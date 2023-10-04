10 โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนาในปี 2025

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโค้ดคือชีวิต มีงานในรายการงานประจำวันของคุณน้อยมากที่ไม่ต้องการการเขียนหรือแก้ไขโค้ด
ตั้งแต่การแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิคของเว็บไซต์ไปจนถึงการคิดค้นการออกแบบใหม่สำหรับแอปพลิเคชันมือถือ โค้ดคือหัวใจของสิ่งที่คุณทำ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการมีตัวแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดไว้ในมือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ✨
เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดเวลาด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเติมข้อความอัตโนมัติและการดีบัก นอกจากนี้ยังช่วยให้โค้ดของคุณปราศจากข้อผิดพลาดและสะอาด ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและปรับใช้เวอร์ชันใหม่
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายสิบปีหรือเพิ่งเริ่มต้นในวงการ รายการโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการทำงานของคุณ ตั้งแต่ Integrated Development Environment (IDE) ไปจนถึงซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขโค้ดแบบง่าย ๆ มีตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการของคุณทุกประเภท
เป็นโบนัสพิเศษ เราจะแสดงให้คุณเห็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การจัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์—ตั้งแต่การสร้างโค้ดไปจนถึงการเปิดตัว—ง่ายกว่าที่เคย
ทำไมโปรแกรมแก้ไขโค้ดจึงมีความสำคัญสำหรับนักพัฒนา
คุณไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่มีประสิทธิภาพและฟีเจอร์ครบครันสำหรับนักพัฒนาเว็บได้มากเกินไป เครื่องมือเหล่านี้ช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ ป้องกันการขัดข้องของแอปพลิเคชัน และลดความเสี่ยงที่โครงการจะล้มเหลว
โดยสรุปแล้ว โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เหมาะสมจะช่วยให้การเขียนโค้ดสะอาดขึ้น ง่ายขึ้น และรวดเร็วขึ้น ด้วยฟังก์ชันการทำงานเช่น การเน้นไวยากรณ์ การย่อหน้า และการจับคู่เครื่องหมายปิดเปิด คุณสามารถเขียนและแก้ไขโค้ดได้ด้วยความเร็วสายฟ้า
นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำงานเช่น ค้นหาและแทนที่ ความยาวของบรรทัด และการตัดคำทำให้โค้ดของคุณดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว นั่นทำให้คุณได้เปรียบในการเปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ก่อนคู่แข่ง
สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่เครื่องมือเหล่านี้ยังช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้ นั่นหมายความว่าคุณสามารถทำงานบนโค้ดเดียวกันกับสมาชิกในทีมหลายคนได้โดยไม่พลาดจังหวะใด ๆ ?
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด
หากคุณเคยใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ดมาก่อน คุณจะรู้ว่ามันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด มีโปรแกรมแก้ไขโค้ดพื้นฐานที่ช่วยทำความสะอาดไวยากรณ์ และระบบขั้นสูงที่เรียกว่า IDE ซึ่งจัดการกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ ?️
บางเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อภาษาโปรแกรมมิ่งเฉพาะทาง ในขณะที่บางเครื่องมือรองรับรูปแบบการเขียนโค้ดที่หลากหลาย เครื่องมือที่เหมาะสมจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โค้ดเพื่อเขียนและแก้ไขชิ้นงานสั้น ๆ หรือคุณต้องการเครื่องมือขั้นสูงเพื่อทำงานร่วมกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด:
- อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่น: โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีจะมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- การติดตามการเปลี่ยนแปลง: โค้ดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ค้นหาเครื่องมือที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของโค้ดเพื่อติดตามการแก้ไขและดูว่าโครงการของคุณมีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
- การปรับแต่ง: เครื่องมือที่ดีที่สุดคือเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับความต้องการเฉพาะ มองหาโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ให้คุณปรับแต่งเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เรียบง่าย
- เครื่องมือคุณภาพโค้ด: มองหาโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่มีคุณสมบัติเช่นการตรวจสอบโค้ด (linting) และการปรับโครงสร้างโค้ด (code refactoring) เพื่อช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
- ชุมชน: ชุมชนที่กระตือรือร้น, บทเรียน, และการอัปเดตตัวแก้ไขข้อผิดพลาดให้การสนับสนุนเพื่อการเขียนโค้ดที่ดีขึ้น
10 โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาตัวแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด? เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือยอดนิยมที่นักพัฒนาแนะนำไว้แล้ว ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือกับภาษาโปรแกรมมิ่งมากมาย เช่น CSS, HTML, Javascript, Python, PHP หรืออะไรที่แตกต่างออกไป คุณจะพบเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ ?
1. Visual Studio Code
Visual Studio Code เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดฟรีและโอเพนซอร์สที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ macOS, Windows X64 และ Linux x64 มีคุณสมบัติการแสดงสีตามไวยากรณ์พื้นฐานและฟังก์ชันการเติมข้อความอัตโนมัติ รวมถึงการเติมข้อความอัจฉริยะที่เรียกว่า Intellisense ซึ่งอ้างอิงจากฟังก์ชันและตัวแปร
รองรับ Java, TypeScript และ Node.js แต่ส่วนขยายช่วยให้โปรแกรมเมอร์ปรับแต่งได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาส่วนหน้าหรือนักเขียนโค้ดส่วนหลัง ก็มีฟังก์ชันมากมายที่จะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code
- ส่วนขยายสำหรับภาษาและระบบติดตามข้อผิดพลาดช่วยให้คุณสร้างชุดผลิตภัณฑ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อเวิร์กโฟลว์การเขียนโค้ดที่ราบรื่น
- คำสั่ง Git ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมพัฒนาง่ายขึ้น
- ประวัติการติดตามการเปลี่ยนแปลงช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ได้รับการอัปเดตก่อนหน้านี้ได้
- การแก้ไขข้อผิดพลาดในตัวแก้ไขทำให้การทำความสะอาดโค้ดเร็วขึ้นกว่าที่เคย
ข้อจำกัดของ Visual Studio Code
- เครื่องมือนี้ใช้เวลาสักครู่ในการโหลดและทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้งานส่วนขยายหรือทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่หลายโปรเจกต์พร้อมกัน
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Visual Studio Code
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Visual Studio Code
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
2. ซับไลม์ เท็กซ์
Sublime Text เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่เรียบง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถทำความสะอาดโค้ดได้ในพริบตา เครื่องมือนี้มีฟีเจอร์การเติมข้อความอัตโนมัติที่ชาญฉลาด ซึ่งจะแนะนำตามโค้ดที่มีอยู่ อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้เหมาะสำหรับการแก้ไขโค้ดอย่างง่าย และใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น การเรนเดอร์ด้วย GPU และการเน้นไวยากรณ์เพื่อกำหนดค่าโค้ดให้ดียิ่งขึ้น ???
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sublime Text
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีโหมดมืดและธีมสีต่างๆ เพื่อพื้นที่ทำงานที่สร้างสรรค์
- API ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญช่วยให้สามารถผสานการทำงานกับชุดปลั๊กอินขนาดใหญ่ได้
- แป้นพิมพ์ลัดช่วยให้คุณเลือกตัวแปรหลายตัวเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและแทนที่อย่างรวดเร็ว
- แท็บไฟล์ช่วยให้คุณทำงานกับโปรเจกต์ต่างๆ ได้ด้วยการแบ่งหน้าจออย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Sublime Text
- เครื่องมือบางครั้งโหลดช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่
- คุณต้องใช้ส่วนขยายหรือเครื่องมืออื่นเพื่อเรียกใช้หรือทดสอบโค้ดหลังจากแก้ไข
ราคาของ Sublime Text
- ฟรี
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: ชำระเงินครั้งเดียว $99
- ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ: 65 ดอลลาร์ต่อปี
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Sublime Text
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
3. PyCharm จาก JetBrains
PyCharm เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integrated Development Environment) ที่มอบคุณสมบัติขั้นสูงให้คุณควบคุมโค้ดของคุณได้มากขึ้น คุณสมบัติเช่น ตัวตรวจสอบ PEP8, การตรวจสอบ, และการปรับปรุงโครงสร้างโค้ด (refactoring) ช่วยให้โค้ดของคุณสะอาดและปราศจากข้อผิดพลาด เครื่องมือนี้รองรับเฟรมเวิร์กหลากหลายและสามารถพัฒนาเว็บจากระยะไกลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PyCharm
- เทคโนโลยีข้ามแพลตฟอร์มรองรับหลายภาษา รวมถึง SQL, Ruby on Rails, Cython และภาษามาร์กอัป
- เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาที่ติดตั้งมาในตัว เช่น ตัวแก้ไขข้อผิดพลาด (debuggers) ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขโค้ดและค้นหาปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา
- ใช้ตัวทดสอบในตัวเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในที่เดียว
- การสนับสนุนอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติในการปรับโครงสร้างโค้ด การเน้นข้อผิดพลาด และการนำทางที่สมบูรณ์
ข้อจำกัดของ PyCharm
- เวอร์ชันที่ต้องชำระเงินอาจมีราคาแพง ซึ่งอาจจำกัดประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- แอปพลิเคชันนี้ใช้ทรัพยากรมากเมื่อพูดถึงการจัดเก็บและหน่วยความจำ
ราคาของ PyCharm
- PyCharm: $24.90/เดือน สำหรับองค์กร หรือ $9.90/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $77.90/เดือน สำหรับองค์กร หรือ $28.90/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
คะแนนและรีวิวของ PyCharm
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
4. Spacemacs
Spacemacs เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่รวมคุณสมบัติของ GNU Emacs และผสมผสานกับความสามารถที่ผู้ใช้ Vim ชื่นชอบ—จะกล่าวถึงเครื่องมือนี้เพิ่มเติมในอีกสักครู่ ความสามารถที่หลากหลายหมายความว่าเครื่องมือนี้สามารถทำงานเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความอย่างง่ายและเป็น IDE หรือโปรแกรมแก้ไขโค้ดขั้นสูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spacemacs
- เมนูคำสั่งแบบจำลองช่วยให้ค้นหา, ขอความช่วยเหลือ, หรือทดสอบได้ง่าย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบบรรทัดคำสั่งที่ทำงานร่วมกับอินเทอร์เฟซกราฟิกสมัยใหม่ช่วยให้คุณเขียนโค้ดในรูปแบบที่คุณชื่นชอบ
- รูปแบบแบบชั้นช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ส่วนเฉพาะของโครงการได้อย่างง่ายดาย
- การสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบภาพรวมที่กว้างขวางช่วยให้ทีมสามารถตรวจหาข้อบกพร่องได้
ข้อจำกัดของ Spacemacs
- สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับ Emacs การเริ่มต้นใช้งานอาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติม
- การกำหนดค่าสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ซึ่งทำให้กระบวนการแก้ไขโค้ดช้าลง
ราคาของ Spacemacs
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของ Spacemacs
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA เป็น IDE สำหรับ Java และ Kotlin ที่มอบสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันและระยะไกลเพื่อเขียนโค้ดกับทีมทั้งหมดในพื้นที่ทำงานที่เรียบง่าย ไม่เพียงแต่เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเท่านั้น เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเขียนโค้ดง่ายขึ้นตั้งแต่การออกแบบและการนำไปใช้จนถึงการทดสอบและการปรับใช้ ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliJ Idea
- เครื่องมือรันและดีบักมีฟีเจอร์แสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและดูผลลัพธ์ได้ทันที
- คุณสมบัติ Smart Editor ประกอบด้วยAI ช่วยเขียนโค้ด, การแทรกภาษา, และการเติมโค้ดอัจฉริยะ
- การสนับสนุนจากชุมชนช่วยให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ฟีเจอร์ภาษาใหม่ และการศึกษาด้านการเขียนโค้ด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้สามารถใช้จากระยะไกลบนอุปกรณ์หลายเครื่องเพื่อทำงานร่วมกับนักพัฒนาคนอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน
ข้อจำกัดของ IntelliJ Idea
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า UI สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยธีม
- ไม่มีโปรไฟล์เฉพาะสำหรับผู้ใช้ในแต่ละโครงการ ซึ่งอาจทำให้การจัดการการเขียนโค้ดร่วมกันเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ IntelliJ Idea
- IntelliJ IDEA Ultimate: $59.90/เดือน สำหรับองค์กร หรือ $16.90/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด: $77. 90/เดือน สำหรับองค์กร หรือ $28. 90/เดือน สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
คะแนนและรีวิวของ Intellij Idea
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
6. วีม
Vim เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความที่สร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือมากนัก เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้กับระบบ UNIX ส่วนใหญ่ และเน้นการแก้ไขข้อความภายในเทอร์มินัลเป็นหลัก เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดฟรีที่ขอรับบริจาคเพื่อการกุศลแทนการชำระเงินรายเดือน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vim
- ปลั๊กอินหลากหลายประเภทช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการและความชอบของคุณ
- มันมีน้ำหนักเบาและมักจะถูกติดตั้งมาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ Linux และ GNU
- คุณสมบัติหลัก ได้แก่ การพับโค้ด การเน้นไวยากรณ์ และการตรวจสอบโค้ด
- การแชร์ไฟล์ในตัวช่วยให้คุณย้ายเอกสารโค้ดจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่งได้โดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Vim
- Vim มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง ทำให้มีประโยชน์หลักสำหรับนักเขียนโค้ดขั้นสูง
- คุณสมบัติพิเศษที่จำกัดทำให้มันไม่น่าดึงดูดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการปลั๊กอินที่ทันสมัยที่สุดและฟังก์ชันการทำงานที่ล้ำสมัย
ราคาของ Vim
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Vim
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 3+ รายการ)
7. Notepad++
โปรแกรมแก้ไขโค้ดแหล่งที่มาฟรีนี้มีคุณสมบัติรองรับหลายภาษาและใช้พลังงาน CPU ต่ำ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและทำให้การเขียนโค้ดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติให้คุณจัดการเอกสารหลายฉบับในพื้นที่เดียวและมีเครื่องมือคลาสสิกเช่นการเน้นไวยากรณ์และการเติมคำอัตโนมัติ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notepad++
- โปรแกรมแก้ไขสคริปต์ทำงานร่วมกับภาษาที่หลากหลาย
- มันจัดการกับโค้ดสั้น ๆ แบบสแตนด์อโลนได้ดีเช่นเดียวกับโค้ดที่ยาวและรวมเข้าด้วยกัน
- ระบบปลั๊กอินจัดการโค้ด XML ด้วยการจัดรูปแบบและการเยื้องบรรทัดอย่างถูกต้อง
- การเปรียบเทียบข้อความแบบเคียงข้างกันช่วยให้คุณเปรียบเทียบโค้ดเก่ากับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ Notepad++
- ไม่มีเทอร์มินัลสำหรับรันและทดสอบโค้ด ดังนั้นคุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ทันสมัยเท่าที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
ราคาของ Notepad++
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Notepad++
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,800+ รีวิว)
8. เอสเพรสโซ่
เอสเพรสโซ่ เป็นเว็บเอดิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ Mac ออกแบบมาเพื่อช่วยโปรแกรมเมอร์สร้างเว็บไซต์ มีคุณสมบัติการแสดงตัวอย่างแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโค้ดของคุณถูกแปลเป็นมุมมองของผู้ใช้อย่างไร มีเทมเพลตและปลั๊กอินที่ช่วยให้การเขียนโค้ดรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมและปรับปรุงการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเอสเพรสโซ่
- Live Styling ช่วยให้คุณเปลี่ยน CSS และเห็นการออกแบบได้ทันทีโดยไม่ต้องกดบันทึกหรือเผยแพร่
- เครื่องมือแก้ไข CSS ในตัวได้รับรางวัลจากสีสันที่ทันสมัย, การไล่ระดับสี, และรูปแบบการจัดวาง
- ฟังก์ชันการดูตัวอย่างในเบราว์เซอร์และ X-Ray สำหรับเค้าโครงหน้าทำงานใน Chrome, Firefox และ Safari
- แถบเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเพิ่มสแนปช็อต เมนู และโมดูลที่เฉพาะเจาะจงกับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของเอสเพรสโซ
- ในขณะที่รองรับภาษาเช่น HTML, LESS และ Ruby แต่ไม่รองรับ Perl
- ไม่มีคุณสมบัติการทดสอบข้ามแพลตฟอร์ม
ราคาเอสเพรสโซ
- ทดลองใช้ฟรี
- ใบอนุญาต: $99
คะแนนและรีวิวเอสเพรสโซ่
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. GitHub Codespaces
Codespaces เป็นผลิตภัณฑ์ของ GitHubที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการสภาพแวดล้อมการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวแก้ไขผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Visual Studio Code, Jupyter และ JetBrains เพื่อเป็นเครื่องมือการเขียนโค้ดแบบครบวงจร การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำช่วยให้การแก้ไขทำได้เร็วขึ้น แม้ว่าคุณจะกำลังทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่ก็ตาม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub Codespaces
- การแชร์พอร์ตช่วยให้ง่ายต่อการแชร์ทั้งแบบส่วนตัวและสาธารณะกับเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า
- โค้ดและเครือข่ายส่วนตัวทั้งหมดมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้องด้วยเครื่องเสมือนชั่วคราวในเครือข่ายเสมือนที่แยกออกจากกัน
- ในฐานะเครื่องมือบนคลาวด์ คุณสามารถใช้ Cloudspaces ได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจากอุปกรณ์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำในหลายภูมิภาคหมายถึงการโหลดที่รวดเร็วและการจัดเก็บข้อมูลสูง
ข้อจำกัดของ GitHub Codespaces
- ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัย บางฟังก์ชันอาจต้องใช้กุญแจ SSH
- ผู้ใช้บางรายพบว่าสภาพแวดล้อมที่แยกออกจากกันทำให้โค้ดทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ของสมาชิกทีมคนหนึ่งแต่ไม่สามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ของอีกคน
ราคา GitHub Codespaces
- ฟรี: มีข้อจำกัดบางฟีเจอร์
- ทีม: $4/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 21 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ GitHub Codespaces
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 8/5 (5,800+ รีวิว)
10. Apache NetBeans
Apache NetBeans เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่มีคุณสมบัติการเน้นไวยากรณ์ การปรับโครงสร้างโค้ด และการจับคู่เครื่องหมายปีกกาเพื่อสร้างโค้ดได้เร็วขึ้น การเติมโค้ดอัจฉริยะและทางลัดคีย์บอร์ดช่วยลดเวลาในการสร้างโค้ด การแนะนำพารามิเตอร์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเน้นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและปรับปรุงโค้ดตามองค์ประกอบที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache NetBeans
- การรองรับหลายแพลตฟอร์มหมายความว่าเครื่องมือนี้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชัน Java รวมถึง Microsoft Windows, Linux, Mac OS X และ BSD
- บทเรียน Java และ PHP ให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องการ
- การเข้าถึงชุมชนผู้ใช้ที่กระตือรือร้นเพื่อเรียนรู้ เติบโต และสร้างสรรค์แนวคิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในวงการ
- เครื่องมือแก้ไขที่หลากหลายช่วยให้คุณแก้ไขโค้ดอย่างง่ายหรือสร้างโปรเจกต์ที่ซับซ้อนมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Apache NetBeans
- ผู้ใช้บางรายพบว่าแพลตฟอร์มไม่เสถียร เกิดการขัดข้อง และใช้เวลาในการรีบูตนาน
- โครงการขนาดใหญ่สามารถกินพื้นที่และหน่วยความจำ
ราคาของ Apache NetBeans
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิว Apache NetBeans
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 200+ รายการ)
เครื่องมืออื่น ๆ
ในขณะที่โปรแกรมแก้ไขโค้ดเหล่านี้ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและทำความสะอาดโค้ดของคุณ พวกมันไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการจัดการงานหรือการสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่เมื่อต้องจัดการทีม นั่นคือจุดที่เครื่องมืออื่น ๆ เช่น ClickUp เข้ามาช่วย ที่นี่เราจะแสดงให้คุณเห็นว่า ClickUp ช่วยได้อย่างไรเมื่อพูดถึงงานโครงการพัฒนาการจัดการทีมซอฟต์แวร์แบบ Agile และการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
คลิกอัพ
ClickUpเป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่นักพัฒนาใช้เพื่อจัดการโครงการทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก มันไม่ใช่ตัวแก้ไขโค้ด คิดว่าเป็นเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้คุณจัดการทีมพัฒนาและติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ
ClickUp คือเครื่องมือจัดการงานในฝันด้วยฟีเจอร์ทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติที่ช่วยมอบหมายงานให้สมาชิกทีมที่เหมาะสมได้ทันทีตามเงื่อนไขที่กำหนด สมมติว่าคุณมีลูกค้าที่กรอกสัญญาสำหรับออกแบบเว็บไซต์ใหม่ เมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะสั่งงานอัตโนมัติให้ทีมพัฒนาเริ่มเขียนโค้ดหน้าแลนดิ้งเพจและส่วนหลังบ้านของเว็บไซต์ทันที
ฟีเจอร์ทีมแบบอไจล์ของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบอไจล์ รายงานสปรินต์ และสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับ Scrum, Kanban และอื่นๆ ได้ สร้างข้อกำหนดการทดสอบ ระดมความคิด และเขียนโค้ดด้วยAI ของ ClickUp รองรับกรณีการใช้งานหลายสิบกรณี รวมถึงการสร้างแผนการทดสอบและแนะนำการเปลี่ยนแปลงโค้ด
การเชื่อมต่อของ ClickUpสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ชนิด. ด้วยวิธีนี้ ทีมพัฒนาของคุณสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือเช่น GitHub และ Figma ได้อย่างไร้รอยต่อ.ClickUp Formsให้พื้นที่สำหรับคำขอคุณสมบัติ, การรายงานข้อบกพร่อง, และการตรวจสอบโค้ด.แม่แบบ Agile จาก ClickUpช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนโครงการ, การออกแบบสปรินต์, และแผนที่โครงการได้อย่างง่ายดาย. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ด้วยเทมเพลตมากกว่าหนึ่งพันแบบ เช่นเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นภาพงานของคุณ จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาได้
- ClickUp's Whiteboardsให้คุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้เมื่อเขียนโค้ดใหม่หรือแก้ไขโปรเจ็กต์ที่มีอยู่แล้ว
- ส่วนขยายของ Chromeมีฟังก์ชันสำหรับการติดตามเวลาและการจัดการงานเพื่อดูว่าใช้เวลากับโครงการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดและใครกำลังทำงานอะไรอยู่
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AIที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น และประหยัดเวลาในการสร้างโปรเจ็กต์การเขียนโค้ดที่คล้ายกัน
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและติดตามโครงการที่ซับซ้อนที่สุดได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI ขณะนี้มีให้บริการเฉพาะบนเดสก์ท็อปเท่านั้น แต่การเปิดตัวบนมือถือกำลังจะมาเร็วๆ นี้
- จำนวนฟีเจอร์ที่มีมากมายหมายความว่าคุณจำเป็นต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการเรียนรู้แพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,745+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,795 รายการ)
สร้างกระบวนการทำงานของโค้ดที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
ด้วยโปรแกรมแก้ไขโค้ดทั้งหมดในรายการนี้ คุณมั่นใจได้ว่าจะพบเครื่องมือที่ช่วยทำความสะอาดและยกระดับงานของคุณ ตั้งแต่ IDE ขั้นสูงไปจนถึงโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบง่าย มีบางสิ่งสำหรับทุกสไตล์และกรณีการใช้งาน
เมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับกระบวนการทำงานด้านการเขียนโค้ดของคุณไปอีกขั้นลงทะเบียนใช้ ClickUp ได้เลย เริ่มต้นมอบหมายงานเขียนโค้ดให้กับสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง และสร้างระบบการตรวจสอบโค้ดให้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทำงานของคุณ ใช้เครื่องมือ AI ในตัว, แบบฟอร์ม, กระดานไวท์บอร์ด และเทมเพลตต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น—ทั้งหมดนี้ในที่เดียว ?