บล็อก ClickUp

ทางเลือกและคู่แข่ง 10 อันดับแรกของ Procore ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
7 พฤษภาคม 2568

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง Procore ได้ดำเนินธุรกิจมาเกือบสองทศวรรษแล้ว นั่นคือเวลาที่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างชั้นนำ!

จัดหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้าง
ผ่านทางจัดซื้อ

ไม่ว่าบริษัทของคุณจะอยู่ในปีที่หนึ่งหรือปีที่ห้า คุณก็ต้องการซอฟต์แวร์เพื่อจัดการโครงการในปัจจุบันพร้อมทั้งวางแผนสำหรับอนาคต มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Procore ที่อาจเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการ งบประมาณ และความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ

ในคู่มือนี้ เราจะเน้นทางเลือก 10 อันดับแรกสำหรับ Procure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณให้สูงสุด!

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Procore?

นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ Procore

มุมมองหลายด้าน

เพื่อให้คุณมีมุมมองแบบ 360 องศาของความคืบหน้าของโครงการ ทางเลือก Procore ที่คุณเลือกใช้ควรมีมุมมองหลากหลาย มุมมองทั้งสามนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี: ปฏิทิน, แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง สำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง

จัดระเบียบงานก่อสร้างและโครงการด้วยมุมมองแกนต์ของคลิกอัพ
จัดการกำหนดการก่อสร้างบนมุมมองแกนต์ใน ClickUp

ฟังก์ชันการจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่ดีจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการอย่างละเอียด คุณสมบัติเหล่านี้ควรมีการจัดการงาน การติดตามเวลา แผงควบคุมกิจกรรม การประมาณการค่าใช้จ่าย และรายงานความคืบหน้าของโครงการ

พอร์ทัลลูกค้าหรือระบบ CRM

การจัดการก่อสร้างจะง่ายขึ้นเมื่อคุณไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือมากมายเพื่อทำงานให้สำเร็จ นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ของคุณต้องมีระบบCRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) หรือพอร์ทัลลูกค้า ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้นและเร่งการส่งเอกสาร, RFIs, และการแชร์สเปคให้รวดเร็วขึ้น

แดชบอร์ดคลิกอัพ
เลือกวิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลทุกประเภทในแดชบอร์ด ClickUp

เทมเพลตสำเร็จรูปและแบบกำหนดเอง

การบริหารโครงการก่อสร้างเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ด้วยเทมเพลต คุณสามารถตั้งค่าการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่เหมาะสมได้ตั้งแต่แดชบอร์ดโครงการไปจนถึงกระบวนการทำงาน คุณสามารถสร้างเทมเพลตการก่อสร้างได้มากมายสำหรับทีมและบริการต่าง ๆ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Procore

1. คลิกอัพ

คลิกอัพช่วยให้บริษัทก่อสร้างจัดระเบียบการทำงานด้วยมุมมองที่หลากหลาย
สร้างแผนผังขั้นตอนการทำงานในอุดมคติและมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถปรับแต่งเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการก่อสร้างได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดตั้งแต่ก่อนการขายจนถึงการส่งมอบโครงการให้กับลูกค้า

ClickUp ยังมีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับทุกประเภทของโครงการด้วยรายการคุณสมบัติที่ครอบคลุม, ชุมชนขนาดใหญ่, และการพัฒนาคุณสมบัติใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ClickUp ยังมีแผนฟรีพร้อมทุกฟังก์ชันที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการก่อสร้าง

การจัดการเอกสารในคลิกอัพช่วยให้ทีมโครงการมีระเบียบ
ร่วมมือกันในแนวคิดการออกแบบเพื่อสร้างข้อกำหนดใน ClickUp Docs

คุณสมบัติของ ClickUp

  • 15+ มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงปฏิทิน, แคนบาน, แผนงานแกนต์, ไทม์ไลน์ และอื่นๆ
  • การทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อและเรียลไทม์กับทีมหรือซัพพลายเออร์ของคุณ
  • ใส่คำอธิบายประกอบและตรวจทานเอกสารทุกประเภท เช่น RFI และเอกสารส่งมอบ
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และอัตโนมัติเพื่อจัดการลูกค้า ทรัพยากร หรือภารกิจ
  • รายละเอียดที่กำหนดเองเพื่อสร้างรายละเอียดโครงการที่ครอบคลุมและสถานะของโครงการ
  • การแชร์แดชบอร์ดและเอกสารพร้อมการควบคุมสิทธิ์และการอนุญาตอย่างละเอียด
  • การทำงานร่วมกันในการสร้างเอกสารแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
  • การคำนวณและสูตรที่กำหนดเองเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายและติดตามงบประมาณ
  • ตัวจับเวลาทั่วโลกเพื่อติดตามเวลาของทีมคุณ
  • ใช้ ClickUp AI เพื่อจัดการโครงการก่อสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • คุณสมบัติการจัดการการก่อสร้างที่มีให้ใช้บน Macและ Android

