ประสบการณ์ลูกค้า vs. ประสบการณ์ผู้ใช้: ความแตกต่างที่สำคัญ

ลองนึกภาพนี้ดู: คุณอยู่ที่คาเฟ่ใหม่ในเมืองที่เน้นอาหารจากพืช บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง สถานที่สะอาดเอี่ยม และพนักงานเป็นมิตรและสุภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณไปสั่งอาหาร ราคาในเมนูไม่ชัดเจน และอาหารครึ่งหนึ่งที่คุณต้องการลองไม่มี พนักงานขอโทษ แต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือประสบการณ์โดยรวมของคุณไม่ดีเท่าที่ควร คุณออกจากคาเฟ่ด้วยความรู้สึกหงุดหงิดมากกว่าความประทับใจ
ในกรณีนี้ คุณมีประสบการณ์ลูกค้าที่ดี (CX) แต่ประสบการณ์ผู้ใช้ไม่ดีนัก (UX) ผลที่ตามมาคือ คุณอาจคิดสองครั้งก่อนที่จะแนะนำคาเฟ่ให้กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าประสบการณ์ของลูกค้าจะเป็นคำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันและพึ่งพาอาศัยกัน นอกจากนี้ ทั้งสองยังมีบทบาทสำคัญต่อผลลัพธ์ทางการตลาดและการขายของธุรกิจ
บทความนี้กล่าวถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง CX กับ UX และวิธีที่เครื่องมือการจัดการลูกค้าสามารถช่วยคุณปรับปรุงทั้งสองได้ ผู้เชี่ยวชาญด้าน CX และนักออกแบบ UX ต้องเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและรับประกันประสบการณ์ลูกค้าที่ดี
ประสบการณ์ของลูกค้าคืออะไร?
ประสบการณ์ของลูกค้า (CX) คือประสบการณ์โดยรวมที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งสรุปความพยายามที่มุ่งเน้นลูกค้าของธุรกิจในการส่งมอบประสบการณ์ CX ที่ดี คุณค่า และความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า
CX ไม่ใช่เพียงแค่ชุดของการกระทำที่จำกัดเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์หรือบริษัทในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัทอีกด้วย มันครอบคลุมทุกสิ่งที่ธุรกิจทำเพื่อตอบสนองความคาดหวัง ของลูกค้าและจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า รวมถึงการให้บริการตามความต้องการของพวกเขา
ตามที่Annette Franz ผู้นำทางความคิดด้านประสบการณ์ลูกค้าได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า:
ประสบการณ์ของลูกค้าคือ: ผลรวมของการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งหมด (รวมถึงกับสินค้าและราคา!) ที่ลูกค้าได้รับจากองค์กรตลอดระยะเวลาของ "ความสัมพันธ์" กับบริษัทนั้น... และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ความรู้สึก อารมณ์ และการรับรู้ที่ลูกค้ามีต่อการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านั้น
การที่ลูกค้าเห็นแบรนด์ของคุณเป็นอย่างไรนั้นเชื่อมโยงกับการรักษาลูกค้าและความภักดีต่อแบรนด์ นี่คือแง่มุมสำคัญของประสบการณ์ลูกค้า:
- จุดสัมผัส: จุดที่ลูกค้าติดต่อ—เว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, อีเมล, และการเยี่ยมชมในร้าน
- เส้นทางการเดินทางของลูกค้า: มูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าของลูกค้า ตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงการซื้อและการสนับสนุนหลังการซื้อ
- คุณภาพของบริการและสินค้า: ประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ และการสนับสนุนจากพนักงาน รวมถึงการตอบสนองและความเป็นมิตร
- ภาพลักษณ์ของแบรนด์: การรับรู้ของลูกค้าขึ้นอยู่กับคุณค่า, ข้อความสื่อสาร, และชื่อเสียงของแบรนด์
- การมีส่วนร่วมทางอารมณ์: ความรู้สึกและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ส่งผลต่อความภักดี
- การโต้ตอบหลังการซื้อ: การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า เช่น แบบสำรวจและรีวิว เพื่อปรับปรุงประสบการณ์
ตามรายงานของFortune Business Insights ตลาดการจัดการความภักดีทั่วโลกอาจขยายตัวอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 6.47 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 เป็น 28.65 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 23.7% ตลอดช่วงระยะเวลาคาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมั่นใจในประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของตน
ประสบการณ์ผู้ใช้คืออะไร?
