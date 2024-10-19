10 อันดับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025

ในการพัฒนาเว็บไซต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีบทบาทสำคัญในการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ เว็บไซต์ที่สร้างโดยผู้สร้างเว็บไซต์ที่ใช้ AI ทำให้การสร้างเว็บไซต์ง่ายกว่าที่เคย ในขณะที่ยังช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบที่สำคัญ เช่น การปรับแต่งการออกแบบ
เพื่อช่วยให้คุณค้นหาผู้สร้างเว็บไซต์ AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดเพื่อช่วยจำกัดการค้นหาของคุณ!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI?
โปรดสังเกตคุณสมบัติต่อไปนี้เมื่อต้องคัดกรองเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ที่มีอยู่มากมายพร้อมเครื่องมือ AI ในตัวที่หลากหลาย:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ตัวสร้างเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณควรให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งาน การสร้างเว็บไซต์พื้นฐานที่สมบูรณ์ภายในไม่กี่นาทีโดยใช้เครื่องมือนี้ควรเป็นกระบวนการที่ราบรื่น
- ความยืดหยุ่น: เลือกผู้สร้างเว็บไซต์ AI ที่สามารถปรับให้เข้ากับความชอบในการออกแบบของคุณและรวมองค์ประกอบเว็บไซต์ที่คุณต้องการได้
- ความสามารถในการผสานรวม: ระบบสร้างเว็บไซต์ AI ที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่น
- การปรับแต่ง: มองหาผู้สร้างเว็บไซต์ AI ที่เคารพในวิสัยทัศน์เฉพาะของคุณและเสนอตัวเลือกการปรับแต่งให้ตรงกับองค์ประกอบการออกแบบของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้เว็บไซต์ของคุณควรสามารถขยายตัวได้อย่างราบรื่นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ความคุ้มค่า: ในขณะที่พิจารณาเรื่องราคา ควรให้ความสำคัญกับผู้สร้างเว็บไซต์ AI ที่มอบคุณค่าที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุน
10 อันดับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ดีที่สุด สำหรับการสร้างเว็บไซต์มืออาชีพ
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเว็บไซต์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาสำหรับทีมทุกขนาด เพื่อปรับปรุงการจัดการงาน การจัดการโครงการและการจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ช่วยอัจฉริยะในตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นอัญมณีภายในแพลตฟอร์มนี้ นำเสนอความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อน สามารถทำนายวันครบกำหนด อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ หรือให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้เว็บไซต์โดยใช้ AI ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด!
เครื่องมือการตลาดด้วย AIนี้เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ดิจิทัลประจำทีม เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับเครื่องมือพัฒนาแอปหรือ ผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ของคุณ สำรวจฟีเจอร์อันหลากหลายและค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถปฏิวัติกระบวนการสร้างเว็บไซต์ของคุณด้วยเทคโนโลยี AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นี่คือเครื่องมือจัดการโครงการ AI ที่ทรงพลังและครบจบในหนึ่งเดียว ด้วยการผสานการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ บอกลาการสลับแอปไปมาเมื่อคุณสร้างเว็บไซต์
- ใช้ผู้เขียน AI เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับหน้าเว็บของคุณอย่างรวดเร็ว
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่ทรัพยากรบุคคลไปจนถึงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
- เครื่องมือจัดการงานที่ปรับแต่งได้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
- ดำดิ่งสู่โลกของแอปไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย ClickUp
- ทำงานได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย AI พร้อมเลย์เอาต์สำเร็จรูป เช่นเทมเพลตเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้
- ศูนย์กลางสำหรับการดำเนินโครงการร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันขณะที่คุณสร้างเว็บไซต์ร่วมกัน
- ต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกหรือไม่? ClickUp มีคู่มือสำหรับการจ้างงานภายนอกด้านการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
- การแจ้งเตือนที่ท่วมท้นเป็นครั้งคราว
- เวอร์ชันมือถืออาจไม่สามารถจับภาพฟังก์ชันทั้งหมดของเดสก์ท็อปได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Wix ADI
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
Wix Artificial Design Intelligence (ADI) คืออนาคตของการออกแบบเว็บไซต์ที่เข้าใจง่าย ด้วยการผสานความสามารถในการออกแบบที่มีอยู่เข้ากับพลังของปัญญาประดิษฐ์ จึงสร้างเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ที่ไม่เหมือนใครโดยอิงจากคำถามง่ายๆ ที่ถามผู้ใช้
กระบวนการนี้ขจัดความจำเป็นในการออกแบบด้วยตนเองอย่างละเอียดหรือเว็บไซต์ที่สร้างโดย AI ของคุณ ทำให้การสร้างเว็บไซต์กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแทนที่จะเป็นงานที่น่าเบื่อ
ทุกเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Wix ADI จะมีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้ไม่มีเว็บไซต์สองแห่งที่มีดีไซน์เหมือนกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wix ADI
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI สร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ทันที พร้อมตัวเลือกโดเมนฟรีเมื่อสมัครตามเงื่อนไขของบางแพ็กเกจราคา
- การปรับให้เหมาะกับมือถือช่วยให้เว็บไซต์ที่สร้างโดย AI ของคุณดูสมบูรณ์แบบบนทุกอุปกรณ์
- ตัวเลือกหน้าเดียวที่รวมอยู่ในตัวสร้างเว็บไซต์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพอร์ตโฟลิโอหรือเว็บไซต์งานอีเวนต์
- ใช้คุณสมบัติการลากและวางที่สะดวกเพื่อควบคุมกระบวนการอย่างเต็มที่จากผู้สร้างเว็บไซต์ AI ได้ทุกเมื่อ
- นักเขียนเนื้อหา AI แนะนำข้อความสำหรับเว็บไซต์
- เครื่องมือสร้างโลโก้ AI
ข้อจำกัดของ Wix ADI
- เทมเพลตอาจจำกัดสำหรับผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีความต้องการด้านการออกแบบขั้นสูง
- การย้ายเว็บไซต์ที่มีอยู่ของคุณไปยังแพลตฟอร์มอื่นอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีสำหรับเว็บไซต์สร้าง AI ที่ยอดเยี่ยมนี้
ราคาของ Wix ADI
- แสง: 16 ดอลลาร์/เดือน
- คอร์: $27/เดือน
- ธุรกิจ: $32/เดือน
- ธุรกิจระดับพรีเมียม: $159/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Wix ADI
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
3. GoDaddy AI
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
การนำทางในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก GoDaddy AI กลายเป็นผู้ช่วยที่ทรงคุณค่า ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับพวกเขา
ในขณะที่ GoDaddy เป็นที่รู้จักกันดีในด้านบริการจดทะเบียนโดเมนและโฮสติ้ง การก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้าน AI ได้ทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันธุรกิจแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้ดี แนะนำการปรับปรุงเนื้อหา และแม้กระทั่งในความพยายามทางการตลาดดิจิทัล จุดเด่นคืออะไร? การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่นๆ มากมายของ GoDaddy
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoDaddy AI
- คำแนะนำการออกแบบเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามประเภทธุรกิจ
- คำแนะนำในการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- คำแนะนำการตลาดดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับบริการโฮสติ้งและโดเมนของ GoDaddy
- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้แบบเฉพาะบุคคลตามพฤติกรรมของผู้เข้าชม
- คำแนะนำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหา
- การวิเคราะห์เว็บไซต์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ GoDaddy AI
- อาจรู้สึกจำกัดสำหรับนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องการการปรับแต่งที่ซับซ้อน
- เครื่องมือการตลาดขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลน
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการเปลี่ยนระหว่างบริการต่างๆ ของ GoDaddy ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อย
ราคา GoDaddy AI
เยี่ยมชมหน้าการกำหนดราคาของ GoDaddy AI เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแพ็กเกจและคุณสมบัติต่างๆ ที่มีให้เลือกซื้อ
คะแนนและรีวิว GoDaddy AI
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (1,100+ รีวิว)
4. 10Web
ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress
10Web คือผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับความปฏิบัติได้จริง มอบประสบการณ์การออกแบบเว็บไซต์ที่เรียบง่ายให้กับผู้ใช้ ลองนึกภาพการรวมความยืดหยุ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกของ WordPress เข้ากับความสะดวกสบายอย่างแท้จริงของผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI นั่นคือ 10Web สำหรับคุณ
ภายในไม่กี่นาที เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะนี้สามารถจำลองและสร้างเว็บไซต์ฟรีบน WordPress ได้ กำจัดเวลาการทำงานด้วยตนเองเป็นชั่วโมง
สำหรับผู้ที่รัก WordPress แต่ต้องการวิธีการสร้างเว็บไซต์ที่ง่ายขึ้น เช่น อินเทอร์เฟซแบบลากและวางโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI 10Web จึงเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเว็บไซต์ระดับมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 10Web
- นำเข้าเว็บไซต์ใดก็ได้เพื่อรับเว็บไซต์แฝด WordPress ของมัน
- สร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้เองด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย
- มีปลั๊กอินสำหรับทุกอย่างตั้งแต่แกลเลอรีรูปภาพไปจนถึง SEO
- สร้างเว็บไซต์ที่ดูสมบูรณ์แบบบนทุกอุปกรณ์
- เครื่องมือ AI ที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มความเร็วเว็บไซต์
- การสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ พร้อมการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นเว็บไซต์บนเครื่องมือค้นหา
ข้อจำกัดของ 10Web
- จำกัดเฉพาะแพลตฟอร์ม WordPress
- คุณสมบัติบางอย่างของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ขั้นสูงมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันกว่า
- อาจเกิดปัญหาความเข้ากันได้ของปลั๊กอิน
ราคาของ 10Web
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- พรีเมียม: $15/เดือน
- อัลติเมท: $23/เดือน
10Web คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
5. CodeWP
ดีที่สุดสำหรับเว็บไซต์ WordPress
ในวงการผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI, CodeWP โดดเด่นอย่างยอดเยี่ยม. ผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI นี้ใช้พลังของ AI เพื่อเปลี่ยนการออกแบบให้กลายเป็นธีม WordPress ที่ตอบสนองได้โดยตรง.
