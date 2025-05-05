10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งสำคัญของ Pivotal Tracker ปี 2025

วิธีการแบบ Agile คือการมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 📈
แนวคิดนั้นง่ายมาก: แบ่งงานของคุณออกเป็นช่วงเวลาที่เล็กลงเพื่อให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจผ่านการส่งมอบเวอร์ชันใหม่หรือการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
โอเค—บางทีมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นการบริหารโครงการแบบ Agileต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม การติดตามความก้าวหน้า การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน และอื่นๆ อีกมากมาย นั่นเป็นเหตุผลที่ทีมต่างๆพึ่งพาซอฟต์แวร์การบริหารโครงการแบบAgile ที่ทรงพลังเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนในทุกขั้นตอน
และนั่นคือจุดที่ Pivotal Tracker เข้ามามีบทบาท 🙂
ก่อตั้งขึ้นในปี 2006 Pivotal Tracker เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างไรก็ตาม มันยังขาดฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแม้ว่าวิธีการ Agile จะถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมซอฟต์แวร์ในตอนแรก แต่แนวทางเหล่านี้ตอนนี้เป็นประโยชน์สำหรับโครงการขนาดใหญ่เกือบทุกประเภท นั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนมองหาทางเลือกอื่นของ Pivotal Tracker—และเราพร้อมที่จะช่วยคุณ
ติดตามเราขณะที่เราเจาะลึกถึงความท้าทายและข้อเสียที่ Pivotal Tracker นำเสนอให้กับผู้ใช้ และทางเลือกซอฟต์แวร์ 10 อันดับแรกเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ค้นพบการวิเคราะห์คุณสมบัติอย่างละเอียด รายการข้อดีและข้อเสีย ข้อมูลราคา และอื่นๆ อีกมากมาย!
Pivotal Tracker คืออะไร?
Pivotal Tracker เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบAgile ที่ได้รับความนิยม ซึ่งช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกัน วางแผนโครงการ และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นได้ เครื่องมือนี้เน้นการสร้าง "เรื่องราว" (stories) ซึ่งเป็นตัวแทนของโครงการเล็ก ๆ หรือคุณสมบัติต่าง ๆ และมีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดและการรายงานความคืบหน้า
Pivotal Tracker ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันหลายอย่างในตัวเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ รวมถึงความคิดเห็น ส่วนกิจกรรม ฟีเจอร์ติดตาม @mentions และการแจ้งเตือน
คุณสมบัติเด่นอื่น ๆ ของ Pivotal Tracker ได้แก่:
- API ที่แข็งแกร่งและการผสานรวมที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของนักพัฒนา
- ประมาณเวลาและความซับซ้อนที่จำเป็นสำหรับแต่ละเรื่องราว
- ลากและวางเรื่องราวเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
- การติดตามและจัดการข้อบกพร่อง
- ป้ายกำกับเพื่อค้นหา, จัดเรียง, และคัดกรองเรื่องราว
- ตัวบล็อกเรื่องราวทางสายตาเพื่อป้องกันอุปสรรค
และอีกมากมาย! แต่ Pivotal Tracker ก็ไม่ได้ปราศจากข้อเสียที่ควรพิจารณาเช่นกัน หากจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อย...