ข้อดีของ ClickUp

  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ
  • เทมเพลตการจัดการงานก่อสร้างมากมายเพื่อสร้างตารางเวลา, กระบวนการทำงาน, และแดชบอร์ดโครงการได้อย่างรวดเร็ว
  • เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ด และพื้นที่ทำงานด้วยลิงก์และความสัมพันธ์เชิงพึ่งพา
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับจัดการโครงการขณะเดินทางพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
  • อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย

ข้อเสียของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อสมาชิก
  • แผนสำหรับองค์กร:ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. บิลเดอร์เทรนด์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง BuilderTrend
ผ่านทางBuilderTrend

Buildertrend เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างบนระบบคลาวด์สำหรับผู้สร้างบ้าน ผู้รับเหมาเฉพาะทาง และผู้ปรับปรุงบ้าน ต่างจาก Procore ที่เน้นไปที่การจัดการด้านธุรกิจ Buildertrendเน้นไปที่การจัดการลูกค้าและผู้รับเหมา อย่างไรก็ตาม มันมีเครื่องมือการจัดการโครงการและการร่วมมือที่จำเป็นเพื่อให้โครงการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

Buildertrend เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ในขณะที่ Procore มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพื่อรองรับองค์กรขนาดใหญ่

คุณสมบัติของ Buildertrend

  • การจัดการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงการชำระเงินออนไลน์ การประมูล ใบแจ้งหนี้ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และการรายงานทางการเงินขั้นสูง
  • การสื่อสารที่ราบรื่นโดยมีพอร์ทัลลูกค้า ข้อความ บัญชีย่อยและเอกสาร รวมถึงการแชร์รูปภาพ
  • การบริหารโครงการก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยตารางงานก่อสร้าง, คำสั่งเปลี่ยนแปลง, การติดตามเวลา, งานที่ต้องทำ, บันทึกประจำวัน, การจัดการปฏิทิน, เป็นต้น
  • การขายและการจัดการก่อนทำสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือโดยระบบ CRM, การตลาดทางอีเมลที่ติดตั้งไว้ในตัว, การนัดหมาย, และการสร้างและจัดการเอกสารเสนอราคา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Buildertrend

  • ระบบ CRM ที่ทรงพลังเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและบริหารจัดการลูกค้าแบบรวมศูนย์
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการขึ้นต้นและประมาณราคา
  • การสนับสนุนลูกค้าที่เป็นประโยชน์
  • ทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อเสียของ Buildertrend

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยากบนแอป Buildertrend สำหรับมือถือ
  • มักจะช้าและมีปัญหาขัดข้อง
  • ฟังก์ชันการทำงานแบบดั้งเดิมของการจัดการงาน

ราคาของ Buildertrend

Buildertrend มีรูปแบบการกำหนดราคาแบบอัตราคงที่พร้อมแผนสามแบบ

  • จำเป็น: $99 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: $399 ต่อเดือน
  • ครบถ้วน: $899 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Buildertrend

  • G2: 3. 8 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5 (1500 รีวิว)

3. Fieldwire

ตัวอย่างการอัปเดตการแก้ไขแบบกลุ่มของผู้ติดตามใน Fieldwire
ผ่านทางFieldwire

Fieldwire เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Procore และอธิบายตัวเองว่าเป็น "แพลตฟอร์มการจัดการไซต์งานสำหรับทีมก่อสร้าง" เป้าหมายของ Fieldwire คือการช่วยให้ทีมในอุตสาหกรรมก่อสร้างสามารถประสานงานระหว่างภาคสนามและสำนักงานได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้ง Procore และ Fieldwire มีความคล้ายคลึงกันหลายประการ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการกำหนดราคาของ Fieldwire อาจเหมาะสมกับทีมขนาดเล็กมากกว่า นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างส่วนใหญ่พบว่า Fieldwire ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายกว่า Procore

คุณสมบัติของ Fieldwire

  • การจัดตารางเวลาของลูกเรือและงาน
  • การส่งข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้จัดการโครงการและลูกค้าอยู่ในเส้นทางเดียวกัน
  • เล่าเรื่องราวของโครงการและติดตามงานต่าง ๆ พร้อมแนบรูปภาพและไฟล์เอกสาร
  • การจัดการเวอร์ชันและการเชื่อมโยงอัตโนมัติของแบบก่อสร้างบนอุปกรณ์ใดก็ได้
  • แอปพลิเคชันมือถือที่มีความสามารถในการแก้ไขแบบออฟไลน์
  • โปรแกรมดูแบบ BIM พร้อมข้อมูลเมตาของโมเดล 3 มิติ และการวัดหลายองค์ประกอบ
  • แอป Punch List สำหรับการตรวจสอบ การเดินตรวจ และปิดงานที่รวดเร็วและแม่นยำ
  • แบบฟอร์มดิจิทัลที่สามารถกรอกได้สำหรับ RFI, รายงานประจำวัน, ใบบันทึกเวลาทำงาน, และคำขอตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญ Fieldwire

  • มุมมองคัมบัง, ปฏิทิน, และแกนต์เพื่อติดตามตารางเวลาของโครงการ
  • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตสถานะงาน
  • เข้าถึงเอกสารและแบบแปลนได้อย่างง่ายดายด้วยการเชื่อมโยงอัตโนมัติ
  • การใส่คำอธิบายประกอบผ่านบันทึก รูปภาพ และวิดีโอที่แนบมา
  • รายงานรายละเอียดสำหรับการจัดการเอกสาร
  • การแก้ไขแบบกลุ่มเพื่อประหยัดเวลา
  • แพลตฟอร์มศูนย์กลางที่เชื่อมต่อระบบนิเวศทั้งหมดของไซต์งานของคุณ

ข้อเสียของ Fieldwire

  • เครื่องมือสำหรับวาดภาพที่ไม่ราบรื่นและบันทึกด้วยลายมือ
  • ไม่มีฟังก์ชันการค้นหาข้อความ
  • คุณไม่สามารถคัดลอกงานและข้อมูลของงานไปยังโปรเจ็กต์อื่นได้
  • การผสานรวมที่จำกัด

ราคาของ Fieldwire

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไปพร้อมจำกัดสามโครงการ
  • ข้อดี: $29 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $89 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fieldwire

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (80+ รีวิว)

4. Oracle Primavera

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้าง Oracle Primavera
ผ่านทางOracle Primavera

Oracle Primavera เป็นระบบที่อยู่มานานที่สุดในบรรดาตัวเลือกแทน Procore ที่อยู่ในรายการนี้ แพลตฟอร์มการจัดการก่อสร้างนี้รวมการจัดการโครงการ,การลดความเสี่ยง, การจัดสรรทรัพยากร, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, และการจัดตารางเวลาไว้ด้วยกัน เมื่อเปรียบเทียบกับ Procore, Oracle Primavera มีความซับซ้อนมากกว่าสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

คุณสมบัติของ Oracle Primavera

  • การแสดงภาพกราฟิกของการใช้บทบาทและทรัพยากร
  • การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติเพื่อสำรวจทางเลือกต่าง ๆ
  • การเข้าถึงตารางเวลาที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้หลายคน
  • กำหนดเวลาหลายโครงการพร้อมกัน
  • สมาชิกทีมติดต่อสื่อสารเพื่อรวบรวมการอัปเดตสถานะ
  • การจัดการข้อมูล
  • การร่วมมือภาคสนาม, การรายงาน, และการจัดตารางการทำงานของบุคลากร
  • การผสานระบบบัญชี

ข้อดีของ Oracle Primavera

  • คุณสมบัติการวางแผนทรัพยากรที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมและซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่
  • คุณสมบัติปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำนายได้เพื่อระบุและลดความเสี่ยง
  • CPM แบบบูรณาการเพื่อเชื่อมต่อภาคสนามและสำนักงานอย่างไร้รอยต่อ

ข้อเสียของ Oracle Primavera

  • ใช้งานยากและต้องมีการฝึกอบรมและรับรองอย่างเข้มข้น
  • แพงเกินไปแม้แต่สำหรับบริษัทขนาดใหญ่
  • อาจดูไม่สวยงามสำหรับผู้ใช้บางคน เนื่องจาก Oracle ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าความสวยงาม

ราคาของ Oracle Primavera

การกำหนดราคาสามารถขอได้เฉพาะเมื่อมีการร้องขอผ่าน Oracle Primavera เท่านั้น

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Oracle Primavera

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

5. กอง

ชุดซอฟต์แวร์บริหารจัดการการก่อสร้างแบบซ้อน
ผ่านทางSTACK

STACK อธิบายตัวเองว่าเป็น "ระบบครบวงจรสำหรับการคำนวณปริมาณงานและการประมาณราคาบนคลาวด์สำหรับผู้รับเหมาอาชีพ" ด้วย STACK คุณสามารถจัดการสเปค เอกสารโครงการ และการคำนวณปริมาณงานได้รวดเร็ว สร้างข้อเสนอและการประมาณราคาที่ปรับแต่งได้ และทำงานร่วมกับทีมของคุณทั้งหมดได้ ต่างจาก Procore ที่เน้นความสมดุลระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ STACK มุ่งเน้นไปที่การวางแผนก่อนการก่อสร้างและการจัดการลูกค้าเป็นหลัก

คุณสมบัติของ STACK

  • แดชบอร์ดกิจกรรม
  • เครื่องมือนับอัตโนมัติเพื่อวางแผนวัสดุและประมาณการทรัพยากร
  • ผสานรวมกับภาพจาก Google Earth
  • ปฏิทินเพื่อดูโครงการที่กำลังจะมาถึงตามวันครบกำหนด
  • ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาโครงการที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็ว

ข้อดีของ STACK

  • ห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบของฐานข้อมูลวัสดุที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งตามความต้องการ
  • การสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยม
  • หลากหลายและใช้งานง่าย
  • แผนฟรีพร้อมการจัดการกระบวนการก่อนการก่อสร้างขั้นพื้นฐาน

ข้อเสียของ STACK

  • การปรับแต่ง UI ที่จำกัด
  • แผนพรีเมียมราคาแพง

ราคาแบบสะสม

STACK มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมแบบอัตราคงที่อีกสามแผน

  • ฟรี: โครงการพร้อมกันสองโครงการ และ 10 การคำนวณปริมาณงานต่อโครงการ
  • เริ่มต้น: $2,499 ต่อปี
  • เติบโต: $5,499 ต่อปี
  • สร้าง: ราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า STACK

  • G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)

6. เรดทีม

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้าง RedTeam
ผ่านทางRedTeam

ในฐานะคู่แข่งที่ได้รับความนิยมของ Procore, RedTeam ช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการก่อสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์ของตนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนทุกอย่างตั้งแต่ก่อนการก่อสร้างจนถึงการส่งมอบโครงการ

ในขณะที่ Procore ถูกออกแบบมาสำหรับหลายบุคคล รวมถึงเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาหลัก และผู้รับเหมาช่วง RedTeam ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาหลัก นอกจากนี้ RedTeam ยังมีการวิเคราะห์สถานการณ์สมมติที่ Procore ไม่มี สุดท้าย การสนับสนุนลูกค้าของ RedTeam รวดเร็วกว่าและมีการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่า

คุณสมบัติของ RedTeam

  • โมดูลการเงินสำหรับการประมาณต้นทุน
  • ระบบ CRM แบบบูรณาการ
  • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้
  • การจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อการวางแผนและบริหารโครงการที่ง่ายขึ้น
  • แท็บความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเอกสารและขอความคิดเห็น
  • สรุปโครงการเพื่อการเข้าถึงรายละเอียดโครงการได้รวดเร็วขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ RedTeam

  • กระบวนการที่เป็นระบบและฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือสิ่งใดตกหล่น
  • คุณสมบัติเพื่อช่วยให้การจัดการทุกขั้นตอนของโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • แม่แบบเอกสารก่อสร้างสำหรับการขอข้อมูล การกำหนดคำนิยาม และการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น
  • รายงานต้นทุนงานแบบครอบคลุมถูกสร้างขึ้นด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • การสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ข้อเสียของ RedTeam

  • อาจเป็นเรื่องยุ่งยากในการปรับแต่งและนำไปใช้
  • คุณสมบัติที่จำกัดบนแอปมือถือของ ReadTeam

ราคาของ RedTeam

ราคาสามารถขอได้ตามคำขอผ่านทาง RedTeam

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า RedTeam

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 2/5 (190+ รีวิว)

7. นิวฟอร์มา

การจัดการภาคสนาม Newforma ตัวอย่างสำหรับทุกแผน
ผ่านทางNewforma

Newforma เป็นทางเลือกของ Procore ที่ช่วยให้วิศวกรและสถาปนิกสามารถรวมศูนย์ข้อมูลและเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลโครงการ (PIM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ Newforma จึงรองรับการจัดการข้อมูลที่ดีกว่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมก่อสร้างเมื่อเทียบกับ Procore

คุณสมบัติของ Newforma

  • มุมมองเดียวและรวมศูนย์ของข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ
  • ติดตามอีเมลที่จัดเก็บในโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการบริหารงานก่อสร้าง
  • การควบคุมเวอร์ชันเอกสารและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น
  • การเชื่อมต่อที่ราบรื่นกับภาคสนาม ช่วยให้สามารถนำเข้าภาพ รายการที่ต้องแก้ไข ฯลฯ ได้
  • กระดานข้อความและรายงานการประชุมเพื่อการร่วมมือที่ง่ายขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญ Newforma

  • ผู้ใช้ไม่จำกัดในบัญชีโครงการเดียว
  • กระบวนการส่งเอกสารและคำขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย
  • ง่ายมากในการจัดระเบียบข้อมูลและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
  • ใช้งานง่ายและทันสมัย
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง รวมถึงเอกสารที่ถูกทำให้แบนราบและ OCR

ข้อเสียของ Newforma

  • Newforma บางครั้งทำงานช้า
  • เครื่องมือปรับแต่งที่จำกัด
  • ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันมือถือได้ยาก
  • การอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ต้องใช้เวลาในการปล่อยออกมา

การกำหนดราคาของ Newforma

การกำหนดราคาสามารถขอได้เฉพาะผ่าน Newforma เท่านั้น

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Newforma

  • G2: 4/5 (รีวิว 90+ รายการ)
  • Capterra: 3. 8/5 (5+ รีวิว)

8. หัวหน้าผู้รับเหมา

ตัวอย่างการจัดการโครงการก่อสร้างโดยผู้รับเหมาหัวหน้างาน
ผ่านทางหัวหน้าผู้รับเหมา

เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกของ Procore ส่วนใหญ่ในรายการนี้ Contractor Foreman เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างที่มีราคาไม่แพง แพลตฟอร์มนี้ยังมีพอร์ทัลลูกค้าที่มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้การรวบรวมรายละเอียดโครงการและการสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ Contractor Foreman ยังเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า Procore

คุณสมบัติของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • มุมมอง Gantt, ปฏิทิน และไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
  • การกำหนดตารางงานของลูกเรือและงาน
  • การจัดการการเสนอราคา
  • การจัดการผู้รับเหมาช่วง
  • บัตรลงเวลาพร้อมระบบติดตามด้วย GPS
  • ผู้เขียนเอกสาร, แบบฟอร์มแก้ไขได้ และรายการตรวจสอบสำหรับ RFI และการวางแผนงาน
  • การติดตามต้นทุนโครงการ
  • แดชบอร์ดกิจกรรมสำหรับดูสถานะงานและการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
  • ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการของโครงการ

ข้อดีของหัวหน้างานผู้รับเหมา

  • ราคาประหยัดเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • การฝึกอบรมส่วนตัวฟรีตั้งแต่สองชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงขึ้นอยู่กับแผน
  • การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาฟีเจอร์

ข้อเสียของหัวหน้าผู้รับเหมา

  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานยุ่งยาก
  • รายงานพื้นฐาน
  • การผสานระบบมีปัญหาและยากต่อการตั้งค่า

ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา

ผู้รับเหมาหัวหน้างานมีแผนการชำระเงินแบบอัตราคงที่สี่แบบ และแต่ละแผนมีการทดลองใช้ฟรี

  • มาตรฐาน: $49 ต่อเดือน
  • บวก: $87 ต่อเดือน
  • ข้อดี: $123 ต่อเดือน
  • ไม่จำกัด: $148 ต่อเดือน

ผู้รับเหมา หัวหน้างาน คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. CoConstruct

ภาพรวมโครงการลูกค้า CoConstruct
ผ่านทางCoConstruct

CoConstruct เป็นหนึ่งในคู่แข่งที่พบได้บ่อยที่สุดของ Procore CoConstruct ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมก่อสร้างและปรับปรุงบ้าน ซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างนี้ช่วยให้การจัดการลูกค้า ผู้รับเหมา และโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีโมดูลการสื่อสารที่ครอบคลุมที่สุดเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารในระหว่างการวางแผนและการดำเนินการโครงการก่อสร้าง