ขั้นแรก ให้ป้อนการออกแบบที่คุณต้องการเข้าสู่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ จากนั้นชมด้วยความทึ่งขณะที่ AI ผู้สร้างเว็บไซต์ของ CodeWP ตีความและปรับแต่งมันให้กลายเป็นธีม WordPress ที่มีความเคลื่อนไหว พร้อมที่จะดึงดูดผู้เข้าชม
นี่คือเว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ดีที่สุดในการผสานความคิดสร้างสรรค์ของคุณกับเทคโนโลยีล้ำสมัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CodeWP
- แม้จะมีข้อจำกัด แต่ CodeWP ก็มีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ให้ใช้ฟรี
- เปลี่ยนการออกแบบให้เป็นธีม WordPress ได้อย่างง่ายดาย
- รับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในทุกเบราว์เซอร์
- ให้ความสำคัญกับความเร็วของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ปรับขนาดสำหรับมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป
- ปรับให้เหมาะสมสำหรับการผสานกับ WooCommerce
- เครื่องมือ SEO ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณบนเครื่องมือค้นหา
- รองรับกับปลั๊กอิน WordPress ยอดนิยม
ข้อจำกัดของ CodeWP
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ WordPress; ไม่มีความหลากหลายเทียบเท่ากับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI อื่น ๆ
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องมีการปรับแต่งด้วยตนเองในตัวสร้างเว็บไซต์
- อาจมีความไม่สอดคล้องกันเป็นครั้งคราวระหว่างแบบต้นฉบับกับธีมที่ถูกปรับเปลี่ยน
ราคาของ CodeWP
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน
- หน่วยงาน: $36/เดือน
คะแนนและรีวิวของ CodeWP
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. โฮสตินเจอร์
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง
Hostinger, แม้ว่าจะได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากในฐานะผู้ให้บริการโฮสติ้งเว็บไซต์ชั้นนำ แต่ก็มีจุดเด่นที่การผสานรวมเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยที่สุดไว้ในตัว
เครื่องมือสร้างเว็บไซต์เจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของประสิทธิภาพเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจถึงความเร็ว ความปลอดภัย และประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด
เว็บไซต์โฮสติ้งเกอร์ เว็บไซต์บิลเดอร์ เชื่อมช่องว่างระหว่างความคุ้มค่าและประสิทธิภาพเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยม ด้วยแพ็กเกจที่ประหยัดและเครื่องมือ AI
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hostinger
- โฮสติ้งคุณภาพพรีเมียมในราคาที่ไม่แพง
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางอย่างง่ายพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI
- เว็บไซต์โฮสติ้งเกอร์ เว็บไซต์บิลเดอร์ ได้รับการปรับแต่งเพื่อสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress
- ติดตั้ง WordPress ได้ด้วยคลิกเดียว
- เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้วยการผสานรวม Cloudflare
- ข้อมูลเชิงลึกจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดอันดับในเครื่องมือค้นหาที่ดีขึ้น
- สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันเพื่อความสบายใจ
- คุยกับคนจริงได้ทุกที่ทุกเวลา
- สร้างข้อความอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือแก้ไข AI
ข้อจำกัดของ Hostinger
- ไม่มี IP เฉพาะบนแพ็กเกจโฮสติ้งแบบแชร์
- การขายเพิ่มในระหว่างขั้นตอนการชำระเงินอาจสร้างความสับสน
- พื้นที่จัดเก็บจำกัดในแผนพื้นฐาน
ราคาของ Hostinger
- พรีเมียม: $2. 99/เดือน
- ธุรกิจ: $3. 99/เดือน
- สตาร์ทอัพคลาวด์: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Hostinger
- G2: 4. 4/5 (370+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
7. จิมโด
ดีที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง
เมื่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วยระบบ AI ของ Jimdo คือคำตอบ ด้วยระบบ Dolphin AI ที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มนี้สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ภายในเวลาเพียงสามนาที
เครื่องมือ AI ของ Jimdo วิเคราะห์ความชอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละเว็บไซต์ถูกออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่ต้องชำระเงิน แต่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ฟรีของ Jimdo ก็ยังคงทรงพลังอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jimdo
- สร้างเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วตามประเภทธุรกิจและความต้องการ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแม้สำหรับผู้เริ่มต้น
