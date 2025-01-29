บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac ที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรในปี 2025

Engineering Team
29 มกราคม 2568

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการทำงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นโค้ดสั้นๆ ในภาษาโปรแกรมเฉพาะ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับระบบปฏิบัติการเฉพาะ เครื่องมือที่คุณใช้ควรมีความแข็งแกร่งและเชื่อถือได้เทียบเท่ากับทักษะการเขียนโค้ดของคุณ หรือดีกว่านั้น ??

โชคดีที่เราไม่จำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือเหล่านี้บนอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป ในบทความนี้ เราได้คัดสรรเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ต้องมีบน Mac ในปี 2024 มาให้แล้ว 10 รายการ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

มาเริ่มกันเลย

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac?

ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือพัฒนาสำหรับ Mac นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับความต้องการของคุณ:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI): เครื่องมือที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ซับซ้อนและวุ่นวายอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดลงอย่างมาก ในทางกลับกัน เครื่องมือที่มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่ายจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
  • ประสิทธิภาพและความเร็ว: ตรวจสอบว่าเครื่องมือทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้เกิดการกระตุกหรือหยุดทำงานกะทันหัน และประสิทธิภาพของเครื่องมือไม่ลดลงเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน
  • การผสานรวม: เครื่องมือของคุณควรทำให้การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาเป็นเรื่องง่าย
  • ราคา: แม้ว่าเครื่องมือฟรีอาจยอดเยี่ยม แต่การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่องมือกับค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งการลงทุนในเครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอาจให้ประโยชน์มากกว่าในแง่ของคุณสมบัติและการสนับสนุนระยะยาว
ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียและสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่งด้วยหน้าซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ
  • ชุมชนและทรัพยากร: การมีชุมชนที่แข็งแกร่งและเอกสารที่ครอบคลุมหมายถึงปัญหาที่น้อยลงในระยะยาว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจคุณสมบัติบางอย่างหรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ความช่วยเหลือควรสามารถเข้าถึงได้
  • รีวิวจากผู้ใช้: ไม่มีอะไรจะพูดได้ชัดเจนไปกว่าประสบการณ์ของเพื่อนนักพัฒนาด้วยกัน ลองดูรีวิวจากผู้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงจุดแข็งและข้อจำกัดในขณะที่ใช้งานจริง ?

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

นี่คือซอฟต์แวร์พัฒนา MacOS 10 อันดับแรกของเรา รับประกันว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือเป็นทีม เราได้ประเมินแต่ละเครื่องมือจากคุณสมบัติที่ดีที่สุด ราคา และคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ มาเริ่มกันเลย!

1.คลิกอัพ

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: มุมมองแดชบอร์ด ClickUp
การติดตามและตรวจสอบงาน ทรัพยากร และความคืบหน้าของโครงการในมุมมองแดชบอร์ดของ ClickUp

ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์และเพิ่มความโปร่งใสของโครงการโดยการเชื่อมช่องว่างระหว่างการเขียนโค้ดและการจัดการโครงการ—มอบหมายงาน,ตั้งระดับความสำคัญ, และติดตามความคืบหน้า

ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของสปรินต์แบบจำกัดเวลาของ Scrum หรือวิธีการที่ยืดหยุ่นของ Kanban กระดานงานของ ClickUp สามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้

สำหรับนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับทีมซอฟต์แวร์ ฟีเจอร์เช่น @mentions, ความคิดเห็น และมุมมองแชท ช่วยให้ทุกคนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดายClickUp WhiteboardsและClickUp Docs ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับไอเดีย แผนงาน และเอกสารได้อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติแบบเนทีฟยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, เปลี่ยนสถานะ, หรือส่งการแจ้งเตือนออกไปได้—ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญกว่า

