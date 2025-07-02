10 อันดับซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราสร้างเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการสร้างอีกด้วย
จากการทำให้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานและวัสดุ เครื่องมือ AI กำลังทำให้โครงการก่อสร้างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยงบประมาณที่จำกัดมากขึ้น กำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังที่สูงขึ้นของลูกค้า การมีซอฟต์แวร์ AI ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการล่าช้าและการส่งมอบได้
ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวม ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
📊 การวิจัยแสดงให้เห็น: ตลาด AI ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจาก 4.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 22.68 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยเติบโตที่อัตรา 24.6% CAGR การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากความสามารถของ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งมอบโครงการ ทำให้ผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ได้เปรียบอย่างมาก
ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดในภาพรวม
|ทีมก่อนการก่อสร้างต้องการเอกสารที่รวดเร็วและสามารถมองเห็นได้ในทันที
|ClickUp
|– การจัดการงานด้วยระบบ AI– ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง– แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, เอกสาร, และแชท– การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|ทีมก่อสร้างที่บริหารโครงการซับซ้อนด้วยเอกสารและระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์
|แผนฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|OpenSpace. ai
|– การเดินสำรวจสถานที่แบบ 360° ที่เชื่อมโยงกับแผนผังอาคาร– การสร้างดิจิทัลทวินและรายการตรวจสอบด้วย AI– การเชื่อมต่อกับ Procore, Autodesk, PlanGrid– API สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
|ทีมก่อนการก่อสร้างที่ต้องการเอกสารบันทึกอย่างรวดเร็วและชัดเจน
|ราคาตามความต้องการ
|โปรคอร์
|– แพลตฟอร์มรวมสำหรับการจัดตารางเวลา, การจัดทำงบประมาณ, เอกสาร– การวิเคราะห์และการพยากรณ์ด้วยระบบ AI– แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอัปเดตข้อมูลภาคสนาม– การผสานรวมกับเครื่องมือ BIM และ ERP
|ทีมก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือ AI แบบรวมศูนย์
|ราคาตามความต้องการ
|ฟิวชั่น 360
|– การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ด้วย AI– การสร้างแบบจำลองเชิงพาราเมตริก– การจำลองและการวิเคราะห์ในตัว– แพลตฟอร์ม CAD/CAM/PCB แบบรวม
|ทีมออกแบบและวิศวกรรมที่ต้องการ CAD ที่ชาญฉลาด
|85 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
|Fieldwire
|– การติดตามงานและอัปเดตแบบเรียลไทม์– การจัดการแบบแปลนและแบบวาด– รายงานและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI– ประสบการณ์การใช้งานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
|ทีมก่อสร้างที่ต้องการรายงานไซต์แบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แพลนสวิฟต์
|– การคำนวณปริมาณงานด้วยระบบ AI– การประกอบและแม่แบบที่กำหนดเอง– การรายงานและการผสานกับ Excel– อินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
|ทีมประเมินที่ต้องการการวัดปริมาณงานดิจิทัลที่แม่นยำ
|$145. 75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|ดรอนดีพลอย
|– ภารกิจโดรนอัตโนมัติ– แผนที่ 2 มิติและโมเดล 3 มิติที่สร้างโดย AI– การวิเคราะห์ปริมาณ ความคืบหน้า และความผิดปกติ– การผสานภาพพื้นดิน 360°
|ทีมก่อสร้างที่เก็บข้อมูลไซต์งานผ่านการสำรวจทางอากาศและภาคพื้นดิน
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $499/เดือนต่อผู้ใช้
|viAct
|– การตรวจจับอันตรายด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิชัน– การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย– การผสานโมเดล 3 มิติกับภาพสดจากกล้อง– ความปลอดภัยของข้อมูลและส่วนเสริมแบบโมดูลาร์
|ทีมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการการเฝ้าระวังด้วย AI
|ประมาณ $83/เดือน (ขึ้นอยู่กับ $1,000/ปี ต่อโมดูล); ราคาพิเศษ
|การล้างข้อมูลด้วย AI
|– การติดตามความก้าวหน้าของ AI ด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน– การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์– การรายงานและวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติ
|ทีมโครงการที่ติดตามการก่อสร้างที่ซับซ้อนหรือโครงการในระยะเริ่มต้น
|ราคาตามความต้องการ
|AVEVA Insight
|– การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ด้วย AI– แดชบอร์ดและการแจ้งเตือนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด– แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปรับขนาดได้– การจดจำรูปแบบเพื่อความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์
|ทีมปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่บริหารจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่
|ราคาตามความต้องการ
ทำไมซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย?
ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนและอยู่ภายใต้งบประมาณ ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทีมก่อสร้างจึงต้องการเครื่องมือที่สามารถทำงานหนักได้มากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณทำได้:
- เร่งกระบวนการเสนอราคาและข้อเสนอ ด้วยประมาณการต้นทุนและกำหนดเวลาที่สร้างโดย AI
- ตรวจพบความล่าช้าและงบประมาณเกินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
- ทำให้งานประจำของไซต์เป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามความคืบหน้า การแจ้งเตือนปัญหา และการอัปเดตตารางเวลา
- ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ ด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับอันตรายได้ทันที
- ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่น ด้วยการซิงค์แผนงาน การอัปเดต และรายงานระหว่างทีมและอุปกรณ์ต่างๆ
- วางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียนรู้จากการใช้งานในอดีตและรูปแบบของโครงการ
🏗️ เกร็ดความรู้: ชาวโรมันโบราณได้คิดค้นคอนกรีตชนิดพิเศษ—ทำจากปูนขาว น้ำทะเล และเถ้าภูเขาไฟ—ที่มีความทนทานมากจนทำให้โครงสร้างหลายแห่งของพวกเขา เช่น วิหารแพนธีออนและท่อส่งน้ำ ยังคงตั้งตระหง่านอยู่หลังเวลาผ่านไปเกือบ 2,000 ปี วิศวกรในปัจจุบันกำลังศึกษา "คอนกรีตโรมัน" นี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่คงทนและยั่งยืนมากขึ้น
10 อันดับซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มาดู 10โซลูชันซอฟต์แวร์AIสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด ที่สามารถเปลี่ยนวิธีการสร้าง ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการของคุณ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. คลิกอัพ
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม
ClickUp สำหรับทีมก่อสร้างช่วยให้คุณวางแผน จัดการ และติดตามโครงการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนขายไปจนถึงแนวคิดและการส่งมอบ — ทั้งหมดในที่เดียว จัดการทรัพยากรในรายการ กำหนดเวลางานในปฏิทิน หรือเลื่อนวันที่บนแผนภูมิแกนต์ClickUp Viewsมอบมุมมองมากกว่า 10 แบบให้คุณวางแผนทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย
ด้วยClickUp Brainที่มาพร้อมความช่วยเหลือจาก AI แบบมีบริบท ทีมก่อสร้างสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ สร้างเอกสารโครงการได้ทันที และรับคำตอบแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีม ตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด
ถามคำถามเช่น "มีงานใบอนุญาตใดที่ค้างอยู่?" หรือ "ผู้รับเหมาช่วงใดที่ต้องอัปเดต?" และ Brain จะส่งสรุปตามข้อมูลสดให้คุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพรวมโครงการได้อย่างรวดเร็ว เช่น สถานะไซต์งาน ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เราทราบดีว่าเว็บไซต์ของคุณอาจมีความวุ่นวายได้—แต่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นถึง 4 เท่า—ด้วยTalk to Text!
เมื่อคุณไม่มีเวลาพิมพ์อัปเดตหรือสร้างงานด้วยตนเอง:
- เปิดClickUp Brain MAX—เพื่อน AI บนเดสก์ท็อปของคุณ
- เพียงแค่พูดว่า "เมื่อการเทคอนกรีตเสร็จสิ้น ให้สร้างงานตรวจสอบ" — และ Talk to Text ใน Brain MAX จะจัดการให้พร้อมกับการมอบหมายและกำหนดวันครบกำหนด
- ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกการอัปเดต เช่น "โครงหลังคาเสร็จ 90%" — Brain MAX จะแปลงเป็นงานที่บันทึกไว้หรือบันทึกภาคสนาม เหมาะสำหรับไซต์งานที่ยุ่ง
ในเว็บบินาร์ ClickUp นี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์และกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้สำหรับการจัดการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 👇
อัตโนมัติภารกิจประจำวัน, จัดการตารางเวลา, และจัดการเอกสาร, ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองด้วยAutopilot Agents.
บัตร AI จะ มอบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำให้คุณทันทีภายในกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
วางแผน ติดตาม และส่งมอบโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังของ ClickUp เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบังและแดชบอร์ด ClickUp ClickUp Docs,ClickUp Chat และClickUp Whiteboards ช่วยเก็บการสื่อสาร และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่การผสานรวมกว่า 1,000 รายการช่วยให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น
ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) และมีแม่แบบการจัดการการก่อสร้าง ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
เหมาะที่สุดสำหรับ
ทีมก่อสร้างที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน, รวมเอกสารไว้ในที่เดียว, และบริหารโครงการที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
ขนาดทีม
ทีมขนาดเล็ก 5-20 คน บริษัทก่อสร้างที่กำลังเติบโต บริษัทขนาดกลาง และองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่บริหารโครงการหลายโครงการ, ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง, และติดตามความคืบหน้าในไซต์งานต่าง ๆ และเขตเวลาต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การจัดการงานและเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยภาษาธรรมชาติด้วย ClickUp Brain
- เครื่องมือในตัว เช่น เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ด
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, เครื่องมือ BIM และอื่นๆ
ข้อดี
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นพร้อมกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและงานต่างๆ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
"มันช่วยให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานและกระบวนการของคุณเองที่ปรับให้เข้ากับสถานที่ทำงานของคุณ"
ข้อเสีย
- ชุดคุณสมบัติที่มากมายสำหรับผู้ใช้ใหม่
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
มีคุณสมบัติมากมายจนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตรายงานการประชุมก่อสร้างเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอุปสรรคต่างๆ แบบเรียลไทม์ ติดแท็กสมาชิกในทีมโดยตรงในเอกสารเพื่อมอบหมายงานติดตามผลและให้ทุกคนรับผิดชอบ—ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลหรือแชทแยกต่างหาก
2. OpenSpace. ai
OpenSpace.aiช่วยให้บริษัทก่อสร้างสร้างดิจิทัลทวินของไซต์งานได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งกล้อง 360° บนหมวกนิรภัย บันทึกภาพขณะเดิน และภายในไม่กี่นาที AI จะทำแผนที่ภาพไปยังแผนผังหรือโมเดล BIM ของคุณ ให้ภาพรวมความคืบหน้าและการตรวจจับปัญหาเบื้องต้นได้ทันที
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตรวจจับความไม่สอดคล้องกัน, การปรับปรุงการตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้นด้วยรายการตรวจสอบ AI, และการปรับปรุงการร่วมมือผ่านการผสานรวมกับ Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, และอื่น ๆ
เหมาะสำหรับทีมก่อนการก่อสร้างที่ต้องการเอกสารบันทึกภาพที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อช่วยในการตัดสินใจในระยะแรก
ขนาดทีมขนาดกลางถึงองค์กร—เหมาะสำหรับทีมที่จัดการงานปริมาณมากหรือหลายโครงการ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการที่ต้องการสร้างดิจิทัลทวินของไซต์โครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การเดินสำรวจสถานที่แบบ 360° จะถูกแมปเข้ากับแผนโครงการโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
- การสร้างดิจิทัลทวินเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าและตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
- รายการตรวจสอบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจสอบสถานที่มาตรฐาน
- การผสานรวมกับ Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid และอื่นๆ
- อินไซต์ API สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน
ข้อดี
- ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาด้วยการกำจัดขั้นตอนการแท็กภาพด้วยตนเองและเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร
A ผู้รีวิว G2 กล่าวว่า: "ใช้งานง่ายมาก ทีมงานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือดี และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ก็ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากนัก"
ข้อเสีย
- การตั้งค่าการสแกนและกระบวนการนำเข้าข้อมูลกล้องอาจใช้เวลา
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "การเปรียบเทียบโมเดล 3 มิติกับภาพที่จับได้จริงยังต้องปรับปรุง เมื่อเคลื่อนที่เร็ว การเรนเดอร์ภาพจากโมเดลไม่เร็วพอ แม้จะใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม"
ราคา
- ราคาที่กำหนดตามปริมาณโครงการและคุณสมบัติที่รวมอยู่
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)
📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการและจัดระเบียบงาน อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถทำงานกับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงถาม "วันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบครันสำหรับคุณ!
3. โปรคอร์
Procoreนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการโครงการก่อสร้างที่ครบครัน พร้อมเครื่องมือควบคุมเอกสารที่ได้รับการเสริมด้วย AI, การจัดทำงบประมาณ, การรายงาน, และการทำงานร่วมกัน Procore รวบรวมทุกขั้นตอนของการก่อสร้างไว้ในที่เดียว ทำให้การประสานงานทีม, การติดตามงานในไซต์งาน, และการทำงานอย่างชาญฉลาดเป็นเรื่องง่าย
แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ทีมงานสามารถอัปโหลดเอกสาร, ส่งการอัปเดต, และสื่อสารได้จากทุกที่. นอกจากนี้, Procore ยังทำงานร่วมกับ BIM และเครื่องมืออื่น ๆ ในอุตสาหกรรมได้ดี, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม.
เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างเต็มรูปแบบที่ต้องการแพลตฟอร์มศูนย์กลางพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI
ขนาดทีมบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานขนาดใหญ่หรือหลายโครงการ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาช่วง และเจ้าของโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบโครงการในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มรวมสำหรับการควบคุมเอกสาร, การจัดตาราง, การจัดทำงบประมาณ, และการสื่อสาร
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้การทำงานสอดคล้องกันทั้งในสำนักงานและภาคสนาม
- แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการเก็บข้อมูลและการอัปเดตในสถานที่
- การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยคาดการณ์งบประมาณ ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และเปิดเผยความเสี่ยง
- การผสานรวมกับเครื่องมือ BIM, ERP และการจัดตารางเวลาชั้นนำ
ข้อดี
- รวมศูนย์ข้อมูลและทีมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสามารถแนบเอกสารและรูปภาพกับรายงานประจำวันได้ มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จำเป็นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว"
ข้อเสีย
- สิทธิ์ที่ซับซ้อนและการขาดระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "กระบวนการทำงานและโมดูลต่างๆ ดูค่อนข้างแข็งตัว และจะเป็นการดีหากมีการควบคุมมากขึ้นในการกำหนดค่าเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะ"
ราคา
- ราคาที่กำหนดตามปริมาณโครงการและความต้องการของฟีเจอร์
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)
📚 อ่านเพิ่มเติม: ลองดูทางเลือกอื่นของ Procore เหล่านี้!
