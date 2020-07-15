Zoom vs Webex: รีวิวปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

กำลังพยายามเลือกระหว่าง Zoom และ Webex สำหรับธุรกิจของคุณ?
เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมส่วนใหญ่
แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่ คุณจะเริ่มต้นค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ที่ไหน?
เราคิดว่าการเปรียบเทียบผู้นำสองรายในตลาดการประชุมทางวิดีโอ – Zoom และ Webex เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
และด้วยความช่วยเหลือจากนักแสดงของรายการ 'IT Crowd' คุณน่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในไม่ช้า
ในบทความนี้ เราจะทำการเปรียบเทียบ Zoom และ Webexเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแอปประชุมทางวิดีโอทั้งสองนี้แอปใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีการใช้การประชุมทางวิดีโอเพื่อจัดการโครงการของคุณขณะที่คุณทำงานจากระยะไกล
มาเริ่มกันเลย!
Zoom คืออะไร?
เดี๋ยวนะ... ทำไมเราถึงเริ่มด้วย "Zoom คืออะไร?"
หากมีสิ่งหนึ่งที่แผนกไอทีเป็นที่รู้จัก นั่นก็คือความละเอียดรอบคอบของพวกเขา
คุณรู้ใช่ไหมว่าเจน หัวหน้าฝ่ายไอที จริงจังแค่ไหนกับเรื่องนั้น!
(นั่นคือ "ฉันเป็นคนเนิร์ด" สำหรับพวกเราที่ไม่รู้ภาษาเยอรมัน)
นั่นคือเหตุผลที่เราเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจบริการประชุมทางวิดีโอทั้งสองก่อนที่เราจะเริ่มเปรียบเทียบ
แต่ถ้าคุณต้องการข้ามไปยังส่วนการเปรียบเทียบทันที เพียงคลิกที่นี่
สำหรับทุกคนที่เหลือ ไปกันเถอะ!
แล้ว Zoom คืออะไรกันแน่?
จากการประชุมทางไกลระยะไกลไปจนถึงการพบปะกลุ่มในช่วงโควิดฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายของ Zoomทำให้กลายเป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ใช้ทุกประเภท
ก่อตั้งโดย Eric Yuan ซีอีโอคนปัจจุบันของ Zoom ในปี 2011 ฐานผู้ใช้ของ Zoom มีประมาณ10 ล้านคนในเดือนธันวาคม 2019!ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ในปี 2021 การใช้งาน "พุ่งสูงขึ้น" ไปสู่ระดับใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรายวันมากกว่า 300 ล้านคนในเดือนเมษายน2020!
ใช่ครับ/ค่ะ
ทำให้ทีมไอทีของเราคิดว่า: "อะไรคือสิ่งที่ทำให้การเติบโตของ Zoom เป็นไปอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน?"
นี่คือคุณสมบัติเด่นบางประการที่ทำให้มันได้รับความนิยมอย่างมาก
ก. การประชุมและแชทผ่าน Zoom
แอป Zoom มอบแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่สะดวกสบายให้กับผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์การโทรวิดีโอชั้นนำนี้
ในการประชุมผ่าน Zoom คุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมวิดีโอได้สูงสุด 1,000 คน และดูพร้อมกันบนหน้าจอได้สูงสุด 49 คน!
ระหว่างการประชุมออนไลน์ คุณสามารถทำได้เช่นกัน:
- ใช้ฟีเจอร์ การแชร์เอกสารและหน้าจอเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็ว
- เปิด 'บันทึก' เพื่ออนุญาตให้ Zoom ถอดความ การประชุมวิดีโอของคุณแบบสด
- เพิ่ม พื้นหลังเสมือนจริง (คุณสามารถเก็บภาพรายการทีวีที่คุณชื่นชอบ เช่น IT Crowd ไว้เป็นพื้นหลังการโทรของคุณได้!)
