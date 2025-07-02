10 อันดับซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

บล็อก ClickUp

2 กรกฎาคม 2568

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราสร้างเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับการสร้างอีกด้วย

จากการทำให้การตรวจสอบความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แรงงานและวัสดุ เครื่องมือ AI กำลังทำให้โครงการก่อสร้างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยงบประมาณที่จำกัดมากขึ้น กำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวังที่สูงขึ้นของลูกค้า การมีซอฟต์แวร์ AI ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการล่าช้าและการส่งมอบได้

ในบล็อกนี้ เราได้รวบรวม ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้า ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

📊 การวิจัยแสดงให้เห็น: ตลาด AI ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นจาก 4.86 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 22.68 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยเติบโตที่อัตรา 24.6% CAGR การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ได้รับแรงหนุนจากความสามารถของ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งมอบโครงการ ทำให้ผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ได้เปรียบอย่างมาก

ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดในภาพรวม

เครื่องมือคุณสมบัติที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดสำหรับทีมก่อนการก่อสร้างต้องการเอกสารที่รวดเร็วและสามารถมองเห็นได้ในทันที
ClickUp– การจัดการงานด้วยระบบ AI– ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง– แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, เอกสาร, และแชท– การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการทีมก่อสร้างที่บริหารโครงการซับซ้อนด้วยเอกสารและระบบอัตโนมัติแบบรวมศูนย์แผนฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
OpenSpace. ai– การเดินสำรวจสถานที่แบบ 360° ที่เชื่อมโยงกับแผนผังอาคาร– การสร้างดิจิทัลทวินและรายการตรวจสอบด้วย AI– การเชื่อมต่อกับ Procore, Autodesk, PlanGrid– API สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทีมก่อนการก่อสร้างที่ต้องการเอกสารบันทึกอย่างรวดเร็วและชัดเจนราคาตามความต้องการ
โปรคอร์– แพลตฟอร์มรวมสำหรับการจัดตารางเวลา, การจัดทำงบประมาณ, เอกสาร– การวิเคราะห์และการพยากรณ์ด้วยระบบ AI– แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการอัปเดตข้อมูลภาคสนาม– การผสานรวมกับเครื่องมือ BIM และ ERPทีมก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือ AI แบบรวมศูนย์ราคาตามความต้องการ
ฟิวชั่น 360– การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ด้วย AI– การสร้างแบบจำลองเชิงพาราเมตริก– การจำลองและการวิเคราะห์ในตัว– แพลตฟอร์ม CAD/CAM/PCB แบบรวมทีมออกแบบและวิศวกรรมที่ต้องการ CAD ที่ชาญฉลาด85 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Fieldwire– การติดตามงานและอัปเดตแบบเรียลไทม์– การจัดการแบบแปลนและแบบวาด– รายงานและการแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI– ประสบการณ์การใช้งานที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกทีมก่อสร้างที่ต้องการรายงานไซต์แบบเรียลไทม์มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $54 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
แพลนสวิฟต์– การคำนวณปริมาณงานด้วยระบบ AI– การประกอบและแม่แบบที่กำหนดเอง– การรายงานและการผสานกับ Excel– อินเตอร์เฟซแบบลากและวางทีมประเมินที่ต้องการการวัดปริมาณงานดิจิทัลที่แม่นยำ$145. 75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
ดรอนดีพลอย– ภารกิจโดรนอัตโนมัติ– แผนที่ 2 มิติและโมเดล 3 มิติที่สร้างโดย AI– การวิเคราะห์ปริมาณ ความคืบหน้า และความผิดปกติ– การผสานภาพพื้นดิน 360°ทีมก่อสร้างที่เก็บข้อมูลไซต์งานผ่านการสำรวจทางอากาศและภาคพื้นดินแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $499/เดือนต่อผู้ใช้
viAct– การตรวจจับอันตรายด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิชัน– การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย– การผสานโมเดล 3 มิติกับภาพสดจากกล้อง– ความปลอดภัยของข้อมูลและส่วนเสริมแบบโมดูลาร์ทีมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการการเฝ้าระวังด้วย AIประมาณ $83/เดือน (ขึ้นอยู่กับ $1,000/ปี ต่อโมดูล); ราคาพิเศษ
การล้างข้อมูลด้วย AI– การติดตามความก้าวหน้าของ AI ด้วยคอมพิวเตอร์วิชัน– การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์– การรายงานและวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติทีมโครงการที่ติดตามการก่อสร้างที่ซับซ้อนหรือโครงการในระยะเริ่มต้นราคาตามความต้องการ
AVEVA Insight– การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ด้วย AI– แดชบอร์ดและการแจ้งเตือนแบบไม่ต้องเขียนโค้ด– แพลตฟอร์มคลาวด์ที่ปรับขนาดได้– การจดจำรูปแบบเพื่อความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ทีมปฏิบัติการอุตสาหกรรมที่บริหารจัดการสินทรัพย์ขนาดใหญ่ราคาตามความต้องการ

ทำไมซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย?

ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผนและอยู่ภายใต้งบประมาณ ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทีมก่อสร้างจึงต้องการเครื่องมือที่สามารถทำงานหนักได้มากขึ้น

นี่คือสิ่งที่ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณทำได้:

  • เร่งกระบวนการเสนอราคาและข้อเสนอ ด้วยประมาณการต้นทุนและกำหนดเวลาที่สร้างโดย AI
  • ตรวจพบความล่าช้าและงบประมาณเกินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
  • ทำให้งานประจำของไซต์เป็นอัตโนมัติ เช่น การติดตามความคืบหน้า การแจ้งเตือนปัญหา และการอัปเดตตารางเวลา
  • ปรับปรุงความปลอดภัยในสถานที่ ด้วยกล้องและเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตรวจจับอันตรายได้ทันที
  • ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่น ด้วยการซิงค์แผนงาน การอัปเดต และรายงานระหว่างทีมและอุปกรณ์ต่างๆ
  • วางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรียนรู้จากการใช้งานในอดีตและรูปแบบของโครงการ

🏗️ เกร็ดความรู้: ชาวโรมันโบราณได้คิดค้นคอนกรีตชนิดพิเศษ—ทำจากปูนขาว น้ำทะเล และเถ้าภูเขาไฟ—ที่มีความทนทานมากจนทำให้โครงสร้างหลายแห่งของพวกเขา เช่น วิหารแพนธีออนและท่อส่งน้ำ ยังคงตั้งตระหง่านอยู่หลังเวลาผ่านไปเกือบ 2,000 ปี วิศวกรในปัจจุบันกำลังศึกษา "คอนกรีตโรมัน" นี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่คงทนและยั่งยืนมากขึ้น

10 อันดับซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุดที่ควรใช้

มาดู 10โซลูชันซอฟต์แวร์AIสำหรับงานก่อสร้างที่ดีที่สุด ที่สามารถเปลี่ยนวิธีการสร้าง ออกแบบ และบริหารจัดการโครงการของคุณ

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. คลิกอัพ

วางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนขาย, แนวคิด, จนถึงส่งมอบ — ทั้งหมดในที่เดียวใน ClickUp
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้
วางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนขาย, แนวคิด, จนถึงส่งมอบ — ทั้งหมดในที่เดียวใน ClickUp

ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม

ClickUp สำหรับทีมก่อสร้างช่วยให้คุณวางแผน จัดการ และติดตามโครงการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนขายไปจนถึงแนวคิดและการส่งมอบ — ทั้งหมดในที่เดียว จัดการทรัพยากรในรายการ กำหนดเวลางานในปฏิทิน หรือเลื่อนวันที่บนแผนภูมิแกนต์ClickUp Viewsมอบมุมมองมากกว่า 10 แบบให้คุณวางแผนทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย

ด้วยClickUp Brainที่มาพร้อมความช่วยเหลือจาก AI แบบมีบริบท ทีมก่อสร้างสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ สร้างเอกสารโครงการได้ทันที และรับคำตอบแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีม ตัวสร้างการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สร้างเวิร์กโฟลว์โดยใช้ภาษาธรรมชาติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด

ถามคำถามเช่น "มีงานใบอนุญาตใดที่ค้างอยู่?" หรือ "ผู้รับเหมาช่วงใดที่ต้องอัปเดต?" และ Brain จะส่งสรุปตามข้อมูลสดให้คุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูภาพรวมโครงการได้อย่างรวดเร็ว เช่น สถานะไซต์งาน ความล่าช้า หรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ

การใช้ ClickUp Brain สำหรับโครงการก่อสร้าง
สรุปกิจกรรมโครงการของคุณ, ระบุแนวโน้ม, และแจ้งเตือนรายการที่ต้องการความสนใจด้วย AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก, ClickUp Brain

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เราทราบดีว่าเว็บไซต์ของคุณอาจมีความวุ่นวายได้—แต่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในความเป็นจริง คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นถึง 4 เท่า—ด้วยTalk to Text!