เมื่อเปรียบเทียบกับ CX คำว่า UX นั้นหมายถึง วิธีที่ผู้ใช้ปลายทางมีปฏิสัมพันธ์กับระบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ โดยเฉพาะในแง่ของการใช้งานผลิตภัณฑ์ การเข้าถึง และประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมด
กลยุทธ์ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมจะรับประกันความพึงพอใจของผู้ใช้ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ UX มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง ความคาดหวัง ระบบคุณค่า ความสามารถ และข้อจำกัดของพวกเขา หากพิจารณาแอปสำหรับการจองรถเป็นตัวอย่าง ประสบการณ์ผู้ใช้ของมันประกอบด้วย:
- การออกแบบแอปพลิเคชันมีความน่าดึงดูดเพียงใด
- การจองรถผ่านหน้าจอแต่ละขั้นตอนนั้นราบรื่นเพียงใด
- การชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ นั้นง่ายเพียงใด
- ไม่ว่ามันจะช่วยให้คุณยกเลิกการเดินทางได้อย่างรวดเร็วหรือไม่ก็ตาม
นี่คือตัวอย่างอินเทอร์เฟซจาก Uber คุณจะเห็นพื้นที่ว่างและองค์ประกอบนำทางจำนวนมากที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการดำเนินการที่ถูกต้องได้
นี่คือบางแง่มุมที่สำคัญของ UX:
- ความสามารถในการใช้งาน: ผู้ใช้สามารถได้รับสิ่งที่ต้องการได้ง่ายเพียงใดเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์
- การออกแบบภาพ: ด้านภาพและฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์
- การออกแบบที่เน้นอารมณ์: ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และการมีส่วนร่วม
- การเข้าถึง: ความพร้อมใช้งานและความสามารถในการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย
- สถาปัตยกรรมสารสนเทศ: การจัดวางข้อมูลตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด
- การวิจัยผู้ใช้: การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ผ่านการสัมภาษณ์, แบบสำรวจ,และการทดสอบการใช้งาน
- ความสม่ำเสมอ: การรักษาประสบการณ์ที่สม่ำเสมอทั่วทั้งผลิตภัณฑ์
การออกแบบ UX ที่ดีมีแนวโน้มที่จะทำให้ การโต้ตอบของผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้นและทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าได้รับการดูแลตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา ผู้ใช้ที่มีความพึงพอใจมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำ พวกเขายังรู้สึกยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตน ซึ่งนำไปสู่การแนะนำแบบปากต่อปากและลูกค้าใหม่โดยธรรมชาติ
ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง เพิ่มมุมมองที่ดีต่อแบรนด์และความน่าเชื่อถือของคุณ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้ใช้ใช้เวลาอยู่กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและสำรวจผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
อ่านเพิ่มเติม:วิธีการวิจัยผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้
ความแตกต่างระหว่าง CX และ UX คืออะไร?
แม้ว่าทั้ง CX และ UX จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ที่ดี แต่ทั้งสองมีความแตกต่างกันในด้านขอบเขตและจุดมุ่งเน้น
ประสบการณ์ของผู้ใช้หมุนรอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสร้างความเพลิดเพลินในการใช้งาน
ประสบการณ์ของลูกค้า ครอบคลุมการเดินทางทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ ตั้งแต่การรับรู้ครั้งแรกไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์หลังการซื้อ
มาทำความเข้าใจขอบเขต, จุดมุ่งเน้น, เป้าหมาย, ตัวชี้วัดหลัก, และการวัดผลใน CX กับ UX ผ่านตาราง:
|ลักษณะ
|ประสบการณ์ของลูกค้า (CX)
|ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX)
|ขอบเขต
|การเดินทางของลูกค้าทั้งหมดกับแบรนด์
|การโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ
|จุดมุ่งเน้น
|การรับรู้แบรนด์โดยรวมและความพึงพอใจของลูกค้า
|ความสามารถในการใช้งานและการทำงานของผลิตภัณฑ์
|เป้าหมาย
|สร้างประสบการณ์โดยรวมที่ดี
|ให้แน่ใจว่ามีความสะดวกในการใช้งานและมีประสิทธิภาพ
|การวัด
|คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS), คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES)
|อัตราความสำเร็จของงาน, อัตราความผิดพลาด, เวลาที่ใช้ในการทำงาน
|จุดสัมผัส
|หลาย (บริการลูกค้า, การตลาด, การขาย)
|เดี่ยว (อินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์)
|ระยะเวลา
|ความสัมพันธ์ระยะยาว
|การมีปฏิสัมพันธ์ระยะสั้น
|ความรับผิดชอบ
|องค์กรทั้งหมด
|ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
|ตัวอย่าง
|คุณภาพการบริการลูกค้า, ชื่อเสียงของแบรนด์
|การนำทางเว็บไซต์, ความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชัน
เครื่องมือการจัดการลูกค้า
เป้าหมายของคุณคือการปรับปรุงประสบการณ์ทั้งสองให้กับลูกค้าของคุณ. คุณคิดอย่างไรกับการใช้เครื่องมือ?
ซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) มอบความสามารถหลากหลายเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ CX และ UX ของคุณClickUpเป็นหนึ่งในเครื่องมือดังกล่าวที่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือการตลาดออนไลน์และช่วยให้คุณใช้ความสามารถดิจิทัลต่างๆ เพื่อ จัดการเส้นทางของลูกค้า เพิ่มความภักดีของลูกค้าและภาพลักษณ์ของแบรนด์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้าของ ClickUpสามารถปรับปรุงทั้งประสบการณ์ของลูกค้า (CX) และประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) ได้อย่างมีนัยสำคัญ
นี่คือวิธีการ:
- ข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์: จัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้า ความชอบ และประวัติการติดต่อไว้ในที่เดียวด้วยClickUp CRMซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเป็นส่วนตัวและนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล
- การจัดการตั๋วที่มีประสิทธิภาพ: ติดตามการสอบถามของลูกค้า จัดลำดับความสำคัญของปัญหา และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUp ช่วยลดเวลาการรอคอยและความไม่พอใจของลูกค้า
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ทำให้การสื่อสารระหว่างทีมบริการลูกค้าและแผนกอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น นำไปสู่การสนับสนุนลูกค้าที่ดีขึ้นด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp เช่นClickUp Chat,ClickUp Tasks,ความคิดเห็นที่มอบหมาย และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- การติดตามประสิทธิภาพ:ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของประสบการณ์ลูกค้าเช่น เวลาตอบสนองเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การติดต่อครั้งแรก ด้วย ClickUp Dashboardsและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CX ของคุณ
- การรวบรวมความคิดเห็น: รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าโดยใช้ ClickUp Forms ระบุจุดที่ลูกค้าไม่พอใจ และทำการปรับปรุงที่จำเป็นต่อสินค้าหรือบริการของคุณ
- การจัดการฐานความรู้: ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณได้ด้วยตนเองผ่าน AI Knowledge Manager ช่วยลดความจำเป็นในการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยตรง
นอกจากนี้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบของ ClickUpสามารถปรับปรุงทั้งประสบการณ์ของลูกค้า (CX) และประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจัดหาแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการออกแบบ การทำงานร่วมกับทีม และการติดตามความคืบหน้า
นี่คือบางวิธีที่มันสามารถช่วยได้:
- เร่งระยะเวลาโครงการ เพื่อนำผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัติใหม่สู่ตลาดได้เร็วขึ้น
- รักษาระดับคุณภาพ การควบคุมให้อยู่ในระดับสูงเพื่อลดข้อบกพร่องและปัญหาของผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระหว่างทีมออกแบบ นักพัฒนา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
- ให้ความสำคัญกับความต้องการและความชอบของผู้ใช้ ตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ติดตาม การออกแบบ OKRs, การทำซ้ำ, ข้อเสนอแนะ, และผลการทดสอบเพื่อทำการปรับปรุงที่จำเป็น
- เปิดใช้งานการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว และการปรับปรุงซ้ำเพื่อแก้ไขข้อกังวลของผู้ใช้และทำการเปลี่ยนแปลง
ClickUp ยังมีเทมเพลตหลายแบบเพื่อช่วยคุณวางแผนประสบการณ์ของลูกค้าและผู้ใช้ และปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
1. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เส้นทางการเดินทางของลูกค้าครอบคลุมทุกประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ โดยการวางแผนเส้นทางเหล่านี้ คุณสามารถเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาได้ดีขึ้น ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และพัฒนากลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพวกเขาให้ดีขึ้น
แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUp นำเสนอเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพสำหรับการมองเห็นและเข้าใจการเดินทางของลูกค้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างแผนภูมิการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และระบุจุดสัมผัสที่สำคัญและจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งได้ นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้เทมเพลตนี้:
- เพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความต้องการ แรงจูงใจ และพฤติกรรมของลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
- สร้างมุมมองแบบองค์รวมของประสบการณ์ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและโอกาสในการเติบโต
ClickUp [ทีม] ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงบริการของพวกเขา. พวกเขาปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างรับผิดชอบและตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาอยู่เสมอ.
2. แม่แบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพสูงสุดของสินค้าหรือบริการของคุณการเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าของคุณ—ตามตัวชี้วัดประสบการณ์ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง—ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่มีต่อบริษัทและสินค้าหรือบริการของคุณได้
แม่แบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถ:
- ออกแบบและจัดการแบบสำรวจลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- บันทึกและประเมินผลตอบกลับอย่างรวดเร็ว
- วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้ได้:
- ระดมความคิดเกี่ยวกับคำถาม: เริ่มต้นด้วยการรวบรวมรายการคำถามที่จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามของคุณมีความชัดเจนและเกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงคำถามที่ทำให้ลูกค้าของคุณรู้สึกถูกกดดัน
- สร้างแบบสำรวจ: เมื่อคุณเตรียมคำถามไว้แล้ว ให้เริ่มสร้างแบบสำรวจของคุณ ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าใน ClickUp เพื่อสร้างแบบสำรวจใหม่ หรือปรับแต่งแบบสำรวจที่มีอยู่ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- แจกแบบสำรวจ: เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว แจกจ่ายให้กับลูกค้าของคุณผ่านทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, หรือช่องทางอื่น ๆ ที่มีอยู่
- วิเคราะห์ผลลัพธ์: หลังจากรวบรวมคำตอบจากแบบสำรวจแล้ว ให้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุงและแก้ไขข้อกังวลของลูกค้า
- ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ: ใช้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาแผนการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
3. แม่แบบอื่น ๆ
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เว็บและมือถือ การพัฒนากลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
แม่แบบแผนที่ UX Roadmap ของ ClickUp ประกอบด้วยแผนที่ UX Roadmap ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยนักออกแบบ UX ในการมองเห็นแผนของตนบนไทม์ไลน์, ทำซ้ำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง, และดำเนินการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งเทมเพลต คือเทมเพลตการไหลของผู้ใช้ ClickUp สามารถช่วยคุณจัดระเบียบประสบการณ์ของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจนผ่านการจัดให้สอดคล้องกับการออกแบบของผิวหน้าผู้ใช้
UX และ CX ทำงานร่วมกันอย่างไรในด้านการตลาดและการขาย?
CX และ UX เป็น องค์ประกอบที่เสริมซึ่งกันและกันในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ครบวงจร โดยผสานการปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์เข้ากับประสบการณ์แบรนด์โดยรวม คุณไม่สามารถรักษาความภักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ได้ในระยะยาวหากปราศจาก UX ที่ดี
CX ให้ข้อมูลในการตัดสินใจด้านการออกแบบ UX เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและลูกค้า UX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ CX ผ่านการใช้งานและการออกแบบ
พวกเขาต้องมารวมตัวกันเพื่อ:
- ผสานจุดสัมผัส (เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ, บริการลูกค้า, โซเชียลมีเดีย)
- ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและรายได้
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
UX และ CX ต่างมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัสของการตลาดและการขาย เมื่อทั้งสองสอดคล้องกัน จะช่วยประสานการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ รวมถึงปรับปรุงเส้นทางการซื้อของลูกค้าให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพซึ่ง CX และ UX สอดคล้องกับเป้าหมายการตลาดของธุรกิจของคุณ การพัฒนาเนื้อหาและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การทำให้ขั้นตอนการชำระเงินและการเริ่มต้นใช้งานง่ายขึ้น และการให้การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้มากกว่า
เมื่อเป้าหมายระยะยาวของธุรกิจเป็นแรงบันดาลใจให้กับการทำงานด้าน UX และ CX ของธุรกิจ ประโยชน์ที่ได้รับจะรวมถึง:
- ประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ
- ความภักดีที่เพิ่มขึ้น
- อัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น
- การใช้ประโยชน์จากการให้ข้อเสนอแนะที่ดีขึ้น
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล
- กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
และมีการลดลงใน:
- อัตราการตีกลับ
- การทิ้งรถเข็น
- ข้อร้องเรียนจากลูกค้า
- สนับสนุนการสอบถาม
ตัวอย่าง CX และ UX
ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เป้าหมายของ CX และ UX นั้นเหมือนกัน แต่กลยุทธ์จะแตกต่างกัน แผน CX จะครอบคลุมทุกด้านและมุ่งเน้นที่การเดินทางของลูกค้าโดยรวม
นี่คือตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านประสบการณ์ลูกค้า (CX) ที่ทีมมืออาชีพด้าน CX ควรปฏิบัติตาม:
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: มองเห็นประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์หลังการซื้อ.สตาร์บัคส์วางแผนการมีปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อระบุจุดที่เกิดปัญหาและปรับปรุงประสบการณ์ให้ดีขึ้น.
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ, ข้อมูลประชากร, และประวัติการซื้อ. Netflix ใช้ข้อมูลเพื่อให้บริการคำแนะนำเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- วงจรข้อเสนอแนะ: รวบรวมข้อมูลผ่านการสำรวจ, สื่อสังคมออนไลน์, หรือการโต้ตอบกับฝ่ายบริการลูกค้า.เดลตาแอร์ไลน์รวบรวมแบบสำรวจหลังการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงบริการ.
- โปรแกรมสะสมความภักดี: มอบสิ่งจูงใจตามระดับการมีส่วนร่วมหรือการใช้จ่ายที่แตกต่างกัน Starbucks Rewards มอบสิทธิพิเศษและข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำผ่านคะแนนสะสม
- การฝึกอบรมความเห็นอกเห็นใจสำหรับพนักงาน: มอบทักษะให้พนักงานสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้Zappos ฝึกอบรมพนักงานให้ให้บริการที่เป็นส่วนตัวและมีความเห็นอกเห็นใจ
เราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้าของเราจะโทรศัพท์หาเราอย่างน้อยหนึ่งครั้งในบางช่วงเวลา และหากเราจัดการการโทรนั้นได้ดี เราก็จะมีโอกาสสร้างความประทับใจทางอารมณ์และความทรงจำที่ยาวนาน เราได้รับโทรศัพท์และอีเมลหลายพันรายการทุกวัน และเราถือว่าแต่ละรายการเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ Zappos ให้เป็นแบรนด์ที่มุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด ปรัชญาของเราคือเงินส่วนใหญ่ที่เราอาจใช้ไปกับการโฆษณาตามปกติ ควรนำไปลงทุนในการบริการลูกค้าแทน เพื่อให้ลูกค้าของเราช่วยทำการตลาดให้เราผ่านการบอกต่อปากต่อปาก
งาน UX มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะและผู้ใช้ปลายทางที่มีปฏิสัมพันธ์กับมัน นี่คือตัวอย่างของแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ UX ที่ทีมควรปฏิบัติตาม:
- การทดสอบผู้ใช้: สังเกตผู้ใช้ขณะมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดำเนินการทดสอบการใช้งานเพื่อระบุจุดที่ผู้ใช้ประสบปัญหา เช่นเดียวกับที่ Airbnb ทำเมื่อเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่
- การออกแบบที่ตอบสนอง: ออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่สามารถปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอและอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น อินเทอร์เฟซของ Spotify จะเปลี่ยนเป็นมุมมอง Car view ที่กว้างขึ้น ไม่รก และมีปุ่มขนาดใหญ่ขึ้น หากโทรศัพท์หรือแอปของคุณเชื่อมต่อกับระบบเสียงในรถยนต์
- การสร้างโครงร่างและการทำต้นแบบ: สร้างภาพจำลองของเลย์เอาต์และการโต้ตอบโดยไม่มีองค์ประกอบออกแบบที่ละเอียด สามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและการทดสอบ
- การนำทางที่ชัดเจน: จัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่าย การอัปเดตUX ล่าสุดของ Amazon Prime Videoได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจสิ่งที่รวมอยู่ในสมาชิกของพวกเขา
ตามความคิดเห็นของลูกค้า เห็นได้ชัดว่าผู้ใช้ Prime Video หลายคนต้องการ 'ประสบการณ์การสตรีมที่เข้าใจง่ายขึ้น' ด้วยการปรับปรุงที่เราได้ทำกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ลูกค้าจะพบกับจุดหมายปลายทางความบันเทิงที่ง่ายต่อการนำทาง ซึ่งพวกเขาสามารถค้นพบชื่อเรื่องใหม่ๆ และเพลิดเพลินกับรายการโปรด รวมถึงสมัครหรือเปลี่ยนการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
- คุณสมบัติการเข้าถึง: ปฏิบัติตามแนวทางเช่น WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) และอธิบายภาพสำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความสามารถอ่านได้สำหรับผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น Oko, ผู้ชนะรางวัลการออกแบบปี 2024 ของ Apple, มุ่งเน้นที่ UX ที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถค้นหาเส้นทางในเมืองได้
- การสร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอ: รักษาประสบการณ์ที่น่าดึงดูดทางสายตาในทุกผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ใช้
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ออกแบบ UX ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบในปี 2024
เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ลูกค้าด้วย ClickUp
ประสบการณ์ลูกค้าเชิงบวกสามารถเพิ่มความภักดี ในขณะที่ประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการบูรณาการกลยุทธ์ CX และ UX เข้าด้วยกัน ธุรกิจสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ราบรื่นในทุกจุดสัมผัส ขับเคลื่อนความภักดีของลูกค้า และในที่สุดเพิ่มยอดขาย
ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง CX และ UX ได้อย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่เดียว, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ. ด้วยการนำ ClickUp มาใช้, ธุรกิจสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งตามบุคคล, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, เสริมสร้างการร่วมมือ, และวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพได้.
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!