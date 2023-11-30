สวรรค์ของนักพัฒนา: 10 โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ยอดเยี่ยม

นอกจากอาหารและน้ำแล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนต้องมีโปรแกรมแก้ไขโค้ดเพื่อความอยู่รอด 🖥️
โปรแกรมแก้ไขโค้ดคือโปรแกรมแก้ไขข้อความที่ช่วยให้ผู้พัฒนาและโปรแกรมเมอร์สามารถเขียนและแก้ไขโค้ดได้ โปรแกรมเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเน้นไวยากรณ์ การเติมคำอัตโนมัติและการติดตามข้อผิดพลาดซึ่งช่วยให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด
แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย การหาโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่สมบูรณ์แบบอาจรู้สึกเหมือนการหาเข็มในมหาสมุทร นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ค้นหาตลาดอย่างละเอียดและคัดสรร 10 โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด มาให้คุณ เราจะแยกแยะคุณสมบัติเด่นและรูปแบบการกำหนดราคาของแต่ละโปรแกรมเพื่อช่วยให้คุณหาโปรแกรมที่เหมาะกับความต้องการในการเขียนโค้ดของคุณได้อย่างลงตัว
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมพิเศษให้กับรายการของเรา เราขอแนะนำเครื่องมือจัดการโครงการ ที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถเป็น คู่หูที่เชื่อถือได้ในการผจญภัยด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
อะไรคือโปรแกรมแก้ไขโค้ด?
โปรแกรมแก้ไขโค้ดคือโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้เพื่อเขียนและแก้ไขโค้ด (ไม่น่าแปลกใจเลย) พวกมันมักจะมีตัวเลือกเช่น การเติมคำอัตโนมัติและการนำทางโค้ด ที่ช่วยคุณเขียนและทดสอบโค้ด ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน
โปรแกรมแก้ไขโค้ดมีหลากหลายรูปแบบและประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการในการเขียนโปรแกรมและระดับประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นมือใหม่หรือต้องการเน้นความเรียบง่าย คุณสามารถเลือกใช้โปรแกรมแก้ไขพื้นฐานได้
พวกมันเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไป แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น การเน้นไวยากรณ์และการระบุหมายเลขบรรทัดโปรแกรมแก้ไขโค้ดประเภทนี้มักเหมาะสำหรับภาษาการเขียนโปรแกรมทุกภาษา
คุณยังสามารถค้นหาเครื่องมือแก้ไขโค้ดสำหรับภาษาและเฟรมเวิร์กเฉพาะ หรือเครื่องมือที่สามารถใช้บนอุปกรณ์มือถือหรือคอนโซลได้อีกด้วย
ตัวเลือกมีมากมายไม่สิ้นสุด—พิจารณาความต้องการของคุณ ระดับประสบการณ์ และภาษาโปรแกรมที่คุณใช้ เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ 🧩
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุด?
โปรแกรมแก้ไขโค้ดต้องมีคุณสมบัติบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้ความสำคัญกับลักษณะดังต่อไปนี้เมื่อเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด:
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: โปรแกรมแก้ไขโค้ดของคุณควรมีอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ ควรมีความสามารถในการปรับตัวและช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการโค้ด: การนำทางโค้ด, การพับโค้ด, การเติมคำอัตโนมัติ, และการเน้นไวยากรณ์ เป็นเพียงบางส่วนของตัวเลือกมากมายที่ทำให้การเขียนโค้ดง่ายขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่งหากคุณทำงานเป็นทีม—เครื่องมือควรมีตัวเลือก เช่น การควบคุมเวอร์ชัน ที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้แบบเรียลไทม์
- ความเร็วและประสิทธิภาพ: โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เหมาะสมต้องสามารถจัดการกับโค้ดทุกประเภทโดยไม่กระตุก นักพัฒนาไม่มีใครชอบทำงานในโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ช้า
- การสนับสนุนส่วนขยาย: โปรแกรมแก้ไขที่เลือกควรรองรับปลั๊กอินและส่วนขยายต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ตัวเลือกค้นหาและแทนที่: ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถแก้ไขโค้ดของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการพัฒนาที่ตรงไปตรงมา
หลังจากสำรวจโปรแกรมแก้ไขโค้ดหลายสิบตัว เราได้คัดเลือก 10 อันดับแรกที่มีฟังก์ชันการทำงานมากที่สุดและใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและเลือกตัวที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ✔️
1. Visual Studio Code
กำลังมองหาโปรแกรมแก้ไขโค้ดโอเพนซอร์สที่มีฟังก์ชันการทำงานข้ามแพลตฟอร์มที่หลากหลายอยู่หรือไม่? Visual Studio Code คือตัวเลือกที่ใช่สำหรับคุณ!
เครื่องมือนี้ทำงานได้อย่างราบรื่นบน Windows, Linux และ Mac จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาที่เขียนโค้ดสำหรับระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือ IntelliSense ซึ่งช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าการเติมคำอัตโนมัติและการเน้นไวยากรณ์ ตัวเลือกที่น่าทึ่งนี้วิเคราะห์ประเภทตัวแปร โมดูลที่นำเข้า และการกำหนดฟังก์ชัน เพื่อเสนอการเติมคำที่ชาญฉลาดและทำให้งานของคุณง่ายขึ้น 😍
Visual Studio Code ยังช่วยให้คุณดีบักโค้ดได้โดยตรงจากตัวแก้ไขและใช้ คำสั่ง Git ที่มีอยู่ในตัว
คุณสามารถขยายฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมแก้ไขได้โดยติดตั้งส่วนขยาย—ส่วนขยายเหล่านี้จะไม่ทำให้การทำงานของคุณช้าลง เนื่องจากทำงานในกระบวนการแยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Visual Studio Code
- ใช้งานได้บน Windows, Linux และ Mac
- การเติมข้อความอัจฉริยะด้วย IntelliSense
- การดีบักโค้ดอย่างไร้รอยต่อด้วยโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- รองรับส่วนขยาย, ภาษาโปรแกรมหลายภาษา, และรูปแบบไฟล์
- หนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกเวอร์ชันฟรีในรายการนี้ของโปรแกรมแก้ไขโค้ด
ข้อจำกัดของ Visual Studio Code
- การเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำสามารถปรับปรุงได้
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานกับโค้ดเบสขนาดใหญ่
ราคาของ Visual Studio Code
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Visual Studio Code
- G2: 4. 7/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,500+ รีวิว)
2. วีม
หากคุณเป็นนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์และกำลังมองหา เวอร์ชันขั้นสูงของตัวแก้ไข vi บน UNIX คุณมาถูกที่แล้ว! Vim เป็นตัวแก้ไขข้อความที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและมีคุณสมบัติขั้นสูงมากกว่าตัวแก้ไข vi ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับการพัฒนาของตนไปอีกขั้น
หลายคนมองว่า Vim เป็นสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) เนื่องจากมีปลั๊กอินและส่วนขยายที่หลากหลาย มีเทอร์มินัลในตัว และรองรับการปรับแต่งได้สูง คุณจะได้เพลิดเพลินกับฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ที่ทรงประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ มากมาย และความยืดหยุ่นในการใช้งานที่น่าทึ่ง
เครื่องมือนี้ฟรี แต่หากคุณพบว่ามันมีประโยชน์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Vim ขอให้คุณบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าในยูกันดา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vim
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
- รองรับปลั๊กอินและส่วนขยายมากมาย
- การแก้ไขภายในอาคารผู้โดยสาร
- เหมาะสำหรับภาษาโปรแกรมหลายร้อยภาษา
ข้อจำกัดของ Vim
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัย
ราคาของ Vim
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Vim
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
3. ซับไลม์ เท็กซ์
Sublime Text มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการ—เรียบง่าย ทรงพลัง และปรับแต่งได้อย่างสูง พร้อมด้วยทางลัดที่ใช้งานง่ายมากมาย
เวอร์ชันล่าสุดของเครื่องมือ (Sublime Text 4) มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เช่น การเลือกหลายแท็บพร้อมกัน ที่ช่วยให้คุณสามารถแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงหลายแท็บได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมาก คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการเติมคำอัตโนมัติที่ได้รับการอัปเดต ซึ่งช่วยให้การเติมคำในบรรทัดเป็นไปอย่างชาญฉลาดตามโค้ดที่มีอยู่
คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ การเน้นไวยากรณ์ที่ได้รับการปรับปรุง, Python API, และอินเตอร์เฟซที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมธีมใหม่มากมาย. ตัวแก้ไขโค้ดสามารถใช้งานได้บน Windows, Mac, และ Linux, ดังนั้นคุณสามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sublime Text
- ฟังก์ชันการเลือกหลายรายการในแท็บ
- ตัวเลือกการเติมข้อความอัตโนมัติที่แข็งแกร่งและความสามารถในการเน้นไวยากรณ์
- มีให้บริการบน Windows, Mac และ Linux
- ทางลัดมากมาย
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
ข้อจำกัดของ Sublime Text
- ไม่มีส่วนขยายในตัว
- จำนวนตัวเลือกอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดอื่น ๆ
ราคาของ Sublime Text
- ทดลองใช้ฟรี
- ใบอนุญาต: $99/ปี
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Sublime Text
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,300+ รีวิว)
4. โนวา
คุณกำลังมองหา โปรแกรมแก้ไขโค้ดสำหรับ macOS ที่ยอดเยี่ยมอยู่หรือเปล่า? คุณเจอแล้ว! Nova (โปรแกรมทดแทน Coda) เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Mac โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้ประสบการณ์การแก้ไขทั้งหมดเป็นเรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกอย่างเช่น การเติมข้อความอัตโนมัติอัจฉริยะ การเลื่อนดูโค้ดเกินขอบเขตของหน้าต่างแก้ไข และการใช้เคอร์เซอร์หลายตัว
Nova รองรับภาษาโปรแกรมและมาร์กอัปมากกว่า 20 ภาษา และรูปแบบต่างๆ โดยตรง ซึ่งคุณสามารถขยายเพิ่มเติมได้ด้วย API และเบราว์เซอร์ส่วนขยายในตัว 😎
นอกเหนือจากการเขียนและแก้ไขโค้ดแล้ว คุณยังสามารถใช้ Nova เพื่อรันโค้ดของคุณผ่านสคริปต์ที่กำหนดเองและดีบักได้ และด้วยตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รูปแบบการจัดวางพื้นที่ทำงาน และธีมที่สวยงามพร้อมสีของไวยากรณ์ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่คุณจะรักในการทำงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Nova
- ส่วนขยายขั้นสูง
- รองรับการดีบักในตัวสำหรับหลายภาษา
- การปรับแต่งต่างๆ
- เครื่องมือควบคุมแหล่งที่มา Git ที่ติดตั้งในตัว
ข้อจำกัดของโนวา
- มีให้ใช้งานเฉพาะบนระบบปฏิบัติการ Mac เท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดอื่น ๆ
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาของโนวา
- $99 + ภาษี: อัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ตลอดหนึ่งปี
- $79 + ภาษี: หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Coda
คะแนนและรีวิวของโนวา
- G2: 3. 8/5 (น้อยกว่า 5 รีวิว)
- Product Hunt: 4. 1/5 (10+ รีวิว)
5. PyCharm
มากกว่าแค่ตัวแก้ไขโค้ด PyCharm คือสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) ที่แข็งแกร่งสำหรับภาษา Python ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เน้นไปที่มืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า
คุณสมบัติหลายประการทำให้ PyCharm อยู่ในอันดับต้น ๆ ของ IDE สำหรับ Python ในตลาด. มันมอบ การช่วยเหลือ Python ที่ชาญฉลาด—เครื่องมือสามารถเติมโค้ดให้คุณได้, ไฮไลท์ข้อผิดพลาด, และช่วยคุณนำทางโค้ดของคุณ.
แพลตฟอร์มนี้มีความสามารถในการทำงานระยะไกล ช่วยให้คุณพัฒนาแอปพลิเคชันบนเครื่องเสมือนหรือโฮสต์ระยะไกลได้ 😍
ด้วยเทอร์มินัลในตัว, ตัวแก้ไขข้อผิดพลาดแบบบูรณาการ, ตัวรันทดสอบ, และการผสานรวมมากมาย, PyCharm คือทุกสิ่งที่นักพัฒนา Python ที่มีประสบการณ์ต้องการเพื่อเขียนโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PyCharm
- พร้อมใช้งานบน Mac, Windows และ Linux ซึ่งทำให้แตกต่างจากโปรแกรมแก้ไขโค้ดอื่น ๆ
- IDE ของ Python
- การช่วยเหลืออัจฉริยะ
- รองรับเฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บหลายตัว (เช่น Flask, Django หรือ Pyramid)
ข้อจำกัดของ PyCharm
- การจัดการโค้ดที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การเปิดตัวหรือการเปลี่ยนโครงการอาจค่อนข้างช้าสำหรับกระบวนการเขียนโค้ด
ราคาของ PyCharm
- PyCharm: $249/ปี ต่อผู้ใช้ สำหรับปีแรก (ปีที่สอง $199, ปีที่สามและต่อไป $149)
- แพ็กเกจสินค้าทั้งหมด (รวม 16 เครื่องมือ): $779/ปี ต่อผู้ใช้ สำหรับปีแรก (ปีที่สอง $623, ปีที่สามเป็นต้นไป $467)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ PyCharm
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. BBEdit
BBEdit เป็น โปรแกรมแก้ไข HTML และข้อความสำหรับ Mac ที่ได้รับรางวัล นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ไม่ใช่เพียงกลุ่มเดียวที่ชื่นชอบเครื่องมือนี้—ด้วยความหลากหลายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง จึงถูกใช้โดยผู้เขียนเว็บไซต์ นักเขียน และมืออาชีพอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
BBEdit มีอะไรให้คุณได้สัมผัส?
สำหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมนี้มีตัวเลือกการค้นหาและแทนที่ขั้นสูงที่สามารถทำงานพร้อมกันในไฟล์หลายไฟล์ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและประหยัดเวลา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการจับคู่รูปแบบแบบ grep, เครื่องมือกำหนดโปรเจ็กต์ต่าง ๆ, การเน้นสีสำหรับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ, และการเติมข้อความอัตโนมัติสำหรับข้อความและโค้ด
เนื่องจาก BBEdit เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML ด้วย จึงมีชุดเครื่องมือสำหรับทำเครื่องหมาย HTML ครบครัน 🔧
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BBEdit
- สนามเล่นรูปแบบสำหรับการทดลองใช้รูปแบบ grep
- การผสานรวม Git และ Subversion
- แผ่นงานเชลล์
- โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่มีประโยชน์สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์
ข้อจำกัดของ BBEdit
- ใช้งานได้เฉพาะบนอุปกรณ์ Mac เท่านั้น
- การสลับแท็บอาจช้าลง
ราคาของ BBEdit
- BBEdit 14 รายบุคคล: $49.99
- การอัปเกรด BBEdit 14 จาก 13. x: $29.99
- การอัปเกรด BBEdit 14 จาก 12. x หรือเวอร์ชันก่อนหน้า: $39.99
- การอัปเกรด BBEdit 14 จาก Mac App Store: $39.99
- ราคาสำหรับผู้ใช้หลายคน: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ BBEdit
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- TrustRadius: 7. 7/10 (รีวิว 10+ รายการ)
7. อะตอม
Atom เป็นโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่เน้นการทำงานร่วมกันแบบ เรียลไทม์ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถเขียนโค้ดร่วมกันได้ไม่ว่าจะใช้ระบบปฏิบัติการใดก็ตาม
อะตอมยังมี ตัวเลือกการแบ่งหน้าจอ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและต้องการดูภาพรวมของหลายโปรเจกต์ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือนี้ขับเคลื่อนด้วยระบบเบราว์เซอร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาไฟล์ที่ต้องการได้ในทันที
ตัวเลือก "มาตรฐาน" บางส่วนที่คุณจะเพลิดเพลินได้ ได้แก่ การค้นหาและแทนที่, การเติมข้อความอัตโนมัติ, และการเน้นไวยากรณ์
ปัญหาของ Atom? มันไม่มีอยู่อีกต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2022 โปรแกรมแก้ไขนี้ได้ถูก ยุติการใช้งานอย่างเป็นทางการ คุณสามารถใช้งานต่อไปได้ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณมีเวอร์ชันเก่าเท่านั้น—เวอร์ชัน 1.63.0 และ 1.63.1 ไม่สามารถใช้งานได้
คุณสมบัติเด่นของ Atom
- มุ่งเน้นการทำงานร่วมกัน
- คุณสมบัติการแบ่งหน้าจอ
- โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับระบบเบราว์เซอร์ไฟล์
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของอะตอม
- ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป เนื่องจากถูกยกเลิกแล้ว
ราคาอะตอม
- ฟรี
การจัดอันดับและรีวิวอะตอม
- G2: 4. 4/5 (750+ รีวิว)
- TrustRadius: 8. 7/10 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. IntelliJ IDEA
สภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE) สำหรับ Java และ Kotlin นี้จะทำให้กระบวนการพัฒนาสนุกและเพลิดเพลินอย่างแน่นอน! 🥳
นี่คือเครื่องมือเขียนโค้ดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ด้วยการช่วยให้คุณเขียนโค้ดที่สะอาดปราศจากข้อผิดพลาด พร้อมฟีเจอร์ค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและแนะนำวิธีแก้ไขให้โดยอัตโนมัติ
IntelliJ IDEA คือทุกเรื่องของการทำงานร่วมกัน—สร้างเซสชันที่ใช้ร่วมกันเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด หรือย้ายโปรเจกต์ของคุณไปยังเครื่องระยะไกลเพื่อปลดล็อกศักยภาพของเครื่องมือนี้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องมือนี้คือ AI Assistant พร้อมระบบแชทในตัว ใช้เพื่อเขียนความคิดเห็นในเอกสาร สร้างข้อความ commit และทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IntelliJ IDEA
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- คำแนะนำตามบริบท
- ผู้ช่วย AI ที่รองรับการแชท
- การผสานรวมกับ GitLab
ข้อจำกัดของ IntelliJ IDEA
- โครงการขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรระบบมากกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดอื่น ๆ
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนได้
ราคาของ IntelliJ IDEA
- แพลตฟอร์มมีแผนราคาหลายแบบและข้อเสนอพิเศษ—เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อดูรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ IntelliJ IDEA
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,100+ รีวิว)
9. Notepad++
นักพัฒนาหลายคนจะเห็นด้วย—Notepad++ มีครบทุกอย่าง. โปรแกรมแก้ไขโค้ดนี้รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรม และมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การสร้างโค้ดคุณภาพเป็นเรื่องง่าย.
จุดดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดคือประสิทธิภาพที่รวดเร็วราวสายฟ้าแลบและการใช้ทรัพยากรระบบอย่าง เหมาะสมที่สุด Notepad++ ใช้ Win32 API และ STL แบบบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้มันมีความเร็วสูงมากในขณะที่ยังคงขนาดที่เล็ก ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ระบบของคุณหนักหน่วง ในความเป็นจริง เนื่องจากมันมีน้ำหนักเบามาก Notepad++ จึงเหมาะสำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำ 🥰
หากคุณกำลังทำงานกับโค้ดขนาดใหญ่ คุณจะชอบ ฟีเจอร์แผนผังเอกสาร—ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของโค้ดทั้งหมดและกระโดดไปยังส่วนที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเลื่อนดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือเสียตำแหน่งที่อ่านค้างไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notepad++
- น้ำหนักเบา
- แผนผังเอกสาร
- รองรับหลายภาษา
- โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับโค้ดที่ยาว
ข้อจำกัดของ Notepad++
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และคุณสมบัติหลักอาจได้รับประโยชน์จากการอัปเกรด
- ทำงานได้เฉพาะบน Windows
ราคาของ Notepad++
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิว Notepad++
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (1,700+ รีวิว)
10. สุริยุปราคา
การเขียน, แก้ไขข้อผิดพลาด, และทดสอบโค้ดนั้นง่ายขึ้นมากด้วย Eclipse, ซึ่งเป็น IDE ที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและลดข้อผิดพลาด.
Eclipse เป็นที่ชื่นชอบของนักพัฒนาหลายคนเนื่องจากความหลากหลายและความสามารถในการปรับแต่ง นอกเหนือจากการ ผสานรวม Git ที่เชื่อถือได้ แล้ว แพลตฟอร์มนี้ยังมีปลั๊กอินมากมายให้คุณปรับแต่ง IDE ให้ตรงกับความต้องการของคุณและปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ
แพลตฟอร์มนี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการทดสอบโค้ดอย่างละเอียด หากพบข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ระบบจะแจ้งข้อความรายละเอียดพร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Eclipse
- การผสานรวมกับ Git
- ตัวเลือกปลั๊กอินที่หลากหลาย
- การตรวจจับข้อผิดพลาดที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Eclipse
- หนักในแง่ของการใช้ RAM
- อาจมีการกระตุก
ราคาของ Eclipse
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Eclipse
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
เครื่องมืออื่น ๆ สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
แม้ว่าโปรแกรมแก้ไขโค้ดจะมีความสำคัญสำหรับนักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ทุกคน แต่ไม่สามารถจัดการงานและโครงการ รวมถึงทำให้ทีมของคุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดได้
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่าง ClickUp โดดเด่น—พวกเขาช่วยให้คุณติดตามงานและโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้าและปริมาณงาน และทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 🔍
มาดูกันว่า ClickUp สามารถกลายเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกทีมได้อย่างไร!
คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือ การจัดการงานและโครงการ ที่ดีที่สุด พร้อมตัวเลือกสำหรับการติดตามเวลา การจัดระเบียบ การทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความโปร่งใสสูงสุด แพลตฟอร์มนี้ทำงานบน Windows, Mac และ Linux และสามารถติดตั้งเป็นส่วนขยายของ Chrome ได้ ดังนั้นคุณสามารถใช้งานควบคู่ไปกับโปรแกรมแก้ไขโค้ดที่คุณชื่นชอบได้
คุณจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการใช้ชุดคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ ClickUpที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นคือClickUp AI ผู้ช่วยเขียนและสร้างเนื้อหาด้วย AI ชั้นยอดของแพลตฟอร์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนโครงการและเอกสารที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp AI เป็นตัวเลือกที่ติดตั้งมาในตัวภายในClickUp Docs ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้คุณเก็บเอกสารโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันความรู้ และจัดระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
ในแง่ของการทำงานร่วมกัน ตัวเลือกอันดับหนึ่งของ ClickUp คือClickUp Whiteboards กระดานดิจิทัลนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การเปลี่ยนจากการออกแบบไปสู่การพัฒนา และการคิดค้นกลยุทธ์และแผนงานที่เหมาะสมที่สุด ทุกการอัปเดตจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้โดยไม่มีการขัดจังหวะหรือหน่วงเวลา
ต้องการรับความคิดเห็นจากทีมของคุณเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือไม่? ใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลของพวกเขาและแปลงเป็นศูนย์ข้อมูลที่จัดการได้ง่าย พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการขอฟีเจอร์และการตรวจสอบโค้ด
ClickUp รองรับการทำงานแบบ Agileด้วยชุดฟีเจอร์เฉพาะที่เรียกว่าClickUp Agile ปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณเชื่อมต่อกับแอปอื่น ๆ ใช้ระบบอัตโนมัติ และมองเห็นภาพการทำงานของคุณได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ✨
เทมเพลต ClickUp สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างราบรื่น
ClickUp เข้าใจว่าเวลาของคุณมีค่า และมักจะมีงานเร่งด่วนให้จัดการอยู่เสมอ 🔥
ดังนั้น แทนที่จะทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถ ใช้ทางลัด ด้วยเทมเพลตของ ClickUp ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแบบอไจล์ เช่นเทมเพลตการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp เพื่อรวบรวมและปรับปรุงคำขอให้เป็นระเบียบ สร้างงานค้าง จัดลำดับความสำคัญ และนำวิธีการแบบอไจล์ไปใช้ได้อย่างราบรื่น
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็ง—ห้องสมุดของ ClickUp มีตัวเลือกมากกว่า1,000รายการสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการเอกสารทาง เทคนิคไป จนถึงการสร้างแผนงานและการจัดการโครงการซอฟต์แวร์
ClickUp: ผู้ช่วยวิเศษสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
โปรแกรมแก้ไขโค้ดในรายการของเราช่วยให้คุณเขียนและแก้ไขโค้ดได้อย่างง่ายดาย มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและแม่นยำสูงสุด
แต่หากคุณต้องการให้แน่ใจว่าทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับการระบุไว้อย่างชัดเจนและจัดการอย่างดี ให้หันมาใช้ ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง มันสามารถ ปฏิวัติกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ และช่วยให้คุณบรรลุระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้
ลงทะเบียนใช้ ClickUp สำรวจตัวเลือกต่างๆ และใช้ประโยชน์จากพลังของมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของทีมพัฒนาของคุณให้สูงสุด 💪