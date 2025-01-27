10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wix ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Wix เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์และโฮสติ้งเว็บไซต์ฟรี ผู้ใช้ชื่นชอบฟังก์ชันการทำงานและราคา ทำให้ซอฟต์แวร์นี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและบริษัทที่มีงบประมาณจำกัด
แต่ Wix ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทุกธุรกิจ. ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการตัวเลือกที่ราคาประหยัดและง่ายต่อการสร้างเว็บไซต์. มีข้อจำกัดอยู่ที่ไม่กี่แบบให้เลือก. นั่นหมายความว่ามันยากที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่นจากคู่แข่ง และยากที่จะสร้างเว็บไซต์แบบกำหนดเองที่มีคุณสมบัติขั้นสูง.
โชคดีที่ Wix ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณเมื่อพูดถึงการสร้างเว็บไซต์.
ที่นี่ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Wix เราจะครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ราคาและการให้คะแนน ไปจนถึงคุณสมบัติและข้อจำกัด เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรใน ทางเลือกของ Wix?
ไม่ใช่ทุกทางเลือกของ Wix จะเหมือนกัน บางตัวเลือกอาจมีแนวทางที่คล้ายกัน โดยให้บริการพื้นฐานที่ใครก็สามารถใช้ได้ ขณะที่บางตัวเลือกมุ่งเน้นการปรับแต่งเพิ่มเติม ซึ่งอาจต้องการความรู้ด้านการเขียนโค้ดหรือการเรียนรู้เพื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงได้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wix คือ:
- คุณสมบัติของอีคอมเมิร์ซ: หากคุณดำเนินแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหรือร้านค้าออนไลน์ คุณจะต้องมีเว็บบิลเดอร์ที่มีระบบประมวลผลการชำระเงินและเครื่องมืออีคอมเมิร์ซอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการลากและวาง: ผู้สร้างเว็บไซต์หลายรายมีเครื่องมือลากและวาง ซึ่งช่วยให้ฟรีแลนซ์และผู้เริ่มต้นสามารถย้ายส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและน่าสนใจ
- บทเรียน และการสนับสนุนลูกค้า: หากคุณเป็นบล็อกเกอร์มือใหม่ ควรหาทางเลือกของ Wix ที่มีบทเรียนเพื่อช่วยให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น
- แผนราคา: ผู้สร้างเว็บไซต์อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะเมื่อมีตัวเสริมเช่นปลั๊กอิน, โดเมนส่วนตัว, และโฮสติ้งเว็บไซต์ เลือกเครื่องมือที่มีแผนราคาหลายแบบเพื่อให้คุณสามารถเลือกแผนที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
- เครื่องมือวิเคราะห์: ทางเลือกบางตัวสำหรับ Wix มีเครื่องมือการขาย, รายงาน, และ SEO ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ที่ดีขึ้นเพื่อเพิ่มการแปลง
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wix ที่ควรใช้ในปี 2024
พร้อมที่จะค้นพบทางเลือกแทน Wix หรือยัง? ที่นี่คุณจะพบกับรายการเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุด โซลูชันอีคอมเมิร์ซ และซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อสร้างเว็บไซต์ในฝันของคุณ ?
1. WordPress
WordPress เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้มากที่สุด พร้อมให้บริการปลั๊กอินนับพันตัวเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถทำทุกอย่างได้ ตั้งแต่โหลดแผนที่ จัดการการชำระเงิน ไปจนถึงติดตามการวิเคราะห์ WordPress hosting และเครื่องมือเว็บไซต์ของ WordPress ช่วยให้คุณสามารถจัดการการออกแบบเว็บไซต์ได้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WordPress
- ปลั๊กอินและวิดเจ็ตมีตัวเลือกการปรับแต่งและความสามารถในการขยายตัวหลายพันรายการสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การตลาดผ่านอีเมล และการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
- การสำรองข้อมูลช่วยปกป้องงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบทความในบล็อกหรือเวอร์ชันเก่าของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณไม่สูญเสียทุกอย่าง แม้ว่าจะเกิดข้อผิดพลาดก็ตาม
- ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ด้วย CSS, HTML และตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ให้คุณสร้างโค้ดตามความต้องการหรือใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเว็บไซต์ให้มีชีวิตชีวา
- แม่แบบเว็บไซต์ WordPress หลายแบบมาพร้อมกับร้านค้าออนไลน์ ทำให้การประมวลผลการชำระเงินและการขายเป็นเรื่องง่ายบนเว็บไซต์ของคุณ
- 5% ของเวลาของบริษัทถูกจัดสรรเพื่อสร้างชุมชนโค้ดโอเพนซอร์สฟรีบน WordPress
ข้อจำกัดของ WordPress
- เว็บไซต์สร้างฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานมีความหลากหลายและต้องใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้การใช้งานทุกอย่าง
WordPress ราคา
- ฟรี
- ส่วนตัว: $9/เดือน
- พรีเมียม: $18/เดือน
- ธุรกิจ: $40/เดือน
- การค้า: ฿70/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $25,000 ต่อปี
การจัดอันดับและรีวิวของ WordPress
- G2: 4. 4/5 (8,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,700+ รีวิว)
2. Shopify
Shopify เป็นระบบจัดการเนื้อหาและเครื่องมืออีคอมเมิร์ซที่ผู้ประกอบการและธุรกิจเลือกใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์และประมวลผลการชำระเงิน เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ยอดนิยมนี้ให้บริการหน้าร้านค้าออนไลน์ การทำธุรกรรมที่จุดขายที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือครบวงจรเพื่อเพิ่มยอดขายบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Shopify
- ระบบชำระเงินหลายช่องทางช่วยให้การจัดการทุกอย่างตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงินแบบกำหนดเองเป็นเรื่องง่าย
- การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันทางธุรกิจ,ซอฟต์แวร์การตลาด, และเครื่องมือการขาย ช่วยให้คุณสามารถขยายขอบเขตการเข้าถึง, เพิ่มการมีส่วนร่วม, และกระตุ้นให้เกิดการแปลง
- จัดการสินค้าคงคลังและทรัพยากรเพื่ออัปเดตเว็บไซต์ของคุณได้ทันทีตามความพร้อมใช้งานล่าสุด
- ธีมหลายพันแบบและแอปมากกว่า 8,000 รายการ พร้อมตัวเลือกชื่อโดเมนที่กำหนดเอง หมายความว่าคุณเว็บไซต์ของคุณจะมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างแน่นอน
ข้อจำกัดของ Shopify
- ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย จึงมีช่วงการเรียนรู้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน
- แผนพรีเมียมมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
Shopify ราคา
- พื้นฐาน: $39/เดือน
- Shopify: $105/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Shopify
- G2: 4. 4/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,200+ รีวิว)
3. Squarespace
Squarespace เป็นผู้สร้างเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่งเริ่มต้น ใช้เพื่อจองนัดหมาย ขายสินค้า หรือให้บริการในหลากหลายอุตสาหกรรม แคมเปญอีเมลและเครื่องมือโซเชียลในตัวช่วยสนับสนุนการสร้างเว็บไซต์ของคุณโดยขยายการเข้าถึงและสร้างแบรนด์ของคุณ
Squarespace คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กรองผ่านเทมเพลตหลายสิบแบบตามอุตสาหกรรม หมวดหมู่ หรือสไตล์ เพื่อเริ่มสร้างเว็บไซต์ได้ในไม่กี่นาที—หรือสร้างเทมเพลตแบบกำหนดเองเพื่อแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์
- คุณสมบัติของอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการประมวลผลการชำระเงิน, หน้าชำระเงิน, และเครื่องมือการจัดส่งและการจัดการคำสั่งซื้อเบื้องหลัง ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือกำหนดเวลาและปฏิทินในตัวช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถนัดหมายและให้บริการได้
- เครื่องมือการตลาดและ SEO รวมถึงการผสานรวมกับโซเชียลมีเดียเพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง
ข้อจำกัดของ Squarespace
- ตัวเลือกการประมวลผลการชำระเงินน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การทำธุรกรรม ณ จุดขายอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และคุณไม่สามารถเปิดใช้งานการขายหลายสกุลเงินได้
Squarespace ราคา
- ส่วนบุคคล: 23 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $33/เดือน
- พาณิชย์ พื้นฐาน: $36/เดือน
- พาณิชย์ขั้นสูง: $65/เดือน
Squarespace คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
4. Weebly
Weebly—แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่นำเสนอโดย Square—เป็นเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น พร้อมแอปมือถือสำหรับสร้างเว็บไซต์แม้ในขณะที่คุณไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน Weebly เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพที่มีเวลาจำกัดและต้องการเปิดตัวเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว หรือธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงหน้าเว็บที่มีอยู่ให้ง่ายขึ้น ความสะดวกในการใช้งานหมายความว่าใครก็ตามที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้ามาสร้างและเปิดตัวหน้าแลนดิ้งได้อย่างรวดเร็วทันใจ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weebly
- บริการโฮสติ้งโดเมนฟรีสำหรับซับโดเมนเป็นจุดเริ่มต้นระดับพื้นฐานสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในการสำรวจการมีเว็บไซต์ของตัวเอง
- ธีมที่คัดสรรโดยนักออกแบบช่วยเพิ่มความมืออาชีพให้กับเว็บไซต์ใด ๆ
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางใช้งานง่ายสำหรับทุกคน และเครื่องมือปรับแต่งสำหรับรูปภาพและวิดีโอทำให้หน้าแลนดิ้งเพจมีความน่าสนใจมากขึ้น
- การวิเคราะห์แบบบูรณาการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถิติเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพได้
ข้อจำกัดของ Weebly
- หนึ่งในทางเลือกที่ง่ายที่สุดของ Wix แต่ก็ยังมีข้อจำกัดเมื่อพูดถึงการปรับแต่ง
- หากคุณต้องการโทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า คุณจะต้องมีแผนแบบชำระเงิน
Weebly ราคา
- ฟรี
- ส่วนตัว: 10 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $12/เดือน
- ประสิทธิภาพ: $26/เดือน
คะแนนและรีวิว Weebly
- G2: 4. 1/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
5. ฮับสปอต
HubSpotมีเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวางฟรีเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามโดยไม่ต้องใช้ทักษะการเขียนโค้ดหรือเทคนิคใดๆ หนึ่งในเครื่องมือบล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันผสมผสานความเรียบง่ายและการปรับแต่งที่ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นรวมถึงนักพัฒนาที่เคยสร้างเว็บไซต์มาแล้วหลายร้อยแห่ง
HubSpot เว็บไซต์บิลเดอร์ คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มองเห็นภาพทันทีว่าหน้าแลนดิ้งเพจของคุณจะมีลักษณะอย่างไรด้วยตัวแก้ไขแบบเรียลไทม์
- เริ่มต้นด้วยธีมหลายร้อยแบบและสไตล์หลายสิบแบบที่คุณสามารถผสมผสานเพื่อสร้างลุคที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง
- ใช้โดเมนที่กำหนดเองได้ฟรี—สิ่งที่ผู้ให้บริการทางเลือกของ Wix ส่วนใหญ่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- แพลตฟอร์มลูกค้าแบบบูรณาการช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถจัดการคำขอฟีเจอร์ รายงานข้อบกพร่อง และคำถามต่าง ๆ ได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของ HubSpot Website Builder
- ความสามารถในการขยายขนาดมีจำกัด ทำให้เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
- ระบบ CMS ไม่บันทึกประวัติเวอร์ชัน
HubSpot Website Builder ราคา
- ฟรี
HubSpot เว็บไซต์บิลเดอร์ คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Pixpa
Pixpa คือเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลที่ต้องการสร้างโปรไฟล์, แชร์ผลงาน, หรือขายบริการออนไลน์. เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกที่เรียบง่ายกว่า Wix และไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแผนอีคอมเมิร์ซที่มีฟังก์ชันสูงและแบนด์วิดท์ที่กว้างขวาง. หากคุณต้องการเว็บไซต์ที่เรียบง่ายเพื่อแชร์ผลงานของคุณ, ให้บริการ, และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพ, คุณควรเลือกใช้เครื่องมือนี้. ?
คุณสมบัติเด่นของ Pixpa
- ผู้สร้างเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอกมอบเทมเพลตมากกว่า 150 แบบ
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันผ่านอีเมลและแชท หมายความว่าคุณสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาหากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการออกแบบหรือทางเทคนิค
- เครื่องมืออีคอมเมิร์ซแบบจำกัดประกอบด้วยระบบชำระเงินที่เรียบง่ายและมีแบรนด์ของคุณเอง รวมถึงการควบคุมสต็อกสำหรับไฟล์ดิจิทัลและบริการต่างๆ
- ด้วยเครื่องมือและการเชื่อมต่อมากกว่า 100 รายการในแอปสโตร์ คุณสามารถเชื่อมต่อทุกสิ่งตั้งแต่ช่องทางการสื่อสารไปจนถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ Pixpa
- มันไม่ใช่เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง
- มันไม่สามารถปรับขนาดหรือปรับแต่งได้เท่ากับทางเลือกอื่น ๆ ของ Wix
Pixpa ราคา
- พื้นฐาน: $8/เดือน
- ผู้สร้าง: $15/เดือน
- มืออาชีพ: $20/เดือน
- ขั้นสูง: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Pixpa
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
7. Webnode
Webnode เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่มีเทมเพลตให้เลือกหลายสิบแบบ พร้อมการสนับสนุน AI และตัวแก้ไขบล็อกเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตา ใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากกว่าทางเลือกอื่นอย่าง Wix ที่สามารถปรับแต่งได้สูง ใช้สร้างเว็บไซต์ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webnode
- เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ด้วย AI สร้างเนื้อหาและสร้างภาพเพื่อใช้ในทุกหน้าของเว็บไซต์ของคุณ
- ฟังก์ชันการใช้งานของแอปช่วยให้คุณสามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต
- รูปแบบการจัดวางแบบบล็อกช่วยให้เพิ่มบริบทและย้ายส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเลื่อนดูที่ราบรื่น
- แผนราคาที่คุ้มค่าทำให้เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกงบประมาณ
ข้อจำกัดของ Webnode
- มีตัวเลือกการปรับแต่งน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบในการออกแบบหน้าเว็บ
- แม้ว่าเว็บไซต์จะระบุว่าคุณสามารถมีเว็บไซต์ของคุณในหลายภาษาได้ แต่การสลับภาษาอาจเกิดปัญหาขัดข้องได้
Webnode ราคา
- ฟรี
- จำกัด: $4. 90
- มินิ: $8. 90
- มาตรฐาน: $14. 90
- โปรฟี: $24. 90
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Webnode
- G2: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
8. HostGator
ต้องการสร้างเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการเรียนรู้มากมายใช่ไหม? ลองใช้ HostGator ผู้สร้างเว็บไซต์ที่ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างการออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HostGator
- การเข้าถึงภาพสต็อกและวิดีโอมากกว่า 2 ล้านรายการ หมายความว่าคุณสามารถเลือกกราฟิกที่แสดงถึงแบรนด์ของคุณได้
- เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อมต่อกันมีฟีเจอร์ฟีดโซเชียลที่สามารถฝังได้และปุ่มที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ในทุกช่องทาง
- ใบรับรอง SSL ช่วยให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลของพวกเขาปลอดภัย
- โฮสติ้งเว็บไซต์ในตัวหมายถึงการโหลดที่เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ HostGator
- การสนับสนุนลูกค้าที่ล่าช้าอาจนำไปสู่ความล่าช้าในการสร้างเว็บไซต์
- หากคุณต้องการกู้คืนเว็บไซต์ของคุณจากข้อมูลสำรอง คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
HostGator ราคา
- เริ่มต้นด่วน: $12.95/เดือน
- เว็บไซต์ด่วน: $14.98/เดือน
- ร้านด่วน: $26.98/เดือน
คะแนนและรีวิว HostGator
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
9. Web. com
Web.com เป็นผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AI ที่ทำงานหนักทั้งหมดให้คุณ เพียงตอบคำถามไม่กี่ข้อเครื่องมือ AIจะสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ชื่อโดเมน โลโก้ และเนื้อหาของเว็บไซต์ให้คุณ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกให้คุณสร้างเว็บไซต์ของคุณเองได้หากคุณต้องการควบคุมกระบวนการสร้างในบางส่วน
Web.com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือ AI ในตัวจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงการออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจและการสร้างโลโก้
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยประกอบด้วยใบรับรอง SSL, สำเนาสำรองเว็บไซต์ และเครื่องมือเพื่อป้องกันการคุกคามออนไลน์
- คุณสมบัติการตลาดมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ในตัว, ไดเรกทอรีออนไลน์, และการผสานรวมกับ Google Workspace
- แผนราคาหลายแบบให้ความยืดหยุ่นสำหรับทีมที่ต้องการเพียงการสร้างเว็บไซต์ และทีมที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมในกระบวนการวางแผนการตลาด
ข้อจำกัดของ Web.com
- ไม่มีการปรับแต่งมากนักเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- คุณไม่สามารถลากและวางองค์ประกอบเช่นป๊อปอัพและปฏิทินได้
Web.com ราคา
- เว็บไซต์: $19. 99
- เว็บไซต์ + การตลาด: $24.99
- ร้านค้าออนไลน์: $34. 99
- ตลาดออนไลน์: $49. 99
Web.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 3. 7/5 (100+ รีวิว)
10. คอนเทนต์ฟูล
Contentful ใช้แนวทางที่ให้ความสำคัญกับเนื้อหาเป็นอันดับแรกในการสร้างเว็บไซต์ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ดึงดูดสายตา คุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคก็สามารถสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามได้ ด้วยเครื่องมือนี้
คุณสมบัติเด่นของ Contentful
- การเข้าถึงตามบทบาทที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้
- อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและตัวแก้ไขแบบ "เห็นผลตามที่คุณเห็น" (WYSIWYG) ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกอย่างได้เหมือนจริงในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่
- ด้วยประวัติเวอร์ชันในตัว คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและกู้คืนเวอร์ชันเก่าได้อย่างง่ายดาย
- แม่แบบช่วยเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณและเร่งเวลาในการดำเนินการ
ข้อจำกัดของเนื้อหา
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการปรับแต่งเพิ่มเติมในส่วนหลังบ้าน
- การผสานรวมไม่แข็งแกร่งเท่ากับทางเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Contentful
- ฟรี
- พื้นฐาน: $300/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Contentful
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
เครื่องมือการตลาดอื่น ๆ
ในขณะที่ Wix และทางเลือกอื่น ๆ ของ Wix นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเว็บไซต์และหน้า landing page แต่พวกเขาไม่ได้ให้บริการที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานหรือแคมเปญการตลาดเมื่อคุณเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณแล้ว สำหรับสิ่งนั้น คุณจะต้องใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ซึ่งสามารถช่วยคุณสร้างเนื้อหาสำหรับแคมเปญการตลาด จัดการกระบวนการทางการตลาด และติดตามความสำเร็จตามตัวชี้วัด KPI ได้ ?
คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ทีมการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานและบรรลุเป้าหมาย ด้วยคุณสมบัติมากมายหลายร้อยอย่าง คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการสำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการการตลาดของคุณ—ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการวิเคราะห์ความสำเร็จของแคมเปญสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ
คุณสมบัติการตลาดของ ClickUpมอบอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมมุมมองต่าง ๆ มากมายเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการของคุณได้ชัดเจน สร้างแผนที่ทางการตลาดและเชื่อมต่อเข้ากับงานเพื่อให้สามารถแบ่งงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้ชัดเจน เพิ่มธงความสำคัญและความเกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเน้นงานที่ต้องทำเป็นอันดับแรกได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เนื้อหาหมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ตั้งแต่การระดมความคิดแคมเปญโซเชียลมีเดียไปจนถึงการสร้างรายงาน การแจ้งเตือนและการทริกเกอร์ที่กำหนดเองช่วยให้ทุกคนทราบเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นหรือเมื่อต้องการความสนใจ
ClickUp AIยกระดับการสร้างเนื้อหาไปอีกขั้น ช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น เครื่องมือแก้ไขในตัวช่วยตรวจทานงานของคุณในขณะที่เครื่องมือแนะนำทำให้งานเขียนของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น ใช้เพื่อเขียนจดหมายข่าวทางอีเมล โพสต์โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม หรือบทความบล็อกที่เน้น SEO
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือเขียน AI ของ ClickUpช่วยประหยัดเวลาและทำให้เนื้อหาของคุณโดดเด่นจากฝูงชนด้วยบรรณาธิการ, ผู้สรุป, และคุณสมบัติอื่น ๆ
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณเชื่อมต่อแอปและเครื่องมือของบุคคลที่สามที่คุณชื่นชอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่สะดวกสบาย
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน เพื่อจัดการกำลังการผลิตและทรัพยากร รวมถึงติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินแผนการตลาดหรือสร้างเครื่องมืออีคอมเมิร์ซล้ำสมัย
- แม่แบบหลายพันแบบ รวมถึงแม่แบบการเขียนเนื้อหา ทำให้การสร้างเนื้อหาทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมือใหม่
- ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซ้อนและไร้สาระ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าได้
- ใช้เทมเพลตการจัดการบล็อกของ ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างโพสต์บล็อกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และติดตามกระบวนการเขียนของคุณก่อนเผยแพร่บน CMS อย่าง Wix!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ไม่มีให้บริการในแผนฟรี แต่แผนชำระเงินเหมาะกับงบประมาณส่วนใหญ่ เนื่องจากเริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือน
- มีคุณสมบัติมากมาย ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำความรู้จักกับทั้งหมด
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
จัดการเว็บไซต์และกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ด้วยทางเลือกแทน Wix เหล่านี้ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ที่ดึงดูดสายตาสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เลือกจากเครื่องมือที่ง่าย ไม่ต้องการโค้ด หรือเลือกปรับแต่งด้วยแพลตฟอร์มขั้นสูงที่ผสานรวมกับปลั๊กอินหลายสิบตัวได้ ระหว่างการสร้างเว็บไซต์และหลังจากนั้น จัดการขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องมือจัดการโครงการเช่นClickUp
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างกระบวนการที่ดีขึ้นสำหรับทีมการตลาดและทีมพัฒนาของคุณ ด้วย AI ที่ติดตั้งไว้แล้ว เนื้อหาทั้งหมดของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นหน้าแลนดิ้งเพจหรือบทความบล็อก—จะมีความน่าสนใจ มีประสิทธิภาพ และดึงดูดผู้ใช้มากขึ้น สร้างพื้นที่สำหรับโครงการต่างๆ และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานและบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้น ?