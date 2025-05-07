ทางเลือกและคู่แข่ง 10 อันดับแรกของ Procore ในปี 2025

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง Procore ได้ดำเนินธุรกิจมาเกือบสองทศวรรษแล้ว นั่นคือเวลาที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างชั้นนำ!
ไม่ว่าบริษัทของคุณจะอยู่ในปีที่หนึ่งหรือปีที่ห้า คุณก็ต้องการซอฟต์แวร์เพื่อจัดการโครงการในปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนสำหรับอนาคต มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Procore ที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการ งบประมาณ และความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
ในคู่มือนี้ เราจะเน้นทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Procure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้สูงสุด!
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Procore?
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Procore
มุมมองหลายด้าน
เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาของความคืบหน้าของโครงการ ทางเลือก Procore ที่คุณเลือกใช้ควรมีมุมมองหลากหลาย มุมมองทั้งสามนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี: ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง สำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง
ฟังก์ชันการจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างละเอียด คุณสมบัติเหล่านี้ควรมีการจัดการงาน การติดตามเวลา แผงควบคุมกิจกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย และรายงานความคืบหน้าของโครงการ
พอร์ทัลลูกค้าหรือระบบ CRM
การจัดการก่อสร้างจะง่ายขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือมากมายเพื่อทำงานให้สำเร็จ นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ของคุณต้องมีระบบCRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) หรือพอร์ทัลลูกค้า ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นและเร่งการส่งเอกสาร, RFIs, และการแชร์สเปคให้รวดเร็วขึ้น
เทมเพลตสำเร็จรูปและแบบกำหนดเอง
การบริหารโครงการก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ด้วยเทมเพลต คุณสามารถตั้งค่าการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เหมาะสมได้ตั้งแต่แดชบอร์ดโครงการไปจนถึงกระบวนการทำงาน คุณสามารถสร้างเทมเพลตการก่อสร้างได้มากมายสำหรับทีมและบริการต่าง ๆ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Procore
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการก่อสร้างได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงการส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า
ClickUp ยังมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับทุกประเภทของโครงการด้วยรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม, ชุมชนขนาดใหญ่, และการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ClickUp ยังมีแผนฟรีพร้อมทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติของ ClickUp
- 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงปฏิทิน, แคนบาน, แผนงานแกนต์, ไทม์ไลน์ และอื่นๆ
- การทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อและเรียลไทม์กับทีมหรือซัพพลายเออร์ของคุณ
- ใส่คำอธิบายประกอบและตรวจทานเอกสารทุกประเภท เช่น RFI และเอกสารส่งมอบ
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และอัตโนมัติเพื่อจัดการลูกค้า ทรัพยากร หรือภารกิจ
- รายละเอียดที่กำหนดเองเพื่อสร้างรายละเอียดโครงการที่ครอบคลุมและสถานะของโครงการ
- การแชร์แดชบอร์ดและเอกสารพร้อมการควบคุมสิทธิ์และการอนุญาตอย่างละเอียด
- การทำงานร่วมกันในการสร้างเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
- การคำนวณและสูตรที่กำหนดเองเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและติดตามงบประมาณ
- ตัวจับเวลาทั่วโลกเพื่อติดตามเวลาของทีมคุณ
- ใช้ ClickUp AI เพื่อจัดการโครงการก่อสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คุณสมบัติการจัดการการก่อสร้างที่มีให้ใช้บน Macและ Android
ข้อดีของ ClickUp
- การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
- เทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างมากมายเพื่อสร้างตารางเวลา, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด และพื้นที่ทำงานด้วยลิงก์และความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการโครงการขณะเดินทางพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย
ข้อเสียของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. บิลเดอร์เทรนด์
