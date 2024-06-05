บล็อก ClickUp
วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบแบบอไจล์ของคุณ

การส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนส่วนแบ่งตลาด รายได้ และความต่อเนื่องของธุรกิจของคุณ ธุรกิจที่สามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าโดยไม่ลดทอนคุณภาพโดยรวม จะประสบความสำเร็จในทุกการแข่งขัน

จากปัจจัยเพียงไม่กี่ประการที่ส่งผลต่อการส่งมอบ กระบวนการออกแบบของคุณมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การตระหนักรู้นี้ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้การออกแบบแบบアジล (Agile Design) ซึ่งเป็นวิธีการที่นำเอาการออกแบบแบบวนซ้ำมาใช้ คล้ายกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล (Agile Software Development Process)

แม้ว่าวิธีการนี้อาจไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกโครงการและธุรกิจซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาใดก็ตาม

บทความนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการออกแบบแบบอไจล์ แนวทางสำคัญ และเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพกระบวนการออกแบบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือการออกแบบแบบอไจล์?

การออกแบบแบบ Agile เป็นแนวทางที่ทีมส่งมอบส่วนประกอบที่ใช้งานได้ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากผู้ใช้ ข้อมูลย้อนกลับนี้จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรอบถัดไป เนื่องจากเป็นวิธีการทำงานแบบวนซ้ำ จึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และการปรับปรุงอย่างรวดเร็วภายในกระบวนการออกแบบ

แก่นแท้ของกระบวนการนี้คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ต่อไปนี้คือข้อดีที่ทุกโครงการและทีมพัฒนาจะได้รับจากการนำกระบวนการออกแบบแบบอไจล์มาใช้:

  • ระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ: ลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำของ Agile ช่วยให้ทีมได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ ซึ่งหมายความว่าข้อบกพร่องด้านการใช้งานจะถูกตรวจพบและแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาฝังแน่นในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย วิธีการนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำงานซ้ำอีกด้วย
  • ลดความเสี่ยงในการออกแบบผลิตภัณฑ์: ในวิธีการออกแบบแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ การตรวจสอบความถูกต้องของการตัดสินใจออกแบบอย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้จริง ช่วยให้การดำเนินการแบบ Agile ช่วยรับประกันว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะเป็นสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
  • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย: ด้วยแนวทางการออกแบบแบบอไจล์ ข้อเสนอแนะจากแต่ละรอบการทำงานจะช่วยให้เห็นถึงจุดที่สามารถปรับปรุงได้ ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยทีมพัฒนา การออกแบบแบบอไจล์ยังนำไปสู่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีความสมบูรณ์และแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม:DevOps กับ Agile

ประวัติและวิวัฒนาการของการออกแบบแบบอไจล์

แม้ว่า Agile จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีมานานแล้ว แต่การนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบนั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน นี่คือภูมิหลังของวิธีที่แนวทางสำคัญนี้ได้เกิดขึ้น

  1. การต่อสู้: ก่อนที่ Agile จะถือกำเนิดขึ้นในช่วงทศวรรษ 1990 ธุรกิจต่างๆ มักใช้วิธีการแบบน้ำตก (Waterfall) ซึ่งเป็นแนวทางดั้งเดิม ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อกำหนดไว้แล้ว ผลิตภัณฑ์มักล้าสมัยหรือถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่นที่จำกัดนี้กลายเป็นอันตรายสำคัญเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มได้รับความนิยม ในความเป็นจริง ช่องว่างที่คาดการณ์ระหว่างความต้องการทางธุรกิจที่ถูกต้องกับแอปพลิเคชันสุดท้ายนั้นอยู่ที่สามปี
  2. การเริ่มต้น: ในช่วงทศวรรษ 1990 ได้มีการพัฒนาวิธีการพัฒนาแบบน้ำหนักเบาหลายรูปแบบ วิธีการเหล่านี้เน้นความยืดหยุ่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า แม้ว่าจะไม่ใช่กระบวนการออกแบบแบบアジลที่เราทราบในปัจจุบัน แต่การทดลองเหล่านี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวทางที่มีการวนซ้ำซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการออกแบบแบบアジล
  3. คำประกาศอไจล์: ในปี 2001 ผู้นำทางความคิด 17 คนได้รวมตัวกันที่รัฐออริกอนเพื่อกำหนดคุณค่าที่แบ่งปันและปรัชญาที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งนำไปสู่คำประกาศอไจล์ที่มีคุณค่าพื้นฐานสี่ประการที่เปลี่ยนแปลงกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล

การวางแผนสปรินท์ใน ClickUp
เปลี่ยนกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ออกแบบแบบ Agile อย่าง ClickUp

ปฏิญญา Agile ซึ่งเผยแพร่ในปี 2001 ได้จุดประกายการปฏิวัติ หลักการของมันถูกนำมาใช้อย่างรวดเร็วในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลดระยะเวลาการส่งมอบอย่างมาก และให้ความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นคำที่ครอบคลุมกรอบการทำงานและวิธีการต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงค่านิยมของ Agile Manifesto กรอบการทำงานที่ได้รับความนิยม ได้แก่ Scrum, Kanban และ Extreme Programming หรือ XP โดย Scrum เป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมและมีการนำไปใช้มากที่สุดในกลุ่มนี้

สครัมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

Scrum ซึ่งถูกนำเสนอในปี 1995 โดย Ken Schwaber และ Jeff Sutherland เป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้บุคคลสามารถจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนและมีการปรับตัวได้ โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือและประสิทธิภาพวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบ Agileนี้เกิดขึ้นเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

กำหนดโดยบทบาทที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น Scrum Master, Product Owner, และทีมพัฒนา, เครื่องมือ, และการประชุมเช่น Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, และ Sprint Retrospective, Scrum มอบคุณลักษณะสำคัญสี่ประการให้กับทุกโครงการ:

  • การทำซ้ำและเพิ่มทีละน้อย: สกรัมถูกนำมาใช้ในรอบสั้น ๆ ที่เรียกว่าการวนซ้ำหรือสปรินท์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของแนวคิดแบบアジล แต่ละการวนซ้ำจะส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้และสามารถนำไปใช้ได้ ทำให้การปรับปรุงแต่ละครั้งแข็งแกร่งและเพิ่มขึ้นทีละน้อย
  • มุ่งเน้นลูกค้า: ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้ง ให้ข้อเสนอแนะตลอดกระบวนการ ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา
  • ความสามารถในการปรับตัว: เนื่องจากแนวคิด Agile ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้าน Scrum จึงรวมเอาข้อกำหนดที่อัปเดตเข้ามาเมื่อโครงการดำเนินไป
  • การเสริมสร้างศักยภาพของทีม: ทีมสครัมมีการจัดระเบียบตนเองและทำงานข้ามสายงาน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจที่รวดเร็ว

เนื่องจากประสิทธิภาพของแนวทางสครัม ขอบเขตของมันจึงขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การตลาดแบบアジล, การจัดการผลิตภัณฑ์, การวางแผนกิจกรรม,และแม้กระทั่งการเรียนรู้และการศึกษาแบบアジล

ใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การออกแบบ และการควบคุมคุณภาพของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
ใช้เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม การออกแบบ และการควบคุมคุณภาพของคุณทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

เพื่อผสานแนวทางนี้เข้ากับโครงการของคุณอย่างราบรื่น ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ที่พร้อมใช้งานของ ClickUp

เทมเพลตพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้นี้ช่วยให้คุณจัดการและติดตามกระบวนการพัฒนา Agile Scrum ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณติดตามงาน จัดการ และรายงานได้อย่างยืดหยุ่น ภาพที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ปรับแต่งสปรินต์และแผนงานได้เหมาะสมที่สุด ในขณะที่เครื่องมือการทำงานร่วมกันช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันหกแบบเพื่อช่วยให้คุณติดตามและจัดการงานโครงการทั้งหมดได้

หลักการพื้นฐานของการออกแบบแบบอไจล์

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลมีลำดับขั้นตอนดังนี้:

  1. การวางแผน: ขั้นตอนนี้กำหนดขอบเขตของโครงการ, ความต้องการ, ความเป็นไปได้, ระยะเวลา, ทรัพยากร, และงบประมาณ
  2. การออกแบบ: ที่นี่ จะมีการสร้างแบบแปลนครอบคลุมการออกแบบระบบ, การไหลของข้อมูล, สถาปัตยกรรม, กรอบประสบการณ์ผู้ใช้, และส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
  3. การพัฒนา: ระยะนี้เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ตามแบบที่ได้รับการอนุมัติ
  4. การทดสอบ: ซอฟต์แวร์ได้รับการทดสอบเพื่อระบุและกำจัดข้อบกพร่องก่อนการใช้งานจริง ครอบคลุมการทดสอบ หน่วยและ การรวมระบบ ที่ตรวจสอบโค้ดแต่ละส่วนและความสามารถในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการทดสอบ ระบบ เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับข้อกำหนดและการทดสอบ การยอมรับของผู้ใช้หรือ UAT เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานและความพึงพอใจของผู้ใช้
  5. บทวิจารณ์: การสิ้นสุดของรอบการทำงานมักเกี่ยวข้องกับการทบทวนประสิทธิภาพและรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นักพัฒนา และอาจรวมถึงการให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

การนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้เกี่ยวข้องกับการดำเนินลำดับนี้ซ้ำหลายครั้งในรูปแบบของวงจรหรือรอบการทำงาน (iteration) จุดสำคัญอยู่ที่การมีวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมพัฒนาจะประเมินแต่ละรอบการทำงาน จากนั้นวงจรการออกแบบถัดไปจะนำข้อมูลเชิงลึกจากซอฟต์แวร์ที่ใช้งานจริง ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไปมาปรับใช้

เมื่อนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติแล้ว ต่อไปนี้คือแนวทางพื้นฐานของแนวคิด Agile ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพของแต่ละขั้นตอน

การพัฒนาแบบทดสอบนำร่องหรือ TDD

TDD เป็นโซลูชันการออกแบบแบบอไจล์ที่ผสานรวมการทดสอบและการพัฒนาเข้าด้วยกัน

มันปฏิวัติการทดสอบโดยการ เขียนทดสอบก่อนโค้ดจริง นักพัฒนาจะกำหนดฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการผ่านการทดสอบที่ล้มเหลว แล้วจึงเขียนโค้ดขั้นต่ำเพื่อให้ผ่านการทดสอบนั้น นำไปสู่โค้ดที่สามารถทดสอบได้ดีและออกแบบมาอย่างดี

ใช้เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp เพื่อติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย
ใช้เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp เพื่อติดตามผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย

ใน Agile, TDD ช่วยให้มั่นใจในคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นการเขียนโค้ดและช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่เสียหาย.เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpเหมาะสำหรับการติดตามความคืบหน้าและจัดการผลลัพธ์ของคุณในขณะที่นำ TDD มาใช้. เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตามและจัดการการทดสอบ, ความคืบหน้าแบบภาพ, และการติดตามผลลัพธ์เป็นไปอย่างราบรื่น, และยังมีคุณสมบัติสำหรับการผสานเกณฑ์การผ่าน/ไม่ผ่านอย่างไร้รอยต่อ. นอกจากนี้ยังช่วยให้การทำงานร่วมกันเกี่ยวกับข้อบกพร่อง, ปัญหา, และคำขอฟีเจอร์เป็นไปอย่างง่ายดาย.

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้แบบアジล

การมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเป็นหลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนวิธีการออกแบบแบบアジล ด้วยคำมั่นสัญญาของアジลที่ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับลูกค้าและการมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ UX Design จึงกลายเป็นจุดสนใจหลักของวิธีการアジลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

การได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้อย่างละเอียดสำหรับการออกแบบ UX นั้นง่ายกว่าเมื่อเทียบกับแง่มุมอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ การออกแบบ UX สามารถเพิ่มความสามารถในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ การยอมรับจากผู้ใช้ และความพึงพอใจของลูกค้า และควรเป็นจุดเน้นในระหว่างกระบวนการออกแบบและพัฒนา

เทมเพลตแผนที่ UX ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิธีการแบบ Agile ในการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าของการออกแบบและความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป
เทมเพลตแผนที่ UX ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิธีการแบบ Agile ในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าของการออกแบบและความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป

เทมเพลตแผนที่เส้นทาง UXของClickUpเป็นเทมเพลตไวท์บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยคุณ:

  • รับการมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและเป้าหมายสำคัญ
  • จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมต่างๆ มีวิสัยทัศน์ด้าน UX ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
  • จัดทำแผนงานสำหรับกิจกรรม UX เช่น การทดสอบผู้ใช้ การวิจัย และการปรับปรุงการออกแบบ
  • จัดลำดับความสำคัญของแนวคิดผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

สำหรับแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบคล่องตัว

ซอฟต์แวร์นี้รองรับการออกแบบ UX ที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน ช่วยคุณบาลานซ์การกระจายงานในทีม และสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีม มุมมองที่ละเอียดของโครงการ งาน และกำหนดเวลา ช่วยให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้

ClickUp ยังผสานคุณสมบัติการตรวจสอบและอนุมัติ รวมถึงการช่วยเหลือด้านความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI เข้ากับทุกการออกแบบหรือแบบจำลองที่ทีมของคุณสร้างขึ้น

กรอบการออกแบบแบบアジล

กลับไปสู่หลักการพื้นฐาน, การมีความคล่องตัวในกระบวนการออกแบบของคุณไม่ใช่เพียงวิธีการเดียวที่เคร่งครัด. นี่คือตัวอย่างของกรอบการออกแบบแบบคล่องตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม:

กรอบกรณีการใช้งาน

กรณีการใช้งานอธิบายวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ และเว็บไซต์ของระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายเฉพาะ กรณีการใช้งานจะบันทึกขั้นตอนของผู้ใช้และการตอบสนองของระบบอย่างละเอียด

นี่คือวิธีที่กรอบแนวคิดนี้เปลี่ยนแปลงแนวทางของคุณในการออกแบบ:

มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

กรณีการใช้งานช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้โดยตรง แต่ละกรณีการใช้งานจะแปลงความต้องการเฉพาะให้กลายเป็นชุดของการกระทำที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการออกแบบยังคงสอดคล้องกับผู้คนที่ผลิตภัณฑ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนอง

ความยืดหยุ่นในการปรับตัว

กรณีการใช้งานช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อกำหนด อำนวยความสะดวกในการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเมื่อโครงการดำเนินไป

การออกแบบที่ละเอียด

กรณีการใช้งานช่วยแยกการโต้ตอบที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ซึ่งช่วยให้สามารถทดสอบและปรับปรุงได้อย่างมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบแบบวนซ้ำสำหรับแต่ละกรณีการใช้งานนั้นๆ

การปรับทีมให้สอดคล้อง

กรณีการใช้งานสร้างพื้นฐานร่วมกันสำหรับนักออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงฟังก์ชันการทำงานที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์

การทดสอบหน่วยภายในกรอบการทำงานแบบ Agile

การทดสอบหน่วยเกี่ยวข้องกับการแยกชิ้นส่วนโค้ดที่สามารถทดสอบได้เล็กที่สุดเพื่อตรวจสอบว่ามันทำงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ การตรวจสอบหน่วยโค้ดที่สำคัญช่วยให้คุณภาพของทุกส่วนของซอฟต์แวร์การพัฒนาของคุณอยู่ในระดับสูง

การทดสอบหน่วยเป็นส่วนสำคัญของการทดสอบแบบอไจล์ ต่อไปนี้คือข้อดีหลักของการนำการทดสอบหน่วยมาใช้ในแนวทางการออกแบบของคุณ:

การตรวจจับข้อบกพร่องในระยะเริ่มต้น

แต่ละสปรินต์จะส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง การทดสอบหน่วยที่เขียนควบคู่ไปกับการพัฒนาจะช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละ 'หน่วย' ทำงานได้อย่างถูกต้อง ทีมออกแบบสามารถตรวจพบข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันไม่ให้ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่

การปรับโครงสร้างความมั่นใจ

การทดสอบหน่วยให้เครือข่ายความปลอดภัยสำหรับการปรับโครงสร้างใหม่ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถปรับโครงสร้างโค้ดเพื่อปรับปรุงการออกแบบได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ

เอกสารที่มีชีวิต

การทดสอบหน่วย (Unit tests) อธิบายพฤติกรรมที่คาดหวังของหน่วยนั้น ๆ ซึ่งหมายความว่า การทดสอบเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ข้อมูลจำเพาะที่อัปเดตเกี่ยวกับวิธีการที่โค้ดควรทำงาน

Disciplined Agile Delivery หรือ DAD

DAD เป็นกรอบการทำงานแบบคล่องตัวสำหรับโครงการขนาดใหญ่ในระดับองค์กร โดยใช้แนวทางที่เน้นการเลือกซึ่งมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการ ส่งมอบคุณค่าควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง DAD ถูกนำมาใช้ในระยะการส่งมอบและปรับใช้ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มอบแนวทางที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สำหรับการขยายการปฏิบัติด้านการออกแบบแบบคล่องตัว

นี่คือผลกระทบของการนำ DAD เข้ามาในวิธีการออกแบบแบบอไจล์ของคุณ:

  • ความสามารถในการปรับขนาด: DAD มอบโครงสร้างสำหรับทีมขนาดใหญ่โดยไม่กระทบต่อคุณค่าหลักของ Agile ในด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
  • แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยการเลือก: DAD ตระหนักดีว่าไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงเสนอทางเลือกให้ทีมสามารถปรับกระบวนการให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการได้
  • มุ่งเน้นที่เป้าหมาย: DAD เน้นการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายมากกว่าการใช้แนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • มุมมองแบบองค์รวม: DAD ครอบคลุมวงจรการพัฒนาทั้งหมด เนื่องจากกรอบการทำงานแบบ Agile นี้ขยายไปสู่การกำกับดูแล การดำเนินงาน และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

กรณีการใช้งาน การทดสอบหน่วย และกรอบงานเช่น DAD เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญภายในกรอบการออกแบบแบบ Agile พวกเขาช่วยให้ทีม Agile สามารถยอมรับการมุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลัก รับประกันคุณภาพของโค้ด และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น แม้ในโครงการที่ซับซ้อน

วิธีการออกแบบแบบอไจล์

โดยการนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ในกระบวนการออกแบบโครงการ ธุรกิจสามารถได้รับประโยชน์ เช่น ระยะเวลาการส่งมอบที่สั้นลง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีมงานที่มีความแข็งแกร่งและยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแต่ละแห่งมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน วิธีการออกแบบอไจล์ที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการและค่านิยมของธุรกิจ

หลังจากการนำการเปลี่ยนแปลงแบบ Agileไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม นี่คือสี่ขั้นตอนและประเภทของผลิตภัณฑ์ที่วิธีการ Agile มีผลกระทบมากที่สุด

Agile สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การนำแนวคิด Agile มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ต้องอาศัยการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาที่ชัดเจน และการมุ่งเน้นอย่างรวดเร็วในการทดสอบตลาด วิธีการแบบ Agile มุ่งเน้นในประเด็นต่อไปนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว:

  1. การวนรอบสั้น การตรวจสอบความถูกต้องแต่เนิ่นๆ: การทำงานเป็นช่วงสั้นๆ และการเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำหรือ MVP ช่วยให้สามารถทดสอบตลาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สิ่งนี้ให้ข้อมูลย้อนกลับที่สำคัญเกี่ยวกับความเป็นไปได้และทิศทางของผลิตภัณฑ์
  2. การลดความเสี่ยง: ลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำของ Agile ช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างหนักในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การรวมคำแนะนำจากข้อเสนอแนะยังเพิ่มโอกาสในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้ใช้อย่างแท้จริง
  3. การปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลง: เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่มีการพัฒนา ความต้องการและลำดับความสำคัญก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ Agile ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้ทีมสามารถปรับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้นใหม่

Agile สำหรับการสร้างต้นแบบซอฟต์แวร์

ต้นแบบเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการตัดสินใจและรวบรวมข้อมูลการใช้งาน. Agile เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการสร้างต้นแบบเนื่องจากมีการมุ่งเน้นที่การส่งมอบชิ้นงานที่สามารถใช้งานได้เป็นระยะ ๆ. องค์ประกอบหลักของ Agile ในการสร้างต้นแบบคือ:

  1. การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว: Agile ช่วยให้สามารถสร้างต้นแบบที่มีความละเอียดต่ำได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ภาพร่างอย่างง่ายไปจนถึงแบบจำลองที่สามารถคลิกได้ ต้นแบบเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเบื้องต้นเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานและลำดับการใช้งานของผู้ใช้
  2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การทดสอบผู้ใช้บนต้นแบบอย่างต่อเนื่องช่วยขับเคลื่อนการปรับปรุง. แทนที่จะเปิดเผยครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียว ทีมที่ทำงานแบบอไจล์จะทำการปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง โดยทำการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามคำแนะนำที่ได้รับ.
  3. ผลลัพธ์รวดเร็วพร้อมความเสี่ยงทางการเงินต่ำ: Agile ส่งเสริมการทดลองด้วยระยะเวลาการรับผลตอบกลับที่รวดเร็ว การทดสอบต้นแบบหลายเวอร์ชันช่วยให้ทีมสามารถค้นพบข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบใหม่ในอนาคต
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบต้นแบบซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต "พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่" จาก ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบต้นแบบซอฟต์แวร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลต "พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่" จาก ClickUp

วิธีที่ดีที่สุดในการออกแบบต้นแบบคือการใช้แม่แบบ ClickUp Product Prototype Template ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรและกำลังคนตามขั้นตอนของโครงการที่เกี่ยวข้องได้ แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบรายงานความคืบหน้าและทำให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ แม่แบบนี้ยังช่วยให้คุณประสานงานกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน

Agile สำหรับการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง หรือ UCD

การออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางคือปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความปรารถนา และพฤติกรรมของผู้ใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ โดยความยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้ใช้เป็นเสาหลักของหลักการแบบアジล การนำมาใช้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีเป้าหมายเป็น UCD นี่คือจุดสำคัญในวิธีการแบบアジลสำหรับการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง:

