10 ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร และวิธีเขียนด้วยตนเอง (ด้วย AI)

ในโลกที่ผู้คนมีช่วงความสนใจสั้นเหมือนปลาทอง (หรือสั้นกว่านั้น) เราไม่ใช้เวลาอ่านเอกสารยาว ๆ ที่มีรายละเอียดมากมายเว้นแต่ว่ามันมีคุณค่าสำหรับเรา แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านเชื่อว่าเอกสารนี้มีคุณค่า? นั่นคือจุดที่สรุปผู้บริหารเข้ามาช่วย
สรุปผู้บริหารคืออะไร?
สรุปผู้บริหารคือเอกสารฉบับย่อของเอกสารองค์กรฉบับเต็ม โดยจะสรุปประเด็นสำคัญจากแผนธุรกิจ ข้อเสนอ หรือรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจเนื้อหาโดยสรุปและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเขา
กล่าวอีกนัยหนึ่ง, เวอร์ชัน tl;dr (ยาวเกินไป; ไม่ได้อ่าน)
📮ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?
ด้วยClickUp Brainอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อ—และแม้แต่สรุปข้อมูลเพื่อให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น!
📥รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานของเราได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด—และวิธีที่จะทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
สรุปผู้บริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย:
- ปัญหาที่ระบุ
- ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- สรุป
สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเขียนบทสรุปผู้บริหารเพื่ออะไร ลองพิจารณาตัวอย่างรายงานโครงการ คุณอาจต้องแทนที่ข้อเสนอแนะและผลลัพธ์ที่คาดหวังด้วยวิธีการดำเนินการและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือหากคุณกำลังเขียนแผนธุรกิจ ข้อเสนอการวิจัย หรือการวิเคราะห์ตลาด คุณอาจต้องรวมวิธีการของคุณด้วย
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ของสรุปผู้บริหารแล้ว มาดูวิธีการเขียนกัน
วิธีเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารและตัวอย่าง
แม้ว่าสรุปผู้บริหารจะเป็นเพียงฉบับย่อของรายงานฉบับเต็ม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเขียนให้ออกมาดี จำเป็นต้องถ่ายทอดสาระสำคัญของรายงาน ระบุประเด็นสำคัญ และเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจเทียบเท่ากับรายงานฉบับเต็ม ต่อไปนี้คือวิธีที่จะช่วยให้คุณทำได้อย่างนั้น
1. ระบุเรื่องราว
การระบุข้อเท็จจริงและข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่ดึงดูดความสนใจของใครได้ ดังนั้น ให้ระบุเรื่องราวที่มีผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง แม้ว่าคำศัพท์ทางอุตสาหกรรมเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานหรือการควบคุมต้นทุนอาจดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ แต่พวกมันไม่ได้เล่าเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังความพยายามของคุณ ให้เน้นไปที่สิ่งหลัง
หากคุณกำลังเขียนบทสรุปผู้บริหารสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณอาจเริ่มต้นด้วยสิ่งที่สำคัญต่อผู้อ่านดังนี้
ในปี 2020 บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่แห่งนี้ยังบริหารจัดการสินค้าคงคลังผ่านตารางคำนวณ (สเปรดชีต) อยู่ ดังนั้นทุกครั้งที่ลูกค้าถามว่าสินค้าชิ้นใดมีในสต็อกหรือไม่ พนักงานจะต้องเดินข้ามร้านที่มีพื้นที่ 5,000 ตารางฟุตเพื่อไปตรวจสอบ และบ่อยครั้งต้องพาลูกค้าไปด้วย ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลังดิจิทัล ABC ใหม่สามารถบันทึกการรับเข้าและเบิกออกของสินค้าออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ พนักงานสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ในพริบตา ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่คีออสก์ทั้ง 25 แห่งทั่วทั้งร้าน
2. นำข้อมูลมา
แม้ว่าเรื่องราวจะมีความสำคัญมากกว่า แต่ข้อมูลก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์ ข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องช่วยสร้างความน่าเชื่อถือได้ ส่วนถัดไปของคุณอาจกล่าวดังต่อไปนี้ในตัวอย่างระบบจัดการสินค้าคงคลังดิจิทัลของ ABC
ตั้งแต่การนำมาใช้ของระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ABC ผู้ค้าปลีกใหญ่ได้เห็น: ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังลง 85% ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาตำแหน่งที่เก็บสินค้าลง 75%
3. ขยายความเกี่ยวกับประโยชน์
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงที่แท้จริงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงผลกระทบของมัน คุณต้องอธิบายถึงประโยชน์ที่สามารถได้รับ ซึ่งสามารถทำได้ผ่านสถานการณ์ในชีวิตจริงหรือแม้กระทั่งคำพูด ตัวอย่างเช่น
อาเดรียน ผู้จัดการบริการลูกค้าที่ร้านเซ็นทรัล พาร์ค กล่าวว่า "ตอนนี้ จากที่ไหนก็ได้—คีออสก์ เคาน์เตอร์ชำระเงิน หรือโทรศัพท์มือถือของฉัน—ฉันสามารถตรวจสอบสต็อกได้อย่างรวดเร็วและยืนยันว่าเรามีสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ฉันเห็นว่าลูกค้าพอใจมากที่ได้รับคำตอบทันที"
คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเพื่อทำสิ่งนี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอธิบายได้ว่าเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสต็อกที่ลดลงได้เพิ่มผลผลิตของพนักงาน ความพึงพอใจของลูกค้า หรือรายได้ของบริษัทอย่างไร หรือคุณสามารถรวมข้อเสนอแนะของคุณไว้ที่นี่ได้ ตามการสังเกตของคุณให้อธิบายวิธีการปรับปรุงกระบวนการที่คุณแนะนำ
4. สรุปอย่างทรงพลัง
นี่คือเวลาที่จะทำให้เรื่องราวสมบูรณ์ ที่นี่ ให้พูดถึงว่าโครงการของคุณได้ส่งมอบการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างไร และเตรียมตัวไว้สำหรับอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีก นี่อาจเป็นอย่างนี้:
ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ABC ถือเป็นก้าวแรกในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า เราจะเชื่อมโยงโซลูชันร้านค้าเข้ากับแพลตฟอร์มสินค้าคงคลังอีคอมเมิร์ซเพื่อให้สามารถมองเห็นสถานะสินค้าได้อย่างรอบด้าน 360 องศา ซึ่งจะช่วยเปิดช่องทางการขายใหม่ในรูปแบบซื้อออนไลน์ รับสินค้าที่ร้าน (BOPIS) ทำให้สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกันได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ขณะที่คุณกำลังเขียนสรุปผู้บริหาร นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรจำไว้
ทำให้สั้นและง่าย: ความยาวอาจขึ้นอยู่กับรายงานที่คุณกำลังสรุป แต่ดีที่สุดคือให้อยู่ภายใต้หนึ่งหน้าเพื่อให้อ่านได้รวดเร็ว. หลีกเลี่ยงคำซ้ำซากและคำเทคนิค; ทำให้อ่านง่าย. แผนธุรกิจสั้น ๆ ภายใต้หนึ่งหน้าคือความประทับใจแรกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้.
มุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย: ไม่ใช่ทุกบทสรุปผู้บริหารจะถูกอ่านโดยผู้บริหารธุรกิจ บ่อยครั้งคุณอาจต้องการนำเสนอสรุปนี้แก่เพื่อนร่วมงาน ผู้ขาย พันธมิตร หรือแม้แต่กลุ่มวัยรุ่น รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและปรับแต่งบทสรุปผู้บริหารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้น
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม: แน่นอนว่าคุณสามารถใช้ Notepad หรือ Word doc ในการเขียนสรุปผู้บริหารได้ แต่ลองเพิ่มประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์เอกสารสมัยใหม่ เช่นClickUp Docs
- ใช้คุณสมบัติการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องยุ่งยาก
- จัดรูปแบบข้อมูลสำคัญด้วยแบนเนอร์ ปุ่ม และอื่นๆ ที่ใช้รหัสสี
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็น รายการที่ต้องดำเนินการ และติดตามงานได้
- แชร์อย่างปลอดภัยกับทุกคนที่มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
เลือกเทมเพลตที่เหมาะสม: หากคุณกำลังเขียนสรุปผู้บริหารเป็นครั้งแรก เราพร้อมช่วยเหลือคุณ เปิดใช้งานเทมเพลตสรุปผู้บริหาร หรือเทมเพลตเขียนเนื้อหา ของ ClickUpแล้วเริ่มต้นงานของคุณได้เลย
รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI: หากคุณได้สร้างรายงานของคุณอย่างรอบคอบแล้ว คุณสามารถเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเขียน AI ที่มีให้เลือกมากมาย ตัวอย่างเช่นClickUp Brainมีตัวเลือกสรุปด้วยคลิกเดียวบน ClickUp Docs
อะไรเพิ่มเติมอีก? ClickUp Brain ช่วยคุณในการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ, เขียนร่างแรกของสรุปผู้บริหาร, และตรวจทานเพื่อความถูกต้อง
