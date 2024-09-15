10 ตัวอย่างและกรณีการใช้งานระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การสร้างสัญญาสำหรับลูกค้าใหม่โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการร่างสัญญา การกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การปรับแก้เงื่อนไข การแปลงเป็นไฟล์ PDF หรือรูปแบบอื่น ๆ และการส่งออกไปเพื่อขออนุมัติและลงนาม
หลายขั้นตอนเหล่านี้อาจเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ แต่ด้วยการทำงานอัตโนมัติของระบบ คุณเพียงแค่กรอกแบบฟอร์ม และระบบจะจัดการทุกอย่างให้คุณ ตั้งแต่การสร้างสัญญา การส่งออกไปเพื่อลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ และการติดตามทุกอย่าง
ตามการสำรวจของ McKinseyพบว่า 66% ขององค์กรกำลังทดลองใช้ระบบอัตโนมัติในหน่วยธุรกิจต่างๆ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเป็นส่วนสำคัญของแนวโน้มนี้ ซึ่งแตกต่างจากการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการธุรกิจที่ครอบคลุมกระบวนการที่กว้างขึ้น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงงานแต่ละงานภายในกระบวนการเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของบุคลากรให้มุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่ามากขึ้น มาทำความเข้าใจเครื่องมือและตัวอย่างที่สามารถช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงานของคุณกัน
พื้นฐานของการทำงานอัตโนมัติ
การทำงานแบบอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนขั้นตอนที่น่าเบื่อและต้องทำด้วยมือให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น แต่ด้วยวิธีการมากมายในการจัดโครงสร้างการทำงาน การหาแนวทางที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องที่ปวดหัวได้
สามประเภทของกระบวนการทำงาน
- กระบวนการทำงานแบบลำดับ: ในกระบวนการทำงานแบบลำดับ งานจะเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไปในลักษณะเป็นเส้นตรง ตัวอย่างเช่น การประมวลผลคำสั่งซื้อออนไลน์จะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการชำระเงิน การบรรจุสินค้า และการจัดส่งสินค้า กระบวนการนี้มีความตรงไปตรงมาและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เป็นกิจวัตรหรืองานประจำ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ ถูกกำหนดไว้แน่นอนและผลลัพธ์โดยทั่วไปสามารถคาดการณ์ได้
- เวิร์กโฟลว์เครื่องสถานะ: การทำงานจะเปลี่ยนสถานะตามเงื่อนไขเฉพาะในเวิร์กโฟลว์เครื่องสถานะ ตัวอย่างเช่น ตั๋วสนับสนุนลูกค้าสามารถเริ่มต้นเป็น 'ใหม่' และจากนั้นกลายเป็น 'ได้รับมอบหมาย', 'กำลังดำเนินการ', 'แก้ไขแล้ว', หรือแม้กระทั่ง 'เปิดใหม่' มันมีความยืดหยุ่นและสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้
- กระบวนการทำงานตามกฎเกณฑ์: งานจะถูกนำทางตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกระบวนการทำงานตามกฎเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น การขอสินเชื่ออาจได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธตามคะแนนเครดิต รายได้ และปัจจัยอื่น ๆ เนื่องจากกระบวนการทำงานเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้สูง จึงเหมาะสำหรับการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีจุดตัดสินใจหลายจุด เช่น การตรวจจับการฉ้อโกง การประมวลผลคำขอประกันภัย หรือกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบไดนามิก
สามองค์ประกอบของกระบวนการทำงาน
กระบวนการทำงานโดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญสามประการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบเหล่านี้ได้แก่:
- ข้อมูลนำเข้า: ประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเริ่มกระบวนการทำงาน อาจรวมถึงคำขอจากลูกค้า ข้อมูลสรุปเนื้อหา หรือวัตถุดิบดิบ คุณภาพของข้อมูลนำเข้านี้มีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์สุดท้าย แหล่งข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกันต้องการวิธีการจัดการเฉพาะ เช่น ข้อมูลดิจิทัลสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ข้อมูลทางกายภาพอาจต้องสแกนหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- กระบวนการ: หมายถึงลำดับขั้นตอนหรือการกระทำที่จำเป็นในการเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ กำหนดเป้าหมาย แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย จัดลำดับงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า งานแต่ละประเภทต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการปรับให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญ วิธีการจัดการกระบวนการที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Lean และ Six Sigma สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการทำงานในธุรกิจได้
- ผลลัพธ์: ผลลัพธ์คือสิ่งที่ได้รับเป็นผลลัพธ์สุดท้ายจากกระบวนการทำงาน อาจเป็นเอกสาร ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ตรงตามข้อกำหนดโดยการกำหนดให้ชัดเจน ทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และรักษาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
เพื่ออธิบายวิธีการทำงานของระบบการทำงาน (workflow) ให้ชัดเจนขึ้น ขอให้เราดูแผนภาพระบบการทำงานของกระบวนการขอใช้งบลงทุน (CapEx) ที่ทั่วไปกันก่อน ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักงานยื่นแบบฟอร์มที่ระบุรายละเอียดของคำขอของพวกเขา แบบฟอร์มนี้จะถูกส่งไปยังผู้จัดการแผนกของพวกเขาก่อนเพื่อขออนุมัติเบื้องต้น
เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คำขอจะถูกประเมินตามจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อกำหนดผู้อนุมัติทางการเงินที่เหมาะสม หลังจากได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายแล้ว ข้อมูลที่ขอจะถูกโอนไปยังระบบบัญชี ซึ่งอาจทำให้เกิดการดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การซื้อหรือการติดตามค่าใช้จ่าย
กระบวนการทีละขั้นตอนนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคำขอ CapEx ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามการควบคุมทางการเงิน และรักษาความโปร่งใสตลอดวงจรการอนุมัติ
10 ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
ระบบการทำงานอัตโนมัติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้อย่างมากในหลากหลายแผนก66% ของพนักงานที่มีความรู้กล่าวว่าระบบอัตโนมัติช่วยให้พวกเขามีเวลาไปมุ่งเน้นกับโครงการที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น
มาสำรวจตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม 10ตัวอย่างของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน (Workflow Automation) ในหลากหลายสาขาธุรกิจ
1. กระบวนการทำงานของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์คือการเดินทางที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการล้าสมัย การเดินทางนี้มักประกอบด้วยสี่ขั้นตอน ได้แก่ การแนะนำ การเติบโต ความสมบูรณ์ และการเสื่อมถอย การทำงานอัตโนมัติ ซึ่งหมายถึงการทำภารกิจโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด สามารถทำให้ขั้นตอนเหล่านี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
ระบบอัตโนมัติสามารถเร่งกระบวนการทดสอบเมื่อมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเข้ากันได้กับระบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถจัดการคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และข้อสอบถามจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น
2. กระบวนการทำงานของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติอาจเห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านการสนับสนุนลูกค้า ด้วยการทำให้งานต่าง ๆ เช่น การจัดเส้นทางตั๋ว การติดตามการแก้ไข และการสร้างคำตอบเป็นอัตโนมัติ ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและปล่อยให้พนักงานมีเวลาสำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
คุณสามารถสร้างระบบออกตั๋วอัตโนมัติได้ เมื่อลูกค้าส่งคำถามเข้ามา ระบบจะแปลงคำถามนั้นเป็นตั๋วดิจิทัลทันที มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม และยังสามารถส่งการตอบรับอัตโนมัติกลับไปยังลูกค้าได้อีกด้วย วิธีนี้ช่วยเร่งเวลาการตอบกลับและรับประกันว่าไม่มีปัญหาใดถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการแก้ไข
3. กระบวนการทำงานของบัญชีเจ้าหนี้
บัญชีเจ้าหนี้เป็นแผนกที่รับผิดชอบในการจัดการการจ่ายเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบความถูกต้อง การขออนุมัติ และการชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่ใช้กระดาษและดำเนินการด้วยมือ ซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและนำไปสู่ความล่าช้าและความไม่พอใจ
ด้วยระบบอัตโนมัติ เอกสารจะถูกสแกน แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล และเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อต้นฉบับโดยอัตโนมัติ หากทุกอย่างตรงกัน ระบบจะส่งต่อไปยังผู้อนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบจะสร้างใบแจ้งการชำระเงินและส่งทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยมือหรือใช้ซองจดหมายอีกต่อไป
4. ขั้นตอนการอนุมัติค่าใช้จ่าย
การตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายแบบดั้งเดิมนั้นใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์ โดยมักเกี่ยวข้องกับการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและกระบวนการทำงานบนกระดาษ สิ่งนี้เป็นภาระให้กับทีมการเงิน ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า และขัดขวางการมองเห็นสถานะทางการเงิน
องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำได้อย่างมากด้วยกระบวนการอนุมัติค่าใช้จ่ายแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การนำกฎอัตโนมัติมาใช้ เช่น 'อนุมัติค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า $50 โดยอัตโนมัติ ส่งต่อค่าใช้จ่ายระหว่าง $50 ถึง $200 ไปยังหัวหน้าทีม และต้องการการอนุมัติจากผู้จัดการสำหรับจำนวนที่เกิน $200' สามารถทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยให้ทีมการเงินมีเวลาไปมุ่งเน้นที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าและรับประกันการคืนเงินให้พนักงานได้ทันเวลา
5. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลสำคัญ การมอบหมายงาน และการสร้างความประทับใจแรกที่ดี โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการนี้มักดำเนินการด้วยมือ ใช้เวลานาน และมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานใหม่ยอมรับข้อเสนองาน ระบบอัตโนมัติสามารถกรอกข้อมูลของพวกเขาเข้าสู่ระบบทรัพยากรบุคคล การเงิน และไอทีได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ อีเมลต้อนรับ รวมถึงขั้นตอนถัดไปและเอกสารที่จำเป็นจะถูกสร้างและส่งโดยอัตโนมัติ แม้แต่การกำหนดเวลาการประชุมปฐมนิเทศและการมอบหมายพี่เลี้ยงก็สามารถทำเป็นอัตโนมัติได้ ทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน การดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นมิตร
6. กระบวนการทำงานของระบบเงินเดือน
สมมติว่าบริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 500 คน โดยปกติแล้ว การคำนวณเงินเดือนจะต้องป้อนชั่วโมงการทำงานด้วยตนเอง คำนวณค่าล่วงเวลา นำอัตราภาษีมาใช้ และสร้างสลิปเงินเดือนสำหรับพนักงานแต่ละคน ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลานานและเสี่ยงต่อความผิดพลาด
สำหรับเงินเดือน บริษัทสามารถใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อ:
- นำเข้าข้อมูลเวลาของพนักงานโดยตรงจากระบบบันทึกเวลา
- คำนวณค่าจ้าง, ค่าล่วงเวลา, และการหักเงินโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและตารางภาษี
- สร้างสลิปเงินเดือนและไฟล์การโอนเงินโดยตรงได้เพียงคลิกเดียว
- สร้างรายงานเกี่ยวกับต้นทุนแรงงาน ภาระภาษี และตัวชี้วัดเงินเดือนอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์
ระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้มากมาย ลดข้อผิดพลาด และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
7. กระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
การจัดการลูกค้าเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการรวบรวม คะแนน และดูแลลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่จุดติดต่อแรกจนถึงการปิดการขาย การจัดการลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองอาจใช้เวลามากเกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงและอาจพลาดโอกาสที่มีคุณค่าไป การทำงานอัตโนมัติช่วยปรับปรุงกระบวนการนี้โดยจัดการงานที่ต้องทำซ้ำและใช้แรงงานมากด้วยตนเอง คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทที่เชี่ยวชาญในการดูแลลูกค้าเป้าหมายสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมขายได้มากขึ้น 50% ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า 33%?
มาดูตัวอย่างของบริษัท SaaS ที่ขายซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกัน บริษัทนี้สามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการสร้างลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนดาวน์โหลดเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการฟรี ข้อมูลของพวกเขาจะถูกบันทึกและเพิ่มเข้าไปในระบบ CRM โดยอัตโนมัติ
ตามประเภทของเทมเพลตที่ดาวน์โหลดไว้ ลูกค้าเป้าหมายอาจได้รับการกำหนดคะแนนที่บ่งชี้ถึงความสนใจของพวกเขา หากคะแนนของพวกเขาสูง พวกเขาจะถูกส่งต่อไปยังตัวแทนขายเพื่อติดตามและเปลี่ยนเป็นลูกค้าทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลา ทำให้ไม่มีลูกค้าเป้าหมายหลุดรอดไป และช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงและติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีโอกาสสูงที่สุด
8. ขั้นตอนการทำงานสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้สมัครสมาชิก
การตลาดสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อจัดหมวดหมู่ผู้ชมของตนเป็นกลุ่มตามความสนใจ ความชอบ หรือพฤติกรรม. กลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ช่วยให้ข้อความของคุณถึงบุคคลในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเพิ่มความสำคัญและความมีประสิทธิภาพของข้อความ.
