10 อันดับซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

เมื่อคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน ประสานงาน และบริหารโครงการก่อสร้าง คุณจำเป็นต้องติดตามรายละเอียดทุกอย่างอย่างใกล้ชิดทุกวันนั่นหมายความว่าคุณต้องการซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนคุณ
คุณสามารถทำอะไรได้มากมายใน Excel แต่หากคุณต้องการควบคุมทุกองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กของคุณเองหรือเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ หากคุณเป็นผู้ใช้ Apple ที่ภักดี ซอฟต์แวร์ก่อสร้างสำหรับ Mac คือคำตอบของคุณ ?️
เมื่อแนวคิดชัดเจนและกระบวนการถูกวางแผนไว้แล้ว(ไม่ว่าคุณจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม)ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างจะช่วยให้คุณดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
ตั้งแต่การเขียนประมาณการค่าใช้จ่ายหรือการสั่งซื้อวัสดุไปจนถึงการจัดการกับผู้รับเหมาช่วงและการจัดการตารางการทำงานของทีมงาน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างสำหรับ Macช่วยให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นแทนที่จะทำงานหนักขึ้น—และช่วยให้โครงการของคุณเสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ก่อสร้างสำหรับ Mac?
การเลือกซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่เหมาะสมเพื่อจัดการโครงการของคุณนั้นสำคัญอย่างยิ่ง—และควรมีความสามารถในการใช้งานที่เทียบเท่ากับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายของ Mac ของคุณ แม้ว่าฟังก์ชันการทำงานเฉพาะที่ผู้ใช้ Mac ต้องการสำหรับแต่ละโครงการอาจแตกต่างกัน แต่ควรพิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- เครื่องมือการจัดการต้นทุน ที่ช่วยให้คุณประมาณการค่าใช้จ่ายและติดตามการใช้จ่ายจริงตลอดโครงการก่อสร้าง เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ง่ายว่าคุณกำลังดำเนินการอย่างไรเมื่อเทียบกับงบประมาณของคุณ
- แอปพลิเคชันการจัดการโครงการ และแอปพลิเคชันการจัดตารางโครงการ เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร รวมถึงบุคลากรและอุปกรณ์ ไปยังจุดที่ต้องการได้
- เครื่องมือสำหรับงานและไทม์ไลน์ ที่แสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของโครงการของคุณและช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าตามแผนโครงการในรูปแบบที่คุณเลือก เช่น มุมมองตาราง กระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์
- ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงโครงการของคุณได้แบบเรียลไทม์ แม้บนอุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสำนักงานหรือที่หน้างาน
- การจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบสัญญาหรือใบอนุญาตอาคารได้ทุกที่ทุกเวลา
- การติดตามวัสดุ และ การจัดการทรัพยากร เพื่อให้คุณทราบเวลาที่ควรสั่งซื้อและเวลาที่วัสดุจะถูกจัดส่ง
- การจัดการอุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งที่ต้องการ และคุณทราบเมื่ออุปกรณ์กำลังถูกใช้งานและเมื่อใดที่ต้องการการบำรุงรักษา
- การติดตามปัญหา เพื่อให้คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คุณสมบัติสำคัญของการทำงานร่วมกัน ที่ช่วยให้ทีมของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ตัวเลือกการรายงาน เพื่อให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการผสานรวม เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มการจัดการโครงการก่อสร้างของคุณ
10 อันดับซอฟต์แวร์ก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ที่ควรใช้
เป้าหมายของซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างใด ๆ คือการทำให้การวางแผนและการจัดการโครงการของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ได้มากที่สุด
ในความเป็นจริง มีความทับซ้อนกันมากระหว่างการจัดการก่อสร้างกับการจัดการโครงการ ซึ่งหมายความว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดมักจะทำงานได้ดีสำหรับการจัดการก่อสร้างเช่นกัน นั่นคือเหตุผลที่คุณจะพบเครื่องมือการจัดการโครงการบางตัวในรายการซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับ Mac ของเรา ท้ายที่สุดแล้ว ทำไมต้องประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาใหม่?
มาดูรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการงานก่อสร้างที่ดีที่สุดสำหรับ Mac กันเถอะ ?
1.คลิกอัพ
ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคะแนนสูงสุดในโลกสำหรับการผลิตและการก่อสร้าง ClickUp มีสิ่งมากมายที่จะนำเสนอ ClickUp เป็นแพ็กเกจครบวงจรที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการก่อสร้างของคุณได้อย่างราบรื่น ✨
ClickUp ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับจัดเก็บเอกสาร วางแผนงบประมาณโครงการ ติดตามความคืบหน้า และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ผู้จัดการโครงการไซต์งานชื่นชอบ ClickUp เพราะความสามารถในการจัดการงานและการปรับแต่งขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน และมีการจัดการงานอย่างครอบคลุม
- วางแผนและจัดการรายการงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการประมาณเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- แม่แบบการจัดการงานก่อสร้างและแม่แบบโครงการหลากหลายรูปแบบรวมถึงแผนผังแนวคิด การจัดทำงบประมาณ การวางแผนงาน และการรายงานผล
- โครงการระดับองค์กรกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยแดชบอร์ด เครื่องมือจัดการทรัพยากร และระบบอัตโนมัติ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมโดยใช้ความคิดเห็นในการมอบหมายงานและแท็กเพื่อช่วยในการกรอง
- ตรวจสอบเอกสารที่ส่งมา, การคำนวณปริมาณงาน, และคำขอข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ความคิดเห็นและการอัปเดต
- ใช้ฟิลด์สูตรเพื่อคำนวณประมาณการ ปริมาณ และวัสดุเพื่อให้คุณสามารถจัดการใบสั่งซื้อได้
- มีแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณสามารถติดต่อกับสมาชิกในทีมได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อวางแผนกระบวนการทำงานของคุณ
- ClickUp AIเพื่อใช้เครื่องมือ AI ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง
- รองรับ macOS สำหรับคอมพิวเตอร์ Apple ของคุณ รวมถึง Microsoft Windows และ Linux
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เมื่อคุณกำลังอัปโหลดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ระบบอาจช้าในการอัปเดต
- หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันมือถือ ยังไม่มีมุมมองแบบตารางให้บริการ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. หัวหน้าผู้รับเหมา
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้รับเหมาก่อสร้างสำหรับ Mac นี้ภูมิใจนำเสนอความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับผู้รับเหมาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ที่อยู่อาศัย หรือเชิงพาณิชย์
หัวหน้าผู้รับเหมา คุณสมบัติเด่น
- ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับ Mac นี้สำหรับโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
- สร้างประมาณการและจัดการการเสนอราคา
- ใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อช่วยจัดการงาน
- สร้างและจัดการเอกสารหลากหลายประเภท
- จัดการใบสั่งงาน การจัดตารางเวลา บันทึกเวลาทำงาน และบันทึกประจำวันได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามค่าใช้จ่ายโดยใช้รายงานที่ทันสมัย
- ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับ Google Calendar และซอฟต์แวร์บัญชี QuickBooks
ข้อจำกัดของผู้ควบคุมงานผู้รับเหมา
- การตั้งค่าและการเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดอาจใช้เวลาและความพยายามบ้าง
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าบริการลูกค้าสามารถปรับปรุงได้
ราคาหัวหน้างานผู้รับเหมา
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 30 วัน
- มาตรฐาน: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- เพิ่มเติม: $87/เดือน สำหรับผู้ใช้แปดคน
- ข้อดี: $123/เดือน สำหรับผู้ใช้ 15 คน
- ไม่จำกัด: $148/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (550+ รีวิว)
3. Houzz Pro
Houzz Proคือซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Houzz Pro
- ติดตามงานตามกรอบเวลาของโครงการและติดตามค่าใช้จ่ายตามงบประมาณของคุณ
- สร้างใบเสนอราคาและข้อเสนออย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
- จัดการใบแจ้งหนี้และกำหนดตารางการชำระเงินออนไลน์