Buildertrend เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างบนระบบคลาวด์สำหรับผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้ปรับปรุงบ้าน ต่างจาก Procore ที่เน้นไปที่การจัดการด้านธุรกิจ Buildertrendเน้นไปที่การจัดการลูกค้าและผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม มันมีเครื่องมือการจัดการโครงการและการร่วมมือที่จำเป็นเพื่อให้โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
Buildertrend เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในขณะที่ Procore มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อรองรับองค์กรขนาดใหญ่
คุณสมบัติของ Buildertrend
- การจัดการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ การประมูล ใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานทางการเงินขั้นสูง
- การสื่อสารที่ราบรื่นโดยมีพอร์ทัลลูกค้า ข้อความ บัญชีย่อยและเอกสาร รวมถึงการแชร์รูปภาพ
- การบริหารโครงการก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยตารางงานก่อสร้าง, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, การติดตามเวลา, งานที่ต้องทำ, บันทึกประจำวัน, การจัดการปฏิทิน, เป็นต้น
- การขายและการจัดการก่อนทำสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือโดยระบบ CRM, การตลาดทางอีเมลที่ติดตั้งไว้ในตัว, การนัดหมาย, และการสร้างและจัดการเอกสารเสนอราคา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Buildertrend
- ระบบ CRM ที่ทรงพลังเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและบริหารจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการขึ้นต้นและประมาณราคา
- การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
- ทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อเสียของ Buildertrend
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากบนแอป Buildertrend สำหรับมือถือ
- มักจะช้าและมีปัญหาขัดข้อง
- ฟังก์ชันการทำงานแบบดั้งเดิมของการจัดการงาน
ราคาของ Buildertrend
Buildertrend มีรูปแบบการกำหนดราคาแบบอัตราคงที่พร้อมแผนสามแบบ
- จำเป็น: $99 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน
- ครบถ้วน: $899 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Buildertrend
- G2: 3. 8 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5 (1500 รีวิว)
3. Fieldwire
Fieldwire เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Procore และอธิบายตัวเองว่าเป็น "แพลตฟอร์มการจัดการไซต์งานสำหรับทีมก่อสร้าง" เป้าหมายของ Fieldwire คือการช่วยให้ทีมในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถประสานงานระหว่างภาคสนามและสำนักงานได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้ง Procore และ Fieldwire มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการกำหนดราคาของ Fieldwire อาจเหมาะสมกับทีมขนาดเล็กมากกว่า นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างส่วนใหญ่พบว่า Fieldwire ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายกว่า Procore
คุณสมบัติของ Fieldwire
- การจัดตารางเวลาของลูกเรือและงาน
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและลูกค้าอยู่ในเส้นทางเดียวกัน
- เล่าเรื่องราวของโครงการและติดตามงานต่าง ๆ พร้อมแนบรูปภาพและไฟล์เอกสาร
- การจัดการเวอร์ชันและการเชื่อมโยงอัตโนมัติของแบบก่อสร้างบนอุปกรณ์ใดก็ได้
- แอปพลิเคชันมือถือที่มีความสามารถในการแก้ไขแบบออฟไลน์
- โปรแกรมดูแบบ BIM พร้อมข้อมูลเมตาของโมเดล 3 มิติ และการวัดหลายองค์ประกอบ
- แอป Punch List สำหรับการตรวจสอบ การเดินตรวจ และปิดงานที่รวดเร็วและแม่นยำ
- แบบฟอร์มดิจิทัลที่สามารถกรอกได้สำหรับ RFI, รายงานประจำวัน, ใบบันทึกเวลาทำงาน, และคำขอตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญ Fieldwire
- มุมมองคัมบัง, ปฏิทิน, และแกนต์เพื่อติดตามตารางเวลาของโครงการ
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะงาน
- เข้าถึงเอกสารและแบบแปลนได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงอัตโนมัติ
- การใส่คำอธิบายประกอบผ่านบันทึก รูปภาพ และวิดีโอที่แนบมา
- รายงานรายละเอียดสำหรับการจัดการเอกสาร
- การแก้ไขแบบกลุ่มเพื่อประหยัดเวลา
- แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบนิเวศทั้งหมดของไซต์งานของคุณ
ข้อเสียของ Fieldwire
- เครื่องมือสำหรับวาดภาพที่ไม่ราบรื่นและบันทึกด้วยลายมือ
- ไม่มีฟังก์ชันการค้นหาข้อความ
- คุณไม่สามารถคัดลอกงานและข้อมูลของงานไปยังโปรเจ็กต์อื่นได้
- การผสานรวมที่จำกัด
ราคาของ Fieldwire
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไปพร้อมจำกัดสามโครงการ
- ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $89 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)
4. Oracle Primavera
Oracle Primavera เป็นระบบที่อยู่มานานที่สุดในบรรดาตัวเลือกแทน Procore ที่อยู่ในรายการนี้ แพลตฟอร์มการจัดการก่อสร้างนี้รวมการจัดการโครงการ,การลดความเสี่ยง, การจัดสรรทรัพยากร, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, และการจัดตารางเวลาไว้ด้วยกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ Procore, Oracle Primavera มีความซับซ้อนมากกว่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
คุณสมบัติของ Oracle Primavera
- การแสดงภาพกราฟิกของการใช้บทบาทและทรัพยากร
- การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อสำรวจทางเลือกต่าง ๆ
- การเข้าถึงตารางเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หลายคน
- กำหนดเวลาหลายโครงการพร้อมกัน
- สมาชิกทีมติดต่อสื่อสารเพื่อรวบรวมการอัปเดตสถานะ
- การจัดการข้อมูล
- การร่วมมือภาคสนาม, การรายงาน, และการจัดตารางการทำงานของบุคลากร
- การผสานระบบบัญชี
ข้อดีของ Oracle Primavera
- คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมและซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำนายได้เพื่อระบุและลดความเสี่ยง
- CPM แบบบูรณาการเพื่อเชื่อมต่อภาคสนามและสำนักงานอย่างไร้รอยต่อ
ข้อเสียของ Oracle Primavera
- ใช้งานยากและต้องมีการฝึกอบรมและรับรองอย่างเข้มข้น
- แพงเกินไปแม้แต่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่
- อาจดูไม่สวยงามสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจาก Oracle ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าความสวยงาม
ราคาของ Oracle Primavera
การกำหนดราคาสามารถขอได้เฉพาะเมื่อมีการร้องขอผ่าน Oracle Primavera เท่านั้น
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Oracle Primavera
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. กอง
STACK อธิบายตัวเองว่าเป็น "ระบบครบวงจรสำหรับการคำนวณปริมาณงานและการประมาณราคาบนคลาวด์สำหรับผู้รับเหมาอาชีพ" ด้วย STACK คุณสามารถจัดการสเปค เอกสารโครงการ และการคำนวณปริมาณงานได้รวดเร็ว สร้างข้อเสนอและการประมาณราคาที่ปรับแต่งได้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณทั้งหมดได้ ต่างจาก Procore ที่เน้นความสมดุลระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ STACK มุ่งเน้นไปที่การวางแผนก่อนการก่อสร้างและการจัดการลูกค้าเป็นหลัก
คุณสมบัติของ STACK
- แดชบอร์ดกิจกรรม
- เครื่องมือนับอัตโนมัติเพื่อวางแผนวัสดุและประมาณการทรัพยากร
- ผสานรวมกับภาพจาก Google Earth
- ปฏิทินเพื่อดูโครงการที่กำลังจะมาถึงตามวันครบกำหนด
- ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาโครงการที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว
ข้อดีของ STACK
- ห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบของฐานข้อมูลวัสดุที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งตามความต้องการ
- การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม
- หลากหลายและใช้งานง่าย
- แผนฟรีพร้อมการจัดการกระบวนการก่อนการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน
ข้อเสียของ STACK
- การปรับแต่ง UI ที่จำกัด
- แผนพรีเมียมราคาแพง
ราคาแบบสะสม
STACK มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมแบบอัตราคงที่อีกสามแผน
- ฟรี: โครงการพร้อมกันสองโครงการ และ 10 การคำนวณปริมาณงานต่อโครงการ
- เริ่มต้น: $2,499 ต่อปี
- เติบโต: $5,499 ต่อปี
- สร้าง: ราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า STACK
- G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
6. เรดทีม
ในฐานะคู่แข่งที่ได้รับความนิยมของ Procore, RedTeam ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการก่อสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ของตนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนทุกอย่างตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนถึงการส่งมอบโครงการ
ในขณะที่ Procore ถูกออกแบบมาสำหรับหลายบุคคล รวมถึงเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วง RedTeam ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาหลัก นอกจากนี้ RedTeam ยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติที่ Procore ไม่มี สุดท้าย การสนับสนุนลูกค้าของ RedTeam รวดเร็วกว่าและมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่า
คุณสมบัติของ RedTeam
- โมดูลการเงินสำหรับการประมาณต้นทุน
- ระบบ CRM แบบบูรณาการ
- การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
- การจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อการวางแผนและบริหารโครงการที่ง่ายขึ้น
- แท็บความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเอกสารและขอความคิดเห็น
- สรุปโครงการเพื่อการเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้รวดเร็วขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญของ RedTeam
- กระบวนการที่เป็นระบบและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดตกหล่น
- คุณสมบัติเพื่อช่วยให้การจัดการทุกขั้นตอนของโครงการเป็นเรื่องง่าย
- แม่แบบเอกสารก่อสร้างสำหรับการขอข้อมูล การกำหนดคำนิยาม และการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น
- รายงานต้นทุนงานแบบครอบคลุมถูกสร้างขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- การสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ข้อเสียของ RedTeam
- อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการปรับแต่งและนำไปใช้
- คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปมือถือของ ReadTeam
ราคาของ RedTeam
ราคาสามารถขอได้ตามคำขอผ่านทาง RedTeam
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า RedTeam
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 2/5 (190+ รีวิว)
7. นิวฟอร์มา
Newforma เป็นทางเลือกของ Procore ที่ช่วยให้วิศวกรและสถาปนิกสามารถรวมศูนย์ข้อมูลและเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลโครงการ (PIM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ Newforma จึงรองรับการจัดการข้อมูลที่ดีกว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อเทียบกับ Procore
คุณสมบัติของ Newforma
- มุมมองเดียวและรวมศูนย์ของข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ
- ติดตามอีเมลที่จัดเก็บในโครงการได้อย่างง่ายดาย
- ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการบริหารงานก่อสร้าง
- การควบคุมเวอร์ชันเอกสารและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น
- การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับภาคสนาม ช่วยให้สามารถนำเข้าภาพ รายการที่ต้องแก้ไข ฯลฯ ได้
- กระดานข้อความและรายงานการประชุมเพื่อการร่วมมือที่ง่ายขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญ Newforma
- ผู้ใช้ไม่จำกัดในบัญชีโครงการเดียว
- กระบวนการส่งเอกสารและคำขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
- ง่ายมากในการจัดระเบียบข้อมูลและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
- ใช้งานง่ายและทันสมัย
- ฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึงเอกสารที่ถูกทำให้แบนราบและ OCR
ข้อเสียของ Newforma
- Newforma บางครั้งทำงานช้า
- เครื่องมือปรับแต่งที่จำกัด
- ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันมือถือได้ยาก
- การอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ต้องใช้เวลาในการปล่อยออกมา
การกำหนดราคาของ Newforma
การกำหนดราคาสามารถขอได้เฉพาะผ่าน Newforma เท่านั้น
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Newforma
- G2: 4/5 (รีวิว 90+ รายการ)
- Capterra: 3. 8/5 (5+ รีวิว)
8. หัวหน้าผู้รับเหมา
เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกของ Procore ส่วนใหญ่ในรายการนี้ Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างที่มีราคาไม่แพง แพลตฟอร์มนี้ยังมีพอร์ทัลลูกค้าที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้การรวบรวมรายละเอียดโครงการและการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ Contractor Foreman ยังเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า Procore
คุณสมบัติของหัวหน้าผู้รับเหมา
- มุมมอง Gantt, ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- การกำหนดตารางงานของลูกเรือและงาน
- การจัดการการเสนอราคา
- การจัดการผู้รับเหมาช่วง
- บัตรลงเวลาพร้อมระบบติดตามด้วย GPS
- ผู้เขียนเอกสาร, แบบฟอร์มแก้ไขได้ และรายการตรวจสอบสำหรับ RFI และการวางแผนงาน
- การติดตามต้นทุนโครงการ
- แดชบอร์ดกิจกรรมสำหรับดูสถานะงานและการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ
ข้อดีของหัวหน้างานผู้รับเหมา
- ราคาประหยัดเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การฝึกอบรมส่วนตัวฟรีตั้งแต่สองชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงขึ้นอยู่กับแผน
- การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาฟีเจอร์
ข้อเสียของหัวหน้าผู้รับเหมา
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานยุ่งยาก
- รายงานพื้นฐาน
- การผสานระบบมีปัญหาและยากต่อการตั้งค่า
ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาหัวหน้างานมีแผนการชำระเงินแบบอัตราคงที่สี่แบบ และแต่ละแผนมีการทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: $49 ต่อเดือน
- บวก: $87 ต่อเดือน
- ข้อดี: $123 ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $148 ต่อเดือน
ผู้รับเหมา หัวหน้างาน คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. CoConstruct