- ดำเนินการ โพลหรือช่วงถามตอบ
- ยกมือขึ้น แบบเสมือน
- จัดการ การประชุม ภายใน การประชุม โดยใช้ฟีเจอร์ 'ห้องย่อย'
คุณภาพวิดีโอและเสียงระดับ HD ของ Zoom จะช่วยยกระดับประสบการณ์การประชุมทางวิดีโอของคุณ ทำให้คุณรู้จักทีมของคุณดีขึ้น เช่นเดียวกับ Douglas เจ้านายของ Reynholm Industries
นอกจากนี้ Zoom ยังได้เสริมสร้างฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเพื่อปกป้องคุณจากผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้รับเชิญ ตัวอย่างเช่น ผู้ดำเนินประชุมสามารถรักษาความปลอดภัยของการประชุมได้อย่างสมบูรณ์ด้วย รหัสผ่าน และ การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
B. ห้องประชุม Zoom
คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอของ Zoom มีประโยชน์มากเมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Zoom มีให้คุณ!
ฟีเจอร์ Zoom Rooms ช่วยให้คุณจัดการประชุมเสมือนจริงเมื่อคุณกลับมา ทำงานที่สำนักงาน
Zoom Rooms คือซอฟต์แวร์สนับสนุนของ Zoom สำหรับห้องประชุมของบริษัทคุณ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณและทีมของคุณอยู่ในห้องประชุมของบริษัท พยายามเชื่อมต่อกับกลุ่มคนนอกห้อง — ทั้งหมดพร้อมกัน
แต่ต่างจากห้องใต้ดินที่สำนักงานของเรย์น์โฮล์ม อินดัสทรีส์, Zoom Rooms ให้คุณสามารถ:
- ใช้ ระบบห้องประชุมที่มีอยู่ เช่น อุปกรณ์ Polycom, Cisco หรือ Lifesize เพื่อการสนับสนุนเพิ่มเติม
- เชื่อมต่อกับห้อง Zoom อื่นๆ หรือผู้ใช้ Zoom ผ่าน แอปเดสก์ท็อปหรือโทรศัพท์
- แชร์ หลายหน้าจอ ขณะสนทนา
- เข้าร่วมการประชุมและแชร์ไฟล์ด้วย การสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- ทำงานบนระบบ ไร้สาย
- ใช้ กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบโต้ตอบ ที่สามารถแชร์กับทั้งทีมได้ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์
- จัดการห้อง Zoom ทั้งหมดจาก แดชบอร์ด เดียว
หมายเหตุ: ฟีเจอร์สำหรับองค์กรนี้มีค่าบริการรายเดือน $49 ต่อห้อง พร้อมทดลองใช้ฟรี 30 วัน
Zoom สามารถใช้งานได้บน:
- อุปกรณ์เคลื่อนที่: Android และ iOS
- เดสก์ท็อป: เว็บ, วินโดวส์, และแมค
อ่านบทวิจารณ์โดยละเอียดของเราเกี่ยวกับ Zoomและเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกยอดนิยมของ Zoomได้ที่นี่
Webex คืออะไร?
หากแอป Zoom เป็นดาวรุ่งของโลกการประชุมทางวิดีโอ Cisco's Webex ก็คือผู้บุกเบิกตัวจริง
ก่อตั้งขึ้นในปี 1995, Webex ถูกซื้อกิจการโดย Cisco ในปี 2007 เพื่อรวมเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์การประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพของ Cisco
ในเดือนมีนาคม 2020 ชัค ร็อบบินส์ซีอีโอของซิสโก้ได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มได้บันทึกการประชุมถึง 5.5 พันล้านนาที!
และเราแน่ใจว่าเจนน่าจะมีส่วนช่วยในตัวเลขนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว!
สงสัยว่าอะไรที่ทำให้ Cisco Webex แตกต่างจากคนอื่น?
นี่คือคุณสมบัติหลักสองประการของมัน:
A. การประชุม Webex
Cisco's Webex มอบคุณสมบัติทั้งหมดที่คุ้นเคยในแอปประชุมทางวิดีโอ เช่น การแชร์หน้าจอ, เสียงและวิดีโอความละเอียดสูง, คุณสมบัติการบันทึก, และอื่น ๆ!
นอกเหนือจากคุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอปกติแล้ว Cisco Webex ยังให้คุณสามารถ:
- เพิ่ม 10,000 คน ต่อการประชุมทางโทรศัพท์ และดู 25 ฟีดวิดีโอ บนหน้าจอของคุณพร้อมกัน
- เลือกจำนวนวิดีโอฟีดที่คุณต้องการ รับชมต่อ
- ใช้ฟีเจอร์ แชร์หน้าจอ สำหรับคำอธิบายโดยละเอียด
- ตรวจสอบ 'ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคล' เพื่ออ่านเกี่ยวกับประวัติของบุคคลกับบริษัท, บทบาท, และข้อมูลสาธารณะอื่น ๆ
- รับ บันทึกการประชุมที่ถอดความ ผ่านทางอีเมล
- บันทึกการประชุมด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและค้นหาได้ภายใต้ Webex Recordings บนเว็บไซต์ Webex ของคุณ (คุณสามารถจัดเก็บไว้ที่เครื่องได้เช่นกัน)
ข. การฝึกอบรม Webex
ในขณะที่การประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิมสามารถจัดการการฝึกอบรมในระดับแผนกขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์แบบ Cisco Webex ช่วยให้คุณสามารถยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้น
Webex Training ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ฝึกอบรมและผู้สอนที่จริงจัง ซึ่งทำงานกับกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดสูงสุดถึง 1,000 คนในเวลาเดียวกัน
คุณจะได้รับคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายมากมาย เช่น:
- ตัวเลือกระหว่างการถ่ายทอดสดและบันทึกไว้ล่วงหน้าในเซสชั่นตามคำขอ
- การให้คะแนนอัตโนมัติ เพื่อทำให้กระบวนการตรวจข้อสอบของคุณง่ายขึ้น
- ฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินเพื่อสร้างรายได้จากการฝึกอบรมของคุณ
- รองรับ 13 ภาษา เช่น สเปน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น และตุรกี
นอกจากนี้ ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของ Cisco ร่วมกับทรัพยากรสนับสนุนที่หลากหลายของ Webex Training ได้
ใครจะรู้ บางทีมันอาจช่วยมอส วิศวกรไอทีเก่งกาจ แก้ปัญหาการสะกดคำผิดได้ในสักวัน!
Cisco Webex มีให้บริการบน:
- อุปกรณ์เคลื่อนที่: Android และ iOS
- เดสก์ท็อป: เว็บ, วินโดวส์, และแมค
Zoom vs. Webex: 5 ความแตกต่างที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด
แน่นอน, Webex และ Zoom มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือทางเลือกอื่น ๆ เช่น Google Meet (ชื่อเดิมคือ Google Hangout) และ Microsoft Teams.
แต่ถ้าไม่นับเรื่องนั้นแล้ว ทั้งสองก็ดูคล้ายกันมากเลยใช่ไหม?
ไม่, พวกเขามีความแตกต่างกัน!
สงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร?
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเราจะช่วยคุณสังเกตความแตกต่างระหว่างทั้งสอง และช่วยคุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมที่สุด!
หยิบกาแฟแล้วตามมอสและทีมของเขาไปกันเลย!
ความแตกต่างที่ 1: การเริ่มต้นการโทร
เมื่อพูดถึงความง่ายในการใช้งาน Zoom และ Cisco เลือกเส้นทางที่แตกต่างกัน:
A. Zoom
ใครก็ตามสามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom ด้วย ลิงก์เดียว — คุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชี
นี่เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลจากหลากหลายบริษัท (โดยไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มการร่วมมือร่วมกัน) หรือจำเป็นต้องทำวิดีโอคอลในนาทีสุดท้าย
บี. เวบเอ็กซ์
เมื่อเปรียบเทียบกับ Zoom, Webex อาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อคุณต้องการเข้าร่วมการประชุมอย่างรวดเร็ว.
ในการเข้าร่วมการโทร Webex คุณต้อง:
- สร้างบัญชี Webex
- ตรวจสอบผ่านทางอีเมล
- และสุดท้าย ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าร่วมการประชุม
สิ่งนี้อาจทำให้คนอย่างเจนรู้สึกไม่สบายใจในบางครั้ง
ความแตกต่าง #2: การจัดงาน
การประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ ไม่ใช่การใช้งานเพียงอย่างเดียวสำหรับ ซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอ ใช่ไหม?
แล้วการฝึกอบรมกลุ่ม, การเรียนรู้, หรือโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ชุมชนที่คุณต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากล็อกดาวน์ล่ะ?
การยกเลิกทั้งหมดเป็นตัวเลือกได้หรือไม่?
คุณก็รู้ใช่ไหมว่า ริชมอนด์ หนุ่มกอธประจำแผนกไอที รู้สึกยังไงกับเรื่องนั้น:
โชคดีที่ทั้ง Zoom และ Webex ต่างก็มีคุณสมบัติที่น่าประทับใจสำหรับการจัดงาน:
A. Zoom
หากคุณต้องการสัมมนาออนไลน์ที่ไร้ความยุ่งยากและเรียบง่าย เลือกใช้ Zoom
คุณสามารถ:
- เพิ่มได้ถึง 10,000 คน เป็น ผู้ชม
- ติดป้ายชื่อ ไม่เกิน 100 คน จากกลุ่มนี้ให้เป็น ผู้ร่วมอภิปราย
- เลือกสัมมนาออนไลน์แบบสดหรือตามความต้องการ
- ควบคุมการสัมมนาออนไลน์ด้วย การควบคุมของโฮสต์ เช่น ปิดเสียง/เปิดเสียงผู้เข้าร่วม, ยกระดับผู้เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมอภิปราย และอื่นๆ
เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง Zoom จะให้ รายงานเกี่ยวกับผู้ลงทะเบียนกิจกรรม ผู้เข้าร่วม และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียดและการติดตามผล
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการฝึกอบรมโครงการประจำเดือนผ่านการประชุมทางวิดีโอ หรือนำโปรแกรมฝึกอบรมของแผนกไปออนไลน์ Zoom Webinars คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
บี. เวบเอ็กซ์
การสัมมนาผ่านเว็บของ Webex ช่วยให้คุณเพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 100,000 คน และรับการสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น:
- การตลาดสำหรับงานของคุณ ด้วยเว็บไซต์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับการลงทะเบียน, การ์ดเชิญที่ปรับแต่งได้ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจาก Webex เพื่อให้บริการสนับสนุนทางเทคนิคแบบเรียลไทม์และคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- ห้องซ้อมเสมือนจริง สำหรับผู้ร่วมเสวนาในการปรับปรุงการแสดงของตน
หากคุณชอบจัดประสบการณ์ออนไลน์ที่เหนือจินตนาการและสมจริง — Cisco Webex คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ!
เราค่อนข้างมั่นใจว่ามอสส์คงจะชอบใช้ Cisco Webex เพราะเขาชอบสร้างความประทับใจในการปรากฏตัวอย่างยิ่งใหญ่
ความแตกต่างที่ 3: ความปลอดภัย
การทบทวนผลิตภัณฑ์การประชุมทางวิดีโอจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยอย่างละเอียด
A. Zoom
แม้ว่า Zoom จะเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้านความปลอดภัยอยู่บ้าง แต่ก็ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อประเด็นเหล่านั้น ที่จริงแล้ว ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2020 Zoom ได้ระงับการอัปเดตใหม่ทั้งหมดเป็นเวลา 90 วัน เพื่อแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ขณะนี้มีการเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยใหม่หลายประการ เช่น:
- การเข้ารหัสข้อมูล (แม้ว่าจะยังไม่เป็นการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง)
- การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดใช้งาน
- การแจ้งเตือนด้วยภาพ เมื่อมีผู้เข้าร่วมการประชุมบันทึกการสนทนา
- ห้องรอ ที่สามารถบังคับใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบในระดับบัญชีหรือระดับการโทร
- การควบคุมของโฮสต์ สำหรับการแชร์ไฟล์หรือหน้าจอ และการพักผู้เข้าร่วมชั่วคราว
บี. เวบเอ็กซ์
แม้ว่า Webex จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมายาวนานในวงการสาธารณสุขและการเงิน (ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นอย่างมาก) แต่ก็ไม่ได้ปราศจากปัญหาเช่นกัน — ดังที่ระบุไว้ในหน้า'ปัญหาที่ทราบ'บนเว็บไซต์ของพวกเขา
อย่างไรก็ตาม ซิสโก้กำลังดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงข้อกังวลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น:
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ที่เป็นทางเลือกสำหรับทุกการประชุมทางวิดีโอ
- ความสามารถในการจัดการรหัสผ่านที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถบังคับใช้ได้แตกต่างกันไปตามผู้ดูแลระบบแต่ละคน
- สิทธิ์สำหรับโฮสต์และผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตและเพิกถอนการเข้าถึงจากผู้เข้าร่วมทุกคน
- ศูนย์ข้อมูลที่มีการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ
โดยรวมแล้ว ทั้ง Zoom และ Cisco Webex ต่างก็ให้ความมั่นใจในระดับที่เหมาะสมต่อความปลอดภัยของผู้ใช้
แต่ไม่มีใครสามารถช่วยมอสจากตัวเขาเองได้!
(สำหรับมอส คุณต้องการอะไรที่ล้ำหน้ากว่า Zoom Webex).
ความแตกต่างที่ 4: การผสานระบบ
หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ทั่วทั้งบริษัทซึ่งจัดการกระบวนการทำงานของคุณอยู่แล้ว การค้นหาเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือนั้นได้ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
ทำไม?
คุณสมบัติการผสานรวมในเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณจะช่วยประหยัดเวลาให้ทีมของคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างมากมาย
เรารู้ดีว่ามันทำให้หัวหน้าทีมคนโปรดของเรา เจน เหนื่อยขนาดไหน
ทั้ง Zoom และ Webex สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันและแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่พบบ่อย เช่น Google Drive, Google Calendar และ Microsoft OneDrive
อย่างไรก็ตาม ยังมีการผสานการทำงานอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ:
A. Zoom
- คลิกอัพ
- มาร์เกตา
- อีโลควา
- เวิร์กเพลส โดย เฟซบุ๊ก
- เซลส์ฟอร์ซ
- Skype (เข้าร่วมการประชุมสำหรับลูกค้า Skype for Business)
- ไมโครซอฟต์ เอาท์ลุค
- ฮิปแชท
- แอปโปйтเล็ต
- ดรอปบ็อกซ์
- พาโนปโต
บี. เวบเอ็กซ์
- Slack
- ไมโครซอฟต์ ทีมส์
- กล่อง
- จิรา
- Trello
- เซลส์ฟอร์ซ
- Sharepoint
ทั้ง Zoom และ Cisco Webex มีตัวเลือกการผสานรวมกับแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม บัญชี Zoom ครอบคลุมแพลตฟอร์มที่ให้บริการฟังก์ชันทางธุรกิจที่หลากหลาย — ทำให้เป็นตัวเลือกที่ ยืดหยุ่นมากกว่า
ความแตกต่างที่ 5: การกำหนดราคา
เราไม่สงสัยเลยว่ามอสส์และรอยรู้เรื่องเทคโนโลยีมากพอ
แต่เมื่อถึงเวลาต้องซื้อของ เจนเป็นคนรับสาย
นี่คือการสรุปอย่างรวดเร็วของแผนการชำระเงินสำหรับทั้งสองแอปพลิเคชันการประชุมทางเว็บ
หมายเหตุ: บริการทั้งสองคิดค่าบริการตาม 'ผู้จัด' — ผู้ที่สร้าง การประชุม และเชิญผู้อื่น ไม่ใช่ 'ผู้เข้าร่วม' — ผู้ที่สามารถเข้าร่วม การประชุม เท่านั้น
A. Zoom
แอป Zoom มีให้เลือกในสี่แผนราคา:
- พื้นฐาน (แผนฟรี): รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน + สนทนาวิดีโอแบบตัวต่อตัวไม่จำกัด แต่จำกัดเวลาการสนทนา 40 นาทีสำหรับการสนทนาที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่าสองคน
- โปร (14.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ "แผนพื้นฐาน" แต่จำกัดระยะเวลาการประชุมที่ 24 ชั่วโมง พร้อมคุณสมบัติการรายงานและการควบคุมผู้ดูแลระบบ
- ธุรกิจ (19.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติทั้งหมดของ "แผนโปร" แต่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 300 คน + แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ + URL แบบกำหนดเอง + บันทึกการประชุมบนคลาวด์พร้อมถอดความ
- Enterprise (19.99 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ "แผนธุรกิจ" + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน +ผู้จัดการความสำเร็จลูกค้าประจำและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ไม่จำกัด
บี. เวบเอ็กซ์
Cisco Webex มีให้บริการใน 5 แผน:
- แพ็กเกจฟรี Webex: มอบห้องประชุมส่วนตัว + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน + โทรวิดีโอได้ไม่จำกัด
- Starter ($13.50/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ของ "แผนฟรี" + โฮสต์ได้สูงสุด 50 ผู้เข้าร่วม + พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 5 GB + ใบอนุญาตโฮสต์ 1-9 ใบ
- Plus (17.95 ดอลลาร์/โฮสต์ต่อเดือน): รวมฟีเจอร์ "แผนเริ่มต้น" + เพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คน + ใบอนุญาตโฮสต์ 1-50 ใบ + บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ธุรกิจ ($26.95/โฮสต์ต่อเดือน): มอบคุณสมบัติของ "แพ็กเกจพลัส" + รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 200 คน + ใบอนุญาตโฮสต์ 5-100 ใบ + พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ 10 GB
- องค์กร (ราคาตามคำขอ): นำเสนอคุณสมบัติ "แผนธุรกิจ" + เพิ่มผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คน + รองรับการประชุมและกิจกรรมออนไลน์ขนาดใหญ่
สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม คุณสามารถใช้แผนฟรีได้นานพอที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณภาพของการประชุมทางวิดีโอเหมาะกับความต้องการของคุณ
วิธีใช้การประชุมทางวิดีโอเพื่อจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เราเข้าใจแล้ว
การทำงานทางไกลอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้ และมอสส์กับรอยสามารถยืนยันเรื่องนี้ได้
แต่เมื่อคุณทำงานจากที่บ้าน การประชุมผ่านวิดีโอเป็นวิธีเดียวที่จะ เชื่อมต่ออย่างแท้จริง กับทีมของคุณ
แต่การประชุมทางวิดีโอแทบจะไม่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของโครงการของคุณได้ ใช่ไหม?
เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ คุณยังต้องการเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมอย่างClickUp
แต่ ClickUp คืออะไร?
ClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำของโลกที่ใช้โดยทีมจากสตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google, Netflix, Webflow และ Airbnb เพื่อจัดการโครงการของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย
ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการติดตามผลงานของทีมระยะไกลของคุณนี่คือ เครื่องมือเดียว ที่คุณต้องการสำหรับการบริหารโครงการ!
และเราค่อนข้างมั่นใจว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของ Reynholm Industries จะต้องชื่นชอบทุกฟีเจอร์ของ ClickUp อย่างแน่นอน
ใช่ไหมครับทุกคน?
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp และเครื่องมือประชุมทางวิดีโอของคุณเพื่อการจัดการโครงการอย่างไร้รอยต่อ:
ขั้นตอนที่ 1: ผสานรวมซอฟต์แวร์การประชุมทางวิดีโอของคุณกับ ClickUp
คุณจำได้ไหมว่าการผสานระบบช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้นอย่างไร?
หากคุณกำลังใช้ Zoom สำหรับการโทรผ่านวิดีโอ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณได้
เพียงทำตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อจัดการประชุมวิดีโอ Zoom จากแพลตฟอร์ม ClickUp ของคุณ:
A. เปิดใช้งาน Zoom ClickApp
นี่คือขั้นตอนในการเปิดใช้งาน ZoomClickApp ของคุณ:
- เปิดการตั้งค่า Workspace (คุณต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการนี้)
- เลือก ClickApps
- ค้นหาแอป Zoom ClickApp และเปิดใช้งาน
- เปิดใช้งานสำหรับทุกพื้นที่ที่ต้องการ
- เมื่อคุณเปิดใช้งานแล้ว ไอคอน Zoom จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของแต่ละงานใน ClickUp — ตอนนี้คุณสามารถเริ่มการประชุมวิดีโอออนไลน์ได้ทันที (คุณยังสามารถใช้คำสั่ง /zoom เพื่อทำสิ่งนี้ได้เช่นกัน!)
B. เชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณใน ClickUp
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณ:
- ไปที่การผสานรวม Zoom ภายใต้ส่วน "แอปของฉัน" ในการตั้งค่าของคุณ
- กด "เชื่อมต่อ"
- เข้าสู่ระบบบัญชี Zoom ของคุณ
- ยอมรับคำขอแอป ClickUp เพื่อผสานรวมกับบัญชี Zoom ของคุณ
ค. เริ่มการประชุม Zoom ใน ClickUp
นี่คือขั้นตอนในการเริ่มการประชุม Zoom ภายใน ClickUp อย่างรวดเร็ว:
- เปิดงานใดก็ได้
- กดไอคอน Zoom ในส่วนงาน (หรือใช้คำสั่ง /zoom )
- เชื่อมต่อบัญชี Zoom ของคุณในหน้าต่างที่ปรากฏ
- เข้าร่วมการประชุมทันที
ขั้นตอนที่ 2: ใช้การโทรผ่านวิดีโอเพื่อวางแผนเป้าหมายของโครงการ
คุณรู้ใช่ไหมว่าดักลาสรู้สึกอย่างไรกับการทำงาน...
ด้วยทัศนคติของเขา คงจะยากที่จะบริหารงานอย่างเข้มงวด
โชคดีที่เจนเป็นผู้จัดการที่ดีกว่า ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือวิดีโอของเธอในการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการด้วยการประชุมวิดีโอกับทุกคนเป็นประจำ
การประชุมทางวิดีโอครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ:
- ตั้ง เป้าหมาย และกำหนด ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ประเมินและกำหนด ความต้องการทรัพยากร สำหรับแต่ละงานที่ต้องส่งมอบ
- คำนวณและมุ่งมั่นต่อ กำหนดเวลา
- กระจาย ความรับผิดชอบ ไปยังสมาชิกในทีม
นี่คือวิธีที่ ClickUp จะช่วยเธอได้ที่นี่ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย เช่น:
- เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถวัดผลได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะงานที่ปรับแต่งได้ซึ่งสะท้อนความต้องการของโครงการของคุณอย่างแม่นยำ
- การบันทึกหน้าจอ: ใช้ Clip (โปรแกรมบันทึกหน้าจอในตัวของ ClickUp) เพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์กับทีมของคุณเพื่อการอธิบายที่ดีขึ้น
- ผู้รับมอบหมาย: มอบหมายสมาชิกทีมได้ตามจำนวนที่ต้องการสำหรับงานใดก็ได้
- กำหนดวันครบกำหนด: ตั้งกำหนดเวลาสำหรับงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์มากในการติดตามความคืบหน้าของโครงการในแต่ละวันสำหรับทีมที่ใช้ AgileหรือScrum
เมื่อมี ClickUp อยู่เคียงข้าง ทีมของเจนคิดอย่างไรเกี่ยวกับทักษะการจัดการของเธอ?
ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อทีมของคุณเป็นประจำผ่านการประชุมวิดีโอ
แผนอยู่ในมือ กำหนดเส้นตายเรียบร้อยแล้ว ทีมของคุณกำลังจะยุ่งอย่างมีความสุข
เอาล่ะ เปลี่ยนคำว่า 'มีความสุขอย่างล้นเหลือ' เป็น 'อย่างบ้าคลั่ง'!
มันง่ายที่จะลืมเวลาไปกับงานมากมายที่อัดแน่นอยู่ในรายการที่ต้องทำของคุณ
คุณสามารถหยุดจังหวะที่เร่งรีบนี้ได้ด้วย การประชุมวิดีโอแบบเช็คอิน
มันจะมอบเวลาและพื้นที่ให้คุณสำหรับการปรับทิศทางและพัฒนาทักษะที่จำเป็น
แม้ว่าแนวทางปฏิบัตินี้จะเป็นหนึ่งในเสาหลักของวิธีการAgileหรือScrumแต่ทีมอื่นๆ ก็สามารถได้รับประโยชน์จากมันเช่นกัน
นี่คือคุณสมบัติของ ClickUp ที่สามารถช่วยคุณตรวจสอบกับทีมของคุณได้:
- โปรไฟล์: รู้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังทำอะไรอยู่, งานที่กำลังจะมาถึงของพวกเขา และอื่น ๆ
- แผนภูมิแกนต์: ดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์อัตโนมัติ
- มุมมองกล่อง: แสดงงานโครงการตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้เห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีมของคุณ
- แดชบอร์ด: รับภาพรวมระดับสูงของโครงการทั้งหมดของคุณด้วยแผนภูมิที่สวยงาม เช่น แผนภูมิBurnup,Burndown,Velocity และ Cumulative Flow
ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนโครงการของคุณในการประชุมวิดีโอครั้งสุดท้าย
คุณรู้ไหมว่า รอยกับมอสส์ชอบ (แกล้ง) วิเคราะห์ทุกเกมใช่ไหม?
การทบทวนโครงการนั้นคล้ายกับการวิเคราะห์หลังการแข่งขันเหล่านี้
ยกเว้นว่า มอสส์ไม่สามารถหลอกลวงเพื่อเอาตัวรอดจากเรื่องนี้ได้!
เมื่อโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจำเป็นต้องเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับทีมของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับ:
- หากข้อกำหนดของโครงการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
- ปัญหาที่ทีมเผชิญระหว่างกระบวนการ
- ต้องปรับปรุงอะไรบ้างในโครงการต่อไป
การมีการสนทนาเช่นนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ — ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตของทีมคุณในโครงการอนาคต
สรุป
การเลือกซอฟต์แวร์ประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
และระหว่าง Zoom กับ Webex ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน — แอปวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แต่ละตัวเหมาะกับความต้องการเฉพาะเจาะจง
หากคุณเป็นธุรกิจขนาดกลางและเล็ก Zoom หรือหนึ่งในทางเลือกเหล่านี้คือตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการประชุมวิดีโอระดับองค์กรขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้ Cisco Webex
แต่การมีเพียงโซลูชันการประชุมทางวิดีโอที่เหมาะสมก็ไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็น ผู้เชี่ยวชาญโครงการ
คุณยังต้องการเครื่องมือจัดการโครงการที่ เฉพาะเจาะจง เช่น ClickUp!
ตั้งแต่การติดตามเป้าหมายของโครงการไปจนถึงการประชุมผ่าน Zoom อย่างรวดเร็ว ClickUp สามารถจัดการกับความท้าทายทุกอย่างที่คุณโยนมาให้
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และจัดการประชุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพที่ทำให้ทีมของคุณต้องทึ่ง: