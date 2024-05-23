วิธีประหยัดเวลาและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยการตรวจสอบโค้ด

ใช้เวลาสักครู่คิดถึงงานของคุณ คุณทำได้ดีหรือไม่
ไม่ว่าคำตอบของคำถามนั้นจะเป็นอย่างไร สิ่งที่คุณเพิ่งทำไปนั้นคือรูปแบบหนึ่งของการทบทวน—ซึ่งเป็นรากฐานของความก้าวหน้า
การทบทวนช่วยให้ทีมประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลลัพธ์ ระบุช่องว่าง และบูรณาการกลยุทธ์เพื่อการปรับปรุง ตั้งแต่การประเมินผลประจำปีไปจนถึงแผนปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการทบทวนในหลายรูปแบบ
หนึ่งในวิธีปฏิบัติเช่นนี้ภายในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์คือการตรวจสอบโค้ด
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่ามันคืออะไร มันช่วยอย่างไร และคุณสามารถผสานกระบวนการตรวจสอบโค้ดเข้ากับการปฏิบัติทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณได้อย่างไร
การตรวจสอบโค้ดคืออะไร?
การตรวจสอบโค้ดคือกระบวนการตรวจสอบโค้ดของใครบางคนอย่างเป็นระบบโดยนักพัฒนาหนึ่งคนหรือมากกว่า โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุข้อผิดพลาดที่มองข้ามไปในขั้นตอนการพัฒนาระยะแรก
ในช่วงทศวรรษ 1970ไมเคิล เฟแกน นักออกแบบซอฟต์แวร์ ได้แนะนำกระบวนการสำหรับการตรวจสอบโค้ด ซึ่งต่อมาได้ถูกนำไปปรับใช้และพัฒนาโดยนักพัฒนาในรุ่นต่อๆ มา
การตรวจสอบโค้ดมีประสิทธิภาพในการรับรองว่า:
- ความสอดคล้องกับข้อกำหนดการออกแบบ
- การปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ด
- การตรวจจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ
- การแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดวงจรการพัฒนา
- การบำรุงรักษาและความปลอดภัย
- คุณภาพซอฟต์แวร์โดยรวมและหนี้ทางเทคนิคที่น้อยที่สุด
โดยหลักการแล้ว การตรวจสอบโค้ดมีประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความต้องการ เป้าหมาย และระบบปัจจุบันของคุณ การตรวจสอบโค้ดบางประเภทอาจมีประโยชน์มากกว่าประเภทอื่นๆ มาดูกันว่าอย่างไร
ประเภทของการตรวจสอบโค้ด
จากการพิมพ์โค้ดออกมาและตรวจสอบด้วยปากกาเน้นข้อความไปจนถึงการรันโค้ดผ่านโปรแกรมแก้ไขโค้ด มีหลายสิบวิธีที่คุณสามารถทำการตรวจสอบโค้ดได้ นี่คือวิธีการที่พบบ่อยที่สุดที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ใช้
การตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นทางการ
นี่คือกระบวนการตรวจสอบโค้ดที่มีโครงสร้าง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการตรวจสอบซอฟต์แวร์
- กระบวนการ: การตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นทางการประกอบด้วยการวางแผน, ภาพรวม, การเตรียมการ, การประชุมตรวจสอบ, และการปรับปรุงใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปจะนำโดยผู้ดำเนินการประชุม
- การนำไปใช้: กระบวนการนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมาตรฐานมีความสูงมาก เช่น การปฏิบัติตามข้อกำหนดในอุตสาหกรรมเช่นการแพทย์หรือการเงิน
- ข้อดี: มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในการตรวจจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ
- ความท้าทาย: เข้มงวดและใช้เวลานาน
การตรวจสอบโค้ดอย่างไม่เป็นทางการ
กระบวนการนี้ไม่เป็นทางการเท่ากับการตรวจสอบแบบดั้งเดิม โดยจะมีเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นตรวจสอบซอร์สโค้ดที่โต๊ะทำงานของพวกเขา
- กระบวนการ: นักพัฒนาแบ่งปันโค้ดของตนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อตรวจสอบ
- การนำไปใช้: เหมาะสำหรับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้น
- ข้อดี: รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับข้อผิดพลาด
- ความท้าทาย: ขาดความเข้มงวดและการจัดทำเอกสารตามมาตรฐานของการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
การตรวจสอบคำขอการดึง
นี่เป็นเรื่องปกติในระบบควบคุมเวอร์ชันแบบกระจาย เช่น Git ซึ่งนักพัฒนาจะส่งการเปลี่ยนแปลงโค้ดไปยังสาขาของที่เก็บที่ใช้ร่วมกัน
- กระบวนการ: สมาชิกทีมคนอื่น ๆ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะรวมเข้ากับสาขาหลัก
- การนำไปใช้: สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งปฏิบัติตามกระบวนการทำงานแบบบูรณาการและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง
- ข้อดี: ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะแบบไม่พร้อมกันและการประกันคุณภาพเกิดขึ้นก่อนการผสานโค้ดใหม่
- ความท้าทาย: หากไม่มีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การเรียนรู้อาจล่าช้า
การเขียนโปรแกรมแบบคู่
นี่คือเทคนิคการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ ซึ่งโปรแกรมเมอร์สองคนทำงานร่วมกันที่สถานีงานเดียว
- กระบวนการ: นักพัฒนาหนึ่งคน ทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อน (driver) เขียนโค้ด ในขณะที่อีกคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์หรือผู้นำทาง (observer หรือ navigator) ตรวจสอบโค้ดแต่ละบรรทัดไปพร้อมกัน ทั้งสองสามารถสลับบทบาทกันได้เป็นประจำ
- การนำไปใช้: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความร่วมมือจากหลายบุคคล
- ข้อดี: กระบวนการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สามารถค้นหาข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และแบ่งปันความรู้ภายในทีม
- ความท้าทาย: ในด้านวัฒนธรรมและพฤติกรรม การเขียนโปรแกรมแบบคู่สามารถทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกไม่สบายใจ จึงทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบโค้ดโดยใช้เครื่องมือช่วย
นี่คือกระบวนการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติที่ได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะต่างๆ
- กระบวนการ: เครื่องมือสแกนโค้ดเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดประเภทต่างๆ, การละเมิดมาตรฐาน, และช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
- การนำไปใช้: เหมาะมากเมื่อมีเวลาหรือทรัพยากรจำกัด
- ข้อดี: ทำซ้ำได้สูง รวดเร็ว และคุ้มค่า
- ความท้าทาย: ไม่สามารถจัดการกับโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ได้ มักมีประโยชน์ในฐานะกระบวนการช่วยเหลือแทนที่จะใช้แทนการตรวจสอบโค้ดด้วยตนเอง
ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีการตรวจสอบโค้ดแบบใดสำหรับองค์กรของคุณ ความสำคัญของการตรวจสอบโค้ดนั้นไม่อาจปฏิเสธได้
ความสำคัญของการตรวจสอบโค้ด
แก่นแท้ของการตรวจสอบโค้ดคือการช่วยขจัดข้อผิดพลาด มันยอมรับข้อจำกัดของนักพัฒนาแต่ละคนและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของพวกเขาอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบโค้ดไม่เพียงแต่ทำให้โค้ดแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดอีกด้วย นี่คือวิธีการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับข้อบกพร่อง: โดยพื้นฐานแล้ว การตรวจสอบโค้ดช่วยค้นพบข้อบกพร่องและช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ก่อนการรวมโค้ดหลัก การตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงานช่วยตรวจจับการรั่วไหลของหน่วยความจำ ปัญหาการทำงานพร้อมกัน หรือแนวปฏิบัติของโค้ดที่ไม่ปลอดภัย
การทดสอบ: การตรวจสอบโค้ดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบแบบอไจล์ด้วยการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องแม้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบจริง ส่งผลให้สามารถลดความรุนแรงของข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบอย่างเป็นทางการได้
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ในกรอบการทำงานของสครัม การตรวจสอบโค้ดถูกผสานรวมเข้ากับวงจรการพัฒนาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจสอบโค้ด ทีมสครัมสามารถตรวจจับและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้
คุณภาพซอฟต์แวร์: การตรวจสอบโค้ดเป็นมาตรการป้องกันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาที่อาจสร้างความเสียหายหลังจากการนำไปใช้งาน
ประสิทธิภาพของนักพัฒนา: การระบุและแก้ไขปัญหาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้ราบรื่นขึ้น ทำให้ผู้ทดสอบและผู้พัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและประสบการณ์ของผู้ใช้แทนที่จะเป็นข้อบกพร่องทางฟังก์ชันพื้นฐาน
สัมผัสประสบการณ์ประโยชน์ทั้งหมดนี้และอีกมากมายด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบโค้ดที่มีโครงสร้างชัดเจน ด้านล่างนี้คือจุดเริ่มต้น
ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบโค้ด
การตรวจสอบโค้ดโดยเพื่อนร่วมงานเป็นขั้นตอนง่าย ๆ เพียงขั้นตอนเดียวในการตรวจสอบโค้ดทีละบรรทัดเพื่อคุณภาพและมาตรฐานการเขียนโปรแกรม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีหลายขั้นตอนที่ต้องทำก่อนและหลัง มาดูขั้นตอนเหล่านั้นตามลำดับกัน
วางแผนการตรวจสอบโค้ดของคุณ
ก่อนเริ่มการทบทวน ให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยแผนงานที่ครอบคลุม
- กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์
- ระบุส่วนใดของโค้ดเบสที่ต้องการการตรวจสอบ
- มอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบ (หรือตัวคุณเอง)
- กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเสร็จสิ้น
ด้วยแผนที่ชัดเจน คุณสามารถจัดระเบียบกระบวนการทบทวนและกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนได้
เข้าใจโค้ด
ในการทบทวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณจำเป็นต้องเข้าใจมันก่อน เริ่มต้นด้วยบริบท—พูดคุยกับนักพัฒนาเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พวกเขากำลังสร้าง วิธีการแก้ปัญหาที่พวกเขาใช้ ฯลฯ เรียนรู้การทำงานและความต้องการของโค้ด
ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง, เรื่องราวของผู้ใช้, หรือข้อกำหนดการออกแบบ ก่อนที่จะอ่านโค้ด. หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, คุณสามารถใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลได้. ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบที่มีประโยชน์.
ตรวจสอบโค้ด
ดึงโค้ดล่าสุดจากระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแล้ว วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโค้ดที่ล้าสมัยซึ่งได้รับการแก้ไขไปแล้ว
รันโค้ด
หากเป็นไปได้ ให้รันโค้ดเพื่อดูพฤติกรรมของมันในการทำงานจริง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุปัญหาที่ชัดเจนเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานที่อาจไม่ปรากฏให้เห็นเพียงแค่การอ่านโค้ดเท่านั้น
ตรวจสอบ
ประเมินโค้ดเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้
- เข้าใจง่ายหรือไม่? โค้ดที่ดีควรสามารถอธิบายตัวเองได้พร้อมทั้งมีคำอธิบายที่เหมาะสมในจุดที่จำเป็น
- มันปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อตกลงการเขียนโค้ดที่กำหนดไว้หรือไม่?
- มันง่ายต่อการบำรุงรักษาหรือไม่? ตรวจสอบการออกแบบแบบโมดูลาร์, การใช้รูปแบบ, และความสามารถในการขยาย
- มันได้ดำเนินการตามฟังก์ชันการทำงานที่ตั้งใจไว้อย่างถูกต้องหรือไม่?
- จะมีปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือไม่? ตรวจสอบการคำนวณที่ไม่จำเป็น การใช้หน่วยความจำมากเกินไป หรือข้อกังวลด้านความสามารถในการขยายระบบ
- ปลอดภัยหรือไม่? ให้ตรวจสอบช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบบ่อย เช่น SQL injection, cross-site scripting หรือการรั่วไหลของข้อมูล
- มีการทดสอบหน่วยหรือการทดสอบอัตโนมัติที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่?
หารือเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ
หากการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงานของคุณพบปัญหา ให้หารือกับนักพัฒนา หากคุณทำงานในทีมที่กระจายตัว คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำประเด็นต่าง ๆ ได้แบบไม่พร้อมกัน
สำหรับการตรวจสอบแบบพร้อมกัน ให้จัดประชุมหรือจับคู่เพื่อหารือและแก้ไขปัญหา
เปิดใช้งานการดำเนินการ
จากการตรวจสอบโค้ดและข้อเสนอแนะที่ได้รับ นักพัฒนาต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น บางส่วนอาจเป็นการแก้ไขโค้ดเล็กน้อย ในขณะที่บางส่วนอาจต้องเขียนใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างฟังก์ชันการทำงานในรูปแบบที่สง่างาม อ่านง่าย และบำรุงรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น
อนุมัติและรวม
เมื่อจัดการกับข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ให้อนุมัติโค้ดเพื่อนำไปรวมกับฐานโค้ดหลัก
ในบางกรณี โดยเฉพาะหลังจากการตรวจสอบครั้งใหญ่ การมีการตรวจสอบติดตามผลจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบครั้งแรกเป็นที่น่าพอใจและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่
การสะท้อนและการปรับปรุง
หลังจากการตรวจสอบแล้ว ให้ทบทวนกระบวนการและรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบโค้ดในอนาคต
แม้ว่าจะดูเหมือนง่าย แต่การตรวจสอบโค้ดเป็นกิจกรรมที่เข้มข้นและมักเผชิญกับความท้าทายต่างๆ นี่คือสิ่งที่คุณมีแนวโน้มจะพบเจอมากที่สุด
วิธีหลีกเลี่ยงปัญหาทั่วไปในการตรวจสอบโค้ด
การตรวจสอบโค้ดเป็นทั้งด้านเทคนิคและด้านพฤติกรรม ในด้านเทคนิค ประกอบด้วยการอ่านและรันโค้ดเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดนั้นถูกต้องและใช้งานได้ดี ในด้านพฤติกรรม ประกอบด้วยการให้และรับข้อเสนอแนะ การดำเนินการ และการปรับปรุงกระบวนการในอนาคต เมื่อรวมกันแล้ว อาจเป็นเรื่องยาก
ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการตรวจสอบโค้ดที่ทีมต้องเผชิญมีดังนี้
1. ชุดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่: การตรวจสอบโค้ดจำนวนมากในคราวเดียวอาจทำให้รู้สึกหนักใจและไม่มีประสิทธิภาพ
👉มีความคล่องตัว กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เป็นระยะๆ แบ่งฟีเจอร์ขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรวมเข้าด้วยกันได้อย่างอิสระ
2. ขาดบริบทที่ไม่เพียงพอ: หากไม่มีบริบทที่เหมาะสม ผู้ตรวจสอบอาจไม่เข้าใจเจตนาเบื้องหลังโค้ด ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพน้อยลง
👉 ใส่คำอธิบายที่กระชับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแต่ละโค้ด พร้อมเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั๋วงาน หรือเอกสารออกแบบ ใช้ความคิดเห็นแบบอินไลน์เพื่ออธิบาย "เหตุผล" เบื้องหลังการตัดสินใจเกี่ยวกับโค้ดที่ไม่ชัดเจน
3. อคติส่วนบุคคล: บทวิจารณ์อาจมีความเป็นส่วนตัว ถูกโน้มน้าวโดยความชอบส่วนบุคคลมากกว่าการมีเป้าหมายในการปรับปรุงคุณภาพของโค้ด
👉 จัดตั้งและปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เห็นพ้องต้องกันในมาตรฐานเหล่านี้
4. ข้อจำกัดด้านเวลา: นักพัฒนาอาจเร่งรีบในการตรวจสอบโค้ดเนื่องจากกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพของการตรวจสอบลดลง
👉 กำหนดเวลาการตรวจสอบโค้ดเหมือนกับงานสำคัญอื่น ๆ และจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับงานนี้ในไทม์ไลน์ของโครงการ
5. ขาดความเชี่ยวชาญ: ผู้ตรวจสอบอาจไม่มีพื้นฐานหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการตรวจสอบโค้ดบางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
👉 ให้ผู้ตรวจสอบหลายท่านที่มีทักษะที่เสริมกันมีส่วนร่วม และพิจารณาหมุนเวียนงานตรวจสอบเพื่อกระจายความรู้ในโดเมนไปทั่วทั้งทีม
ด้วยเหตุนี้ มาเริ่มกันที่ส่วนที่สำคัญที่สุด: วิธีที่คุณสามารถนำการตรวจสอบโค้ดไปใช้ในทีมวิศวกรรมของคุณได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบโค้ดอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณอ่านมาถึงตรงนี้ แสดงว่าคุณได้เชื่อมั่นในประโยชน์ของการตรวจสอบโค้ดแล้ว และต้องการเรียนรู้วิธีทำอย่างถูกต้อง เราได้นำความช่วยเหลือมาให้คุณแล้ว
1. ผสานเข้ากับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
บางทีมมองว่าการตรวจสอบโค้ดเป็นขั้นตอนที่อยู่นอกวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาทำตามการตรวจสอบโค้ดแบบไม่เป็นทางการ มันอาจถูกทำเป็นเพียงเรื่องรอง นี่เป็นความผิดพลาด
เพื่อดำเนินการตรวจสอบโค้ดของเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผสานรวมเข้ากับกระบวนการพัฒนา หากคุณกำลังใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUpในการจัดการการพัฒนาอยู่แล้ว ให้ผสานรวมการตรวจสอบโค้ดเป็นขั้นตอน ระยะ หรือสถานะภายในนั้น
2. วางแผนอย่างละเอียด
แสดงให้ผู้ตรวจสอบโค้ดเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องตรวจสอบ.บางเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติอยู่แล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน.
- กำหนดกรอบและเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละช่วงการทบทวน
- รายการทุกสิ่งที่ผู้ตรวจสอบต้องให้ความสนใจ
- เน้นเกณฑ์การยอมรับ
- จัดระเบียบกระบวนการบนเครื่องมือจัดการโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ
- เก็บถาวรวิเคราะห์ที่ผ่านมาเพื่อรักษาความต่อเนื่องและความรับผิดชอบ
แนวทางที่มีโครงสร้างนี้ช่วยลดความเป็นไปได้ในการมองข้ามประเด็นสำคัญ เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ และช่วยติดตามการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ไม่มีใครชอบขั้นตอนเพิ่มเติมในงานของพวกเขา ดังนั้น ให้แน่ใจว่าการตรวจสอบโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ราบรื่น
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเองสำหรับการตรวจสอบโค้ดหลังจากขั้นตอน WIP หรือขั้นตอนการพัฒนา
- มอบหมายผู้ตรวจสอบโค้ดตามปริมาณงานและความพร้อมใช้งานของพวกเขา
- ผสานเครื่องมือในกระบวนการทำงานของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อกระตุ้นการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติเมื่อมีการคอมมิตหรือสร้างคำขอดึง
- อัตโนมัติการแจ้งเตือนไปยังนักพัฒนาและผู้ตรวจสอบสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
- สร้างแม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบโค้ดในอนาคต
4. ส่งเสริมการสื่อสารเชิงรุก
การสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างสมาชิกในทีมช่วยแก้ปัญหาโค้ดส่วนใหญ่ได้ในจำนวนรอบที่น้อยลง
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเพียงแค่ระบุว่า "โค้ดนี้ไม่ถูกต้อง" ผู้ตรวจสอบสามารถอธิบายได้ว่าอะไรผิดพลาด ทำไมจึงสำคัญ และจะปรับปรุงได้อย่างไร โดยอาจให้ตัวอย่างโค้ดหรือแหล่งอ้างอิงประกอบ
แนวทางนี้ทำให้การแก้ไขที่จำเป็นชัดเจน และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการร่วมมือ
การรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดนี้ในบริบทของงานจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงมุมมองแชทของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสิ่งนี้โดยเฉพาะ
5. อัตโนมัติสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเครื่องมือโค้ด AI
ไม่ทุกภารกิจการประเมินโครงการจำเป็นต้องทำด้วยตนเองในปัจจุบัน
การตรวจสอบอัตโนมัติ: คุณสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบโค้ดเป็นไปโดยอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเครื่องมือ AI สำหรับโค้ด เครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์โค้ดจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเพื่อระบุรูปแบบ ความผิดปกติ หรือการเบี่ยงเบนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลามากสำหรับผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์
อัตโนมัติการจัดการการตรวจสอบ:นอกเหนือจากการใช้โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดเพื่อตรวจสอบฐานโค้ดเองแล้ว คุณยังสามารถอัตโนมัติงานรอบข้างได้หลายอย่าง ตัวอย่างเช่นClickUp Brainช่วยในเรื่อง:
- ได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามเกี่ยวกับงาน โครงการ และบริษัท
- การบันทึกกระบวนการตรวจสอบโค้ด
- สรุปเอกสารภายใน
- การสร้างรายการตรวจสอบและรายการดำเนินการที่สะดวก
- ส่งการอัปเดตความคืบหน้าให้ทีม
6. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ติดตามข้อบกพร่องและปัญหาที่พบในการตรวจสอบโค้ด ระบุรูปแบบที่เกิดขึ้น เช่น หากนักพัฒนาใช้ : แทน ; ซึ่งทำให้เกิดปัญหา คุณอาจตั้งค่าการแก้ไขอัตโนมัติได้ หากโค้ดบางชุดสร้างปัญหาด้านประสิทธิภาพเป็นประจำ คุณสามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงได้
อย่ามองการตรวจสอบโค้ดเป็นเพียงการประเมินชิ้นงานโค้ดใดโค้ดหนึ่งเท่านั้น แต่ให้คิดว่านี่เป็นวิธีในการเสริมสร้างกระบวนการควบคุมคุณภาพโค้ดขององค์กรโดยรวม
เขียนโค้ดให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบโค้ดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ClickUp
การกล่าวว่าการตรวจสอบโค้ดช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นเป็นการพูดที่น้อยเกินไป ในความเป็นจริง การตรวจสอบโค้ดมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมหาศาลในทุกด้าน
สำหรับนักพัฒนา—ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์สูง—การตรวจสอบโค้ดถือเป็นของขวัญที่มีค่า ด้วยการตรวจสอบโค้ด ทุกคนจะได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับงานของตนเอง และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือแม้แต่มีมุมมองที่แตกต่าง
สำหรับผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบโค้ดเป็นการพักผ่อนที่ดีจากการเขียนโปรแกรม โดยไม่หลุดออกนอกเส้นทางมากเกินไป มันช่วยให้พวกเขาสามารถขยายประสบการณ์ของตนให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากฟีเจอร์ที่กำลังทำงานอยู่
สำหรับนักวิเคราะห์คุณภาพ การตรวจสอบโค้ดเป็นด่านแรกในการป้องกันข้อผิดพลาดที่น่ารำคาญ ซึ่งจะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถทดสอบปัญหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบได้
เว้นแต่คุณจะมองว่ามันเป็นภาระที่ทำให้ชีวิตของสมาชิกแต่ละทีมแย่ลง การแนะนำการตรวจสอบโค้ดจะได้รับการต่อต้านน้อยที่สุด
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันมีประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยการผสานรวมมันเข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณ ตั้งค่าการทดสอบอัตโนมัติไว้ จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ อำนวยความสะดวกให้เกิดการสื่อสารแบบเรียลไทม์อย่างราบรื่น
ทำทั้งหมดนี้และมากกว่าด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบโค้ด
1. ตัวอย่างการตรวจสอบโค้ดคืออะไร?
การตรวจสอบโค้ดคือกระบวนการตรวจสอบโค้ดของใครบางคนอย่างเป็นระบบโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์หนึ่งคนหรือมากกว่า โดยมีเป้าหมายเพื่อระบุข้อผิดพลาดที่มองข้ามไปในขั้นตอนการพัฒนาระยะแรก
การตรวจสอบโค้ดที่ดีมุ่งเน้นไปที่การให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงงานของนักพัฒนา ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาได้พลาดข้อผิดพลาดจากการหารด้วยศูนย์ในโค้ด ผู้ตรวจสอบอาจแสดงความคิดเห็นดังนี้:
ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับกรณีที่คุณส่งรายการว่างเป็นอินพุต ซึ่งจะส่งผลให้เกิด 'ZeroDivisionError' เมื่อพยายามหารด้วยศูนย์ ให้เพิ่มการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ารายการไม่ว่างก่อนที่จะทำการหาร
2. การตรวจสอบโค้ดมีกี่ประเภท?
การตรวจสอบโค้ดที่ใช้กันมากที่สุดสามแบบคือ:
- การตรวจสอบโค้ดอย่างเป็นทางการ
- การเขียนโปรแกรมแบบคู่
- การตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ AI
3. คุณจะเขียนตัวอย่างการตรวจสอบโค้ดได้อย่างไร?
การเขียนบทวิจารณ์เพื่อนร่วมงานเกี่ยวข้องกับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโค้ด โดยทั่วไปแล้วจะอยู่ในแพลตฟอร์มโฮสต์โค้ดหรือเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบ เพื่อเขียนบทวิจารณ์ที่ดี:
- สร้างสรรค์: ให้ความสำคัญกับวิธีการปรับปรุงโค้ด ไม่ใช่แค่เพียงสิ่งที่ผิดพลาด
- ระบุให้ชัดเจน: ให้ตัวอย่างหรือข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงเพื่อการปรับปรุง
- ให้เกียรติ: กรุณาให้ข้อเสนอแนะด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นมิตร
- ส่งเสริมการอภิปราย: เปิดรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายมากกว่าการบังคับให้เปลี่ยนแปลง
- ติดตามผล: เสนอที่จะพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะโดยละเอียดเพิ่มเติมหากจำเป็น