คุณสมบัติของ CoConstruct

  • การติดตามกิจกรรมไซต์งานสำหรับบริษัทก่อสร้าง
  • บัญชีย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือ
  • การจัดการข้อเสนอที่ง่ายดาย
  • ระบบ CRM สำหรับการจัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมาย
  • การจัดการเวลาทำงานที่ง่ายขึ้นพร้อมระบบติดตามด้วย GPS
  • โซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุมการออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงินออนไลน์อย่างรวดเร็ว รายงานเงินเดือน และการประมาณการงบประมาณโครงการ
  • การติดตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่าย

ข้อดีของ CoConstruct

  • แม่แบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนลูกค้าแบบทันที
  • พอร์ทัลศูนย์กลางสำหรับองค์ประกอบโครงการทั้งหมด

ข้อเสียของ CoConstruct

  • มันอาจจะทำให้รู้สึกหนักใจพอสมควรเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • มักจะทำงานช้า โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากหรือมีหลายโครงการ
  • แม้ว่า UI จะใช้งานง่าย แต่ก็ดูล้าสมัยไปหน่อย

การกำหนดราคาของ CoConstruct

CoConstruct มีแผนการชำระเงินแบบอัตราคงที่สามแบบ:

  • จำเป็น: $99 ต่อเดือน
  • ขั้นสูง: 399 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • เสร็จสมบูรณ์: $899 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า CoConstruct

  • G2: 4. 5/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (800+ รีวิว)

10. คอเรคอน

ตัวอย่างการจัดตารางโครงการก่อสร้างของ Corecon
ผ่านทางCorecon

Corecon เป็นเครื่องมือการจัดการการก่อสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับวิศวกรและบริษัทก่อสร้าง. หนึ่งในคุณสมบัติที่สะดวกของ Corecon คือตัวช่วยสร้างที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งช่วยอัตโนมัติแดชบอร์ด, กระบวนการทำงาน, และงานต่าง ๆ เพื่อประหยัดเวลาและนำเสนอข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น. เมื่อเปรียบเทียบกับ Procore, Corecon มีฟังก์ชันการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งกว่า.

คุณสมบัติของ Corecon

  • แดชบอร์ดมาตรฐานและแบบกำหนดเองสำหรับรายละเอียดโครงการใด ๆ
  • TeamLink Portal ช่วยให้ทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถดูและแก้ไขบันทึกโครงการได้
  • รายงานการประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูล
  • ฟังก์ชันการสื่อสารเพื่อแบ่งปันเอกสารส่ง, RFIs, ปัญหา, และบันทึก
  • รายการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ
  • รายการที่ต้องแก้ไข

ข้อดีของ Corecon

  • รวมคุณสมบัติสำคัญหลายประการ เช่น การสอบถามข้อมูล (RFIs) การส่งเอกสารประกอบงาน และการจัดการงาน ในแพลตฟอร์มเดียว
  • การฝึกอบรมและชุดสัมมนาออนไลน์เพื่อแนะนำผู้ใช้ใหม่ให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม
  • ทันสมัยและใช้งานง่าย
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถ

ข้อเสียของ Corecon

  • ยากที่จะเชี่ยวชาญสำหรับผู้เริ่มต้น
  • ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือมีจำกัด

การกำหนดราคาของ Corecon

สามารถขอข้อมูลราคาได้โดยติดต่อ Corecon

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Corecon

  • G2: 3. 9/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 6/5 (15+ รีวิว)

โบนัส:การสัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง

ClickUp: ทางเลือกของ Procore ที่ไม่ทำให้กระเป๋าฉีก

ไม่ใช่ความลับเลยว่าทางเลือกเหล่านี้ของ Procore นั้นน่าประทับใจ พวกเขามีคุณสมบัติการจัดการการก่อสร้างที่จำเป็น และส่วนใหญ่ก็มีมานานหลายปีแล้ว อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ได้ใช้แผนพรีเมียมราคาแพง คุณก็จะต้องยอมรับกับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยากต่อการใช้งานและซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและปรับแต่ง

นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท

ด้วย ClickUp การบริหารโครงการก่อสร้างไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหรือน่าหงุดหงิด! ที่จริงแล้ว แผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUp มีฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่คุณต้องการในการบริหารและส่งมอบโครงการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยม

ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลังให้กับทีมก่อสร้างของคุณ เพื่อช่วยจัดการโครงการตั้งแต่ก้อนอิฐแรกจนถึงก้อนสุดท้าย ทีมงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าของคุณจะชื่นชอบความง่าย ความทันสมัย และความใช้งานง่ายของ ClickUp

ลองใช้ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการก่อสร้างที่ราบรื่น รวดเร็ว และใช้งานง่าย!