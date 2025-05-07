10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

งานที่ทำซ้ำๆ เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตการทำงาน แม้ว่าจะเป็นส่วนสำคัญของการจัดการข้อมูลและการบริหารสำนักงาน แต่ก็กินเวลาและน่าเบื่อที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณไม่ใส่ใจ อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ ได้
ครั้งหนึ่งเคยไม่มีทางหลีกเลี่ยงกระบวนการทำงานด้วยมือเหล่านี้—แต่เทคโนโลยีได้พัฒนาไป และตอนนี้เรามีตัวเลือกมากขึ้นเข้าสู่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติในสำนักงาน
มาสำรวจเครื่องมืออัตโนมัติในสำนักงานและวิธีที่พวกมันสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น จากนั้นรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อัตโนมัติในสำนักงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติคืออะไร?
ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติช่วยดูแลงานธุรการที่ซ้ำซาก โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงของมนุษย์มากนัก—หรือแทบไม่ต้องเลย—ซึ่งทำให้คุณสามารถและทีมของคุณมีเวลาไปมุ่งเน้นกับงานที่มีกลยุทธ์มากขึ้นหรือต้องการการดูแลจากมนุษย์โดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการอัตโนมัติผ่านชุดของตัวกระตุ้น ซึ่งจะทำให้เกิดการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เช่น การสร้างการอัปเดตสถานะ การเปลี่ยนวันครบกำหนด หรือการส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนเตือนความจำ
เครื่องมือระบบสำนักงานอัตโนมัติประเภทต่างๆ มีการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น:
- งานส่วนหน้า เช่น การควบคุมการเข้าออก การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และฟังก์ชันศูนย์บริการลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติหลังบ้าน สนับสนุนกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดการสถานที่ การจัดการสินค้าคงคลัง การออกใบแจ้งหนี้ และการจ่ายเงินเดือน
- ฟังก์ชันงานทรัพยากรบุคคล เช่น การติดตามผู้สมัคร การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรม
ประโยชน์มากมายของเทคโนโลยีระบบสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ผ่าน:
- ความแม่นยำที่มากขึ้นเนื่องจากการลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
- การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เสียเวลาไปน้อยลง—เครื่องจักรไม่หยุดพักกลางวันหรือเสียสมาธิ
- ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง ส่งผลให้กำไรสูงขึ้น
- ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน และ ลูกค้า
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติ?
เมื่อคุณนำซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติมาใช้ คุณอาจจำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่บางส่วน เพื่อลดความจำเป็นนี้ ควรเลือกระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น คุณต้องการอันไหนในนี้?
- ซอฟต์แวร์แผนผังกระบวนการเพื่อวางแผนกระบวนการทางธุรกิจของคุณ
- ระบบการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้การป้อนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลง่ายขึ้น
- ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานของคุณและลดปัญหาคอขวด
- ซอฟต์แวร์การจัดการงานเพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
- เครื่องมือที่ช่วยให้คุณมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด—โดยไม่ต้องเข้าไปควบคุมงานอย่างละเอียด
- ช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล
- ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ลูกค้าเคลื่อนที่ผ่านช่องทางการขายของคุณ
- การใช้งานแบบ Low-code ทำให้คุณไม่จำเป็นต้องมีทีมไอทีเพื่อเริ่มต้น
- การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าและธุรกิจของคุณได้รับการคุ้มครอง
- รายงานเชิงลึกที่บอกคุณว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล
โซลูชันซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุดจะมอบการผสมผสานเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับคุณ คุณยังคงต้องทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงานเป็นประจำเพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานทั้งหมดของสำนักงานเป็นไปตามแผน แต่หากคุณเริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีการทำงานอัตโนมัติแล้ว คุณก็ก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้ว
10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงสิ่งที่สามารถทำได้ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแล้ว ให้เตรียมพร้อมที่จะตรวจสอบตัวเลือกที่ดีที่สุดบางตัวที่มีให้ในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิต ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นในหลายๆ ด้านเท่าที่จะเป็นไปได้
เลือกจากระบบอัตโนมัติ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 100 แบบ —หรือปรับแต่งเอง— เพื่อจัดการงานประจำที่ยุ่งยากในการบริหารสำนักงาน ตัวอย่างเช่น สร้างงานใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ พร้อมแนบความคิดเห็น
งานที่เกิดซ้ำจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากคุณ หรือตั้งค่าตัวกระตุ้นหรือเงื่อนไขเพื่อเริ่มการทำงาน เช่น การเปลี่ยนสถานะ วันที่ครบกำหนด หรือความสำคัญ หรือการจัดสรรงานใหม่ตามความจำเป็น
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตหลากหลายที่มีให้สำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจตั้งแต่เทมเพลตการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUp ไปจนถึงเทมเพลตการปฐมนิเทศพนักงานของ ClickUp หรือเทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือของ ClickUp
จับตาดูทุกสิ่งทุกอย่างอย่างใกล้ชิดด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดเหล่านี้ให้แสดงเมตริกแบบเรียลไทม์และข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อการตัดสินใจที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เริ่มต้นได้ทันทีด้วยโซลูชันอัตโนมัติสำหรับสำนักงานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
- ใช้ClickUp MindmapsหรือClickUp Whiteboardเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานของคุณก่อนที่จะทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนเตือนความจำเพื่อให้ทุกคนทราบว่าจะทำอะไรและเมื่อไหร่
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AIในตัวของClickUpเพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การเขียนและแก้ไขข้อความ การสรุปบันทึกการประชุม และการจัดรูปแบบเนื้อหาให้คุณ
- นำทุกอย่างเข้าสู่กระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย รวมถึง Outlook, Trello, Slack, Zoom, Microsoft Teams, HubSpot และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้เครื่องมือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ในระบบ เช่นเอกสารกระบวนการทำงาน, แผนผังการทำงานแบบภาพ, และรายงานที่ละเอียด เพื่อปรับปรุงทุกองค์ประกอบของธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- แม้ว่า ClickUp จะใช้งานง่ายมาก แต่ก็มีตัวเลือกมากมายที่อาจต้องใช้เวลาสักพักในการทำความเข้าใจทั้งหมด
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่เทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป แต่กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $7 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. BetterCloud
BetterCloud เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำนักงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่จัดการสภาพแวดล้อมออนไลน์และปกป้องจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมไอที โดยใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ใช้เวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงาน IT ที่พบบ่อย เช่น การเพิ่มผู้ใช้ใหม่และการจัดการใบอนุญาต ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำ เนื่องจากมีการแทรกแซงด้วยมือที่น้อยลง ✅
เครื่องมือการประเมินและการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ และแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ดำเนินการต่อไป
คุณสมบัติเด่นของ BetterCloud:
- ประหยัดเงินโดยการรวมความซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ เช่น การมีใบอนุญาตเกินความจำเป็น
- ทำให้กระบวนการวงจรชีวิตของผู้ใช้เป็นอัตโนมัติโดยการรับเข้าและออกจากระบบในเวลาที่เหมาะสม
- รักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยการสแกนไฟล์อัตโนมัติ การสำรองข้อมูล และการกู้คืน
- ผสานการทำงานกับแอป SaaS มากกว่า 70 รายการ เช่น Google Workspace, Salesforce, Asana และ ClickUp
ข้อจำกัดของ BetterCloud:
- มีเส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นเพื่อให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม BetterCloud
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ากระบวนการทำงานสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้มากขึ้น
ราคาของ BetterCloud:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ BetterCloud:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 340+)
- Capterra: 4/5 (27 รีวิว)
3. ปฏิบัติได้
Workable เป็นเครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับผู้สรรหาบุคลากร มันทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ การอบรมพนักงานใหม่ และการบริหารจัดการพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน
ใช้เครื่องมือลากและวางของ Workable เพื่อสร้างหน้าอาชีพได้อย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณภาพสูง จากนั้นใช้เทมเพลตคำอธิบายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างคำอธิบายบทบาท เครื่องมือ AI จะสร้างรายชื่อผู้สมัครโดยค้นหาผู้สมัครที่ไม่ได้มองหางานออนไลน์ที่อาจสนใจในบทบาทใหม่ รวมถึงผู้สมัครที่เคยสมัครงานมาก่อน
ระบบอัตโนมัติสำหรับการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นประเมินผู้สมัครโดยรวบรวมความคิดเห็นจากทีมสรรหาผ่านแพลตฟอร์ม ทำให้ง่ายต่อการค้นหาผู้เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้:
- โพสต์งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไปยังมากกว่า 200 เว็บไซต์ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
- รวบรวมโปรไฟล์และข้อมูลติดต่อของผู้สมัครจากเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย เช่น LinkedIn และ Twitter
- กรอกข้อมูลโปรไฟล์ผู้สมัครโดยอัตโนมัติด้วยระบบวิเคราะห์ประวัติย่อ
- ใช้แบบทดสอบประเมินผลอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่
- ให้พนักงานใหม่เซ็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยในระบบ
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้:
- คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม เช่น การประเมินผล การส่งข้อความผ่านแพลตฟอร์ม และการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ
- บางครั้งข้อมูลของผู้สมัครอาจไม่รวมกันอย่างราบรื่นจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ และจำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ราคาที่ใช้งานได้
- เริ่มต้น: $149/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $299/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน
- พรีเมียร์: เริ่มต้นที่ $599/เดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คน
คะแนนและรีวิวที่สามารถนำไปใช้ได้
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (430+ รีวิว)
4. Brevo
ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัติตัวนี้เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้กระบวนการขายง่ายขึ้น และช่วยให้ลูกค้าผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบของคุณได้รวดเร็วขึ้น คุณสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มการตลาด แพลตฟอร์มการขาย เครื่องมือส่งอีเมล์สำหรับการทำธุรกรรม และเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร หรือเลือกใช้ทั้งหมดใน BrevoPlus
ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติที่จะส่งในเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น อีเมลต้อนรับเมื่อมีการลงทะเบียน การแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าทิ้งรถเข็นสินค้าไว้ หรือการเช็คอินเมื่อไม่ได้เห็นลูกค้ามาเป็นเวลานาน
ทำให้การแบ่งกลุ่มเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อระบุความสนใจ พฤติกรรม และคุณสมบัติอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ จากนั้นใช้ประวัติการซื้อของลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าเสริมและสินค้าที่ขายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Brevo:
- ตั้งแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล, SMS, WhatsApp หรือแชท
- ส่งอีเมลได้สูงสุด 300 ฉบับต่อวันในแผนฟรี
- หากคุณไม่ต้องการสมัครแผนรายเดือน คุณสามารถซื้อเครดิตแบบเติมเงินเพื่อส่งอีเมล, SMS, และข้อความ WhatsApp ผ่านแผนชำระเงินตามการใช้งาน
- ใช้การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูงสุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายนั้น
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือดิจิทัลมากกว่า 150 รายการ เช่น Salesforce, Zendesk, Zapier, Shopify และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ Brevo:
- Brevo เหมาะสำหรับการตลาดทางอีเมลและการส่งข้อความ แต่ไม่รองรับการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย
- แม่แบบที่มีอยู่ภายในค่อนข้างจำกัด และบางแบบอาจไม่ดึงดูดใจเท่าที่ควร
ราคาของ Brevo:
- ฟรี: ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ต่อกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65/เดือน ต่อกล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกัน
- BrevoPlus: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Brevo:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
5. เซโร
Xero คือซอฟต์แวร์บัญชีที่ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ การขอคืนค่าใช้จ่าย การชำระบิล การจัดการกระแสเงินสด ไปจนถึงการสร้างรายงานต่าง ๆ ซิงค์กับบัญชีธนาคารของคุณ ทำให้ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณได้รับการปรับปรุงและเข้าถึงได้ง่ายในพริบตา
ซอฟต์แวร์ติดตามโครงการช่วยให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของงาน ตั้งแต่การเสนอราคาไปจนถึงการได้รับชำระเงิน คุณยังสามารถจ่ายเงินให้ทีมของคุณ จัดเก็บประวัติการจ่ายเงิน และสร้างรายงานเงินเดือนได้อีกด้วย
เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ออกแบบมาเพื่อบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก แต่ก็มีแพ็กเกจพรีเมียมสำหรับบริษัทใหญ่ให้บริการเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Xero:
- รับชำระเงินจากลูกค้าของคุณผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตโดยตรงจากใบแจ้งหนี้ของพวกเขา
- นำเข้าธุรกรรมรายวันจากบัญชีธนาคารของคุณเข้าสู่ระบบ Xero ของคุณอย่างปลอดภัย
- ใช้แอป Xero บนคลาวด์เพื่อตรวจสอบตัวเลขของคุณ แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
- เชิญทีมการเงินของคุณ (หรือเพื่อนที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน) มาร่วมมือกับคุณแบบเรียลไทม์เมื่อคุณทำงานกับบัญชีของคุณ
ข้อจำกัดของ Xero:
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าแม้แต่แพ็กเกจ Xero Starter ก็ยังแพงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
- เนื่องจากเป็นระบบบนคลาวด์ คุณจึงจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้เพื่อเข้าถึง ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจในพื้นที่ห่างไกล
ราคาของ Xero:
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- มาตรฐาน: $40/เดือน
- พรีเมียม: $54/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Xero:
- G2: 4. 3/5 (580+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
6. การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์
e-Procure ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้การซื้อและขายสำหรับบริษัท B2B เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ สร้างขึ้นบนเครือข่ายบล็อกเชนที่ปลอดภัย ซอฟต์แวร์สำนักงานอัตโนมัตินี้เชื่อมต่อผู้ซื้อและผู้จัดหาทั่วโลก และช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจได้
ผู้ขายสามารถสร้างแคตตาล็อกอัจฉริยะของสินค้าหรือบริการบนระบบ หรือสร้างและส่งใบเสนอราคา, การประมูล, หรือข้อเสนอได้ ผู้ซื้อสามารถค้นหาผู้จัดหาใหม่ทั่วโลกและจัดการกระบวนการจัดซื้อผ่านแพลตฟอร์มเมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้น กระบวนการชำระเงินจะปลอดภัยและควบคุมอย่างเข้มงวด
คุณสมบัติเด่นของ e-Procure:
- สื่อสารผ่านแพลตฟอร์ม, เจรจาต่อรองและจัดการสัญญา, และชำระเงินหรือรับชำระเงิน
- ดำเนินการหรือเข้าร่วมการประมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบสดบนแพลตฟอร์ม e-Procure
- สร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย B2B ของคุณ
- จ้างผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ของธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อคุณต้องการคำแนะนำ
ข้อจำกัดของระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์:
- อาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการทุกขั้นตอนของธุรกรรมและผ่านการอนุมัติต่างๆ ที่จำเป็น
- บริษัทยังไม่มีคะแนนเพียงพอที่จะประเมินประสิทธิภาพของพวกเขา
การกำหนดราคา e-Procure:
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิว e-Procure:
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
7. คูปา
เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ช่วยคุณจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของคุณ ประหยัดเงิน และลดความเสี่ยง. เป้าหมายของมันคือทำให้องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความยั่งยืนและมีกำไรมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีตำแหน่งที่ดีในการเติบโต.
Coupa ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วหลากหลายราย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของพวกเขาในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทางธุรกิจ—ตัวอย่างเช่น โซลูชันด้านเทคโนโลยี ระบบการชำระเงิน หรือบริการที่ปรึกษาด้านการจัดการ
คุณสมบัติเด่นของ Coupa:
- ผสานระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของคุณกับ Coupa เพื่อทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติและปรับปรุงการควบคุมทางการเงินของคุณ
- ให้ผู้จัดหาของคุณใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นชำระเงินให้พวกเขาโดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง ลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผลใบแจ้งหนี้
- กำจัดใบแจ้งหนี้ซ้ำหรือการชำระเงินปลอมด้วย Spend Guard
- ปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างของคุณให้มีประสิทธิภาพและติดตามได้แบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Coupa:
- การผสานระบบไม่ได้ราบรื่นเสมอไป และปัญหาใด ๆ อาจใช้เวลาในการแก้ไข
- ผู้ใช้บางราย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก พบว่าราคาของ Coupa สูงเกินไปสำหรับงบประมาณของพวกเขา
การกำหนดราคาของ Coupa:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Coupa:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. UiPath
UiPath ใช้ระบบอัตโนมัติกระบวนการด้วยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและให้ข้อมูลเชิงลึกในทุกด้านของธุรกิจของคุณ
สร้างแอปพลิเคชันแบบ low-code หรือสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย เพียงบันทึกการกระทำของคุณบนหน้าจอแล้วเล่นซ้ำ ใช้หุ่นยนต์ในการดึงข้อมูลจากเอกสารทุกประเภท จากนั้นประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น คุณจึงเพียงแค่ตรวจสอบความถูกต้องหรือจัดการกับกรณีพิเศษ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งลดข้อผิดพลาด
ดูทุกอย่างในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบและจัดการได้ จากนั้นปรับปรุงกระบวนการเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath:
- ใช้ประโยชน์จากโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้วมากกว่า 25 แบบ สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ฝึกหุ่นยนต์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณผ่านศูนย์ปฏิบัติการเมื่อพวกเขาต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์
- ใช้ UiPath กับเอกสารและสเปรดชีต Microsoft Office ของคุณ, Gmail และ File Manager
- ผสานการทำงานกับ SAP และ Citrix เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ UiPath:
