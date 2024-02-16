10 อันดับการผสานระบบชั้นนำสำหรับการทำงานอัตโนมัติในปี 2025

รู้สึกเหมือนมีงานล้นมือไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหม?
เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาแล้ว ต้องจัดการงานมากมายนับล้านอย่างและหวังว่าจะมีเวลาในหนึ่งวันมากขึ้น
มีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะงานซ้ำๆ และประหยัดเวลาเพื่อสิ่งสำคัญ: สร้างการเชื่อมต่ออัตโนมัติ ให้เป็นผู้ช่วยพิเศษของคุณในการทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันง่ายๆ ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ! และใช้งานง่ายด้วยภาพ
ผ่านทางMake
ลองนึกภาพดูสิ... ?
- ไม่ต้องคัดลอกและวางข้อมูลระหว่างแอปส่งข้อความที่คุณชื่นชอบอีกต่อไป! ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ประหยัดเวลาจากการคลิกและลดความหงุดหงิดไม่รู้จบ
- ไม่ต้องพิมพ์อีเมลและข้อความที่น่าเบื่ออีกต่อไป อัตโนมัติการสื่อสารของคุณและกล่าวสวัสดีกับกล่องข้อความที่ปราศจากความเครียด
- ตรงตามกำหนดเวลาของคุณทุกครั้ง! ️Make ทำงานร่วมกับแอปโปรดของคุณเพื่อรักษาขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ
มาดูวิธีเลิกงานยุ่งและทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ด้วย 10 การผสานระบบ Make ที่กำลังปฏิวัติกระบวนการทางธุรกิจในปี 2024 (และต่อๆ ไป)
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการเชื่อมต่อของ Make?
คิดถึงการผสานการทำงานของ Make เป็นสถาปนิกของกระบวนการทำงานส่วนตัวของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาในพวกเขา:
- การสร้างและการจัดการสถานการณ์: Make สามารถช่วยคุณสร้างสถานการณ์ใหม่และจัดการสถานการณ์ที่มีอยู่ได้โดยการผสานรวมเครื่องมือที่คุณใช้บ่อยที่สุดเข้าด้วยกัน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้
- การผสานแอปแบบกำหนดเอง: จุดแข็งของ Make อยู่ที่ความสามารถในการสร้างหรือปรับปรุงการเชื่อมต่อในแอปที่กำหนดเองได้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการผสานโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบเฉพาะเข้ากับกระบวนการทำงานของตน
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง: ความสามารถในการสร้างหรือปรับปรุงฟังก์ชันและโมดูลของภาษา Integromat Markup Language (IML) ที่กำหนดเองทำให้ Make แตกต่างออกไป สิ่งนี้ช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติที่ซับซ้อนและปรับแต่งได้ตามความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อน
- ฟังก์ชันการทำงานของ Webhook และ RPC: การรองรับ webhook และ RPC (Remote Procedure Calls) ของ Make มอบความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ขั้นสูงและความสามารถในการเรียกใช้ขั้นตอนจากภายนอก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบอัตโนมัติของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะละทิ้งงานที่เสียเวลาและต้องทำด้วยมือไว้ในอดีต คุณควรสำรวจการผสานการทำงานของ Make อย่างแน่นอน
10 การผสานระบบที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 10 การเชื่อมต่อที่ดีที่สุดของ Make สำหรับการปลดล็อกการทำงานที่มีประสิทธิภาพและอัตโนมัติมากขึ้น:
1. คลิกอัพ
กำลังดิ้นรนกับการจัดการเครื่องมือหลายตัวในกระบวนการทำงานของคุณอยู่หรือไม่?การผสานการทำงานของ Make จาก ClickUpจะช่วยจัดการให้คุณเอง มันเชื่อมโยง ClickUp กับแอปออนไลน์หรือ API ใด ๆ ก็ได้ ทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติและซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
ตัวอย่างเช่น หากคุณเบื่อที่จะต้องส่งการอัปเดตใน Slack ไปให้หัวหน้าทุกครั้งที่คุณเผยแพร่บทความบล็อกจาก ClickUp, Make สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
ด้วยการตั้งค่าที่ง่าย ทุกครั้งที่มีโพสต์ใหม่เผยแพร่จากคิวใน ClickUp ของคุณ Make จะส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
หากคุณเคยฝันถึงการค้นหาภารกิจ เอกสาร หรือข้อความใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตรวจสอบแอปแต่ละตัวด้วยตนเองแล้วล่ะก็การค้นหาแบบสากลของ ClickUpคือความฝันของคุณ
เพียงเชื่อมต่อแอปและไฟล์ของคุณ แล้วค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคย
การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้นและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม
ด้วยการซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์และความสามารถในการค้นหาที่ครอบคลุม คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้งาน ClickUp หลากหลายเป็นอัตโนมัติด้วยเทมเพลตหลายร้อยแบบ เชื่อมต่อ Slack, HubSpot CRM และเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมาย โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ปรับแต่งการดำเนินการของ ClickUp ได้อย่างละเอียด รวมถึงการสร้างงาน การมอบหมายความคิดเห็น และการโต้ตอบผ่าน API
- ค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ClickUp ได้จากทุกแอป ตั้งแต่มุมมอง Space ไปจนถึงงานย่อยเฉพาะ
- ปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการผสานแอปส่งข้อความและรายชื่อผู้ติดต่อใน HubSpot CRM เข้ากับงานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความซับซ้อนในตอนแรก
- ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4000+ รีวิว)
2. Calendly
เบื่อกับการค้นหาอีเมลยาวเหยียดเพื่อกำหนดเวลาประชุมหรือไม่? Make for Calendly นำการนัดหมายที่ง่ายดายมาให้คุณด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่เรียบง่าย
มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อ Calendly กับแอปต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ CRM เป็นเรื่องง่าย โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดเลย
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายและเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนโค้ด แม้ว่าจะมีช่วงการเรียนรู้เบื้องต้น แต่คุณจะสามารถวางแผนและทำงานอัตโนมัติได้แม้กระทั่งขั้นตอนที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างรวดเร็วด้วยการผสานรวมกับ Calendly ของ Make ความง่ายในการใช้งานนี้ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ไม่ต้องเขียนโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อสร้างงานและจัดการผู้ติดต่อ
- สร้างหรืออัปเดตตั๋วในระบบของคุณสำหรับแต่ละเหตุการณ์
- อัปเดตข้อมูลและสถานะใน Google Sheets หรือฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติจากกิจกรรมใน Calendly (หรือแม้แต่ Google Calendar)
ข้อจำกัดของ Calendly
- อาจไม่รองรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ต้องการทั้งหมด
- อาจทำหน้าที่ซ้ำกับเครื่องมืออื่นที่มีอยู่แล้ว
ราคาของ Calendly
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
3. พายป์ไดรฟ์
จินตนาการถึงกระบวนการขายที่จัดการตัวเองได้ ฟังดูไม่จริงใช่ไหม? มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน Pipedrive และ Make ร่วมกันทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้
ความร่วมมือนี้ก้าวข้ามการจัดการกระบวนการขายแบบมาตรฐาน—มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการขายของคุณ
การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Pipedrive กับแอปต่างๆ เช่น Airtable, Asana และ Mailchimp ได้โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้อยู่บนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ตัวอย่างเช่น เพิ่มดีลใหม่ใน Pipedrive แล้ว Make จะตั้งค่างานใหม่ใน Asana เพื่อจัดการโดยอัตโนมัติ มีลูกค้าใหม่ใน Pipedrive? ข้อมูลจะถูกเพิ่มไปยัง Mailchimp ทันทีเพื่อการติดตามทางอีเมลโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ การผสานรวม Pipedrive กับ Airtable จะอัปเดตฐานข้อมูลของคุณแบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความแม่นยำของรายงานและการวิเคราะห์แนวโน้ม
ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ทำให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่การขายได้อย่างเต็มที่ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการที่ซับซ้อนภายในไม่กี่นาที ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการดูแลลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ออกแบบและทำงานอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง แม้ไม่มีทักษะการเขียนโค้ด
- เชื่อมต่อกับแอปนับพัน รวมถึง Airtable, Asana และ Mailchimp เพื่อการทำงานอัตโนมัติอย่างครบวงจร
- ผสานแอปหลายตัวในเวิร์กโฟลว์เดียวเพื่อความเป็นไปได้ในการทำงานอัตโนมัติอย่างไม่จำกัด
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ตัวเลือกและการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- มีประโยชน์หลักสำหรับงานขายและกระบวนการทำงานของ CRM
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $11.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $59. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
4. Airtable
ร่วมกัน Make และ Airtable ไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลของคุณเท่านั้น แต่ยังทำให้ข้อมูลนั้นมีชีวิตชีวาอีกด้วย
ผลลัพธ์คือ? งานข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นกระบวนการที่เป็นระบบและอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้กระบวนการอัปเดตสถานะโครงการใน Airtable เป็นอัตโนมัติตามการอัปเดตทางอีเมลได้
เมื่อคุณได้รับอีเมลที่มีการอัปเดตโครงการ Make สามารถวิเคราะห์เนื้อหาของอีเมลและอัปเดตบันทึกที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล Airtable ได้ ทำให้สถานะโครงการเป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
ตัวอย่างอีกประการหนึ่งคือการผสาน Airtable เข้ากับแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าของคุณ เมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างตั๋วสนับสนุนใหม่ Make สามารถเพิ่มบันทึกใน Airtable โดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์คำขอความช่วยเหลือได้อย่างละเอียด ช่วยให้ทีมของคุณระบุแนวโน้มและปรับปรุงเวลาตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ของการผสานรวม Airtable ของ Make คุณต้องยอมรับเส้นทางการเรียนรู้ของมันและผสานรวมกับเครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เชื่อมต่อ Airtable กับแอปต่างๆ มากมาย เพื่อปูทางสู่การทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ
- รับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง ทำให้การออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย
- เปิดใช้งานการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Airtable
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีรู้สึกสับสนในตอนแรก
ราคาของ Airtable
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Airtable
- G2: 4. 6/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
5. ฮับสปอต ซีอาร์เอ็ม
ทีมขายมักจะถูกท่วมท้นด้วยลูกค้าเป้าหมาย รายชื่อผู้ติดต่อ และดีลต่าง ๆ ที่ต้องการการดูแลอย่างทันท่วงที การผสานรวม HubSpot CRM กับ Make สามารถเปลี่ยนความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นนี้ให้กลายเป็นกระบวนการขายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
โซลูชันนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำให้กระบวนการทำงานของระบบ CRM เป็นอัตโนมัติ โดยมอบคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการผู้ติดต่อและดีลต่าง ๆ ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้ติดต่อใหม่กรอกแบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์ของคุณ Make สามารถเพิ่มข้อมูลของพวกเขาลงใน HubSpot CRM โดยอัตโนมัติในฐานะผู้ติดต่อใหม่
การผสานรวมนี้ยังสามารถกระตุ้นลำดับอีเมลติดตามผลจาก HubSpot ได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการมีส่วนร่วมทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
ตัวอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ ความร่วมมือระหว่าง HubSpot CRM และ Make สามารถยกระดับผลกระทบของการดำเนินงานด้านการขายของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายการและเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ
- ปรับปรุงกระบวนการสร้างและจัดการดีลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างวัตถุที่กำหนดเองเพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของระบบ HubSpot CRM
- มีประโยชน์หลักสำหรับงานที่เน้น CRM น้อยกว่าสำหรับพื้นที่ธุรกิจอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดภายในสภาพแวดล้อมของ HubSpot เท่านั้น
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $400/เดือน (ผูกพันรายปี)
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,200/เดือน
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
6. เว็บฟลูว์
พื้นที่ทำงานของนักออกแบบคือที่ที่ความคิดสร้างสรรค์มาบรรจบกับความมีประสิทธิภาพ. Webflow คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้. มันคือแพลตฟอร์มแบบภาพที่มีคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการออกแบบเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด.
การผสานรวมระหว่าง Webflow และ Make ผสมผสานแก่นแท้ทางศิลปะของซอฟต์แวร์ออกแบบเว็บไซต์เข้ากับความสะดวกสบายของซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงาน
แม้ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักออกแบบ แต่การปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อออกแบบ สร้าง และทำให้เว็บไซต์เป็นระบบอัตโนมัติ จำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์และความคุ้นเคยกับ API
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webflow
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยมกว่า 1500 แอปด้วย Make
- ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางเพื่อสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดาย
- อนุญาตให้สถานการณ์ทำงานได้ทันทีหรือตามกำหนดเวลา ปรับตัวตามความต้องการการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงได้
ข้อจำกัดของ Webflow
- ให้ประโยชน์จำกัดแก่ผู้ใช้ที่อยู่นอกเหนือจากการออกแบบเว็บไซต์
- ต้องมีความคุ้นเคยกับ API
ราคาของ Webflow
- เริ่มต้น: ฟรี
- พื้นฐาน: $18/เดือน
- CMS: $29/เดือน
- ธุรกิจ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Webflow
- G2: 4. 4/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
7. OpenAI
OpenAI for Make ผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของธุรกิจคุณ
การผสมผสานที่ทรงพลังนี้มอบข้อได้เปรียบที่สำคัญในการทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การงานที่ง่ายไปจนถึงการงานที่ซับซ้อนเป็นไปโดยอัตโนมัติ นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- การวิเคราะห์ข้อมูลอัตโนมัติ: สรุปความคิดเห็นของลูกค้าโดยอัตโนมัติเพื่อระบุระดับความพึงพอใจและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
- การสร้างเนื้อหาภาษาธรรมชาติ: สร้างคำอธิบายสินค้าหรือข้อความทางการตลาดได้ทันทีจากข้อมูลสั้น ๆ ช่วยประหยัดเวลา
- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจ: วิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนวโน้มตลาดเพื่อแนะนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจ
เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณกำลังพิจารณาที่จะลองใช้การผสานรวม AI กับซอฟต์แวร์ของคุณลองใช้ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก OpenAI Playgroundเพื่อสร้างและทำงานอัตโนมัติทุกอย่าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI
- ใช้พลังของ GPT-3 สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในกระบวนการทำงานที่ไม่มีขีดจำกัด
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการสร้างเนื้อหาข้อความและการประมวลผลข้อมูล
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างอัลกอริทึมในการตัดสินใจโดยอาศัยการตีความข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ OpenAI
- ถูกจำกัดด้วยความสามารถและข้อจำกัดเฉพาะของ OpenAI GPT-3 API
- อาจต้องการทรัพยากรการคำนวณอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ราคาของ OpenAI
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OpenAI
- G2: 4. 7/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
8. ความคิด
รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบและเอกสารที่กระจัดกระจายกำลังทำให้ชีวิตการทำงานของคุณยากขึ้นหรือไม่? ด้วย Make คุณสามารถส่งข้อมูลระหว่าง Notion และแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความรู้ที่ต้องการในจุดที่คุณต้องการ
ใช้การผสานการทำงานของ Notion's Make เพื่อ:
- เพิ่มรายละเอียดใหม่ลงในรายการฐานข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ
- สร้างหน้าใหม่ภายในส่วนที่กำหนดไว้เพื่อจัดระเบียบบันทึกโครงการหรือเอกสาร
- สร้างฐานข้อมูลใหม่เป็นหน้าย่อยสำหรับการติดตามโครงการหรือลูกค้าอย่างละเอียด
- ตั้งค่าหน้าหรือบล็อกให้เป็นแบบเก็บถาวรโดยอัตโนมัติเพื่อให้พื้นที่ทำงานของคุณสะอาดและเป็นปัจจุบัน
ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการของ Notion ที่เสริมด้วยพลังการอัตโนมัติของ Make เพื่อทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ โดยใช้ตัวกระตุ้น การดำเนินการ และการค้นหาเฉพาะ
- จัดระเบียบกระบวนการระหว่าง Notion และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- รับความเป็นไปได้ไม่จำกัดในการเชื่อมต่อ Notion กับแอปและบริการอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- ขึ้นอยู่กับความเข้ากันได้และการทำงานของแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ
- ความเป็นไปได้ในการทำซ้ำฟังก์ชันที่อาจมีอยู่แล้วใน Notion หรือเครื่องมือที่ผสานรวมอื่น ๆ
ราคาของ Notion
- ส่วนตัว: ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2,000+ รีวิว)
9. Monday.com
Monday.com และ Make เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม
หากคุณรู้สึกเหมือนกำลังจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกันเมื่อบริหารโครงการ การผสมผสานนี้คือตาข่ายนิรภัยและตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังสำหรับคุณ
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าแบบฟอร์มบน Monday.com สำหรับรายละเอียดลูกค้าเพื่อทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น เมื่อมีการส่งข้อมูลแล้ว Make สามารถสร้างบอร์ดโครงการใหม่สำหรับลูกค้าโดยอัตโนมัติ มอบหมายสมาชิกในทีม และส่งอีเมลต้อนรับพร้อมรายละเอียดโครงการและขั้นตอนถัดไปให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ หากคุณต้องการแจ้งให้ทีมของคุณทราบเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย Monday.com
เมื่อสถานะของงานถูกอัปเดตเป็น 'เสร็จสมบูรณ์' Make สามารถส่งอีเมลถึงทีมเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จและแจ้งขั้นตอนต่อไปให้ทราบ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อัตโนมัติการเพิ่มผู้ติดตามและคอลัมน์ไปยังบอร์ด, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม
- ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นโดยการเพิ่มไฟล์ไปยังการอัปเดตและคอลัมน์ไฟล์
- สร้างบอร์ด กลุ่ม และรายการย่อยใหม่สำหรับโครงการที่ปรับแต่งเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบเกี่ยวกับตัวกระตุ้นและการดำเนินการสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $12/ที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: $14/ที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $24/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
10. ความขัดแย้ง
เมื่อ Discord ร่วมมือกับ Make จะช่วยให้กระบวนการทำงานของชุมชนและธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการอัตโนมัติ
ธุรกิจและชุมชนสามารถได้รับประโยชน์จากคู่หูที่ทรงพลังนี้ได้เช่นกัน คุณสามารถใช้ Make เพื่อจัดระเบียบงานง่าย ๆ ใน Discord ได้ รวมถึงการจัดการบทบาท, การส่งการแจ้งเตือน, หรือการกระตุ้นกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนตามข้อความแชทที่เฉพาะเจาะจง
Make ยังสามารถผสานการทำงานกับทางเลือกยอดนิยมของ Discordบางตัวได้ ทำให้การจัดการชุมชนและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- จัดระเบียบงานต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือนและการจัดการสมาชิกใน Discord
- อำนวยความสะดวกในการตอบกลับอัตโนมัติและการแบ่งปันเนื้อหาภายในช่อง Discord
- เชื่อมต่อกิจกรรม Discord กับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Discord
- อาจให้ประโยชน์จำกัดสำหรับธุรกิจที่ไม่เน้นชุมชน
- ต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อผสานกิจกรรม Discord เข้ากับกระบวนการทำงานทางธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคา Discord
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ไนโตร เบสิค: $2. 99/เดือน
- Nitro classic: $4. 99/เดือน
- ไนโตร: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการผสานการทำงานกับ Make
เราได้เห็นแล้วว่าการผสานการทำงานของ Make กับ Calendly, Monday.com และอื่นๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้อย่างมาก เครื่องมือเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้งานต่างๆ เป็นอัตโนมัติและง่ายขึ้น ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ในบรรดาเครื่องมือเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษ ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อกับ Make อีกหนึ่งช่องทางเท่านั้น แต่เป็นแอปเดียวที่คุณจะต้องการสำหรับการจัดการโครงการที่หลากหลาย ทีม และเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ที่แกนหลัก ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มแบบภาพที่ให้คุณรวมข้อมูลในที่ทำงานไว้ที่เดียว และทำงานอัตโนมัติได้อย่างสะดวก
แต่ ClickUp จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อผสานการทำงานกับแอปโปรดอื่น ๆ ของคุณ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดเลย
ผลลัพธ์? ไม่ต้องสลับแอปไปมาอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป การส่งต่องานระหว่างทีมราบรื่นขึ้น และกระบวนการทำงานดำเนินไปโดยอัตโนมัติในเบื้องหลัง คุณจึงสามารถมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญที่สุดได้อย่างเต็มที่ เลิกเสียเวลาและพลังงานกับขั้นตอนการทำงานที่กระจัดกระจายลองใช้ ClickUpแล้วสัมผัสประสิทธิภาพในระดับใหม่ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน