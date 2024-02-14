บล็อก ClickUp

10 ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร และวิธีเขียนด้วยตนเอง (ด้วย AI)

PMO Team
PMO Team
14 กุมภาพันธ์ 2567

ในโลกที่ผู้คนมีช่วงความสนใจสั้นเหมือนปลาทอง (หรือสั้นกว่านั้น) เราไม่ใช้เวลาอ่านเอกสารยาว ๆ ที่มีรายละเอียดมากมายเว้นแต่ว่ามันมีคุณค่าสำหรับเรา แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านเชื่อว่าเอกสารนี้มีคุณค่า? นั่นคือจุดที่สรุปผู้บริหารเข้ามาช่วย

สรุปผู้บริหารคืออะไร?

สรุปผู้บริหารคือเอกสารฉบับย่อของเอกสารองค์กรฉบับเต็ม โดยจะสรุปประเด็นสำคัญจากแผนธุรกิจ ข้อเสนอ หรือรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสรุปและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเขา

กล่าวอีกนัยหนึ่ง, เวอร์ชัน tl;dr (ยาวเกินไป; ไม่ได้อ่าน)

รับรายงานฟรี

📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?

ด้วยClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ—และแม้แต่สรุปข้อมูลเพื่อให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น!

📥รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานของเราได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด—และวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน

สรุปผู้บริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย:

  • ปัญหาที่ระบุ
  • ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
  • ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
  • สรุป

สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเขียนบทสรุปผู้บริหารเพื่ออะไร ลองพิจารณาตัวอย่างรายงานโครงการ คุณอาจต้องแทนที่ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยวิธีการดำเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือหากคุณกำลังเขียนแผนธุรกิจ ข้อเสนอการวิจัย หรือการวิเคราะห์ตลาด คุณอาจต้องรวมวิธีการของคุณด้วย

ตอนนี้ที่คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ของสรุปผู้บริหารแล้ว มาดูวิธีการเขียนกัน

วิธีเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารและตัวอย่าง

แม้ว่าสรุปผู้บริหารจะเป็นเพียงฉบับย่อของรายงานฉบับเต็ม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนให้ออกมาดี จำเป็นต้องถ่ายทอดสาระสำคัญของรายงาน ระบุประเด็นสำคัญ และเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจเทียบเท่ากับรายงานฉบับเต็ม ต่อไปนี้คือวิธีที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างนั้น

1. ระบุเรื่องราว

การระบุข้อเท็จจริงและข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดึงดูดความสนใจของใครได้ ดังนั้น ให้ระบุเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง แม้ว่าคำศัพท์ทางอุตสาหกรรมเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานหรือการควบคุมต้นทุนอาจดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ แต่พวกมันไม่ได้เล่าเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังความพยายามของคุณ ให้เน้นไปที่สิ่งหลัง

หากคุณกำลังเขียนบทสรุปผู้บริหารสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณอาจเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญต่อผู้อ่านดังนี้

ในปี 2020 บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งนี้ยังบริหารจัดการสินค้าคงคลังผ่านตารางคำนวณ (สเปรดชีต) อยู่ ดังนั้นทุกครั้งที่ลูกค้าถามว่าสินค้าชิ้นใดมีในสต็อกหรือไม่ พนักงานจะต้องเดินข้ามร้านที่มีพื้นที่ 5,000 ตารางฟุตเพื่อไปตรวจสอบ และบ่อยครั้งต้องพาลูกค้าไปด้วย ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังดิจิทัล ABC ใหม่สามารถบันทึกการรับเข้าและเบิกออกของสินค้าออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ พนักงานสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ในพริบตา ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่คีออสก์ทั้ง 25 แห่งทั่วทั้งร้าน

ในปี 2020 บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่กำลังจัดการสินค้าคงคลังผ่านสเปรดชีต ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าถามว่าสินค้าอยู่ในสต็อกหรือไม่ พนักงานจะต้องเดินข้ามร้านขนาด 5,000 ตารางฟุตเพื่อตรวจสอบ โดยมักจะมีลูกค้าติดตามไปด้วย ระบบจัดการสินค้าคงคลังดิจิทัล ABC ใหม่บันทึกการรับและส่งออกสินค้าออนไลน์แบบเรียลไทม์ พนักงานสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ในพริบตา ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่คีออสก์ทั้ง 25 แห่งทั่วทั้งร้าน

