อการรื้อถอนห้องครัวเสร็จสมบูรณ์แล้ว
6. ขวดคอ
คอขวดคือจุดที่เกิดความแออัดในโครงการ ซึ่งงานชิ้นหนึ่งจะต้องเสร็จสมบูรณ์หรือได้รับการแก้ไขก่อนจึงจะสามารถดำเนินงานอื่นต่อไปได้
ตัวอย่างเช่น การมีอุปกรณ์ขนาดไม่ถูกต้อง การรอการส่งมอบวัสดุ หรือการมีขั้นตอนการติดตั้งที่จำเป็นอาจกลายเป็นจุดคอขวดได้
7. การร่วมมือ
การร่วมมือเกิดขึ้นเมื่อทีมผู้รับเหมาหรือผู้เชี่ยวชาญหลายทีมทำงานร่วมกัน การร่วมมือในงานก่อสร้างต้องทำตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้การติดตั้งที่อยู่เบื้องหลังผนังและผนังเบาเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างช่วยให้ผู้จัดการการก่อสร้างสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ,การจัดตารางการก่อสร้าง, การตรวจสอบ, และการมอบหมายงานได้ ซอฟต์แวร์นี้ควรมีคุณสมบัติเช่น แผนภาพ CAD, เอกสาร, แผนภูมิ Gantt, แผงควบคุม, การติดตามเวลาผ่านมือถือ, แบบテンプレート, และอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการของคุณได้ทั้งในและนอกสถานที่
ใช้แม่แบบรายงานประจำวันของการก่อสร้างนาฬิกานี้เพื่อติดตามความคืบหน้าประจำวันของคุณเพื่อการจัดระเบียบและการวางแผนที่ง่ายดาย
9.วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM)
วิธีการเส้นทางวิกฤต(CPM) ในการก่อสร้างเป็นวิธีการวางแผนโครงการ ผู้จัดการสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแยกกิจกรรมที่จำเป็นในโครงการก่อสร้างตามระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการและลำดับที่งานเหล่านี้ต้องเสร็จสิ้น
10. ความพึ่งพา
การพึ่งพาคืองานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ ตัวอย่างเช่น การเดินสายไฟหลังผนังต้องพึ่งพาการติดตั้งโคมไฟ เพราะการติดตั้งโคมไฟต้องพึ่งพาการเดินสายไฟให้เสร็จสมบูรณ์
11. การออกแบบและก่อสร้าง
การออกแบบ-ก่อสร้าง (Design-build) คือแนวคิดในการว่าจ้างทีมเดียวกันให้รับผิดชอบทั้งการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ซึ่งช่วยให้ผู้ออกแบบอยู่ในทีมงานตลอดเวลา ทำให้โครงการดำเนินไปในทิศทางเดียวกับแบบที่ออกแบบไว้ และแบบที่ออกแบบก็คำนึงถึงความสามารถของผู้ก่อสร้างตั้งแต่ต้น บริการแบบออกแบบ-ก่อสร้างสามารถช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงผลงานที่ส่งมอบได้เนื่องจากมีการกระจายความรับผิดชอบที่ลดลง
12. ใบสั่งงานภาคสนาม
เอกสารคำสั่งงานภาคสนามเป็นเอกสารที่ระบุรายการงานที่มอบหมายให้กับผู้รับเหมาช่วงและระบุแนวทางในการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ เอกสารนี้จัดทำโดยผู้รับเหมาหลักและมอบให้กับผู้รับเหมาช่วง โดยขอบเขตงานจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่ผู้รับเหมาช่วงจำเป็นต้องทราบและดำเนินการเท่านั้น
13. การติดตามผล
การติดตามผลคือการตรวจสอบงานในโครงการอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่างานที่ทำไปนั้นเป็นที่พอใจ สามารถทำได้ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป นอกจากนี้ ผู้รับเหมายังทำหน้าที่ติดตามผลกับลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นที่พอใจของลูกค้า
14. บันทึกปัญหา
บันทึกปัญหาเป็นเอกสารที่บันทึกและติดตามปัญหาทั้งหมดที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อโครงการ ซึ่งรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วและปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าหรือปัญหาอย่างต่อเนื่อง
15. การจัดการปัญหา
การจัดการปัญหาคือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่บันทึกไว้ในระบบบันทึกเหตุการณ์ โดยปัญหาที่ทราบแล้วว่ามีความล่าช้าหรือปัจจัยลบอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อโครงการ จะถูกจัดลำดับความสำคัญเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
16. การติดตามปัญหา
การติดตามปัญหาคือการปฏิบัติในการควบคุมปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้รับเหมาอาจติดตามการจัดส่งที่ล่าช้าเป็นตัวอย่างการติดตามปัญหามักทำผ่านซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ช่วยให้ผู้รับเหมาใหญ่สามารถมอบหมายความรับผิดชอบและตรวจสอบปัญหาที่ทราบได้ในแดชบอร์ด
ใช้เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเพื่อรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องในที่เดียวกับที่คุณทำงานอื่นๆ
17. ประเภทของปัญหา
ทุกปัญหาจะมีประเภทของปัญหา ประเภทของปัญหาในงานก่อสร้าง ได้แก่ การล่าช้าในการขนส่ง, ข้อบังคับการปฏิบัติตาม, การอยู่ในกำหนดเวลา, ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ, และปัญหาอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนและระหว่างโครงการก่อสร้าง
โบนัส:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้รับเหมา!
18. การประชุมเริ่มต้น
การประชุมเริ่มต้นเป็นครั้งแรกที่ผู้เข้าร่วมทุกคนในโครงการก่อสร้างได้มาพบปะกัน ผู้รับเหมาใหญ่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจหน้าที่และเป้าหมายของทีมตนเอง และกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ โดยมอบหมายให้แต่ละทีมหรือผู้เชี่ยวชาญตามลำดับการก่อสร้าง
ใช้เทมเพลตการประชุมเริ่มต้นโครงการของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นโครงการถัดไปของคุณอย่างถูกต้อง
ลองดูเทมเพลตรายงานประจำวันเหล่านี้!
M-W: วาระการประชุมสู่โมเดลวอเตอร์ฟอลล์
19. วาระการประชุม
วาระการประชุมคือรายการหัวข้อที่จะกล่าวถึงในระหว่างการประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง อาจมีการใช้เอกสารวาระการประชุมเพื่อช่วยให้การสนทนาดำเนินไปตามแผนและครอบคลุมหัวข้อที่จำเป็นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับระยะเวลาการก่อสร้าง ปัญหาที่ทราบแล้ว และการประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง
ใช้เทมเพลตการประชุมใน ClickUpเพื่อสร้างวาระการประชุมที่เหมาะสมและทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง
20. รายงานการประชุม
เมื่อมีการจัดประชุม อาจมีการจัดทำบันทึกการประชุมบันทึกการประชุมเป็นเอกสารที่บันทึกหัวข้อทั้งหมดที่กล่าวถึงในการประชุมและเวลาโดยประมาณที่แต่ละหัวข้อได้รับการพิจารณา บันทึกการประชุมสามารถมีรายละเอียดมากหรือน้อยก็ได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดในการจัดทำบันทึกคือการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่เพิ่มเวลาที่บันทึกและรวมถึงทางลัดสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ปรับปรุงกระบวนการจดบันทึกของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและบันทึกข้อมูลการประชุมได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลต Meeting Minute ของ ClickUp
21. หลักชัย
หมุดหมายสำคัญคือเหตุการณ์สำคัญในโครงการก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติหมายถึงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนใหญ่ในโครงการก่อสร้าง หรือโครงการได้ถึงจุดที่ลูกค้าสามารถเดินชมสถานที่ก่อสร้างเพื่อดูความคืบหน้าได้ ตัวอย่างเช่น การเสร็จสิ้นการติดตั้งโครงสร้างหลักอาจถือเป็นหมุดหมายสำคัญในโครงการก่อสร้าง
22. งบประมาณโครงการ
งบประมาณโครงการคือรายการที่ระบุรายละเอียดอย่างเป็นทางการของค่าใช้จ่ายและต้นทุนทั้งหมดที่สามารถคาดการณ์ได้ในการดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
23. ผู้จัดการโครงการ
ผู้จัดการโครงการในด้านการก่อสร้างมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานทุกองค์ประกอบและงานต่าง ๆ ของโครงการก่อสร้าง และทำให้ทีมต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ผู้จัดการโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างตารางเวลาของโครงการ ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของโครงการ เลือกวิธีการส่งมอบโครงการที่เหมาะสม บริหารจัดการค่าใช้จ่ายของโครงการ ติดตามและสื่อสารผลการดำเนินงานของโครงการ และทำให้แน่ใจว่าทุกสิ่งที่ต้องส่งมอบในโครงการได้รับการบรรลุตามเป้าหมาย
24. แผนโครงการ
แผนโครงการก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยผู้จัดการโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ งานที่ต้องทำ ภารกิจสำคัญ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และทรัพยากรอย่างละเอียด การสร้างแผนโครงการที่ระบุวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดในการดำเนินโครงการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นตามข้อกำหนดทั้งหมดและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการมองเห็นแผนของคุณและทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมโครงการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือการสร้างรายการงานในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เช่น ClickUp และสร้างสถานะที่กำหนดเองเพื่อกำหนดขั้นตอนของโครงการอย่างชัดเจนและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงรายละเอียดสำคัญของโครงการทั้งหมดในมุมมองเดียว
25. การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ (PPM)
ในการก่อสร้างการจัดการพอร์ตโฟลิโอก่อสร้าง(PPM) คือแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้บริษัทก่อสร้างสามารถวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI), ทรัพยากร, และกระบวนการทำงานของตนได้ ผู้รับเหมาจะวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย, ทรัพยากร, และเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการทั้งหมดภายในพอร์ตโฟลิโอก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพทางค่าใช้จ่ายในหลายโครงการได้แทนที่จะทำเพียงโครงการเดียวในครั้งเดียว
26. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการก่อสร้างประกอบด้วยบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งรวมถึงลูกค้า เจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับเหมาหลัก ผู้รับเหมาช่วง ทีมงานโครงการ ซัพพลายเออร์ และแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาท้องถิ่น
27. กำหนดการโครงการ
แผนงานโครงการจัดทำขึ้นในระยะการวางแผนของวงจรชีวิตโครงการแสดงรายละเอียดของตารางการก่อสร้าง ระยะเวลาของโครงการ และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
เพื่อให้ทีมโครงการสามารถมองเห็นและติดตามกำหนดการโครงการได้อย่างถูกต้อง ผู้จัดการโครงการควรลงทุนในเครื่องมือบริหารจัดการโครงการก่อสร้างที่ช่วยให้สามารถสร้างมุมมองไทม์ไลน์ที่ชัดเจนได้ใช้เทมเพลต Gantt Timeline ของ ClickUpเพื่อติดตามกำหนดการของโครงการถัดไปของคุณ
28. รายการงานที่ต้องแก้ไข
รายการงานที่ต้องแก้ไขในโครงการก่อสร้างคือเอกสารที่ระบุรายการทั้งหมดที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า รายการงานที่ต้องแก้ไขนี้มักจะส่งมอบเมื่อสิ้นสุดโครงการเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบเพื่อให้ผู้รับเหมาปิดโครงการและรับชำระเงิน
29. การประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพเป็นแผนระบบที่นำมาใช้เพื่อติดตามและรับประกันว่าโครงการจะแล้วเสร็จตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ การประกันคุณภาพดำเนินการเป็นประจำตลอดโครงการและเมื่อแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์
30. การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการที่ใช้วัดและประเมินวัสดุและงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ การควบคุมคุณภาพจะถูกนำไปใช้ในแต่ละงานและโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการประกันคุณภาพหรือไม่
31. แผนการจัดการคุณภาพ
แผนการจัดการคุณภาพคือเค้าโครงที่ละเอียดของมาตรฐานคุณภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, กระบวนการประกันคุณภาพ, และนโยบายการควบคุมคุณภาพที่จะนำมาใช้เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง แผนการจัดการคุณภาพมักเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการโครงการทั้งหมด
32. การวางแผนคุณภาพ
จัดทำโดยผู้จัดการโครงการ การวางแผนคุณภาพจะกำหนดมาตรฐานคุณภาพที่คาดหวังซึ่งจะต้องปฏิบัติตามในระหว่างโครงการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการสร้างแผนการสื่อสารด้านคุณภาพ กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมา ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพ ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ และการระบุขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบการไม่สอดคล้อง
33. การจัดสรรทรัพยากร
การจัดสรรทรัพยากรวิเคราะห์วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการมอบหมายทรัพยากรให้กับทีมและงานต่าง ๆ ในระหว่างโครงการก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้สามารถบรรลุเป้าหมายการก่อสร้างและโครงการได้ดีที่สุด
34. ความพร้อมของทรัพยากร
การมีอยู่ของทรัพยากรถูกกำหนดโดยการประเมินว่าทรัพยากรใดที่มีอยู่หรือสามารถนำมาใช้ได้ทันเวลาสำหรับการแล้วเสร็จของโครงการก่อสร้าง
35. โครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร
โครงสร้างการแบ่งกลุ่มทรัพยากรเป็นรายการที่ครอบคลุมของทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกระบวนการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจรวมถึงทรัพยากรที่ผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถเข้าถึงได้และรายการที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม
36.ปฏิทินทรัพยากร
ปฏิทินทรัพยากรสำหรับโครงการก่อสร้างจะระบุช่วงเวลาที่ทรัพยากรจะพร้อมใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงตารางการจัดส่งวัสดุที่จะมาถึงเมื่อโครงการได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว
ให้ทีมโครงการ ผู้จัดการก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทุกคนอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลาโดยการสร้างปฏิทินทรัพยากรดิจิทัลที่แสดงกิจกรรมโครงการและงานสำคัญในมุมมองปฏิทินที่ง่ายต่อการติดตาม
37. การปรับสมดุลทรัพยากร
กระบวนการปรับสมดุลทรัพยากรเกิดขึ้นเมื่อผู้รับเหมาปรับตารางโครงการเพื่อให้การใช้ทรัพยากรบางอย่างอยู่ต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น การปรับสมดุลนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาช่วงไม่ต้องทำงานล่วงเวลา หรือไม่ใช้กำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกินขีดจำกัด
โบนัส:ซอฟต์แวร์ AI สำหรับการก่อสร้าง!
38. การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการในการระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและประเมินศักยภาพในการทำให้เกิดความล่าช้าและปัญหาอื่นๆ พร้อมทั้งให้ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของโครงการ ความเสี่ยงในการก่อสร้างมีตั้งแต่อันตรายด้านความปลอดภัยไปจนถึงความล่าช้าจากผู้จัดหาวัสดุหรือบริการ
ใช้แม่แบบการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้!
39. การลดความเสี่ยง
กลยุทธ์การลดความเสี่ยงถูกออกแบบมาสำหรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ทุกประการ และระบุแผนการเพื่อลด, จำกัด, หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทราบแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบหรือความเสี่ยงกลายเป็นจริง
รักษาบันทึกความเสี่ยงของโครงการให้เป็นระเบียบ มองเห็นได้ และติดตามได้โดยสร้างรายการใน ClickUp เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุความเสี่ยงแต่ละอย่างและผลกระทบอย่างชัดเจน และสร้างแท็กที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มบริบทและจัดหมวดหมู่ความเสี่ยงแต่ละอย่าง
40. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
การติดตามและควบคุมความเสี่ยงคือกระบวนการติดตามความเสี่ยงที่ทราบอยู่แล้ว การนำแผนการตอบสนองมาใช้ และการระบุและตอบสนองต่อความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เข้ามา เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง
41. เจ้าของความเสี่ยง
เจ้าของความเสี่ยงมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและจัดการความเสี่ยงเฉพาะด้านนั้น ๆ พวกเขาอาจรับผิดชอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องด้วย
42. ตารางกำหนดมูลค่า
ตารางค่ามูลค่าคือรายการของงานหรือรายการที่ระบุค่ามูลค่าที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย รายการค่ามูลค่าทั้งหมดควรแสดงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง ตารางค่ามูลค่าเหล่านี้ใช้โดยผู้รับเหมาเพื่อช่วยในการประมวลผลการขอชำระเงิน
สร้างตารางเวลาโดยละเอียดในรูปแบบค่า โดยเพิ่มฟิลด์กำหนดเองประเภทเงินใน ClickUpลงในมุมมองรายการของคุณ เพื่อแสดงงบประมาณสินค้าสำหรับแต่ละงานหรือแต่ละโครงการ
43. สครัม
สครัม (Scrum)คือกรอบการจัดการโครงการที่เน้นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นวงจรระหว่างสมาชิกในทีมตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ในงานก่อสร้าง สครัมอาจหมายถึงการประชุมเป็นประจำเพื่อกำหนดตารางและดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง
44. ข้อกำหนด
ข้อมูลจำเพาะในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่าสเปค คือรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้หรือลักษณะงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของโครงการ สเปคของระเบียงอาจรวมถึงน้ำหนักที่รองรับได้หรือขนาดของแผ่นไม้ที่ใช้ ส่วนสเปคของแผ่นไม้จะระบุขนาดและค่าความต้านทานแรงดึง
45. วิ่งเร็ว
ในการบริหารโครงการแบบ Agile โครงการจะถูกแบ่งออกเป็นระยะสั้น ๆ ที่ทำซ้ำได้ เรียกว่าสปรินต์ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนในการทำให้เสร็จ ดังนั้นสมาชิกทีมโครงการทุกคนที่เกี่ยวข้องในสปรินต์หนึ่งจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา การก่อสร้างมักเกิดขึ้นในสปรินต์เช่นกัน โดยทีมผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงจะทำงานให้เสร็จในแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละวันภายในจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
ทำให้กระบวนการของทีมคุณง่ายขึ้นและเป็นมาตรฐานด้วยการสร้างเวิร์กโฟลว์สปรินต์ที่เป็นระบบ ทำซ้ำได้ และมีความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลต Sprints ของ ClickUp
46. การประชุมแบบยืน
การประชุมแบบยืน (Stand-up Meeting) คือการประชุมสั้น ๆ และรวดเร็ว ที่สมาชิกทีมโครงการแต่ละคนให้การอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานของตน และแบ่งปันข้อมูลการประสานงานที่จำเป็น การประชุมแบบยืนมักจัดขึ้นในเวลาเดียวกันทุกวัน
47. เวลาและวัสดุ (T&M)
เวลาและวัสดุ (T&M) เป็นวิธีการที่ผู้รับเหมาได้รับค่าจ้างตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ซึ่งรวมถึงชั่วโมงการทำงานและวัสดุที่ซื้อไป
จัดการราคาบริการและสินค้าของคุณได้โดยตรงภายใน ClickUp.เทมเพลตรายการราคาฉบับนี้มีประโยชน์สำหรับบริษัทที่มีฐานสินค้าและผู้ให้บริการ!
48. แบบจำลองน้ำตก
แบบจำลองน้ำตกเป็นวิธีการบริหารโครงการที่ไหลลงตามลำดับ โดยจัดการแต่ละขั้นตอนทีละขั้นตอนโดยไม่มีการทับซ้อนกันของขั้นตอน แบบจำลองน้ำตกอาจมีประโยชน์ในงานก่อสร้างเนื่องจากลักษณะการติดตั้งที่ต้องทำตามลำดับ
ใช้เทมเพลตการจัดการแบบน้ำตกในClickUp เพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการมาตรฐานสำหรับการจัดการโครงการของคุณด้วยแบบจำลองน้ำตก
49. งานที่ดำเนินการอยู่ (WIP)
โครงการหรือภารกิจใด ๆ ที่ได้เริ่มต้นแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เรียกว่า งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ WIP สาเหตุหลักของ WIP ได้แก่ การเริ่มต้นหลายสิ่งพร้อมกันมากเกินไป และการดำเนินกระบวนการแบบน้ำตกย่อยภายในสปรินต์
50. ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่
โครงการบางโครงการจำกัดจำนวนงานที่สามารถอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้พร้อมกัน หรือปริมาณงานที่อาจดำเนินการอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (Work in Progress limit) การจำกัด WIP สามารถช่วยระบุจุดคอขวดและช่วยให้ทีมมีสมาธิกับงานได้
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ClickApp ข้อจำกัด WIPใน ClickUp เพื่อปกป้องขีดความสามารถของทีมโครงการ โดยแสดงภาพว่าพวกเขามีงานต่ำกว่า ใกล้เคียง เท่ากับ หรือเกินขีดความสามารถในมุมมองกระดานของ ClickUp
ที่เกี่ยวข้อง:คำถามสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
เติมชุดเครื่องมือของคุณด้วยคำศัพท์การจัดการการก่อสร้าง
การบริหารโครงการก่อสร้างต้องใช้การวางแผน การประสานงาน และการสื่อสารกับผู้จัดการโครงการ ทีมโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และลูกค้าเป็นอย่างมาก การรู้วิธีใช้การบริหารโครงการและคำศัพท์ทางการก่อสร้างอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามความคาดหวังและอยู่ในขอบเขตของโครงการ
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณยังต้องรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง ขับเคลื่อนโครงการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ควบคุมงบประมาณของโครงการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ—และยังมีงานอีกมากมาย นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการโครงการอย่างClickUp มีประโยชน์อย่างยิ่ง
เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทีมสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรองรับความต้องการเฉพาะของโครงการและความชอบในการทำงานของแต่ละทีมได้อย่างลงตัว เลือกใช้ฟีเจอร์นับร้อยเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม เชื่อมต่อเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ เพื่อรวมทุกงานไว้ในที่เดียว และใช้แม่แบบงานก่อสร้างที่แก้ไขได้หลากหลายใน ClickUp เพื่อช่วยบริหารโครงการทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย 👷♀️👌