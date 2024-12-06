บล็อก ClickUp
Planning

10 แม่แบบแผ่นข้อมูลฟรีใน Word และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
6 ธันวาคม 2567

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจต้องเผชิญคือการสื่อสารนโยบายสำคัญ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการประกาศต่างๆ ไปยังพนักงาน ลูกค้า หรือสาธารณชนทั่วไป แต่การย่อยข้อมูลจำนวนมากและส่งมอบโดยไม่ทำให้ซับซ้อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจจมอยู่ในทะเลของข้อมูล ??

แม่แบบแผ่นข้อมูล สามารถเป็นเส้นชีวิตของคุณเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่มีข้อมูลล้นหลาม แผ่นข้อมูลช่วยให้คุณจับใจความสำคัญของสิ่งที่คุณต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการของคุณ และนำเสนอให้ผู้ชมของคุณได้อย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ! ?

เราสำรวจ 10 อันดับเทมเพลตแผ่นข้อมูลฟรี สำหรับการจัดการข้อมูลหลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพและนำเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ลองดูคุณสมบัติของแต่ละแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับเป้าหมายการสื่อสารของคุณ

สรุป 60 วินาที

ข้อมูลมากเกินไป แต่ไม่ชัดเจนพอ? ลดความวุ่นวายด้วยเทมเพลตเอกสารข้อมูลที่จัดโครงสร้างอย่างดี:

  • เทมเพลตแผ่นข้อมูล ClickUp
  • เทมเพลตอินโฟกราฟิก ClickUp
  • เทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp
  • เทมเพลตบันทึกนโยบาย ClickUp
  • แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp
  • แม่แบบบันทึกผู้บริหาร ClickUp
  • เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp
  • เทมเพลตจดหมายข่าว ClickUp
  • เทมเพลตแผ่นข้อมูลบริษัทใน Microsoft Word โดย TemplateLab
  • แม่แบบการจัดการโครงการ Microsoft Word โดย ตัวอย่างแม่แบบ

อะไรคือแบบฟอร์มเอกสารข้อมูล?

เอกสารข้อมูลสรุปคือเอกสารที่กระชับซึ่งนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับองค์กร ผลิตภัณฑ์ โครงการ พนักงาน หรือแนวทางปฏิบัติของบริษัทของคุณ คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อให้มีประสิทธิภาพ แต่การสร้างเอกสารข้อมูลสรุปจากศูนย์มักเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดและเวลาอย่างมาก

เอกสารข้อมูล เป็นกรอบพื้นฐานที่ช่วยให้คุณ ระบุและย่อข้อมูลสำคัญ ลงในไม่กี่หน้าหรือเข้าใจตัวชี้วัดหลักได้ พวกมันมักถูกออกแบบมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น นักลงทุนที่มีศักยภาพ, คู่ค้า, ลูกค้า, หรือพนักงาน

ตัวอย่างเช่น แผ่นข้อมูลสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภทช่วยถ่ายทอดรายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าเป้าหมายจำเป็นต้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลที่ดี?

แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้:

  • สั้นและง่าย: แผ่นข้อมูลไม่ควรยาวเกินไปเพื่อรักษาความสนใจของผู้อ่าน
  • ดึงดูดสายตา: ช่วยให้คุณสามารถรวมองค์ประกอบทางภาพ เช่น รูปภาพ ตาราง กราฟ และแผนภูมิ เพื่อทำให้ข้อมูลดูเป็นระเบียบ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย
  • มีโครงสร้างชัดเจน: มาพร้อมกับส่วนที่ชัดเจนและหัวข้อที่ให้ข้อมูลซึ่งเน้นย้ำถึงประเด็นที่คุณควรกล่าวถึง
  • ยืดหยุ่น: มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ (เช่น หัวข้อและส่วนต่าง ๆ ที่สามารถปรับได้) เพื่อให้คุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะหรือข้อกำหนดด้านแบรนด์ของคุณ

10 แบบฟอร์มแผ่นข้อมูลฟรีสำหรับใช้งาน

การเลือกเทมเพลตแผ่นข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณ ซึ่งอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปจนถึงการประกาศการเปลี่ยนแปลงนโยบายของบริษัท

ลองดู เทมเพลตยอดนิยม 10 อันดับแรก ของเราในClickUpและ Word แล้วเลือกแบบที่ช่วยสื่อสารข้อความของคุณได้อย่างตรงจุด ?

1. แม่แบบแผ่นข้อมูล ClickUp

เทมเพลตแผ่นข้อมูล ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแผ่นข้อมูล ClickUp

การนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีทักษะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้ นั่นคือจุดที่เทมเพลตแผ่นข้อมูล ClickUp เข้ามาช่วยคุณสร้างสะพานเชื่อมระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย?

เทมเพลตแผ่นข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้นนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์ของคุณและทำให้ผู้อ่านสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ในที่เดียว

สร้างภาพรวมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการผสมผสานบล็อกข้อความที่จัดเรียงอย่างเรียบร้อยกับภาพประกอบที่น่าสนใจ นำเสนอข้อมูลจำเพาะ ข้อเท็จจริง และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยจัดหมวดหมู่ไว้ในส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังต่อไปนี้:

  1. ชื่อสินค้า
  2. สโลแกน
  3. คำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์
  4. คุณสมบัติหลัก
  5. รูปภาพสินค้า
  6. ชนิดและ/หรือการปรับแต่งที่มีให้เลือก
  7. หมุดหมายสำคัญของผลิตภัณฑ์
  8. ข้อมูลการติดต่อ
  9. พันธมิตร
  10. โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย

ปรับแต่ง เพิ่ม หรือ ลบส่วนต่าง ๆ ตามความจำเป็นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าของคุณ และเปลี่ยนผู้อ่านเอกสารข้อมูลให้กลายเป็นลูกค้า

คุณสามารถใช้เมนูการตั้งค่าเพื่อควบคุมลักษณะของเอกสารข้อมูลของคุณได้ — เปลี่ยนแบบอักษร, ระยะห่าง, ความกว้างของหน้า, และองค์ประกอบทางการพิมพ์อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับแบรนด์และเป้าหมายของคุณ เมนูนี้ยังช่วยให้คุณ ติดตามการเลือกใช้คำและเวลาในการอ่าน ได้ด้วย ทำให้เอกสารข้อมูลของคุณกระชับและสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ชมของคุณ

การสร้างและมอบหมายงานภายในเทมเพลตแผ่นข้อมูลนั้นง่ายและรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น คุณสามารถตั้งค่างานอิสระภายในเทมเพลตหรือเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารอื่นๆ ได้

2. แม่แบบอินโฟกราฟิก ClickUp

เทมเพลตอินโฟกราฟิก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตอินโฟกราฟิก ClickUp

หากคุณกำลังมองหาโครงสร้างที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับเอกสารข้อมูลของคุณClickUp Infographic Template(หรือที่เรียกว่า Infographic Whiteboard) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากเป็น Whiteboard ให้คิดว่าเป็นผืนผ้าใบเปล่าสำหรับจัดระเบียบความคิดของคุณและทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของกราฟิก ?

เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณในระหว่างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ช่วยคุณในการกำหนดรูปแบบความคิดของคุณก่อนที่จะเปลี่ยนให้กลายเป็นเอกสารข้อมูลที่ปรับแต่งอย่างสูงและดึงดูดสายตา อย่างเดียวกับบอร์ดไวท์บอร์ดของ ClickUp ส่วนใหญ่ เหมาะสำหรับเป้าหมายใด ๆ ที่ต้องการการคิดค้นอย่างกว้างขวางและการตัดสินใจ

ใช้เทมเพลตเพื่อพัฒนาเอกสารข้อมูลสำหรับแนวทางการสร้างแบรนด์ แผนการตลาด การสร้างต้นแบบ—แทบทุกอย่างที่คุณนึกออก! ?

แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่น แต่คุณหรือเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้เทมเพลตนี้ ด้วยคุณสมบัติและเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมของมัน ใครๆ ก็สามารถมองเห็นภาพความคิดของตนและทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย ?

ใช้สี รูปทรงอิสระ รูปภาพ และเครื่องมือตกแต่งอื่น ๆ เพื่อทำให้แผ่นข้อมูลนี้เป็นของคุณเอง! นี่คือตัวอย่างองค์ประกอบที่คุณสามารถเพิ่มหรือปรับแต่งได้:

  1. รายละเอียดโครงการหรือผลิตภัณฑ์
  2. โลโก้บริษัท
  3. บัตรเว็บไซต์
  4. รูปร่าง
  5. โน้ตแบบติดได้
  6. ข้อความ
  7. แผนผังความคิด
  8. รูปภาพ
  9. ลิงก์
  10. ตาราง
  11. กราฟ

เทมเพลตนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการและแสดงผลด้วยอินโฟกราฟิก เช่น ไทม์ไลน์ของบริษัท แผนผังองค์กร และขั้นตอนของโครงการ การแสดงสถานะของโครงการในรูปแบบภาพช่วยลดระยะเวลาในการปฐมนิเทศสำหรับสมาชิกใหม่ในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

3. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp

เทมเพลตแนวทางแบรนด์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาวิธีแบบสรุปย่อ (TLDR) ในการนำเสนอแบรนด์ของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ของ ClickUpคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ มันช่วยให้คุณ บอกเล่าเรื่องราวของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้อย่างกระชับและดึงดูดสายตา

ด้วยแผ่นข้อมูลประเภทนี้ คุณสามารถทิ้งคู่มือและแฟ้มเอกสารยาวเหยียดที่ไม่มีใครอ่านได้เลย ?‍?

เทมเพลตนี้สามารถใช้เป็นคู่มือภายในได้เช่นกัน โดยให้พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันของคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณและวิธีการนำเสนอบริษัทต่อสาธารณชน มันจะสรุปกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของคุณและทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ทำให้เป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือการจัดการสำนักงานของคุณ⚒️

คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นคู่มือพนักงานได้— พิมพ์และเก็บไว้ในสำนักงานหรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัล

แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเป็นส่วน ๆ ที่ไม่เหลือที่ว่างสำหรับคำถามหรือความไม่แน่นอนใด ๆ คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ กำหนดแนวทางที่ชัดเจนสำหรับเรื่องราวของแบรนด์, ภารกิจ, และการเลือกออกแบบของคุณ. องค์ประกอบพื้นฐานของแบบฟอร์มประกอบด้วย:

  • บริษัทของคุณ
  • ภารกิจของคุณ
  • โลโก้แบรนด์
  • แนวปฏิบัติด้านโลโก้
  • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
  • ชุดสี
  • ตัวอักษร

คุณสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ไม่เหมือนใครได้ หากคุณต้องการปรับปรุงแบรนด์เก่าให้ดูใหม่ขึ้น เทมเพลตนี้กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับการรวบรวมความสำเร็จในอดีตและนำมาใช้เพื่อสร้างตัวตนที่สดใหม่และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

4. แม่แบบบันทึกนโยบาย ClickUp

เทมเพลตบันทึกนโยบาย ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตบันทึกนโยบาย ClickUp

การเปลี่ยนแปลงนโยบายภายในบริษัทสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหากดำเนินการอย่างไม่เหมาะสม

โชคดีที่คุณสามารถป้องกันไม่ให้พนักงานรู้สึกหลงทางหรือถูกกดดันได้ด้วยClickUp Policy Memo Template แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลที่มีประโยชน์นี้จะช่วยคุณสร้างบันทึกข้อความที่สมบูรณ์แบบเพื่อนำเสนอและนำไปใช้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณ โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนและความวุ่นวาย ?

เทมเพลตนี้เป็นแบบขนาดเดียวใช้ได้กับทุกกรณี และสามารถปรับให้เหมาะสมกับนโยบายแทบทุกประเภท สมมติว่าคุณต้องการให้พนักงานทำงานที่สำนักงานแทนการทำงานจากที่บ้าน นี่คือวิธีที่ห้าส่วนของเทมเพลตช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น:

  1. หัวข้อ: นี่คือที่ที่คุณจะเพิ่มรายละเอียดการจัดการและหัวข้อหลักของเอกสาร
  2. สรุป: คุณสรุปว่าทำไมการทำงานจากที่บ้านจึงเป็นปัญหา และแนะนำแนวคิดหลักเบื้องหลังการกลับไปทำงานที่สำนักงาน
  3. พื้นหลัง: ส่วนนี้ช่วยให้คุณให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุและความสำคัญของปัญหา และสนับสนุนคำกล่าวอ้างของคุณด้วยหลักฐาน เช่นผลผลิตที่ต่ำหรือตัวเลขรายได้ที่ลดลง
  4. คำแนะนำ: คุณแนะนำวิธีแก้ปัญหาและขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถขอให้พนักงานของคุณค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเพื่อลดการต่อต้าน
  5. การเรียกร้องให้ดำเนินการ: ให้รายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจนซึ่งพนักงานควรดำเนินการหลังจากอ่านบันทึกนี้เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตาม

5. แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp

แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบบันทึกข้อความพนักงาน ClickUp

ไม่ใช่ทุกการสื่อสารกับพนักงานจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ทำให้เครียด.แม่แบบบันทึกข้อความพนักงานของ ClickUpช่วยคุณ ให้ความรู้และอัปเดตพนักงานเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป รวมถึงกลยุทธ์กิจกรรมสร้างทีม รายการที่ต้องทำ และนโยบาย.

แบบฟอร์มเอกสารข้อมูลนี้ใช้รูปแบบที่ได้รับการทดสอบแล้วว่าสามารถสนับสนุนการสื่อสารที่มีลำดับชั้นและระหว่างแผนกได้ ☎️

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่มีตัวเลือกที่ซับซ้อนและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณ คุณสามารถสร้างบันทึกข้อความอย่างมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที เพียงแค่กรอกข้อมูลในหกช่องมาตรฐานต่อไปนี้:

  1. แผนก
  2. ถึง
  3. จาก
  4. เรื่อง
  5. เนื้อหาบันทึกข้อความ
  6. หมวดหมู่

ช่องหมวดหมู่ช่วยให้คุณระบุเจตนาของบันทึกย่อของคุณ เช่น ฉุกเฉิน, ประกาศ, ขอให้ดำเนินการ, และต้องการความสนใจ. คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์ PDF แทนเนื้อหาได้.

จากบันทึกนี้ คุณสามารถสร้างงาน งานย่อย และรายการตรวจสอบ และติดตามสถานะของพวกเขาได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง บันทึกเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างวินัยในตนเองและกระตุ้นให้พนักงานของคุณรักษาความเป็นระเบียบและความสม่ำเสมอ

6. แม่แบบบันทึกผู้บริหาร ClickUp

แม่แบบบันทึกผู้บริหาร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบบันทึกผู้บริหาร ClickUp

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารกลยุทธ์สำคัญแผนงาน และกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกตื่นตระหนก—ซึ่งมักเกิดขึ้นกับบันทึกผู้บริหารทั่วไป! ☢️

เทมเพลตทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนโดยอัตโนมัติ สองส่วนแรกเป็นตารางที่มีช่องสำหรับรายละเอียดการบริหาร เช่น หัวข้อ, หมายเลขคำสั่ง, และผู้รับ ส่วนสุดท้ายจะถูกสงวนไว้สำหรับข้อความที่คุณต้องการสื่อสาร ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเทมเพลต ?

เช่นเดียวกับเทมเพลต ClickUp ทั้งหมด เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถแก้ไขตาราง ลบหรือเพิ่มองค์ประกอบได้ตามต้องการ เพิ่มความคิดเห็น ไอคอน และแม้กระทั่งลิงก์ไปยังเอกสารหรืองานต่างๆ

คุณยังสามารถปรับแต่งแบบอักษรให้ตรงกับสไตล์การพิมพ์ที่คุณต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

แม้ว่าแม่แบบนี้จะให้ความยืดหยุ่นในการสร้างบันทึกที่ยาวและน่าสนใจ แต่ควรพยายามให้อยู่ในหนึ่งหรือสองหน้าเท่านั้น คุณควรเขียนให้ชัดเจนและกระชับ—ไม่เกินสองสามย่อหน้าเพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp

เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไดเรกทอรีรูปภาพ ClickUp

ต้องการให้พนักงานของคุณได้รับการยกย่องที่พวกเขาสมควรได้รับบนเว็บไซต์ของคุณหรือไม่?แม่แบบไดเรกทอรีรูปภาพของ ClickUpสามารถช่วยคุณได้ ด้วยแม่แบบที่เรียบง่ายและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณสามารถ แนะนำพนักงานของคุณให้สาธารณชนรู้จัก หรือให้ข้อมูลของพวกเขาเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการใช้งานในอนาคต

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้างแผ่นข้อมูลที่จำเป็นซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของพนักงาน บทบาท และภาพถ่ายของพวกเขา โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มข้อมูลต่อไปนี้สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม:

  1. รูปภาพ
  2. ชื่อ
  3. ตำแหน่ง
  4. แผนก
  5. ติดต่อ
  6. ที่อยู่อีเมล

เนื่องจากลักษณะของเทมเพลต คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับข้อเท็จจริงที่น่าเบื่อ! หากวัฒนธรรมองค์กรของคุณส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่และเปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับพนักงานของคุณเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับแต่ละบันทึก

คุณยังสามารถแสดงแต่ละไดเรกทอรีสมาชิกด้วยอีโมจิที่ตรงกันเพื่อรักษาบรรยากาศให้สนุกสนานได้อีกด้วย! ?

คุณสามารถเล่นกับรูปร่าง, แบบอักษร, และสีเพื่อทำให้ไดเรกทอรีของคุณเป็นเอกลักษณ์และให้สอดคล้องกับการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้ การเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมลงในไดเรกทอรีนั้นง่ายมาก—สิ่งที่คุณต้องทำคือใช้บันทึกเปล่าทางซ้ายของเทมเพลตแล้วเริ่มแก้ไขได้เลย!

8. เทมเพลตจดหมายข่าว ClickUp

เทมเพลตจดหมายข่าว ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตจดหมายข่าว ClickUp

จดหมายข่าวเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ หรือแบ่งปันข่าวสารและกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพนักงาน นักลงทุน หรือลูกค้าของคุณ ไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแม่แบบจดหมายข่าวของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นได้

เทมเพลตแผ่นข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้นี้ให้พื้นฐานสำหรับการ สร้างจดหมายข่าวที่มีข้อมูลน่าสนใจ น่าดึงดูด และสวยงาม เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นด้วย ClickUp Whiteboard เพื่อสร้างแนวคิดสำหรับจดหมายข่าวของคุณ คุณสามารถเพิ่มงานและเอกสารสดบนกระดานและดูผลงานสุดท้ายค่อยๆ กลายเป็นรูปเป็นร่าง! ?

ด้วยเทมเพลตนี้ จดหมายข่าวของคุณจะมีความเป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน! คุณเป็นผู้ควบคุม—เลือกองค์ประกอบที่จะเพิ่มหรือเน้น เลือกชุดสี ทดลองใช้รูปร่างต่างๆ และเพิ่มลิงก์ รูปภาพ และวิดีโอ อะไรก็ได้ที่จะทำให้จดหมายข่าวน่าสนใจสำหรับผู้อ่านที่ตั้งใจไว้!

แถบเครื่องมือไวท์บอร์ดจะปรากฏอยู่บนหน้าจอเสมอ แต่เทมเพลตยังมี ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์มากมาย เพื่อช่วยให้การทำงานกับโครงการจดหมายข่าวขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายขึ้นคุณสามารถเพิ่มการแจ้งเตือน บันทึกคลิป และติดตามเวลาที่ใช้กับเทมเพลตเพื่อการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพ ⏲️

9. แม่แบบแผ่นข้อมูลบริษัทสำหรับ Microsoft Word โดย TemplateLab

เทมเพลตแผ่นข้อมูลบริษัทใน Microsoft Word โดย TemplateLab
เก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับบริษัทของคุณไว้ในที่เดียวด้วยเทมเพลตแผ่นข้อมูลบริษัทใน Microsoft Word โดย TemplateLab

แม่แบบแผ่นข้อมูลบริษัทสำหรับ Microsoft Word โดย TemplateLab มุ่งเน้นการนำเสนอที่ เรียบง่ายปราศจากความรก และครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสาระสำคัญขององค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมเพื่อใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมพนักงานใหม่ หรือใช้แนะนำบริษัทแก่ผู้ลงทุนและพันธมิตรรายใหม่

เทมเพลตแผ่นข้อมูลข้อเท็จจริงใน Word นี้ช่วยให้คุณจัดเรียงข้อมูลของบริษัทของคุณเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้ รวมถึง:

  • ข้อมูลเบื้องต้น
  • การจัดการ
  • ปฐมภูมิ
  • หลัก
  • ค่านิยมหลัก

แม่แบบนี้ยังอยู่ในขั้นพื้นฐานแต่ ให้ความรู้สึกคุ้นเคย เนื่องจากหลายคนคุ้นเคยกับการทำงานใน Word ผู้ใช้ส่วนใหญ่รู้วิธีนำทางการจัดตำแหน่ง สี และแบบอักษรที่มีอยู่ และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เพื่อเน้นข้อมูลเฉพาะ นอกจากจะแก้ไขได้ง่ายแล้ว แม่แบบนี้ยังสามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มและสามารถแปลงเป็นรูปแบบ PDF และ PowerPoint ได้

10. แม่แบบการจัดการโครงการ Microsoft Word โดย Sample Templates

แม่แบบการจัดการโครงการ Microsoft Word โดย ตัวอย่างแม่แบบ
ติดตามโครงการของคุณและรับรองการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ Microsoft Word โดย Sample Templates

การจัดการโครงการหลายโครงการอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ หากคุณไม่ใส่ใจ อาจทำให้ตามงานไม่ทันหรือพลาดรายละเอียดสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ชื่อเสียง หรือความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทคุณได้ แม่แบบแผ่นข้อมูลการจัดการโครงการใน Microsoft Word โดย Sample Templates นี้ช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการง่ายขึ้น โดยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการผ่านมุมมองที่หลากหลาย ?

แม่แบบเอกสารข้อมูลนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ SharePoint เป็นหลัก ในการใช้งาน คุณจำเป็นต้องติดตั้ง Project Web App (แอปนี้ไม่รองรับทุกเบราว์เซอร์) เมื่อคุณได้ตั้งค่าลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์โครงการของคุณแล้ว คุณสามารถสร้าง Project Center ที่ทำหน้าที่เป็นเอกสารข้อมูลโครงการได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามสถานะของโครงการ สร้างงาน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน คุณจะได้รับมุมมองแบบตารางโดยค่าเริ่มต้น แต่ยังสามารถสลับไปยังแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองอื่นๆ ได้ มุมมองส่วนใหญ่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ (เป็นเปอร์เซ็นต์) และตรวจสอบว่าโครงการกำลังดำเนินไปตามกำหนดการพื้นฐานหรือไม่

แบบฟอร์มเอกสารข้อมูล—เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย!

ใช้เทมเพลตแผ่นข้อมูลฟรีจากรายการนี้เพื่อสร้างแผ่นข้อมูลที่ใช้งานได้จริงซึ่ง สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างฟังก์ชันการทำงานและความสวยงาม ไม่ว่าคุณจะสร้างเอกสาร ขอบเขตงานหรือบันทึกภายใน เทมเพลตเหล่านี้คือพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบในการส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องทุกครั้ง!