CoConstruct เป็นหนึ่งในคู่แข่งที่พบได้บ่อยที่สุดของ Procore CoConstruct ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมก่อสร้างและปรับปรุงบ้าน ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้ช่วยให้การจัดการลูกค้า ผู้รับเหมา และโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีโมดูลการสื่อสารที่ครอบคลุมที่สุดเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในระหว่างการวางแผนและการดำเนินการโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติของ CoConstruct
- การติดตามกิจกรรมไซต์งานสำหรับบริษัทก่อสร้าง
- บัญชีย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
- การจัดการข้อเสนอที่ง่ายดาย
- ระบบ CRM สำหรับการจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการเวลาทำงานที่ง่ายขึ้นพร้อมระบบติดตามด้วย GPS
- โซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมการออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงินออนไลน์อย่างรวดเร็ว รายงานเงินเดือน และการประมาณการงบประมาณโครงการ
- การติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่าย
ข้อดีของ CoConstruct
- แม่แบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้
- การสนับสนุนลูกค้าแบบทันที
- พอร์ทัลศูนย์กลางสำหรับองค์ประกอบโครงการทั้งหมด
ข้อเสียของ CoConstruct
- มันอาจจะทำให้รู้สึกหนักใจพอสมควรเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- มักจะทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากหรือมีหลายโครงการ
- แม้ว่า UI จะใช้งานง่าย แต่ก็ดูล้าสมัยไปหน่อย
การกำหนดราคาของ CoConstruct
CoConstruct มีแผนการชำระเงินแบบอัตราคงที่สามแบบ:
- จำเป็น: $99 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เสร็จสมบูรณ์: $899 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า CoConstruct
- G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)
10. คอเรคอน
Corecon เป็นเครื่องมือการจัดการการก่อสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับวิศวกรและบริษัทก่อสร้าง. หนึ่งในคุณสมบัติที่สะดวกของ Corecon คือตัวช่วยสร้างที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งช่วยอัตโนมัติแดชบอร์ด, กระบวนการทำงาน, และงานต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาและนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น. เมื่อเปรียบเทียบกับ Procore, Corecon มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งกว่า.
คุณสมบัติของ Corecon
- แดชบอร์ดมาตรฐานและแบบกำหนดเองสำหรับรายละเอียดโครงการใด ๆ
- TeamLink Portal ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถดูและแก้ไขบันทึกโครงการได้
- รายงานการประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูล
- ฟังก์ชันการสื่อสารเพื่อแบ่งปันเอกสารส่ง, RFIs, ปัญหา, และบันทึก
- รายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ
- รายการที่ต้องแก้ไข
ข้อดีของ Corecon
- รวมคุณสมบัติสำคัญหลายประการ เช่น การสอบถามข้อมูล (RFIs) การส่งเอกสารประกอบงาน และการจัดการงาน ในแพลตฟอร์มเดียว
- การฝึกอบรมและชุดสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
- ทันสมัยและใช้งานง่าย
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถ
ข้อเสียของ Corecon
- ยากที่จะเชี่ยวชาญสำหรับผู้เริ่มต้น
- ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือมีจำกัด
การกำหนดราคาของ Corecon
สามารถขอข้อมูลราคาได้โดยติดต่อ Corecon
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Corecon
- G2: 3. 9/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (15+ รีวิว)
โบนัส:การสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
ClickUp: ทางเลือกของ Procore ที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีก
ไม่ใช่ความลับเลยว่าทางเลือกเหล่านี้ของ Procore นั้นน่าประทับใจ พวกเขามีคุณสมบัติการจัดการการก่อสร้างที่จำเป็น และส่วนใหญ่ก็มีมานานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ใช้แผนพรีเมียมราคาแพง คุณก็จะต้องยอมรับกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยากต่อการใช้งานและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่ง
นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
ด้วย ClickUp การบริหารโครงการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือน่าหงุดหงิด! ที่จริงแล้ว แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp มีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการในการบริหารและส่งมอบโครงการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม
ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังให้กับทีมก่อสร้างของคุณ เพื่อช่วยจัดการโครงการตั้งแต่ก้อนอิฐแรกจนถึงก้อนสุดท้าย ทีมงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าของคุณจะชื่นชอบความง่าย ความทันสมัย และความใช้งานง่ายของ ClickUp
ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ราบรื่น รวดเร็ว และใช้งานง่าย!