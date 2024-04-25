คู่มือเป้าหมายการดำเนินงาน: 50 ตัวอย่างและเทมเพลตเพื่อช่วยคุณกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมายการดำเนินงานคือเป้าหมายที่มีความไวต่อเวลาหรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่องค์กรติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ องค์กรใช้คำศัพท์ต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์การดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน เพื่ออ้างถึงเป้าหมายเช่นนี้
ทุกองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการจะแบ่งแผนกลยุทธ์ของคุณออกเป็นเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับพนักงานและเป็นรากฐานของกระบวนการทำงานของคุณ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการเป็นขั้นตอนแรกในการบรรลุเป้าหมายระยะยาว
บทความนี้อธิบายถึงความซับซ้อนของเป้าหมายการดำเนินงานและตัวอย่างของเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ประเภทของเป้าหมายการดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
เป้าหมายการดำเนินงานคือเป้าหมายระยะสั้นที่องค์กรต้องการบรรลุภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้า ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทอีคอมเมิร์ซอาจเป็นการลดอัตราการละทิ้งรถเข็นสินค้าลง 5% ภายในระยะเวลาหกเดือน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือเป้าหมายระยะยาวที่มีความทะเยอทะยาน ที่คุณต้องการบรรลุภายในระยะเวลาสามถึงห้าปี
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอีคอมเมิร์ซเดียวกันนี้อาจเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดเป็น 10% ภายในปี 2028 ในตลาดอีคอมเมิร์ซของสหรัฐอเมริกา
ดังนั้นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงปฏิบัติการจึงมีความสัมพันธ์กันแบรนด์จะกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ก่อน โดยขึ้นอยู่กับพันธกิจและวิสัยทัศน์ จากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายเชิงปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ในตัวอย่างของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ข้างต้น แบรนด์อีคอมเมิร์ซต้องปรับปรุงการได้มาซึ่งลูกค้าและเพิ่มรายได้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
อัตราการทิ้งรถเข็นที่ลดลงส่งผลโดยตรงต่อการแปลงเป็นลูกค้าที่สูงขึ้นและรายได้ที่เพิ่มขึ้น การบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานช่วยให้แบรนด์มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของตน
บทบาทของเป้าหมายการดำเนินงานในการวางแผนกลยุทธ์
องค์กรอาจมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 10 ถึง 15 ข้อ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การเพิ่มยอดขายออนไลน์ การลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และการสร้างแบรนด์แบบออร์แกนิก
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายที่ยั่งยืนซึ่งต้องใช้เวลาและความพยายาม ในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเหล่านี้ ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกต้องแยกย่อยเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายการดำเนินงานหลายประการ วางแผนงานสำหรับแต่ละเป้าหมายระยะสั้น และมอบหมายงานแต่ละส่วนให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์คือการรวบรวมเป้าหมายการดำเนินงานจำนวนมากเข้าด้วยกัน
ตรวจสอบตารางด้านล่างเพื่อเข้าใจบทบาทของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ
|เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
|บรรลุผู้ติดตาม 200,000 คนบน Instagram ภายในปี 2025
|เป้าหมายการดำเนินงาน
|– โพสต์เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ (2 เรื่อง/วัน และ 3 โพสต์/สัปดาห์) และมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม– ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ 50 คนในหนึ่งไตรมาสเพื่อเข้าถึงบัญชีใหม่ 100,000 บัญชี– จัดกิจกรรมแจกของรางวัลบน Instagram และเพิ่มผู้ติดตามใหม่ 50,000 คนในไตรมาสที่ 3
การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เป้าหมายเชิงกลยุทธ์เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวและรากฐาน ส่วนแผนปฏิบัติการแต่ละแผนก็เปรียบเสมือนห้องและองค์ประกอบแต่ละส่วนที่รวมกันเป็นโครงสร้างบ้านทั้งหลัง
เช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถมีบ้านที่สมบูรณ์ได้หากไม่ได้สร้างแต่ละห้อง คุณก็ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของคุณได้หากไม่ได้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานที่เล็กกว่า
เพื่อเชื่อมโยงเป้าหมายการดำเนินงานของคุณกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณร่างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ แบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อยที่เฉพาะเจาะจง และเพิ่มระยะเวลาให้กับงานเหล่านั้นเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
จากนั้น ควรสร้างเป้าหมายทางยุทธวิธีและปฏิบัติการ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ ควรกำหนดเป้าหมายเหล่านี้ให้มีกรอบเวลาที่ชัดเจน
ประเภทของเป้าหมายการดำเนินงาน
มีเป้าหมายอยู่สามประเภท: ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ, ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน, และที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมีดังนี้:
- การปรับปรุงคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์
- การปรับปรุงคุณภาพการสนับสนุนลูกค้า
- การระบุโอกาสในการปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
เป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
- การลดต้นทุนการผลิต
- การลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
- การลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการดำเนินงาน
- การลดการสูญเสีย
เป้าหมายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายด้านประสิทธิภาพขององค์กรมักมุ่งเน้นที่พารามิเตอร์ต่อไปนี้:
- การสร้างกระบวนการและระบบขององค์กรเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการในแผนกต่าง ๆ
- การลดระยะเวลาการผลิตและการส่งมอบ
- ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
- เพิ่มผลผลิตของพนักงานแต่ละคนและสมาชิกในทีม
50 ตัวอย่างของเป้าหมายการดำเนินงานแบบ SMART
โดยการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้(SMART)และทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณกำลังก้าวหน้าและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
เราได้รวบรวมตัวอย่างเป้าหมายการดำเนินงานแบบ SMART จำนวน 50 ข้อ ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงธุรกิจ B2B ของคุณได้ ดังนี้:
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
- เพิ่มเวลาการทำงานของซอฟต์แวร์ให้ถึง 99.99% ภายในไตรมาสที่ 2
- ปรับปรุงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของพนักงานให้เพิ่มขึ้น 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ลง 15% ภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้ให้ถึง 98% ภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ให้ถึง 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- ปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อให้ได้อัตราการตอบกลับ 75% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาหยุดทำงานของซอฟต์แวร์ลง 20% ภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงทรัพยากรการฝึกอบรมและการศึกษาของพนักงานเพื่อให้บรรลุการสำเร็จ 100% ภายในไตรมาสที่ 2
- ปรับปรุงเวลาการตอบกลับคำติชมของผู้ใช้ให้ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อให้ได้คะแนนความพึงพอใจ 95% ภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงเอกสารซอฟต์แวร์และฐานความรู้เพื่อให้ได้คะแนนความพึงพอใจ 98% ภายในไตรมาสที่ 2
- ปรับปรุงความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานซอฟต์แวร์ภายในไตรมาสที่ 3
- ปรับปรุงตัวเลือกการปรับแต่งซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้คะแนนความพึงพอใจ 95% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ขึ้น 15% ภายในไตรมาสที่ 4
- ปรับปรุงกระบวนการแจ้งเตือนและการนำซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่มาใช้ภายในไตรมาสที่ 2
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย
- ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ลง 15% ภายในไตรมาสที่ 3
- ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานลง 15% ภายในไตรมาสหน้า
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
- ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยสำหรับตั๋วการสนับสนุนลูกค้าให้ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงภายในไตรมาสที่ 3
- ลดเวลาการลงทะเบียนลูกค้าใหม่ลง 20% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มความเร็วในการโหลดหน้าแรกของเว็บไซต์และหน้าโซลูชันให้เร็วขึ้น 30% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาในการปรับใช้ฟีเจอร์ใหม่ลง 15% ภายในไตรมาสที่ 2
- ปรับปรุงประสิทธิภาพซอฟต์แวร์เพื่อรองรับผู้ใช้พร้อมกันได้เพิ่มขึ้น 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดอัตราการยกเลิกกระบวนการเริ่มต้นใช้งานลง 15% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3
- เพิ่มอัตราการยอมรับของคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ขึ้น 25% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาในการปิดตั๋วสนับสนุนลง 15% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มความสามารถในการปรับขนาดของซอฟต์แวร์เพื่อรองรับข้อมูลเพิ่มขึ้น 30% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามใหม่ 50 รายการภายในไตรมาสที่ 3
- ลดเวลาในการส่งมอบการอัปเดตซอฟต์แวร์ลง 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ขึ้น 15% ภายในไตรมาสที่ 4
- ลดเวลาการตอบสนองของลูกค้าให้ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มจำนวนการโยกย้ายซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จขึ้น 5% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มประสิทธิภาพการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้สูงขึ้น 10% ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า
- เพิ่มการนำคุณสมบัติซอฟต์แวร์ขั้นสูงมาใช้ให้มากขึ้น 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาการPLOYMENTซอฟต์แวร์ลง 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ใช้ขึ้น 15% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาการติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับลูกค้าใหม่ลง 15% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มจำนวนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จขึ้น 10% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาการผสานระบบซอฟต์แวร์กับระบบของลูกค้าลง 20% ภายในไตรมาสที่ 2
- เพิ่มจำนวนผู้ใช้เฉลี่ยต่อบัญชีขึ้น 10% ภายในไตรมาสที่ 2
- ลดเวลาในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ลง 15% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงเป็น 30% ภายในไตรมาสที่ 4
- ลดเวลาในการสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าลง 20% ภายในไตรมาสที่ 3
- ลดเวลาในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้าที่กำหนดเองลง 20% ภายในไตรมาสที่ 4
- เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติเป็น 40% ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเติบโต
- เพิ่มอัตราการรักษาผู้ใช้ขึ้น 15% ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3
- เพิ่มขนาดการปิดการขายเฉลี่ยขึ้น 10% ภายในไตรมาสที่ 4
- เพิ่มมูลค่าตลอดอายุลูกค้าขึ้น 10% ภายในไตรมาสที่ 3
- ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 10% ภายในไตรมาสที่ 4
- เพิ่มจำนวนการแนะนำลูกค้าใหม่จากลูกค้าปัจจุบันให้เพิ่มขึ้น 20% ภายในไตรมาสที่ 3
- เพิ่มจำนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียรวมกันบน LinkedIn, Instagram และ X ให้ถึง 30,000 คนภายในไตรมาสที่ 4
ความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน
ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ไม่สามารถบรรลุแผนปฏิบัติการได้ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน อุปสรรคทางวัฒนธรรม การเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมความท้าทายเหล่านี้จึงเกิดขึ้นและส่งผลต่อเป้าหมายของคุณอย่างไร
1. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน
เมื่อมีการเสนอเป้าหมายการดำเนินงานชุดใหม่ พนักงานไม่จำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยอัตโนมัติเสมอไป บางครั้งพวกเขาอาจต่อต้าน แสดงความไม่เต็มใจ หรือขัดขืนเป้าหมายเหล่านั้นทั้งในระดับบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
พนักงานอาจต่อต้านแผนปฏิบัติการเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:
- การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัท
- การขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเองและทีมในการบรรลุเป้าหมาย
- การฝึกอบรมหรือทรัพยากรไม่เพียงพอ
- กรอบเวลาที่ไม่สมจริง
- ช่องว่างในการสื่อสาร
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสามารถส่งผลกระทบในหลายรูปแบบ เช่น การลดลงของผลผลิตและการขาดประสิทธิภาพในการทำงาน การลาออกของพนักงานสูง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร และการนัดหยุดงานทั่วทั้งองค์กร
2. กระบวนการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
หากผู้จัดการโครงการพึ่งพาทรัพยากรเช่น แบบฟอร์มบันทึกเวลาและตัวติดตามโครงการที่ไม่เป็นระบบ กระบวนการรวบรวมข้อมูลของพวกเขาสำหรับการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายอาจไม่น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น พนักงานอาจไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเวลาทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ตรงเวลา นอกจากนี้ ตารางข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้เมื่อบันทึกข้อมูล ทั้งหมดนี้นำไปสู่การเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ผู้จัดการไม่สามารถติดตามเป้าหมายและการมีส่วนร่วมของพนักงานได้
3. ขาดทรัพยากรเพียงพอ
การรักษาทีมให้กระชับช่วยให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน แต่บ่อยครั้งที่นายจ้างไม่ตระหนักว่ามีเส้นบางๆ ระหว่างการรักษาทีมให้กระชับกับการไปถึงจุดที่ ความแข็งแกร่งของทีมไม่เพียงพอ ที่จะบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน
ให้รักษาเป้าหมายของคุณให้สมจริงเพื่อให้ทีมขนาดเล็กสามารถบรรลุเป้าหมายได้ หรือจ้างพนักงานเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณ หากไม่ทำเช่นนั้น สมาชิกทีมที่มีอยู่ของคุณจะเหนื่อยล้าจากแรงกดดันในการทำงานอย่างหนัก ซึ่งอาจนำไปสู่อัตราการลาออกของพนักงานสูง
นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าทีมของคุณมี เครื่องมือ, วัสดุ, และความต้องการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ตัวอย่างเช่น หากคุณมอบเป้าหมายให้ทีมการตลาดของคุณในการจัดกิจกรรมออนไลน์จำนวนหนึ่งในปีนี้ พวกเขาจะต้องมีแพลตฟอร์มกิจกรรมออนไลน์, ทรัพยากรการออกแบบและเนื้อหา (ภายในหรือจากผู้ให้บริการภายนอก), ระบบ CRM สำหรับการสื่อสารก่อนและหลังกิจกรรม เป็นต้น
4. อุปสรรคทางวัฒนธรรมภายในองค์กร
อุปสรรคทางวัฒนธรรมสามารถก่อให้เกิด ช่องว่างในการสื่อสารที่สำคัญ หากไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ลองนึกภาพนี้: พนักงานในยุโรปคาดหวังเวลาทำงานที่เคร่งครัดและไม่ชอบการโทรติดต่อหลังเวลาเลิกงาน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างของเวลา เพื่อนร่วมงานในเอเชียอาจคาดหวังให้พวกเขาเข้าร่วมประชุมนอกเวลาทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในทีมของคุณ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานได้
ในฐานะผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องหาจุดร่วมกัน เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งสองและสร้างพื้นที่เปิดสำหรับพนักงานทั้งสองคนในการสื่อสารและแก้ไขความแตกต่างของพวกเขา ร่วมมือกัน และช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้
เราขอแนะนำกลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อเอาชนะความท้าทายข้างต้นในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน:
1. ผู้นำควรเป็นบุคคลแรกที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เป็นเรื่องปกติที่พนักงานจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมักเกิดจากความไม่แน่นอนที่การเปลี่ยนแปลงนำมาสู่บทบาทหน้าที่ของพวกเขา ในฐานะผู้นำ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน รวมถึงความสำคัญของแผนเหล่านั้นให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
จะทำอย่างไร? คำตอบคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
การยอมรับเป้าหมายการดำเนินงานใหม่ ๆ นั้นเหมือนกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในตอนแรกอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยและไม่สบายใจ แต่ด้วยการฝึกฝนและความอดทน มันจะกลายเป็นธรรมชาติที่สอง เช่นเดียวกับที่โค้ชแนะนำนักกีฬาผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผู้นำต้อง สนับสนุนพนักงานผ่านการเปลี่ยนแปลง โดยจัดการกับข้อกังวลและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็น
หากคุณกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานชุดหนึ่งให้กับทีม ให้แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณก็กำลังพยายามบรรลุเป้าหมายชุดเดียวกันนี้เช่นกัน อธิบายว่าเป้าหมายนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อย่างไร และการมีส่วนร่วมของพวกเขาจะขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรได้อย่างไร
การใช้แม่แบบการตั้งเป้าหมายยังช่วยกำหนดกรอบเวลาที่สมจริง ทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบและติดตามกรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
2. ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้การมองเห็นข้อมูล
การติดตามเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์นั้นเปรียบเสมือนการนำเรือแล่นผ่านน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคย คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แม่นยำเพื่อติดตามความก้าวหน้า ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และปรับเส้นทางเมื่อจำเป็น
เช่นเดียวกับที่กัปตันต้องพึ่งพาเครื่องมือนำทาง ผู้จัดการจำเป็นต้องมี ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และ ระบบการติดตามเป้าหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายของพวกเขา
ผู้จัดการโครงการต้องให้ความสำคัญกับการมองเห็นข้อมูลเพื่อสรุปว่าเป้าหมายการดำเนินงานบรรลุผลหรือไม่ใช้แอปติดตามเป้าหมายเพื่อลดการแยกข้อมูล, ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานะของงานและอัตราการเสร็จสิ้น, และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรในขณะที่ลดต้นทุนการดำเนินงาน
3. ประเมินศักยภาพทรัพยากรปัจจุบันของคุณ
ใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpเพื่อดูว่าคุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานของคุณหรือไม่
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นงานและทรัพยากรต่าง ๆ ได้ในที่เดียว เพื่อระบุระดับภาระงาน ใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาว่าพนักงานคนใดทำงานหนักเกินไป คาดการณ์ปัญหาความเหนื่อยล้าล่วงหน้า และจ้างบุคลากรใหม่หากจำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามชั่วโมงการทำงาน การจัดการผู้รับเหมาช่วง หรือการจัดตารางเวลาของพนักงาน เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง
4. พัฒนาแผนการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อแก้ไขอุปสรรคทางวัฒนธรรม
วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในการจัดการกับอุปสรรคทางวัฒนธรรมคือการนั่งลงและพูดคุยกัน แต่การประชุมเหล่านี้ต้องมีการจัดโครงสร้างที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนใดรู้สึกถูกทอดทิ้ง ในฐานะผู้จัดการ งานของคุณคือการรักษาความเป็นกลางต่อสมาชิกในทีมของคุณ และสำหรับสิ่งนี้ให้ใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp
เทมเพลตนี้จะช่วยให้เป้าหมายการสื่อสารของคุณชัดเจน วิธีการสื่อสารที่เสนอได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจน และคุณสามารถวัดความคืบหน้าของโครงการได้เป็นประจำ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร กำหนดระยะเวลาสำหรับเป้าหมายการสื่อสาร สื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ และสร้างความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. พึ่งพาการเจรจาและการมอบอำนาจในกระบวนการนี้
การเจรจาต่อรองและการมอบอำนาจให้พนักงานเป็นสองวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสมดุลต่อการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การขาดการสื่อสาร และทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
วัตถุประสงค์ของ "การเจรจา" ในที่นี้คือการพูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงาน เข้าใจประเด็นที่พวกเขาเป็นกังวล อธิบายวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ขององค์กร และสุดท้าย บรรลุความสมดุล ที่ทั้งพนักงานและผู้นำมีความเข้าใจตรงกัน ความคาดหวังสอดคล้องกัน และพนักงานรู้สึกมีพลังในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
เคล็ดลับสำหรับการเจรจากับพนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขึ้น ได้แก่:
- ฝึกการสื่อสารแบบเปิดและการฟังอย่างตั้งใจ โดยผู้นำจะอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการมอบหมายงานให้กับพนักงานแต่ละคนอย่างชัดเจน และพนักงานสามารถสื่อสารข้อกังวลหรือข้อสงสัยของตนได้
- เมื่อพนักงานติดขัด ผู้นำจะทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนแทนที่จะสั่งการเพียงอย่างเดียว
เมื่อคุณมอบอำนาจให้พนักงาน พวกเขาจะรู้สึกมีคุณค่าและมักจะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน การมอบอำนาจเปลี่ยนความคิดของพวกเขาจาก "ฉันไม่อยากทำ" เป็น "ฉันจะทำให้เสร็จ" กล่าวโดยสรุป มันทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ
วิธีง่ายๆ ที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีอำนาจ ได้แก่:
- ส่งเสริมให้พนักงานคิดนอกกรอบ เปิดโอกาสให้พวกเขาคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทัศนคติใหม่ ๆ ที่จะกระตุ้นให้พวกเขากล้าเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ
- แทนที่จะจำกัดข้อมูลสำคัญจากพนักงาน ให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมโดยการแบ่งปันข้อมูลส่วนใหญ่และช่วยให้พวกเขาเห็นภาพรวม สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยคุกคามจากคู่แข่ง หรือความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
- โปรดรับรองว่าได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมพนักงานสำหรับความทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้พวกเขายังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อไป
วิธีการติดตามและประเมินผลเป้าหมายการดำเนินงาน
กระบวนการตั้งเป้าหมายไม่ได้จบลงเพียงแค่การระบุเป้าหมายเท่านั้น คุณยังต้องติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเหล่านี้ และปรับเปลี่ยนกระบวนการหากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ ยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องได้รับการอัปเดตความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
เครื่องมือและแม่แบบสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างเป็นระบบและขยายขนาดได้ เราขอแนะนำแม่แบบต่อไปนี้:
1. แม่แบบแผนปฏิบัติการ
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ ระบุและติดตาม KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมข้ามสายงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ราบรื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองสำหรับการติดตามเป้าหมาย
2. แบบฟอร์มเป้าหมายรายวัน
แทนที่จะกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ไม่สมจริงซึ่งทีมของคุณไม่สามารถบรรลุได้แม่แบบเป้าหมายประจำวันโดย ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่สมจริงและวัดผลได้ มันช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายการดำเนินงานด้วยสถานะที่กำหนดเอง ช่วยให้สมาชิกในทีมมีสมาธิและไม่เครียดโดยการสื่อสารภาพรวมที่ชัดเจน และมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับผู้นำ
3. แม่แบบเป้าหมาย SMART
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp ช่วยให้คุณ แยกเป้าหมายสำคัญออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเป้าหมายการดำเนินงานด้วยมุมมองและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
ใช้ClickUp Goalsเป็นแดชบอร์ดการดำเนินงานที่ติดตามได้ของคุณ เพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายโดยอัตโนมัติ และบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนด
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนปฏิบัติการสำหรับการตั้งเป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วยเป้าหมายการดำเนินงาน
เป้าหมายการดำเนินงานช่วยให้ผู้จัดการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สมจริงและสามารถบรรลุได้ เพื่อกระตุ้นพนักงานและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือเช่นแพลตฟอร์มการจัดการการดำเนินงานของ ClickUp องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า 80% โดยการขจัดความซ้ำซ้อนและเสริมสร้างความร่วมมือ
เมื่อเรามุ่งมั่นสู่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เน้นการอัตโนมัติวิธีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานและเทคนิคการติดตามจะพัฒนาต่อไป
บริษัทที่กำลังเติบโตเช่นของคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานที่ช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน, ลดการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว, และช่วยให้การเติบโตโดยรวมสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายทางกลยุทธ์ของคุณ.
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสร้างและทำให้เป้าหมายการดำเนินงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
อะไรคือตัวอย่างของเป้าหมายการดำเนินงาน?
เป้าหมายการดำเนินงานคือเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้ซึ่งบริษัทต้องการบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน ตัวอย่างของเป้าหมายการดำเนินงานคือการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลง 15% ภายในปีงบประมาณหน้า
อะไรคือเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ?
เป้าหมายการปฏิบัติการคือเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถบรรลุได้ และวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร และขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำวัน
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดอาจตั้งเป้าหมายการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขึ้น 25% ภายใน 6 เดือนข้างหน้า โดยการใช้กลยุทธ์การตลาดเนื้อหาที่มุ่งเป้าหมาย การเพิ่มประสิทธิภาพ SEO และการโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์
เป้าหมายนี้มีความเฉพาะเจาะจง มีกรอบเวลาที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทีมดำเนินงานประจำวันไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
นิยามเชิงปฏิบัติการของเป้าหมายคืออะไร?
คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการของเป้าหมายคือข้อความที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา (SMART) ซึ่งกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจนและวิธีการที่จะบรรลุผลนั้น
ตัวอย่างเช่น 'เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าขึ้น 10% ภายใน 6 เดือนข้างหน้า โดยนำระบบรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าใหม่มาใช้ และจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับพนักงานเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเทคนิคการแก้ปัญหา'