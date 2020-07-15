บล็อก ClickUp
Zoom vs Webex: รีวิวปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

Erica Chappell
Erica Chappell
15 กรกฎาคม 2563

กำลังพยายามเลือกระหว่าง Zoom และ Webex สำหรับธุรกิจของคุณ?

เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมส่วนใหญ่

แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ คุณจะเริ่มต้นค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ที่ไหน?

เราคิดว่าการเปรียบเทียบผู้นำสองรายในตลาดการประชุมทางวิดีโอ – Zoom และ Webex เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

และด้วยความช่วยเหลือจากนักแสดงของรายการ 'IT Crowd' คุณน่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในไม่ช้า

ผู้ชายกำลังคุยโทรศัพท์

ในบทความนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบ Zoom และ Webexเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแอปประชุมทางวิดีโอทั้งสองนี้แอปใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการใช้การประชุมทางวิดีโอเพื่อจัดการโครงการของคุณขณะที่คุณทำงานจากระยะไกล

มาเริ่มกันเลย!

Zoom คืออะไร?

เดี๋ยวนะ... ทำไมเราถึงเริ่มด้วย "Zoom คืออะไร?"

หากมีสิ่งหนึ่งที่แผนกไอทีเป็นที่รู้จัก นั่นก็คือความละเอียดรอบคอบของพวกเขา

คุณรู้ใช่ไหมว่าเจน หัวหน้าฝ่ายไอที จริงจังแค่ไหนกับเรื่องนั้น!

ผู้หญิงพูดภาษาเยอรมัน

(นั่นคือ "ฉันเป็นคนเนิร์ด" สำหรับพวกเราที่ไม่รู้ภาษาเยอรมัน)

นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจบริการประชุมทางวิดีโอทั้งสองก่อนที่เราจะเริ่มเปรียบเทียบ

แต่ถ้าคุณต้องการข้ามไปยังส่วนการเปรียบเทียบทันที เพียงคลิกที่นี่

สำหรับทุกคนที่เหลือ ไปกันเถอะ!

แล้ว Zoom คืออะไรกันแน่?

หน้าแรก Zoom

จากการประชุมทางไกลระยะไกลไปจนถึงการพบปะกลุ่มในช่วงโควิดฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายของ Zoomทำให้กลายเป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท

ก่อตั้งโดย Eric Yuan ซีอีโอคนปัจจุบันของ Zoom ในปี 2011 ฐานผู้ใช้ของ Zoom มีประมาณ10 ล้านคนในเดือนธันวาคม 2019!ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2021 การใช้งาน "พุ่งสูงขึ้น" ไปสู่ระดับใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรายวันมากกว่า 300 ล้านคนในเดือนเมษายน2020!

ใช่ครับ/ค่ะ

ทำให้ทีมไอทีของเราคิดว่า: "อะไรคือสิ่งที่ทำให้การเติบโตของ Zoom เป็นไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน?"

นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้มันได้รับความนิยมอย่างมาก

ก. การประชุมและแชทผ่าน Zoom

แอป Zoom มอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่สะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์การโทรวิดีโอชั้นนำนี้

ในการประชุมผ่าน Zoom คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมวิดีโอได้สูงสุด 1,000 คน และดูพร้อมกันบนหน้าจอได้สูงสุด 49 คน!

ระหว่างการประชุมออนไลน์ คุณสามารถทำได้เช่นกัน:

  • ใช้ฟีเจอร์ การแชร์เอกสารและหน้าจอเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
  • เปิด 'บันทึก' เพื่ออนุญาตให้ Zoom ถอดความ การประชุมวิดีโอของคุณแบบสด
  • เพิ่ม พื้นหลังเสมือนจริง (คุณสามารถเก็บภาพรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ เช่น IT Crowd ไว้เป็นพื้นหลังการโทรของคุณได้!)
  • ดำเนินการ โพลหรือช่วงถามตอบ
  • ยกมือขึ้น แบบเสมือน
  • จัดการ การประชุม ภายใน การประชุม โดยใช้ฟีเจอร์ 'ห้องย่อย'
การประชุมและแชทผ่าน Zoom

คุณภาพวิดีโอและเสียงระดับ HD ของ Zoom จะช่วยยกระดับประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอของคุณ ทำให้คุณรู้จักทีมของคุณดีขึ้น เช่นเดียวกับ Douglas เจ้านายของ Reynholm Industries

ชายคนหนึ่งพูดว่า ฉันเพิ่งรู้ว่าคุณมีเสียงที่ตลกมาก

นอกจากนี้ Zoom ยังได้เสริมสร้างฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อปกป้องคุณจากผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับเชิญ ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินประชุมสามารถรักษาความปลอดภัยของการประชุมได้อย่างสมบูรณ์ด้วย รหัสผ่าน และ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน

B. ห้องประชุม Zoom

คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอของ Zoom มีประโยชน์มากเมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Zoom มีให้คุณ!

ฟีเจอร์ Zoom Rooms ช่วยให้คุณจัดการประชุมเสมือนจริงเมื่อคุณกลับมา ทำงานที่สำนักงาน

Zoom Rooms คือซอฟต์แวร์สนับสนุนของ Zoom สำหรับห้องประชุมของบริษัทคุณ

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณและทีมของคุณอยู่ในห้องประชุมของบริษัท พยายามเชื่อมต่อกับกลุ่มคนนอกห้อง — ทั้งหมดพร้อมกัน

ห้องประชุม Zoom
ผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่บนโซฟาพูดว่า ฉันรู้สึกอยากเข้าสังคม

แต่ต่างจากห้องใต้ดินที่สำนักงานของเรย์น์โฮล์ม อินดัสทรีส์, Zoom Rooms ให้คุณสามารถ:

  • ใช้ ระบบห้องประชุมที่มีอยู่ เช่น อุปกรณ์ Polycom, Cisco หรือ Lifesize เพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม
  • เชื่อมต่อกับห้อง Zoom อื่นๆ หรือผู้ใช้ Zoom ผ่าน แอปเดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์
  • แชร์ หลายหน้าจอ ขณะสนทนา
  • เข้าร่วมการประชุมและแชร์ไฟล์ด้วย การสัมผัสเพียงครั้งเดียว
  • ทำงานบนระบบ ไร้สาย
  • ใช้ กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบ ที่สามารถแชร์กับทั้งทีมได้ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
  • จัดการห้อง Zoom ทั้งหมดจาก แดชบอร์ด เดียว

หมายเหตุ: ฟีเจอร์สำหรับองค์กรนี้มีค่าบริการรายเดือน $49 ต่อห้อง พร้อมทดลองใช้ฟรี 30 วัน

Zoom สามารถใช้งานได้บน:

  • อุปกรณ์เคลื่อนที่: Android และ iOS
  • เดสก์ท็อป: เว็บ, วินโดวส์, และแมค

อ่านบทวิจารณ์โดยละเอียดของเราเกี่ยวกับ Zoomและเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกยอดนิยมของ Zoomได้ที่นี่

Webex คืออะไร?

หน้าแรก webex

หากแอป Zoom เป็นดาวรุ่งของโลกการประชุมทางวิดีโอ Cisco's Webex ก็คือผู้บุกเบิกตัวจริง

ก่อตั้งขึ้นในปี 1995, Webex ถูกซื้อกิจการโดย Cisco ในปี 2007 เพื่อรวมเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์การประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพของ Cisco

ในเดือนมีนาคม 2020 ชัค ร็อบบินส์ซีอีโอของซิสโก้ได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มได้บันทึกการประชุมถึง 5.5 พันล้านนาที!

และเราแน่ใจว่าเจนน่าจะมีส่วนช่วยในตัวเลขนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว!

ผู้หญิงกำลังทำงานดึกบนแล็ปท็อปของฝ่ายบุคคล

สงสัยว่าอะไรที่ทำให้ Cisco Webex แตกต่างจากคนอื่น?

นี่คือคุณสมบัติหลักสองประการของมัน:

A. การประชุม Webex

Cisco's Webex มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่คุ้นเคยในแอปประชุมทางวิดีโอ เช่น การแชร์หน้าจอ, เสียงและวิดีโอความละเอียดสูง, คุณสมบัติการบันทึก, และอื่น ๆ!

การประชุมเว็บเอ็กซ์

นอกเหนือจากคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอปกติแล้ว Cisco Webex ยังให้คุณสามารถ:

  • เพิ่ม 10,000 คน ต่อการประชุมทางโทรศัพท์ และดู 25 ฟีดวิดีโอ บนหน้าจอของคุณพร้อมกัน
  • เลือกจำนวนวิดีโอฟีดที่คุณต้องการ รับชมต่อ
  • ใช้ฟีเจอร์ แชร์หน้าจอ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด
  • ตรวจสอบ 'ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคล' เพื่ออ่านเกี่ยวกับประวัติของบุคคลกับบริษัท, บทบาท, และข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ
  • รับ บันทึกการประชุมที่ถอดความ ผ่านทางอีเมล
  • บันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและค้นหาได้ภายใต้ Webex Recordings บนเว็บไซต์ Webex ของคุณ (คุณสามารถจัดเก็บไว้ที่เครื่องได้เช่นกัน)

ข. การฝึกอบรม Webex

ในขณะที่การประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมสามารถจัดการการฝึกอบรมในระดับแผนกขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ Cisco Webex ช่วยให้คุณสามารถยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้น

การฝึกอบรมเว็บเอ็กซ์

Webex Training ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกอบรมและผู้สอนที่จริงจัง ซึ่งทำงานกับกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดสูงสุดถึง 1,000 คนในเวลาเดียวกัน

คุณจะได้รับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมากมาย เช่น:

  • ตัวเลือกระหว่างการถ่ายทอดสดและบันทึกไว้ล่วงหน้าในเซสชั่นตามคำขอ
  • การให้คะแนนอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการตรวจข้อสอบของคุณง่ายขึ้น
  • ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินเพื่อสร้างรายได้จากการฝึกอบรมของคุณ
  • รองรับ 13 ภาษา เช่น สเปน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และตุรกี

นอกจากนี้ ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ Cisco ร่วมกับทรัพยากรสนับสนุนที่หลากหลายของ Webex Training ได้

ใครจะรู้ บางทีมันอาจช่วยมอส วิศวกรไอทีเก่งกาจ แก้ปัญหาการสะกดคำผิดได้ในสักวัน!

ผู้ชายกำลังสะกดคำ

Cisco Webex มีให้บริการบน:

  • อุปกรณ์เคลื่อนที่: Android และ iOS
  • เดสก์ท็อป: เว็บ, วินโดวส์, และแมค

Zoom vs. Webex: 5 ความแตกต่างที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด

แน่นอน, Webex และ Zoom มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือทางเลือกอื่น ๆ เช่น Google Meet (ชื่อเดิมคือ Google Hangout) และ Microsoft Teams.

แต่ถ้าไม่นับเรื่องนั้นแล้ว ทั้งสองก็ดูคล้ายกันมากเลยใช่ไหม?

ไม่, พวกเขามีความแตกต่างกัน!

สงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร?

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเราจะช่วยคุณสังเกตความแตกต่างระหว่างทั้งสอง และช่วยคุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมที่สุด!

หยิบกาแฟแล้วตามมอสและทีมของเขาไปกันเลย!

ชายคนหนึ่งโยนถ้วยกาแฟให้อีกคนหนึ่ง

ความแตกต่างที่ 1: การเริ่มต้นการโทร

เมื่อพูดถึงความง่ายในการใช้งาน Zoom และ Cisco เลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน:

A. Zoom

ใครก็ตามสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom ด้วย ลิงก์เดียว — คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี

นี่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลจากหลากหลายบริษัท (โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการร่วมมือร่วมกัน) หรือจำเป็นต้องทำวิดีโอคอลในนาทีสุดท้าย

การประชุมผ่านวิดีโอคอล Zoom

บี. เวบเอ็กซ์

เมื่อเปรียบเทียบกับ Zoom, Webex อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็ว.

ในการเข้าร่วมการโทร Webex คุณต้อง:

  • สร้างบัญชี Webex
  • ตรวจสอบผ่านทางอีเมล
  • และสุดท้าย ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุม

สิ่งนี้อาจทำให้คนอย่างเจนรู้สึกไม่สบายใจในบางครั้ง

คนในออฟฟิศพูดว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเปิดยากเสมอ

ความแตกต่าง #2: การจัดงาน

การประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ ไม่ใช่การใช้งานเพียงอย่างเดียวสำหรับ ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ ใช่ไหม?

แล้วการฝึกอบรมกลุ่ม, การเรียนรู้, หรือโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ชุมชนที่คุณต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากล็อกดาวน์ล่ะ?

การยกเลิกทั้งหมดเป็นตัวเลือกได้หรือไม่?

คุณก็รู้ใช่ไหมว่า ริชมอนด์ หนุ่มกอธประจำแผนกไอที รู้สึกยังไงกับเรื่องนั้น:

คนที่พูดแบบนั้นมันหยาบคายมาก

โชคดีที่ทั้ง Zoom และ Webex ต่างก็มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจสำหรับการจัดงาน:

A. Zoom

หากคุณต้องการสัมมนาออนไลน์ที่ไร้ความยุ่งยากและเรียบง่าย เลือกใช้ Zoom

คุณสามารถ:

  • เพิ่มได้ถึง 10,000 คน เป็น ผู้ชม
  • ติดป้ายชื่อ ไม่เกิน 100 คน จากกลุ่มนี้ให้เป็น ผู้ร่วมอภิปราย
  • เลือกสัมมนาออนไลน์แบบสดหรือตามความต้องการ
  • ควบคุมการสัมมนาออนไลน์ด้วย การควบคุมของโฮสต์ เช่น ปิดเสียง/เปิดเสียงผู้เข้าร่วม, ยกระดับผู้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมอภิปราย และอื่นๆ

เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง Zoom จะให้ รายงานเกี่ยวกับผู้ลงทะเบียนกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการติดตามผล

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการฝึกอบรมโครงการประจำเดือนผ่านการประชุมทางวิดีโอ หรือนำโปรแกรมฝึกอบรมของแผนกไปออนไลน์ Zoom Webinars คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

ซูมหน้า

บี. เวบเอ็กซ์

การสัมมนาผ่านเว็บของ Webex ช่วยให้คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 100,000 คน และรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น:

  • การตลาดสำหรับงานของคุณ ด้วยเว็บไซต์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการลงทะเบียน, การ์ดเชิญที่ปรับแต่งได้ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  • ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจาก Webex เพื่อให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • ห้องซ้อมเสมือนจริง สำหรับผู้ร่วมเสวนาในการปรับปรุงการแสดงของตน

หากคุณชอบจัดประสบการณ์ออนไลน์ที่เหนือจินตนาการและสมจริง — Cisco Webex คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ!

หน้าแรก Cisco webex

เราค่อนข้างมั่นใจว่ามอสส์คงจะชอบใช้ Cisco Webex เพราะเขาชอบสร้างความประทับใจในการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่

ชายคนหนึ่งกระโดดข้ามแท่นพูด

ความแตกต่างที่ 3: ความปลอดภัย

การทบทวนผลิตภัณฑ์การประชุมทางวิดีโอจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยอย่างละเอียด

ชายคนหนึ่งพูดว่าคุณรู้เรื่องของคุณดีจริง ๆ

A. Zoom

แม้ว่า Zoom จะเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านความปลอดภัยอยู่บ้าง แต่ก็ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้น ที่จริงแล้ว ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2020 Zoom ได้ระงับการอัปเดตใหม่ทั้งหมดเป็นเวลา 90 วัน เพื่อแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขณะนี้มีการเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยใหม่หลายประการ เช่น:

  • การเข้ารหัสข้อมูล (แม้ว่าจะยังไม่เป็นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง)
  • การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดใช้งาน
  • การแจ้งเตือนด้วยภาพ เมื่อมีผู้เข้าร่วมการประชุมบันทึกการสนทนา
  • ห้องรอ ที่สามารถบังคับใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบในระดับบัญชีหรือระดับการโทร
  • การควบคุมของโฮสต์ สำหรับการแชร์ไฟล์หรือหน้าจอ และการพักผู้เข้าร่วมชั่วคราว

บี. เวบเอ็กซ์

แม้ว่า Webex จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมายาวนานในวงการสาธารณสุขและการเงิน (ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก) แต่ก็ไม่ได้ปราศจากปัญหาเช่นกัน — ดังที่ระบุไว้ในหน้า'ปัญหาที่ทราบ'บนเว็บไซต์ของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ซิสโก้กำลังดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อกังวลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:

  • การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ที่เป็นทางเลือกสำหรับทุกการประชุมทางวิดีโอ
  • ความสามารถในการจัดการรหัสผ่านที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถบังคับใช้ได้แตกต่างกันไปตามผู้ดูแลระบบแต่ละคน
  • สิทธิ์สำหรับโฮสต์และผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตและเพิกถอนการเข้าถึงจากผู้เข้าร่วมทุกคน
  • ศูนย์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

โดยรวมแล้ว ทั้ง Zoom และ Cisco Webex ต่างก็ให้ความมั่นใจในระดับที่เหมาะสมต่อความปลอดภัยของผู้ใช้

แต่ไม่มีใครสามารถช่วยมอสจากตัวเขาเองได้!

ชายคนหนึ่งกำลังทำงานในขณะที่บางสิ่งกำลังไหม้

(สำหรับมอส คุณต้องการอะไรที่ล้ำหน้ากว่า Zoom Webex).

ความแตกต่างที่ 4: การผสานระบบ

หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ทั่วทั้งบริษัทซึ่งจัดการกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้ว การค้นหาเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล

ทำไม?

คุณสมบัติการผสานรวมในเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณจะช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างมากมาย

เรารู้ดีว่ามันทำให้หัวหน้าทีมคนโปรดของเรา เจน เหนื่อยขนาดไหน

ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะมีส่วนร่วมในการปฏิวัติของคุณ

ทั้ง Zoom และ Webex สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันและแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่พบบ่อย เช่น Google Drive, Google Calendar และ Microsoft OneDrive

อย่างไรก็ตาม ยังมีการผสานการทำงานอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ:

A. Zoom

  • คลิกอัพ
  • มาร์เกตา
  • อีโลควา
  • เวิร์กเพลส โดย เฟซบุ๊ก
  • เซลส์ฟอร์ซ
  • Skype (เข้าร่วมการประชุมสำหรับลูกค้า Skype for Business)
  • ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
  • ฮิปแชท
  • แอปโปйтเล็ต
  • ดรอปบ็อกซ์
  • พาโนปโต

บี. เวบเอ็กซ์

  • Slack
  • ไมโครซอฟต์ ทีมส์
  • กล่อง
  • จิรา
  • Trello
  • เซลส์ฟอร์ซ
  • Sharepoint

ทั้ง Zoom และ Cisco Webex มีตัวเลือกการผสานรวมกับแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม บัญชี Zoom ครอบคลุมแพลตฟอร์มที่ให้บริการฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลาย — ทำให้เป็นตัวเลือกที่ ยืดหยุ่นมากกว่า

ความแตกต่างที่ 5: การกำหนดราคา

เราไม่สงสัยเลยว่ามอสส์และรอยรู้เรื่องเทคโนโลยีมากพอ

แต่เมื่อถึงเวลาต้องซื้อของ เจนเป็นคนรับสาย

ชายคนหนึ่งกำลังแสดงลูกโป่งที่มีข้อความว่า "ความสงบในใจ" ให้หญิงคนหนึ่งดู

นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของแผนการชำระเงินสำหรับทั้งสองแอปพลิเคชันการประชุมทางเว็บ

หมายเหตุ: บริการทั้งสองคิดค่าบริการตาม 'ผู้จัด' — ผู้ที่สร้าง การประชุม และเชิญผู้อื่น ไม่ใช่ 'ผู้เข้าร่วม' — ผู้ที่สามารถเข้าร่วม การประชุม เท่านั้น

A. Zoom

แอป Zoom มีให้เลือกในสี่แผนราคา:

  • พื้นฐาน (แผนฟรี): รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน + สนทนาวิดีโอแบบตัวต่อตัวไม่จำกัด แต่จำกัดเวลาการสนทนา 40 นาทีสำหรับการสนทนาที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าสองคน
  • โปร (14.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ "แผนพื้นฐาน" แต่จำกัดระยะเวลาการประชุมที่ 24 ชั่วโมง พร้อมคุณสมบัติการรายงานและการควบคุมผู้ดูแลระบบ
  • ธุรกิจ (19.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ "แผนโปร" แต่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน + แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ + URL แบบกำหนดเอง + บันทึกการประชุมบนคลาวด์พร้อมถอดความ
  • Enterprise (19.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ "แผนธุรกิจ" + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน +ผู้จัดการความสำเร็จลูกค้าประจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด

บี. เวบเอ็กซ์

Cisco Webex มีให้บริการใน 5 แผน:

  • แพ็กเกจฟรี Webex: มอบห้องประชุมส่วนตัว + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน + โทรวิดีโอได้ไม่จำกัด
  • Starter ($13.50/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ของ "แผนฟรี" + โฮสต์ได้สูงสุด 50 ผู้เข้าร่วม + พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 5 GB + ใบอนุญาตโฮสต์ 1-9 ใบ
  • Plus (17.95 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ "แผนเริ่มต้น" + เพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน + ใบอนุญาตโฮสต์ 1-50 ใบ + บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
  • ธุรกิจ ($26.95/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติของ "แพ็กเกจพลัส" + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน + ใบอนุญาตโฮสต์ 5-100 ใบ + พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 GB
  • องค์กร (ราคาตามคำขอ): นำเสนอคุณสมบัติ "แผนธุรกิจ" + เพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน + รองรับการประชุมและกิจกรรมออนไลน์ขนาดใหญ่

สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้แผนฟรีได้นานพอที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของการประชุมทางวิดีโอเหมาะกับความต้องการของคุณ

วิธีใช้การประชุมทางวิดีโอเพื่อจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เราเข้าใจแล้ว

การทำงานทางไกลอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ และมอสส์กับรอยสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้

ชายคนหนึ่งกำลังโยนคอมพิวเตอร์ข้ามห้อง

แต่เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน การประชุมผ่านวิดีโอเป็นวิธีเดียวที่จะ เชื่อมต่ออย่างแท้จริง กับทีมของคุณ

แต่การประชุมทางวิดีโอแทบจะไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของโครงการของคุณได้ ใช่ไหม?

เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ คุณยังต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมอย่างClickUp

แต่ ClickUp คืออะไร?

คลิกอัพดีไวซ์ 2021

ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมจากสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google, Netflix, Webflow และ Airbnb เพื่อจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการติดตามผลงานของทีมระยะไกลของคุณนี่คือ เครื่องมือเดียว ที่คุณต้องการสำหรับการบริหารโครงการ!

และเราค่อนข้างมั่นใจว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ Reynholm Industries จะต้องชื่นชอบทุกฟีเจอร์ของ ClickUp อย่างแน่นอน

ใช่ไหมครับทุกคน?

ชายคนหนึ่งพูดว่า "ถูกต้อง พวกเราเป็น"

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp และเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณเพื่อการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ:

ขั้นตอนที่ 1: ผสานรวมซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณกับ ClickUp

คุณจำได้ไหมว่าการผสานระบบช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นอย่างไร?

หากคุณกำลังใช้ Zoom สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้

เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อจัดการประชุมวิดีโอ Zoom จากแพลตฟอร์ม ClickUp ของคุณ:

A. เปิดใช้งาน Zoom ClickApp

นี่คือขั้นตอนในการเปิดใช้งาน ZoomClickApp ของคุณ:

  • เปิดการตั้งค่า Workspace (คุณต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการนี้)
  • เลือก ClickApps
  • ค้นหาแอป Zoom ClickApp และเปิดใช้งาน
  • เปิดใช้งานสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการ
  • เมื่อคุณเปิดใช้งานแล้ว ไอคอน Zoom จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแต่ละงานใน ClickUp — ตอนนี้คุณสามารถเริ่มการประชุมวิดีโอออนไลน์ได้ทันที (คุณยังสามารถใช้คำสั่ง /zoom เพื่อทำสิ่งนี้ได้เช่นกัน!)

B. เชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณใน ClickUp

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณ:

  • ไปที่การผสานรวม Zoom ภายใต้ส่วน "แอปของฉัน" ในการตั้งค่าของคุณ
  • กด "เชื่อมต่อ"
  • เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom ของคุณ
  • ยอมรับคำขอแอป ClickUp เพื่อผสานรวมกับบัญชี Zoom ของคุณ

ค. เริ่มการประชุม Zoom ใน ClickUp

นี่คือขั้นตอนในการเริ่มการประชุม Zoom ภายใน ClickUp อย่างรวดเร็ว:

  • เปิดงานใดก็ได้
  • กดไอคอน Zoom ในส่วนงาน (หรือใช้คำสั่ง /zoom )
  • เชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณในหน้าต่างที่ปรากฏ
  • เข้าร่วมการประชุมทันที

ขั้นตอนที่ 2: ใช้การโทรผ่านวิดีโอเพื่อวางแผนเป้าหมายของโครงการ

คุณรู้ใช่ไหมว่าดักลาสรู้สึกอย่างไรกับการทำงาน...

ผู้ชายคนหนึ่งพูดว่า ฉันไม่สนใจ

ด้วยทัศนคติของเขา คงจะยากที่จะบริหารงานอย่างเข้มงวด

โชคดีที่เจนเป็นผู้จัดการที่ดีกว่า ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวิดีโอของเธอในการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการด้วยการประชุมวิดีโอกับทุกคนเป็นประจำ

การประชุมทางวิดีโอครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ:

  • ตั้ง เป้าหมาย และกำหนด ผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • ประเมินและกำหนด ความต้องการทรัพยากร สำหรับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ
  • คำนวณและมุ่งมั่นต่อ กำหนดเวลา
  • กระจาย ความรับผิดชอบ ไปยังสมาชิกในทีม

นี่คือวิธีที่ ClickUp จะช่วยเธอได้ที่นี่ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น:

  • เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น
  • สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งสะท้อนความต้องการของโครงการของคุณอย่างแม่นยำ
  • การบันทึกหน้าจอ: ใช้ Clip (โปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัวของ ClickUp) เพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์กับทีมของคุณเพื่อการอธิบายที่ดีขึ้น
  • ผู้รับมอบหมาย: มอบหมายสมาชิกทีมได้ตามจำนวนที่ต้องการสำหรับงานใดก็ได้
  • กำหนดวันครบกำหนด: ตั้งกำหนดเวลาสำหรับงานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์มากในการติดตามความคืบหน้าของโครงการในแต่ละวันสำหรับทีมที่ใช้ AgileหรือScrum

เมื่อมี ClickUp อยู่เคียงข้าง ทีมของเจนคิดอย่างไรเกี่ยวกับทักษะการจัดการของเธอ?

ชายคนหนึ่งพูดว่ายอดเยี่ยม

ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อทีมของคุณเป็นประจำผ่านการประชุมวิดีโอ

แผนอยู่ในมือ กำหนดเส้นตายเรียบร้อยแล้ว ทีมของคุณกำลังจะยุ่งอย่างมีความสุข

การ์ตูนที่ทำงานอย่างรวดเร็ว

เอาล่ะ เปลี่ยนคำว่า 'มีความสุขอย่างล้นเหลือ' เป็น 'อย่างบ้าคลั่ง'!

มันง่ายที่จะลืมเวลาไปกับงานมากมายที่อัดแน่นอยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณ

คุณสามารถหยุดจังหวะที่เร่งรีบนี้ได้ด้วย การประชุมวิดีโอแบบเช็คอิน

มันจะมอบเวลาและพื้นที่ให้คุณสำหรับการปรับทิศทางและพัฒนาทักษะที่จำเป็น

แม้ว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะเป็นหนึ่งในเสาหลักของวิธีการAgileหรือScrumแต่ทีมอื่นๆ ก็สามารถได้รับประโยชน์จากมันเช่นกัน

นี่คือคุณสมบัติของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบกับทีมของคุณได้:

  • โปรไฟล์: รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่, งานที่กำลังจะมาถึงของพวกเขา และอื่น ๆ
  • แผนภูมิแกนต์: ดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์อัตโนมัติ
  • มุมมองกล่อง: แสดงงานโครงการตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีมของคุณ
  • แดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณด้วยแผนภูมิที่สวยงาม เช่น แผนภูมิBurnup,Burndown,Velocity และ Cumulative Flow

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนโครงการของคุณในการประชุมวิดีโอครั้งสุดท้าย

คุณรู้ไหมว่า รอยกับมอสส์ชอบ (แกล้ง) วิเคราะห์ทุกเกมใช่ไหม?

ชายคนหนึ่งพูดว่า คุณเห็นการแสดงเมื่อคืนนี้ไหม

การทบทวนโครงการนั้นคล้ายกับการวิเคราะห์หลังการแข่งขันเหล่านี้

ยกเว้นว่า มอสส์ไม่สามารถหลอกลวงเพื่อเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ได้!

เมื่อโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับ:

  • หากข้อกำหนดของโครงการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
  • ปัญหาที่ทีมเผชิญระหว่างกระบวนการ
  • ต้องปรับปรุงอะไรบ้างในโครงการต่อไป

การมีการสนทนาเช่นนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ — ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทีมคุณในโครงการอนาคต

สรุป

การเลือกซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

และระหว่าง Zoom กับ Webex ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน — แอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ละตัวเหมาะกับความต้องการเฉพาะเจาะจง

หากคุณเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก Zoom หรือหนึ่งในทางเลือกเหล่านี้คือตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการประชุมวิดีโอระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้ Cisco Webex

แต่การมีเพียงโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญโครงการ

คุณยังต้องการเครื่องมือจัดการโครงการที่ เฉพาะเจาะจง เช่น ClickUp!

ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายของโครงการไปจนถึงการประชุมผ่าน Zoom อย่างรวดเร็ว ClickUp สามารถจัดการกับความท้าทายทุกอย่างที่คุณโยนมาให้

ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และจัดการประชุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพที่ทำให้ทีมของคุณต้องทึ่ง:

ชายคนหนึ่งพูดว่า "แม่ง ดีจริงๆ ดีโคตรๆ ดีจริงๆ"