  • การวิจัยผู้ใช้และวงจรข้อเสนอแนะ: Agile เกี่ยวข้องกับผู้ใช้อย่างมากผ่านการสัมภาษณ์ การทดสอบการใช้งาน และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นแบบ วิธีการของ Agile มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยกำหนดการตัดสินใจด้านการออกแบบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ ClickUp ยังมีเทมเพลตข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ใช้เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้และติดตามการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายเพื่อการปรับปรุง
ใช้เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้และติดตามการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายเพื่อการปรับปรุง

เทมเพลตการศึกษาผู้ใช้ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดึงข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ มันช่วยให้คุณสร้างกระบวนการในการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ จัดระเบียบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ และนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่นทันทีหลังจากการศึกษาผู้ใช้เสร็จสิ้น

  • การสร้างบุคลิกภาพและความเห็นอกเห็นใจ: กระบวนการแบบ Agile ผสมผสานบุคลิกภาพของผู้ใช้เพื่อให้มั่นใจว่า การตัดสินใจในการออกแบบยังคงยึดมั่นในความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้ใช้เป้าหมาย ความต้องการ และปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่
ใช้เทมเพลต User Persona ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพข้อมูลการวิจัยและการสัมภาษณ์ของคุณ และทำความเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ใช้ของคุณ
ใช้เทมเพลต User Persona ของ ClickUp เพื่อแสดงภาพข้อมูลการวิจัยและการสัมภาษณ์ของคุณ และทำความเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ใช้ของคุณ

เทมเพลต Persona ผู้ใช้ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลสำคัญเหล่านี้ให้เป็น Persona ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าแหล่งข้อมูลจะคล้ายกับเทมเพลตความคิดเห็นผู้ใช้ แต่คุณยังสามารถรวมข้อมูลจากการวิจัย การสัมภาษณ์ และการสำรวจได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสร้างมุมมองที่ครอบคลุมของผู้ใช้และช่วยในการมองเห็นความเห็นอกเห็นใจที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้และความต้องการของพวกเขา

  • การร่วมมือข้ามสายงาน: ทีมแบบ Agile ซึ่งรวมถึงนักออกแบบ, นักพัฒนา, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, เป็นทีมที่ทำงานข้ามสายงาน. สิ่งนี้ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายและได้รับการยอมรับตั้งแต่เนิ่นๆ, ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้

วิธีการแบบอไจล์ในการพัฒนาโครงร่างเว็บไซต์

โครงร่างเว็บไซต์ (Wireframe) คือภาพแสดงโครงสร้างและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นการจัดวางเลย์เอาต์และฟังก์ชันหลักของเว็บไซต์ นี่คือองค์ประกอบของกระบวนการแบบアジลสำหรับการพัฒนาโครงร่างเว็บไซต์:

  • การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและมีความเที่ยงตรงต่ำ: Agile ส่งเสริมการสร้างโครงร่างที่เรียบง่ายโดยไม่เน้นรายละเอียดทางภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถทดสอบเค้าโครงหลักและโครงสร้างการนำทางได้อย่างรวดเร็ว
  • รวบรวมความคิดเห็นเบื้องต้น: การพัฒนา wireframe แบบ Agile ช่วยผลักดันการออกแบบให้สามารถนำไปทดสอบกับผู้ใช้ได้ วงจรการให้ข้อเสนอแนะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบความถูกต้องของเส้นทางการสื่อสารข้อมูล ลำดับชั้น และความใช้งานง่าย ก่อนที่จะลงทุนในการออกแบบภาพที่สมบูรณ์
  • ฐานรากที่ยืดหยุ่น: เมื่อโครงการดำเนินไป การทดสอบแบบคล่องตัวจะช่วยให้สามารถปรับแต่งโครงร่างงานได้ ซึ่งสร้างฐานที่แข็งแกร่งและผ่านการทดสอบจากผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สุดท้าย

กระบวนการออกแบบแบบอไจล์ Vs. การคิดเชิงออกแบบ

ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ใช้ทั้งสองวิธีการนี้ และเนื่องจากผลลัพธ์สุดท้ายมีความคล้ายคลึงกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจและแยกแยะความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่าง กระบวนการออกแบบแบบ Agile มุ่งเน้นไปที่การสร้างโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและโดดเด่นในการจัดการกับความท้าทายที่ทราบอยู่แล้วส่วนการคิดเชิงออกแบบจะระบุปัญหาและพัฒนาวิธีแก้ไขเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้ความแตกต่างหลักของพวกเขาง่ายขึ้น:

การออกแบบแบบアジลการคิดเชิงออกแบบ
จุดมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพการค้นหาปัญหาและการสร้างโซลูชันที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
วิธีการการทำซ้ำ, สปรินต์, เรื่องราวของผู้ใช้เข้าใจความรู้สึก, กำหนด, สร้างแนวคิด, สร้างต้นแบบ, ทดสอบ
มุ่งเน้นผู้ใช้ให้ความสำคัญกับความต้องการ แต่มีแนวทางแก้ไขปัญหาฝังลึกในความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้
ความยืดหยุ่นในการปรับตัวสูงสูง