- สร้างแปลนพื้นใหม่ในรูปแบบ 2D ด้วยเครื่องมือวางแผนพื้นที่ จากนั้นสร้างแบบจำลองในรูปแบบ 3D เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า
- สร้างคลังสินค้าเพื่อทำให้การค้นหาสินค้าจากผู้ขายต่าง ๆ ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Houzz Pro
- คุณสมบัติที่ได้รับความนิยม เช่น ไทม์ไลน์ของโครงการ, การจัดการงาน, และการติดตามค่าใช้จ่าย สามารถใช้ได้เฉพาะในแพ็กเกจ Pro และ Ultimate เท่านั้น ขณะที่แพ็กเกจ Ultimate เท่านั้นที่ให้บริการช่วยเหลือในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า ราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ
ราคาสำหรับมืออาชีพของ Houzz
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 30 วัน
- เริ่มต้น: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวจาก Houzz Pro
- G2: 3. 2/5 (รีวิว 3 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
4. บลูบีม เรฟยู
Bluebeam Revu ถูกใช้เป็นหลักในการจัดการเอกสารโดยผู้เล่นหลากหลายกลุ่มในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมถึงสถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร และผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
คุณสมบัติเด่นของ Bluebeam Revu
- มันโดดเด่นในการจัดการเอกสารอย่างปลอดภัย พร้อมด้วยเครื่องมือติดตามการแก้ไขและระบบอัตโนมัติ
- มันช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมในรูปแบบดิจิทัลเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการแชร์ไฟล์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง ไปจนถึงการส่งมอบ
- มีการผสานการทำงานหลายรูปแบบให้เลือกใช้ รวมถึง Dropbox, Google Drive และ OneDrive
- เป็นระบบออนไลน์ คุณสามารถทำงานได้จากทุกที่บนอุปกรณ์ใดก็ได้
- เพียงติดตั้งแอป iOS เพื่อใช้ Bluebeam Revu บนอุปกรณ์ Apple
ข้อจำกัดของ Bluebeam Revu
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ใช้งานง่ายอย่างที่ควรจะเป็นสำหรับการจัดการงาน
- เมื่อคุณกำลังทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ บางครั้งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงเนื่องจากมีข้อมูลโครงการจำนวนมาก
ราคาของ Bluebeam Revu
- พื้นฐาน: $240/ปี ต่อผู้ใช้
- หลัก: $300/ปี ต่อผู้ใช้
- เสร็จสมบูรณ์: $400/ปี ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ Bluebeam Revu
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
5. กอง
ในขณะที่ Stack นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการและเอกสาร ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของมันอยู่ที่การผสานรวมอย่างราบรื่นระหว่างซอฟต์แวร์การคำนวณและฟังก์ชันการประมาณราคา
จัดวางคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ซอฟต์แวร์การประมาณราคาและการบัญชีพร้อมคุณสมบัติการรายงานมีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูงมาก
- ประมาณการก่อสร้างสามารถแปลงเป็นเอกสารประมูลที่มีแบรนด์อย่างมืออาชีพ ใบเสนอราคา หรือข้อเสนอได้อย่างง่ายดาย
- คุณสามารถเลือกที่จะทำงานในอินเทอร์เฟซ Stack หรือส่งออกข้อมูลของคุณไปยังซอฟต์แวร์อื่น เช่น Excel
- มีตัวเลือกการผสานรวมหลายแบบกับซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างอื่น ๆ คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อย้ายข้อมูลการคำนวณปริมาณงานและการประมาณราคาของคุณไปยังขั้นตอนต่อไป
ข้อจำกัดของสแต็ก
- ฟังก์ชันการจัดการโครงการและการจัดการเอกสารเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และยังคงอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงให้เหมาะสม
- ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานก่อสร้างสำหรับ Mac บางตัว
การกำหนดราคาแบบบันได
- การเริ่มต้นและการประมาณราคา: $2,499/ปี ต่อผู้ใช้
- ประสิทธิภาพการทำงานภาคสนาม: $599/ปี ต่อผู้ใช้
- การจัดการโครงการ: $3,588/ปี ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
6. ลอยตัว
Float เป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรหลักที่ช่วยให้คุณเห็นขีดความสามารถของทีมของคุณเพื่อให้คุณสามารถจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Float
- ดูขั้นตอนของโครงการและเป้าหมายสำคัญที่คุณตั้งไว้ได้อย่างง่ายดาย
- ไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่เป็นประโยชน์ของบุคลากรและโครงการทั้งหมด พร้อมทั้งสามารถจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ง่ายด้วยการลากและวาง
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาบันทึกเวลาที่ใช้จริงเทียบกับเวลาที่ประมาณการไว้ในการทำงานแต่ละงาน และตรวจสอบกับงบประมาณของคุณ
- ให้คุณสามารถป้อนงานจากเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้
- รับการแจ้งเตือนและการส่งข้อความเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรืออัปเดตงานผ่าน Slack
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการทำงานไม่ยืดหยุ่นเท่าที่พวกเขาต้องการ
- การเคลื่อนย้ายงานไปตามไทม์ไลน์ไม่ง่ายอย่างที่ควรจะเป็น
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 30 วัน
- เริ่มต้น: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการลอยตัว
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
7. ผู้ค้าส่ง
Jobber มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ให้บริการงานบ้าน รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้สามารถให้บริการที่ยอดเยี่ยมได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Jobber
- สร้างใบเสนอราคา ใบเสนอราคาขาย และใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
- ระบุความพร้อมของคุณทางออนไลน์อย่างชัดเจนเพื่อให้คุณสามารถวางแผนและจัดการตารางการทำงานของคุณได้ดีขึ้น
- ติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายของคุณเมื่อทีมของคุณลงเวลาเข้าและออกจากงานจากที่ใดก็ตามที่พวกเขาอยู่
- ดูการสื่อสารทั้งหมดของคุณกับผู้ให้บริการและลูกค้าด้านการก่อสร้างในที่เดียว
- ใช้แอปการจัดการนี้เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณขณะที่คุณอยู่นอกสถานที่
- รับชำระเงินด้วยตนเอง ออนไลน์ หรือผ่านบัตรเครดิต
- แต่ละแพ็กเกจราคาช่วยให้คุณยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่ประสิทธิภาพการดำเนินงานในระดับถัดไป โดยแพ็กเกจ Grow มีเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจได้
ข้อจำกัดของผู้ค้าส่ง
- ฟังก์ชันการจัดตารางเวลาและการบัญชีไม่มีความยืดหยุ่นมากเท่าที่ผู้ใช้บางท่านต้องการ
- แอปพลิเคชันมือถือยังค่อนข้างใช้งานยากและต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
การกำหนดราคาสำหรับผู้ค้าส่ง
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 14 วัน
- ไลท์: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- เชื่อมต่อ: $117/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-5 คน
- เติบโต: $225/เดือน สำหรับผู้ใช้ 1-15 คน
คะแนนและรีวิวของผู้ขาย
- G2: 4. 3/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
8. CoConstruct
CoConstruct เป็นเครื่องมือจัดการโครงการสำหรับผู้สร้างบ้านและผู้ปรับปรุงบ้าน. ซอฟต์แวร์จัดการโครงการก่อสร้างนี้ให้บริการแอปพลิเคชันกลางเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกองค์ประกอบของโครงการของคุณได้ ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงผู้รับเหมา. ?️
คุณสมบัติเด่นของ CoConstruct
- ทำให้การประมาณการก่อสร้างและการประมวลผลคำสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย
- ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและให้ข้อเสนอแนะแก่ลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการวิเคราะห์และรายงาน
- นำเสนอเทมเพลตที่หลากหลายและปรับแต่งได้
- ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเร่งการอนุมัติเอกสาร
- ทำให้การเรียกเก็บเงิน การออกใบแจ้งหนี้ และการชำระเงินออนไลน์ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ CoConstruct
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งาน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ทำงานได้ดีเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป และต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
การกำหนดราคาของ CoConstruct
- จำเป็น: $99 สำหรับเดือนแรก, จากนั้น $399/เดือน
- ขั้นสูง: $399 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $699/เดือน
- เสร็จสมบูรณ์: $699 สำหรับเดือนแรก จากนั้น $999/เดือน
คะแนนและรีวิว CoConstruct