ตัวอย่างเช่น แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอาจจัดประเภทสมาชิกตามประเภทผิว บุคคลที่มีผิวมันจะได้รับอีเมลที่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมความมัน ในขณะที่ผู้ที่มีผิวแห้งจะได้รับการแนะนำมอยส์เจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้น ระบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยจัดสมาชิกไปยังหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลของพวกเขา เช่น ประเภทผิวหรือการซื้อที่ผ่านมา ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายได้โดยไม่ทำให้ทุกคนได้รับโปรโมชั่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
9. กระบวนการทำงานของสายงานขาย
การรักษาข้อมูลในกระบวนการขายให้ทันสมัยและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวแทนขายในการมุ่งเน้นไปที่ดีลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม การติดตามและอัปเดตข้อมูลในกระบวนการขายด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย; เหมือนกับการต้อนแมว การสูญเสียการติดตามสิ่งต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ง่าย
ระบบการทำงานอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนกระบวนการที่วุ่นวายนี้ให้กลายเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าพนักงานขายปิดการขายได้สำเร็จ แทนที่จะต้องอัปเดตสถานะการขายใน CRM ด้วยตนเอง ระบบสามารถย้ายดีลไปยังหมวดหมู่ 'ปิด-ชนะ' โดยอัตโนมัติทันทีที่สัญญาได้รับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้อง ประหยัดเวลา และป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญตกหล่น
10. กระบวนการทำงานของการจัดการวงจรชีวิตลูกค้า (CLM)
CLM คือการเข้าใจการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การค้นพบแบรนด์ของคุณไปจนถึงการกลายเป็นผู้สนับสนุนที่ภักดี CLM ช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางนี้โดยการแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับรู้ การเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ การตัดสินใจซื้อ การเพลิดเพลินกับสิ่งที่ซื้อ และสุดท้าย การแนะนำคุณให้กับผู้อื่น
เพื่อให้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น หากมีใครอ่านบล็อกของคุณและสมัครรับจดหมายข่าว ระบบอัตโนมัติสามารถติดป้ายกำกับพวกเขาว่า 'ผู้เรียนใหม่' หากพวกเขาซื้อสินค้าในภายหลัง ระบบสามารถย้ายพวกเขาไปยังขั้นตอน 'ลูกค้า' ได้ ด้วยการติดตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งข้อความและข้อเสนอให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบอย่างสุดใจ
การนำระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมาใช้ในหลากหลายสาขาธุรกิจ
88% ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs)ระบุว่า ระบบอัตโนมัติช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้โดยการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น การทำให้กระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อนเป็นระบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอ, และช่วยให้มีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น ส่วนนี้จะสำรวจว่าคุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp: ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
ClickUp เป็น เครื่องมือจัดการงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการกระบวนการทำงาน โครงการ ทีมงาน งานต่างๆ รายการตรวจสอบ และเอกสารต่างๆ ที่สำคัญที่สุดคือมีระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้นได้
ClickUp Automationsปฏิบัติตามหลักการ: 'หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ทำสิ่งนั้น' ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก:
- ทริกเกอร์: สิ่งเหล่านี้คือเหตุการณ์หรือการกระทำที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น การสร้างงาน การใกล้ถึงกำหนดส่ง หรือการเปลี่ยนสถานะเฉพาะ
- เงื่อนไข: นี่คือเกณฑ์ทางเลือกที่ต้องปฏิบัติตามก่อนที่ระบบอัตโนมัติจะทำงาน ตัวอย่างเช่น ระบบอัตโนมัติอาจทำงานเฉพาะเมื่องานถูกมอบหมายให้กับบุคคลเฉพาะหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉพาะเท่านั้น
- การดำเนินการ: งานเหล่านี้จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อมีการกระตุ้นและเงื่อนไขตรงตามที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการมอบหมายงาน การเปลี่ยนวันที่ครบกำหนด การส่งการแจ้งเตือน หรือการอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเอง
ClickUp Brainคือเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI ที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง พร้อมทริกเกอร์และแอ็กชันบน Space, โฟลเดอร์ หรือรายการใดก็ได้
นี่คือวิธีการใช้งาน:
- เปิดพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการของคุณ
- คลิก อัตโนมัติ
- พิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการ (ตัวอย่าง: เมื่อมีงานที่เปิดอยู่ ให้มอบหมายงานนั้นให้กับอเล็กซ์)
- คลิก สร้างระบบอัตโนมัติ
- ระบบ AI จะแนะนำระบบอัตโนมัติตามคำอธิบายของคุณ หากไม่สมบูรณ์ คุณสามารถแก้ไขได้ตามต้องการ
- เมื่อคุณพอใจแล้ว ให้เปิดการทำงานอัตโนมัติ
ตัวอย่าง: หากคุณมีสถานะ Active หลายสถานะ AI อาจแนะนำการดำเนินการทั่วไป เช่น 'เปลี่ยนผู้รับผิดชอบเป็น Alex' คุณสามารถระบุสถานะที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้โดยตรง
คุณสามารถใช้เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่มีมากกว่า 100 แบบ พร้อมใช้งานได้ทันที เพื่อนำมาปรับใช้กับกระบวนการทำงานทั่วไป
วิธีเรียกดูเทมเพลต
- เทมเพลตถูกเก็บไว้ในเมนูอัตโนมัติ และจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ เช่น การย้าย, สถานะ, และการสร้าง
- ใช้ระบบอัตโนมัติกับพื้นที่ โฟลเดอร์ และรายการ
- คลิก เพิ่มการทำงานอัตโนมัติ เพื่อเปิดโมเดลการทำงานอัตโนมัติ
คุณตั้งค่าแม่แบบการทำงานอัตโนมัติได้อย่างไร?
- เลือกหมวดหมู่จากเมนูด้านซ้าย
- คลิกที่เทมเพลต
- กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน
- คลิก 'สร้าง'
ด้วยผู้รับงานแบบไดนามิกของ ClickUp คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามผู้ที่สร้างงาน กำลังติดตามงาน หรือกำลังเรียกใช้การดำเนินการ
วิธีใช้ผู้รับมอบหมายแบบไดนามิก
- เปิดหรือปิดใช้งาน: ผู้ดูแลระบบสามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้ได้ในการตั้งค่า ClickApps
- เพิ่มผู้รับมอบหมาย: คลิกที่อวาตาร์ของผู้รับมอบหมายในมุมมองงาน และเลือกเพิ่มผู้รับมอบหมายเพิ่มเติม
- ลบผู้รับมอบหมาย: เลื่อนเมาส์ไปเหนืออวตารของผู้รับมอบหมายแล้วคลิกไอคอน x
- มอบหมายใหม่: เลื่อนเมาส์ไปเหนืออวาตาร์ของผู้รับมอบหมายแล้วคลิกไอคอนมอบหมายใหม่
- เรียงลำดับตามผู้รับมอบหมาย: เรียงลำดับงานตามผู้รับมอบหมายหลายคนในมุมมองรายการและกระดาน
- กรองตามผู้รับมอบหมาย: กรองงานตามผู้รับมอบหมายหลายคนในมุมมองงาน
ส่วนที่ดีที่สุดของฟีเจอร์นี้คือมันจะแจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบ
คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมและมั่นใจได้ว่าการอัปเดตจะถูกแชร์อย่างรวดเร็วโดยการกำหนดผู้รับมอบหมายและผู้ติดตามสำหรับงานภายในสถานที่เฉพาะล่วงหน้าผ่านทางลัดโครงการของ ClickUp
ด้วยระบบอัตโนมัติทางอีเมลของ ClickUp คุณสามารถส่งอีเมลโดยอัตโนมัติตามการกระทำที่เฉพาะเจาะจง, ให้ลูกค้าอยู่ในความรับรู้, ส่งการแจ้งเตือนงาน, แจ้งให้คู่ค้าทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ, และตอบกลับคำติชมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
คุณสร้างอีเมลอัตโนมัติบน ClickUp ได้อย่างไร?
- เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติและอีเมล ClickApps: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานในตั้งค่า Workspace ของคุณ
- ไปที่พื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการ: ที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำงาน
- สร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่: ไปที่ การทำงานอัตโนมัติ>เรียกดู>อีเมล
- เลือกตัวกระตุ้น: เลือกเวลาที่อีเมลควรถูกส่ง (เช่น เมื่อมีการสร้างงาน)
- ปรับแต่งอีเมล: ตั้งค่าผู้ส่ง, ผู้รับ, หัวข้อ, และเนื้อหา. ใช้ตัวแปรเช่นชื่องาน, วันที่ครบกำหนด, เป็นต้น
- สร้างระบบอัตโนมัติ: บันทึกการตั้งค่าของคุณ
ด้วยคุณสมบัติบันทึกการตรวจสอบของ ClickUp คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานอัตโนมัติที่ดำเนินการไว้ ระบุการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเจาะจงพร้อมข้อมูลตำแหน่งที่ละเอียด ปรับเปลี่ยนตามต้องการ และรักษาการควบคุมพื้นที่ทำงานของคุณได้
เหตุการณ์ใดบ้างที่ถูกติดตามในบันทึกการตรวจสอบ?
- บันทึกการใช้งานของผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ, การเปลี่ยนแปลงบทบาท, การเชิญผู้ใช้, เป็นต้น
- บันทึกงาน: การสร้างงาน, การลบงาน, การแก้ไขงาน, การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ, เป็นต้น
วิธีการเข้าถึงและค้นหาบันทึกการตรวจสอบ
- คลิกที่รูปโปรไฟล์ของคุณในพื้นที่ทำงานที่มุมบนซ้าย
- เลือกบันทึกการตรวจสอบ
- เลือกแท็บผู้ใช้หรืองานเพื่อดูบันทึกที่ต้องการ
- ใช้ตัวกรองทางด้านขวาเพื่อค้นหาโดย: วันที่ สถานะผู้ใช้ (สำเร็จ/ล้มเหลว)
- วันที่
- ผู้ใช้
- สถานะ (สำเร็จ/ล้มเหลว)
- วันที่
- ผู้ใช้
- สถานะ (สำเร็จ/ล้มเหลว)
บันทึกการตรวจสอบของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงประวัติที่ครอบคลุมของกิจกรรมอัตโนมัติทั้งหมดในตำแหน่งศูนย์กลางเดียว
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIของ ClickUp คือคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสร้างโดย AI ลงในงานและโครงการของคุณได้ คุณสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านี้อัปเดตตามเหตุการณ์เฉพาะ และให้ AI เติมข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า เช่น สรุปงาน การอัปเดตโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล และความคิดเห็นของลูกค้า
สุดท้าย ClickUp มีระบบเชื่อมต่อและเว็บฮุคเพื่อเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบรวมศูนย์และอัตโนมัติงานข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น HubSpot, GitHub และ Twilio นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างเว็บฮุคแบบกำหนดเองเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อีกด้วย
ประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ClickUp
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ผสมผสานความเรียบง่ายและความทรงพลังได้อย่างลงตัว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถสร้างกระบวนการที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ตั้งแต่การมอบหมายงานพื้นฐานไปจนถึงการดำเนินงานหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน
- ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยปลดปล่อยทีมจากงานที่น่าเบื่อ ทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นสำหรับงานเชิงกลยุทธ์และมีมูลค่าสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ระบบการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยลดข้อผิดพลาดและรับประกันการเสร็จสิ้นงานอย่างสม่ำเสมอ
- ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp ที่ช่วยตรวจสอบการพึ่งพาและแจ้งเตือน ทีมสามารถรักษาภาพรวมของโครงการให้ชัดเจน ป้องกันการล่าช้าและปัญหาการติดขัด
- การมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์ของ ClickUp, การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, และความคิดเห็นช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ร่วมมือกันและมีประสิทธิภาพ
- การมอบหมายงานและการติดตามความคืบหน้าที่ทำงานโดยอัตโนมัติของ ClickUp สร้างกรอบที่ชัดเจนสำหรับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ส่งเสริมความเป็นเจ้าของภายในทีม
นี่คือสิ่งที่Derek Clements ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจาก BankGloucester กล่าวเกี่ยวกับการใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานใน ClickUp:
ฉันสามารถป้อนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และบันทึกย่อต่าง ๆ จากนั้นฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ เพื่อให้ทุกครั้งที่มีวันที่เริ่มต้นของงาน ระบบจะเพิ่มงานนั้นเข้าไปในรายการโครงการปัจจุบันของฉันโดยอัตโนมัติ
ฉันสามารถป้อนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายทุกชิ้นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมระบุวันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด และบันทึกย่อต่าง ๆ จากนั้นฉันสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้ เพื่อให้ทุกครั้งที่มีวันที่เริ่มต้นของงาน ระบบจะเพิ่มงานนั้นเข้าไปในรายการโครงการปัจจุบันของฉันโดยอัตโนมัติ
ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการทำงานอัตโนมัติและวิธีแก้ไข
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสามารถให้ประโยชน์อย่างมากแก่ธุรกิจ แต่ก็อาจมีความท้าทายในการนำไปใช้ได้เช่นกัน มาดูกันว่ามีปัญหาที่พบบ่อยอะไรบ้าง และคำแนะนำเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้
1. พนักงานของคุณอาจต่อต้านการนำระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมาใช้
สาเหตุอาจมาจากความกลัวการสูญเสียงาน ความยากลำบากในการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ หรือความชอบในกระบวนการทำงานแบบเดิมที่คุ้นเคย
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ:
- สื่อสารว่าการทำงานอัตโนมัติให้ประโยชน์แก่ทุกคนอย่างไร รวมถึงความมั่นคงในงานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
- รวมพนักงานไว้ในกระบวนการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
- ให้แน่ใจว่าพนักงานมีอุปกรณ์พร้อมใช้งานระบบใหม่ผ่านโปรแกรมฝึกอบรมที่คิดมาอย่างดี
2. การผสานการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานกับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องยาก
สิ่งนี้มักเกิดจากการที่รูปแบบข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ และโปรโตคอลความปลอดภัยไม่เข้ากัน
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ คุณสามารถ:
- เริ่มต้นด้วยกระบวนการที่มีความสำคัญน้อยกว่าเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างแผนที่ข้อมูลเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างระบบเป็นไปอย่างราบรื่น
- ใช้ตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งมีให้โดยซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สมัยใหม่
3. ความไม่สอดคล้องของข้อมูลสามารถทำให้ระบบอัตโนมัติทำงานผิดพลาดได้
เมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบอัตโนมัติมีความไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในผลลัพธ์และกระบวนการทำงานได้ ตัวอย่างเช่น หากเครื่องมืออัตโนมัติด้านการขายอาศัยข้อมูลลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้รายงานผิดพลาด ส่งข้อมูลสื่อสารที่ไม่ถูกต้อง หรือให้คำแนะนำที่ไม่เหมาะสม
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ และการใช้งานข้อมูล
- แก้ไขข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องในข้อมูลของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน
- คอยตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อตรวจจับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
4. คุณอาจจำเป็นต้องทำให้กระบวนการทำงานที่ใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเป็นอัตโนมัติ
การรั่วไหลของข้อมูลและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนภายในกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ คุณสามารถ:
- ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง
- ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย และใช้คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม
เร่งความเร็วการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไม่ใช่แนวคิดที่อยู่ในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถปฏิวัติการดำเนินงานของธุรกิจของคุณได้จริง ตั้งแต่การปรับปรุงกระบวนการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขาย ประโยชน์ของการนำไปใช้มีมากมาย และประโยชน์ที่ได้รับนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การลดข้อผิดพลาด การปรับปรุงระยะเวลาการดำเนินงานให้รวดเร็วขึ้น และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติการทำงานที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถออกแบบและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนได้
โปรดจำไว้ว่า การทำงานอัตโนมัติช่วยให้ทีมของคุณสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้
คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติแล้วหรือยัง?เริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!