- คุณสมบัติของมันขาดความยืดหยุ่น
- ปรับแต่งได้ยาก
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สับสนและโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้
- มีประโยชน์เฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์เท่านั้น
- ไม่มีฟีเจอร์แผนภูมิแกนต์
และอื่นๆ อีกมากมาย 👀
แล้วคุณจะทำอย่างไร? คุณบอกลา Pivotal Tracker และใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์มากขึ้น—ด้วยทางเลือกที่ทรงพลังแทน Pivotal Tracker 🙂
สิ่งที่ควรพิจารณาในทางเลือกของ Pivotal Tracker
Pivotal Tracker ครอบคลุมพื้นฐานสำคัญหลายประการสำหรับทีมที่ใช้ Agile แต่กระบวนการ Agile เองนั้นขึ้นอยู่กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสะท้อนถึงสิ่งนี้ด้วย! นอกจากนี้ หนึ่งในข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Pivotal Tracker คือมันถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์เท่านั้น ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับใช้ข้ามอุตสาหกรรม ทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว กรณีการใช้งาน และอื่นๆ
เมื่อกำลังพิจารณาทางเลือกซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ ให้มองหาคุณสมบัติพื้นฐานที่ Pivotal Tracker มี เพิ่มเติม จากคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- มุมมองโครงการหลายแบบ (รวมถึงแผนภูมิแกนต์)
- แม่แบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานแพลตฟอร์มได้เร็วขึ้น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- ออกแบบให้มีความโดดเด่นทางภาพ
- ร่วมมือกันในหลายรูปแบบ
- แดชบอร์ด ข้อมูลเชิงลึก และการติดตามความก้าวหน้า
ข่าวดีก็คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทันสมัยและมีการแข่งขันสูงส่วนใหญ่ มี คุณสมบัติเหล่านี้หลายประการเพื่อให้บริการทีมทุกขนาดและงบประมาณ
ข่าวไม่ค่อยดีนัก? คุณอาจต้องเสียเวลาค้นหาเครื่องมือมากมายก่อนที่จะพบทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณแทน Pivotal Tracker. แทนที่จะเสียเวลาและพลังงานไปกับกระบวนการลองผิดลองถูก คุณสามารถเริ่มต้นได้ที่นี่ 🙂
10 ทางเลือกสำคัญสำหรับ Pivotal Tracker ในการบริหารโครงการ
เราได้ทำการบ้านมาอย่างดีเพื่อนำเสนอรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Pivotal Tracker สำหรับทีม Agile
นำเวลาที่คุณจะเสียไปกับการค้นหาข้อมูลบนเว็บกลับมา และจดบันทึกคุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย ราคา รีวิว และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของคู่แข่งอันดับต้น ๆ 🙌🏼
1. คลิกอัพ
ClickUpคือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีพลวัต ClickUp เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Pivotal Trackerพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลายร้อยรายการและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการเพื่อมอบโซลูชันครบวงจรสำหรับทีม Agileในทุกอุตสาหกรรม แม้แต่ในแผนใช้งานฟรีตลอดชีพ
มีมุมมองการทำงานมากกว่า15 แบบใน ClickUp รวมถึงมุมมองแบบรายการ ปฏิทิน กระดานสไตล์คัมบัง และแม้กระทั่งมุมมองแบบแกนต์เพื่อแสดงงานและความคืบหน้าของคุณจากทุกมุมมอง นอกจากนี้ยังมีวิธีมากมายในการทำงานร่วมกันใน ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นงานแบบมีหัวข้อการแสดงความคิดเห็นที่มอบหมาย มุมมองแชท หรือการใช้เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่มีภาพประกอบอย่างชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดแบบ Agileสำหรับภาพรวมระดับสูงของความเร็วในการดำเนินโครงการ กระแสงานสะสม ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
- หลายวิธีในการทำงานซ้ำ ๆ ให้เป็นอัตโนมัติ รวมถึงงานที่หมุนเวียนและกิจกรรมที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
- แบบฟอร์มสำหรับสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีจากการส่งรายงานข้อบกพร่อง
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบทันทีในพริบตา
- โครงการสำคัญเพื่อติดตามระยะเวลาโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถให้บริการได้ในแอปมือถือ—ยัง!
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (5,670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)
2. Jira
Jiraเป็นซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กและบริหารโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีม Agileและนักพัฒนา ผู้จัดการโครงการสามารถวางแผน Sprint ได้อย่างชาญฉลาดด้วยตัวเลือกการรายงานขั้นสูง เช่น ปริมาณงานของผู้ใช้ อายุเฉลี่ยของปัญหา และปัญหาที่สร้างขึ้นล่าสุด ฟีเจอร์ Release Burndown Chart ช่วยให้ผู้จัดการติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าของการปล่อยเวอร์ชันทั้งหมด ในขณะที่Cumulative Flow Diagramช่วยให้ผู้จัดการโครงการมองเห็นปริมาณและสถานะของงานในเวลาใดก็ได้
หากคุณไม่ใช่ทีมที่พัฒนา คุณอาจพบว่ามุมมองโครงการที่เข้มงวดนั้นปรับแต่งได้ยาก อินเทอร์เฟซ Agile ของ Jira ถูกสร้างขึ้นรอบกระดาน Kanban และ SCRUM ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากทีมของคุณทำงานเป็นสปรินต์ แต่จะใช้งานยากสำหรับงานโครงการที่ต้องทำงานข้ามสายงาน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการที่รวมงานที่ไม่ใช่การพัฒนา เช่น การตรวจสอบของลูกค้าและการปรับปรุงการออกแบบได้อย่างง่ายดาย
อ่านคำศัพท์เชิงลึกเกี่ยวกับ Agile SCRUM!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- กระดานสครัมสำหรับสปรินต์
- กระดานคัมบังสำหรับการติดตามปัญหา
- แผนงานเพื่อมอบหมายงาน
- รายงานและแดชบอร์ด
ข้อจำกัดของ Jira
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับทีมในการฝึกอบรมและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง (ดูทางเลือกอื่นของ Jira)
- ผู้ใช้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงหรือค่าใช้จ่ายของโครงการได้ ซึ่งทำให้การบริหารโครงการซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
- พรีเมียม: $15. 25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- Capterra: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (5,000+ รีวิว)
3. อ๋อ!
Aha! เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมจัดการแผนงานผลิตภัณฑ์จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ และทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งรวมทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการวางแผนความต้องการของโครงการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิผล ด้วย Aha! ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม
ใน Aha! ทีมสามารถตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้า, แสดงความคืบหน้าของโครงการ, และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มกลางได้. ผลที่ตามมาคือทีมสามารถระบุจุดปวดของลูกค้า, จัดลำดับความสำคัญและวางแผนโครงการ, และเข้าใจความต้องการของตลาดได้ดีขึ้น. Aha! ยังช่วยให้การร่วมมือง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือสำหรับการแบ่งปันความคิดและรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
อ๋อ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การมองเห็นปัญหาและบั๊กจาก Zendesk, GitHub และ Sentry
- บอร์ดเวิร์กโฟลว์พร้อมฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ
- ส่วนขยายโอเพนซอร์สสำหรับติดตามสถานะของสาขา, คำขอดึง, และการสร้างในแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้
- 30+ การเชื่อมต่อแบบเนทีฟ รวมถึง Jira, Slack, AzureDevOps, Salesforce, Google Analytics และ Zendesk
อ๋อ! ข้อจำกัด
- แผนราคาที่ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนา มีราคาสูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Pivotal Tracker
- ไม่มีฟีเจอร์บันทึก
Aha! การกำหนดราคา
- สร้าง: ฟรี
- พัฒนา: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไอเดีย: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่ทาง: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
Aha! คะแนนและรีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. อาสนะ
ทางเลือกถัดไปของเราสำหรับเครื่องมือติดตามงานแบบ Pivotal คือ Asana ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์สำคัญ เช่น ปฏิทิน การสนทนา และการแชร์ไฟล์ เพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผล
ทีมสามารถสร้างงานและงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายได้ ระดับการจัดการเช่นนี้ช่วยให้การบริหารและติดตามปริมาณงานเป็นเรื่องง่าย Asana ยังมีมุมมองปฏิทิน ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงานทั้งหมดในรูปแบบตามลำดับเวลาและวางแผนการทำงานเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้เพื่อดูความคืบหน้าของทีมและโครงการต่างๆ
- กฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งคำขอไปยังสมาชิกทีมหรือโครงการ
- ขยายระยะเวลาสำหรับการวางแผนโครงการ
- ขีดความสามารถที่กำหนดเองต่อคน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่เหมาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หรือโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่สามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนได้ ต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Pivotal Tracker อย่าง ClickUp
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
- G2: 4. 3/5 (9,000+ รีวิว)
5. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบ วางแผน และทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้ มันมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการงาน การแชร์ไฟล์ การติดตามเวลา และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ Wrike สามารถใช้ได้กับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
แดชบอร์ดโครงการของ Wrike สามารถปรับแต่งให้รวมข้อมูลและตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือทีมใดทีมหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อาจรวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับความครอบคลุมของโค้ดและผลการทดสอบ ในขณะที่ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์อาจรวมตัวชี้วัดเกี่ยวกับอัตราการยอมรับและต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แบบฟอร์มคำขอที่มีเงื่อนไข
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การวางแผนทรัพยากรโครงการ
- แดชบอร์ดโครงการ
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสามารถดูแผนภูมิแกนต์ได้เฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น (เรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกของ Wrike)
- คุณสามารถเข้าถึงตัวติดตามเวลาในแอปได้เฉพาะในแผนธุรกิจหรือแผนองค์กรเท่านั้น
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Wrike เพื่อสอบถามราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อ Wrike เพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- Capterra: 4. 3/5 (1,900+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
6. Monday.com
เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันMonday.comช่วยให้ทีมสามารถวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทำงานได้ สมาชิกในทีมสามารถสร้างบอร์ดและจัดระเบียบงานเป็นบัตร ซึ่งสามารถย้ายระหว่างคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของโครงการโดยใช้คุณสมบัติที่มองเห็นได้ ยืดหยุ่น และปรับแต่งได้ของแพลตฟอร์ม
มีฟีเจอร์หลากหลายให้เลือกใช้ในวันจันทร์ รวมถึงปฏิทิน การสนทนา และการแชร์ไฟล์ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม ทางเลือกสำหรับวันจันทร์!
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- วิดเจ็ตปฏิทินเพื่อดูว่างานใดบ้างที่อยู่ในแต่ละโครงการ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการโครงการ
- การติดตามโครงการที่พึ่งพา
- การจัดการปริมาณงาน
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- คุณสมบัติไม่ลึกซึ้งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- ข้อดี: $16/ที่นั่งต่อเดือน เริ่มต้นที่ 3 ที่นั่ง
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Monday เพื่อสอบถามราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600+)
7. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมบนเว็บที่ใช้กระดานสไตล์ Kanban เพื่อช่วยให้ทีมจัดการงานและโครงการต่างๆ บนกระดานแต่ละอัน ผู้ใช้จะสร้างการ์ดเพื่อแสดงงานหรือรายการต่างๆ และย้ายการ์ดเหล่านั้นข้ามคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของความคืบหน้า
ในการสร้างหลายขั้นตอนการทำงานในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น Trello คุณจะต้องสร้างบอร์ดแยกต่างหากสำหรับแต่ละขั้นตอนการทำงานก่อน จากนั้นภายในแต่ละบอร์ด ให้สร้างคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของขั้นตอนการทำงาน เช่น "งานค้าง" "กำลังดำเนินการ" "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" เป็นต้น หลังจากนั้น ให้สร้างการ์ดเพื่อเพิ่มงานหรือรายการและย้ายการ์ดเหล่านั้นข้ามคอลัมน์เมื่องานดำเนินไปตามขั้นตอนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดสำหรับโครงการ
- ระบบอัตโนมัติถูกฝังอยู่ในทุกบอร์ดของ Trello โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- Power-Ups (ปลั๊กอิน) สำหรับเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ
- แม่แบบขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับหลายโครงการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ชั้นงานสามารถสะสมได้ง่ายเมื่อคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี (ดูทางเลือกของ Trello)
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Trello เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
8. เพนโด
แพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้า Pendo ช่วยให้ทีมปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลโดยให้พวกเขาเข้าใจวิธีที่ลูกค้าโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของพวกเขา รวบรวมข้อเสนอแนะ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
แพลตฟอร์มของ Pendo ประกอบด้วย การวิเคราะห์, การแบ่งกลุ่ม, เครื่องมือการมีส่วนร่วม, ข้อมูลเชิงลึก, และการติดตามการใช้งาน การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ลูกค้าของคุณกำลังทำในผลิตภัณฑ์ของคุณ การแบ่งกลุ่มช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าเป็นบุคคลตามพฤติกรรมของพวกเขา ด้วยการใช้เครื่องมือการมีส่วนร่วม คุณสามารถสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าของคุณได้ ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้คุณเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้ในระยะยาว และการติดตามการใช้งานจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ใช้ใช้ฟีเจอร์ใดบ่อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pendo
- เครื่องมือ Data Explorer เพื่อช่วยในการเข้าถึง สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณเพื่อวัดการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์โดยรวม
- สรุปพอร์ตโฟลิโอและคู่มือในแอป
- พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ Pendo Guide ทุกคน
ข้อจำกัดของ Pendo
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับทีม Agile ที่ต้องการคุณสมบัติการจัดการโครงการ
- การปรับแต่งมีจำกัดในโปรไฟล์ลูกค้า
ราคาของ Pendo
- แผนฟรี
- ติดต่อ Pendo เพื่อขอรายละเอียดแผนราคา
คะแนนและรีวิวของ Pendo
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
9. TeamGantt
TeamGantt เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนเว็บที่สร้างขึ้นสำหรับทีมในการวางแผนและจัดตารางงานโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ แผนภูมิแกนต์เป็นประเภทของแผนภูมิแท่งที่แสดงงานโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานตามเวลา ทำให้ง่ายต่อการเห็นเมื่อใดที่งานถูกกำหนดให้เริ่มและสิ้นสุดและสัมพันธ์กันอย่างไร
ซอฟต์แวร์ของ TeamGanttช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงาน, ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีม, และบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณได้. นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการเชื่อมโยงงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Trello และ Slack. TeamGantt ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงานของตน, อยู่ในกำหนดการ, และอยู่ในระเบียบเพื่อให้สามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ.
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- รายงานงานด้วยภาพเพื่อติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าของโครงการ
- แท็บการจัดการทรัพยากรที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอและรายงาน
- แผนเวลาที่วางแผนไว้เทียบกับแผนเวลาที่เกิดขึ้นจริง
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อนของการพึ่งพา
- การติดตามเวลาเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ TeamGantt
- ไลท์: $19/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $49/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือนต่อผู้จัดการ, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
10. nTask
ทีมและบุคคลสามารถจัดการ, ร่วมมือ, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้พร้อมกันผ่านแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการของ nTask นอกเหนือจากรายการงาน, กระดาน Kanban, ไทม์ไลน์, แผนภูมิ Gantt, การติดตามเวลา, และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, ยังมีเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติของ nTask ทีมงานจะมีผู้ช่วยพิเศษในการติดตามกำหนดเวลาของโครงการ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ส่งออกไปก่อนถึงกำหนดส่งงานไม่กี่วัน
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- กระดานคัมบังแบบลากและวาง
- แผนภูมิแกนต์พร้อมการเชื่อมโยงงาน
- การประมาณเวลาและการติดตามเวลา
- การจัดการเอกสาร
ข้อจำกัดของ nTask
- เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ไม่มีโครงการซับซ้อน
- การแนบไฟล์ขนาดใหญ่เมื่อแชร์ใช้เวลานานกว่าปกติ
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $20/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $60/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- องค์กร: ติดต่อ nTask เพื่อขอข้อมูลราคา
nTask ratings and reviews
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
การจัดการโครงการแบบ Agile เริ่มต้นด้วย ClickUp
กุญแจสำคัญในการค้นหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Pivotal Tracker สำหรับทีมของคุณคือ ความยืดหยุ่น
และมีเพียงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถสัญญาความยืดหยุ่นในระดับนั้นพร้อมกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์การทำงานหลายร้อยรายการ ไลบรารีเทมเพลตที่หลากหลาย และอีกมากมาย—และซอฟต์แวร์นั้นก็คือ ClickUp 🏆
เข้าถึงเครื่องมือ Agile มากมาย, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ, แดชบอร์ด และอื่นๆ อีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้ 📈