4. Fusion 360 โดย Autodesk – โซลูชัน CAD AI ที่ดีที่สุด
Fusion 360 โดย Autodesk ผสาน AI เข้ากับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ—ตั้งแต่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และการจำลองไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—มอบเครื่องมือให้กับวิศวกรและสถาปนิกในการสร้างสรรค์ผลงานได้รวดเร็ว ชาญฉลาด และประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น เครื่องมือออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันสำรวจตัวเลือกโครงสร้างที่หลากหลายตามข้อจำกัดของคุณ ในขณะที่เครื่องมือจำลองที่ติดตั้งไว้ช่วยยืนยันประสิทธิภาพก่อนเริ่มการก่อสร้าง
Fusion 360 ยังผสานความสามารถของ CAD, CAM, และ PCB ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ทำงานข้ามสาขา
เหมาะสำหรับทีมออกแบบและวิศวกรรมที่ต้องการ CAD อัจฉริยะพร้อมเครื่องมือสร้างและจำลองด้วย AI
ขนาดทีมบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโต และกลุ่มวิศวกรรมองค์กร
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกและวิศวกรที่สร้างส่วนประกอบโครงสร้างหรือชิ้นส่วน CNC ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวเลือกโครงสร้างที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด
- การสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมการออกแบบอย่างละเอียดและการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือจำลองและวิเคราะห์ในตัวสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนคลาวด์ระหว่างทีมและสาขาวิชาต่างๆ
- เครื่องมือ CAD/CAM/PCB แบบรวมในอินเทอร์เฟซเดียว
ข้อดี
- แพลตฟอร์ม CAD แบบครบวงจรที่ทรงพลัง พร้อมราคาที่ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มั่นคง
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "มันมี UI ที่สะอาดและทันสมัยมาก และรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากซอฟต์แวร์ CAD ระดับมืออาชีพ"
ข้อเสีย
- ต้องใช้เครดิตคลาวด์สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ
ผู้รีวิวบน Capterraกล่าวว่า: "ฉันไม่ชอบที่บางฟีเจอร์ถูกปิดล็อกไว้เบื้องหลังเครดิตที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม และการทำงานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด"
ราคา
- 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ 680 ดอลลาร์/ปีต่อผู้ใช้
- ฟรีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นนักสะสม, ผู้ประกอบการใหม่, และนักเรียนนักศึกษา
- ส่วนขยายเพิ่มเติมมีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 5/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
🏗️ เกร็ดความรู้: หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังก่ออิฐและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนในสถานที่ก่อสร้างได้แล้ว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมาก
5. Fieldwire – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล AI สำหรับไซต์ก่อสร้าง
Fieldwireนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลังสู่ไซต์ก่อสร้าง ฟีเจอร์รายงานอัจฉริยะจะรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแบบแปลน งาน รูปภาพ และแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวโน้ม จุดติดขัด และสิ่งผิดปกติให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการติดตามปัญหาอัตโนมัติและแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การสื่อสารจึงราบรื่นไร้รอยต่อ ขณะที่แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมงานเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในไซต์งาน
เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการรายงานไซต์งานที่มีประสิทธิภาพ
ขนาดทีมทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ทีมงานภาคสนาม, และผู้จัดการโครงการ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับทีมภาคสนามที่จัดการหลายไซต์งานและต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การแชร์แบบพิมพ์เขียวและแบบแปลนที่ง่ายพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน
- การสร้างงาน การมอบหมาย และการติดตามงานแบบเรียลไทม์ข้ามทีม
- รายงานที่ครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์แนวโน้ม การติดตามปัญหา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติและแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการถ่ายภาพ, บันทึก, และอัปเดตข้อมูล ณ สถานที่
ข้อดี
- ช่วยให้ทีมมีระเบียบและเพิ่มความรับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "เครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง... ฉันสามารถตั้งค่ารายการตรวจสอบ งานต่างๆ พร้อมเกณฑ์ได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามโครงการใดๆ การจัดการเวลา และความรับผิดชอบของพนักงาน"
ข้อเสีย
- การแก้ไขแผนบนเดสก์ท็อปอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "การสร้างหรือแก้ไขเส้นหรือคุณสมบัติอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์นั้นยากมากเมื่อเทียบกับการทำบนโทรศัพท์"
ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $54/ผู้ใช้/เดือน (ต่อปี)
- ธุรกิจ: $74/ผู้ใช้/เดือน (รายปี)
- บิสิเนส พลัส: $89/ผู้ใช้/เดือน (รายปี)
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
🔎 คุณทราบหรือไม่? เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถจำลองและประเมินตารางการก่อสร้างได้หลายล้านแบบภายในไม่กี่นาที ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถระบุแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดได้ทันที
6. PlanSwift – เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง
PlanSwiftนำเสนอการวัดปริมาณงานด้วย AI ที่ชาญฉลาดสู่กระบวนการประเมินราคาของคุณ โดยอ้างว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในการวัดลงได้ถึง 92% มันใช้ 알고ริทึมอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวัดปริมาณได้โดยตรงจากแผนผังดิจิทัล ช่วยลดข้อผิดพลาดและเร่งกระบวนการเสนอราคาให้เร็วขึ้น
ด้วยชุดประกอบและแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างประมาณการได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และมองเห็นภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากรและต้นทุนได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับทีมประเมินที่ต้องการการวัดปริมาณงานดิจิทัลที่รวดเร็ว แม่นยำ และแม่แบบขั้นตอนการทำงานที่สม่ำเสมอ
ขนาดทีมผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ผู้ประเมินราคา, และทีมช่างฝีมือเฉพาะทาง
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการลดเวลาการคำนวณอย่างมากมาย และมั่นใจในความแม่นยำของการประมาณวัสดุและแรงงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การคำนวณปริมาณงานดิจิทัลที่แม่นยำด้วยระบบ AI จากไฟล์ PDF หรือแบบแปลนโดยตรง
- ชุดประกอบและแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน
- ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางพร้อมเครื่องมือชี้และคลิกเพื่อความรวดเร็วและง่ายดาย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Excel และเครื่องมือรายงานอื่น ๆ
ข้อดี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นได้อย่างมาก
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "แม่นยำมาก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ฉันได้ใช้โปรแกรมมามากมาย และฉันชอบโปรแกรมนี้มากที่สุด"
ข้อเสีย
- การรองรับระบบคลาวด์ที่จำกัดและประสิทธิภาพที่ช้าลงกับงานขนาดใหญ่
ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า: "การพยายามสร้างใบเสนอราคาเต็มรูปแบบผ่านซอฟต์แวร์นี้เป็นกระบวนการที่ยาวนานมาก นอกจากนี้ยังไม่สามารถจับจุดได้อย่างแม่นยำเมื่อฉันใช้ฟีเจอร์ 'คลิกเดียว'"
ราคา
- 1,749 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้ (แบบสมัครสมาชิกถาวร)
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 3/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
🔎 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI กำลังปฏิวัติการประมาณต้นทุนด้วยความสามารถในการวัดปริมาณงานแบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณด้วยมือลงอย่างมาก
7. DroneDeploy – เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพความเป็นจริงด้วย AI
DroneDeployใช้โดรนและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลของไซต์ก่อสร้าง แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันสามารถจับภาพแผนที่ 2 มิติที่มีความละเอียดสูงและแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่ายทางอากาศ ในขณะที่การวิเคราะห์อัตโนมัติจะเน้นให้เห็นแนวโน้ม ความผิดปกติ และความต้องการทรัพยากรในเวลาจริง
ด้วยการผสานรวมภาพระดับพื้นดิน ภาพความก้าวหน้า และการรายงานเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ทีมงานจะได้รับการอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกัน และพร้อมดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีต
เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของไซต์งานอย่างครบถ้วนผ่านการจับภาพความเป็นจริงทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน
ขนาดทีมองค์กรขนาดเล็กถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาหรือโครงการขนาดใหญ่
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับทีมโครงการที่ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและมองเห็นภาพได้ชัดเจน เช่น แผนที่ภูมิประเทศ การวัดปริมาตร และการเปรียบเทียบความคืบหน้า โดยไม่ต้องใช้การดำเนินการด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวางแผนการบินที่ใช้งานง่ายพร้อมภารกิจโดรนอัตโนมัติ
- แผนที่ 2 มิติความละเอียดสูงและแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการแสดงภาพสถานที่
- การวิเคราะห์ด้วย AI เผยให้เห็นความก้าวหน้า การคำนวณปริมาณ และความผิดปกติ
- รองรับภาพ 360° จากภาคพื้นดินเพื่อทำให้มุมมองของสถานที่สมบูรณ์
- การทำงานร่วมกันบนคลาวด์และการแบ่งปันผลงานได้อย่างง่ายดาย
ข้อดี
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก, การแชร์ที่ราบรื่น, และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม
ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า: "DroneDeploy เหมือนกับ iPhone, Macbook หรือ iPad...ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติมาก และนักบินสามารถสร้างและแชร์แผนงาน ความคืบหน้า และผลงานเบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย"
ข้อเสีย
- รายการคุณสมบัติไม่ชัดเจนเสมอไป และคุณสมบัติบางอย่างสำหรับการวางแผนภารกิจไม่มีอยู่
ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "ความสามารถในการถ่ายทอดสดสามารถนำไปใช้กับโดรนได้ง่ายขึ้น"
ราคา
- บุคคล: $499/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $599/ผู้ใช้/เดือน
- โครงการและองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: 4. 4/5 (69+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔎 คุณทราบหรือไม่? การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำนายความเสี่ยงของโครงการได้—เช่น ความล่าช้าจากสภาพอากาศไม่ดีหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์—เพื่อให้ทีมสามารถปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
8. viAct – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบไซต์ก่อสร้างด้วย AI
viActมอบการตรวจสอบการก่อสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ให้การแจ้งเตือนความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการติดตามความคืบหน้าด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจถึง 97% ในการตรวจจับอันตราย แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมภาพสดจากกล้องกับแบบจำลองไซต์งาน 3 มิติ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบและสมจริง
จากการตรวจจับการละเมิดการใช้ PPE ไปจนถึงการแจ้งเตือนพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย viAct ช่วยให้ทีมสามารถป้องกันปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไซต์ผ่านโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง
เหมาะสำหรับทีมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการการตรวจสอบที่แม่นยำ อัตโนมัติ และตลอด 24 ชั่วโมง
ขนาดทีมบริษัทก่อสร้างขนาดกลางถึงระดับองค์กรที่บริหารโครงการขนาดใหญ่หรือหลายไซต์
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการระบบเฝ้าระวังที่ได้รับการเสริมด้วย AI ซึ่งสามารถแจ้งเตือนการละเมิดการใช้ PPE, การเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, และการเบี่ยงเบนด้านความปลอดภัยในเวลาจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตรวจจับอันตรายด้านความปลอดภัยด้วยความแม่นยำ 97% โดยใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
- แจ้งเตือนทีมทันทีเพื่อวางแผนการเบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
- ผสานรวมโมเดล 3 มิติกับภาพสดจากกล้องเพื่อความชัดเจนในการมองเห็นสถานที่
- เสนอส่วนเสริมแบบโมดูลาร์สำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น การตรวจสอบนั่งร้าน
- รักษาข้อมูลไซต์ที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตน
ข้อดี
- ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย
ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า: " ระบบใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ฟีดวิดีโอ... สามารถผสานรวมกับระบบสมาร์ทที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย"
ข้อเสีย
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นสูง ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน
ผู้รีวิว G2 กล่าวว่า : "ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง แต่ด้วยแพลตฟอร์มแบบนี้ มันคุ้มค่า"
ราคา
- ราคาที่กำหนดเอง—ตามคุณสมบัติและขนาดการนำไปใช้
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🔎 คุณทราบหรือไม่? ระบบ AI สามารถปรับแต่งระบบ HVAC, ระบบไฟฟ้า, และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้พลังงานในอาคารให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งนำไปสู่การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น
9. การเคลียร์ AI
AI Clearingใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของไซต์ก่อสร้างแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ บนไซต์ เช่น กำแพงที่เพิ่งสร้างเสร็จหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งแล้ว และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทำให้สามารถตรวจจับความเบี่ยงเบนและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพและการรายงานอัตโนมัติ ผู้จัดการโครงการจะได้รับการแจ้งข้อมูลและสอดคล้องกันตลอดกระบวนการก่อสร้าง
เหมาะสำหรับทีมโครงการที่ต้องการการติดตามความคืบหน้าแบบอัตโนมัติและแสดงผลด้วยภาพในสถานที่
ขนาดทีมผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะสม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับการติดตามการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นหรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งข้อมูลความคืบหน้าทางสายตาเป็นสิ่งสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบ AI แจ้งความแตกต่างระหว่างความคืบหน้าจริงกับเป้าหมายที่วางแผนไว้
- การวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบภาพของเว็บไซต์กับสิ่งที่คาดหวังไว้
- การรายงานอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสของโครงการ
ข้อดี
- ปรับปรุงความถูกต้องและความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้าของไซต์
ข้อเสีย
- การนำไปใช้ที่จำกัดและขาดการสนับสนุนจากฐานในสหรัฐอเมริกา
ราคา
- ราคาตามความต้องการ—ติดต่อฝ่ายขาย; อาจขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่และความถี่ในการตรวจสอบ
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
🔎 คุณรู้หรือไม่? โดรนและเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบไซต์ก่อสร้างได้แบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเบี่ยงเบนจากแผนงานได้ทันที เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและปกป้องคนงาน
10. AVEVA Insight
AVEVA Insight ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ระบบจะรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ เข้าไว้ในแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาและปฏิบัติการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติที่มีประวัติยาวนาน, การแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้, และความยืดหยุ่นในการปรับขนาดบนระบบคลาวด์, AVEVA Insight สามารถเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการในภาคการผลิต, พลังงาน, น้ำมันและก๊าซ, หรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ขนาดทีมองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือและทรัพย์สินในการดำเนินงานหลายรายการ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการลดการบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิดและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคาดการณ์และป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์
- แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- รองรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยไดรเวอร์มากกว่า 18 ชนิดและ REST API
- แพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟที่ปรับขนาดได้ ลดภาระงานด้านไอที
- การจดจำรูปแบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์และปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อดี
- ช่วยปรับปรุงการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มเวลาการทำงาน
ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่การบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เพียงพอและต้องการการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์"
ข้อเสีย
- ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น
ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "ควรรวมคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานทันทีและง่ายต่อการปรับใช้มากขึ้น"
การกำหนดราคา
- ราคาที่กำหนดเองตามจำนวนสินทรัพย์, การเชื่อมต่อ, และระดับการสนับสนุน
คะแนนจาก G2 และ Capterra
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิว
⚡เปลี่ยนเกม: แม้แต่คำถามเล็กๆ—เช่น รายละเอียดที่ขาดหายไปในแผนผัง—ก็สามารถทำให้งานล่าช้าได้หลายวัน ด้วยเครื่องมือ AI อย่างClickUp คุณสามารถมอบหมายคำถามเหล่านั้นให้กับคนที่เหมาะสม ติดตามผลอัตโนมัติ และติดตามการตอบกลับในที่เดียว ทำให้โครงการดำเนินต่อไปโดยไม่ล่าช้า
ใช้ซอฟต์แวร์ก่อสร้างด้วย AI เพื่อไซต์งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างไปอย่างสิ้นเชิง ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บทบาทของซอฟต์แวร์ AI ได้กลายเป็นจุดสนใจอย่างแท้จริง โซลูชันซอฟต์แวร์ AI ที่โดดเด่น 10 รายการที่เราได้สำรวจในวันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมนี้
หากคุณพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการจัดการงาน, ทำงานร่วมกับทีม, และดูแลโครงการของคุณ, ถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวสู่อนาคตด้วย ClickUp. สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานก่อสร้างของคุณได้อย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI. ?