ในขณะที่องค์ประกอบเหล่านี้วาดภาพที่แตกต่างออกไป ลองเจาะลึกลงไปในรากฐานกันดีกว่า นี่คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดรากฐานของแต่ละวิธีการ

การทดสอบการใช้งานในกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

การทดสอบการใช้งานคือกระบวนการประเมินผลิตภัณฑ์ บริการ หรือฟีเจอร์โดยการสังเกตผู้ใช้จริงขณะพยายามทำภารกิจทั่วไปกับสิ่งนั้น การคิดเชิงออกแบบใช้การทดสอบการใช้งานเพื่อ ระบุพื้นที่ที่มีปัญหา ซึ่งผู้ใช้ประสบกับความสับสน ความหงุดหงิด หรือความยากลำบาก จุดเจ็บปวดเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงการออกแบบ

การทดสอบการใช้งานเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางและมีการทำซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการคิดเชิงออกแบบอย่างสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ในขั้นตอนการทำความเข้าใจและการทดสอบของการออกแบบผลิตภัณฑ์

การคิดเชิงวิพากษ์ในการออกแบบแบบอไจล์

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่เน้นการคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของผู้ใช้ การคิดเชิงวิพากษ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิธีการทำงานแบบアジล (Agile) เพราะมันช่วยให้ทีมสามารถ แยกแยะปัญหาที่ซับซ้อน วิเคราะห์สถานการณ์ ตั้งคำถามต่อสมมติฐาน และตัดสินใจอย่างมีเหตุผลในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการทำงานซ้ำ ๆ

การคิดเชิงวิพากษ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิธีการที่มุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้ผู้ออกแบบซอฟต์แวร์และผู้ใช้สามารถติดตามและเตรียมพร้อมที่จะนำคำแนะนำที่สอดคล้องกันมาปรับใช้ในรอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ครั้งต่อไป

บทบาทของเครื่องมือ Agile ในกระบวนการออกแบบแบบ Agile

Agile เป็นแนวทางที่เติบโตได้ดีบนพื้นฐานของความร่วมมือ การสื่อสารที่ชัดเจน และวงจรการทำงานแบบวนซ้ำ เครื่องมือ Agile มอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนหลักการเหล่านี้

เมื่อนำแนวทางการออกแบบแบบอไจล์มาใช้ แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ของคุณต้องมีคลังเครื่องมืออไจล์ที่ครบครันเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพตลอดกระบวนการออกแบบ

นี่คือเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยในการออกแบบ, กระบวนการทำงาน,และการจัดการผลิตภัณฑ์แบบ Agile.

กระดานคัมบัง

กระดานคัมบังเป็นหนึ่งในเครื่องมือการมองเห็นทีมที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในด้านการออกแบบแบบอไจล์ เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาโดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการจัดระเบียบและติดตามงาน กระดานคัมบังใช้การ์ดที่เคลื่อนที่ไปทั่วกระดานเพื่อแสดงงาน และใช้คอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการ ขั้นตอนที่นิยมใช้คือ 'ปกติ', 'ต้องการความสนใจสูง', และ 'เร่งด่วน' หรือ 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'

มุมมองกระดานคัมบังบน ClickUp
ใช้กระดานคัมบังของ ClickUp สำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการ และการแสดงผลแบบภาพ

กระดานคัมบังของ ClickUpช่วยให้ทีมมองเห็นงานออกแบบ สถานะ และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ได้ชัดเจน มุมมองที่แชร์นี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ลดปัญหาคอขวด และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณวางแผน ออกแบบ และส่งมอบงานได้อย่างราบรื่น

เครื่องมือสื่อสารแบบรวมศูนย์

เครื่องมือเช่น ช่องทางการสื่อสารที่ติดตั้งไว้ในตัวภายในงานและพื้นที่โครงการช่วยให้การหารือมีความมุ่งเน้นและเกี่ยวข้อง

คลิกอัพ แชท
ด้วย ClickUp Chat การอัปเดตการออกแบบทันที การมอบหมายงาน และการสื่อสารกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ

ClickUp Chat ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การติดแท็กทันที และการมอบหมายงานผ่านความคิดเห็น เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการให้ทีมติดต่อและรับทราบข้อมูลอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบกราฟิก

งานและตัวติดตามเป้าหมาย

การติดตามเป้าหมายและงานเป็นสิ่งสำคัญในการรับทราบข้อมูลระหว่างทีมข้ามสายงานต่าง ๆClickUp Tasks ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างง่ายดาย คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และแม้กระทั่งอัตโนมัติงานต่าง ๆ เพื่อให้ทีมสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกหนึ่งคุณลักษณะสำคัญที่มีในตัวคือClickUp Goals ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวัดความก้าวหน้าในการออกแบบและแม้กระทั่งความสำเร็จด้วยเป้าหมายที่แสดงผลเป็นภาพ ซึ่งจะอัปเดตเมื่อคุณทำงานที่เกี่ยวข้องหรือขั้นตอนของการออกแบบเสร็จสิ้น

ออกแบบแดชบอร์ด

แดชบอร์ดการออกแบบเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการมุ่งเน้นที่วิธีการแบบอไจล์ เครื่องมือเหล่านี้ใช้เพื่อติดตามสุขภาพโดยรวมของโครงการออกแบบ ผ่านมุมมองที่รวมศูนย์ พวกเขาจะแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน สถานะการวนรอบการออกแบบ การอัปเดตไทม์ไลน์ของโครงการ เป็นต้น

การมีแดชบอร์ดการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจะช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นพร้อมกับการตรวจสอบคุณภาพ ClickUp มีเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานสองแบบสำหรับสิ่งนี้: ClickUp Design Portfolio และ ClickUp Graphic Design

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบคือแดชบอร์ดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบของ ClickUp สำหรับการนำวิธีการแบบ Agile มาใช้ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการส่งมอบ
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบคือแดชบอร์ดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบของ ClickUp สำหรับการนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงการส่งมอบ

เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการออกแบบของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการเปลี่ยนข้อกำหนดการออกแบบและรายละเอียดโครงการให้กลายเป็นงานและติดตามความคืบหน้า มันช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความซับซ้อนในการทำงานร่วมกัน และสร้างสมดุลให้กับโครงการ นอกจากนี้ยังติดตามงานและกำหนดเวลา และทำให้การแบ่งปันผลงานของคุณเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามงานผลิตภัณฑ์ของคุณตลอดวงจรการพัฒนาจนถึงการเปิดตัว

ใช้เทมเพลตการออกแบบกราฟิกของ ClickUp เพื่อเข้าถึง สร้าง และจัดการงานออกแบบของคุณได้ทันที
ใช้เทมเพลตการออกแบบกราฟิกของ ClickUp เพื่อเข้าถึง สร้าง และจัดการงานออกแบบของคุณได้ทันที

ในขณะที่โปรแกรมซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกหลายโปรแกรมสามารถช่วยคุณทำงานออกแบบได้ แต่มีเพียงไม่กี่โปรแกรมที่ผสานการออกแบบเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่นเท่ากับClickUp Graphic Design Template มันช่วยให้การสร้างและตรวจสอบการออกแบบเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง ลดเวลาการรอคอยในการสื่อสารอย่างมาก คุณสามารถเข้าถึงการออกแบบทั้งหมดของคุณได้ทันที กำหนดไทม์ไลน์ของงาน ตั้งลำดับความสำคัญ และมองเห็นปริมาณงานของคุณได้ นอกจากนี้ยังมีมุมมองรายการที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งมีงานที่สร้างขึ้นสำหรับทุกขั้นตอนของโครงการออกแบบหน้าแรก

เครื่องมือการจัดการสปรินต์และแผนงาน

การออกแบบแบบอไจล์ขับเคลื่อนด้วยการทำสปรินต์ และทิศทางถูกแสดงผ่านแผนที่เส้นทาง เครื่องมือออกแบบอไจล์ที่มีความสามารถในการจัดการสปรินต์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลักดันผลลัพธ์ที่จับต้องได้ เครื่องมือแผนที่เส้นทางยังช่วยกำหนดทิศทางและจังหวะการพัฒนาการออกแบบแบบอไจล์

ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการสปรินต์ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายของสปรินต์ แบ่งงานย่อย จัดลำดับความสำคัญและมอบหมายงาน รวมถึงเชื่อมโยงงานกับเอกสารต่าง ๆ เช่น สาระสำคัญของการออกแบบและแนวทางปฏิบัติ นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างแผนงานที่ชัดเจนสำหรับแต่ละรอบการทำงาน

คุณสมบัติและเครื่องมือทั้งหมดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดการออกแบบได้อย่างราบรื่นเพื่อรวมคุณสมบัติการรายงานที่มีอยู่ในตัวหรือการผสานการทำงานที่พร้อมใช้งานกว่า 1000 รายการ