2. นำข้อมูลมา

แม้ว่าเรื่องราวจะมีความสำคัญมากกว่า แต่ข้อมูลก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ ส่วนถัดไปของคุณอาจกล่าวดังต่อไปนี้ในตัวอย่างระบบจัดการสินค้าคงคลังดิจิทัลของ ABC

ตั้งแต่การนำมาใช้ของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ABC ผู้ค้าปลีกใหญ่ได้เห็น: ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังลง 85% ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่เก็บสินค้าลง 75%

ตั้งแต่การนำมาใช้ของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ABC ผู้ค้าปลีกใหญ่ได้เห็น: ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังลง 85% ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่เก็บสินค้าลง 75%

3. ขยายความเกี่ยวกับประโยชน์

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงที่แท้จริงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงผลกระทบของมัน คุณต้องอธิบายถึงประโยชน์ที่สามารถได้รับ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งคำพูด ตัวอย่างเช่น

อาเดรียน ผู้จัดการบริการลูกค้าที่ร้านเซ็นทรัล พาร์ค กล่าวว่า "ตอนนี้ จากที่ไหนก็ได้—คีออสก์ เคาน์เตอร์ชำระเงิน หรือโทรศัพท์มือถือของฉัน—ฉันสามารถตรวจสอบสต็อกได้อย่างรวดเร็วและยืนยันว่าเรามีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ฉันเห็นว่าลูกค้าพอใจมากที่ได้รับคำตอบทันที"

อาเดรียน ผู้จัดการบริการลูกค้าที่ร้านเซ็นทรัล พาร์ค กล่าวว่า "ตอนนี้ จากที่ไหนก็ได้—คีออสก์ เคาน์เตอร์ชำระเงิน หรือโทรศัพท์มือถือของฉัน—ฉันสามารถตรวจสอบสต็อกได้อย่างรวดเร็วและยืนยันว่าเรามีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ฉันเห็นว่าลูกค้าพอใจมากที่ได้รับคำตอบทันที"

คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อทำสิ่งนี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอธิบายได้ว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสต็อกที่ลดลงได้เพิ่มผลผลิตของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า หรือรายได้ของบริษัทอย่างไร หรือคุณสามารถรวมข้อเสนอแนะของคุณไว้ที่นี่ได้ ตามการสังเกตของคุณให้อธิบายวิธีการปรับปรุงกระบวนการที่คุณแนะนำ

4. สรุปอย่างทรงพลัง

นี่คือเวลาที่จะทำให้เรื่องราวสมบูรณ์ ที่นี่ ให้พูดถึงว่าโครงการของคุณได้ส่งมอบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างไร และเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก นี่อาจเป็นอย่างนี้:

ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ABC ถือเป็นก้าวแรกในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า เราจะเชื่อมโยงโซลูชันร้านค้าเข้ากับแพลตฟอร์มสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซเพื่อให้สามารถมองเห็นสถานะสินค้าได้อย่างรอบด้าน 360 องศา ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบซื้อออนไลน์ รับสินค้าที่ร้าน (BOPIS) ทำให้สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกันได้

ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ABC ถือเป็นก้าวแรกในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า เราจะเชื่อมโยงโซลูชันร้านค้าเข้ากับแพลตฟอร์มสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้สามารถมองเห็นสถานะสินค้าได้อย่างรอบด้าน 360 องศา ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบซื้อออนไลน์ รับสินค้าที่ร้าน (BOPIS) และรองรับการจัดส่งสินค้าภายในวันเดียวกัน

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ขณะที่คุณกำลังเขียนสรุปผู้บริหาร นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรจำไว้

ทำให้สั้นและง่าย: ความยาวอาจขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณกำลังสรุป แต่ดีที่สุดคือให้อยู่ภายใต้หนึ่งหน้าเพื่อให้อ่านได้รวดเร็ว. หลีกเลี่ยงคำซ้ำซากและคำเทคนิค; ทำให้อ่านง่าย. แผนธุรกิจสั้น ๆ ภายใต้หนึ่งหน้าคือความประทับใจแรกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้.

มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย: ไม่ใช่ทุกบทสรุปผู้บริหารจะถูกอ่านโดยผู้บริหารธุรกิจ บ่อยครั้งคุณอาจต้องการนำเสนอสรุปนี้แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ขาย พันธมิตร หรือแม้แต่กลุ่มวัยรุ่น รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับแต่งบทสรุปผู้บริหารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม: แน่นอนว่าคุณสามารถใช้ Notepad หรือ Word doc ในการเขียนสรุปผู้บริหารได้ แต่ลองเพิ่มประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์เอกสารสมัยใหม่ เช่นClickUp Docs

  • ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องยุ่งยาก
  • จัดรูปแบบข้อมูลสำคัญด้วยแบนเนอร์ ปุ่ม และอื่นๆ ที่ใช้รหัสสี
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็น รายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามงานได้
  • แชร์อย่างปลอดภัยกับทุกคนที่มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม

เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม: หากคุณกำลังเขียนสรุปผู้บริหารเป็นครั้งแรก เราพร้อมช่วยเหลือคุณ เปิดใช้งานเทมเพลตสรุปผู้บริหาร หรือเทมเพลตเขียนเนื้อหา ของ ClickUpแล้วเริ่มต้นงานของคุณได้เลย

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งใช้เครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ปรับปรุงสรุปผู้บริหารของคุณให้ทันสมัยด้วย ClickUp Docs

รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: หากคุณได้สร้างรายงานของคุณอย่างรอบคอบแล้ว คุณสามารถเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเขียน AI ที่มีให้เลือกมากมาย ตัวอย่างเช่นClickUp Brainมีตัวเลือกสรุปด้วยคลิกเดียวบน ClickUp Docs

คลิกอัพ เอไอ
สรุปบันทึกการประชุมในคลิกเดียวด้วย Clickup Brain

อะไรเพิ่มเติมอีก? ClickUp Brain ช่วยคุณในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ, เขียนร่างแรกของสรุปผู้บริหาร, และตรวจทานเพื่อความถูกต้อง

10 ตัวอย่างสรุปผู้บริหาร

ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนสรุปผู้บริหารแล้ว มาดูตัวอย่างบางประการเพื่อดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ นี่คือสิบตัวอย่างที่สามารถเรียนรู้หรือเลียนแบบได้

1. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารของคณะกรรมการ

เทมเพลตรายงานบอร์ด ClickUp
เทมเพลตรายงานคณะกรรมการฉบับสรุปสำหรับผู้บริหารฟรีจาก ClickUp

เป็นระยะ ๆ คณะกรรมการจะคาดหวังให้มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มักจะเขียนรายงานของตนเอง ซึ่งจะถูกรวบรวมเป็นรายงานของคณะกรรมการ บทสรุปผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

  • ไฮไลท์
  • รายได้และค่าใช้จ่าย
  • พื้นที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ
  • ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
  • ข้อมูลทางการเงิน
  • ความท้าทายและอุปสรรค
  • ถาม

เทมเพลตรายงานสรุปบอร์ด ClickUp นี้รวบรวมทุกแง่มุมเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณเริ่มต้นเขียนสรุปผู้บริหารได้ทันที คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตสรุปผู้บริหารฟรีนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณและกรอกข้อมูลตามความเหมาะสม

2. ตัวอย่างบทสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานการวิจัยจาก McKinsey

รายงานแมคคินซีย์
รายงานการวิจัยโดย McKinsey [แหล่งที่มา]

McKinsey ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก เผยแพร่รายงานการวิจัยหลายสิบฉบับทุกปี สำหรับแต่ละฉบับ พวกเขาจะเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ซึ่งมักเรียกว่า 'สรุปโดยย่อ'

ในรายงานฉบับนี้ที่มีชื่อว่า'ประสิทธิภาพผ่านบุคลากร: การเปลี่ยนทุนมนุษย์ให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน' สรุปผู้บริหารได้นำเสนอแนวทางสองด้าน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำคัญในรูปแบบข้อความในหน้าเดียว และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกในหน้าถัดไป

ข้อมูลเชิงลึกในข้อความ: รายงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยโดยตรง ด้านล่างนี้คือประโยคแรกๆ

การพัฒนาความสามารถส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทอย่างไร? งานวิจัยนี้พบว่าบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีข้อได้เปรียบด้านผลการดำเนินงาน

การพัฒนาความสามารถส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทอย่างไร? งานวิจัยนี้พบว่าบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีข้อได้เปรียบด้านผลการดำเนินงาน

ส่วนนี้สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการวิจัย หัวข้อของแต่ละส่วนจะแสดงเป็นตัวหนา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลในภาพ: ส่วนของข้อความตามมาด้วยอินโฟกราฟิกที่แสดงผลการค้นพบหลักจากข้อมูล ภายในหนึ่งหน้า จะนำเสนอแผนภูมิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่านอย่างน่าสนใจ

ภายในสองหน้า McKinsey ให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสิ่งที่คาดหวังได้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย จากเอกสาร 40 หน้า

คุณสามารถอ่านสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ McKinsey

3. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโดยสหประชาชาติ

รายงานช่องว่างการปรับตัวปี 2023โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นรายงานจำนวน 112 หน้า พร้อมสรุปผู้บริหารที่ค่อนข้างละเอียด ยาวถึง 8 หน้า ความลึกของข้อมูลและความสำคัญของหัวข้อที่ครอบคลุมต้องการสรุปผู้บริหารที่ยาวกว่า

อย่างไรก็ตาม นักเขียนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจด้วยการผสมผสานระหว่างตัวอักษร การออกแบบ และกราฟ เริ่มต้นด้วยสิ่งต่อไปนี้

แม้จะมีสัญญาณชัดเจนของความเสี่ยงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลก แต่ช่องว่างทางการเงินเพื่อการปรับตัวยังคงขยายตัวและขณะนี้อยู่ที่ระหว่าง 194,000 ล้านถึง 366,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ความต้องการทางการเงินเพื่อการปรับตัวสูงกว่ากระแสการเงินสาธารณะระหว่างประเทศเพื่อการปรับตัวในปัจจุบันถึง 10-18 เท่า – อย่างน้อยสูงกว่าที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

แม้จะมีสัญญาณชัดเจนของความเสี่ยงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลก แต่ช่องว่างทางการเงินสำหรับการปรับตัวกลับขยายกว้างขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ที่ระหว่าง 194,000 ล้านเหรียญสหรัฐถึง 366,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ความต้องการทางการเงินสำหรับการปรับตัวสูงกว่ากระแสเงินทุนสาธารณะระหว่างประเทศสำหรับการปรับตัวในปัจจุบันถึง 10–18 เท่า – อย่างน้อยสูงกว่าที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

ในหน้าต่อไปนี้ จะนำเสนอแผนภูมิเพื่อแสดงพื้นฐานของผลการค้นพบที่สำคัญเหล่านี้

รายงานของสหประชาชาติ
ภูมิทัศน์เชิงแนวคิดของรายงานช่องว่างการปรับตัว [แหล่งที่มา]

4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำหรับผู้บริหาร

ผู้จัดการโครงการทุกคนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส โดยปกติจะรวมถึงการติดตามงาน การแสดงผลการใช้เวลา การแสดงผลการใช้เวลาที่เสร็จสิ้นแล้ว ชั่วโมงที่ใช้ไป ฯลฯ

แม้ว่าข้อมูลนี้สามารถเขียนลงในรายการได้ แต่การนำเสนอข้อมูลนี้ในรูปแบบสไลด์ที่มีองค์ประกอบทางภาพจะมีประสิทธิภาพมากกว่า

วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้แม่แบบสรุปโครงการของ ClickUp ซึ่งมีแม่แบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการต่างๆ

อีกวิธีหนึ่งคือการใช้รายงานแบบไดนามิกบนแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเมตริกสำคัญทั้งหมดและอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้คุณสามารถแชร์กับใครก็ได้ตามต้องการ

เผาไหม้และเผาทำลาย
รายงานความคืบหน้าโครงการแบบเผาและเผาทำลายบนแดชบอร์ด ClickUp

5. แบบสรุปผู้บริหารสำหรับรายงานเงินเดือน

แบบรายงานสรุปเงินเดือนโดย ClickUp
แม่แบบรายงานสรุปเงินเดือนโดย ClickUp

ทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมบริหารจัดการบุคลากรจัดทำรายงานเงินเดือน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของสเปรดชีต สำหรับแต่ละรอบการจ่ายเงิน—อาจเป็นรายปักษ์หรือรายเดือน ข้อมูลนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำประมาณการทางการเงินอีกด้วย สำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ทีมเหล่านี้มักจะจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เช่น:

  • เงินเดือนรวมที่จ่าย
  • การหักลดหย่อนในแต่ละหมวดหมู่
  • ค่าใช้จ่ายเงินเดือนสะสมตั้งแต่ต้นปี
  • เครดิตวันลาที่ได้รับค่าจ้าง
  • สรุปเงินเดือนสุทธิ

เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือนของ ClickUpสามารถช่วยประหยัดเวลาได้โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลไม่พร้อมใช้งานบน ClickUp คุณสามารถไฮไลต์ข้อความใด ๆ เพื่อ @mention สมาชิกทีมที่สามารถกรอกข้อมูลที่ถูกต้องได้

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าของเอกสารเพื่อการควบคุมการเข้าถึง และแชร์เอกสารนี้กับทีมบริหารได้ทันที

6. สรุปย่อสไตล์เนื้อหาของ Mailchimp

คำอธิบายบริษัทหรือวิธีที่บริษัทนำเสนอตัวเองมักมีความสำคัญในการโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง Mailchimp โดดเด่นด้วยคู่มือสไตล์ คู่มือนี้ครอบคลุมและถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมเนื้อหาขนาดเล็กที่ยังไม่มีคู่มือของตนเอง

Mailchimp ได้เผยแพร่และเปิดให้ใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ตามความต้องการได้

แม้ว่าทุกส่วนในคู่มือสไตล์นี้จะมีความน่าสนใจและมีคุณค่า แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราต้องการให้คุณให้ความสนใจกับส่วน tl;dr ซึ่งทำหน้าที่เป็นบทสรุปแบบผู้บริหาร

นี่คือรายการแบบมีหัวข้อย่อย 7 ข้อ ซึ่งเน้นย้ำถึงพื้นฐานของสไตล์การเขียนของ Mailchimp

คู่มือสไตล์ Mailchimp
คู่มือสไตล์ของ Mailchimp [แหล่งที่มา]

สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเวอร์ชัน tl;dr นี้คือความเรียบง่าย แม้จะไม่มีองค์ประกอบภาพ อินโฟกราฟิก หรือแผนภูมิใดๆ หน้าเว็บนี้ก็ยังสามารถให้ผู้อ่านได้รับสรุปที่แท้จริงและนำไปใช้ได้จริงของคู่มือสไตล์ทั้งหมด

บันทึกการเผยแพร่ ClickUp

เมื่อเราพูดถึงสรุปผู้บริหาร เรามักจะนึกถึงเวอร์ชันที่เล็กกว่าของเอกสารทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป

สำหรับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บันทึกการปล่อยเวอร์ชันเป็นเหมือนสรุปสำหรับผู้บริหารที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลง/การอัปเกรดทั้งหมดที่ทำในเวอร์ชันล่าสุด

บันทึกการปล่อยเวอร์ชัน clickup 3.04
บันทึกการปล่อย ClickUp 3. 04

ยกตัวอย่างเช่นบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน 3.04 ของ ClickUp แต่ละเวอร์ชันจะได้รับ:

  • สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างเป็นระบบแต่กระชับ
  • "คลิกทิปส์" เพื่อช่วยให้ผู้อ่านใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างเต็มที่
  • ภาพและภาพแอปเพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะอย่างไร
  • ลิงก์ไปยังหน้าช่วยเหลือของแต่ละฟีเจอร์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้
  • รายการข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว
  • และทรัพยากรอื่น ๆ เช่น การสัมมนาออนไลน์ตามความต้องการหรือการฝึกอบรม

บันทึกการปล่อยเวอร์ชันนี้แจ้งให้ผู้ใช้และนักพัฒนาทราบถึงการอัปเกรดล่าสุดของแพลตฟอร์ม ClickUp โดยไม่ทำให้พวกเขาต้องรับข้อมูลมากเกินไป

8. ชื่อเรื่องและคำอธิบายของบทความในนิตยสาร The New Yorker

บทความจากนิตยสาร New Yorker
โปรไฟล์นิวยอร์กเกอร์ [แหล่งที่มา]

นิตยสาร The New Yorker ได้เขียนบทความโปรไฟล์ยาว 10,000 คำเกี่ยวกับ Geoffrey Hinton นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักจิตวิทยาการรู้คิด สำหรับฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งมีชื่อว่า 'Metamorphosis' แม้ในรูปแบบพอดแคสต์ก็มีความยาวมากกว่า 60 นาที

เมื่อบทความถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ พวกเขาต้องการชื่อเรื่องและคำอธิบายที่สรุปเนื้อหาบทความในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านทั่วไปให้คลิกและอ่าน หัวข้อข่าวจะสื่อถึงความขัดแย้งหลักที่ถูกนำเสนอในบทความ ส่วนคำอธิบายจะแนะนำตัวละครเอก

แม้ว่าสิ่งนี้โดยทั่วไปจะไม่ใช่สิ่งที่เราจัดอยู่ในประเภทสรุปผู้บริหาร แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจับสาระสำคัญของบทความยาวไว้ในไม่กี่คำที่ทรงพลัง

สรุปผู้บริหารฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักเขียน ไม่ว่าคุณจะเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ตาม เพื่อสรุปประเด็นหลักของคุณไม่เพียงแต่สั้น ๆ แต่ยังทรงพลังและน่าสนใจอีกด้วย

9. รายงานสรุปผู้บริหารการสำรวจโดยฮาร์วาร์ด

ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการสำรวจวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามเหล่านี้เป็นเอกสารที่น่าอ่านมาก นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอผลการค้นพบที่สำคัญอย่างซื่อสัตย์และแท้จริง แม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ก็ตาม

สรุปผู้บริหาร - รายงานฮาร์วาร์ด
รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจแบบสำรวจความคิดเห็นระยะทดลองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง [แหล่งที่มา]

บทสรุปสำหรับผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ในหลายด้าน โดยยอมรับว่า:

  • ปี 2019 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฮาร์วาร์ดทำการสำรวจวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
  • สามในสิบของชุมชนฮาร์วาร์ดรู้สึกว่าพวกเขาไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
  • 34% ของนักเรียนไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่าฮาร์วาร์ดจะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์การคุกคามและการเลือกปฏิบัติ
  • ผู้ที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการเป็นตัวแทนอย่างเพียงพอและกลุ่มที่เสียเปรียบรายงานมุมมองในเชิงบวกน้อยกว่า

เมื่อสิ้นสุดส่วนนี้ บทสรุปสำหรับผู้บริหารจะระบุขั้นตอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากชุมชน

ผู้จัดการโครงการสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการจัดการสรุปผู้บริหารของโครงการที่ประสบปัญหา ช่วยผู้นำในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต

10. สรุปผู้บริหารเมตาด้วย ClickUp Brain (AI ในตัวของ ClickUp)

ไม่จำเป็นต้องเขียนบทสรุปผู้บริหารทั้งหมดด้วยตนเองเสมอไป คุณสามารถใช้เทมเพลตบทสรุปผู้บริหารฟรีได้เช่นกัน มีเครื่องมือมากมายที่นำเสนอสิ่งนี้เครื่องมือ AIสำหรับการทำงานอัตโนมัติหลายสิบรายการสามารถสรุปข้อความได้ในไม่กี่วินาที

นี่คือสิ่งที่ClickUp Brainแสดงผลเมื่อเราใส่บทความข้างต้นและขอให้สรุปเนื้อหา

สรุปสาระสำคัญสำหรับบล็อกโพสต์ด้วย ClickUp Brain
สร้างสรุปผู้บริหารสำหรับบทความ รายงาน และเอกสารยาว ๆ ด้วย ClickUp Brain

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเลือกโทนเสียง (ตั้งแต่เป็นทางการ ตรงไปตรงมา สร้างแรงบันดาลใจ มองโลกในแง่ดี เป็นกันเอง สบายๆ มั่นใจ เป็นมิตร หรือมีอารมณ์ขัน) และระดับความคิดสร้างสรรค์ (ต่ำ กลาง และสูง) เพื่อปรับแต่งสรุปให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ปรับแต่งรูปแบบและน้ำเสียงของสรุปที่สร้างโดย AI ด้วย ClickUp Brain

นั่นยังไม่หมด! สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำธุรกิจ ClickUp Brain มีเครื่องมือการเขียนและสรุปที่หลากหลายสำหรับเอกสารขอบเขต โครงการสรุป วาระการประชุม คำแถลงงาน คำถามสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย

คลิกอัพ สรุปสมอง อัปเดตกิจกรรมงาน
สรุปกิจกรรมในพื้นที่ทำงานด้วย ClickUp Brain

คุณสามารถแท็กบุคคลเพื่อเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานและจัดการได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดในที่เดียว

ไม่เคยใช้ AI ในการเขียนมาก่อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวลไปที่นี่มีเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที

ด้วยผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น เขียนได้ดีขึ้น จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด