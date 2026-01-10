Taskade vs. ClickUp: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการ?

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp และ Taskade เป็นสองตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา ทั้งสองเสนอโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยคุณจัดการโครงการและงานต่างๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณ
แต่คุณควรเลือกอันไหน?
คำตอบไม่ชัดเจน เนื่องจากขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคุณ ดังนั้น คุณควรเปรียบเทียบทั้งสองเพื่อตัดสินใจว่าอันไหนเหมาะกับคุณที่สุด
นั่นคือจุดที่เราทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับคุณ ในบล็อกนี้ เราจะเปรียบเทียบ ClickUp และ Taskade แบบเทียบเคียงกัน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
ClickUp คืออะไร?
ClickUp สำหรับทีมโครงการเป็นโซลูชันการจัดการโครงการ การจัดการงาน และการทำงานร่วมกันของทีมแบบครบวงจรสำหรับทีมทุกขนาด ฟีเจอร์ที่หลากหลายช่วยให้ทีมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการโครงการของพวกเขา
คุณสมบัติของ ClickUp
เมื่อเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp ควรคำนึงว่า ClickUp มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่หลากหลายกว่าและเป็นโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับทุกบริษัท
สำหรับการเปรียบเทียบนี้ เราจะพูดถึงเฉพาะคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับคุณสมบัติที่ Taskade นำเสนอเท่านั้น
1. การบริหารโครงการและงาน
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันการจัดการโครงการและงานที่เป็นที่รู้จักดี มีคุณสมบัติการวางแผนโครงการอย่างครอบคลุม มีมุมมองหลากหลายในการแสดงภาพงานและไทม์ไลน์ของโครงการ เช่น กระดานคัมบัง มุมมองงาน แผนภูมิแกนต์ และตาราง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการติดตามและจัดการเวลาเพื่อช่วยในการจัดการทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น
2. คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างเอกสารกระบวนการที่ละเอียด ทำรายการสิ่งที่ต้องทำ หรือจดบันทึกโดยใช้ClickUp Docs นอกจากนี้ยังสามารถสร้างวิกิที่มีหน้าซ้อนกันเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผล
มีตัวเลือกการจัดรูปแบบและการตกแต่งมากมาย และยังสามารถเพิ่มตาราง สื่อ และวิดเจ็ตเพื่อสร้างเอกสารที่ปรับแต่งได้อย่างสูง
3. กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการระดมความคิดแบบภาพ ให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างแผนผังความคิด ออกแบบกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว หรือจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ
4. ClickUp Brain
ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะที่เชื่อมต่อเอกสาร งาน และแหล่งความรู้ทุกประเภทของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน ใช้พลังของ AI เพื่อค้นหาคำตอบ สร้างบันทึกและสรุปโดยอัตโนมัติ สร้างงานและงานย่อยสำหรับโครงการ รับการแจ้งเตือนงานโดยอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 Turbo
5. แดชบอร์ด ClickUp
ใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายของ ClickUpเพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่หนักหนาสาหัส. ร่วมมือกับสมาชิกทีม, มอบหมายและติดตามสถานะการเสร็จสิ้นของงาน, หรือจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้ด้วยการเลือกจากกว่า 50 วิดเจ็ตเพื่อสร้างแดชบอร์ดในอุดมคติของคุณ. ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดกับแดชบอร์ดของ ClickUp.
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp Brain: $5 ต่อเดือนต่อสมาชิก (เสริมกับทุกแผนที่ชำระเงิน)
Taskade คืออะไร?
Taskade เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้โมเดล AI GPT-4 เพื่อปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นสำหรับทีม อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะใช้ GPT-3.5 ที่มีเครดิตจำกัด
ตรวจสอบคุณสมบัติหลักของมันอย่างคร่าว ๆ ก่อนที่เราจะไปสู่การเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp อย่างละเอียด
คุณสมบัติของ Taskade
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่ Taskade มีให้
1. งานและโครงการ
Taskade ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและสร้างกระบวนการทำงานของโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ มันมีมุมมองหลายแบบ เช่น รายการ กระดาน และตาราง เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพกระบวนการทำงานของโครงการและไทม์ไลน์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานและฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ต่างจาก ClickUp, Taskade ไม่มีแดชบอร์ดต่าง ๆ ให้เลือก ซึ่งจำกัดตัวเลือกการมองเห็นสำหรับการจัดการโครงการ
2. บันทึกและเอกสาร
เอกสารของ Taskade ได้รับการขับเคลื่อนด้วย AI และสามารถโต้ตอบได้ คุณสามารถใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อเพิ่มบันทึก สร้างรายการ และถามคำถามได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำสั่งลัดเพื่อเพิ่มบล็อกเนื้อหาและปรับแต่งเอกสารได้ตามต้องการ
3. แผนภาพความคิด (Mind Maps)
เครื่องมือสร้างแผนผังความคิดของ Taskade ช่วยให้คุณสามารถแปลงรายการธรรมดาให้เป็นแผนผังความคิดแบบภาพได้อย่างง่ายดาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการระดมความคิดระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างราบรื่น
มันมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่คุณสามารถย้ายโหนดไปรอบๆ และสร้างแผนผังความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
4. Taskade AI
AI เป็นพลังขับเคลื่อนฟีเจอร์ทั้งหมดของ Taskade ช่วยคุณสร้างเนื้อหา สรุปข้อมูล อัตโนมัติงาน สร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ ค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็ว และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตคำสั่งมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ด้วย AI
ราคาของ Taskade
- ข้อดี: $19 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
Taskade vs. ClickUp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในส่วนนี้ เราจะเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp แบบเคียงข้างกัน โดยอิงจากคุณสมบัติหลักและฟังก์ชันการทำงานของแต่ละโปรแกรม
การจัดการโครงการและงาน
เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของการจัดการโครงการของพวกเขาในรอบแรกของการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Taskade
คุณสมบัติหลักของการจัดการโครงการ ClickUp
- ใช้กระดานคัมบังและสปรินต์ใน ClickUpสำหรับการวางแผนสปรินต์แบบอไจล์
- ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยการสร้างงาน มอบหมายงาน จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแดชบอร์ดโครงการแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตกว่า 50 รายการและมุมมองมากกว่า 15 แบบ
- ใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานที่มีอยู่แล้วและการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกำหนดเวลา
- สร้างและติดตามรายการเวลาพร้อมรับรายงานโดยละเอียด
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
- ให้ผู้จัดการโครงการ AI แบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้าและสรุปโครงการ สร้างงานย่อย และอื่นๆ
มุมมองโครงการใน ClickUp
การจัดการโครงการไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้วด้วย ClickUp มันช่วยให้คุณมองเห็นแผนโครงการ กำหนดเวลา และงานต่างๆ ได้โดยใช้มุมมองที่หลากหลาย
เครื่องมือการจัดการโครงการส่วนใหญ่ รวมถึง Taskade มีมุมมองพื้นฐานไม่กี่แบบ ClickUp ไปไกลกว่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นโครงการในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขาได้
ClickUp ทำให้การสร้างแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และไทม์ไลน์เป็นเรื่องง่าย. เทมเพลตการจัดการโครงการของมันช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์.
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
ClickUp มีมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม เมื่อเทียบกับ Taskade ที่มีเพียงหกมุมมองเท่านั้น นอกจากนี้ Taskade ยังขาดมุมมองขั้นสูงบางอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์
การวางแผนโครงการด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะวางแผนสปรินท์สำหรับโครงการแบบอไจล์หรือกำหนดงานสำหรับโครงการใด ๆ ก็ตาม มุมมองบอร์ดของ ClickUp ก็เหมาะอย่างยิ่ง ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานตามสถานะและมองเห็นภาพรวมของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วในคราวเดียว
มุมมองรายการสปรินต์แสดงภาพรวมอย่างรวดเร็วของการสปรินต์ของทีมพร้อมลำดับความสำคัญ กำหนดเวลา เจ้าของงาน ฯลฯ
มุมมอง Milestones ของมันช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการล่วงหน้าเป็นสัปดาห์และเดือนได้อย่างง่ายดาย มองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจนด้วยไทม์ไลน์และการใช้รหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจออกเป็นส่วนๆ
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานของพนักงานและการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
ClickUp มีเครื่องมือหลากหลายสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ Taskade มีมุมมองกระดานคัมบังพื้นฐาน แต่ขาดเครื่องมือวางแผนโครงการขั้นสูงและการแสดงภาพข้อมูล
การจัดการงานใน ClickUp
ClickUp Tasksทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถสร้างและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานให้กับหลายคน แบ่งส่วนและจัดลำดับความสำคัญ เพิ่มลิงก์และความคิดเห็น และสร้างงานที่เกิดซ้ำได้
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเสริมข้อมูลงานและยังสามารถเพิ่มความคิดเห็นพร้อมอีโมจิแสดงความรู้สึกได้อีกด้วย ตัวติดตามเวลาในตัวช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้ คุณยังสามารถสร้างรายการเวลาด้วยตนเองได้อีกด้วย
โบนัส:รับเทมเพลตการจัดการงานฟรีที่ช่วยให้การจัดการงานเป็นระบบ ทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
ClickUp โดดเด่นด้วยฟีเจอร์การจัดการงานที่หลากหลาย ตั้งแต่การมอบหมายงานให้หลายคนไปจนถึงตัวติดตามเวลาในตัว การใช้ ClickUp นั้นง่าย และคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการจัดการงานเพื่อเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มงานจาก Slack, อีเมล หรือแม้แต่บันทึกของคุณได้ Taskade ไม่มีตัวเลือกการสร้างงานที่ง่ายมากเท่านี้
คุณสมบัติหลักของการจัดการโครงการ Taskade
- ได้รับประโยชน์จากมุมมองโครงการที่หลากหลาย พร้อมตัวเลือกในการสร้างมุมมองที่กำหนดเอง
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพกว่า 500 แบบในหลากหลายหมวดหมู่
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และติดตามประวัติเวอร์ชันของโครงการ
- ใช้ฟีเจอร์การสร้างงานที่ง่ายดาย การมอบหมายงานแบบกลุ่ม การจัดเรียง การจัดลำดับความสำคัญ และการติดตามเวลา
มุมมองโครงการใน Taskade
Taskade มีมุมมองโครงการให้เลือก 6 แบบ เมื่อเทียบกับ ClickUp ที่มีมากกว่า 15 แบบ ซึ่งประกอบด้วย มุมมองรายการ (List) บอร์ด (Board) การดำเนินการ (Action) แผนผังความคิด (Mind Map) แผนผังองค์กร (Organization Chart) และปฏิทิน (Calendar) โดยมุมมองการดำเนินการ (Action) จะเป็นแบบตาราง
เมื่อเปรียบเทียบกับ ClickUp, หน้าจอแสดงผลดูเรียบง่ายและน้อยซับซ้อนกว่า
การวางแผนโครงการด้วย Taskade
มุมมองกระดานคัมบังของ Taskade เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนโครงการ มันช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานทั้งหมดภายในโครงการและสามารถจัดเรียงตามสถานะการเสร็จสิ้นได้
มันมีอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง เช่นเดียวกับ ClickUp ทำให้การจัดระเบียบและเรียงลำดับงานเป็นเรื่องง่าย
ต่างจาก ClickUp, Taskade ไม่มีมุมมองไทม์ไลน์หรือการติดตามเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการ
การจัดการงานใน Taskade
Taskade นำเสนอชุดคุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุมคล้ายกับ ClickUp คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น แท็กบุคคล ฝังไฟล์ เพิ่มลิงก์ ตั้งวันครบกำหนด และอื่นๆ ได้
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานอีกด้วย อีกทั้งยังมีทางลัดด่วนสำหรับเพิ่มงานหรือบันทึกย่อไปยังโปรเจกต์ใดก็ได้จากทุกที่ภายในแพลตฟอร์ม Taskade
อย่างไรก็ตาม มันไม่อนุญาตให้คุณสร้างการเชื่อมโยงงานแบบที่ ClickUp ทำได้ ซึ่งจำกัดระดับของรายละเอียดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในงานได้
ClickUp กับ Taskade: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการและงาน?
ClickUp ชนะในรอบนี้เพราะเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับจัดการโครงการและงานที่ซับซ้อน Taskade มีคุณสมบัติการจัดการงานด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม แต่ไม่สามารถจัดการกับความซับซ้อนที่ ClickUp สามารถทำได้ในการจัดการโครงการ
การบันทึกและเอกสาร
ในรอบที่สองของการเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp นี้ มาดูคุณสมบัติการจดบันทึกและการจัดการเอกสารของทั้งสองกัน
คุณสมบัติการจดบันทึกด้วยคีย์ของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแชร์เอกสารผ่านลิงก์สาธารณะและลิงก์ส่วนตัว
- ใช้ประโยชน์จาก AI ในการจดบันทึกและสร้างสรุปโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายการไม่จำกัดและเอกสารซ้อน
- ดำเนินการจำนวนมากกับเอกสาร เช่น การติดแท็กและการเก็บถาวร
- ใช้สมุดบันทึกในส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็ว
- ตัดเสียงรบกวนและเขียนงานโดยไม่มีสิ่งรบกวนด้วยโหมดโฟกัสของ ClickUp ในเอกสาร
การจดบันทึกใน ClickUp
ClickUp มีไม่เพียงแค่หนึ่งแต่มีหลายวิธีในการจดบันทึก:
- ใช้ฟีเจอร์บันทึกในตัวในส่วนขยายของ Chrome
- จดบันทึกอย่างละเอียดโดยใช้ ClickUp Docs
- ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อสร้างบันทึกและสรุปโดยอัตโนมัติ
ClickUp Docs มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายให้คุณสร้างและจัดระเบียบบันทึกของคุณในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ คุณสามารถสร้างตาราง, แทรกไฟล์และลิงก์, หรือปรับแต่งบันทึกของคุณโดยใช้หนึ่งในบล็อกเนื้อหาที่มีให้เลือกมากมาย คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain ภายใน Docs เพื่อเขียนหรือแก้ไขเนื้อหา, ดึงข้อมูลจากงานของคุณ, สรุปหน้า, และอื่น ๆ ได้
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
ฟีเจอร์สมุดบันทึกของส่วนขยาย Chrome ช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกได้อย่างง่ายดายขณะท่องอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้มันเทียบเท่ากับแอปจดบันทึกเฉพาะทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ Taskade ขาดไป ClickUp ยังโดดเด่นด้วยฟีเจอร์คำสั่งลัดด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands) สำหรับปรับแต่งเอกสารตามความต้องการ
คุณสมบัติการจดบันทึกด้วยคีย์ของ Taskade
- เลือกจากบล็อกเนื้อหาและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจดบันทึกอย่างรวดเร็ว ปรับปรุง หรือขยายข้อมูลเพิ่มเติม
- จดบันทึกอย่างรวดเร็วโดยใช้คีย์ลัดของแป้นพิมพ์
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในเอกสารเดียวกัน
การจดบันทึกใน Taskade
Taskade เป็นแอปจดบันทึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณบันทึก จัดรูปแบบ และจัดระเบียบบันทึกได้อย่างง่ายดาย
มันมีตัวเลือกการจัดรูปแบบหลายแบบ และอนุญาตให้คุณเพิ่มไฟล์, ลิงก์, และสื่อลงในบันทึกของคุณได้. คุณยังสามารถร่วมงานกับสมาชิกทีมของคุณบนเอกสารเดียวกันได้.
Taskade มีผู้ช่วยเขียน AI ที่จะช่วยคุณสร้างบันทึกและสรุปได้ในไม่กี่วินาที สำหรับการบันทึกอย่างรวดเร็ว ใช้คีย์ลัดของมันเพื่อบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลา
หนึ่งในจุดเด่นของ Taskade คือเทมเพลตที่มีให้เลือกนับพันแบบ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้สร้างบันทึกหลากหลายประเภทและรูปแบบต่าง ๆ ได้สิ่งนี้คล้ายกับที่ทางเลือกยอดนิยมของ Taskadeอย่าง Notion มีให้บริการเช่นกัน
ClickUp vs. Taskade: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการจดบันทึกและเอกสาร?
ClickUp เป็นผู้ชนะ เนื่องจากมีรูปแบบที่หลากหลายและคำสั่งตัดต่อด้วยเครื่องหมายทับ (/) สำหรับการปรับแต่งเอกสารเป็นหลัก Taskade สามารถแข่งขันกับ ClickUp ได้ในด้านการบันทึกโน้ตด้วย AI แต่ไม่สามารถทำได้ในแง่มุมอื่น ๆ
การทำแผนที่ความคิดและการระดมความคิด
ในรอบที่สามของการเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp เราจะเปรียบเทียบเครื่องมือแผนผังความคิดที่แต่ละแพลตฟอร์มมีให้
คุณสมบัติหลักของการทำแผนผังความคิดและการระดมสมองใน ClickUp
- ลากและวางโหนดเพื่อสร้างแผนผังความคิด
- เปลี่ยนโหนดเป็นงานด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
- ใช้กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการระดมความคิด
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- เพิ่มรูปภาพและลิงก์ลงในกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณ
การสร้างแผนผังความคิดด้วย ClickUp
ClickUp มีไวท์บอร์ดเสมือนจริงที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและระดมความคิดแบบเรียลไทม์ ใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ ระดมความคิด ออกแบบกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ และสร้างแผนผังความคิด
หากคุณต้องการสร้างงานโดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ คุณสามารถทำได้เพียงแค่คลิกที่ปุ่มเท่านั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเพิ่มรูปภาพและลิงก์เพื่อให้ไวท์บอร์ดของคุณน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้มากขึ้น
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
ClickUp Whiteboards ช่วยในการนำเทคนิคการสร้างความคิดทุกประเภทมาใช้ ไม่ใช่แค่แผนผังความคิดเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Taskade แล้ว ClickUp มีความหลากหลายและใช้งานได้หลากหลายมากกว่าสำหรับการใช้งานหลายประเภทนอกเหนือจากการสร้างเวิร์กโฟลว์และการทำแผนผังความคิด
การสร้างแผนผังความคิดและการระดมสมองสำหรับฟีเจอร์หลักด้วย Taskade
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโหนดหรือสร้างแผนผังความคิดตามข้อความที่ป้อน
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างแผนผังความคิดสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- เพิ่มโหนดและโหนดย่อยได้ไม่จำกัดเพื่อสร้างแผนผังความคิดที่ละเอียด
การสร้างแผนผังความคิดด้วย Taskade
Taskade ช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดแบบซ้อนได้ไม่จำกัด พร้อมโหนดและอนุโหนดได้มากเท่าที่ต้องการ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้คุณสามารถย้ายโหนดไปมาเพื่อสร้างแผนผังในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างบน Taskade, AI ถูกสร้างไว้ในระบบและช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน. ตัวอย่างเช่น, มันช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดอัตโนมัติตามคำแนะนำหรือแนะนำโหนดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนผังของคุณได้.
Taskade ยังให้บริการการเข้าถึงผ่านมือถือและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกลยุทธ์
ClickUp vs Taskade: ตัวไหนดีกว่าสำหรับการทำแผนผังความคิดและการระดมความคิด?