- G2: 4/5 (20 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
9. รวบรวมเงิน
Whip Around ช่วยให้คุณจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการบำรุงรักษาของโครงการก่อสร้างของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Whip Around
- ป้องกันปัญหาการบำรุงรักษารถยนต์ในฝูงรถโดยการเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์ทั้งหมดไว้ตลอดเวลา รวมถึงการตรวจสอบและคำสั่งงาน
- จัดการช่วงเวลาการบำรุงรักษาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบ (CSA)/กฎกระทรวงคมนาคม
- รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุและการต่ออายุ เพื่อให้คุณจัดการได้อย่างทันท่วงที
- ติดตามการใช้เชื้อเพลิงแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณและเพิ่มผลกำไรสูงสุด
- เข้าถึงการตรวจสอบและรายงานประจำเดือนของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ส่งข้อมูลกองยานก่อสร้างไปยังที่ที่ต้องการ
ข้อจำกัดของการระดมทุนแบบรอบ
- ฟังก์ชันในการติดตามความคิดเห็นของคนขับและส่งการแจ้งเตือนไปยังคนขับเกี่ยวกับปัญหาใดๆ สามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้บางท่านต้องการที่จะสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มและรายงานได้
การกำหนดราคาแบบหมุนเวียน
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับยานพาหนะหนึ่งคันและผู้ใช้หนึ่งคน
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อรถยนต์ 1 คัน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- ข้อดี: $10/เดือนต่อคัน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว Whip Around
- G2: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (550+ รีวิว)
10. แผนภูมิลำดับความสำคัญ
เมทริกซ์ลำดับความสำคัญใช้วิธี Eisenhower เพื่อช่วยทีมจัดลำดับความสำคัญของงาน โมเดลนี้กำหนดระดับความเร่งด่วนและความสำคัญให้กับแต่ละงาน เพื่อให้คุณทราบว่าควรให้ความสำคัญกับงานใดก่อน และงานใดควรมอบหมายหรือละเว้น
คุณสมบัติเด่นของ Priority Matrix
- ปรับปรุงความรับผิดชอบและการทำงานเป็นทีมเมื่อคุณทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังร่วมมือกันในภารกิจที่เร่งด่วนที่สุด
- ติดตามโครงการก่อสร้างและงานทั้งหมดของคุณในสี่ส่วนของโมเดล Eisenhower
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเพราะสมาชิกในทีมทุกคนกำลังทำงานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ใช้ตัวกรองเพื่อดูว่าสมาชิกแต่ละทีมกำลังทำอะไรอยู่แบบเรียลไทม์
- ติดตามความคืบหน้าและบทสนทนาสำหรับแต่ละงานหรือสำหรับทั้งโครงการ
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ และผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft 365 และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- ด้วยการเน้นที่เมทริกซ์ของไอเซนฮาวร์ จึงไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับฟังก์ชันการจัดการการก่อสร้างอื่น ๆ
- การเพิ่มผู้ใช้ใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
การกำหนดราคาแบบเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 14 วัน
- PM สำหรับ Office 365: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ Office 365 เท่านั้น)
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
ส่งมอบงานตรงเวลาและตรงตามงบประมาณด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้าง Mac Construction
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการการก่อสร้างที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของโครงการของคุณ. นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างช่วยให้คุณอยู่ในกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ.
แต่พวกเขายังควรช่วยคุณบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้รายงานที่ถูกต้องและละเอียดแก่ลูกค้าได้
ClickUp คือศูนย์รวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac หรือ Windows! เป็นระบบออนไลน์ที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือครบครันที่จะช่วยให้คุณใช้ Mac ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนำโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จ
รับฟรีวันนี้ แล้วคุณจะไม่มีวันเสียใจ ?