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่ายของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บ รวมถึงเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง (เช่น ผู้รับมอบหมาย, ลำดับความสำคัญ, วันครบกำหนด, ความคืบหน้า ฯลฯ), มุมมอง (เช่น รายการ, คันบัน, แผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน ฯลฯ) และแดชบอร์ดเพื่อบันทึกรายละเอียดงานและแสดงภาพความคืบหน้า
  • ติดตามกำหนดเวลาด้วยการแจ้งเตือน ⏰
  • กำหนดเวลาประมาณการสำหรับงานและติดตามเวลาที่ใช้จริงในการทำงาน
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึง GitHub, GitLab, Bitbucket และ Figma
  • เข้าถึงเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์เช่นเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp
  • ใช้ClickUp AIเพื่อช่วยในการจัดทำเอกสารกระบวนการทำงาน, เตรียมการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมให้กลายเป็นสรุปและรายการที่ต้องทำ
  • ทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ของ ClickUp ได้อย่างรวดเร็วด้วยทรัพยากรและบทเรียนที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ClickUp AI ไม่มีในแผนฟรี
  • ทำงานช้าลงเป็นบางครั้ง (แต่ไม่เกิดขึ้นกับ ClickUp 3.0)
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Appium

แอปพิอัม
ผ่านAppium

Appium เป็นเฟรมเวิร์กทดสอบอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สสำหรับการทดสอบว่าเว็บ แอปเนทีฟ และแอปไฮบริดจะทำงานตามที่คาดหวังบนอุปกรณ์ Android และ iOS

เมื่อไม่นานมานี้ ได้ขยายการรองรับไปยังแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปบน macOS และ Microsoft Windows, เบราว์เซอร์เช่น Chrome, Firefox และ Safari รวมถึงแอปพลิเคชันทีวีสำหรับแพลตฟอร์มเช่น tvOS, Android TV, Samsung และ Roku

ไม่เหมือนกับเครื่องมือทดสอบอื่น ๆ คุณไม่จำเป็นต้องคอมไพล์แอปของคุณใหม่หรือใช้ SDK เพื่อรันการทดสอบ ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Appium:

  • ทดสอบแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้ซอร์สโค้ด
  • เขียนกรณีทดสอบในหลายภาษา รวมถึง Python, Java, JavaScript, PHP, C# และ Ruby
  • ทดสอบบนอุปกรณ์มือถือจริง รวมถึงโปรแกรมจำลองและโปรแกรมจำลองสถานการณ์
  • เร่งกระบวนการทดสอบโดยรันการทดสอบหลายรายการพร้อมกันบนอุปกรณ์หลายเครื่อง
  • เข้าถึงเอกสารประกอบที่ครอบคลุมและการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Appium:

  • การตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ทำงานช้าลงและบางครั้งก็ปิดตัวเอง

ราคาของ Appium:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Appium:

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

3. SourceTree

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: SourceTree
ผ่านทางSourceTree

SourceTree เป็นไคลเอนต์ Git (ออกแบบโดย Atlassian) ที่ให้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) สำหรับการจัดการคลังโค้ด แทนที่จะต้องจัดการกับบรรทัดคำสั่ง คุณสามารถโต้ตอบกับฐานโค้ดของคุณได้อย่างราบรื่น จัดการงานต่างๆ เช่น การโคลนโปรเจกต์ การบันทึกการเปลี่ยนแปลง และการจัดการสาขา

การออกแบบที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Git ได้ง่ายขึ้น ด้วยการลดความซับซ้อนในขั้นตอนแรก นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้ Git ที่มีประสบการณ์ โดยช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบโค้ดได้อย่างรวดเร็ว เก็บการเปลี่ยนแปลงโค้ดไว้ชั่วคราว เลือกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการจากแต่ละสาขาและประหยัดเวลาจากงานที่ต้องทำซ้ำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SourceTree:

  • มีหน้าตาที่สะอาดและใช้งานง่าย ที่ทำให้การนำทางเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสามารถดำเนินการคำสั่ง Git ที่ซับซ้อนได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
  • รองรับแพลตฟอร์มโฮสติ้ง Git และ Mercurial ที่ได้รับความนิยม เช่น Bitbucket, GitHub และ GitLab
  • รับภาพรวมของประวัติการคอมมิตและโครงสร้างสาขาของโครงการ
  • จัดระเบียบประวัติการคอมมิตของคุณโดยการรวม, ลบ, หรือจัดลำดับการคอมมิตใหม่
  • ค้นหาผ่านบันทึก Git ในพื้นที่ของคุณด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ SourceTree:

  • ใช้หน่วยความจำมาก ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะบนเครื่องรุ่นเก่า
  • ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่
  • ขาดการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Atlassian

ราคาของ SourceTree:

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวของ SourceTree:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 360+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

4. FlexiHub

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: FlexiHub
ผ่านFlexiHub

FlexiHub เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและจัดการอุปกรณ์พอร์ต USB และ COM จากระยะไกลผ่านเครือข่ายได้ คุณสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB ของลูกค้าได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องให้ลูกค้าส่งอุปกรณ์มาทางกายภาพ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าขนส่ง ?

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ระยะไกล รวมถึงการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติเด่นของ FlexiHub:

  • เข้าสู่ระบบบัญชี FlexiHub ของคุณจากทุกที่และจัดการอุปกรณ์ระยะไกล (ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ใดๆ)
  • แชร์การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณกับผู้อื่นโดยใช้โทเค็นการเข้าสู่ระบบที่ไม่ซ้ำกัน
  • ระบุประเภทของอุปกรณ์ (เช่น คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ เครื่องพิมพ์ กล้อง ฯลฯ) โดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาอุปกรณ์ที่คุณต้องการ
  • ใช้การเข้ารหัส SSL 2048 บิตเพื่อปกป้องข้อมูลระหว่างการส่งผ่าน
  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมที่เข้าสู่ระบบบัญชี FlexiHub ของคุณโดยใช้ฟีเจอร์แชทในตัว

ข้อจำกัดของ FlexiHub:

  • ทีมสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลาสองสามวันในการตอบกลับ
  • อุปกรณ์บางชนิดไม่ได้รับการจดจำอย่างถูกต้อง
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ FlexiHub:

  • ส่วนตัว: $14/เดือน
  • ธุรกิจ: จ่ายตามการใช้งาน
  • ทีม: $12/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ FlexiHub:

  • G2: 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 3. 4/5 (5 รีวิว)

5. บิตบักเก็ต

หน้าคลัง Bitbucket
ผ่านทางBitbucket

Bitbucket เป็นบริการบนเว็บ (โดย Atlassian) สำหรับโฮสต์ซอร์สโค้ดที่ใช้ระบบควบคุมเวอร์ชัน Mercurial หรือ Git ให้ทีมมีสถานที่กลางในการทำงานร่วมกันบนโค้ด ติดตามการเปลี่ยนแปลง และจัดการกระบวนการพัฒนา

สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถรักษาการทำงานให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพได้ แม้ในขณะที่โครงการมีความซับซ้อนและขนาดเพิ่มขึ้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่นๆ อยู่แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitbucket:

  • มีแผนฟรีที่ใจกว้างสำหรับทีมที่มีผู้ใช้ไม่เกิน 5 คน พร้อมคลังส่วนตัวและสาธารณะไม่จำกัด
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian เช่น Confluence, Jira และ Trello
  • คุณสามารถตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงบนรีโพสิตอรีส่วนตัว โดยระบุได้ว่าผู้ใช้ใดสามารถดำเนินการบางอย่างบนสาขาเฉพาะได้
  • รองรับการขอการแก้ไข (pull requests) ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงและตรวจสอบโค้ดของกันและกันได้ในลักษณะที่เป็นระบบและเป็นระเบียบ

ข้อจำกัดของ Bitbucket:

  • การสนับสนุนจากชุมชนอ่อนแอ
  • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จำกัดในแผนฟรี
  • มีโครงการโอเพนซอร์สเพียงไม่กี่โครงการที่โฮสต์อยู่บน Bitbucket

ราคาของ Bitbucket:

  • แผนฟรี
  • มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Bitbucket:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 860+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,200+ รีวิว)

6. บุรุษไปรษณีย์

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: Postman
ผ่านทางPostman

Postman เป็นเครื่องมือ API ที่ใช้โดยทีมพัฒนาเพื่อสร้างและทดสอบ API สร้างและจัดการคำขอในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย จัดระเบียบคำขอเป็นคอลเลกชัน และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง

นอกจากนี้ Postman ยังมีคุณสมบัติสำหรับการบันทึกเอกสาร API, การแบ่งปันคอลเล็กชันกับสมาชิกในทีม, และการตรวจสอบสุขภาพของ API ตลอดระยะเวลา

คุณสมบัติเด่นของ Postman:

  • สร้างและเรียกใช้คำสั่ง REST, SOAP และ GraphQL
  • รองรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์หลากหลายรูปแบบ เช่น ไม่ต้องการการยืนยันตัวตน, การยืนยันตัวตนแบบพื้นฐาน, OAuth และ Bearer Token
  • สร้างพื้นที่ทำงานของทีมหลายแห่งเพื่อทำงานร่วมกันในคอลเลกชัน API, สภาพแวดล้อม, และโฟลว์
  • ให้คุณสามารถเสนอการเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มความคิดเห็นและแท็กสมาชิกในทีมโดยใช้ @mention
  • เลือกที่จะติดตามพื้นที่ทำงานของทีมเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในทีมทำการเปลี่ยนแปลง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Dropbox, Slack, Azure DevOps, Github, Gitlab และ Bitbucket

ข้อจำกัดของบุรุษไปรษณีย์:

  • แผนฟรีอนุญาตให้มีสมาชิกทีมสูงสุด 3 คน
  • ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือคำขอที่ซับซ้อน

ราคาของ Postman:

  • แผนฟรี
  • พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของบุรุษไปรษณีย์:

  • G2: 4. 6/5 (1,095+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

7. ซับไลม์ เท็กซ์

Sublime Text
ผ่านSublime Text

Sublime Text เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความน้ำหนักเบาสำหรับการเขียนและแก้ไขโค้ด, มาร์กอัป, และข้อความทั่วไป เปิดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น แม้จะทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือรันแอปพลิเคชันที่ใช้ทรัพยากรมากในพื้นหลัง ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่

นอกจากนี้ Sublime Text ยังรองรับปลั๊กอินและส่วนขยายมากมายผ่านตัวจัดการแพ็คเกจ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานและรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ไม่ใช่ภาษาหลักได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sublime Text:

  • ปรับแต่งรูปลักษณ์ด้วยตัวเลือกธีมหลากหลาย
  • รองรับหลายภาษาโดยตรง รวมถึง Python, HTML, CSS, PHP, Java และ C++
  • อ่านโค้ดของคุณได้อย่างง่ายดายและค้นหาข้อผิดพลาดด้วยคุณสมบัติการเน้นไวยากรณ์
  • ใช้โหมดไม่รบกวนเพื่อซ่อนแถบเครื่องมือทั้งหมดสำหรับการเขียนโค้ดอย่างเต็มที่
  • ค้นหาและแทนที่คำเฉพาะในไฟล์ที่เปิดหลายไฟล์พร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Sublime Text:

  • ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
  • ไม่มีเครื่องมือดีบักในตัว
  • ไม่มีคอมไพเลอร์ในตัว

ราคาของ Sublime Text:

  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $99 (ชำระค่าธรรมเนียมอัปเกรดทุก 3 ปีเพื่อรับฟีเจอร์ล่าสุด)
  • ใบอนุญาตทีม: เริ่มต้นที่ $50/ปี ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิวของ Sublime Text:

  • G2: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1, 200+ รีวิว)

8. แอปพลิเคชัน Transporter

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: แอป Transporter
ผ่านทางเครื่องขนส่ง

Transporter เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ MacOS (โดย Apple) ที่ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาเพื่อเผยแพร่แอปไปยัง App Store ของ Apple นอกจากแอปแล้ว คุณยังสามารถใช้เพื่อส่งเพลง ภาพยนตร์ หรือหนังสือไปยัง Apple Music, iTunes Store หรือ Apple Books ได้อีกด้วย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย—เพียงแค่ลากและวางเนื้อหาของคุณลงใน Transporter เพื่อเริ่มต้น

เมื่อเนื้อหาของคุณถูกอัปโหลดแล้ว Transporter จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง โดยจะตรวจสอบข้อผิดพลาดที่อาจขัดขวางการส่งข้อมูล พร้อมให้ข้อเสนอแนะและข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยละเอียด เพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย ?️

คุณสมบัติเด่นของแอป Transporter:

  • ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
  • อัปโหลดไฟล์หลายไฟล์พร้อมกัน
  • การอัปโหลดประวัติย่อหลังจากความล้มเหลวในการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เข้าถึงประวัติการอัปโหลดครั้งก่อนของคุณ รวมถึงวันที่และเวลา
  • ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติและติดตั้งเมื่อจำเป็น

ข้อจำกัดของแอป Transporter:

  • ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาอาจไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือในบางครั้ง
  • แถบความคืบหน้าการอัปโหลดกระโดดไปมาบนเครือข่ายที่ช้า

ราคาข้อความแอป Transporter:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวแอป Transporter:

  • G2: ยังไม่มีการรีวิว
  • Capterra: ไม่มีรีวิว
  • Mac App Store: 4. 8/5 (4,300+ รีวิว)

9. เน็ตบีنز

เน็ตบีنز
ผ่านทางNetBeans

NetBeans เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) แบบโอเพนซอร์สที่ใช้สำหรับการพัฒนา Java เป็นหลัก ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันได้ขยายตัวเพื่อรองรับภาษาการเขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น PHP, Javascript และ C/C++

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทรงพลังมากมาย รวมถึงตัวแก้ไขโค้ดต้นฉบับที่มีการเน้นไวยากรณ์และการเติมคำอัตโนมัติ ตัวดีบักที่แข็งแกร่ง โปรไฟล์ และระบบควบคุมเวอร์ชัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetBeans:

  • ให้คุณสร้างเว็บแอปพลิเคชัน, แอปพลิเคชันสำหรับองค์กร, แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป, และแอปพลิเคชันมือถือ
  • รองรับระบบควบคุมเวอร์ชัน เช่น Git, Mercurial และ Subversion
  • ใช้ Swing GUI builder เพื่อออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกโดยการลากและวางคอมโพเนนต์
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการเพิ่มปลั๊กอินจากคลังที่มีอยู่มากมายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในชุมชน
  • ใช้ดีบักเกอร์ในตัวเพื่อกำหนดจุดหยุดชั่วคราว, ดำเนินการโค้ดทีละขั้นตอน, และตรวจสอบตัวแปร

ข้อจำกัดของ NetBeans:

  • ใช้หน่วยความจำมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ทำงานช้าลงเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ใหญ่

ราคาข้อความ NetBeans:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ NetBeans:

  • G2: 4. 1/5 (669+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 206+ รายการ)

10. Xcode

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac: Xcode 14
ผ่านทางXcode

Xcode คือ IDE ของ AppleสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับmacOS, iOS, watchOS และ tvOS มาพร้อมกับตัวแก้ไขโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์และการเติมโค้ดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับดีบักเพื่อช่วยคุณค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดของคุณ

ด้วย Xcode คุณสามารถจัดการไฟล์โปรเจ็กต์และสิ่งที่ต้องพึ่งพาได้อย่างง่ายดาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ระบบควบคุมเวอร์ชันเช่น Git และใช้เครื่องมือจำลองเพื่อดูตัวอย่างว่าแอปของคุณจะปรากฏและทำงานอย่างไรบนอุปกรณ์ Apple ต่าง ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xcode:

  • จัดระเบียบและจัดการรูปภาพ ไอคอน ชุดสี และทรัพยากรอื่นๆ ของแอปของคุณโดยใช้โฟลเดอร์แคตตาล็อกทรัพยากร
  • สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกโดยใช้เครื่องมือสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางที่มีอยู่ในตัว
  • ดูการแสดงผลแบบเรียลไทม์ของอินเทอร์เฟซแอปของคุณขณะที่คุณกำลังพัฒนา
  • ทดสอบโค้ดของคุณบนอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้ตัวจำลองที่มีอยู่ในตัวสำหรับ iPhone, iPad, Apple Watch และ Apple TV
  • ใช้ฟีเจอร์เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและประสิทธิภาพของแอปของคุณ

ข้อจำกัดของ Xcode:

  • แอป Xcode ใช้พื้นที่จัดเก็บมาก
  • การอัปเดตมักมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อบกพร่องและขัดข้อง
  • มีแนวโน้มที่จะทำงานช้าเมื่อทำงานในโครงการขนาดใหญ่

ราคาของ Xcode:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Xcode:

  • G2: 4. 2/5 (940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)

ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา Mac

เครื่องมือพัฒนาแอปเปิล 10 ชนิดนี้ออกแบบมาเพื่อกรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดหรือการผสมผสานของเครื่องมือเพื่อโครงการใด ๆ ที่คุณทำ

หากคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาให้ราบรื่นขึ้น คุณอาจพิจารณาตรวจสอบ ClickUp ได้. มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการเขียนโค้ดของนักพัฒนาตั้งแต่ต้นจนจบ.

ด้วยคุณสมบัติสำหรับการวางแผนโครงการ, การติดตามความคืบหน้า, การผสานระบบ, การร่วมมือ, และการแจ้งเตือน, ทำให้การจัดการโครงการของนักพัฒนาเป็นเรื่องง่ายมาก และอยู่ในกำหนดการ ?️

สมัครใช้แผนฟรีของ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์โดยตรงว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านการพัฒนาของคุณได้อย่างไร