เมื่อคุณไม่มีเวลาพิมพ์อัปเดตหรือสร้างงานด้วยตนเอง:

  • เปิดClickUp Brain MAX—เพื่อน AI บนเดสก์ท็อปของคุณ
  • เพียงแค่พูดว่า "เมื่อการเทคอนกรีตเสร็จสิ้น ให้สร้างงานตรวจสอบ" — และ Talk to Text ใน Brain MAX จะจัดการให้พร้อมกับการมอบหมายและกำหนดวันครบกำหนด
  • ใช้เสียงของคุณเพื่อบันทึกการอัปเดต เช่น "โครงหลังคาเสร็จ 90%" — Brain MAX จะแปลงเป็นงานที่บันทึกไว้หรือบันทึกภาคสนาม เหมาะสำหรับไซต์งานที่ยุ่ง
คลิกอัพ เบรน แม็กซ์
ควบคุมพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp Brain MAX—ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้าง สรุป และจัดการงานโดยไม่ต้องใช้มือ

ในเว็บบินาร์ ClickUp นี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟีเจอร์และกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้สำหรับการจัดการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ 👇

อัตโนมัติภารกิจประจำวัน, จัดการตารางเวลา, และจัดการเอกสาร, ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองด้วยAutopilot Agents.

บัตร AI จะ มอบข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำให้คุณทันทีภายในกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

วางแผน ติดตาม และส่งมอบโครงการก่อสร้างที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังของ ClickUp เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบังและแดชบอร์ด ClickUp ClickUp Docs,ClickUp Chat และClickUp Whiteboards ช่วยเก็บการสื่อสาร และไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในขณะที่การผสานรวมกว่า 1,000 รายการช่วยให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างราบรื่น

ClickUp สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) และมีแม่แบบการจัดการการก่อสร้าง ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบเป้าหมาย และส่งมอบทุกโครงการของคุณตรงเวลาด้วยเทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบเป้าหมาย และส่งมอบทุกโครงการของคุณตรงเวลาด้วยเทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างของ ClickUp

เหมาะที่สุดสำหรับ

ทีมก่อสร้างที่ต้องการระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน, รวมเอกสารไว้ในที่เดียว, และบริหารโครงการที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ขนาดทีม

ทีมขนาดเล็ก 5-20 คน บริษัทก่อสร้างที่กำลังเติบโต บริษัทขนาดกลาง และองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด

เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่บริหารโครงการหลายโครงการ, ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง, และติดตามความคืบหน้าในไซต์งานต่าง ๆ และเขตเวลาต่าง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การจัดการงานและเอกสารด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
  • 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และปฏิทิน
  • การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วยภาษาธรรมชาติด้วย ClickUp Brain
  • เครื่องมือในตัว เช่น เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด และแดชบอร์ด
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive, เครื่องมือ BIM และอื่นๆ

ข้อดี

  • ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นพร้อมกระบวนการทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและงานต่างๆ

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

"มันช่วยให้คุณทำสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานและกระบวนการของคุณเองที่ปรับให้เข้ากับสถานที่ทำงานของคุณ"

ข้อเสีย

  • ชุดคุณสมบัติที่มากมายสำหรับผู้ใช้ใหม่

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

มีคุณสมบัติมากมายจนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 7/5 (8,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตรายงานการประชุมก่อสร้างเพื่อบันทึกการตัดสินใจที่สำคัญ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอุปสรรคต่างๆ แบบเรียลไทม์ ติดแท็กสมาชิกในทีมโดยตรงในเอกสารเพื่อมอบหมายงานติดตามผลและให้ทุกคนรับผิดชอบ—ไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลหรือแชทแยกต่างหาก

2. OpenSpace. ai

OpenSpace.aiช่วยให้บริษัทก่อสร้างสร้างดิจิทัลทวินของไซต์งานได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งกล้อง 360° บนหมวกนิรภัย บันทึกภาพขณะเดิน และภายในไม่กี่นาที AI จะทำแผนที่ภาพไปยังแผนผังหรือโมเดล BIM ของคุณ ให้ภาพรวมความคืบหน้าและการตรวจจับปัญหาเบื้องต้นได้ทันที

เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการตรวจจับความไม่สอดคล้องกัน, การปรับปรุงการตรวจสอบให้รวดเร็วขึ้นด้วยรายการตรวจสอบ AI, และการปรับปรุงการร่วมมือผ่านการผสานรวมกับ Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid, และอื่น ๆ

เหมาะสำหรับทีมก่อนการก่อสร้างที่ต้องการเอกสารบันทึกภาพที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อช่วยในการตัดสินใจในระยะแรก

ขนาดทีมขนาดกลางถึงองค์กร—เหมาะสำหรับทีมที่จัดการงานปริมาณมากหรือหลายโครงการ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาทั่วไปและเจ้าของโครงการที่ต้องการสร้างดิจิทัลทวินของไซต์โครงการก่อนเริ่มก่อสร้าง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การเดินสำรวจสถานที่แบบ 360° จะถูกแมปเข้ากับแผนโครงการโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่นาที
  • การสร้างดิจิทัลทวินเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าและตรวจจับข้อผิดพลาดตั้งแต่เนิ่นๆ
  • รายการตรวจสอบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตรวจสอบสถานที่มาตรฐาน
  • การผสานรวมกับ Procore, Autodesk Construction Cloud, PlanGrid และอื่นๆ
  • อินไซต์ API สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน

ข้อดี

  • ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาด้วยการกำจัดขั้นตอนการแท็กภาพด้วยตนเองและเร่งกระบวนการจัดทำเอกสาร

A ผู้รีวิว G2 กล่าวว่า: "ใช้งานง่ายมาก ทีมงานสนับสนุนให้ความช่วยเหลือดี และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ก็ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากนัก"

ข้อเสีย

  • การตั้งค่าการสแกนและกระบวนการนำเข้าข้อมูลกล้องอาจใช้เวลา

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "การเปรียบเทียบโมเดล 3 มิติกับภาพที่จับได้จริงยังต้องปรับปรุง เมื่อเคลื่อนที่เร็ว การเรนเดอร์ภาพจากโมเดลไม่เร็วพอ แม้จะใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงก็ตาม"

ราคา

  • ราคาที่กำหนดตามปริมาณโครงการและคุณสมบัติที่รวมอยู่

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (1 รีวิว)

📮ClickUp Insight: มีเพียง 7% ของมืออาชีพเท่านั้นที่พึ่งพาAI เป็นหลักในการจัดการและจัดระเบียบงาน อาจเป็นเพราะเครื่องมือเหล่านี้ถูกจำกัดให้ใช้กับแอปเฉพาะ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือแอปอีเมล ด้วย ClickUp AI เดียวกันนี้สามารถทำงานกับอีเมลหรือเวิร์กโฟลว์การสื่อสารอื่นๆ ปฏิทิน งาน และเอกสารของคุณได้ เพียงถาม "วันนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉัน?"ClickUp Brainจะค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่ามีอะไรอยู่ในงานของคุณบ้าง โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ เพียงเท่านี้ ClickUp ก็รวมแอปมากกว่า 5 แอปไว้ในแอปเดียวที่ครบครันสำหรับคุณ!

3. โปรคอร์

Procoreนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการโครงการก่อสร้างที่ครบครัน พร้อมเครื่องมือควบคุมเอกสารที่ได้รับการเสริมด้วย AI, การจัดทำงบประมาณ, การรายงาน, และการทำงานร่วมกัน Procore รวบรวมทุกขั้นตอนของการก่อสร้างไว้ในที่เดียว ทำให้การประสานงานทีม, การติดตามงานในไซต์งาน, และการทำงานอย่างชาญฉลาดเป็นเรื่องง่าย

แอปพลิเคชันมือถือช่วยให้ทีมงานสามารถอัปโหลดเอกสาร, ส่งการอัปเดต, และสื่อสารได้จากทุกที่. นอกจากนี้, Procore ยังทำงานร่วมกับ BIM และเครื่องมืออื่น ๆ ในอุตสาหกรรมได้ดี, ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานโดยรวม.

เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างเต็มรูปแบบที่ต้องการแพลตฟอร์มศูนย์กลางพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI

ขนาดทีมบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานขนาดใหญ่หรือหลายโครงการ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาช่วง และเจ้าของโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการส่งมอบโครงการในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • แพลตฟอร์มรวมสำหรับการควบคุมเอกสาร, การจัดตาราง, การจัดทำงบประมาณ, และการสื่อสาร
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์และการควบคุมเวอร์ชันช่วยให้การทำงานสอดคล้องกันทั้งในสำนักงานและภาคสนาม
  • แอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับการเก็บข้อมูลและการอัปเดตในสถานที่
  • การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยคาดการณ์งบประมาณ ติดตามประสิทธิภาพการทำงาน และเปิดเผยความเสี่ยง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือ BIM, ERP และการจัดตารางเวลาชั้นนำ

ข้อดี

  • รวมศูนย์ข้อมูลและทีมเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือคุณสามารถแนบเอกสารและรูปภาพกับรายงานประจำวันได้ มันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่จำเป็นจะสามารถเข้าถึงได้ง่ายในที่เดียว"

ข้อเสีย

  • สิทธิ์ที่ซับซ้อนและการขาดระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "กระบวนการทำงานและโมดูลต่างๆ ดูค่อนข้างแข็งตัว และจะเป็นการดีหากมีการควบคุมมากขึ้นในการกำหนดค่าเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะ"

ราคา

  • ราคาที่กำหนดตามปริมาณโครงการและความต้องการของฟีเจอร์

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,600+ รีวิว)

4. Fusion 360 โดย Autodesk – โซลูชัน CAD AI ที่ดีที่สุด

Fusion 360 โดย Autodesk ผสาน AI เข้ากับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ—ตั้งแต่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์และการจำลองไปจนถึงการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์—มอบเครื่องมือให้กับวิศวกรและสถาปนิกในการสร้างสรรค์ผลงานได้รวดเร็ว ชาญฉลาด และประหยัดทรัพยากรมากยิ่งขึ้น เครื่องมือออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันสำรวจตัวเลือกโครงสร้างที่หลากหลายตามข้อจำกัดของคุณ ในขณะที่เครื่องมือจำลองที่ติดตั้งไว้ช่วยยืนยันประสิทธิภาพก่อนเริ่มการก่อสร้าง

Fusion 360 ยังผสานความสามารถของ CAD, CAM, และ PCB ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับทีมที่ทำงานข้ามสาขา

เหมาะสำหรับทีมออกแบบและวิศวกรรมที่ต้องการ CAD อัจฉริยะพร้อมเครื่องมือสร้างและจำลองด้วย AI

ขนาดทีมบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังเติบโต และกลุ่มวิศวกรรมองค์กร

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถาปนิกและวิศวกรที่สร้างส่วนประกอบโครงสร้างหรือชิ้นส่วน CNC ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้การออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เครื่องมือออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างตัวเลือกโครงสร้างที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุด
  • การสร้างแบบจำลองเชิงพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมการออกแบบอย่างละเอียดและการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมือจำลองและวิเคราะห์ในตัวสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนคลาวด์ระหว่างทีมและสาขาวิชาต่างๆ
  • เครื่องมือ CAD/CAM/PCB แบบรวมในอินเทอร์เฟซเดียว

ข้อดี

  • แพลตฟอร์ม CAD แบบครบวงจรที่ทรงพลัง พร้อมราคาที่ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่มั่นคง

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "มันมี UI ที่สะอาดและทันสมัยมาก และรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากซอฟต์แวร์ CAD ระดับมืออาชีพ"

ข้อเสีย

  • ต้องใช้เครดิตคลาวด์สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงและขาดการเข้าถึงแบบออฟไลน์เต็มรูปแบบ

ผู้รีวิวบน Capterraกล่าวว่า: "ฉันไม่ชอบที่บางฟีเจอร์ถูกปิดล็อกไว้เบื้องหลังเครดิตที่ต้องชำระเงินเพิ่มเติม และการทำงานแบบออฟไลน์มีข้อจำกัด"

ราคา

  • 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ หรือ 680 ดอลลาร์/ปีต่อผู้ใช้
  • ฟรีสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นนักสะสม, ผู้ประกอบการใหม่, และนักเรียนนักศึกษา
  • ส่วนขยายเพิ่มเติมมีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 5/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)

🏗️ เกร็ดความรู้: หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังก่ออิฐและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อนในสถานที่ก่อสร้างได้แล้ว ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้อย่างมาก

5. Fieldwire – เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล AI สำหรับไซต์ก่อสร้าง

Fieldwireนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลังสู่ไซต์ก่อสร้าง ฟีเจอร์รายงานอัจฉริยะจะรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์จากแบบแปลน งาน รูปภาพ และแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อแสดงแนวโน้ม จุดติดขัด และสิ่งผิดปกติให้ทีมสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการติดตามปัญหาอัตโนมัติและแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ การสื่อสารจึงราบรื่นไร้รอยต่อ ขณะที่แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมงานเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้อยู่ในไซต์งาน

เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการรายงานไซต์งานที่มีประสิทธิภาพ

ขนาดทีมทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ทีมงานภาคสนาม, และผู้จัดการโครงการ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับทีมภาคสนามที่จัดการหลายไซต์งานและต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การแชร์แบบพิมพ์เขียวและแบบแปลนที่ง่ายพร้อมการควบคุมเวอร์ชัน
  • การสร้างงาน การมอบหมาย และการติดตามงานแบบเรียลไทม์ข้ามทีม
  • รายงานที่ครอบคลุมพร้อมการวิเคราะห์แนวโน้ม การติดตามปัญหา และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติและแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายสำหรับการถ่ายภาพ, บันทึก, และอัปเดตข้อมูล ณ สถานที่

ข้อดี

  • ช่วยให้ทีมมีระเบียบและเพิ่มความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "เครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง... ฉันสามารถตั้งค่ารายการตรวจสอบ งานต่างๆ พร้อมเกณฑ์ได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามโครงการใดๆ การจัดการเวลา และความรับผิดชอบของพนักงาน"

ข้อเสีย

  • การแก้ไขแผนบนเดสก์ท็อปอาจเป็นเรื่องยุ่งยากในบางครั้ง

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "การสร้างหรือแก้ไขเส้นหรือคุณสมบัติอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์นั้นยากมากเมื่อเทียบกับการทำบนโทรศัพท์"

ราคา

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $54/ผู้ใช้/เดือน (ต่อปี)
  • ธุรกิจ: $74/ผู้ใช้/เดือน (รายปี)
  • บิสิเนส พลัส: $89/ผู้ใช้/เดือน (รายปี)

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (220+ รีวิว)

🔎 คุณทราบหรือไม่? เครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์สามารถจำลองและประเมินตารางการก่อสร้างได้หลายล้านแบบภายในไม่กี่นาที ช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถระบุแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดได้ทันที

6. PlanSwift – เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณต้นทุนการก่อสร้าง

PlanSwiftนำเสนอการวัดปริมาณงานด้วย AI ที่ชาญฉลาดสู่กระบวนการประเมินราคาของคุณ โดยอ้างว่าสามารถลดเวลาที่ใช้ในการวัดลงได้ถึง 92% มันใช้ 알고ริทึมอัจฉริยะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถวัดปริมาณได้โดยตรงจากแผนผังดิจิทัล ช่วยลดข้อผิดพลาดและเร่งกระบวนการเสนอราคาให้เร็วขึ้น

ด้วยชุดประกอบและแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้ใช้สามารถสร้างประมาณการได้อย่างถูกต้องสม่ำเสมอ และมองเห็นภาพรวมของการจัดสรรทรัพยากรและต้นทุนได้อย่างชัดเจน

เหมาะสำหรับทีมประเมินที่ต้องการการวัดปริมาณงานดิจิทัลที่รวดเร็ว แม่นยำ และแม่แบบขั้นตอนการทำงานที่สม่ำเสมอ

ขนาดทีมผู้รับเหมาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, ผู้ประเมินราคา, และทีมช่างฝีมือเฉพาะทาง

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการลดเวลาการคำนวณอย่างมากมาย และมั่นใจในความแม่นยำของการประมาณวัสดุและแรงงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การคำนวณปริมาณงานดิจิทัลที่แม่นยำด้วยระบบ AI จากไฟล์ PDF หรือแบบแปลนโดยตรง
  • ชุดประกอบและแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกัน
  • ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางพร้อมเครื่องมือชี้และคลิกเพื่อความรวดเร็วและง่ายดาย
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Excel และเครื่องมือรายงานอื่น ๆ

ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นได้อย่างมาก

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า: "แม่นยำมาก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ ฉันได้ใช้โปรแกรมมามากมาย และฉันชอบโปรแกรมนี้มากที่สุด"

ข้อเสีย

  • การรองรับระบบคลาวด์ที่จำกัดและประสิทธิภาพที่ช้าลงกับงานขนาดใหญ่

ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า: "การพยายามสร้างใบเสนอราคาเต็มรูปแบบผ่านซอฟต์แวร์นี้เป็นกระบวนการที่ยาวนานมาก นอกจากนี้ยังไม่สามารถจับจุดได้อย่างแม่นยำเมื่อฉันใช้ฟีเจอร์ 'คลิกเดียว'"

ราคา

  • 1,749 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้ (แบบสมัครสมาชิกถาวร)

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 3/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

🔎 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือ AI กำลังปฏิวัติการประมาณต้นทุนด้วยความสามารถในการวัดปริมาณงานแบบดิจิทัลที่มีความแม่นยำสูง ช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการคำนวณด้วยมือลงอย่างมาก

7. DroneDeploy – เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพความเป็นจริงด้วย AI

DroneDeployใช้โดรนและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลของไซต์ก่อสร้าง แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของมันสามารถจับภาพแผนที่ 2 มิติที่มีความละเอียดสูงและแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่ายทางอากาศ ในขณะที่การวิเคราะห์อัตโนมัติจะเน้นให้เห็นแนวโน้ม ความผิดปกติ และความต้องการทรัพยากรในเวลาจริง

ด้วยการผสานรวมภาพระดับพื้นดิน ภาพความก้าวหน้า และการรายงานเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ทีมงานจะได้รับการอัปเดตข้อมูลที่ทันสมัย มีความสอดคล้องกัน และพร้อมดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีต

เหมาะสำหรับทีมก่อสร้างที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกของไซต์งานอย่างครบถ้วนผ่านการจับภาพความเป็นจริงทั้งทางอากาศและภาคพื้นดิน

ขนาดทีมองค์กรขนาดเล็กถึงระดับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขาหรือโครงการขนาดใหญ่

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับทีมโครงการที่ต้องการข้อมูลที่รวดเร็วและมองเห็นภาพได้ชัดเจน เช่น แผนที่ภูมิประเทศ การวัดปริมาตร และการเปรียบเทียบความคืบหน้า โดยไม่ต้องใช้การดำเนินการด้วยตนเอง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การวางแผนการบินที่ใช้งานง่ายพร้อมภารกิจโดรนอัตโนมัติ
  • แผนที่ 2 มิติความละเอียดสูงและแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการแสดงภาพสถานที่
  • การวิเคราะห์ด้วย AI เผยให้เห็นความก้าวหน้า การคำนวณปริมาณ และความผิดปกติ
  • รองรับภาพ 360° จากภาคพื้นดินเพื่อทำให้มุมมองของสถานที่สมบูรณ์
  • การทำงานร่วมกันบนคลาวด์และการแบ่งปันผลงานได้อย่างง่ายดาย

ข้อดี

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก, การแชร์ที่ราบรื่น, และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า: "DroneDeploy เหมือนกับ iPhone, Macbook หรือ iPad...ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติมาก และนักบินสามารถสร้างและแชร์แผนงาน ความคืบหน้า และผลงานเบื้องต้นได้อย่างง่ายดาย"

ข้อเสีย

  • รายการคุณสมบัติไม่ชัดเจนเสมอไป และคุณสมบัติบางอย่างสำหรับการวางแผนภารกิจไม่มีอยู่

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "ความสามารถในการถ่ายทอดสดสามารถนำไปใช้กับโดรนได้ง่ายขึ้น"

ราคา

  • บุคคล: $499/ผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $599/ผู้ใช้/เดือน
  • โครงการและองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: 4. 4/5 (69+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔎 คุณทราบหรือไม่? การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถทำนายความเสี่ยงของโครงการได้—เช่น ความล่าช้าจากสภาพอากาศไม่ดีหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์—เพื่อให้ทีมสามารถปรับตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

8. viAct – เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบไซต์ก่อสร้างด้วย AI

viActมอบการตรวจสอบการก่อสร้างที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ให้การแจ้งเตือนความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการติดตามความคืบหน้าด้วยความแม่นยำที่น่าประทับใจถึง 97% ในการตรวจจับอันตราย แพลตฟอร์มนี้ผสานรวมภาพสดจากกล้องกับแบบจำลองไซต์งาน 3 มิติ ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบและสมจริง

จากการตรวจจับการละเมิดการใช้ PPE ไปจนถึงการแจ้งเตือนพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย viAct ช่วยให้ทีมสามารถป้องกันปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไซต์ผ่านโปรโตคอลการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง

เหมาะสำหรับทีมความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ต้องการการตรวจสอบที่แม่นยำ อัตโนมัติ และตลอด 24 ชั่วโมง

ขนาดทีมบริษัทก่อสร้างขนาดกลางถึงระดับองค์กรที่บริหารโครงการขนาดใหญ่หรือหลายไซต์

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการระบบเฝ้าระวังที่ได้รับการเสริมด้วย AI ซึ่งสามารถแจ้งเตือนการละเมิดการใช้ PPE, การเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต, และการเบี่ยงเบนด้านความปลอดภัยในเวลาจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ตรวจจับอันตรายด้านความปลอดภัยด้วยความแม่นยำ 97% โดยใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
  • แจ้งเตือนทีมทันทีเพื่อวางแผนการเบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
  • ผสานรวมโมเดล 3 มิติกับภาพสดจากกล้องเพื่อความชัดเจนในการมองเห็นสถานที่
  • เสนอส่วนเสริมแบบโมดูลาร์สำหรับความต้องการเฉพาะ เช่น การตรวจสอบนั่งร้าน
  • รักษาข้อมูลไซต์ที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและการยืนยันตัวตน

ข้อดี

  • ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดาย

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า: " ระบบใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวิเคราะห์ฟีดวิดีโอ... สามารถผสานรวมกับระบบสมาร์ทที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย"

ข้อเสีย

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเริ่มต้นสูง ขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน

ผู้รีวิว G2 กล่าวว่า : "ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูง แต่ด้วยแพลตฟอร์มแบบนี้ มันคุ้มค่า"

ราคา

  • ราคาที่กำหนดเอง—ตามคุณสมบัติและขนาดการนำไปใช้

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

🔎 คุณทราบหรือไม่? ระบบ AI สามารถปรับแต่งระบบ HVAC, ระบบไฟฟ้า, และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ใช้พลังงานในอาคารให้เหมาะสมที่สุด ซึ่งนำไปสู่การก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น

9. การเคลียร์ AI

AI Clearingใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าของไซต์ก่อสร้างแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ บนไซต์ เช่น กำแพงที่เพิ่งสร้างเสร็จหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งแล้ว และเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่วางแผนไว้ ทำให้สามารถตรวจจับความเบี่ยงเบนและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพและการรายงานอัตโนมัติ ผู้จัดการโครงการจะได้รับการแจ้งข้อมูลและสอดคล้องกันตลอดกระบวนการก่อสร้าง

เหมาะสำหรับทีมโครงการที่ต้องการการติดตามความคืบหน้าแบบอัตโนมัติและแสดงผลด้วยภาพในสถานที่

ขนาดทีมผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการการตรวจสอบที่ปรับให้เหมาะสม

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเหมาะสำหรับการติดตามการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นหรือโครงการที่ซับซ้อนซึ่งข้อมูลความคืบหน้าทางสายตาเป็นสิ่งสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงด้วยระบบ AI แจ้งความแตกต่างระหว่างความคืบหน้าจริงกับเป้าหมายที่วางแผนไว้
  • การวิเคราะห์ภาพแบบเรียลไทม์และแดชบอร์ดเพื่อเปรียบเทียบภาพของเว็บไซต์กับสิ่งที่คาดหวังไว้
  • การรายงานอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น และเพิ่มความโปร่งใสของโครงการ

ข้อดี

  • ปรับปรุงความถูกต้องและความชัดเจนในการติดตามความคืบหน้าของไซต์

ข้อเสีย

  • การนำไปใช้ที่จำกัดและขาดการสนับสนุนจากฐานในสหรัฐอเมริกา

ราคา

  • ราคาตามความต้องการ—ติดต่อฝ่ายขาย; อาจขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่และความถี่ในการตรวจสอบ

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: ไม่มีรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

🔎 คุณรู้หรือไม่? โดรนและเซ็นเซอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถตรวจสอบไซต์ก่อสร้างได้แบบเรียลไทม์ แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเบี่ยงเบนจากแผนงานได้ทันที เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและปกป้องคนงาน

10. AVEVA Insight

AVEVA Insight ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เพื่อให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสุขภาพและประสิทธิภาพของสินทรัพย์ ระบบจะรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ อุปกรณ์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ เข้าไว้ในแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมบำรุงรักษาและปฏิบัติการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด

ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติที่มีประวัติยาวนาน, การแจ้งเตือนที่สามารถปรับแต่งได้, และความยืดหยุ่นในการปรับขนาดบนระบบคลาวด์, AVEVA Insight สามารถเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

เหมาะสำหรับทีมปฏิบัติการในภาคการผลิต, พลังงาน, น้ำมันและก๊าซ, หรือภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ขนาดทีมองค์กรขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือและทรัพย์สินในการดำเนินงานหลายรายการ

กรณีการใช้งานที่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการลดการบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิดและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคาดการณ์และป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์
  • แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • รองรับแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยไดรเวอร์มากกว่า 18 ชนิดและ REST API
  • แพลตฟอร์มแบบคลาวด์เนทีฟที่ปรับขนาดได้ ลดภาระงานด้านไอที
  • การจดจำรูปแบบเพื่อจัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์และปรับปรุงกระบวนการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อดี

  • ช่วยปรับปรุงการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มเวลาการทำงาน

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่การบำรุงรักษาเชิงป้องกันไม่เพียงพอและต้องการการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์"

ข้อเสีย

  • ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติมและการติดตั้งที่ง่ายขึ้น

ผู้ตรวจสอบ G2 กล่าวว่า : "ควรรวมคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานทันทีและง่ายต่อการปรับใช้มากขึ้น"

การกำหนดราคา

  • ราคาที่กำหนดเองตามจำนวนสินทรัพย์, การเชื่อมต่อ, และระดับการสนับสนุน

คะแนนจาก G2 และ Capterra

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิว

⚡เปลี่ยนเกม: แม้แต่คำถามเล็กๆ—เช่น รายละเอียดที่ขาดหายไปในแผนผัง—ก็สามารถทำให้งานล่าช้าได้หลายวัน ด้วยเครื่องมือ AI อย่างClickUp คุณสามารถมอบหมายคำถามเหล่านั้นให้กับคนที่เหมาะสม ติดตามผลอัตโนมัติ และติดตามการตอบกลับในที่เดียว ทำให้โครงการดำเนินต่อไปโดยไม่ล่าช้า

ใช้ซอฟต์แวร์ก่อสร้างด้วย AI เพื่อไซต์งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้างไปอย่างสิ้นเชิง ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บทบาทของซอฟต์แวร์ AI ได้กลายเป็นจุดสนใจอย่างแท้จริง โซลูชันซอฟต์แวร์ AI ที่โดดเด่น 10 รายการที่เราได้สำรวจในวันนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภายในอุตสาหกรรมนี้

หากคุณพร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการจัดการงาน, ทำงานร่วมกับทีม, และดูแลโครงการของคุณ, ถึงเวลาแล้วที่คุณจะก้าวสู่อนาคตด้วย ClickUp. สัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเองว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้สามารถผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานก่อสร้างของคุณได้อย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI. ?

