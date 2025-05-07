บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
7 พฤษภาคม 2568

งานที่ทำซ้ำๆ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตการทำงาน แม้ว่าจะเป็นส่วนสำคัญของการจัดการข้อมูลและการบริหารสำนักงาน แต่ก็กินเวลาและน่าเบื่อที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณไม่ใส่ใจ อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ได้

ครั้งหนึ่งเคยไม่มีทางหลีกเลี่ยงกระบวนการทำงานด้วยมือเหล่านี้—แต่เทคโนโลยีได้พัฒนาไป และตอนนี้เรามีตัวเลือกมากขึ้นเข้าสู่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในสำนักงาน

มาสำรวจเครื่องมืออัตโนมัติในสำนักงานและวิธีที่พวกมันสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น จากนั้นรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติในสำนักงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติคืออะไร?

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติช่วยดูแลงานธุรการที่ซ้ำซาก โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงของมนุษย์มากนัก—หรือแทบไม่ต้องเลย—ซึ่งทำให้คุณสามารถและทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้นหรือต้องการการดูแลจากมนุษย์โดยเฉพาะ

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการอัตโนมัติผ่านชุดของตัวกระตุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างการอัปเดตสถานะ การเปลี่ยนวันครบกำหนด หรือการส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนเตือนความจำ

เครื่องมือระบบสำนักงานอัตโนมัติประเภทต่างๆ มีการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น:

  • งานส่วนหน้า เช่น การควบคุมการเข้าออก การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และฟังก์ชันศูนย์บริการลูกค้า
  • ระบบอัตโนมัติหลังบ้าน สนับสนุนกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดการสถานที่ การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงินเดือน
  • ฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคล เช่น การติดตามผู้สมัคร การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม

ประโยชน์มากมายของเทคโนโลยีระบบสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ผ่าน:

  • ความแม่นยำที่มากขึ้นเนื่องจากการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
  • การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • เสียเวลาไปน้อยลง—เครื่องจักรไม่หยุดพักกลางวันหรือเสียสมาธิ
  • ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง ส่งผลให้กำไรสูงขึ้น
  • ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกค้า

และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติ?

เมื่อคุณนำซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ คุณอาจจำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่บางส่วน เพื่อลดความจำเป็นนี้ ควรเลือกระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการอันไหนในนี้?

  • ซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการเพื่อวางแผนกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
  • ระบบการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น
  • ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานของคุณและลดปัญหาคอขวด
  • ซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
  • เครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด—โดยไม่ต้องเข้าไปควบคุมงานอย่างละเอียด
  • ช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล
  • ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ลูกค้าเคลื่อนที่ผ่านช่องทางการขายของคุณ
  • การใช้งานแบบ Low-code ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมไอทีเพื่อเริ่มต้น
  • การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและธุรกิจของคุณได้รับการคุ้มครอง
  • รายงานเชิงลึกที่บอกคุณว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล

โซลูชันซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุดจะมอบการผสมผสานเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับคุณ คุณยังคงต้องทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานทั้งหมดของสำนักงานเป็นไปตามแผน แต่หากคุณเริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้ว

10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ตอนนี้ที่คุณทราบถึงสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแล้ว ให้เตรียมพร้อมที่จะตรวจสอบตัวเลือกที่ดีที่สุดบางตัวที่มีให้ในปัจจุบัน

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: การปรับแต่งระบบอัตโนมัติใน ClickUp
ใช้สูตรการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งตามความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิต ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นในหลายๆ ด้านเท่าที่จะเป็นไปได้

เลือกจากระบบอัตโนมัติ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 100 แบบ —หรือปรับแต่งเอง— เพื่อจัดการงานประจำที่ยุ่งยากในการบริหารสำนักงาน ตัวอย่างเช่น สร้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ พร้อมแนบความคิดเห็น

งานที่เกิดซ้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากคุณ หรือตั้งค่าตัวกระตุ้นหรือเงื่อนไขเพื่อเริ่มการทำงาน เช่น การเปลี่ยนสถานะ วันที่ครบกำหนด หรือความสำคัญ หรือการจัดสรรงานใหม่ตามความจำเป็น

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: มุมมองตาราง, รายการ, แผนงานกานต์ต์ และกระดานของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตหลากหลายที่มีให้สำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจตั้งแต่เทมเพลตการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUp ไปจนถึงเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp หรือเทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp

จับตาดูทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิดด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเหล่านี้ให้แสดงเมตริกแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อการตัดสินใจที่ดี

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เริ่มต้นได้ทันทีด้วยโซลูชันอัตโนมัติสำหรับสำนักงานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ใช้ClickUp MindmapsหรือClickUp Whiteboardเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
  • อัตโนมัติการแจ้งเตือนเตือนความจำเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AIในตัวของClickUpเพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การเขียนและแก้ไขข้อความ การสรุปบันทึกการประชุม และการจัดรูปแบบเนื้อหาให้คุณ
  • นำทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย รวมถึง Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ใช้เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ในระบบ เช่นเอกสารกระบวนการทำงาน, แผนผังการทำงานแบบภาพ, และรายงานที่ละเอียด เพื่อปรับปรุงทุกองค์ประกอบของธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • แม้ว่า ClickUp จะใช้งานง่ายมาก แต่ก็มีตัวเลือกมากมายที่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจทั้งหมด
  • แอปพลิเคชันมือถือยังไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป แต่กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. BetterCloud

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ของ BetterCloud
ผ่านทางBetterCloud

BetterCloud เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่จัดการสภาพแวดล้อมออนไลน์และปกป้องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมไอที โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันให้ราบรื่นยิ่งขึ้น

ใช้เวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน IT ที่พบบ่อย เช่น การเพิ่มผู้ใช้ใหม่และการจัดการใบอนุญาต ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ เนื่องจากมีการแทรกแซงด้วยมือที่น้อยลง ✅

เครื่องมือการประเมินและการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ และแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินการต่อไป

คุณสมบัติเด่นของ BetterCloud:

  • ประหยัดเงินโดยการรวมความซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ เช่น การมีใบอนุญาตเกินความจำเป็น
  • ทำให้กระบวนการวงจรชีวิตของผู้ใช้เป็นอัตโนมัติโดยการรับเข้าและออกจากระบบในเวลาที่เหมาะสม
  • รักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการสแกนไฟล์อัตโนมัติ การสำรองข้อมูล และการกู้คืน
  • ผสานการทำงานกับแอป SaaS มากกว่า 70 รายการ เช่น Google Workspace, Salesforce, Asana และ ClickUp

ข้อจำกัดของ BetterCloud:

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม BetterCloud
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ากระบวนการทำงานสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้มากขึ้น

ราคาของ BetterCloud:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ BetterCloud:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
  • Capterra: 4/5 (27 รีวิว)

3. ปฏิบัติได้

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: ภาพหน้าจอของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในระบบ Workable
ผ่านทางWorkable

Workable เป็นเครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับผู้สรรหาบุคลากร มันทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ การอบรมพนักงานใหม่ และการบริหารจัดการพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน

ใช้เครื่องมือลากและวางของ Workable เพื่อสร้างหน้าอาชีพได้อย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพสูง จากนั้นใช้เทมเพลตคำอธิบายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างคำอธิบายบทบาท เครื่องมือ AI จะสร้างรายชื่อผู้สมัครโดยค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานออนไลน์ที่อาจสนใจในบทบาทใหม่ รวมถึงผู้สมัครที่เคยสมัครงานมาก่อน

ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นประเมินผู้สมัครโดยรวบรวมความคิดเห็นจากทีมสรรหาผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้ง่ายต่อการค้นหาผู้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้:

  • โพสต์งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังมากกว่า 200 เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
  • รวบรวมโปรไฟล์และข้อมูลติดต่อของผู้สมัครจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Twitter
  • กรอกข้อมูลโปรไฟล์ผู้สมัครโดยอัตโนมัติด้วยระบบวิเคราะห์ประวัติย่อ
  • ใช้แบบทดสอบประเมินผลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่
  • ให้พนักงานใหม่เซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบ

ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้:

  • คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม เช่น การประเมินผล การส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม และการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ
  • บางครั้งข้อมูลของผู้สมัครอาจไม่รวมกันอย่างราบรื่นจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ และจำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ราคาที่ใช้งานได้

  • เริ่มต้น: $149/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $299/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน
  • พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $599/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน

คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (430+ รีวิว)

4. Brevo

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: แดชบอร์ดของ Brevo
ผ่านทางBrevo

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้กระบวนการขายง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบของคุณได้รวดเร็วขึ้น คุณสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มการตลาด แพลตฟอร์มการขาย เครื่องมือส่งอีเมล์สำหรับการทำธุรกรรม และเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร หรือเลือกใช้ทั้งหมดใน BrevoPlus

ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติที่จะส่งในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อีเมลต้อนรับเมื่อมีการลงทะเบียน การแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าทิ้งรถเข็นสินค้าไว้ หรือการเช็คอินเมื่อไม่ได้เห็นลูกค้ามาเป็นเวลานาน

ทำให้การแบ่งกลุ่มเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อระบุความสนใจ พฤติกรรม และคุณสมบัติอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ จากนั้นใช้ประวัติการซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าเสริมและสินค้าที่ขายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Brevo:

  • ตั้งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, SMS, WhatsApp หรือแชท
  • ส่งอีเมลได้สูงสุด 300 ฉบับต่อวันในแผนฟรี
  • หากคุณไม่ต้องการสมัครแผนรายเดือน คุณสามารถซื้อเครดิตแบบเติมเงินเพื่อส่งอีเมล, SMS, และข้อความ WhatsApp ผ่านแผนชำระเงินตามการใช้งาน
  • ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายนั้น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือดิจิทัลมากกว่า 150 รายการ เช่น Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify และ WooCommerce

ข้อจำกัดของ Brevo:

  • Brevo เหมาะสำหรับการตลาดทางอีเมลและการส่งข้อความ แต่ไม่รองรับการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
  • แม่แบบที่มีอยู่ภายในค่อนข้างจำกัด และบางแบบอาจไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควร

ราคาของ Brevo:

  • ฟรี: ฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
  • ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65/เดือน ต่อกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
  • BrevoPlus: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Brevo:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)

5. เซโร

ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติ: ตัวอย่างรายงานใน Xero
ผ่านทางXero

Xero คือซอฟต์แวร์บัญชีที่ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ การขอคืนค่าใช้จ่าย การชำระบิล การจัดการกระแสเงินสด ไปจนถึงการสร้างรายงานต่าง ๆ ซิงค์กับบัญชีธนาคารของคุณ ทำให้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณได้รับการปรับปรุงและเข้าถึงได้ง่ายในพริบตา

ซอฟต์แวร์ติดตามโครงการช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของงาน ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการได้รับชำระเงิน คุณยังสามารถจ่ายเงินให้ทีมของคุณ จัดเก็บประวัติการจ่ายเงิน และสร้างรายงานเงินเดือนได้อีกด้วย

เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก แต่ก็มีแพ็กเกจพรีเมียมสำหรับบริษัทใหญ่ให้บริการเช่นกัน

คุณสมบัติเด่นของ Xero:

  • รับชำระเงินจากลูกค้าของคุณผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ของพวกเขา
  • นำเข้าธุรกรรมรายวันจากบัญชีธนาคารของคุณเข้าสู่ระบบ Xero ของคุณอย่างปลอดภัย
  • ใช้แอป Xero บนคลาวด์เพื่อตรวจสอบตัวเลขของคุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
  • เชิญทีมการเงินของคุณ (หรือเพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน) มาร่วมมือกับคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำงานกับบัญชีของคุณ

ข้อจำกัดของ Xero:

  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าแม้แต่แพ็กเกจ Xero Starter ก็ยังแพงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
  • เนื่องจากเป็นระบบบนคลาวด์ คุณจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เพื่อเข้าถึง ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจในพื้นที่ห่างไกล

ราคาของ Xero:

  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • มาตรฐาน: $40/เดือน
  • พรีเมียม: $54/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Xero:

  • G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

6. การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

หน้าการวิเคราะห์การขายของ e-Procure
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

e-Procure ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้การซื้อและขายสำหรับบริษัท B2B เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ สร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนที่ปลอดภัย ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัตินี้เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้จัดหาทั่วโลก และช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจได้

ผู้ขายสามารถสร้างแคตตาล็อกอัจฉริยะของสินค้าหรือบริการบนระบบ หรือสร้างและส่งใบเสนอราคา, การประมูล, หรือข้อเสนอได้ ผู้ซื้อสามารถค้นหาผู้จัดหาใหม่ทั่วโลกและจัดการกระบวนการจัดซื้อผ่านแพลตฟอร์มเมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น กระบวนการชำระเงินจะปลอดภัยและควบคุมอย่างเข้มงวด

คุณสมบัติเด่นของ e-Procure:

  • สื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม, เจรจาต่อรองและจัดการสัญญา, และชำระเงินหรือรับชำระเงิน
  • ดำเนินการหรือเข้าร่วมการประมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบสดบนแพลตฟอร์ม e-Procure
  • สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย B2B ของคุณ
  • จ้างผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ของธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคุณต้องการคำแนะนำ

ข้อจำกัดของระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์:

  • อาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการทุกขั้นตอนของธุรกรรมและผ่านการอนุมัติต่างๆ ที่จำเป็น
  • บริษัทยังไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะประเมินประสิทธิภาพของพวกเขา

การกำหนดราคา e-Procure:

  • ฟรี

การจัดอันดับและรีวิว e-Procure:

  • G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

7. คูปา

ผ่านทางCoupa

เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ช่วยคุณจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณ ประหยัดเงิน และลดความเสี่ยง. เป้าหมายของมันคือทำให้องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความยั่งยืนและมีกำไรมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีตำแหน่งที่ดีในการเติบโต.

Coupa ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วหลากหลายราย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของพวกเขาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทางธุรกิจ—ตัวอย่างเช่น โซลูชันด้านเทคโนโลยี ระบบการชำระเงิน หรือบริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ

คุณสมบัติเด่นของ Coupa:

  • ผสานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของคุณกับ Coupa เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงการควบคุมทางการเงินของคุณ
  • ให้ผู้จัดหาของคุณใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นชำระเงินให้พวกเขาโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลใบแจ้งหนี้
  • กำจัดใบแจ้งหนี้ซ้ำหรือการชำระเงินปลอมด้วย Spend Guard
  • ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้มีประสิทธิภาพและติดตามได้แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Coupa:

  • การผสานระบบไม่ได้ราบรื่นเสมอไป และปัญหาใด ๆ อาจใช้เวลาในการแก้ไข
  • ผู้ใช้บางราย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก พบว่าราคาของ Coupa สูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา

การกำหนดราคาของ Coupa:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Coupa:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

8. UiPath

หน้าเทมเพลตของ UiPath
ผ่านทางUiPath

UiPath ใช้ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกในทุกด้านของธุรกิจของคุณ

สร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code หรือสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงบันทึกการกระทำของคุณบนหน้าจอแล้วเล่นซ้ำ ใช้หุ่นยนต์ในการดึงข้อมูลจากเอกสารทุกประเภท จากนั้นประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น คุณจึงเพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องหรือจัดการกับกรณีพิเศษ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาด

ดูทุกอย่างในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการได้ จากนั้นปรับปรุงกระบวนการเมื่อจำเป็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath:

  • ใช้ประโยชน์จากโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 25 แบบ สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • ฝึกหุ่นยนต์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณผ่านศูนย์ปฏิบัติการเมื่อพวกเขาต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
  • ใช้ UiPath กับเอกสารและสเปรดชีต Microsoft Office ของคุณ, Gmail และ File Manager
  • ผสานการทำงานกับ SAP และ Citrix เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งธุรกิจของคุณ

ข้อจำกัดของ UiPath:

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์สำนักงานนี้
  • ระบบอัตโนมัติที่ใช้ภาพอาจต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม

ราคาของ UiPath:

  • ฟรี: ฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ UiPath:

  • G2: 4. 6/5 (18 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)

9. ทูต

แดชบอร์ดการเข้าพักของผู้แทน
ผ่านทางทูต

Envoy เป็นโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานแบบผสมผสานและจัดการผู้มาเยือน

เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ช่วยให้พนักงานแบบไฮบริดสามารถจองโต๊ะที่ต้องการสำหรับประเภทของงานที่วางแผนจะทำในวันนั้นได้—ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการมุ่งเน้นหรือการร่วมมือกัน พวกเขายังสามารถจองห้องประชุมและได้รับการแจ้งเตือนก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นได้

คัดกรองผู้เยี่ยมชมก่อนที่พวกเขาจะมาถึง จากนั้นให้พวกเขาลงชื่อเข้าใช้แบบดิจิทัล โดยยอมรับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือการสละสิทธิ์ใด ๆ ในกระบวนการ ระบบจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เยี่ยมชม และพนักงานเจ้าภาพจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถพาแขกของพวกเขาได้

คุณสมบัติเด่นของ Envoy:

  • จัดการการจองโต๊ะและห้องสำหรับพนักงานของคุณ ให้คุณมองเห็นการใช้พื้นที่ได้อย่างชัดเจน
  • กำหนดเกณฑ์การเข้าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทุนทางปัญญาของคุณ
  • ติดตามจดหมายและการจัดส่งด้วยการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนและการแจกจ่ายที่ปลอดภัย
  • ค้นหาว่าใครอยู่ในอาคารตลอดเวลาพร้อมการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของทูต:

  • ผู้เข้าชมบางท่านอาจไม่สะดวกกับขั้นตอนการเช็คอินแบบดิจิทัล
  • คุณควรลงทุนในอุปกรณ์อย่าง iPad สำหรับเคาน์เตอร์ต้อนรับ—สมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กเกินไป

ราคาสำหรับผู้แทน:

  • มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของทูต:

  • G2: 4. 6/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

10. Zapier

หน้าประวัติ Zap ของ Zapier
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นที่รู้จักกันดีในการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับแอปของบุคคลที่สามและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมโยงแอปสองตัวหรือมากกว่า และระบุตัวกระตุ้นและการกระทำที่ตามมา ตัวอย่างเช่น อัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้าบนระบบ CRM ของคุณเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือส่งอีเมลต้อนรับเมื่อพวกเขาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของคุณ

ดูแลงานธุรการประจำของโครงการและส่งการอัปเดตงานและโครงการ ร่วมมือกับทีมต่างๆ เช่น ระหว่างฝ่ายขายและการตลาด หรือฝ่ายช่วยเหลือและฝ่ายไอที ด้วยการส่งต่องานอัตโนมัติ และขยายทุกอย่างเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier:

  • ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ
  • เลือกจากบริการเว็บนับพันเพื่อเชื่อมต่อบริการที่คุณต้องการข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
  • จัดเก็บข้อมูลของคุณในตารางที่สร้างขึ้นเพื่อการอัตโนมัติ และรวบรวมการอัปเดตจากแอปที่เชื่อมต่อใด ๆ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลด้วยตัวเลือกการแบ่งปันและการอนุญาตที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Zapier:

  • หากมีปัญหากับแอปของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ระบบอาจหยุดทำงานชั่วคราว
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดให้คุณทำได้เพียง 100 งานต่อเดือน พร้อมระบบอัตโนมัติแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่

ราคาของ Zapier:

  • ฟรี: ฟรี
  • เริ่มต้น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $69/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • บริษัท: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Zapier:

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)

ประหยัดเวลาและเงินด้วยซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุด

เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำและใช้เวลามากแทนคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและช่วยให้คุณมีเวลาไปทำงานที่สำคัญมากขึ้น พวกมันช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต และช่วยให้ทั้งลูกค้าและพนักงานของคุณพึงพอใจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจะมอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการเฉพาะของบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคุณปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น

แม้ว่าจะมีโซลูชันการทำงานอัตโนมัติในสำนักงานมากมาย แต่หนึ่งในที่ดีที่สุดคือ ClickUp. ClickUp คือแหล่งให้บริการครบวงจรที่ช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานในสำนักงานของคุณง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้น. ✨

สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!