- เครื่องมือ AI ในตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นบนเครื่องมือค้นหา
- เว็บไซต์ปรับให้เหมาะกับอุปกรณ์ทุกชนิดโดยอัตโนมัติ
- ชื่อโดเมนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการสร้างแบรนด์
- การตั้งค่าและจัดการร้านค้าออนไลน์ที่ง่ายดาย
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มหลัก
ข้อจำกัดของ Jimdo
- มีอิสระในการสร้างสรรค์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับผู้สร้างเว็บไซต์ AI แบบดั้งเดิม
- คุณสมบัติของอีคอมเมิร์ซอาจมีความก้าวหน้ามากขึ้น
- ไม่มีแอปสโตร์ของบุคคลที่สามสำหรับการผสานรวม
ราคา Jimdo
- เล่น: ฟรี
- รายชื่อธุรกิจ: $4/เดือน
- เริ่มต้น: $9/เดือน
- เติบโต: $14/เดือน
- อีคอมเมิร์ซ: $19/เดือน
- ไม่จำกัด: $39/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Jimdo
- G2: 3. 9/5 (18+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
8. Unbounce
ดีที่สุดสำหรับการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจสำหรับ AI
สร้างหน้า landing page ที่ดึงดูดสายตาและเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงด้วยเครื่องมือ AI ของ Unbounce ขณะที่ผู้ใช้ทำงานกับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI นี้ เครื่องมือ AI จะเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
Unbounce เข้าใจว่าตลาดดิจิทัลสำหรับเว็บไซต์ที่สร้างโดย AI ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก และเพื่อให้โดดเด่น ธุรกิจต้องการมากกว่าแค่เครื่องมือสร้าง AI และการออกแบบที่สวยงาม
Unbounce ใช้ความสามารถของเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ทรงพลังเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม ติดตามตัวชี้วัดการแปลง และเสนอการปรับปรุงแบบเรียลไทม์ที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ดหรือเทคนิค
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งจะสร้างเว็บไซต์เป็นครั้งแรก Unbounce คือผู้สร้างเว็บไซต์ AI ที่ดีที่สุดที่จะทำให้หน้า landing page ของคุณโดดเด่นและเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Unbounce
- ข้อความบนหน้าแรกสำหรับช่างตัดเสื้อที่อิงตามเกณฑ์การค้นหาของผู้เข้าชม
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- สร้างเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- 100+ แม่แบบปรับแต่งได้สำหรับแคมเปญหลากหลายประเภท
- เปรียบเทียบเวอร์ชันของหน้าเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
- หน้าเว็บมือถือที่รวดเร็วเป็นพิเศษเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับคุณและผู้เยี่ยมชมของคุณ
ข้อจำกัดของ Unbounce
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจดูซับซ้อนสำหรับบางคน
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับผู้สร้างเว็บไซต์ AI บางรายที่ดีที่สุด
ราคาของ Unbounce
- เปิดตัว: $99/เดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $145/เดือน
- เร่งความเร็ว: $240/เดือน
- บริการคอนเซียร์จ: $625/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Unbounce
- G2: 4. 4/5 (350 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (250 รีวิว)
9. เฟรมเมอร์ เอไอ
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์สำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ Framer AI โดดเด่นเป็นดั่งประภาคารแห่งนวัตกรรมในวงการสร้างเว็บไซต์ด้วย AI เครื่องมือ AI นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างดีไซน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการรังสรรค์ประสบการณ์อีกด้วย
สำหรับผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการผสมผสานศิลปะและเทคโนโลยี เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วย Framer AI สัญญาว่าจะมอบสิ่งนั้นให้คุณ
ด้วยศักยภาพ AI ขั้นสูง เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วย AI นี้มอบคุณสมบัติการออกแบบเชิงคาดการณ์ พร้อมแนะนำการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเว็บไซต์ AI ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI สำหรับหน้าโฮมเพจที่เรียบง่ายหรือแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อน Framer AI รับประกันว่าการออกแบบของคุณจะดึงดูดสายตาและมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Framer AI
- สร้างเว็บไซต์ จากนั้นออกแบบ แก้ไข และตรวจสอบเว็บไซต์ AI นั้นในพื้นที่เดียวที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้เว็บไซต์สร้างด้วย AI เพื่อเพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย เช่น เอฟเฟกต์เมื่อเลื่อนเมาส์ผ่าน แถบเลื่อน และอื่นๆ
- ตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบในตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณก่อนการพัฒนาเต็มรูปแบบ
- เว็บไซต์สร้างเว็บไซต์ด้วย AI แปลงเว็บไซต์มืออาชีพเป็นโค้ดที่สามารถใช้งานได้
- ย้อนกลับไปยังการออกแบบในอดีตในตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ขยายฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ด้วยปลั๊กอินชุมชนและเครื่องมือการตลาด
- การเปลี่ยนผ่านอย่างไร้รอยต่อจากการออกแบบสู่การพัฒนาเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ
ข้อจำกัดของ Framer AI
- คุณสมบัติของ AI ที่หลากหลายต้องการการเรียนรู้เพื่อเริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
- เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบมากกว่าการสร้างเว็บไซต์ AI แบบเต็มรูปแบบ
- องค์ประกอบแบบโต้ตอบบางอย่างอาจปรากฏแตกต่างออกไปในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
ราคาของ Framer AI
- ฟรี
- มินิ: 5 ดอลลาร์/เดือน
- พื้นฐาน: 15 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $30/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Framer AI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. Shopify
เหมาะที่สุดสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
การเดินทางของ Shopify ในโลกอีคอมเมิร์ซนั้นเป็นเรื่องเล่าขาน แต่การก้าวเข้าสู่การผสานรวมเว็บไซต์กับ AI ของบริษัทได้สร้างมาตรฐานใหม่
นอกเหนือจากการให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับตั้งร้านค้าออนไลน์แล้ว คุณสมบัติ AI ของ Shopify ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้แก่เจ้าของร้านค้าเพื่อเว็บไซต์ AI ของพวกเขา
ด้วยการใช้คุณสมบัติของ AI สามารถทำนายแนวโน้มการช้อปปิ้ง วิเคราะห์พฤติกรรมผู้เยี่ยมชม และแม้กระทั่งทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งทำให้เจ้าของร้านมีเวลาเพิ่มขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่สินค้าและกลยุทธ์แทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเว็บไซต์ AI ของตน
แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Shopify ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้า นำทางพวกเขาในการเลือกผลิตภัณฑ์และตอบคำถามแบบเรียลไทม์
ในขณะที่โลกของอีคอมเมิร์ซมีความซับซ้อนมากขึ้น เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ของ Shopify ช่วยให้เจ้าของร้านค้าได้เปรียบอยู่เสมอ ด้วยการตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและความชาญฉลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- เข้าใจพฤติกรรมและแนวโน้มของลูกค้าด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ใช้เว็บไซต์สร้างด้วย AI เพื่อปรับแต่งร้านค้าออนไลน์ของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- สร้างเว็บไซต์และเพลิดเพลินกับโดเมนที่กำหนดเอง
- รับชำระเงินได้อย่างราบรื่น
- ติดตามระดับสต็อกได้อย่างง่ายดาย
- ช้อปได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยดีไซน์ที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- เพิ่มการเข้าชมและยอดขาย
- รับความช่วยเหลือได้ทุกเวลาจากคนจริง
ข้อจำกัดของ Shopify
- ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ยกเว้นเมื่อใช้ Shopify Payments
- คุณสมบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย AI ขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มจัดการเว็บไซต์ทั้งหมดรู้สึกท่วมท้น
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามบางรายการไม่ได้รวมอยู่ในตัวสร้างเว็บไซต์ AI พื้นฐาน
ราคาของ Shopify
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- Shopify: $105/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,100+ รีวิว)
ทำไม ClickUp ถึงครองความเป็นเลิศสูงสุดในการจัดการโครงการด้วยพลัง AI
ในขณะที่หลายแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์มากมาย ClickUp โดดเด่นในฐานะผู้สร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุด ทำไม? เพราะ AI ของ ClickUp ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์—แต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเว็บในการทำงานร่วมกับทีมและลูกค้าในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดสรรงาน คาดการณ์ระยะเวลาโครงการสำหรับการสร้างเว็บไซต์ หรือวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp ก็ไม่มีใครเทียบได้
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากพลังเต็มรูปแบบของเครื่องมือ AI ในการบริหารโครงการหรือยัง?