ClickUp Whiteboards มอบความเป็นไปได้ในการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียได้มากกว่า และไม่จำกัดอยู่แค่แผนผังความคิดเท่านั้น ทำให้มีความได้เปรียบเหนือ Taskade ในการเปรียบเทียบครั้งนี้
โซลูชัน AI
มาดูคุณสมบัติของ AI ที่ทั้งสองเครื่องมือเสนอในรอบสุดท้ายของการเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp กัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain
- ถามคำถามและรับคำตอบจากฐานความรู้ทั้งหมดของคุณ
- ทำให้กระบวนการและงานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อการจัดการโครงการที่ราบรื่น
- ใช้ประโยชน์จาก AI เชิงสร้างสรรค์ในการเขียน การจดบันทึก การสร้างตาราง แม่แบบ และบทถอดความ รวมถึงการสรุปเนื้อหา
โซลูชัน AI ที่นำเสนอโดย ClickUp
ClickUp Brainเปรียบเสมือนสมองที่สองที่มีเครื่องมือ AIมากมายเพื่อช่วยคุณในทุกด้านของการจัดการโครงการ มีเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสามอย่าง: ผู้จัดการโครงการ AI, ผู้จัดการความรู้ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน
ถาม ผู้จัดการความรู้ AI ได้ทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร งาน และโครงการของคุณ และจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบท
AI Writer for Work สามารถช่วยคุณเขียนอีเมลและบทความ สรุปหัวข้อการสนทนา จดบันทึกการประชุม ระดมความคิด และแม้แต่แนะนำคำถามสำหรับการสัมภาษณ์งาน
สามารถสร้างตารางจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่และถอดข้อความจากบันทึกการประชุมและคลิปของคุณได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเทมเพลตในเอกสาร งาน และโครงการสำหรับกรณีการใช้งานใดก็ได้
ผู้จัดการโครงการ AI สามารถสร้างเอกสารสรุปโครงการและเอกสาร RACI, สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับงานใน ClickUp, แบ่งปันการอัปเดตโครงการ, อัตโนมัติงาน, สร้างการประชุมสแตนด์อัพ, เป็นต้น
จุดเด่นที่แตกต่างของ ClickUp
แม้ว่า ClickUp จะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ ClickUp Brainก็เป็นหนึ่งในแอปสมองที่สองที่ดีที่สุด มันเป็นผู้ช่วยเขียน ผู้จัดการความรู้ และผู้จัดการโครงการรวมไว้ในหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือมากกว่า 100 ชนิดสำหรับงานเฉพาะบุคคล
คุณสมบัติสำคัญของ Taskade AI
- อัตโนมัติการทำงานโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ Taskade AI
- สร้างตัวแทนเสมือนที่ปรับแต่งตามความต้องการด้วยความรู้เฉพาะทางโดยใช้ Taskade AI Agents
- สร้างเนื้อหา เช่น บันทึกและสรุป โดยใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AI
โซลูชัน AI ที่นำเสนอโดย Taskade
Taskade AI มีประโยชน์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและสร้างเนื้อหา แต่ความสามารถของมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงกรณีการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น
มันช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างผู้ช่วย AI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการตลาด การจัดการโครงการ เป็นต้น
Taskade vs ClickUp AI: อันไหนดีกว่ากัน?
ทั้ง Taskade AI และ ClickUp AI แข่งขันกันในทุกด้านและนำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลัง ดังนั้น รอบนี้จึงเสมอกัน
Taskade vs. ClickUp บน Reddit
เราได้ทำการวิจัยบนRedditเพื่อดูว่าชาว Reddit รู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคำถาม Taskade vs. ClickUp และนี่คือสิ่งที่ชุมชนได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองนี้:
Taskade ใช้งานง่ายและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องมือจดบันทึกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ClickUp มีความแข็งแกร่งมากกว่าและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนสำหรับธุรกิจทุกประเภท
หากคุณกำลังมองหาการจดบันทึกพื้นฐานและ AI, Taskade จะตอบโจทย์ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการการจดบันทึกขั้นสูง, การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, แม่แบบการจัดการงาน, การระดมความคิด, และคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, เลือก ClickUp
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ตัวไหนครองแชมป์?
จากการเปรียบเทียบ Taskade กับ ClickUp ของเรา ClickUp ชนะสามในสี่รอบ โดยรอบที่สี่เสมอกัน
การเลือกของคุณในท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ. ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณต้องการโซลูชันการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สามารถขยายตามการเติบโตของธุรกิจของคุณได้. มันมอบทุกสิ่งที่ Taskade ทำได้และมากกว่านั้น.
ต้องการสำรวจข้อเสนอทั้งหมดของ ClickUp หรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและประเมินคุณสมบัติต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่าเหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่