ความสามัคคีในทีม: กลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

ทีมไม่ใช่กลุ่มของบุคคล นั่นถูกต้อง ทีมคือมากกว่าสมาชิกของมัน ทีมคือระบบ ความรู้ และการเชื่อมต่อที่แบ่งปันกันระหว่างพวกเขา
ทีมที่ดูแลระบบเหล่านี้อย่างดี, แบ่งปันความรู้อย่างต่อเนื่อง, และเสริมสร้างความเชื่อมโยงให้แข็งแกร่ง จะมีความสามัคคี และด้วยเหตุนี้ จึงมีประสิทธิภาพ
ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงความสามัคคีและวิธีที่คุณสามารถสร้างทีมที่มีความสามัคคีได้
อะไรคือการประสานงานทีม?
ความสามัคคีของทีมคือความสามารถของทีมในการทำงานเป็นหน่วยเดียวและร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว มันคือความรวมกันของความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็น ความสัมพันธ์ที่ดี และความเข้าใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในทีม
ความสามัคคีในทีมมีลักษณะดังนี้
- หลายมิติ: ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีมในด้านวิชาชีพ พฤติกรรม และอารมณ์
- พลวัต: ไหลลื่นและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เช่น การลาออกของสมาชิกในทีมหรือการเข้าร่วมของสมาชิกใหม่
- รวม: ผลรวมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งหมดภายในทีม; ความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองคนสามารถส่งผลกระทบต่อทั้งทีมได้
- สอดคล้องกับธุรกิจ: มุ่งเน้นที่เป้าหมายทางธุรกิจและทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
- การจัดการ: ขึ้นอยู่กับองค์กร โครงสร้าง วัฒนธรรม ค่านิยม และพฤติกรรมของผู้นำ
ต่างจากตัวชี้วัดที่เข้าใจกันโดยทั่วไป เช่น ประสิทธิภาพหรือผลผลิต ความสามัคคีของทีมเป็นแนวคิดที่กำลังเกิดขึ้นใหม่และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในองค์กรที่ให้บริการ นี่คือเหตุผล
ความสำคัญของการประสานงานในทีม
ความสามารถของทีมในการทำงานร่วมกันอย่างกลมเกลียวเป็นรากฐานของความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความสามัคคีในทีมยังนำไปสู่ประโยชน์อื่นๆ อีกหลายประการ
ประสิทธิภาพของทีม
ทีมที่มีความสามัคคีจะมีความเป็นระเบียบและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. สมาชิกในทีมจะร่วมกันกำจัดความซ้ำซ้อนและการสูญเสียเวลาหรือแรงงานอย่างกระตือรือร้น. พวกเขาจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมให้สูงสุด.
การมุ่งเน้นเป้าหมาย
ความสามัคคีในทีมช่วยในการบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม พวกเขาเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเอง มาตรวัดความสำเร็จของพวกเขาถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน และพวกเขารู้วิธีที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ด้วยการมุ่งเน้นที่เป้าหมาย ทีมที่มีความสามัคคีจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
อำนาจการตัดสินใจของทีม
ทีมที่มีความสามัคคีมีความโปร่งใส มอบอำนาจให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถทำงานอย่างอิสระและสร้างสรรค์ได้ ดังนั้น ทั้งทีมจึงมีบริบทที่เพียงพอในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในทางกลับกัน ผู้จัดการเพียงแค่ให้ทิศทางและสนับสนุนแทนที่จะควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ซึ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และยังช่วยประหยัดเวลาในการบริหารจัดการอีกด้วย
การมีส่วนร่วมของพนักงาน
เมื่อทีมมีความสามัคคี พวกเขาก็จะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นด้วย แต่ละคนจะรู้สึกถึงความผูกพันที่แน่นแฟ้นกับทีมและบริษัท พวกเขามีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและมีแรงจูงใจในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีม
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพ
ความเหนียวแน่นช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมที่มีความเหนียวแน่นจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำแก่ผู้ที่ประสบปัญหา พวกเขารับผิดชอบร่วมกันและส่งมอบผลงานในฐานะทีม
เป็นผลสืบเนื่อง, ความไม่สามัคคีในทีมอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ เช่น ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย, การส่งมอบโครงการล่าช้า, อัตราการลาออกสูง, ความพึงพอใจในงานต่ำ, เป็นต้น
เพื่อป้องกันความไม่สามัคคีในกลุ่ม คุณต้องเรียนรู้ที่จะระบุมันก่อน นี่คือคำแนะนำบางข้อ
วิธีระบุความไม่สามัคคีในทีม
หากคุณกังวลว่าทีมของคุณไม่ได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ แต่ไม่แน่ใจว่าปัญหาคืออะไร ด้านล่างนี้คือสัญญาณบ่งบอกที่ควรสังเกต
ความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข: สมาชิกในทีมกำลังมีความขัดแย้งที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมืออาชีพหรือไม่? หากความขัดแย้งเหล่านี้กลายเป็นความขุ่นเคืองหรือกลายเป็นเรื่องส่วนตัว ทีมของคุณจะขาดความสามัคคี
การขาดความโปร่งใส: ในทีมที่ไม่มีความสามัคคี สมาชิกแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะพูดไม่ชัดเจนหรือปกปิดข้อมูล เมื่อสมาชิกในทีมไม่แบ่งปันข้อมูลอย่างเชิงรุกและเปิดเผย อาจมีปัญหาความไม่มั่นคงหรือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซ่อนอยู่ซึ่งคุณจำเป็นต้องแก้ไข
การโยนความผิด: ทีมที่ไม่มีความสามัคคีมักจะโทษกันเองเมื่อเกิดข้อบกพร่อง สมาชิกในทีมอาจไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
สมาชิกทีมที่ไม่มีความผูกพัน: คุณจะสังเกตเห็นในการประชุมว่าสมาชิกในกลุ่มไม่ได้เสนอความคิดที่ดีที่สุดหรือทำเพียงแค่ขั้นต่ำเท่านั้น พวกเขาอาจไม่รู้สึกอยากร่วมมือหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
การขาดความไว้วางใจ: ทีมที่ไม่มีความสามัคคีมักจะคอยระวังปัญหาอยู่เสมอ และรู้สึกว่าจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง
ความสามัคคีในทีมที่แข็งแกร่งดูตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง
สัญญาณของความสามัคคีในทีมที่แข็งแกร่ง
ทุกทีมที่มีความสามัคคีไม่จำเป็นต้องเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุด แต่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสัญญาณบางประการที่คุณต้องสังเกต
การสื่อสารที่แข็งแกร่ง
การสื่อสารที่ชัดเจนและกระตือรือร้นเป็นรากฐานของความสามัคคีในทีม ซึ่งปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สมาชิกในทีม:
- การแบ่งปันข้อมูลและการยอมรับความท้าทายโดยไม่มีความกลัว
- การพูดคุยกับผู้อื่นอย่างมั่นใจต่อหน้า หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านอีเมล/Slack
- สามารถพูดคุยเรื่องยากหรือถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนได้อย่างสบายใจเพื่อประโยชน์ของโครงการ
- การพูดออกมาและแสดงความคิดเห็นโดยไม่กลัวผลกระทบ
- บันทึกความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและพร้อมส่งมอบงานให้ผู้อื่นเมื่อจำเป็น
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างรวดเร็ว
ทีมที่มีความเหนียวแน่นไม่ได้ปราศจากความขัดแย้ง แต่พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและสุขภาพดี พวกเขาเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายและความไม่เห็นด้วย เมื่อการถกเถียงกลายเป็นความขัดแย้ง พวกเขาจะแก้ไขปัญหาภายในทีมและก้าวผ่านมันไปได้
ความมุ่งมั่นต่อการตัดสินใจ
'ไม่เห็นด้วยแต่ยึดมั่น' เป็นคติประจำใจที่สำคัญของทีมที่เหนียวแน่น เมื่อมีสมาชิกในทีมหนึ่งหรือสองคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ พวกเขาจะยึดมั่นในสิ่งนั้นโดยไม่รีบร้อนพูดว่า 'ฉันบอกแล้ว' หรือทำให้ความก้าวหน้าสะดุดในภายหลัง
ความรับผิดชอบร่วมกัน
ทีมที่มีความสามัคคีรับผิดชอบร่วมกันต่อความสำเร็จและความล้มเหลวทั้งหมด สมาชิกในทีมรับผิดชอบซึ่งกันและกันโดยไม่โทษกันโดยไม่จำเป็น พวกเขาแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบล่วงหน้าหากกำลังเผชิญกับความท้าทายและขอความช่วยเหลือ ผู้ที่ทำผิดพลาดยอมรับและมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
การสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสามัคคีในทีมในระดับนี้ต้องอาศัยการคิดอย่างมีสติและความพยายามอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิบกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง
10 กลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสามัคคีในทีม
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทีมไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้นำทีมและผู้จัดการทุกคนต้องปฏิบัติ เป็นแนวปฏิบัติด้านพฤติกรรมที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำพฤติกรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติได้กับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดใด ๆ ที่คุณมี นี่คือกลยุทธ์บางประการและวิธีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ได้
1. กำหนดภารกิจของคุณ
ทีมที่เข้าใจภารกิจจะรวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย. เพื่อปรับปรุงความสามัคคีของทีม ให้ชี้แจงวิสัยทัศน์ของคุณสำหรับอนาคตผ่านภารกิจที่สามารถดำเนินการได้และมีจุดประสงค์.
- ให้อยู่ในบริบทของความต้องการของตลาดและการแข่งขัน
- ทำให้เกี่ยวข้องกับความต้องการทางอารมณ์และแรงจูงใจร่วมกันของทีม
- เก็บไว้ระยะยาว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
- ทำให้มีจุดมุ่งหมาย
"จัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้เข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ทั่วโลก" คือพันธกิจของ Google สำหรับผลิตภัณฑ์การค้นหาของพวกเขา มันเป็นพันธกิจที่มีบริบท มีความเกี่ยวข้อง ยั่งยืนในระยะยาว และมีจุดมุ่งหมาย มันเป็นพันธกิจที่พนักงานสามารถรวมพลังเพื่อมุ่งสู่ได้ ไม่เพียงแค่ในเวลาทำงานเท่านั้น แต่ในชีวิตของพวกเขาด้วย
เมื่อคุณได้กำหนดภารกิจแล้ว ให้เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ นำไปติดไว้บนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลหรือวิกิของบริษัทเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่ายและบ่อยครั้ง
2. กำหนดเป้าหมายทีมแบบ SMART
หากภารกิจกำหนด 'อะไร' ของทีมคุณ เป้าหมายจะแสดง 'อย่างไร' ให้กำหนดเป้าหมายจากภารกิจของคุณ กำหนดวัตถุประสงค์สำหรับทีมและสมาชิกทีมแต่ละคน ทำให้เป็นเป้าหมาย SMART คือ ต้องเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
เพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีสมาธิกับเป้าหมายของตนตลอดเวลา คุณจำเป็นต้องทำให้เป้าหมายสามารถเข้าถึงได้และติดตามความคืบหน้าตลอดทาง เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีจะช่วยให้สามารถทำเช่นนี้ได้ทั้งสำหรับเป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของทีม
เป้าหมายของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อให้มองเห็นได้และเข้าถึงได้สำหรับทีมตลอดเวลา เพื่อปรับปรุงความสามัคคีของทีม ใช้เป้าหมายของ ClickUp เพื่อมีการสนทนาอย่างละเอียดกับสมาชิกทีมทุกคนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจเป้าหมายของตนเอง
ขจัดความคลุมเครือ พูดคุยเกี่ยวกับความพึ่งพาและความสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนเข้าใจชัดเจนว่าตนเองรับผิดชอบอะไร
3. เสริมสร้างการบริหารโครงการ
ทีมที่มีความสามัคคีต้องการพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน. สำนักงานมักทำหน้าที่เป็นพื้นที่นี้ แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ. ยิ่งสำหรับทีมแบบไฮบริด. เพื่อปรับปรุงความสามัคคีของทีม สร้างระบบการสื่อสารที่แข็งแกร่ง.
การจัดระเบียบโครงการ: จัดตั้งเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม เช่น ClickUp สำหรับการสื่อสารของทีมทั้งหมด แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย และรายการตรวจสอบ เพื่อให้สมาชิกในทีมเข้าใจว่ากิจกรรมประจำวันของพวกเขาส่งผลต่อเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร สื่อสารความคาดหวังและตัวชี้วัดความสำเร็จของแต่ละงานอย่างชัดเจน
ปรับแต่ง: ใช้ ClickUp เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และผู้รับผิดชอบ บันทึกตัวกรองของคุณ อัตโนมัติภารกิจ/เหตุการณ์ที่ซ้ำกัน เช่นการประชุมสแตนด์อัพ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัจฉริยะ ตีความโค้ดได้โดยตรงใน ClickUp
จัดการโครงการของคุณในแบบที่เหมาะสมกับคุณด้วยระบบการจัดการโครงการแบบกำหนดเองของ ClickUp
การสื่อสารภายในทีม: เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถตั้งคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านการแสดงความคิดเห็นแบบซ้อนและมุมมองแชทของ ClickUp
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อะไรจะดีไปกว่านี้? ให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp ให้สมาชิกในทีมของคุณทราบเมื่อคนอื่นกำลังพิมพ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
หากคุณเป็นมือใหม่ลองใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ปรับแต่งตามความต้องการของคุณและทำให้เป็นของคุณเอง!
4. แบ่งปันความรู้
เพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนในทีมต้องมีความรู้และบริบทครบถ้วนตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ในความเร่งรีบของโครงการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลอาจหลุดรอดไปได้โดยง่าย
ใช้เครื่องมือการร่วมมือในโครงการเช่นClickUp เพื่อแบ่งปันความรู้, สร้างวิกิ, และเชื่อมต่อพวกมันกับกระบวนการทำงาน
ClickUp Docsหน้าเอกสารแบบซ้อน, ตัวเลือกการจัดรูปแบบ, บุ๊กมาร์กที่ฝังไว้, และอื่น ๆ ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแบ่งปันความรู้ได้ทั่วทั้งทีม พวกเขายังสามารถแก้ไขเอกสารเหล่านี้, ติดแท็กผู้ใช้, เพิ่มความคิดเห็น, และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ ทำให้ความรู้ขององค์กรได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
5. ระดมความคิดร่วมกัน
เพื่อให้ 'ไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับ' ทำงานได้ สมาชิกทีมต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่ต้น พวกเขาต้องเห็นปัญหา ทางแก้ไขที่เป็นไปได้ และกระบวนการคิดที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจสุดท้าย
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการนำทีมมาร่วมกันระดมความคิดClickUp Whiteboardช่วยให้คุณวาดรูป ใส่รูปร่าง เขียนข้อความ แทรกโน้ตแบบสติ๊กเกอร์ ติดแท็กผู้ใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด สร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ วางแผนกระบวนการทำงาน หรือจัดระเบียบงานต่างๆ ให้ใช้ไวท์บอร์ดเพื่อสร้างความโปร่งใส เชิญชวนให้แสดงความคิดเห็นและสร้างความเห็นพ้องร่วมกัน
6. สร้างความไว้วางใจ
เพื่อความโปร่งใส สมาชิกในทีมจำเป็นต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน พวกเขาต้องเชื่อว่าความท้าทายและข้อบกพร่องของตนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อเสียเปรียบ สร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ—นำโดยเป็นแบบอย่าง
ดำเนินการทบทวนอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ ยอมรับข้อผิดพลาดของคุณ จดบันทึกจากการทบทวนเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดนั้นไม่เป็นไรตราบใดที่เราเรียนรู้จากมัน
ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมยอมรับข้อผิดพลาดของตนอย่างตรงไปตรงมาเช่นกัน เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น จงชื่นชมพวกเขาและช่วยให้พวกเขาแก้ไขข้อผิดพลาด
7. ฉลองความสำเร็จ
การเสริมแรงทางบวกเกิดจากการเฉลิมฉลองเมื่อทำงานได้ดี เมื่อใดก็ตามที่คุณทำสปรินต์เสร็จหรือแก้ปัญหาได้ ให้เฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกันเป็นทีม นำทีมทั้งหมดมารวมกัน
จัดกิจกรรมสร้างทีมเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจกันและกันมากขึ้น ในระหว่างกิจกรรมเหล่านี้:
- ขอบคุณสมาชิกในทีมของคุณสำหรับการมีส่วนร่วม
- ระบุและยอมรับความพยายามที่โดดเด่น
- ชื่นชมพฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีในทีม
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาระหว่างสมาชิกในทีมที่มีความขัดแย้ง
- เชื่อมโยงความสำเร็จนี้กลับไปยังเป้าหมายและพันธกิจของทีม
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการนำเสนอภาพรวมในระดับสูงและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด พร้อมรายงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์
8. การกระจายอำนาจการตัดสินใจ
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของความสามัคคีในทีมคือการรวมศูนย์อำนาจ ผู้จัดการมักกลายเป็นกาวที่ยึดทีมไว้ด้วยกัน โดยตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเอง
สิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอิสระ ซึ่งจำเป็นต่อความสามัคคีในทีม นอกจากนี้ยังอาจขัดขวางประสิทธิภาพของกระบวนการอีกด้วย
เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ให้กระจายอำนาจการตัดสินใจอย่างจริงจัง มอบหมายปัญหาให้ และส่งเสริมให้สมาชิกทีมค้นหาทางแก้ไขปัญหา ขอความคิดเห็นจากพวกเขาเกี่ยวกับการตัดสินใจ (เท่าที่สมเหตุสมผล)
ฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกในทีมให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ จัดสรรงบประมาณตามดุลยพินิจให้กับแต่ละทีมเพื่อใช้จ่ายสำหรับเครื่องมือที่จำเป็น
9. ส่งเสริมความขัดแย้งที่สร้างสรรค์
ในงานที่ต้องใช้ความรู้ มุมมองที่หลากหลายมีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างซอฟต์แวร์หรือสถาปัตยกรรม งานทุกชิ้นจะแข็งแกร่งขึ้นจากการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของสมาชิกในทีมที่มีความหลากหลาย
ในระหว่างการหารือเกี่ยวกับความคิดที่หลากหลาย ความไม่เห็นด้วยย่อมเกิดขึ้นได้ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่จะส่งเสริมการหารือที่มีสุขภาพดีระหว่างสมาชิกทีมที่ไม่เห็นด้วยเพื่อให้ความขัดแย้งสามารถได้รับการแก้ไข
ตั้งใจฟังสิ่งที่แต่ละคนพูดอย่างจริงจัง ถามคำถามที่เจาะลึกถึงเหตุผลของพวกเขา นำการสนทนาไปสู่การหาทางออกแทนที่จะมัวแต่ยึดติดกับว่าใครถูกหรือผิด
นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้จัดการต้องทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในทุกความขัดแย้งเสมอไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ผู้จัดการควรสร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมสามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผยและแก้ไขความขัดแย้งด้วยตนเองกิจกรรมสร้างทีมที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการความขัดแย้งเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมสิ่งนี้
10. จ้างงานเพื่อความสามัคคีในทีม
ก่อนอื่นใด ให้คำนึงถึงความสามัคคีของทีมในระหว่างการจ้างงาน นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณควรจ้างคนที่มีความคิดเห็นคล้ายกัน ในทางตรงกันข้าม ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าทีมที่มีความหลากหลายนั้นดีกว่าสำหรับธุรกิจ
อย่างไรก็ตามบรรยากาศการทำงานของทีมจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมทีม เพื่อสร้างกลุ่มที่มีความสามัคคี ผู้จัดการต้องมั่นใจว่าสมาชิกใหม่จะไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเป็นพิเศษ มองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังนี้:
- ทักษะการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
- ความสามารถในการรับฟังข้อเสนอแนะและแก้ไขข้อขัดแย้ง
- ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและแบ่งปันความสำเร็จร่วมกัน
- วางเรื่องการเมืองไว้ก่อนเพื่อประโยชน์ของทีม
ที่สำคัญกว่านั้น จ้างงานและจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม ความไม่เท่าเทียมและความรู้สึกไม่ยุติธรรมจะส่งผลต่อความสามัคคีในทีม
สร้างทีมที่เหนียวแน่นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp
เพื่อให้ทีมมีความสามัคคี จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่รอบคอบ วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง และพื้นที่ทำงานที่ร่วมมือกันClickUp teamsช่วยให้สามารถทำสิ่งเหล่านี้และอื่น ๆ ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpถูกออกแบบมาให้เป็นแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม งานและงานย่อยจะช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและชัดเจนยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นช่วยส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผย กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดช่วยในการแก้ปัญหาและการระดมความคิดร่วมกัน
ClickUp Docs รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียวและทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ เป้าหมายและแดชบอร์ดช่วยให้ทุกคนมีมุมมองที่จำเป็นในการขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้า สร้างทีมที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUpสมัครใช้งานฟรีวันนี้