- ผู้ใช้บางท่านต้องการเห็นตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกเพิ่มเติมสำหรับซอฟต์แวร์สำนักงานนี้
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้ภาพอาจต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
ราคาของ UiPath:
- ฟรี: ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ UiPath:
- G2: 4. 6/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
9. ทูต
Envoy เป็นโซลูชันสำหรับสถานที่ทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานแบบผสมผสานและจัดการผู้มาเยือน
เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติตัวนี้ช่วยให้พนักงานแบบไฮบริดสามารถจองโต๊ะที่ต้องการสำหรับประเภทของงานที่วางแผนจะทำในวันนั้นได้—ขึ้นอยู่กับว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการมุ่งเน้นหรือการร่วมมือกัน พวกเขายังสามารถจองห้องประชุมและได้รับการแจ้งเตือนก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นได้
คัดกรองผู้เยี่ยมชมก่อนที่พวกเขาจะมาถึง จากนั้นให้พวกเขาลงชื่อเข้าใช้แบบดิจิทัล โดยยอมรับข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูลหรือการสละสิทธิ์ใด ๆ ในกระบวนการ ระบบจะพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เยี่ยมชม และพนักงานเจ้าภาพจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเพื่อให้สามารถพาแขกของพวกเขาได้
คุณสมบัติเด่นของ Envoy:
- จัดการการจองโต๊ะและห้องสำหรับพนักงานของคุณ ให้คุณมองเห็นการใช้พื้นที่ได้อย่างชัดเจน
- กำหนดเกณฑ์การเข้าเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรและทุนทางปัญญาของคุณ
- ติดตามจดหมายและการจัดส่งด้วยการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจนและการแจกจ่ายที่ปลอดภัย
- ค้นหาว่าใครอยู่ในอาคารตลอดเวลาพร้อมการวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของทูต:
- ผู้เข้าชมบางท่านอาจไม่สะดวกกับขั้นตอนการเช็คอินแบบดิจิทัล
- คุณควรลงทุนในอุปกรณ์อย่าง iPad สำหรับเคาน์เตอร์ต้อนรับ—สมาร์ทโฟนมีขนาดเล็กเกินไป
ราคาสำหรับผู้แทน:
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของทูต:
- G2: 4. 6/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
10. Zapier
Zapier เป็นที่รู้จักกันดีในการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับแอปของบุคคลที่สามและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมโยงแอปสองตัวหรือมากกว่า และระบุตัวกระตุ้นและการกระทำที่ตามมา ตัวอย่างเช่น อัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้าบนระบบ CRM ของคุณเมื่อพวกเขาส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือส่งอีเมลต้อนรับเมื่อพวกเขาลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของคุณ
ดูแลงานธุรการประจำของโครงการและส่งการอัปเดตงานและโครงการ ร่วมมือกับทีมต่างๆ เช่น ระหว่างฝ่ายขายและการตลาด หรือฝ่ายช่วยเหลือและฝ่ายไอที ด้วยการส่งต่องานอัตโนมัติ และขยายทุกอย่างเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier:
- ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ
- เลือกจากบริการเว็บนับพันเพื่อเชื่อมต่อบริการที่คุณต้องการข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
- จัดเก็บข้อมูลของคุณในตารางที่สร้างขึ้นเพื่อการอัตโนมัติ และรวบรวมการอัปเดตจากแอปที่เชื่อมต่อใด ๆ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคลด้วยตัวเลือกการแบ่งปันและการอนุญาตที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Zapier:
- หากมีปัญหากับแอปของบุคคลที่สามที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ระบบอาจหยุดทำงานชั่วคราว
- เวอร์ชันฟรีจำกัดให้คุณทำได้เพียง 100 งานต่อเดือน พร้อมระบบอัตโนมัติแบบขั้นตอนเดียว ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
ราคาของ Zapier:
- ฟรี: ฟรี
- เริ่มต้น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $69/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- บริษัท: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Zapier:
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,700+ รีวิว)
ประหยัดเวลาและเงินด้วยซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุด
เครื่องมือสำนักงานอัตโนมัติช่วยจัดการงานที่ทำซ้ำและใช้เวลามากแทนคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและช่วยให้คุณมีเวลาไปทำงานที่สำคัญมากขึ้น พวกมันช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต และช่วยให้ทั้งลูกค้าและพนักงานของคุณพึงพอใจ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ
ซอฟต์แวร์ระบบสำนักงานอัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจะมอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการเฉพาะของบริษัทคุณ นอกจากนี้ยังจะให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยคุณปรับปรุงให้เหมาะสมตามความจำเป็น
แม้ว่าจะมีโซลูชันการทำงานอัตโนมัติในสำนักงานมากมาย แต่หนึ่งในที่ดีที่สุดคือ ClickUp. ClickUp คือแหล่งให้บริการครบวงจรที่ช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานในสำนักงานของคุณง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้น. ✨
สมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!