10 ตัวอย่างสรุปผู้บริหาร
ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนสรุปผู้บริหารแล้ว มาดูตัวอย่างบางประการเพื่อดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ นี่คือสิบตัวอย่างที่สามารถเรียนรู้หรือเลียนแบบได้
1. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารของคณะกรรมการ
เป็นระยะ ๆ คณะกรรมการจะคาดหวังให้มีการรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มักจะเขียนรายงานของตนเอง ซึ่งจะถูกรวบรวมเป็นรายงานของคณะกรรมการ บทสรุปผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
- ไฮไลท์
- รายได้และค่าใช้จ่าย
- พื้นที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ
- ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ
- ข้อมูลทางการเงิน
- ความท้าทายและอุปสรรค
- ถาม
เทมเพลตรายงานสรุปบอร์ด ClickUp นี้รวบรวมทุกแง่มุมเข้าด้วยกันเพื่อให้คุณเริ่มต้นเขียนสรุปผู้บริหารได้ทันที คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตสรุปผู้บริหารฟรีนี้ให้เหมาะกับความต้องการของคุณและกรอกข้อมูลตามความเหมาะสม
2. ตัวอย่างบทสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานการวิจัยจาก McKinsey
McKinsey ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก เผยแพร่รายงานการวิจัยหลายสิบฉบับทุกปี สำหรับแต่ละฉบับ พวกเขาจะเขียนบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ซึ่งมักเรียกว่า 'สรุปโดยย่อ'
ในรายงานฉบับนี้ที่มีชื่อว่า'ประสิทธิภาพผ่านบุคลากร: การเปลี่ยนทุนมนุษย์ให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน' สรุปผู้บริหารได้นำเสนอแนวทางสองด้าน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกสำคัญในรูปแบบข้อความในหน้าเดียว และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบอินโฟกราฟิกในหน้าถัดไป
ข้อมูลเชิงลึกในข้อความ: รายงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยโดยตรง ด้านล่างนี้คือประโยคแรกๆ
การพัฒนาความสามารถส่งผลต่อผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทอย่างไร? งานวิจัยนี้พบว่าบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพจะมีข้อได้เปรียบด้านผลการดำเนินงาน
ส่วนนี้สรุปข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากการวิจัย หัวข้อของแต่ละส่วนจะแสดงเป็นตัวหนา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลในภาพ: ส่วนของข้อความตามมาด้วยอินโฟกราฟิกที่แสดงผลการค้นพบหลักจากข้อมูล ภายในหนึ่งหน้า จะนำเสนอแผนภูมิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่านอย่างน่าสนใจ
ภายในสองหน้า McKinsey ให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของสิ่งที่คาดหวังได้ ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย จากเอกสาร 40 หน้า
คุณสามารถอ่านสรุปสำหรับผู้บริหารของรายงานฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ McKinsey
3. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโดยสหประชาชาติ
รายงานช่องว่างการปรับตัวปี 2023โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เป็นรายงานจำนวน 112 หน้า พร้อมสรุปผู้บริหารที่ค่อนข้างละเอียด ยาวถึง 8 หน้า ความลึกของข้อมูลและความสำคัญของหัวข้อที่ครอบคลุมต้องการสรุปผู้บริหารที่ยาวกว่า
อย่างไรก็ตาม นักเขียนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจด้วยการผสมผสานระหว่างตัวอักษร การออกแบบ และกราฟ เริ่มต้นด้วยสิ่งต่อไปนี้
แม้จะมีสัญญาณชัดเจนของความเสี่ยงและผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เร่งตัวขึ้นทั่วโลก แต่ช่องว่างทางการเงินเพื่อการปรับตัวยังคงขยายตัวและขณะนี้อยู่ที่ระหว่าง 194,000 ล้านถึง 366,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ความต้องการทางการเงินเพื่อการปรับตัวสูงกว่ากระแสการเงินสาธารณะระหว่างประเทศเพื่อการปรับตัวในปัจจุบันถึง 10-18 เท่า – อย่างน้อยสูงกว่าที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
ในหน้าต่อไปนี้ จะนำเสนอแผนภูมิเพื่อแสดงพื้นฐานของผลการค้นพบที่สำคัญเหล่านี้
4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำหรับผู้บริหาร
ผู้จัดการโครงการทุกคนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส โดยปกติจะรวมถึงการติดตามงาน การแสดงผลการใช้เวลา การแสดงผลการใช้เวลาที่เสร็จสิ้นแล้ว ชั่วโมงที่ใช้ไป ฯลฯ
แม้ว่าข้อมูลนี้สามารถเขียนลงในรายการได้ แต่การนำเสนอข้อมูลนี้ในรูปแบบสไลด์ที่มีองค์ประกอบทางภาพจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
วิธีหนึ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้คือการใช้แม่แบบสรุปโครงการของ ClickUp ซึ่งมีแม่แบบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการโครงการต่างๆ
อีกวิธีหนึ่งคือการใช้รายงานแบบไดนามิกบนแดชบอร์ดของ ClickUp ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลเมตริกสำคัญทั้งหมดและอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้คุณสามารถแชร์กับใครก็ได้ตามต้องการ
5. แบบสรุปผู้บริหารสำหรับรายงานเงินเดือน
ทีมทรัพยากรบุคคลหรือทีมบริหารจัดการบุคลากรจัดทำรายงานเงินเดือน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของสเปรดชีต สำหรับแต่ละรอบการจ่ายเงิน—อาจเป็นรายปักษ์หรือรายเดือน ข้อมูลนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำประมาณการทางการเงินอีกด้วย สำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการเงิน ทีมเหล่านี้มักจะจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหาร เช่น:
- เงินเดือนรวมที่จ่าย
- การหักลดหย่อนในแต่ละหมวดหมู่
- ค่าใช้จ่ายเงินเดือนสะสมตั้งแต่ต้นปี
- เครดิตวันลาที่ได้รับค่าจ้าง
- สรุปเงินเดือนสุทธิ
เทมเพลตรายงานสรุปเงินเดือนของ ClickUpสามารถช่วยประหยัดเวลาได้โดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลไม่พร้อมใช้งานบน ClickUp คุณสามารถไฮไลต์ข้อความใด ๆ เพื่อ @mention สมาชิกทีมที่สามารถกรอกข้อมูลที่ถูกต้องได้
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าของเอกสารเพื่อการควบคุมการเข้าถึง และแชร์เอกสารนี้กับทีมบริหารได้ทันที
6. สรุปย่อสไตล์เนื้อหาของ Mailchimp
คำอธิบายบริษัทหรือวิธีที่บริษัทนำเสนอตัวเองมักมีความสำคัญในการโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง Mailchimp โดดเด่นด้วยคู่มือสไตล์ คู่มือนี้ครอบคลุมและถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมเนื้อหาขนาดเล็กที่ยังไม่มีคู่มือของตนเอง
Mailchimp ได้เผยแพร่และเปิดให้ใช้งานภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ตามความต้องการได้
แม้ว่าทุกส่วนในคู่มือสไตล์นี้จะมีความน่าสนใจและมีคุณค่า แต่เพื่อวัตถุประสงค์ของบทความนี้ เราต้องการให้คุณให้ความสนใจกับส่วน tl;dr ซึ่งทำหน้าที่เป็นบทสรุปแบบผู้บริหาร
นี่คือรายการแบบมีหัวข้อย่อย 7 ข้อ ซึ่งเน้นย้ำถึงพื้นฐานของสไตล์การเขียนของ Mailchimp
สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเวอร์ชัน tl;dr นี้คือความเรียบง่าย แม้จะไม่มีองค์ประกอบภาพ อินโฟกราฟิก หรือแผนภูมิใดๆ หน้าเว็บนี้ก็ยังสามารถให้ผู้อ่านได้รับสรุปที่แท้จริงและนำไปใช้ได้จริงของคู่มือสไตล์ทั้งหมด
บันทึกการเผยแพร่ ClickUp
เมื่อเราพูดถึงสรุปผู้บริหาร เรามักจะนึกถึงเวอร์ชันที่เล็กกว่าของเอกสารทั้งหมด แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป
สำหรับทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ บันทึกการปล่อยเวอร์ชันเป็นเหมือนสรุปสำหรับผู้บริหารที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลง/การอัปเกรดทั้งหมดที่ทำในเวอร์ชันล่าสุด
ยกตัวอย่างเช่นบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน 3.04 ของ ClickUp แต่ละเวอร์ชันจะได้รับ:
- สรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างเป็นระบบแต่กระชับ
- "คลิกทิปส์" เพื่อช่วยให้ผู้อ่านใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ใหม่ได้อย่างเต็มที่
- ภาพและภาพแอปเพื่อแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะอย่างไร
- ลิงก์ไปยังหน้าช่วยเหลือของแต่ละฟีเจอร์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้
- รายการข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว
- และทรัพยากรอื่น ๆ เช่น การสัมมนาออนไลน์ตามความต้องการหรือการฝึกอบรม
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันนี้แจ้งให้ผู้ใช้และนักพัฒนาทราบถึงการอัปเกรดล่าสุดของแพลตฟอร์ม ClickUp โดยไม่ทำให้พวกเขาต้องรับข้อมูลมากเกินไป
8. ชื่อเรื่องและคำอธิบายของบทความในนิตยสาร The New Yorker
นิตยสาร The New Yorker ได้เขียนบทความโปรไฟล์ยาว 10,000 คำเกี่ยวกับ Geoffrey Hinton นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักจิตวิทยาการรู้คิด สำหรับฉบับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งมีชื่อว่า 'Metamorphosis' แม้ในรูปแบบพอดแคสต์ก็มีความยาวมากกว่า 60 นาที
เมื่อบทความถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ พวกเขาต้องการชื่อเรื่องและคำอธิบายที่สรุปเนื้อหาบทความในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านทั่วไปให้คลิกและอ่าน หัวข้อข่าวจะสื่อถึงความขัดแย้งหลักที่ถูกนำเสนอในบทความ ส่วนคำอธิบายจะแนะนำตัวละครเอก
แม้ว่าสิ่งนี้โดยทั่วไปจะไม่ใช่สิ่งที่เราจัดอยู่ในประเภทสรุปผู้บริหาร แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจับสาระสำคัญของบทความยาวไว้ในไม่กี่คำที่ทรงพลัง
สรุปผู้บริหารฉบับนี้ทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับนักเขียน ไม่ว่าคุณจะเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ตาม เพื่อสรุปประเด็นหลักของคุณไม่เพียงแต่สั้น ๆ แต่ยังทรงพลังและน่าสนใจอีกด้วย
9. รายงานสรุปผู้บริหารการสำรวจโดยฮาร์วาร์ด
ในฤดูใบไม้ผลิปี 2019 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการสำรวจวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามเหล่านี้เป็นเอกสารที่น่าอ่านมาก นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอผลการค้นพบที่สำคัญอย่างซื่อสัตย์และแท้จริง แม้กระทั่งข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ก็ตาม
บทสรุปสำหรับผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ในหลายด้าน โดยยอมรับว่า:
- ปี 2019 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ฮาร์วาร์ดทำการสำรวจวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย
- สามในสิบของชุมชนฮาร์วาร์ดรู้สึกว่าพวกเขาไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
- 34% ของนักเรียนไม่เห็นด้วยกับความเชื่อที่ว่าฮาร์วาร์ดจะดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์การคุกคามและการเลือกปฏิบัติ
- ผู้ที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการเป็นตัวแทนอย่างเพียงพอและกลุ่มที่เสียเปรียบรายงานมุมมองในเชิงบวกน้อยกว่า
เมื่อสิ้นสุดส่วนนี้ บทสรุปสำหรับผู้บริหารจะระบุขั้นตอนเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากชุมชน
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการจัดการสรุปผู้บริหารของโครงการที่ประสบปัญหา ช่วยผู้นำในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต
10. สรุปผู้บริหารเมตาด้วย ClickUp Brain (AI ในตัวของ ClickUp)
ไม่จำเป็นต้องเขียนบทสรุปผู้บริหารทั้งหมดด้วยตนเองเสมอไป คุณสามารถใช้เทมเพลตบทสรุปผู้บริหารฟรีได้เช่นกัน มีเครื่องมือมากมายที่นำเสนอสิ่งนี้เครื่องมือ AIสำหรับการทำงานอัตโนมัติหลายสิบรายการสามารถสรุปข้อความได้ในไม่กี่วินาที
นี่คือสิ่งที่ClickUp Brainแสดงผลเมื่อเราใส่บทความข้างต้นและขอให้สรุปเนื้อหา
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเลือกโทนเสียง (ตั้งแต่เป็นทางการ ตรงไปตรงมา สร้างแรงบันดาลใจ มองโลกในแง่ดี เป็นกันเอง สบายๆ มั่นใจ เป็นมิตร หรือมีอารมณ์ขัน) และระดับความคิดสร้างสรรค์ (ต่ำ กลาง และสูง) เพื่อปรับแต่งสรุปให้ตรงกับความต้องการของคุณ
นั่นยังไม่หมด! สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำธุรกิจ ClickUp Brain มีเครื่องมือการเขียนและสรุปที่หลากหลายสำหรับเอกสารขอบเขต โครงการสรุป วาระการประชุม คำแถลงงาน คำถามสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสามารถแท็กบุคคลเพื่อเชิญให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานและจัดการได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่เคยใช้ AI ในการเขียนมาก่อนใช่ไหม? ไม่ต้องกังวลไปที่นี่มีเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
ด้วยผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับบทบาทของคุณ คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้น เขียนได้ดีขึ้น จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด